«Куда поступить и кем стать»

Лицензия серия 90К01 № 0009571 рег. № 2500 от 15 декабря 2016 г. бессрочно

Свидетельство о гос. аккредитации №3025 от 21.03.2019г. серия 90А01 № 0003180 по 21.03.2025 г.

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