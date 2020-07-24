От А до Я: 2020 год с Владиславом Шапшой

В 2020 году в АО «Воробьево» заготовили 20 000 тонн зеленой массы. Удалось собрать рекордный урожай кукурузы - 415 центнеров, и в полтора раза превысить плановые показатели по другим культурам.



Основная задача главного зоотехника Ольги Якушиной и ее коллег – обеспечить правильное питание и содержание животных.



- Мы используем стойловое беспривязное содержание и электронную систему управления стадом. Система учитывает количества молока, которое отдала каждая корова, и позволяет оперативно оценить ее состояние. Если какое-то животное вдруг уменьшило надой, ветеринар и зоотехник сразу обратят на это внимание.



Екатерина Гуринович и Ольга Якушина продолжают славную трудовую династию. Их прабабушка была у истоков хозяйства, трудилась в полеводческой бригаде. Дед работал водителем, отец – один из лучших механизаторов хозяйства.



АО «Воробьево» гарантирует качество и безопасность молока. Каждое животное с определенной периодичностью прививают от туберкулеза, бруцеллеза, бешенства и других инфекций. Этими и другими важными вопросами занимается ветеринарный врач Анастасия Блинова. Она работает на предприятии седьмой год. У Анастасии два высших образования – зоотехник и ветврач. В 2021 году она планирует поступать в аспирантуру Тимирязевской академии в Москве. Руководитель хозяйства поддерживает ее стремление к научной работе. Молочное животноводство – это перспективная, инвестиционно привлекательная отрасль, и высококвалифицированные специалисты нужны.



- Люди на предприятии трудятся с полной отдачей, особое внимание уделяется трудовой дисциплине. Поскольку, у нас высокие зарплаты, проблем с кадрами нет. Все хотят у нас работать - говорит Валерий Иванович Онищик. - Средняя зарплата по хозяйству – более 40 тысяч рублей. Порядка 35 тысяч получают доярки, а механизатор в сезон может заработать более 100 тысяч. У каждого специалиста есть все ресурсы, чтобы выполнить свою работу хорошо, и каждый отвечает за результат своего труда.



Но не только стремление к экономической эффективности предприятия заставляет напряженно работать, говорит Валерий Иванович, а и ответственность за землю. Я считаю, что для государства, одним из важнейших аспектов деятельности сельхозпроизводителя является сохранность земель, недопущение вывода их из сельхоз оборота, зарастания. Ответственность за нашу землю должны чувствовать не только люди, работающие на ней, но и власти. Всячески поддерживать предприятия, снижать социальную нагрузку, не душить проверками и штрафами. Надо помнить: не будет нас – зарастёт земля.