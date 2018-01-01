В 95 км от столицы, на живописном берегу реки Оки, в Тарусском районе, в окружении прекрасных пейзажей - смешанных лесов и полей - есть место, которое соответствует вашим представлениям об идеальном отдыхе.



Чистейший воздух, уют, медицинское сопровождение, оздоровительный комплекс услуг, спектр развлечений, культурная программа, уровень сервиса и комфортабельность в парке-отеле «Усадьба Отрада» соответствуют мировым стандартам гостеприимства.



Здесь вы сможете найти увлекательные развлечения, мероприятия и варианты интересного времяпрепровождения и в летний, и в зимний период как в компании друзей, так и в кругу семьи. Русская баня, хамам, бассейн, фитобочка, рыбалка, караоке, дискотеки, катания с горки и на коньках зимой, футбол и волейбол, купание на песочном пляже реки Оки и посиделки с гитарой у костра летом - все это вы найдете у нас.

