Готовимся стать родителями

И вот он родился! Теперь вы знаете, какие у него глазки, бровки и носик, но, скорее всего, понятия не имеете, что делать дальше. «Как себя с ним вести?», «Что я могу ему дать?» - каждую ответственную маму с первых дней жизни крохи обуревает куча вопросов. Но, если вы хотите, чтобы ваш малыш рос здоровым, спокойным и уверенным в себе, вопрос: «Кормить грудью или нет?» - точно перед вами стоять не будет.



Наладить хорошую лактацию и получать от кормления грудью только положительные эмоции поможет правильный психологический настрой.



Поверьте: на лактацию не могут повлиять стрессы, питье чая с молоком и глотание гомеопатических «шариков». Вам нужно просто забыть о сосках-пустышках, докормах и допаиваниях водой, кормлениях по часам - и слушать себя и своего ребенка. Прикладывайте малыша к груди с самых первых дней его появления на свет - и все получится!



И тогда вам не придется тратить многие тысячи на смеси, в которых нет и половины пользы маминого молока, и на капельки от желудочных колик, не нужно будет бродить днем и ночью по дому, как сомнамбула, чтобы развести водой очередную «дозу» порошка и залить его в бутылочку. Да, поначалу кормить грудью больно и непривычно, но потом вы поймете, что нет на свете большего наслаждения! А карточка вашего крохи в детской поликлинике вряд ли будет толстой, потому что с маминым молоком он получит иммунитет на всю жизнь.

