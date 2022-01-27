Владислав Шапша: три года у руля

Здравоохранение

Согласно данным целого ряда социологических опросов, в 2022 году выяснилось, что россияне в целом стали гораздо лучше оценивать работу здравоохранения, чем годом ранее. Калуга не стала исключением во многом благодаря последовательной работе по реформированию системы.



Три года назад начались глобальные изменения в организации скорой помощи. И в 2022-м практически завершилось её объединение в единую службу. Владислав Шапша лично контролировал этот процесс, в ходе которого скорая помощь получила новое здание и переехала с улицы Кирова на Максима Горького.



На новом месте была создана единая диспетчерская. Теперь к пациенту едет ближайший экипаж, даже если территориально находится в другом районе Калужской области. Появилась возможность оперативно перекидывать медиков из одного района в другой, если где-то случается всплеск вызовов.



Помимо этого в регионе за три года была проделана большая работа по открытию фельдшерскоакуршерских пунктов. Вообще, тема здравоохранения для Владислава Шапши — программная. Именно повышение качества здравоохранения губернатор сделал основой своей предвыборной кампании, так что внимание к этому всегда было особым.



Как следствие, Министерство здравоохранения РФ отметило Калужскую область в числе лучших практик по обеспечению сельских населённых пунктов ФАПами.



— Наши современные, новые ФАПы хорошо оборудованы. Фельдшеры не раз признавались, что им очень комфортно работать, — рассказал Шапша о причинах такого успеха в эксклюзивном интервью нашему изданию по итогам года. Так что сам факт открытия новых ФАПов — это некий элемент престижа, один из способов привлечения медработников в село. Но, естественно, не единственный.



Не единственный — это про помощь от властей, в том числе финансовой, медикам на селе. В течение прошлого года выстрелили две программы: «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые позволяют чиновникам поощрять врачей не только деньгами, но и жильём. В результате в Калужскую область на село по этой программе приехали работать 42 медика.



Не обошлось в прошлом году и без уникальных новаций в области медицины. Калужская область стала первым регионом в России, где была создана и начала работать служба паллиативной помощи.



Владиславу Шапше удалось привлечь в регион неравнодушных людей, которые поставили своей целью облегчить жизнь неизлечимо больным. Служба, созданная под их руководством, оказывает весь спектр помощи таким пациентам и их родным, от психологической до юридической.



1200 неизлечимых пациентов, среди которых 50 детей, взяли под свою опеку 9 бригад медиков паллиативной службы.



