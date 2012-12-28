Стационар представлен
- 11 отделениями хирургического профиля
- 12 терапевтического
- 3 акушерско – гинекологического профиля
- 2 неонатологического.
- Оказание реанимационно - анестезиологической помощи обеспечивается работой 5 отделений (общая реанимация, реанимация кардиологического профиля, реанимация для больных с ОНМК, акушерско-гинекологического и неонатологического профилей).
Ежегодно медицинскую помощь в стационаре получают 38 000 пациентов
, проводится более 20 000 оперативных вмешательств
, которые выполняются в операционных модулях «Чистые помещения», укомплектованых эндовидиохирургическими стойками. 140 000 пациентов в год получают консультативную помощь по 26 профилям в консультативной поликлинике.
На протяжении полувековой истории больнице удалось сохранить профессиональный медицинский коллектив - среди них кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи Российской Федерации и отличники здравоохранения. Больница имеет лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, является учебной базой медицинского колледжа и медицинских вузов по подготовке среднего медицинского персонала и врачей.
В системе областного здравоохранения больница решает проблемы обеспечения населения области как скорой и неотложной, так и плановой специализированной (в том числе и высокотехнологичной) медицинской помощью. Круглосуточно оказывается консультативная помощь всем лечебным учреждениям Калужской области. При необходимости осуществляется выезд специалистов для оказания помощи на местах. Ведется большая методическая работа, проводятся различные семинары и мастер-классы для специалистов региона.
Калужская областная клиническая больница сегодня - это прежде всего высокопрофессиональный коллектив, доброжелательное отношение к пациенту.