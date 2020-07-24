Азбука губернатора

От А до Я: 2020 год с Владиславом Шапшой

13 февраля исполняется ровно год, как у руля Калужской области стал новый губернатор.
Агропромышленный комплекс

В тяжелый ковидный год особое внимание в работе агропрома уделялось денежной поддержке села. В частности, стартовала программа «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках которой селянам выдавали кредиты по льготной ставке от 3% годовых. Она рассчитана до 2025 года.

Льготный кредит дает возможность жителям Калужской области с постоянной регистрацией на сельских территориях в возрасте от 23 до 65 лет получать от 30 тыс. до 250 тыс. руб. на срок от 6 месяцев до 5 лет по ставке ниже инфляции. Только за первый день старта программы за господдержкой на общую сумму более 100 млн. руб. обратились более 70 человек.

Помимо этого, на развитие села в этом году из бюджетов разного уровня выделили 600 млн руб.
БКАД

Ремонт дорог и сетей властям удалось отладить так, что к неудобствам, связанным с этим горожане относились терпимо.

Главным объектом реконструкции в этом году стала улица Московская. Помимо этого, коммунальные службы переложили сети.

Всего на всех реконструированных улицах было расположено 712 колодцев и 56 ливневых решеток. Большинство колодцев перенесли с проезжей части. Было переложено 15 километров водопроводно-канализационных сетей, а «Калугатеплосеть» заменила более 3500 погонных метров стальных футляров и трубопроводов тепловых сетей.

Энергетики завершили переустройство кабельных линий общей протяженностью 4,2 км. В частности, на центральных улицах провода убрали под землю. Чтобы не мешали гостям города, которых на юбилей Калуги ожидается тьма, фотографировать наши красоты.
Выборы

Владислав Шапша исполнял обязанности губернатора с 13 февраля, а избавился от своей приставки 16 сентября, после подведения итогов выборов, прошедших 13 сентября.

Он получил 71,19% голосов избирателей. Мало того, политтехнологи отмечают, что именно личность Шапши позволила набрать «Единой России», список которой он возглавил, и от которой выдвигался в губернаторы, более 40% (итоговый результат – 42,43%).
Господдержка

Самый сложный год этого столетия потребовал серьезных и быстрых решений. В том числе в рамках поддержки бизнеса и граждан в период пандемии коронавируса. В первую очередь при поддержке губернатора в региональный закон внесли поправки и семьи с низким доходом с июня начали получать помощь в размере половины МРОТ на ребенка (5857 рублей по состоянию на 3 квартал 2020 года).
День Победы

Из-за пандемии многие праздничные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы были перенесены на другие дни или в он-лайн, но несмотря на это праздник состоялся. Пусть не было колонны «Бессмертного полка», а маршировать вышли только военные и силовики, зато многие калужане поддержали идею организаторов шествия спеть песню «День Победы», выйдя на свои балконы с портретами своих дедов.

В Калуге открылся музей, посвященный Маршаллу Победы Георгию Жукову, а на правом берегу, наконец, увековечили имя полковника Михаила Краснопивцева, чьи бойцы первыми вошли в оккупированную нацистами Калугу и вступили с ними в бой.

А в бору появился новый памятник воину-освободителю. Он также посвящен освободителям нашего города.
Сразу после вступления в должность Владислав Шапша отправился в поездки по области.
Единственный провинциальный

В сентябре в калужском Музее истории космонавтики прошло чествование лауреатов международной премии «Глобальная энергия». Калуга стала первым провинциальным городом, который принял у себя это масштабное мероприятие. Ранее подведение итогов премии проходило только в Москве и в Северной столице.

Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» была учреждена в 2002 году и присуждается ведущим ученым мира, чьи открытия и технологические новации отвечают глобальным энергетическим вызовам. В комитет по присуждению премии входят 20 известных ученых из 14 стран. Церемония вручения транслировалась на телеканалах «Россия 24» и «Ника», веб-платформе ТАСС, телевидении ООН, телеканалах БРИКС и Южной Америки.
Жилье космическое

В сентябре глава региона принял участие в открытии жилого комплекса «Просто космос», который построили в микрорайоне «Заовражье» Обнинска.

Новый жилой комплекс построен белорусскими строительными компаниями. Он включает два дома: 473 квартиры в 24 вариантах планировок. Вокруг домов оборудованы зоны отдыха, детские и спортивные площадки, парковочные места, разбит дендропарк. В комплексе обеспечена безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализована концепция «Умного дома».

Скоро строители приступают ко второй очереди на 10 домов.
Здравоохранение

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Калужскую область оценил состояние медучреждений региона словами: «Результат просто блестящий». Наверняка не все калужане согласятся с этими словами, но справедливости ради стоит признать, что в этой сфере есть не только что поругать, но и того, что похвалить достаточно. Все-таки развитие медицины налицо.

И в заслуги команды губернатора можно занести не только ФАПы, но и строительство госпиталя на тысячу человек, которое завершится в этом году, и строительство нового корпуса детской областной больницы, и скорый переезд Скорой помощи в новое здание, и закупка нового оборудования, и многое другое.
Инвестиции

Со сменой высшего руководства Калужской области инвестиции в экономику региона не остановились даже несмотря на пандемию.

Некоторые инвестиционные итоги года при Владиславе Шапше.

Подписано соглашение о строительстве в технопарке «Ворсино» завода по изготовлению пластика ООО «Пластвэй».

Производитель пищевой продукции АО «ИНВЕСТ АЛЬЯНС» ,с 1999 года выпускающий продукцию под маркой «Ермолино», вкладывает 2,5 млрд рублей в развитие предприятия.

Предприятие целлюлозно-бумажной промышленности ООО «Архбум-Пак» вложит в завод в Боровске 2 млрд. рублей, а ООО «Архбум тиссью групп» открыло в Ворсино завод, стоимостью 11,5 млрд.

«Кроношпан Холдинг Ист Лимитед» будет производить основу для древесных плит в особой экономической зоне «Калуга», что близ Людиново. В строительство вложат 4,3 млрд рублей.

Ну а одним из самых крупных инвестсоглашений – подписание договора с Харбинской электрической корпорации. Эта китайская компания привлечет инвестиции в размере 10 млрд. рублей и будет изготавливать на нашей территории паровые турбины и турбогенераторы.
Кампус МГТУ

Одна из главных строек последних лет в этом году шла ударными темпами. Итоги первого года строительства в ходе инспекции подвели в октябре. Владислав Шапша неоднократно посещал стройплощадку с инспекциями.

К концу года этот мастабнейший объект был готов на треть. По завершении строительства ультрасовременного кампуса, где смогут разместиться до 2900 студентов (именно столько вмещают общежития), в нем, помимо учебных корпусов, появятся кинотеатр на 600 мест, 50-метровый бассейн, игровой спортивный и универсальный спортивный, тренажерный залы, открытый стадион на 500 мест и открытые спортплощадки.

Стоимость проекта – 7 миллиардов рублей.
Знакомство с районами продолжалось несколько месяцев.
Лицом к людям

Одна из первых задач, которые поставил перед подчиненными Владислав Шапша, возглавив регион – максимальная открытость и налаживание коммуникаций с населением. И показал пример, как это делается, зарегистрировавшись в соцсетях и разведя там бурную деятельность.

Как следствие, вскоре в «Фейсбуке», «Вконтакте», «Одноклассниках» появились аккаунты у всех министров и министерств, а на вопросы калужан чиновники начали давать ответы.

Причем, не только в своих министерских группах, но и в комментариях к записям калужан, касающихся их направления деятельности.

Это говорит в первую очередь о том, что в областной администрации был налажен мониторинг активности калужан в СМИ и чиновникам было поручено не только отслеживать вопросы и критику, но и оперативно отвечать на нее.
Машины для врачей

Когда во время пандемии коронавируса пришла новость, что врачи не успевают добираться до пациентов, губернатор принял нестандартное решение. Он обязал каждое миинстерство выделить из своего парка автомобили для медиков.

Позже на помощь работавшим на износ врачам пришел и бизнес. Автомобили для медработников из своих автопарков начали выделять руководители предприятий области, их дарили клиникам автопроизводители.
Новогодняя столица

Свой статус главного новогоднего города страны Калуга использовала на все сто. Интереснейшие локации, праздничная программа, привлекли в город порядка 165 тысяч туристов, которые потратили здесь более миллиарда рублей.

Большая часть гостей города посетила Калугу одним днем, но и гостиницы были забиты под завязку. Их заполняемость в период новогодних каникул составила 100%. Снять квартиру на новогодние праздники в нашем городе было невозможно уже за полтора месяца до празднества.
Обеспеченные спортом

При Владиславе Шапше Калужская область выбилась в лидеры по обеспеченности жителей спортивными сооружениями.

Этот показатель определяет, сколько жителей региона могут одновременно заниматься на установленных в субъекте спортивных сооружениях. Иными словами, оценивается их пропускная способность, которая дает общее впечатление о том, сколько россиян могут заниматься спортом. При этом учитываются все спортивные сооружения, построенные в регионе.

Полет нормальный!

В калужском аэропорту появились новые направления полетов. В частности, в январе начали летать самолеты в Киров. Не калужский, а который Вятка.

Популярность маршрута оказалась такова, что загрузка рейса составила 60%, что для первого рейса очень много. Мало того, этот же самолет после 40-минутного обслуживания в Кирове летит в Уфу. Так что туристичекие возможности калужан заметно расширяются.

А ещё в Международный аэропорт «Калуга» станет базовым для АО «Русские вертолётные системы». Авиакомпания планирует разместить в Калуге свой вертолётный парк и активно развивать воздушные перевозки.

Вертолётное сообщение внутри области и с соседними регионами позволит быстро и с комфортом добраться до нужной точки. Полёт до Москвы, например, займет всего 30-40 минут.
Владислав Шапша регулярно посещал стройку второй очереди Музея космонавтики. Обновленные помещения с новой экспозицией откроют 12 апреля.
Регата

Первая в истории Калуги «Калужская регата» состоялась на яченском водохранилище с подачи губернатора. На старт вышли три команды – КГУ имени Циолковского, калужского филиала МГТУ имени Баумана и калужского филиала РГАУ-МСХА имени Тимирязева.

Победителем первых соревнований стали студенты МГТУ имени Баумана. Второе место у КГУ, третье – у Тимирязевки. Регату пообещали сделать ежегодной, так что ждем очередного заплыва в этом году!
СИЗО выселяют

Известное заведение на улице Салтыкова-Щедрина, вынесут за пределы центра города. Такое предложение высказал Владислав Шапша на встрече с министром юстиции РФ Константином Чуйченко. И он его поддержал.

Правда, когда именно оно начнет реализацию пока не сообщается, но соответствующее поручение ФСИН проработать его уже дано.
Территория опережающего развития

Председатель Правительства России Михаил Мишустин под конец года порадовал регион новостью о том, что в Кондрове будет создана территория опережающего социально-экономического развития. Эта программа по словам Владислава Шапши, является одним из самых действенных способов по диверсификации экономики небольших моногородов, коим и является Кондрово.

Из-за налоговых льгот, данное решение позволит привлечь в этот райцентр новых инвесторов, запустить новые предприятия, что уже начало происходить. С инвесторами уже подписано 5 соглашений о намерениях, а три компании только и ждали появления ТОСЭР, чтобы начать здесь свою работу.
Учеба

Этот пандемийный год надолго запомнится ученикам, учителям и их родителям, так как впервые в истории им пришлось познать все радости и печали удаленки. И несмотря на то, что к старту режима самоизоляции возникало множество проблем с процессом обучения, все-таки его вскоре удалось наладить.

Несмотря на потраченные на это силы и нервы, нельзя не признать, что благодаря пережитому испытанию самоизоляцией, компьютерная грамотность и родителей, и учеников, и учителей, заметно повысилась.

А ещё пандемия подтолкнула чиновников от медицины и образования к тому, чтобы создать на базе КГУ медицинский факультет. Его образуют из отделения лечебного дела. Отделение выведено из состава Института естествознания КГУ, где оно находилось с момента своего образования, и получило статус медицинского факультета.

В планах к 2025 году довести число студентов на этом факультете до 900-1000 человек.
Финансовые потоки разворачиваются

Приятную новость озвучили в аппарате губернатора ближе к Новому году. В декабре по пути в Калугу в новогоднем поезде Владислав Шапша договорился с руководством концерна «Мицубиши» о переносе юридического адреса компании из Москвы в Калугу.

Это значит, что теперь все налоги, которые платит «Мицубиши», будут идти в нашу, а не столичную казну.

Есть надежда, что и французский партнер японцев – «Ситроен» - последует примеру «Мицубиши Моторс» и сделает то же самое.
Вручение ключей от новых квартир сиротам Калужской области.
Хорошие квартиры

В Калужской области ударными темпами идут работы по завершению переселения людей из ветхого жилья. Как следствие, все, кто проживает в домах, признанных ветхими до 2017 года, переселятся в новые квартиры не в 2025 году, как планировалось, а в уже в 2022 году. То есть на три года раньше.

- Будет расселено 1960 жилых помещений площадью более 70 тыс. кв. м, ликвидировано 223 аварийных дома, - озвучил конкретные цифрв Владислав Шапша. - Стоимость программы – 3,8 миллиарда рублей.
Ценный камбэк

Одно из решений Владислава Шапши в этом году вызвало особое ликование калужан. Речь идет о возвращении понтонного моста через Оку в районе воробьевской переправы. Это решение заметно улучшило транспортную доступность Ромодановских двориков и серьезно расширило рекреационные возможности этих территорий.

Ведь некогда правобережный пляж у понтона пользовался большой популярностью местных жителей, но зачах, когда понтон исчез. Сейчас же калужанам вернулось еще одно место для летнего отдыха.
Честность

Владислав Шапша с самого первого дня своего губернаторства взял курс на максимальную открытость. Первым делом запретил скрывать информацию о коронавирусе. Затем, как уже было сказано выше, заставил всех подчиненных зарегистрироваться во всех соцсетях и общаться с гражданами, а когда в Калуге начался резонанс в связи со строительством завода по переработке батареек в Воротынске, жестко высказался по поводу инсинуаций на эту тему: «И повторю самое главное: никто не имеет права врать людям. Ни чиновники, ни депутаты, ни бизнес, ни активисты».
Шестнадцать миллиардов

Именно столько Владислав Шапша готов потратить на улучшение качества воды в Калуге. Эти деньги потратят на строительство систему закрытого водоснабжения. А в первый год работы нового губернатора в 20 муниципалитетах Калужской области уже построено 50 станций очистки воды.
Щепетильный вопрос

В прошедшем году в Калужской области завершили строительство более половины из 24 долгостроев. А все проблемы обманутых дольщиков решатся до конца 2021-го. Такое обещание дал глава региона Владислав Шапша в мае прошлого года.

- В данном случае дело не только в коммуникациях, - отметил он. - На сегодняшний день все бюрократические и юридические проблемы сняты, цена вопроса - 15 миллионов рублей. Это оплатит бюджет.

По его словам, дома передаются в Фонд обманутых дольщиков. И эскроу-счета теперь не позволят застройщикам обманывать покупателей.
В ходе реконструкции набережной Яченского водохранилища тогда еще врио губернатора частенько наведывался туда с инспекцией.
Экология

В этом плане год прошел под знаком свалок. Ко всеобщему ликованию жителей Боровского района, прекратил работу вонючий полигон в деревне Тимашова, а к концу года власти сообщили о завершении первого этапа рекультивации ждамировского мусорного полигона.

Также в нашем регионе будут открывать первый в стране так называемый углеродный (карбоновый) полигон для исследования процессов выделения и поглощения парниковых газов.

А еще наша область вошла в ТОП-10 национального экологического рейтинга, составленного организацией «Зеленый патруль».
Юность

Именно в первый год правления Владислава Шапши известная спортивная школа отметила свой полувековой юбилей. ДЮСШ «Юность» по праву считается локомотивом калужского спорта. Из ее стен вышла целая когорта мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта, как участников, так и победителей Олимпийских игр: Михаил Линге, Станислав Лопухов, Максим Кузнецов, Ильдар Миншин и другие.
Яченская набережная

Именно при новом губернаторе началось приведение в порядок набережной яченского водохранилища. Если предшественники Владислава Шапши поражали воображение калужан мегапрожектами, то новая команда пошла по другому пути. Чиновники просто начали приводить в порядок то, что есть, готовя базу для дальнейшего развития этих территорий.

В частности, были заменены ветхие коммуникации, организованы точки подключения к электроэнергии для малого бизнеса, ливневку вывели на очистные, так что теперь сточные воды не засоряют водохранилище. Уложили новенький асфальт и закрыли бетонный парапет деревом, превратив его в одну длиннющую лавочку.

Работы обещают продолжить и в этом году. Глядишь, и выйдет какой толк из этого некогда популярного у калужан места активного отдыха.

Лидирующие предприятия области

Их знают все
Хлебокомбинат

Продукция Калужского хлебокомбината любима и востребована

Знаете ли вы, сколько хлеба ежедневно нужно жителям Калужской области? Приблизительно 150 тонн!
Знаете ли вы, сколько хлеба ежедневно нужно жителям Калужской области? Приблизительно 150 тонн!

Из них 60 тонн, то есть 40% всего выпекаемого в регионе хлеба, производит Калужский хлебокомбинат. Старейшее хлебопекарное предприятие области выпускает более 90 наименований хлебобулочных изделий. Каждый день его вкусная и полезная продукция поступает в магазины городов и посёлков всех районов области. Знают и любят её и наши соседи в Московской и Тульской областях.

Вкусно и полезно

Хлеб по праву считают одним из основных продуктов питания, который обеспечивает организм человека энергией и «строительным материалом». Это поистине уникальный продукт, который подходит людям с любым состоянием здоровья, никогда не надоедает и прекрасно сочетается с другими блюдами, овощами, молочными продуктами. В хлебе — оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов, содержатся витамины A, E, PP и группы B, соли кальция, фосфора, железа.

В Финляндии в 80 е годы развернули национальную оздоровительную программу «Рожь» под девизом: «А ты сегодня уже съел 7 кусочков хлеба из ржи?» Результат — финны сегодня являются одним из самых здоровых народов на земле, вслед за исландцами и шведами. Поэтому отказываться от хлеба точно не стоит!

Девиз Калужского хлебокомбината: «Хлеб должен быть не только вкусным, но и полезным!» Здесь дополнительно обогащают хлеб витаминами группы В, полезной для пищеварения лактулозой, необходимым для жителей нашей местности йодированным белком. Есть и специальная линейка хлебобулочных изделий для здорового питания, в состав которых входят отруби, цельные злаки, семя льна, кунжута и подсолнечника, сушёная морковь и овсяные хлопья. Но главный секрет вкуса и пользы — это сочетание традиций русского хлебопечения и современных технологий.
Качество под контролем!

На Калужском хлебокомбинате трудится около 600 человек. Производственный процесс продолжается круглосуточно, 7 дней в неделю. Только раз в году, 1 января, бывает небольшой перерыв: производство останавливается на несколько часов. Качество выпускаемой продукции контролируется на всех этапах: сырьё, производство, готовая продукция. Благодаря такому подходу специалисты Калужского хлебокомбината гарантируют качество каждого изделия, попадающего на стол к покупателю.

Ближе к потребителю

Продукция Калужского хлебокомбината поступает во все торговые сети региона. Чтобы быть ещё ближе к своему потребителю, компания открывает во всех районах Калуги фирменные магазины «У Ржаника». Первый магазин открылся в 2018 году на ул. Карла Либкнехта, 25. В 2020 м число фирменных торговых точек достигло 32, и это, конечно же, не предел.

«У Ржаника» вы найдёте весь ассортимент продукции Калужского хлебокомбината, причём с минимальной торговой наценкой. Именно здесь вы можете купить и попробовать новинки: хлеб «Деревенский» и «Бабушкин». Редкие сорта хлеба — чиабатта, «Хорватский», с морской капустой — продаются далеко не в каждом магазине, а «У Ржаника» они есть всегда. Семейное чаепитие украсят пироги с конфитюром, свежайшие эклеры и профитроли, торты из натуральных ингредиентов. Здесь же продаётся молочная продукция калужских производителей. Из фирменного магазина «У Ржаника» просто невозможно уйти с пустыми руками!

А если вы спешите, то полезный фастфуд с вкуснейшими русскими пирожками от Ржаника вам в помощь. Утолите голод, получите удовольствие и сэкономите время.

Главная награда — народная любовь

Медалей, кубков, дипломов и наград в копилке Калужского хлебокомбината немало. В 2019 году предприятие получило Большой кубок Международного форума «Хлеб, ты — мир», а хлебобулочное изделие «Чиабатта с сыром» — диплом в номинации «Хлеб ремесленный – «Европейские хлебопекарные традиции в России» как лучший хлеб России.

На протяжении многих лет Калужский хлебокомбинат становится лауреатом народной премии «Бренд года». В 2020 году он снова получил эту награду. Иначе и быть не могло, ведь «Брендом года» может стать лишь то предприятие, продукцию которого знает и любит большинство калужан.
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АО "Воробьево"

Как сделать прибыльным сельскохозяйственное производство?

Ответ на этот вопрос знают в АО «Воробьево». Это одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Малоярославецкого района Калужской области. В 2020 году уникальное хозяйство отметило 90-летний юбилей.
Валерий Онищик.
Инвестиции приносят прибыль

Жизнь предприятия круто изменилась с приходом крупного московского инвестора. «Новая инвестиционная группа», которой руководит генеральный директор Сергей Жданов, занимается инвестициями в реальный сектор экономики России. АО «Воробьево» стало одним из инвестиционных проектов компании.

В 2018 году АО «Воробьево» возглавил Валерий Онищик, профессиональный финансист, заместитель генерального директора по инвестиционным проектам «Новой инвестиционной группы».

- Процесс сельскохозяйственного производства очень сложен и требует тонкой настройки, - уверен Валерий Иванович. - На него влияет множество факторов: погода, вредители и болезни сельскохозяйственных культур, состояние рынка, изменение цен как на средства производства, так и на готовую продукцию и др. Чтобы все это учесть, необходимы знания, опыт и интуиция. Недофинансирование или несвоевременное финансирование может привести к нехватке оборотных средств, и, как следствие – к снижению урожайности и росту себестоимости продукции.

За три года новому руководителю и его команде удалось сделать многое. На предприятии полностью обновили сельскохозяйственную технику, сократив тем самым издержки на ее ремонт, восстановили оборудование животноводческого комплекса, что исключило сбои и повысило стабильность и качество поставляемой продукции. Состав и количество техники рассчитано так, чтобы при минимальных затратах выполнить все необходимые работы в срок. К началу полевых работ уже закуплено все необходимое: семена, удобрения, препараты для защиты растений от болезней и вредителей, ГСМ.

Предприятие приносит прибыль, поэтому инвестор принял решение в 2021-2022 годах вложить в его развитие порядка 150 миллионов рублей дополнительных инвестиций. Они пойдут на строительство новых животноводческих помещений, закупку оборудования, увеличение поголовья скота и освоение дополнительных площадей для выращивания кормов – как собственных, так и арендованных.
Статус племенного хозяйства – важная веха в развитии

В 2014 году АО «Воробьево» закупило в Голландии племенной скот высокопродуктивной голштинской породы.

В 2020 году хозяйство получило статус племенного репродуктора по голштинской породе. Это означает, что животные полностью соответствуют стандартам породы, и их можно продавать не только для откорма и производства молока, но и для разведения. Сотрудники предприятия гордятся этим достижением, ведь в Малоярославецком районе всего два предприятия имеют такой статус. Более того, АО «Воробево» - одно из немногих хозяйств в регионе племенной репродуктор именно по голштинской породе.

На сегодняшний день дойное стадо насчитывает 545 голов, а общее поголовье составляет свыше 1000. Обслуживают животных всего три доярки и шесть скотников в смену. На ферме используются современные животноводческие технологии, ручного труда мало.

Ежедневно АО «Воробьево» производит и реализует около 12 тонн молока. В планах предприятия – повышение объемов производства.

На предприятии трудятся профессионалы

На предприятии работают 50 человек. В 2018 году в коллективе произошли серьезные перемены: количество работников значительно уменьшилось, а производительность труда и прибыльность выросла примерно на 30%.

- Главная «болезнь» сельского хозяйства в России – низкая производительность труда, то есть - выручка предприятия в расчете на одного работника, - считает генеральный директор АО «Воробьево». – В нашей стране она значительно ниже, чем, например, в США, и связано это не только со сложными климатическими условиями. Главная причина – устаревший подход к организации производства, а выход из ситуации – привлечение высококвалифицированных кадров. Высокая квалификация основного персонала позволяет оптимизировать производственные процессы, снижать затраты и повышать выход продукции.

В АО «Воробьево» такие профессионалы есть. Главный агроном хозяйства Екатерина Гуринович работает на предприятии 20 лет. Агроном – один из ключевых специалистов. Зная потребность в кормах, он планирует потребность в ресурсах, необходимых для их производства, начиная от семян и удобрений, и заканчивая расходом топлива и пленкой для закрытия силосных курганов.

- Очень важно все агротехнические мероприятия провести вовремя, поэтому агроном каждый день должен быть на поле, видеть, что происходит, - утверждает Екатерина Владимировна. - А еще необходимо иметь чутье, чтобы поймать оптимальный момент для тех или иных работ.
В 2020 году в АО «Воробьево» заготовили 20 000 тонн зеленой массы. Удалось собрать рекордный урожай кукурузы - 415 центнеров, и в полтора раза превысить плановые показатели по другим культурам.

Основная задача главного зоотехника Ольги Якушиной и ее коллег – обеспечить правильное питание и содержание животных.

- Мы используем стойловое беспривязное содержание и электронную систему управления стадом. Система учитывает количества молока, которое отдала каждая корова, и позволяет оперативно оценить ее состояние. Если какое-то животное вдруг уменьшило надой, ветеринар и зоотехник сразу обратят на это внимание.

Екатерина Гуринович и Ольга Якушина продолжают славную трудовую династию. Их прабабушка была у истоков хозяйства, трудилась в полеводческой бригаде. Дед работал водителем, отец – один из лучших механизаторов хозяйства.

АО «Воробьево» гарантирует качество и безопасность молока. Каждое животное с определенной периодичностью прививают от туберкулеза, бруцеллеза, бешенства и других инфекций. Этими и другими важными вопросами занимается ветеринарный врач Анастасия Блинова. Она работает на предприятии седьмой год. У Анастасии два высших образования – зоотехник и ветврач. В 2021 году она планирует поступать в аспирантуру Тимирязевской академии в Москве. Руководитель хозяйства поддерживает ее стремление к научной работе. Молочное животноводство – это перспективная, инвестиционно привлекательная отрасль, и высококвалифицированные специалисты нужны.

- Люди на предприятии трудятся с полной отдачей, особое внимание уделяется трудовой дисциплине. Поскольку, у нас высокие зарплаты, проблем с кадрами нет. Все хотят у нас работать - говорит Валерий Иванович Онищик. - Средняя зарплата по хозяйству – более 40 тысяч рублей. Порядка 35 тысяч получают доярки, а механизатор в сезон может заработать более 100 тысяч. У каждого специалиста есть все ресурсы, чтобы выполнить свою работу хорошо, и каждый отвечает за результат своего труда.

Но не только стремление к экономической эффективности предприятия заставляет напряженно работать, говорит Валерий Иванович, а и ответственность за землю. Я считаю, что для государства, одним из важнейших аспектов деятельности сельхозпроизводителя является сохранность земель, недопущение вывода их из сельхоз оборота, зарастания. Ответственность за нашу землю должны чувствовать не только люди, работающие на ней, но и власти. Всячески поддерживать предприятия, снижать социальную нагрузку, не душить проверками и штрафами. Надо помнить: не будет нас – зарастёт земля.