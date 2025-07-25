«ТОП частных школ Калуги»

частная школа в Калуге, где детей увлекают знаниями
В TOP IT SCHOOL мы создали пространство, в котором обучение — это не рутина, а увлекательное путешествие в мир IT, науки и английского языка. Наша школа объединяет лучшие международные практики, современные технологии и индивидуальный подход, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свой потенциал.
Здесь программирование — такой же важный предмет, как русский язык и математика. Английский язык здесь не просто урок, а практический инструмент для достижения целей. Вместо скучных заданий из учебников дети работают с реальными кейсами, учатся мыслить критически и применять знания на практике.
Мы сознательно отказались от домашних заданий, чтобы освободить время для творчества и саморазвития, но это не снижает качество обучения. Небольшие классы до 16 человек позволяют преподавателям находить индивидуальный подход к каждому ученику, раскрывать его потенциал и поддерживать интерес к учебе.
Но главное — в TOP IT SCHOOL дети чувствуют себя комфортно. Никакого стресса, буллинга или бесконечной зубрежки. Только дружеская атмосфера, увлеченные педагоги и уверенность в том, что школа — это место для роста и вдохновения.
Почему родители выбирают TOP IT SCHOOL?
Комплексная программа: вашему ребенку не нужны дополнительные занятия с репетиторами. Мы предоставляем все необходимые знания для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
Государственный аттестат: наша школа в Москве выдает аттестаты о среднем и полном образовании государственного образца.
Финансовая выгода: обучение можно оплатить материнским капиталом, а также получить налоговый вычет.
Без стресса: дети усваивают знания на уроках, а тестовые задания составлены из знакомых материалов.
Полный день с пользой: ученики занимаются в IT-кружках, развивают Soft skills и учатся работать в команде.
Познакомиться с нашей командой и подходом к обучению
Увидеть современные классы и IT-оборудование
Задать вопросы о программе и формате обучения
Узнать, как мы помогаем детям полюбить учебу
И хорошая новость для тех, кто хочет попробовать обучение в TOP IT SCHOOL!
Уже сейчас вы можете записаться на бесплатный пробный день в сентябре — это отличный шанс лично оценить атмосферу школы и понять, подходит ли она вашему ребенку. Он поучаствует в настоящих проектах, познакомится с учителями и другими учениками — и, возможно, скажет вам: «Я хочу здесь учиться!».
Наша цель — чтобы дети бежали в школу с радостью, а родители были уверены в их успешном будущем. Давайте познакомимся поближе!
Прямо сейчас идет набор с 1 по 9 класс на 2025/26 учебный год по выгодным ценам.
Адрес школы: г. Калуга, ул. Гагарина, 1/9 Запись на консультацию по тел.: +7 (4842) 21-80-08 или на сайте
В историческом центре Калуги расположилась школа, дающая классическое образование методами вальдорфской педагогики
Быть вальдорфской школой – значит «проживать» образовательную программу в разнообразной работе с детьми. Процесс познания сравним с путешествием, в котором ребенок осваивает мир, узнавая о нем все больше и больше. Проводники в этом путешествии – учителя, обладающие универсальными и разносторонними знаниями. К любой сложной теме они могут проложить путь, понятный и интересный маленькому ученику, представить новое содержание во взаимосвязи с другими явлениями, событиями, фактами. Это дает детям целостную картину мира и помогает увидеть важные закономерности. История становится понятней через литературу и искусство, математика, физика и химия - через реальные проекты. В школе небольшие классы, а значит есть возможность профессионально работать с одаренностями и проблемами детей.
Для дошкольников открыта студия развития и подготовки. Для старшеклассников есть как общее образование и профильная подготовка, так и возможность экстерната. Конечно, одними уроками школьная жизнь не ограничивается. Проекты и практики позволяют ребятам пробовать себя и в спорте, и в сельском труде, и в строительстве, и в творчестве. Увлекательные и полезные проекты организуются на собственной загородной площадке. Ежегодные спектакли каждого класса, в которых участвуют все ребята - это не просто выступление, это своего рода демонстрация новых знаний, успехов, умений, которые появились у детей.
Физическая активность – не только залог здоровья, но и условие правильного ясного мышления. Обычное школьное утро начинается с ритмической части, которая закладывает настрой на весь день. Стихи, движения, хороводы, ритмичные упражнения и игры позволяют ребенку совершенствовать свою речь, ловкость, быть в тонусе и гармонии.
Дети разных возрастов на фоне общих задач учатся общению, социализируются, готовятся к взрослой жизни - активной и успешной.
В школе работают постоянные группы для взрослых (ботмеровская гимнастика, эвритмия), проходят семинары, мастерские, студии.
АНО СОШ «Школа на Воскресенской». г.Калуга, ул.Воскресенская, 15 тел.: 570166