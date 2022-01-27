Владислав Шапша: три года у руля

Умное решение
Эффективная, надёжная и комфортная — по такой формуле создают всю технику Ростсельмаш. Тракторы и комбайны, разнообразное навесное оборудование для обработки почвы и проведения посевных работ, переработки зерна — в компании знают, как создать все условия для продуктивной работы сельскохозяйственных производителей.
Недавно состоялось награждение победителей ежегодной премии Digital Leaders‑2022, где отметили самые эффективные цифровые решения компаний.
Среди победителей — Ростсельмаш и его разработка: цифровая система дистанционного онлайн-мониторинга и контроля сельскохозяйственной техники РСМ Агротроник Пилот 2.0, которую признали Smart-решением года.Вся работа — в одном приложении
Земледелие теперь становится максимально точным. Платформа РСМ Агротроник, на базе которой работают все электронные системы производителя, в том числе РСМ Агротроник Пилот 2.0, контролирует все этапы работы в полях, в то же время существенно снижая нагрузку на механизаторов.
Теперь техника может работать по специально заготовленной карте — заданию, которое передается непосредственно в бортовую систему машины благодаря другой электронной системе — РСМ Роутер.
В арсенале производителя большое разнообразие современных разработок для оптимизации аграрного труда, снижения нагрузки на механизатора, ускорения проведения полевых работ.
Такое точное земледелие даёт неоспоримое преимущество экономике сельскохозяйственного предприятия благодаря множеству одновременно выполняемых функций.
Аграрии по всей стране уже используют РСМ Агротроник и убедились на практике, как помогает в работе точное земледелие.
Фермер из Ульяновской области Рамазан ХАБИБУЛЛИН поделился опытом обработки 13 000 гектаров.
— В 2020 году мы приобрели три трактора Ростсельмаш 2375 с платформой РСМ Агротроник. Удобно, что с компьютера или телефона можно посмотреть ошибки и аварийные ситуации, нагрузку на двигатель.
Весь режим работы тракториста отражён на трек-карте. Не останется незамеченным и слив топлива. Платформа РСМ Агротроник организует всю работу на нашем предприятии. На ней установлена система РСМ Агротроник Пилот 1.0, и важно, что она предупреждает пересевы и недосевы, увеличивает эффективность техники. Рекомендую всем коллегам установку платформы. Это качественно меняет результат.
Показатели, которые РСМ Агротроник контролирует непрерывно и отражает онлайн:
- определение координат и отслеживание траектории движения техники с сохранением информации;
- полный срез активности: движение и простои, рабочий режим, скорость;
- отражение параметров систем, работы узлов и агрегатов, в том числе
- оборотов двигателя, температуры и уровня охлаждающей жидкости;
- актуальная информация об ошибках: неисправность или некорректное использование техники;
- выстраивание эффективной логистики машин парка;
- параметры технологического процесса: скорость вращения ротора, барабанов, шнеков, вентилятора очистки;
- факт заправки и слива топлива, выгрузки и проведения несанкционированных работ с указанием места.