Этот год запомнится нам тем, что из-за пандемии коронавируса мир изменился до неузнаваемости. Он затронул практически все сферы человеческой жизни, в том числе и такую значимую и важную, как образование.
Дистанционное обучение, отмена ЕГЭ для всех, кроме абитуриентов, изменение сроков и порядка приема документов в вузы и ссузы - это то, что в последние месяцы на слуху у всех.
Но эксперты говорят, что на этом влияние пандемии на образовательную систему не закончится. Одним из самых важных отличий этого периода поступления от прошлых станет «локализация» абитуриентов. Ожидается, что в этом году подавляющее их большинство будет поступать в учебные заведения своего региона.
И в помощь абитуриентам мы запускаем проект: «Куда поступить и кем стать», в рамках которого рассказываем об учебных заведениях региона.