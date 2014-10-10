«Куда поступить и кем стать»

В помощь абитуриентам мы запускаем проект, который расскажет об учебных заведениях региона
Этот год запомнится нам тем, что из-за пандемии коронавируса мир изменился до неузнаваемости. Он затронул практически все сферы человеческой жизни, в том числе и такую значимую и важную, как образование.

Дистанционное обучение, отмена ЕГЭ для всех, кроме абитуриентов, изменение сроков и порядка приема документов в вузы и ссузы - это то, что в последние месяцы на слуху у всех.
Этот год запомнится нам тем, что из-за пандемии коронавируса мир изменился до неузнаваемости. Он затронул практически все сферы человеческой жизни, в том числе и такую значимую и важную, как образование.

Дистанционное обучение, отмена ЕГЭ для всех, кроме абитуриентов, изменение сроков и порядка приема документов в вузы и ссузы - это то, что в последние месяцы на слуху у всех.

Но эксперты говорят, что на этом влияние пандемии на образовательную систему не закончится. Одним из самых важных отличий этого периода поступления от прошлых станет «локализация» абитуриентов. Ожидается, что в этом году подавляющее их большинство будет поступать в учебные заведения своего региона.

И в помощь абитуриентам мы запускаем проект: «Куда поступить и кем стать», в рамках которого рассказываем об учебных заведениях региона.
Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
(Калужская Тимирязевка)
Руководитель Калужской Тимирязевки Владимир Королёв отвечает на вопросы о том, как будет проходить приемная кампания в 2020 году:

- Приемные кампании в вузе - это выверенная и отработанная система, которая годами функционирует практически без сбоев. Но в 2020 году все иначе.
Итак, когда начинается прием документов?
- Приём документов должен начинаться не позднее 20 июня. В Калужской Тимирязевке прием начинается 19 июня. А вот сроки завершения приема документов будут утверждены Минобрнауки России позднее. Хочу обратить внимание поступающих и их родителей, что заявление и все необходимые документы можно подавать при выданном аттестате без результатов ЕГЭ.
Как подавать документы?
- Документы подаются через электронную информационную систему вузов. Вы заполняете специальную форму и прикрепляете электронные образы необходимых документов.
Изучите правила онлайн-приема на сайтах вузов, которые вам интересны. Посмотрите страницу приемной комиссии вуза ВКонтакте, задайте вопросы виртуальному помощнику абитуриента. Виртуального помощника Калужской Тимирязевки зовут Тимка. Смело обращайтесь в приемную комиссию вуза, если что-то не поняли или в чем-то не уверены.
Нужна ли медицинская справка?
- На некоторые программы в вузах требуются медицинские справки. В Калужской Тимирязевке такая справка нужна на программы Агроинженерия и Ветеринария. Но справки можно представить после поступления.

На сколько направлений подготовки я могу подать заявление? Можно ли поступить сразу на два направления?
- По правилам приема Вы можете подать документы не более чем на три направления подготовки/специальности. Рекомендую изучить «новинки» на сайтах вузов - Калужская Тимирязевка приглашает на новые образовательные программы «Внешнеэкономическая деятельность с углубленным изучением английского и китайского языков», «Декоративное садоводство и флористика» и «Бизнес-администрирование».
Можно поступить и учиться сразу на двух программах. Но на вторую программу - только платно.
Анализируйте ситуацию и у вас всё получится!

Ждем вас по адресу:
248007, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 27 (каб. 224 – приемная комиссия);

Приемная комиссия 8(4842)72-51-40;

E-mail: priem@kaluga.timacad.ru

Вся актуальная информация на сайте: http://kaluga.timacad.ru

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