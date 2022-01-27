Азбука губернатора

Владислав Шапша: три года у руля

Подводим итоги работы губернатора.
Азбука губернатора

Владислав Шапша: три года у руля

Подводим итоги работы губернатора.
13 февраля исполнилось ровно 3 года с момента вступления в должность главы региона Владислава Шапши. Пусть от приставки «временно исполняющий обязанности» Владислав Валерьевич избавился только через полгода, когда в сентябре его избрали на пост губернатора, фактически у руля Калужской области он встал именно в феврале.

Так что по традиции в феврале мы вспоминаем наиболее значимые события очередного года работы главы региона. Правда, в этот раз наш обзор будет немного необычным.

На долгосрочные проекты мы посмотрели через призму трёх лет и сравнили, какими они были на момент прихода Владислава Шапши на пост и на каком этапе находятся сегодня.

Агропром
Сельское хозяйство в Калужской области традиционно чувствует себя очень неплохо. В том числе благодаря господдержке, которая, несмотря ни на какие внешние факторы, продолжает расти. Последние годы не стали исключением.

Только в прошлом году Минсельхоз выделил один миллиард субсидий на софинансирование госпрограмм развития сельского хозяйства. Из бюджета Калужской области изначально выделили на это 383 миллиона рублей, но в конце года добавили ещё 75,8 миллиона рублей.

Это позволило региональному минсельхозу дофинансировать покупку племенного молодняка, специализированной техники, в том числе по лизингу, а также возместить затраты на техобслуживание роботизированных установок.

В 2020 году мы писали о старте в Калуге госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Программа рассчитана до 2025 года. Она оказалась настолько популярной, что ежегодно объёмы финансовой поддержки увеличивались и в 2022-м была потрачена рекордная сумма в 631,5 млн рублей.

На эти деньги построили 1263 квадратных метра жилья для 14 сельских семей. Реализовано 23 проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях.
Боровск
Знаменитый туристический город, победитель конкурсов и лидер рейтингов малых городов России, со старинными кварталами и фресками на улицах, получил 80 млн на развитие — благоустройство Текиженского оврага — и попал в зону внимания президента РФ.

Владимир Путин сообщил, что Боровск войдёт в расширенный маршрут Золотого кольца. Вторым городом Калужской области, удостоенном такой чести, стала Таруса.

Волонтёры

С началом СВО в регионе удалось быстро отладить систему помощи фронту.

Волонтёры во всех районах Калужской области собирают имущество и средства для закупки всего необходимого калужским бойцам, защищающим национальные интересы в зоне СВО. На момент подготовки этого материала было собрано грузов и денег на 310 млн рублей.

Сейчас уже наверняка больше, так как машины с гумпомощью продолжают комплектоваться всем необходимым и отправляться в зону боевых действий постоянно, без перерыва.
Газификация
В августе 2020 года Владислав Шапша, тогда ещё только исполняющий обязанности губернатора, и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Калужской области на срок с 2021 по 2025 год.

Согласно программе, за пять лет в Калужской области проведут газ в 12407 квартир и домовладений, где его ещё нет. С этой целью в регионе построят 1067 километров газопроводов. Также к газу подключат 30 предприятий и котельных.

В 2022 году программа выполнялась поистине ударными темпами. Газифицировано более 6500 домовладений. Это в 11 раз больше, чем годом ранее.
Дворец спорта
Когда Владислав Шапша пришёл на свой пост, он принял этот проект на стадии строительства. Сегодня Дворец спорта гремит на всю страну благодаря соревнованиям всероссийского и международного уровня.

Но особая гордость — юношеская хоккейная команда, которая впервые вышла на лёд в этом сезоне и произвела фурор. Сегодня, к концу своего дебютного чемпионата, ХК «Калуга» — это тысячи болельщиков на каждой домашней игре во Дворце спорта и серьёзные заявки на медали. Как минимум бронза у нас уже почти в кармане, но юные хоккеисты полны решимости побороться и за золотые медали.

Такой резвый старт регионального хоккея приковал внимание к Калуге ведущих спортивных журналистов страны, которые в своих репортажах не перестают удивляться местному феномену. Оказывается, на игры наших юниоров приходит болельщиков больше, чем на многие матчи КХЛ!

Одну из самых важных строек, - Северный обход - завершили в прошлом году, замкнув таким образом транспортное кольцо вокруг Калуги.
Северный обход замкнули в прошлом году
Есть кольцо!
В прошлом году закончилась одна из главных дорожных строек Калуги. В сентябре было открыто движение по Северному обходу, и транспортное кольцо вокруг Калуги замкнулось!

Несмотря на пандемию и санкции, 22 километра между Анненками и Жерело наши дорожники сдали в эксплуатацию на пять месяцев раньше срока.

Важность этой стройки сложно преувеличить. Замыкание кольца позволило полностью убрать с улиц Калуги транзитный транспорт. Помимо этого, передвигаться между районами автомобилистам стало гораздо удобнее. Новая дорога открывает перспективы развития прилегающих к ней территорий.

В районе Северного обхода уже выделено 1145 земельных участков для предоставления многодетным семьям.

Жильё
Казалось бы, кризис, санкции, ужас-ужас, однако одна из самых чувствительных к таким вещам отраслей — строительная — в Калужской области весь прошлый год чувствовала себя достаточно комфортно.

За 2022 год в области было введено в строй 916 тысяч квадратных метров жилья. И, как выяснили статистики, это рекорд за всю историю. Такой вот парадокс. И уже теперь закладываются предпосылки для его, скажем так, усугубления.

Уже в январе Владислав Шапша на совете по жилью обозначил цель: в ближайшем будущем возвести в Калужской области новые микрорайоны согласно принципу комплексного развития территорий. Жилые дома, школа, детсад, зоны отдыха будут возводиться одновременно согласно единому плану.

Такие районы в Калуге появятся в Некрасово, на правобережной улице Академической, в районе улицы Тепличной, в Пучково, близ кампуса Бауманки, строительство которого вышло на финишную прямую.

В Обнинске появится микрорайон «Мирный».

Также уже в 2023-м завершат программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья на 2019–2025 годы. То есть следующий этап расселения калужан из халуп в цивилизованное жильё стартует на два года раньше намеченного срока!

ФАПы продолжают появляться в районах Калужской области.
ФАПы продолжают появляться в районах Калужской области.
Здравоохранение
Согласно данным целого ряда социологических опросов, в 2022 году выяснилось, что россияне в целом стали гораздо лучше оценивать работу здравоохранения, чем годом ранее. Калуга не стала исключением во многом благодаря последовательной работе по реформированию системы.

Три года назад начались глобальные изменения в организации скорой помощи. И в 2022-м практически завершилось её объединение в единую службу. Владислав Шапша лично контролировал этот процесс, в ходе которого скорая помощь получила новое здание и переехала с улицы Кирова на Максима Горького.

На новом месте была создана единая диспетчерская. Теперь к пациенту едет ближайший экипаж, даже если территориально находится в другом районе Калужской области. Появилась возможность оперативно перекидывать медиков из одного района в другой, если где-то случается всплеск вызовов.

Помимо этого в регионе за три года была проделана большая работа по открытию фельдшерскоакуршерских пунктов. Вообще, тема здравоохранения для Владислава Шапши — программная. Именно повышение качества здравоохранения губернатор сделал основой своей предвыборной кампании, так что внимание к этому всегда было особым.

Как следствие, Министерство здравоохранения РФ отметило Калужскую область в числе лучших практик по обеспечению сельских населённых пунктов ФАПами.

— Наши современные, новые ФАПы хорошо оборудованы. Фельдшеры не раз признавались, что им очень комфортно работать, — рассказал Шапша о причинах такого успеха в эксклюзивном интервью нашему изданию по итогам года. Так что сам факт открытия новых ФАПов — это некий элемент престижа, один из способов привлечения медработников в село. Но, естественно, не единственный.

Не единственный — это про помощь от властей, в том числе финансовой, медикам на селе. В течение прошлого года выстрелили две программы: «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые позволяют чиновникам поощрять врачей не только деньгами, но и жильём. В результате в Калужскую область на село по этой программе приехали работать 42 медика.

Не обошлось в прошлом году и без уникальных новаций в области медицины. Калужская область стала первым регионом в России, где была создана и начала работать служба паллиативной помощи.

Владиславу Шапше удалось привлечь в регион неравнодушных людей, которые поставили своей целью облегчить жизнь неизлечимо больным. Служба, созданная под их руководством, оказывает весь спектр помощи таким пациентам и их родным, от психологической до юридической.

1200 неизлечимых пациентов, среди которых 50 детей, взяли под свою опеку 9 бригад медиков паллиативной службы.

Инфраструктурные кредиты
В 2022 году для развития региона, социальной и транспортной инфраструктуры в Калужской области впервые применили новый механизм — бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры.

Регион получил от федерального правительства внушительные 2,3 млрд рублей. И эти деньги сразу пустили в дело.

На Правобережье Калуги, где проживет порядка 60 тысяч человек и продолжается активная жилая застройка, начато возведение большой современной детско-взрослой поликлиники.

Стартовали работы на одном из самых болезненных транспортных участков Калуги — Синих мостах. Это один из наиболее загруженных дорожных узлов областного центра, к модернизации которого приступили в конце прошлого года.

Не остался в стороне и наукоград. По проекту модернизации транспортной инфраструктуры в Обнинске вовсю идёт обновление автопарка. Новые современные автобусы уже работают на маршрутах. Всего планируется заменить порядка 100 единиц транспорта, большая часть которого работает на газомоторном топливе.
Владислав Шапша лично контролирует ход строительства кампуса баумканки, а в этом году принял участие в благоустройстве территории и высадил дерево.
Кампус МГТУ им. Баумана
Уже упомянутая ранее стройка близится к своему логическому завершению. Когда в далёком 2020 году Владислав Шапша стал губернатором, стройка только-только начиналась.

С момента церемонии заливки первого ростверка первого корпуса будущего кампуса, которая состоялась 28 января 2020 года, до назначения Шапши главой региона не прошло и месяца. Сегодня строительство корпусов подходит к концу, и уже в апреле застройщик обещает завершить даже отделочные работы. Так что до 1 сентября останется только завезти мебель с учебным оборудованием, и занятия стартуют уже в новом учебном году!
Лобаев
 Это имя уже вылито в бронзе и выбито в граните в истории славы русского оружия.

Наше предприятие «Лобаев Армс», которое носит имя своего создателя Владислава Лобаева, в 2022 году узнали практически все снайперы СВО.

Это предприятие в Тарусе давно известно в узких кругах профессиональных стрелков. Их винтовки побили не один мировой рекорд по дальности поражения целей и много лет поставлялись в разные страны. Но с начала конфликта на Украине лобаевское оружие пошло на фронт и стало горячо любимым у российских снайперов.

Кстати, одна из моделей, крайне популярных на фронте у наших бойцов, называется очень символично: «Сталинград».

Однако путь к признанию был не без сложностей, преодолеть которые помог губернатор. Владислав Лобаев поблагодарил главу региона за помощь в открытии комнаты хранения оружия, что позволило не останавливать производство.

Молодежь
 Уникальная IT‑смена для ребят из Калужской, Белгородской и Курской областей проходила в прошлом году на базе Центра поддержки одарённых детей в «Соколе».

В ходе этого мероприятия Владислав Шапша, выполняя просьбу ребят, в рамках развития киберспорта в школах региона поручил организовать свой турнир.

В рамках IT‑смены дети, не по-детски увлечённые новыми технологиями, составили собственные разработки, среди которых есть и дрон, полностью собранный и запрограммированный ребятами.

— Не в каждом регионе проводятся такие смены, — сказал по её итогам Владислав Шапша. — Будем эту практику продолжать. Тем более что в нашем калужском «Сириусе» — лагере «Сокол» созданы все условия для развития детей.
Наши герои
 После долгого перерыва из-за ковида в этом году 9 Мая в Калуге состоялся рекордный по посещаемости парад Победы.

По некоторым оценкам, поучаствовать в шествии собралось около 98 тысяч человек. Люди шли с колонной не только по проезжей части, но и по тротуарам, наблюдали за парадом из окон и с крыш домов на улице Кирова.

Нельзя не отметить как несомненную заслугу в деле патриотического воспитания и уникальный проект наших коллег «Ники ТВ», который поддержал Владислав Шапша, под названием «Взгляд героев».

В его рамках бойцы калужской Росгвардии, участники СВО, рассказывают о том, что они видели на Украине своими глазами.

— Чудовищные проявления фашизма со стороны врага, страдания и боль народа Донбасса, — сказал на презентации проекта в День Героев России Владислав Шапша. — Наши парни там — это защита и опора, это надежда людей на восстановление мирной жизни. Жизни вместе с нами, вместе с Россией.

Особая фишка этого проекта — фотографии калужских бойцов. Их лица нельзя показывать публично в целях их собственной безопасности, поэтому авторы «Взгляда героев» сфотографировали калужан в масках-балаклавах, акцентировав внимание на их глазах.

Пронзительная острота, сила воли, твёрдость духа, глубина и стальная решимость. Взгляды бойцов лучше всяких слов говорят нам о том, кто они — герои спецоперации с Калужской земли.
Обнинск
 В условиях глобальной конфронтации и тех тектонических общемировых сдвигов, живыми свидетелями которых стали все мы, на первое место выходит вопрос технологического и научного прорывов.

И в этом плане Калужской области с Владиславом Шапшой очень повезло. Уроженец первого наукограда России Обнинска, он имеет весьма широкие связи в «Росатоме» — крупнейшей научно-технологической корпорации России. И, судя по всему, довольно активно использовал их на благо Калужской земли.

Чего только стоит недавний визит главы «Росатома» Алексея Лихачёва в Обнинск, который был приурочен к 120-летию отца советской атомной промышленности Игоря Курчатова!

Итог работы губернатора с госкорпорацией — ряд важных договорённостей, среди которых — развитие ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий»: создание научно-образовательного центра ядерной медицины, открытие «курчатовских классов» в школах Обнинска.

Также в январе в наукограде сделан важный задел в области производства радиофармпрепаратов. Вместе с Госкорпорацией «Росатом» там началось строительство крупнейшего в Европе завода в этой сфере.

Подробнее об этом — на букву «Р».

Обнинск #городпервых

Обнинск славится множеством научных достижений в атомной энергетике, ядерной медицине, сельхозрадиологии, разработке композитных материалов, IT-технологиях и многих других направлениях.

Обнинские ученые идут в авангарде отечественной науки, направляя свои усилия, знания и опыт на создание новых, опережающих время решений.

Высокая планка образовательных стандартов, уникальный научно-производственный комплекс Обнинска — важная опорная точка в укреплении технологического и кадрового суверенитета страны.

Первый в России завод радиофармпрепаратов
В январе 2023 года в Обнинске на площадке обнинского НИФХИ им. Л. Я. Карпова дан старт строительству первого в России и крупнейшего в Европе завода по производству изотопной продукции медицинского назначения по стандартам GMP. Новое высокотехнологичное производство полностью снимет зависимость российского рынка, российской медицины от импортных радиофармпрепаратов и обеспечит технологический суверенитетнашей страны в данной сфере.

Уникальный научно-производственный комплекс клеточных технологий На базе обнинского МРНЦ им. А.Ф. Цыба открылся инновационный научно-производственный комплекс клеточных технологий класса GMP. Одна из ключевых задач нового комплекса — разработка и внедрение новейших продуктов клеточной терапии для лечения рака. Комплекс позволит разрабатывать и внедрять новейшие продукты клеточной терапии для лечения онкопациентов непосредственно «у постели больного».

Аллея атомных городов
В пятую годовщину Дня мирного атома в наукограде открыта Аллея атомных городов. На гранитных плитах сияют латунные звёзды с названиями 26 городов атомной промышленности — символ единства «атомградов».

«Пилот» Агентства стратегических инициатив
На проектнообразовательном интенсиве «Архипелаг — 2022» Обнинск победил с проектом инфраструктурно-сервисной модели развития города и вошел в пилотную программу Агентства стратегических инициатив.

Участие в программе позволит раскрыть потенциал первого наукограда, развить его инфраструктуру и сервисы. Чтобы в Обнинске было комфортно жить, учиться, заниматься наукой и бизнесом, отдыхать.

Благоустройство общественных пространств
Благоустроенный сквер по федеральному проекту на улице Шацкого возле кинотеатра «Мир» стал новой точкой притяжения для детей и взрослых.

Радуют горожан скейт-парк и памп-трек, обновленные территории на ул. Курчатова, 13 и рядом с памятником «Первопроходцам атомного подводного флота».

Победа в конкурсе «Придумано в России» — это возможность создания новых креативных пространств на полюбившихся исторических объектах. Набережная Протвы, Морозовская дача, территория школы-колонии «Бодрая жизнь», водонапорная башня, здание бывшей типографии — эти территории будут развиваться, привлекая больше жителей Обнинска, туристов и бизнес.
Новый городской транспорт Благодаря инфраструктурному кредиту закуплено 92 новых комфортабельных автобуса, доступных для маломобильных пассажиров. Каждый автобус оборудован системой безналичной оплаты и современными цифровыми сервисами. Задачи масштабного и во многом уникального проекта модернизации общественного транспорта — не только закупить новые современные автобусы и подготовить водителей, но и сделать транспортную сеть доступной всем жителям города.

Люди и города
Программа «Люди и города» «Росатома» направлена на создание комфортной среды проживания в городах присутствия Госкорпорации. И Обнинск здесь снова первый участник. Социальные, культурные и инфраструктурные проекты сделают наш город еще более привлекательным для жителей и туристов.

В планируемый международный центр ядерного образования на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ будет стремиться приехать за передовыми знаниями молодежь со всего мира.

Развитие городской среды наукоградов поддержал Президент России Владимир Путин. Для Обнинска, первого наукограда страны, это очень важная новость. Отдельный федеральный проект даст нам новые возможности для благоустройства города.

Только вперед
Обнинск уверенно идет по пути всестороннего развития. Векторы движения задал Владислав Шапша, глава Администрации города в 2015–2020 годы.

Город — это люди, которые живут в нем. Активные, неравнодушные, амбициозные и очень любящие свой Обнинск. Новые инновационные проекты, научные разработки, преображение общественных пространств — в городе первых есть все для благосостояния и комфортной жизни горожан.
Любовь к науке в Калужской области прививают смолоду.
Любовь к науке в Калужской области прививают смолоду.
Передовые разработки
 Их на Калужской земле более чем достаточно. Помимо строительства крупнейшего в Европе радиофармпроизводства в Калужской области, в Обинске, в прошлом году открыли инновационный научнопроизводственный комплекс клеточных технологий класса GMP. Он позволит вести разработку и внедрение новейших продуктов клеточной терапии для лечения онкопациентов непосредственно у постели больного.

В Обнинске ОНПП «Технология» разработала уникальный материал, который при нужной жёсткости настолько лёгок, что позволит космическим кораблям брать на борт груз существенно большего веса, чем сейчас.

Этот материал уже прошёл успешные испытания. Прототипы побывали в космосе. Их использовали на российском спутнике «Аист‑2Д» и на иранском «Хайям». Кстати, как оказалось, 74 аппарата, которые уже бороздят космические просторы, оснащены продукцией «Технологии».

А вот компания из Калуги «Алгон» разработала уникальную автоматическую систему пограничного контроля. Он всего за 30 секунд проводит проверку биометрических документов. Похожие системы существуют, но наша имеет ряд преимуществ: удобство и скорость прохождения, защищённость. Тестирование система проходит в аэропорту «Домодедово».

Радиофарм
Как мы уже упомянули, в Обнинске Госкорпорация «Росатом» стала инвестором строительства нового завода по производству радиофармпрепаратов для диагностики и лечения рака.

Этот завод станет крупнейшим в Европе и полностью обеспечит технологический суверенитет России в выпуске такого рода продукции.

— Делаем большой шаг в развитии отечественной фармацевтики, — сообщил Владислав Шапша 20 января. — В Обнинске на базе НИФХИ им. Л.Я. Карпова вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым, заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Шпаком дали старт строительству завода компании «Русатом Хэлскеа» по производству изотопной продукции медицинского назначения.

Это первый в России завод радиофармпрепаратов, который создаётся по международным стандартам GMP. В 2025 году предприятие начнёт выпускать широкую линейку радиофармпрепаратов для диагностики и терапии в том числе неоперабельных метастатических форм рака, сердечно-сосудистых заболеваний.

Проект после окончания строительства заметно расширит научно-производственную базу региона, создаст новые высококвалифицированные рабочие места.

Спецоперация
 Зачищать Украину от неонацистов в прошлом году отправились порядка 2500 жителей Калужской области. Именно столько калужан мобилизовали в сентябре-октябре. Несмотря на то что накладки были, особых проблем и сбоев в ходе мобилизации в нашем регионе избежать удалось.

Однако на деле калужан в зоне СВО больше. Многие ушли добровольцами ещё до мобилизации, другие отправились туда позже. Точное число калужских бойцов не раскрывается.

Помимо людей в регионе мобилизовали и промышленность. На оборонку в Калужской области работает более 20 предприятий, все они включились в выполнение гособоронзаказа, объёмы которого существенно выросли. Это, в свою очередь, на первом этапе вызвало ряд проблем, которые, к чести правительства региона, удалось решить в кратчайшие сроки. В первую очередь это кадровые вопросы.

Однако решением рабочих вопросов ОПК дело не ограничилось. В Калужской области запущен ряд проектов по развитию инфраструктуры для поддержки работников оборонного комплекса.

К примеру, на торжественной церемонии в честь 50-летия одного из главных оборонных предприятий Калуги — завода «Тайфун» — Владислав Шапша объявил о начале строительства в этом году школы для детей работников предприятия.

Нельзя не упомянуть ещё одной стороны поддержки наших. Имеется в виду патриотический поступок калужского гимнаста Ивана Куляка, который на чемпионате мира в Дохе вышел с буквой Z на груди в поддержку спецоперации. Причём, когда это произошло, его дисквалифицировали за такой поступок и оштрафовали. Но губернатор Владислав Шапша взял на себя все финансовые расходы, связанные с поступком, и оплатил штраф из личных средств.

Кстати, патриотический жест Ивана, по данным одного из самых популярных британских изданий Великобритании «The Guardian», стал наиболее обсуждаемым на Туманном Альбионе после смерти королевы.
Технопарки
 Создание технопарков — фишка Калужской области. И лидерство в этом наш регион уступать не собирается никому. Наоборот, их число ширится, а имеющиеся развиваются.

Из новенького: в прошлом году был окончательно решён вопрос о создании в регионе технопарка профессионального образования.

Владислав Шапша презентовал этот проект Татьяне Голиковой и получил её одобрение.

Под технопарк уже выделено готовое трёхэтажное производственное здание с инженерными коммуникациями. Учебное заведение займёт площадь в 52 тысячи «квадратов». Здесь разместятся 47 многофункциональных мастерских, административные и бытовые помещения, библиотека, зал для конференций, выставочные залы, а также гостиница для абитуриентов.

В технопарке планируется обучение 3000 студентов, также 4500 человек смогут повышать здесь квалификацию.

Запускать технопарк планируется в три этапа. Первые аудитории открылись уже в конце прошлого года, а в этом откроются новые учебные площади.

Из действующих не первый год технопарков стоит отметить фармкластер в Обнинске, где работают 66 предприятий, которые производят около 200 наименований продукции.

После вынужденного простоя автомобильного кластера именно фармацевтический пошёл в гору и выбился в лидеры.
Уникальный госпиталь
Строительство больницы в Грабцево стало ключевым проектом Владислава Шапши сразу после прихода на пост губернатора в 2020 году. Это случилось, напомним, в то время, когда пандемия коронавируса начала набирать обороты.

Владиславу Валерьевичу удалось выделить более 1 млрд рублей из областного бюджета, и возведение ковидного госпиталя началось ударными темпами, а в октябре 2021 года он уже принял первых пациентов.

По состоянию на конец прошлого года в оснащённой по последнему слову техники больнице прошли лечение более 5000 человек. Однако её развитие не остановилось. Уже в марте этого года планируется открытие новых отделений для лечения инфекционных больных с кардиологической, неврологической и хирургической патологиями, для модернизации которых губернатору удалось привлечь 365 миллионов рублей из федерального бюджета.

Таким образом, Калуга в короткие сроки получила современный многофункциональный госпиталь, который уже спасает жизни.
ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД»

КОВИД-19 – КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ – МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Начало деятельности губернатора Калужской области Владислава Шапши совпало с серьёзным вызовом времени — приходом пандемии ковида‑19.
Рецепта спасения от этой напасти не было ни у кого в мире. Для каждого человека это стало временем испытания, а для руководителя любого уровня ещё и грузом ответственности за жизни большого числа людей.

С 2020 года наш регион пережил уже шесть эпидемических волн ковида‑19. И этот путь ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД (далее — Инфекционная больница) прошло вместе с губернатором Владиславом Шапшой и его командой.

КОВИД‑19
4 февраля 2020 года в инфекционную больницу был госпитализирован первый пациент с подозрением на ковид‑19. А уже 15 марта в регионе выявлен первый больной с лабораторно подтверждённой новой коронавирусной инфекцией. В регионе с момента начала эпидемии зафиксировано свыше 123 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Губернатору и правительству области удалось правильно распределить приоритеты и, мобилизовав имеющиеся в регионе возможности, перестроить работу здравоохранения в новых реалиях. Ради сохранения здоровья калужан была проделана и продолжается по сей день огромная работа. В частности:

  • под лечение от ковида‑19 было перепрофилировано максимальное количество больничных коек — 2700. Из них 695 развернул стационар инфекционной больницы. В октябре 2021 года пущен в работу ковидный госпиталь.
  • В ковидных отделениях области прошли стационарное лечение более 33 тысяч пациентов, в т. ч. в инфекционной больнице — 16 350.
  • Диагностика ковида‑19 методом ПЦР одной из первых уже в марте 2020 года была освоена специалистами клинической лаборатории областной инфекционной больницы.
  • За весь период лабораториями области сделано около полутора миллионов ПЦР-исследований на ковид‑19, из них 670 тысяч проб – в лаборатории инфекционной больницы.

Благодаря постоянному контролю за ситуацией и финансовой поддержке руководства области все медицинские организации в регионе были обеспечены средствами индивидуальной защиты, кислородом, лекарственными препаратами, экспресс-тестами на КОВИД‑19.

ОБЩАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ
Главный заслон от коронавируса — вакцинация — стартовал в регионе при поддержке губернатора на базе инфекционной больницы в декабре 2020 года с вакцинации медицинских работников и педагогов области. На средства регионального бюджета областной склад вакцин был оснащён специализированным морозильным оборудованием для организации массовой прививочной кампании. Сегодня более 721 тысячи жителей области, в том числе 1600 детей, прошли вакцинацию и ревакцинацию от ковид‑19.

За три года пандемия научила нас всех, от губернатора до простого гражданина, понимать, насколько необходима в периоды вызовов времени наша консолидация — всего общества! Взаимопонимание, продумывание каждого решения и действия с целью сохранения главной ценности — жизни и здоровья человека! В самые мрачные периоды пандемии на призыв губернатора откликнулись предприниматели, руководители производств, волонтёры, общественники и благотворительными акциями поддержали работающих в красной зоне медиков.
ГОСПИТАЛЬ КОВИДНЫЙ
Впервые идея построить специализированный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией была озвучена губернатором для Правительства области в один из тяжёлых дней пандемии в ноябре 2020 года.

2 марта 2021 года на итоговой коллегии министерства здравоохранения Калужской области Владислав Шапша сообщил о планах в скором времени построить в Калуге ковидный госпиталь с максимальной нагрузкой до 350 коек на базе инфекционной больницы. Губернатор обосновал своё решение острой потребностью в дополнительных специализированных инфекционных койках и снижением доступности квалифицированной помощи неинфекционным больным.

От идеи до её воплощения в реальный строительный проект прошло менее 8 месяцев. А само строительство, дооснащение и подготовка к открытию потребовали всего 4 месяца. Все этапы строительства находились под личным видеоконтролем губернатора. Стройка не останавливалась ни на минуту, круглосуточно одни бригады сменяли другие.

Открытия ковидного госпиталя ждали и медики, и пациенты. Перепрофилированные стационары к этому моменту были полностью заполнены, медработники трудились на пределе своих сил, а пациенты всё прибывали и прибывали. Уже 13 октября 2021 года в условиях роста новой волны пандемии долгожданный госпиталь был запушен в действие в полном объёме. Очередь из машин скорой помощи с пациентами, нуждающимися в экстренной госпитализации, подтвердила актуальность и своевременность принятых губернатором решений.

Правительство Калужской области выделило дополнительные средства в размере 144,92 миллиона рублей на первый этап оснащения запускаемого ковидного госпиталя современным оборудованием. Особое внимание было уделено обеспечению бесперебойной подачи кислорода на 320 коек в боксах и 30 коек реанимации и интенсивной терапии.

С момента запуска ковидного госпиталя в нём получили лечение более 5 100 жителей области. Сегодня вирус ковида‑19 ещё с нами, и в госпитале находятся на лечении тяжёлые пациенты, в т. ч. и в реанимационных боксах. В случае очередного подъёма заболеваемости здесь всегда готовы к массовому приёму пациентов.
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Практически сразу после запуска нового ковидного госпиталя вопрос о перспективах его дальнейшего эффективного использования в интересах жителей региона в случае снижения уровня заболевших и госпитализированных пациентов с ковидом‑19 был поставлен губернатором и правительством Калужской области на обсуждение. План последующей модернизации госпиталя в соответствии с вызовами времени одобрил и активно поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на рабочей встрече 27 января 2022 года с губернатором Владиславом Шапшой.

Федеральным Правительством региону было выделено 365 миллионов рублей на оснащение создаваемых на его базе новых специализированных отделений:

  • первичного сосудистого (ПСО*) с кардиологическими и неврологическими койками;
  • хирургического с гинекологическими койками;
  • гемодиализа;
  • МРТ;
  • ангиографии для оказания экстренной помощи пациентам с инфарктами и инсультами и проведения рентгенохирургических манипуляций на сосудах.
*ПСО — специализированное подразделение больницы для пациентов с инфарктами и инсультами для снижения смертности и инвалидизации от заболеваний кровообращения.
Открытие специализированных отделений позволит повысить эффективность, качество и доступность экстренной медицинской помощи, в том числе инфекционным больным с тяжёлой сопутствующей патологией.

Жизнь доказала правоту решений губернатора Владислава Шапши, его команды и минздрава региона по созданию единого инфекционного центра с перспективой дальнейшей модернизации в многопрофильный клинический инфекционный центр.

Уже в марте текущего года медперсонал ковидного госпиталя готовится к открытию специализированных подразделений инфекционной больницы.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Несмотря на санкции и мрачные прогнозы инвестиции в Калужскую область превысили показатели прошлого года.
Несмотря на санкции и мрачные прогнозы инвестиции в Калужскую область превысили показатели прошлого года.
Фантазерам назло
 Когда давление на нашу страну из-за принципиальной позиции в вопросе украинского неонацизма нарастало, так называемые эксперты давали множество негативных прогнозов будущего региональной экономики. Наиболее часто предсказывали полный её развал из-за удара по автомобильной промышленности. Опять начали сравнивать с Детройтом.

Однако назло всем фантазёрам регион выстоял, сумев минимизировать потери.

— Нынешний непростой период пройти без издержек сложно, — сказал по этому поводу Владислав Шапша. — И в автомобильной отрасли ситуация остаётся непростой. Однако принятые меры поддержки на федеральном и региональном уровнях помогают сохранить устойчивую работу предприятий, защитить коллективы, минимизировать потери.

Мало того, в то время, когда одни отрасли показывали спад, другие пошли в уверенный рост, что наглядно доказало: экономика Калужской области достаточно диверсифицирована, чтобы преодолеть даже самые сложные кризисы.

Вот неполный перечень тех областей, где в 2022 году наблюдался рост показателей в сравнении с 2021 годом:

  • производство машин и оборудования: +51%;
  • обработка древесины: +39,3%;
  • производство лекарственных средств: +33,5%.
Химера не пройдет
 Поистине знаковое для российской медицины событие произошло летом прошлого года в родном городе Владислава Шапши Обнинске. Там уникальным методом удалили у ребёнка раковую опухоль щитовидной железы. На научном языке это звучит так: провели трансоральную эндоскопическую гемитиреоидектомию 14-летней пациентке.

В мировой практике до этой эпохальной операции имелось лишь три сообщения о применении данного хирургического вмешательства у детей, а вот в нашей стране до этого подобную операцию вообще никогда не проводили. Так что неудивительно, что такое событие вызвало огромный интерес и в очередной раз привлекло в город федеральную прессу.

Операция прошла успешно, и юная пациентка осталась довольна. А медики наукограда заявили, что будут и дальше продолжать развивать данный вид хирургических вмешательств и передавать этот опыт другим коллегам.
Центр поддержки инжиниринга и инноваций
 Калуге не привыкать идти впереди планеты всей. Видимо, сказываются купеческие гены, которые помогают нам на интуитивном уровне видеть, хватать и внедрять всё перспективное быстрее других.

Вот и Калужская область с подачи Владислава Шапши первой среди российских регионов подписала соглашение с АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».

Это новый институт развития, созданный для поддержки проектов, связанных с разработкой высокотехнологичной импортозамещающей продукции для нужд российских компаний.

В прошлом году два предприятия Калуги получили гранты Центра на общую сумму 370 миллионов рублей на создание новой продукции для РЖД.

— Рассчитываем, что с подписанием соглашения таких предприятий в регионе и сумма грантов будут значительно больше, — сказал Владислав Шапша, презентуя новую инициативу. — С генеральным директором Центра Павлом Дворниченко обсудили перспективы сотрудничества.
Частно-государственное партнерство
От слова «концессия» каких-то 10 лет назад большинство калужан морщили нос. Схема сотрудничества государственного и частного капитала к взаимной выгоде всех участников казалась чем-то нереальным и вызывала у бизнеса недоверие. Однако в последние годы всё изменилось.

Механизм государственно-частного партнёрства в Калужской области доказал своё право на жизнь успешными примерами. В регионе удалось направить частные инвестиции на модернизацию объектов ЖКХ, в транспортную отрасль, образование, туризм, культуру, спорт. По этому механизму именно в Калуге впервые в России стали строить новые школы. На данный момент в Калужской области два таких проекта. В прошлом году заключили четыре концессии. Первая — на реконструкцию «Дома с кружевами» в Боровске, вторая — на реконструкцию котельной и теплосетей в Кирове, третья — на реконструкцию объектов тепло- и водоснабжения в Малоярославце, и в рамках последнего по счёту, но не по важности, на Байконуре будет построена школа на 1125 мест.

В общей сложности, по словам Владислава Шапши, в регионе реализуется 22 концессионных соглашения, а сумма частных инвестиций составляет внушительные 7,7 млрд рублей.
Школа креативных индустрий
В сентябре прошлого года в Калуге при областном колледже культуры и искусств открылась первая в регионе Школа креативных индустрий. Здесь подростки 11–18 лет получают возможность освоить навыки, которых в обычной школе не преподают:

  • дизайн,
  • звукорежиссура,
  • 3D-анимация и графика,
  • фото- и видеопроизводство,
  • современная электронная музыка,
  • интерактивные цифровые технологии (VR/AR/MR).

Обучение двухгодичное и полностью бесплатное. Подход к обучению в школе под стать названию — креативный. В первый год каждый ребёнок имеет возможность попробовать себя во всех направлениях, сделать собственный проект, а во второй — начать более глубокое обучение по тому направлению, которое ему понравилось больше всего.
Несмотря на санкции, в калужской области открываются новые производства.
Несмотря на санкции, в калужской области открываются новые производства.
Щедрые инвесторы
 Несмотря на цунами санкций, инвесторы, в том числе западные, совсем не спешат сворачивать свои производства в Калужской области.

К примеру, известный австрийский гигант с мировым именем «Кроношпан» в 2021 году открыл в Людиново завод по производству древесных плит, которые являются основой для ламината и мебели. Инвестиции составили 15 миллиардов рублей, было создано 200 рабочих мест. Руководство холдинга заявило о том, что в 2022 году расширит производство, и сдержало обещание.

В декабре там же, в особой экономической зоне «Калуга» в Людиново, появилось предприятие «Ультра Декор Рус», которое начало производить декоративную бумагу — основу для мебельных плит. Было создано ещё 300 рабочих мест.

На данный момент общие инвестиции австрийцев в этот проект составили 38 миллиардов рублей — и это не всё. В стадии реализации находятся ещё два проекта, отказываться от которых европейский производитель не собирается. Также завершили запуск и уже вовсю заработали многие другие проекты, которые при вступлении в должность Владислава Шапши только начинали реализовываться. Среди них производство бумаги компанией «Архбум Тиссью Групп», расширение мощностей логистического центра «Фрейт Вилладж Ворсино», в том числе реализация проекта мегахаба «Почты России» и многое другое. Если говорить в целом об инвестициях в прошлом году, то удивительно, но в беспрецедентный по санкционному давлению год их объём в основной капитал только за девять месяцев прошлого года вырос на 10 процентов и составил более 80 млрд рублей.
Губернатор постоянно выезжает с инспекциями в районы.
Губернатор постоянно проводит прямые эфиры с калужанами.
Экология
 Все эти годы в Калужской области продолжается работа в рамках программы «Чистая вода». По плану к концу 2024 года процент жителей Калужской области, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, будет повышен до уровня 89,4%, а городского населения — до 100%. На сегодняшний день эти показатели уже составляют 87,5% и 94,4% соответственно. В рамках проекта в декабре прошлого года была сдана в эксплуатацию станция очистки питьевой воды в посёлке Пятовский Дзержинского района Калужской области. Благодаря этому 2665 жителей посёлка получили доступ к качественной питьевой воде, соответствующей нормативам. Всего в регионе в рамках программы в общей сложности будет построено 20 объектов.

Но все-таки главным экособытием прошедшего года стал долгожданный старт очистки дна Яченского водохранилища. Работы пройдут в три этапа, которые последовательно реализуют в течение трёх лет.
Юношеский футбол
Интересное наблюдение. С момента, когда Владислав Шапша возглавил регион, калужские спортсмены вдруг начали побеждать там, где до этого показывали весьма средненький результат. В частности, это справедливо по отношению к футболу.

ФК «Калуга» в прошлом году показал лучшую игру за всю свою историю, побеждая раз за разом и почти весь год возглавляя турнирную таблицу. Это произошло с приходом в область именитого тренера из молодёжной сборной страны Дмитрия Хомухи. Он поставил перед калужанами задачу повышения команды в классе.

Но если с профессионалами пока не всё до конца ясно («Калуге» ещё надо побеждать в весенней части чемпионата), то юношеский футбол, тот самый, без которого победы взрослых для будущего не значат ничего, уже вовсю хвастает серьёзными достижениями.

В прошлом году наши ребята 2006 года рождения вышли победителями на Первенстве Центрального и Южного федеральных округов по футболу. Наш регион на этих весьма престижных юношеских соревнованиях представляла команда спортивной школы по футболу «Калуга», которую тренируют Дмитрий Головачёв и Николай Сидоров. В ходе турнира юные калужане обыграли сборные из Белгородской, Тульской, Рязанской и Липецкой областей.

В результате практически всеми игроками «Калуги» заинтересовались ведущие футбольные академии страны. Так что у наших взрослых футболистов появился дополнительный мотив выиграть Вторую лигу и выйти в Первую: показать юным талантам перспективы профессионального роста в Калуге.
Ярсы
Главным событием в области обеспечения глобальной безопасности стало событие, произошедшее в Козельском ракетном соединении. Тогда на весь мир прогремело видео Минобороны РФ с загрузкой новых межконтинентальных ракет «Ярс» в пусковые шахты. Оно вызвало форменную истерику в западных СМИ. Благодаря этому теперь всем на планете стало известно, что Калужская область помимо высокого экономического потенциала является счастливым обладателем новых суперсовременных и высокотехнологичных аргументов за мир если уж не во всем мире, то на Российской земле точно. ◘
Достояние региона

Стали ближе к клиенту

Калужская сбытовая компания рассказала о новых клиентских сервисах.

Стали ближе к клиенту

Калужская сбытовая компания рассказала о новых клиентских сервисах.
ПАО «Калужская сбытовая компания» с каждым месяцем становится современнее и удобнее для потребителей электрической энергии. Об этом руководство предприятия рассказало на пресс-конференции.

Не платите за счётчик!
С 2020 года государство разделило установку приборов учёта между гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями. На гарантирующего поставщика, которым в нашем регионе является Калужская сбытовая компания, возложена функция по замене и установке приборов учёта электроэнергии в многоквартирных жилых домах, на сетевую организацию — в частном жилом секторе.

Калужская сбытовая компания занимается этим с 1 июля 2020 года. За это время новые счётчики установлены у нескольких десятков тысяч клиентов по всей Калужской области. Более того, все многоквартирные дома, разрешение на строительство которых получено после первого января 2021 года, должны оснащаться интеллектуальными приборами учёта. А с 1 января 2022 года все счётчики, подлежащие замене в многоквартирных домах, должны быть только интеллектуальными.

— Важный момент: все новые приборы учёта наши специалисты устанавливают бесплатно, — поясняет генеральный директор Галина Новикова. — Перед установкой потребителя заказным письмом уведомляют о том, что наши специалисты придут для замены или установки прибора учёта. Если дата неудобна для человека, мы просим его связаться с нашим диспетчером, чтобы выбрать более удобное время.

У специалистов КСК (или подрядчиков компании) есть бейдж с фотографией и ФИО. Они ходят в спецодежде, и, повторим, никакие средства за установку приборов учёта не взимаются.

— В любом случае можно позвонить на телефон нашей бесплатной горячей линии: 8- 800-600-09-90. Но, ещё раз повторю, без предупреждения сотрудники КСК не придут к вам, — добавляет Галина Новикова. — В 2023 году мы планируем установить не менее 16 тысяч интеллектуальных приборов учёта.

Кроме этого, сотрудники сбытовой компании занимаются съёмом контрольных показаний приборов учёта. Об этом тоже заранее предупреждают: «В вашем доме с такого-то числа будет проводиться съём показаний электроэнергии».

— Бывает, что потребление одно, а зачисление другое. Это связано с тем, что каждый потребитель оплачивает в разные дни, указывает порой приблизительные цифры, и в результате по дому мы видим дисбаланс, — поясняет заместитель генерального директора Владимир ПушкарЁв. — Чтобы не было разногласий с расчётами, мы и сверяем показания. Вообще, передавать показания лучше 25 числа каждого месяца для более корректного начисления.
Центры обслуживания оправдали своё открытие
В конце декабря 2021 года в Калуге, на улице Ленина, 82, открылся первый центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании. Здесь можно заключить договор на обслуживание, открыть лицевой счёт, скорректировать показания приборов учёта, заказать замену или установку счётчика, получить справочную информацию.

— Мы определили нашу стратегию — сделать пять шагов навстречу потребителю. Первый — обновили логотип. Второй — открыли центры обслуживания потребителей, — рассказывает Галина Новикова. — Удалённо решать вопросы можно, но есть немало случаев, когда просто необходимо живое общение. За полгода работы центра мы поняли, что он востребован, людям удобно приходить и решать вопросы очно, и в сентябре 2022 года решили открыть второй центр обслуживания — в Обнинске, на проспекте Маркса, 126.

В 2022 году в центр обслуживания обратилось 25 707 очных посетителей. Из них 21 707 — в Калуге и 4000 — в Обнинске (с сентября по декабрь).

— Мы стараемся сократить время ожидания, работает электронная очередь. Там же можно без комиссии оплатить счета за электроэнергию. Для этого мы установили в зале терминалы, — поясняет генеральный директор КСК.

Впрочем, поговорить со специалистами Калужской сбытовой компании теперь можно и по телефону. Важное замечание: вам отвечает не робот, а живой сотрудник. Для этого на базе центра облуживания в Калуге открыт сall-центр. С декабря 2021 года работает единая горячая линия с федеральным бесплатным номером 8 800 600 09 90.

— Call-центр обслуживает всех потребителей региона, — добавляет Галина Новикова. — Количество звонков превысило 50 тысяч. Консультации даются в режиме онлайн, причём система у нас выстроена таким образом, что сотрудники сами могут разобраться в вопросе или проблеме, объяснить и дать совет, не переадресовывая звонящего другим специалистам. Решается всё здесь и сейчас.

По словам заместителя генерального директора Владимира Пушкарёва, время звонка — от 30 секунд до 20 минут, всё зависит от вопроса. Самые пиковые дни — те, когда люди получают квитанции: с 10 по 25 число каждого месяца.

— Поясняем, откуда и почему возникли цифры в счёте. Спрашивают о рассрочке долга, о смене лицевых счетов — разные вопросы. В основном звонят из Калуги, Обнинска, Жукова, Боровска. Но количество звонков постоянно увеличиваются, — констатирует Владимир Пушкарёв.
Бумажным квитанциям нашли замену
С начала 2022 года КСК активно развивает тему отказа от бумажных квитанций. Гораздо более удобной заменой этим вечно забивающим почтовые ящики бумажкам является переход на электронное обслуживание.

Личный кабинет потребителя в интернете в 2022 году получил расширенный функционал.

— В этом году завершаем работу по его обновлению, — рассказывает Галина Новикова. — Уже доступны дополнительные возможности: можно просматривать начисления, расчёты по тарифам, смотреть свои показания и за текущий, и за предыдущие месяцы. Есть возможность обратной связи — мы оперативно отвечаем. В личный кабинет можно внести несколько лицевых счетов и оплачивать, например, счёт родителей или дачного дома. Всё в одном месте. Сегодня в личных кабинетах уже зарегистрировано 95 тысяч лицевых счетов. Подавляющее большинство пользователей ЛК отказываются от бумажной версии квитанции.

Не останавливаясь на достигнутом, в Калужской сбытовой компании решили сделать ещё один шаг к потребителю. Сегодня телефон стал поистине незаменимым атрибутом нашей жизни — и в декабре 2022 года КСК выпустила мобильное приложение. Оно есть во всех маркет-плейсах, включая яблочный App Store. Простое и удобное, его скачало уже более 12 тысяч потребителей. Только с начала февраля 2023 года прирост составил 1200 пользователей. Называется оно «Свет КСК». Зарегистрироваться очень просто. Пароль возможен по отпечатку пальца, и не нужно постоянно набирать номер своего лицевого счёта, а возможности практически те же, что и в личном кабинете.

И в завершение рассказа о нововведениях стоит упомянуть о проводимой в феврале 2023 года акции «Кешбэк — каждому!». Для того чтобы на лицевой счёт вернулось 2% от суммы, оплаченной в феврале, нужно зарегистрироваться (или быть зарегистрированным) в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте компании, оплатить все счета за свет, а также отказаться от бумажной квитанции.

РСМ Агротроник: признанное smart-решение года для сельского хозяйства

Компания Ростсельмаш разработала полезную цифровую систему для аграриев.
Умное решение
Эффективная, надёжная и комфортная — по такой формуле создают всю технику Ростсельмаш. Тракторы и комбайны, разнообразное навесное оборудование для обработки почвы и проведения посевных работ, переработки зерна — в компании знают, как создать все условия для продуктивной работы сельскохозяйственных производителей.

Недавно состоялось награждение победителей ежегодной премии Digital Leaders‑2022, где отметили самые эффективные цифровые решения компаний.

Среди победителей — Ростсельмаш и его разработка: цифровая система дистанционного онлайн-мониторинга и контроля сельскохозяйственной техники РСМ Агротроник Пилот 2.0, которую признали Smart-решением года.

Вся работа — в одном приложении
Земледелие теперь становится максимально точным. Платформа РСМ Агротроник, на базе которой работают все электронные системы производителя, в том числе РСМ Агротроник Пилот 2.0, контролирует все этапы работы в полях, в то же время существенно снижая нагрузку на механизаторов.

Теперь техника может работать по специально заготовленной карте — заданию, которое передается непосредственно в бортовую систему машины благодаря другой электронной системе — РСМ Роутер.

В арсенале производителя большое разнообразие современных разработок для оптимизации аграрного труда, снижения нагрузки на механизатора, ускорения проведения полевых работ.

Такое точное земледелие даёт неоспоримое преимущество экономике сельскохозяйственного предприятия благодаря множеству одновременно выполняемых функций.

Аграрии по всей стране уже используют РСМ Агротроник и убедились на практике, как помогает в работе точное земледелие.

Фермер из Ульяновской области Рамазан ХАБИБУЛЛИН поделился опытом обработки 13 000 гектаров.

— В 2020 году мы приобрели три трактора Ростсельмаш 2375 с платформой РСМ Агротроник. Удобно, что с компьютера или телефона можно посмотреть ошибки и аварийные ситуации, нагрузку на двигатель.

Весь режим работы тракториста отражён на трек-карте. Не останется незамеченным и слив топлива. Платформа РСМ Агротроник организует всю работу на нашем предприятии. На ней установлена система РСМ Агротроник Пилот 1.0, и важно, что она предупреждает пересевы и недосевы, увеличивает эффективность техники. Рекомендую всем коллегам установку платформы. Это качественно меняет результат.

Показатели, которые РСМ Агротроник контролирует непрерывно и отражает онлайн:

  • определение координат и отслеживание траектории движения техники с сохранением информации;
  • полный срез активности: движение и простои, рабочий режим, скорость;
  • отражение параметров систем, работы узлов и агрегатов, в том числе
  • оборотов двигателя, температуры и уровня охлаждающей жидкости;
  • актуальная информация об ошибках: неисправность или некорректное использование техники;
  • выстраивание эффективной логистики машин парка;
  • параметры технологического процесса: скорость вращения ротора, барабанов, шнеков, вентилятора очистки;
  • факт заправки и слива топлива, выгрузки и проведения несанкционированных работ с указанием места.
РСМ Агротроник Пилот 2.0
РСМ Агротроник Пилот 2.0
Скорость и эффективность
РСМ Агротроник создан для увеличения производительности вашей техники. Благодаря непрерывному контролю всех этапов полевых работ снижается трудоёмкость проведения рабочих операций.

Система способствует снижению количества пропусков и перекрытий, увеличивая эффективность труда. Учёт всех показателей экономит ГСМ и помогает вести точный контроль расхода топлива.

Дополнительные настройки РСМ Агротроник сделают работу на ваших полях непрерывной. Среди новинок — система РСМ Ночное видение. Она делает видимыми объекты, скрытые в темноте.

Камера сканирует пространство и передаёт изображение на монитор в масштабе 1х1, под рукой у механизатора — блок управления: всё это позволяет ему уверенно чувствовать себя, работая ночью. Как следствие, скорость работы на полях увеличивается в два раза.
Урожайность под контролем
Не менее полезная в работе агропредприятия опция — РСМ Карта урожайности. Её уже оценили аграрии из разных регионов нашей страны. Эта система точно определяет урожайность и влажность в любой точке поля в любой момент времени.

Уникальный помощник, позволяющий оценить состояние каждого участка вашей земли, подскажет агрономам, как и где вносить удобрения, учитывая показатели РСМ Карты урожайности. Как результат — экономия и точечное внесение по мере необходимости.

Умные системы контроля за всеми этапами работы от Ростсельмаш повышают производительность, экономят ресурсы и берегут оборудование, помогая организовать работы в полях так, чтобы предприятие собирало рекордные урожаи.

Фермерское хозяйство «Варварёнки»: работая с душой, преображаем пространство вокруг

Ферма в Бабынинском районе производит натуральную продукцию, разбивает парки и занимается социальными проблемами.
Вкусно — у «Варварёнок»
Фермерское хозяйство «Варварёнки» — известный производитель натуральной продукции животноводства и растениеводства, востребованной как в нашем регионе, так и в столице.

Здесь, соблюдая традиционные технологии, на живой закваске производят вкусную молочную продукцию: сметану и творог, сыр и сливочное масло, кефир, ряженку.

На ферме растят крупный рогатый скот: мясная порода герефорд особенно ценится гурманами — такая говядина очень нежная и сочная. Кроме того, в «Варварёнках» всегда можно купить баранину и свинину.

Ферма расположена на границе национального парка «Угра», в отдалении от шумных трасс. Вокруг нет ни одного производства, только чистый воздух, просторные луга и живописная природа.

Да и сами «Варварёнки» гармонично вписываются в ландшафт. Аккуратные строения, ухоженные животные, чистота и порядок во всём.

Преображая пространство вокруг
Руководство предприятия заботится не только об эстетике на ферме, но и преображает окружающее пространство на радость местным жителям.

Так, силами фермерского хозяйства проложена автомобильная дорога, соединяющая Перемышль и Бабынино. Теперь путь между населёнными пунктами для сельчан в удовольствие.

Не оставили без внимания старую сельскую церковь, которая была в плачевном состоянии: стекла выбиты, крыша проломлена. Лишь птицы прилетали в разрушенную обитель.

На средства собственника «Варварёнок» строение привели в порядок: новые окна, крепкая крыша — внутри тепло и уютно. Теперь сюда на радость жителям по церковным праздникам приезжает батюшка.

На этом добрые дела фермерского хозяйства не заканчиваются, но комментарий по поводу остального скромный. «Мы за то, чтобы люди делали добрые дела, но не говорили об этом», — коротко говорит руководство «Варварёнок».
Готовность к посевной
Зимой работа у аграриев не останавливается: в хозяйстве уже готовятся к посевной кампании 2023 года.

— У нас 2100 гектаров земли, на которых планируем выращивать четыре культуры: рапс, пшеницу, редьку масличную и ячмень, — рассказывает генеральный директор СП «Лидер», известного под торговой маркой «Варварёнки», Елена РАГУЛЬСКАЯ. — Сейчас наши агрономы решают, в каких пропорциях всё высаживать — это зависит от того, какие цены будут на рынке. Конечно, результатом нашей работы должна стать ощутимая маржинальность.

Чиним, приводим в соответствие всю свою технику. Собственники дали срок — чтобы к 1 февраля она стояла в полной готовности к работе, чтобы в посевную, как только позволит погода, мы могли сразу выходить в поля.

Красота во всём
— С наступлением весны будем заниматься благоустройством территорий, — делится планами Елена Михайловна. — У нас разбит красивый парк, который украшает большая цветочная клумба, на ней высадим яркие цветы. В парке установлены скамьи, на которых приятно сидеть, любуясь пейзажами.

Два огромных пруда глубиной пять метров — ещё одно украшение ландшафта.

В них запущена рыба весом по 20–25 кг: осетры, белуги.

На территории фермы для работников открыт клуб, в котором показывают всеми любимые фильмы.

Есть планы на дальнейшее использование наших земель. Хотелось бы сделать зону отдыха с беседками вблизи прудов. Возможно, поставить домики для отдыхающих, чтобы люди могли в выходные приехать, половить рыбу, пожарить шашлыки, искупаться в речке — отдохнуть от города.

Хотим работать дальше и преображать пространство вокруг так, чтобы всё радовало глаз!
+7 (495) 220–61–11
Варварёнки
продукты с душой

АО «Воробьёво» выдержало испытания санкциями и погодой

2022 год принёс испытания и трудности отраслям сельского хозяйства страны.
Одно из самых известных не только в Калужской области, но и во всей стране, животноводческое предприятие АО «Воробьёво» не исключение.

Чтобы выжить во время кризиса, руководству АО «Воробьёво» пришлось перестраивать партнёрские связи и принимать смелые решения. Многократное повышение ставок кредитования в начале года, в период подготовки к весенне-полевым работам, значительное удорожание зерна и комбикормов, погодные условия — затяжная холодная весна нанесли значительный ущерб экономическому положению хозяйства. Однако благодаря слаженной работе коллектива, квалификации и инициативе менеджеров и специалистов предприятия, АО «Воробьёво» не только справилось с трудностями, но и заложило основы будущего роста.

В животноводческом хозяйстве, специализирующемся на производстве молока, мелочей не бывает. Здесь важно всё: кормление, оборудование, здоровье коров, микроклимат в помещениях. Ещё особое значение имеет менеджмент животноводческого комплекса.

В непростой 2022 год приходилось принимать неординарные решения, искать аналоги импортным вакцинам, запасным частям для доильного оборудования, премиксам, постоянно следить за рынком концентрированных кормов. Для решения этих задач необходим опыт, знания, способность перестраиваться под новые условия.

Благодаря этому хозяйство не снизило количества производимого молока, сохранено поголовье, получены хорошие результаты по воспроизводству стада. Вводятся новые технологии содержания молодняка. Не снижать производство молока-одна из главных доктрин Правительства РФ. Молочные хозяйства внесены в список предприятий, работающих на импортозамещение.

Погода в 2022 году не баловала. Холодная весна привела к задержке полевых работ практически на 2 недели, теплолюбивые культуры, такие как кукуруза, затормозили свой рост, и как следствие, аграрии недополучили урожай главной силосной культуры. Урожайность кукурузы на силос в 2022 году ниже запланированной примерно в 3 раза.

Благодаря квалифицированной работе коллектива хозяйство обеспечено грубыми кормами. Немаловажную роль сыграли страховые запасы силоса прошлых лет.
Также сельхопроизводители столкнулись с проблемой поставок минеральных удобрений, запасных частей для импортной техники, средств защиты растений.

В АО «Воробьёво» несколько лет назад перешли на отечественную технику, что позволило избежать проблем с закупкой запасных частей и сервисным обслуживанием.
Валерий Онищик.
Генеральный директор АО «Воробьёво» Валерий Онищик отмечает:
— 2022 год стал одним из сложных для сельхозпроизводителей, требовал неординарных решений, тяжёлого кропотливого труда, смены приоритетов, поиска новых партнёров, показал жизнеспособность хозяйства.

Главное, что помогло не только выжить и улучшить показатели производства, это слаженная работа коллектива, способность преодолевать трудности, искать самые смелые пути решения. Я скажу, что коллектив АО «Воробьёво» в 2022 году справился на отлично со всеми вызовами и задачами.

Козельский механический завод обеспечивает работу энергокомплекса России

Проекты «Турецкий поток», «Северный поток‑2» и «Сила Сибири» обслуживаются инженерными комплексами от «КоМЗ»
История надёжности и качества
Козельский механический завод — надежное предприятие с 90‑летней историей. Здесь профессионалы разрабатывают и производят инженерные комплексы для строительства, ремонта и обслуживания нефте- и газопроводов, газоперекачивающих агрегатов, кроме того, в линейке продукции ПАО «КоМЗ» автомастерские и автолаборатории, мобильные вагон-дома.

Крупными заказчиками являются такие ведущие предприятия страны, как ПАО «Газпром», «Транснефть» и «Роснефть».

Благодаря непрерывной работе заводчан в стране успешно реализуются два масштабных проекта: «Северный поток — 2» и «Сила Сибири». География поставок продукции Козельского механического завода охватывает всю страну: Север, Центральная Россия, Ставропольский край и Дальний Восток.

Новые контракты
— Мы успешно закончили работу в рамках контракта по стратегически важному заказу «Газпрома», — рассказывает заместитель генерального директора по управлению рисками и внутреннему контролю Валерий ФИЛАТОВ.

Потребность в нашей продукции как всегда актуальна, контракт с нами продлён. Сейчас переходим на новый уровень, производим необходимую продукцию для поставок по проекту «Сила Сибири». Работа предстоит серьёзная, объёмы, как и перспективы, хорошие.

Одновременно с этим к нам обратились с новым заказом поставщики «Транснефти» для изготовления спецтехники на шасси высокой проходимости.

О масштабах заказа скажу лишь, что цифры солидные, — лаконично подытожил Валерий Борисович.

Есть вакансии
Новые заказы и продление прежних контрактов требуют своевременного исполнения, в связи с чем Козельский механический завод открывает набор сотрудников различных специальностей, востребованных в рамках производства.

Рассматривают в том числе кандидатов без опыта работы, поскольку на предприятии традиционно сплочённый коллектив, готовый взять на себя наставничество и обучить молодого сотрудника.

ПАО «КоМЗ» предоставляет все условия для работы и проживания заводчан из отдаленных городов и районов Калужской области.

Козельский механический завод — это стабильное предприятие, где с партнерами работают честно, а трудолюбивым сотрудникам гарантируют достойную оплату труда.
Телефоны
+7 (48442) 2–05–20
Кадровая служба:
+7 (48442) 2–06–07
+7–916–777–78–22
Адрес
г. Козельск, Заводская пл., 1
Почта: [email protected]
Сайт: komz.ru

Передовое оборудование и внимание к пациентам: профессиональная урология и маммология в онкодиспансере

ГБУЗ КО «КОКОД» успешно занимается профилактикой и лечением онкозаболеваний.
Калужский областной клинический онкологический диспансер стоит на страже здоровья калужан, занимаясь лечением различных видов рака.

Профессионалы диспансера рассказали, как предупредить тяжёлые формы онкологии, и призвали калужан проходить регулярные осмотры.
Владимир ПРОХОРЕНКОВ
Урология
— Ко мне как онкоурологу обращаются пациенты с подозрением на злокачественные новообразования или с уже подтверждённым диагнозом, — рассказывает врач онколог-уролог ГБУЗ КО «КОКОД» Владимир ПРОХОРЕНКОВ. — Как правило, это люди пожилого возраста — 60-70 лет.

По статистике, у каждого третьего мужчины этой возрастной группы обнаруживается опухоль предстательной железы.

Однако, к сожалению, онкология «молодеет». Так, среди моих пациентов была 21-летняя девушка с опухолью мочевого пузыря.

Учащенное или затруднённое мочеиспускание, кровь в моче явно говорят о проблемах — необходимо обследование. Благодаря активному внедрению УЗИ мы выявляем и успешно лечим онкологию на ранних стадиях.

Серьёзным подспорьем в диагностике является магнитно-резонансная томография. В калужском онкодиспансере находится инновационный томограф, равных которому нет в Калужском регионе.

При лечении онкологии хирургическим путём выбираем лапароскопию, применяем передовые методы лечения, что способствует быстрому восстановлению пациента: отсутствуют большие разрезы, нет сложной реабилитации.

Бывает, пациент поступает к нам с одним диагнозом, а мы выявляем смежную онкологию.

У мужчины с опухолью мочевого пузыря мы обнаружили увеличенную предстательную железу. Органы находятся рядом, симптомы просто маскировались. Сделали биопсию — рак предстательной железы. Подобрали эффективное лечение, которое оказалось успешным.

Призываю калужан не игнорировать признаки нарушений урологического характера и обращаться к врачу.

Маммография
В Областном онкологическом диспансере профессионалы делают всё для сохранения женского здоровья.

Врачи используют современные цифровые технологии для выявления и точечного лечения онкологии молочной железы.

Благодаря новому цифровому маммографу с функцией томосинтеза осмотр тканей проходит послойно, позволяя увидеть мельчайшие формирования на любом уровне и сразу же взять биопсию даже из очагов в 5 миллиметров.

Процедура занимает 5–7 минут.
Карина ЯРУШИНА
— Выявляемость стала выше, особенно на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно, — говорит врач онколог-маммолог ГБУЗ КО «КОКОД» Карина ЯРУШИНА. — Скрининг молочной железы предупреждает развитие онкологии.

Маммография занимает лишь 5 минут — это так мало для одного года жизни женщины, но так важно для её здоровья!

Приведу пример, пациентка нашла у себя небольшое уплотнение в груди, подруга уговорила ее пройти обследование.

Мы подтвердили, что очаг в 4 миллиметра — это инвазивный рак на начальной стадии.

Женщина вовремя прооперирована, её грудь сохранена. Если бы она не обследовалась, то через четыре-шесть месяцев этот агрессивный тип рака не позволил бы сохранить молочную железу.

Итак, определённо пора обратиться к врачу, если есть:

  • уплотнение на молочной железе;
  • втянутость кожи или соска;
  • появление симптома лимонной корочки, когда кожа молочной железы отёкшая, поры втянуты;
  • увеличение подмышечных лимфоузлов;
  • кровянистые выделения из соска.
— Дорогие женщины, выделите один день в году на заботу о себе, посвятите его здоровью: пройдите осмотр у гинеколога, маммолога, сделайте УЗИ!

Регулярный осмотр способствует раннему выявлению онкологии и эффективному лечению без удаления груди, после которого пациентки живут полноценно: ходят в бассейн, на пляж и фитнес, могут вынашивать детей, — завершает Карина Алексеевна.

Врачи-онкологи ГБУЗ КО «КОКОД» напоминают калужанам о важности своевременного обследования для здоровой жизни.
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»
 Кол-центр:
8 (903) 811-1-911.
248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корп. 1-4.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Скорая помощь»: новые бригады, автомобили и санавиация

Скорая помощь — это особая форма оказания медицинской помощи, созданная для спасения жизни больных.

Знать телефон скорой помощи должен каждый, ведь беда может произойти с любым человеком, в любом месте и в любое время суток.

Среди населения возникают вопросы и нарицания, но служба скорой помощине стоит на месте и делает все возможное, чтобы помощь приходила своевременно в каждый дом.

В 2019 году создана единая дежурная диспетчерская служба, куда приходят вызовы со всей Калуги и области, что позволяет незамедлительно реагировать и направлять ближайшую бригаду, минуя принцип территориальности.

С 1 ноября 2022 года на территории Калуги и области скорая помощь полностью централизована в единую организацию — региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Ежегодно пополняется материально-техническая база. Автомобиль скорой помощи — это второй дом для любого сотрудника СМП. В 2022 году мы получили 16 новых автомобилей, укомплектованных всем необходимым оборудованием. Также закуплена машина для оказания помощи паллиативным больным. Это новое отделение, которое приступило к работе в сентябре 2022 года и уже оказало помощь почти 2,5 тыс. больных.

Не только автомобили, но и вертолет — для транспортировки тяжелых больных из районов в ведущие медицинские организации города — задействован в нашей работе. За 2022 год санитарным авиатранспортом выполнено 137 вылетов. Это и вылеты на место ДТП, и медицинские эвакуации в федеральные центры г. Москвы.
Нельзя не вспомнить о пандемии коронавирусной инфекции. Не только бригады СМП выезжали к пациентам, в работу активно включился и региональный телемедицинский центр, осуществлявший динамический мониторинг за состоянием пациентов, находившихся на амбулаторном лечении. Принято более 450 тыс. звонков. В 2022 году добавились новые виды консультаций: по болезням системы кровообращения — более 65 000 и более 20 000 по онкологии.

Сотрудники скорой помощи стрессоустойчивы, способны незамедлительно принимать важные решения, ежедневно они подвергаются колоссальным психологическим и физическим нагрузкам, но, самое главное, в любой ситуации сохраняют свои человеческие качества. Главный ресурс — это наши кадры, мы продолжаем вести активную работу в этом направлении, сотрудничаем с медицинским институтом и колледжем, всегда рады принять в нашу команду молодых специалистов. На базе РЦСМПМК проводятся курсы по оказанию первой помощи, обучилось уже более 7 тыс. человек.

В 2023 году перед нами стоят большие задачи: сохраняется необходимость в создании дополнительных бригад, в том числе для работы в районах Калужской области, активно используется санитарная авиация, разрабатываются новые актуальные скрипты для эффективной работы диспетчерской службы.

Мы надеемся, что в скором времени все основные вопросы, которые возникают к работе службы скорой помощи, будут решены и наши жители останутся довольны качеством и своевременностью оказываемой помощи.
Координаты для связи:
г. Калуга, ул. М. Горького, 85, стр. 4, 2-й этаж
тел.: +7 (4842) 71–35–87,
факс: +7 (4842) 53–98–17,

[email protected]
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Три года успешного пути

16 февраля 2023 года исполняется три года с того дня, как Владислав Шапша вступил в должность губернатора Калужской области.
Калужский ТЮЗ поздравляет своего губернатора с трёхлетием регионального руководства и желает дальнейшей плодотворной работы, стойкости и упорства, мудрости и гибкости в решениях.

В 2020 году на расширенной коллегии министерства культуры и туризма Калужской области в Инновационном культурном центре Владислав Шапша остановился возле афиш, рассказывающих о спектаклях ТЮЗа, посвящённых страницам Великой Отечественной войны. То был Год Памяти и Славы. Мы ещё не знали, что нас ждёт СВО, но помнили о наших дедах и прадедах, отстоявших нашу свободу и вырвавших её из цепких лап фашизма. Калужский ТЮЗ всегда помнил об этом, помнил и понимал, что временные рамки Года Памяти весьма условны: у подвига поколения Победителей и благодарной памяти их потомков нет и не может быть срока давности, меры, границ.

Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтовиков и тружеников тыла определили тогда исход самой страшной войны в истории человечества и спасли народы планеты от истребления, рабства, уничтожения национальной и культурной идентичности. И ТЮЗ никогда не уставал подчёркивать, что наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто ещё только родится на этой земле, — прямая заслуга людей, подаривших миру Великую Победу.
Следующая встреча состоялась в 2022 году во время проведения благотворительной акции «Белый цветок» в Инновационном культурном центре, показывающей нашу историю из глубины веков.

При встречах у губернатора было понимание того дела, которое много лет на своей сцене реализует театр для детей, по сути, являясь театром для всех, — Калужский ТЮЗ. Возможно, это безмолвное понимание и есть одна из составляющих того успеха, что сопутствует нашей области вот уже три года.
Координаты для связи:
Г. Калуга, ул. Театральная, 36,
тел.: 8 (4842) 57–83–52,
e-mail: [email protected]

Юхновский район – жемчужина Калужской области

Развитие района в приоритете у властей региона.
Уникальный сосновый бор и красавица Угра делают Юхнов по-настоящему заповедным. Но жизнь, даже в редчайших уголках, идёт своим чередом.

Проблемы района и его жителей носят абсолютно житейский характер. На контроле власти всегда самые острые вопросы: социальные обязательства, участие в региональных программах и реализация национальных проектов.

Подводя итоги прошедшего года, в первую очередь стоит отметить, что особое внимание власти района уделили поддержке сельского хозяйства, животноводческой отрасли и развитию туризма.

Развитие
Деревня Ольхи славится своими колбасными и мясными изделиями. Продукция ООО «Райт-К» ежегодно завоёвывает награды на разного рода выставках.

Это и без того крупное промышленное предприятие продолжает успешно развиваться. В 2022 году здесь открылся новый убойный цех. Он оборудован по последнему слову техники и соответствует европейским стандартам.

Практически весь процесс автоматизирован, что позволяет не только увеличить объём выпускаемой продукции, но и улучшить её качество.

Не первый год в районе работает уникальное животноводческое предприятие «Юхновский кролик». В хозяйстве содержится порядка семи тысяч голов. За год произведено 40 тонн мяса. В перспективе увеличение поголовья до 40 тысяч, в том числе кроликоматок — до 4 тысяч.

ООО «ЭкоФерма Климовская» расположилось в селе Саволенка и занимается разведением коз зааненской породы. За год поголовье увеличилось на 139 и составило 817 коз. Производство молока выросло на 66 тонн.

Животноводству — зелёный свет
В районе продолжает развиваться животноводческая отрасль. Буквально в декабре прошлого года завершилась реконструкция фермы Крестьянско-фермерского хозяйства Горин В.В. в деревне Плоское.

В первые дни нового года сюда уже завезли 100 голов нетелей голштинской породы, а в перспективе – увеличение до 180 животных. По федеральным и областным программам хозяйство получило поддержку на развитие семейной фермы и элитного семеноводства.

В селе Щелканово на базе успешно работающего ФГУП «АПК Непецино» управления делами президента РФ идёт подготовка к строительству молочно-товарной фермы на 600 голов. В настоящее время готовится проектно-сметная документация.


Зона отдыха "Сияние на Угре".
Патриотический туризм
Благодаря уникальной природе и богатому историческому прошлому район очень привлекателен для туристов.

На территории Национального парка «Угра» в пределах Юхновского района располагаются пять мемориальных троп, связанных с событиями Великой Отечественной войны, в том числе «Суковский и Павловский плацдармы», «КП Западного фронта».

В селе Климов Завод успешно работает музей командарма Ефремова и изба народных традиций «Берегиня». Последняя появилась благодаря региональной программе.

В прошлом году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском парке Юхнова отремонтировали школьный мост, обустроили лыжероллерную трассу, оборудовали площадку с уличными тренажёрами.

В прошлом году город Юхнов стал победителем федерального конкурса, и на выделенные 60 миллионов рублей здесь благоустроили зону отдыха «Сияние на Угре». Этот проект выбирали жители общим голосованием.

В 2023 году более 4 миллионов рублей потратят на устройство смотровой площадки над прудом.

В рамках нацпроектов «Образование» и «Культура» капитально отремонтированы детская школа искусств, здание начальных классов городской школы, несколько спортивных залов. Скоро сделают ремонт и в здании для старших классов. Несколько школ переоснащены в рамках проекта «Точка роста».