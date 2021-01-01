До чего дошел прогресс: шесть умных технологий для загородного дома
Отдых в пригороде можно сделать еще приятнее. Вы удивитесь, но в большинстве случаев для этого нужен лишь смартфон, доступ к 4G-интернету и… несколько простых хитростей! Открывайте карточки с идеями и читайте полезные подсказки.
Технологии делают нашу жизнь проще. И как оказалось, чтобы ощутить пользу от цифровизации, вовсе не обязательно специально покупать дорогие гаджеты: достаточно использовать то, что всегда есть под рукой, – смартфон и стабильный интернет Tele2.
Музыка в любом уголке сада
В эпоху технологий каждый может обзавестись цифровой помощницей – например, Алисой, которая в ответ на просьбу включит музыку, прочитает новости, сообщит прогноз погоды и многое другое.
Настроить такую помощницу можно даже на смартфоне, а если вы новый подписчик, то за первые два месяца не нужно платить за подписку на Яндекс Музыку.
Как сделать:
Устанавливаете приложение «Яндекс с Алисой» на смартфон.
Активируете в приложении «Мой Tele2» на свой номер услугу «Яндекс Плюс» и, если вы подключаете подписку впервые, то получаете два месяца бесплатно. Затем следуете простым подсказкам.
Алиса уже на вашем телефоне!
Совет: дремать на дачном шезлонге или в гамаке особенно хорошо под блюз.
Кинотеатр под яблоней
Если раньше такая идея казалось фантастикой, то сейчас – нет ничего проще!
Как сделать:
Подключайте на смартфоне подписку на онлайн-кино. Кстати, абоненты Tele2 могут смотреть фильмы от видеосервиса Wink без оплаты – в обмен на минуты из тарифа. А некоторые тарифы оператора уже включают бесплатный доступ к Wink, например, «Мой онлайн», «Мой онлайн+» или Black.
Берете теплый плед и вкусности.
Устраиваетесь поудобнее.
Смотреть фильмы можно не только с экрана телефона, но и с ноутбука, планшета или даже Smart TV (когда погода не позволяет устроиться на лужайке) – достаточно раздать трафик со смартфона на другой гаджет и авторизоваться на видеосервисе Wink по номеру Tele2.
Огород под присмотром технологий
Теплица проветрится, грядки – польются сами. А вы сможете спокойно загорать в это время.
Как сделать:
Установите на форточки теплиц автоматические «открыватели» – при достижении заданной температуры пружина откроет окно. Такие устройства есть как механические, так и с модулем Wi-Fi для удаленного управления через смартфон.
Подключите к системе автополива специальное устройство с таймером – этот блок работает на батарейках и по истечении заданного времени включает подачу воды на грядки: например, на полчаса раз в сутки. Управлять процессом можно через приложение в смартфоне, для его использования понадобится мобильный интернет – с этим поможет Tele2.
Кстати: Tele2 активно развивала сеть в 2021 году, поэтому сейчас покрытие оператора охватывает практически все населенные пункты нашей области. Качественный интернет доступен и на дачных кооперативах, и в малых деревнях, а значит, управлять умными гаджетами при помощи 4G будет удобно.
Интернет от солнца
Если раньше главным атрибутом дачи по признанию почтальона Печкина был телевизор, то сейчас это – смартфон и интернет. Чтобы не думать о зарядке гаджета в беседке, где нет электрической розетки, обзаведитесь внешним аккумулятором со встроенными солнечными батареями.
А когда необходимо «подзарядить» устройство интернетом, то на помощь придет «Маркет Tele2». На площадке можно выгодно купить трафик.
Как сделать: 1. Открываете приложение «Мой Tele2», на главном экране заходите в «маркет». 2. Оформляете покупку гигабайтов. Вы в сети!
Тысячи книг в одном телефоне
По данным ВЦИОМ, две трети россиян любят проводить время за чтением книг. Если невозможно перевезти на дачу всю домашнюю библиотеку, то на помощь придут электронные версии книг, которые удобно читать с телефона.
Полезный лайфхак для клиентов Tele2: подключайте доступ в крупнейший книжный сервис по подписке MyBook (входит в группу компаний «ЛитРес»). За 10 рублей в сутки пользователь получит доступ к 243 тыс. книг.
Любые произведения будут в смартфоне, а за лето стоимость подписки не превысит цену нескольких чашек кофе.
Умная дача за всем проследит
На помощь опять-таки приходит мобильный интернет и простая WiFi-камера. Вы сможете следить за порядком на даче даже тогда, когда вас рядом нет.
Как сделать:
Устанавливаете дома WiFi-роутер с SIM-картой.
Подключаете к WiFi видеокамеру. Лучше взять ту, которая по команде меняет угол обзора – например, от Xiaomi (кстати, клиентам Tele2 на нее сделают скидку 10% - для этого достаточно подключить подписку Mixx). Добавляет спокойствия, что такая камера сама отправит сигнал на смартфон, если в доме замечено движение.
Качаете приложение от камеры на телефон, и ваша любимая дача будет на связи в любое время суток.