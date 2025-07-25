«ТОП частных школ Калуги»

Здесь программирование — такой же важный предмет, как русский язык и математика. Английский язык здесь не просто урок, а практический инструмент для достижения целей. Вместо скучных заданий из учебников дети работают с реальными кейсами, учатся мыслить критически и применять знания на практике.



Мы сознательно отказались от домашних заданий, чтобы освободить время для творчества и саморазвития, но это не снижает качество обучения. Небольшие классы до 16 человек позволяют преподавателям находить индивидуальный подход к каждому ученику, раскрывать его потенциал и поддерживать интерес к учебе.



Но главное — в TOP IT SCHOOL дети чувствуют себя комфортно. Никакого стресса, буллинга или бесконечной зубрежки. Только дружеская атмосфера, увлеченные педагоги и уверенность в том, что школа — это место для роста и вдохновения.