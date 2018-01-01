4 способа классно провести свободное время в эти тёплые деньки
Лето в самом разгаре уже с мая и самое время подумать, как провести эти теплые деньки?
Редакция нашего сайта решила посмотреть на самые необычные и интересные способы отдохнуть в Калуге.
В нашем обзоре мы расскажем о разных способах организации своего досуга - от прыжка с парашютом до участия в необычном квесте.
Центр активного отдыха «Партизан»
Активный отдых для всей семьи
Центр активного отдыха «Партизан»
Активный отдых для всей семьи
Провести лето все равно, что прожить одну маленькую жизнь! Попробуйте наполнить эти три месяца эмоциями и здоровьем, сменив привычный пассивный досуг на подвижное и увлекательное времяпровождение. Команда центра активного отдыха «Партизан» приглашает каждого, кто стремится к новым ощущениям и здоровому образу жизни.
Более пяти лет мы занимаемся организацией дней рождения, выпускных, корпоративов и любых праздников для детей и взрослых. В «Партизане» доступны разные виды активного отдыха: лазертаг, пейнтбол, арчертаг, лучный и пневматические тиры.
Любая из этих игр — отличная альтернатива привычному досугу. Именно поэтому в «Партизан» приглашают друзей, приводят детей и отдыхают всей семьей.И самое главное — вам не нужно обладать серьезной физической подготовкой, для каждого мы подберем оптимальный режим игры, всему научим и подробно проинструктируем. Вам остается только начать игру и полностью погрузиться в ее захватывающую атмосферу, забыв обо всех проблемах.
Любая из этих игр — отличная альтернатива привычному досугу. Именно поэтому в «Партизан» приглашают друзей, приводят детей и отдыхают всей семьей.И самое главное — вам не нужно обладать серьезной физической подготовкой, для каждого мы подберем оптимальный режим игры, всему научим и подробно проинструктируем. Вам остается только начать игру и полностью погрузиться в ее захватывающую атмосферу, забыв обо всех проблемах.
«Партизан» располагает собственным арсеналом современного оборудования, несколькими игровыми базами, расположенными как в помещении, так и на свежем воздухе. Каждый полигон оборудован зонами отдыха для еды, чаепития и приготовления шашлыка.
По желанию клиентов мы организуем трансфер до места проведения игры и обратно, а также фото-и видеосъемку праздника.
Все это сделало «Партизан» одним из самых популярных клубов в Калужской области. Приходите к нам, и ваше лето станет интересным, активным и полезным для души и тела!
Как нас найти
Сайт: partizan40.ru Калуга, 1-й Академический проезд д.5, корпус 1Д. Телефон: +7 (4842) 21-96-15
Мир здоровья и красоты – Русь Spa
Позвольте себе на минутку забыть все неотложные дела и открыть в себе жизненную энергию.
В Древней Руси верили, что каждый человек - соединение четырех стихий: Земли, Воздуха, Воды и Огня. В нашем салоне мы создали уникальные зоны, где в полную силу обитают четыре стихии. Откройте их для себя!
«Новое и очень красивое место для восстановления сил и оздоровления организма. Отдых, нужный и доступный для каждого» - это Русь-Spa.
Какие преимущества отдыха в Русь-Spa? - Гость получает услугу, предоставляемую нашим спа по самым высоким стандартам сервиса, а продукция, используемая в процедурах класса «Бизнес плюс». И конечно, здесь работают только профессионалы своего дела.
Основное направление - это оздоровление эмоционального и физического здоровья Гостя. Мы можем гарантировать, что 2 часа, проведенные в нашем спа восстановят ваши силы и позволят всю дальнейшую неделю работать с самым высоким качеством отдачи.
Мы предлагаем различные виды массажа, обертывание, услуги ногтевого и парикмахерского сервиса, инъекционные и уходовые процедуры для лица, так же вы можете посетить соляную комнату из гималайской соли и кедровую бочку. Вы можете прийти со своей семьёй, отметить день рождения или устроить спа-девичник, а вообще повод не обязателен, просто отдохните с пользой для души и тела в Русь Spa.
Как нас найти
Сайт: russpa.site г. Калуга, ул. Моторная, д. 40 Телефоны: 8-800-302-99-94/ 8(4842)27-74-99
ПАРК-ОТЕЛЬ «УСАДЬБА ОТРАДА»
отдых и развлечения на любой вкус
В 95 км от столицы, на живописном берегу реки Оки, в Тарусском районе, в окружении прекрасных пейзажей - смешанных лесов и полей - есть место, которое соответствует вашим представлениям об идеальном отдыхе.
Чистейший воздух, уют, медицинское сопровождение, оздоровительный комплекс услуг, спектр развлечений, культурная программа, уровень сервиса и комфортабельность в парке-отеле «Усадьба Отрада» соответствуют мировым стандартам гостеприимства.
Здесь вы сможете найти увлекательные развлечения, мероприятия и варианты интересного времяпрепровождения и в летний, и в зимний период как в компании друзей, так и в кругу семьи. Русская баня, хамам, бассейн, фитобочка, рыбалка, караоке, дискотеки, катания с горки и на коньках зимой, футбол и волейбол, купание на песочном пляже реки Оки и посиделки с гитарой у костра летом - все это вы найдете у нас.
Поселившись на территории парка-отеля «Усадьба Отрада», вы сможете посетить старые русские города: Серпухов, Протвино, Пущино, каждый из которых имеет свою интересную историю.
А в это время профессиональные повара нашего ресторана «Та-Русь» приготовят для вас блюда на любой вкус из экологически чистых продуктов, выращенных в атмосфере любви и бережного отношения к природе без добавления химических удобрений.
Фермерские продукты обладают отличным вкусом, прекрасно сохраняют все свойства, заложенные живой природой и приносят неоценимую пользу организму.
В парке-отеле «Усадьба Отрада» всегда действуют акции, скидки, проводятся конкурсы. Не упустите свой шанс: следите за действующими спецпредложениями, узнавайте обо всех последних новостях, о мероприятиях и фестивалях, которые будут проходить в нашем парке-отеле.
У нас интересно и вкусно! Приезжайте и убедитесь в этом сами!
На сегодняшний день картинг прочно вошел в жизнь активных людей, и сегодня картинг - это не только спорт, но и прекрасный повод отдохнуть активно с друзьями и близкими.
В нашем картинг-центре вы можете: гонять как один так и с компанией друзей, развлечься в день рожденья, провести время с коллегами, выяснив кто все таки быстрее, провести корпоративные заезды и турниры.
Жажда скорости и рев мотора помогают отвлечься от всего!
Крытая трасса позволяет отдохнуть даже в непогоду. А также у нас есть прокат Drift trike!
Что это? Это новый вид техники, который используется для дрифтинга.
Он представляет собой увеличенный трехколесный велосипед с мотором, у которого переднее колесо почти в три раза больше задних.
Если вы устали от обыденности, монотонности, давно не развлекались или хотите впервые сесть за руль техники и сделать это максимально безопасно, то приходите к нам!
Адреналин, азарт, острые ощущения, отличное настроение и яркие воспоминания останутся с вами навсегда!
Мы ждём вас!
Как нас найти
Сайт:kart40.ru Калуга, ул. Болдина 22 Телефоны: +7 (920) 618-38-58