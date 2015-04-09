Спецпроект калужской «Комсомолки»

Готовимся стать родителями

Вы приняли важное и ответственное решение – рожать ребенка. Вы готовы жертвовать своим сном, круглые сутки слушая его настойчивые «уа», тратить целое состояние, чтобы регулярно обновлять парк его игрушек, да что там - готовы на 180 градусов поменять представление о себе и окружающем мире ради ежедневной радости общения со своим малышом.

Но, чтобы вероятность беспроблемной беременности была выше и на свет появился здоровый и крепкий человечек, паре необходимо подготовиться. Цель такой подготовки – максимально улучшить состояние здоровья мамы и папы, а также повысить фертильность (способность к созданию потомства) обоих родителей.

Надеемся, наш проект поможет будущим мамам и папам.

решение принято

Что делать?
Дети очень не любят, когда их «делают», и всегда приходят не вовремя. Об этом вам скажет каждый второй опытный акушер-гинеколог и уже состоявшийся родитель. То есть если вы идете на интимную близость с мыслью, что надо забеременеть, то долгожданное зачатие может не случиться или оттянуться.

Тем не менее, если вы приняли решение стать родителями и хотите здорового потомства, необходимо подготовиться к этому шагу.

Перед беременностью у женщины не должно оставаться никаких недолеченных гинекологических заболеваний. И простым осмотром в кресле здесь не обойтись.
Вот минимальный список анализов, которые необходимо сдать:

  • мазок из влагалища на флору,
  • анализ крови на сифилис, ВИЧ и гепатит В,
  • обследование на наличие микоплазмы и уреаплазмы, хламидий,
анализ крови на цитомегаловирус и токсоплазмоз.

Надо исключить из своей жизни табак и алкоголь, привыкать есть здоровую пищу. Возможно, придется изменить свой режим дня, чтобы найти время на готовку. Очень важно высыпаться и прислушиваться к своим биологическим ритмам.

Если беременность все не наступает, будущему папе нужно сдать спермограмму и пройти осмотр у уролога. Здоровье мужчины в норме? Тогда специалисты будут искать причину бесплодия в женском организме. Кроме инфекций это могут быть механические аномалии: двойная матка, синехии. Если их не выявляют, проверяются гормональный фон и проходимость маточных труб. В сложных случаях паре предлагается проведение процедуры ЭКО.
Эндохирургический центр
Многопрофильный медицинский центр «Астро»
ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
Елена Михайловна Аулова
«Вы приняли решение стать родителями. Подготовиться к этому шагу необходимо заранее, потому как забота о здоровье ребенка начинается задолго до его рождения» - говорит акушер-гинеколог ООО «Эндохирургический Центр» Елена Михайловна Аулова.

Подготовка к зачатию (прегравидарная подготовка) предполагает несколько этапов:

  • явку на осмотр гинеколога, сдачу мазков на флору и на атипичные клетки шейки матки;
  • сдачу анализа на ИППП (уреаплазма, микоплазма, хламидии). В случае выявления у женщины отклонений в анализах уже будущему папе так же следует пройти полное обследование. Следующим этапом будет лечение обоих будущих родителей;
  • если планируемая беременность первая, дополнительно сдается анализ на TORCH-инфекции (токсоплазма, цитомегаловирус, краснуха, герпес);
  • за 3 месяца до предполагаемого зачатия рекомендуется исключить употребление крепкого спиртного и, если кто-то из будущих родителей курит, то бросить курить (маме обязательно!),
  • за 3 месяца до предполагаемого зачатия для снижения риска развития пороков нервной трубки у плода начать принимать витамин В9 - фолиевую кислоту,
  • привести индекс массы тела к норме. Его недостаток и избыток могут стать причиной бесплодия. При излишнем или недостаточном весе следует проверить гормоны щитовидной железы.
Но что делать в случае, когда долгожданная беременность не наступает? Прежде всего - вспомнить, что от женщины зависит только 50% успеха и провести обследование будущего папы. Если спермограмма и осмотр у уролога показали, что все в порядке, специалисты ищут причину бесплодия в женском организме.

Кроме инфекций это могут быть механические аномалии: двойная матка, синехии. Если все в норме, проверяется гормональный фон. Следующий этап - проверка проходимости маточных (фаллопиевых) труб. Методов такой диагностики множество. Самой малоинвазивной считается проверка под контролем УЗИ без наркоза - в Эндохирургическом Центре ее уже проводят. Кстати, такая процедура является и диагностической, и лечебной. После нее пациентки очень часто беременеют уже в следующем цикле.

И вот наконец тест показал долгожданные 2 полоски. Теперь главное – попасть в руки хорошего специалиста. Например, в ООО «Эндохирургический Центр» есть все необходимое для ведения беременности. Все 9 месяцев женщина будет находиться под чутким руководством Елены Михайловны Ауловой. Специально для этого здесь были разработаны индивидуальные программы ведения беременности. Индивидуальное ведение беременности не дает залог безоблачного счастья, но позволяет будущей матери ощущать себя более уверенно и спокойно под присмотром грамотного специалиста, возможность ощущать постоянную заботу о себе и о ребенке.
Наши контакты

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр. 3
(вход со стороны улицы Вилонова, напротив Детской городской больницы).

Телефон:
8 (4842) 926-977 (многоканальный).
Лиц. N ЛО -40-01-001539 от 21.08.2018.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АСТРО»: С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!
Беременность – очень важный и волнительный период в жизни женщины. Нужно спокойно выносить, родить здорового малыша и, главное, найти грамотных врачей, которые помогут в этом. Медицинский центр «Астро» оказывает всестороннюю помощь, направленную на подготовку к беременности, благополучное вынашивание и удачные роды.

Гинекология в МЦ «Астро» включает амбулаторную и стационарную терапию. Благодаря современному диагностическому оборудованию мы помогаем решать широкий круг гинекологических проблем на высоком уровне. В случае невозможности стать родителями мы предоставляем женщинам полноценную подготовку к процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО). При обнаружении расстройств мочеполовой системы у мужчин наша клиника оказывает высококвалифицированную урологическую помощь, наши специалисты помогут справиться с различными мужскими патологиями. Всесторонне развито диагностическое обследование, которое включает лабораторные анализы, ультразвуковую диагностику, аппаратные методы диагностики.

В течение всей беременности пациентки регулярно наблюдаются у выбранного акушера-гинеколога, проходят все необходимые исследования, включая обследования других специалистов, получают дополнительные рекомендации по вынашиванию малыша. В нашей клинике также широко развиты такие направления, как маммология, хирургия (в т. ч. детская), эндокринология, неврология, кардиология, терапия, оториноларингология, проктология, травматология и ортопедия. Одним словом, мы решаем все вопросы оперативно, в одном месте и на высоком профессиональном уровне.

Краткая справка: многопрофильный медицинский центр «Астро» успешно работает около 10 лет. За эти годы клиентами стало около 35 тыс. жителей Калуги и области, которым оказано большое количество различных услуг – от консультации врача до сложнейших операций. В частности, было прооперированно более 2000 человек.

Врачи нашей клиники ставят перед собой следующие задачи: установить точный диагноз и назначить эффективное лечение; в случае необходимости хирургического вмешательства прибегать к лапароскопическому методу; для сохранения женского здоровья не только вылечить заболевание, но и сохранить детородные функции с возможностью жить полноценной половой жизнью.

Успешный залог качества предоставляемых нами услуг – это высочайший уровень профессионализма наших врачей, многолетний опыт работы, регулярное повышение квалификации и постоянный рост, участие в российских и зарубежных образовательных конгрессах. Среди сотрудников медицинского центра «Астро» – 2 кандидата медицинских наук, 14 врачей высшей категории, 11 врачей первой квалификационной категории, 13 оперирующих хирургов.
Наши контакты

г. Калуга, ул. Циолковского, д. 67/1.

Телефоны:
8 (4842) 22-20-60
8 (4842) 22-20-61

Сайт: www.astromedkaluga.ru

Лиц.№ЛО-40-01-001038 от 09.04.2015

Ждём ребёнка!

Готовимся к чуду
- Если тест показал две полоски и анализ на ХГЧ красноречиво говорит, что в вас зародилась новая жизнь, нужно как можно скорее встать на учет. Желательно уже на 8-й неделе, - говорит врач акушер-гинеколог МЦ «Клиника ЗДОРОВьЯ» Александра Оганесян. – Доктору, который будет вести вашу беременность, нужно принести все результаты предгравидарной подготовки (подготовки к зачатию). Он их оценит и определит первоочередные задачи: нужен ли осмотр смежных специалистов, потребуется ли дополнительное обследование.

В I триместре обязателен первый скрининг, который выявляет пороки развития, - продолжает Александра Яковлевна. - В это время идет закладка всех органов и систем, поэтому к беременной женщине нужно относиться особенно бережно. По возможности оградить ее от инфекций: вирусных, простудных и т. д. Все они могут сказаться на состоянии плода.

Если женщина все-таки заболела, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением - надо как можно быстрее обратиться к врачу, - говорит в заключение Оганесян.

Есть рекомендации, которые касаются всех женщин без исключения. Это прогулки на свежем воздухе, полноценное питание, отказ от курения и алкоголя. Если приходится быть пассивным курильщиком, то есть если курит будущий папа, пусть он делает это как можно дальше от беременной жены. Если женщина до беременности занималась спортом, то и во время вынашивания малыша (при хорошем самочувствии) не стоит исключать физические нагрузки из своей жизни.
Гардероб будущей мамы
Женщинам постоянно «нечего надеть», что уж говорить о беременяшках! Тело будущей мамы претерпевает известные всем изменения: на несколько размеров увеличивается грудь, растет животик, увеличивается объем бедер. Поэтому несколько раз за период беременности необходимо обновлять гардероб и комплекты нижнего белья.

Вещи, в которые облачаются будущие мамочки, не должны стеснять движений, натирать, перетягивать, давить на живот. Материалы предпочтительны натуральные - они позволяют коже «дышать», что очень важно, потому как во время беременности у женщины усиливается потоотделение.

Ни в коем случае нельзя носить обувь на высоких каблуках. На ранних сроках беременности излишнее напряжение ног и нагрузка на таз часто оборачиваются угрозой выкидыша. Кроме того, каблуки увеличивают и без того сильную нагрузку на позвоночник у беременных. Центр тяжести смещается вперед, чему способствует округлившийся живот, поэтому нежелание отказаться от обуви на каблуке может привести к сильным болям в спине.

Вслед за смещением центра тяжести меняется и положение матки - в этом случае плод может перевернуться и занять неправильное положение. Будущая мама, идущая на каблуках, может оступиться и упасть, рискуя нанести вред малышу. На последних месяцах ожидания у будущих мам появляется «утиная» походка, и каблуки в этом случае могут создать еще и довольно комичный эффект. Выбирайте удобную обувь на ровном ходу — и ваша беременность пройдет легче.

Роды

Осталось совсем чуть-чуть!
Еще при сроке порядка 36 недель должны быть собраны сумки в роддом - на случай преждевременных родов. Основная причина комплектования такого «тревожного чемоданчика» самостоятельно - индивидуальные потребности каждой беременной и родившей женщины, что не позволяет возложить функцию сбора вещей на родственников.

Возьми с собой в роддом

Согласно нормам санэпидрежима, в роддом вас примут только с полиэтиленовыми пакетами, но никак не с тканевыми сумками.
Документы:
  • паспорт,
  • обходная карта,
  • родовой сертификат,
  • страховой полис.
Одежда:
  • бюстгальтер для кормящих,
  • трусы,
  • ночная рубашка,
  • носки,
  • тапочки (желательно моющиеся),
  • бандаж послеродовой.
Предметы гигиены:
  • станок бритвенный,
  • зубная щетка и паста,
  • мыло,
  • полотенце,
  • расческа,
  • специальные прокладки гигиенические,
  • прокладки «молочные»,
  • влажные салфетки.
Для малыша:
  • памперсы для новорожденных,
  • детские влажные салфетки,
  • присыпка под подгузник,
  • носочки,
  • шапочка,
  • распашонки,
  • 2 пеленки (тонкая и фланелевая),
  • 2 распашонки (тонкая и фланелевая),
  • 2 чепчика (тонкий и фланелевый),
  • одеялко, вязаный пледик или конвертик (все зависит от ваших вкусовых предпочтений и времени года).

5 способов появления малыша на свет

Все виды родов имеют свои плюсы и минусы. Какой способ родоразрешения выбрать? Советуйтесь со своим гинекологом и только после этого смело отправляйтесь на встречу со своим крохой.
1. Традиционные роды.
Роды проходят в положении «лежа на спине» в специализированном медицинском учреждении под контролем акушеров.
2. Кесарево сечение.
Операция проводится только по показаниям и длится всего несколько минут под общей или эпидуральной анестезией.
3. Роды в воде.
Малыш появляется на свет в естественной для себя среде (из утробы попадает в воду). Такой способ родоразрешения допустим для условий стационара.
4. Вертикальные роды.
Роды проходят на корточках или четвереньках.
5. Домашние роды.
Во время родов дома степень риска для жизни малыша и мамы возрастает в разы, даже если на них будет присутствовать акушер-гинеколог. Поэтому на домашние роды можно решаться только женщинам с идеальным здоровьем.
Кормление грудью
И вот он родился! Теперь вы знаете, какие у него глазки, бровки и носик, но, скорее всего, понятия не имеете, что делать дальше. «Как себя с ним вести?», «Что я могу ему дать?» - каждую ответственную маму с первых дней жизни крохи обуревает куча вопросов. Но, если вы хотите, чтобы ваш малыш рос здоровым, спокойным и уверенным в себе, вопрос: «Кормить грудью или нет?» - точно перед вами стоять не будет.

Наладить хорошую лактацию и получать от кормления грудью только положительные эмоции поможет правильный психологический настрой.

Поверьте: на лактацию не могут повлиять стрессы, питье чая с молоком и глотание гомеопатических «шариков». Вам нужно просто забыть о сосках-пустышках, докормах и допаиваниях водой, кормлениях по часам - и слушать себя и своего ребенка. Прикладывайте малыша к груди с самых первых дней его появления на свет - и все получится!

И тогда вам не придется тратить многие тысячи на смеси, в которых нет и половины пользы маминого молока, и на капельки от желудочных колик, не нужно будет бродить днем и ночью по дому, как сомнамбула, чтобы развести водой очередную «дозу» порошка и залить его в бутылочку. Да, поначалу кормить грудью больно и непривычно, но потом вы поймете, что нет на свете большего наслаждения! А карточка вашего крохи в детской поликлинике вряд ли будет толстой, потому что с маминым молоком он получит иммунитет на всю жизнь.
Выписка

Перед выпиской из роддома к вам придет врач-неонатолог и расскажет о том, как ухаживать за малышом дома. Детская медсестра перепеленает и оденет малыша в выписную одежду или конверт.

Врач предоставит вам набор документов: справку для органов ЗАГСа и выписной эпикриз на малыша для передачи его в детскую поликлинику. Там отметят точное время и способ рождения малыша, оценку по шкале Апгар, течение раннего послеродового периода, обработку пуповины, проведенные процедуры и прививки.

Первые дни дома

С малышом на всю жизнь
Когда вы отправитесь домой, данные о вас с малышом по телефону передадут в поликлинику и ЗАГС по месту вашего проживания — его вы сами укажете при выписке. На следующий день, даже если это суббота или воскресенье, к вам домой придет дежурный педиатр из поликлиники или ваш участковый педиатр, который (если, конечно, вы этого захотите) будет наблюдать вашего ребенка вплоть до совершеннолетия.

Приданое для ребенка

Чем надо обеспечить своё чадо
1
Одежда и утварь:
  • кроватка с матрасом,
  • постельное белье,
  • пеленки (если не собираетесь пеленать, могут не пригодиться),
  • распашонки (желательно с «царапками»),
  • носочки,
  • чепчики и шапочки,
  • пеленальный столик,
  • комод для вещей.
2
Косметика:
  • памперсы,
  • детский крем, присыпка,
  • детские ножницы,
  • расческа и щетка для волос,
  • ватные палочки.
3
Аптечка:
  • перекись водорода,
  • раствор бриллиантового зеленого,
  • термометры доя тела и воды,
  • аспиратор.
4
Для прогулок:
  • коляска,
  • одеялко,
  • слинг (по желанию),
  • детское автокресло.
Детские пособия в Калуге и Калужской области
Пособия по беременности
  • Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, в размере 613,14 рубля.
  • Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, в размере 613,14 рубля.
  • Ежемесячная денежная компенсация на питание женщинам, состоящим на учете в медицинских учреждениях в связи с беременностью, в размере 800 рублей.

Пособия по родам
  • Единовременное пособие при рождении ребенка в размере 16350,33 рубля.
  • Областное единовременное пособие, выплачиваемое в Калужской области при рождении второго ребенка и последующих детей в размере 15000 рублей.
Заключительное напутствие от редакции будущим мамам
Дорогие девушки и женщины! Беременейте, вынашивайте, рожайте - это такое счастье!

Не стоит жертвовать им ради карьеры. Ведь не зря говорят, что работа не будет встречать дома.

Когда есть семья, поддержка, тогда и проблемы кажутся уже не такими серьезными. А когда в семье есть детки, то, приходя домой, вы попадаете в особый маленький мир, созданный вами.

Вам есть ради кого жить, и любые цели достигаются быстрее! Желаем всем ощутить радость материнства!