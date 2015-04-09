Готовимся стать родителями

Дети очень не любят, когда их «делают», и всегда приходят не вовремя. Об этом вам скажет каждый второй опытный акушер-гинеколог и уже состоявшийся родитель. То есть если вы идете на интимную близость с мыслью, что надо забеременеть, то долгожданное зачатие может не случиться или оттянуться.
Тем не менее, если вы приняли решение стать родителями и хотите здорового потомства, необходимо подготовиться к этому шагу.
Перед беременностью у женщины не должно оставаться никаких недолеченных гинекологических заболеваний. И простым осмотром в кресле здесь не обойтись.
Вот минимальный список анализов, которые необходимо сдать:
- мазок из влагалища на флору,
- анализ крови на сифилис, ВИЧ и гепатит В,
- обследование на наличие микоплазмы и уреаплазмы, хламидий,
анализ крови на цитомегаловирус и токсоплазмоз.
Надо исключить из своей жизни табак и алкоголь, привыкать есть здоровую пищу. Возможно, придется изменить свой режим дня, чтобы найти время на готовку. Очень важно высыпаться и прислушиваться к своим биологическим ритмам.
Если беременность все не наступает, будущему папе нужно сдать спермограмму и пройти осмотр у уролога. Здоровье мужчины в норме? Тогда специалисты будут искать причину бесплодия в женском организме. Кроме инфекций это могут быть механические аномалии: двойная матка, синехии. Если их не выявляют, проверяются гормональный фон и проходимость маточных труб. В сложных случаях паре предлагается проведение процедуры ЭКО.