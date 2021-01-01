Отдых в пригороде можно сделать еще приятнее. Вы удивитесь, но в большинстве случаев для этого нужен лишь смартфон, доступ к 4G-интернету и… несколько простых хитростей! Открывайте карточки с идеями и читайте полезные подсказки.

