клиники калуги
ТОП клиник нашего города
Какие передовые и уникальные медучреждения имеются в нашем любимом городе.
Долгое время бытовало мнение, что в нашей стране высокотехнологичную помощь можно получить только в Москве. Однако немногие знают, что уникальные клиники, где оказываются услуги на самом высоком профессиональном уровне, давно и очень успешно работают в Калуге.

Они зарекомендовали себя с самой положительной стороны, сумев завоевать доверие тысяч калужан, которые поручили их специалистам заботу о своём здоровье.

Какие медицинские центры Калуги готовы оказывать высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь? Что сегодня по плечу калужским врачам и специалистам? Чем оснащены калужские клиники? Действительно ли лечение в регионе не хуже, чем в столичных и зарубежных клиниках?

Мы изучили рынок медицинских услуг Калуги и составили ТОП-7 передовых медучреждений нашего города.

Правда, вы не найдёте в нём разделения по местам - оно не имеет смысла, так как большинство из них работает в непересекающихся сферах. В нём есть и многофункциональные центры, клиники, где борются с раком, лечат боль и т.п.
Лечим не симптомы, а причину
«Калужская Клиника Боли»
Калужская Клиника Боли известна не только у нас в Калужской области, но и по всей России. Ежегодно тысячи пациентов приезжают сюда, чтобы решить свои проблемы со здоровьем.

Основное направление деятельности:
лечение болевых синдромов во всех органах- от позвоночника, суставов до внутренних органов. Все в нашем городе знают: если что-то болит, то надо идти в Клинику Боли.

В 2019 году Калужская Клиника Боли стала полноценным межрегиональным центром лечения Боли с полным спектром услуг от осмотра пациента до проведения сложнейших операций на позвоночнике. По результатам лечения Калужская Клиника Боли была признана одной из лучших клиник по лечению боли в России. Кроме того, это образовательный центр для обучения врачей нашего региона и соседних областей. География пациентов — в основном, это Калужская область, Москва, соседние регионы. Реже — другие регионы страны от Калининграда до Камчатки и даже страны Европы. Эпизодически - США и Австралия.

Наши принципы:
- Мы строим свою работу на современных методиках - находим их в России и за ее пределами и внедряем в свою практику.
- Мы лечим не только боль, а ее причины и делаем это в любом возрасте.
Наши оригинальные методики (делается только у нас в Калужской области руками наших специалистов):

  • Лазерная коагуляция большой подкожной вены
  • Лазерная деструкция Кисты Бейкера, узлов щитовидной железы
  • Лечение позвонкового диска лазером (нуклеопластика)
  • Блокады под контролем рентгена и УЗИ
  • Лечение плазмой, обогащенной тромбоцитами
    и другие.
Основные направления в работе клиники:
  • Заболевания позвоночника
  • Лечение боли в суставах
  • Диагностика и лечение головной боли
  • Лечение боли в стопе
  • Неврологические заболевания
  • Амбулаторная хирургия
  • Ревматология
  • Остеопатия (в том числе грудных детей)
  • Терапия
  • Урология
  • Гинекология
  • Лечение сосудов нижних конечностей
  • Кардиология
  • ЛОР
  • УЗИ – диагностика
  • Эндокринология
  • Физиотерапия
  • Научно-исследовательская и образовательная деятельность
  • Проведение медицинских конференций.
Помимо указанного выше в клинике предлагают:
  • мягкие методики мануальной терапии, лечение массажем
  • кинезитерапию, лечебную физкультуру, физиопроцедуры
  • лечение пиявками, гомеопатию и многое другое.

Сейчас мы активно развиваем следующие направления:
  • Хирургия
  • Операции на позвоночнике
  • Лазерная медицина
  • Радиоволновые методы лечения
  • Круглосуточный и дневной стационар
  • Стационарзамещающие технологии.
Координаты
Время работы:
  • понедельник- пятница 08:00—21:00
  • суббота 09:00—15:00
  • воскресенье выходной
Лиц. № ЛО-40-01-001144 от 28.12.2015 г., выдана МЗ КО.
    Профессионалы экстракласса
    «Эндохирургический Центр»
    Эндохирургический центр сегодня – это многопрофильный медицинский центр, который предоставляет полный комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также реабилитации детей и взрослых.

    В одном месте для жителей региона доступны:

    • Комплексная диагностика заболеваний широкого профиля
      - МРТ исследования любой сложности, которые проводятся на новом томографе экспертного класса Siemens symphony 1,5 тесла
      - Рентген. Мы используем высокоточное оборудование последнего поколения, обеспечиваем максимальную защиту пациента при обследовании
      - УЗИ. Все исследования проводятся высококвалифицированными врачами на современном диагностическом оборудовании ведущих зарубежных производителей
      - Все виды анализов (в том числе и собственная лаборатория)
    • Лечение заболеваний широкого профиля.
    В Эндохирургическом центре и Центре Педиатрии прием ведут лучшие специалисты нашего региона по следующим направлениям: гинекология, неврология, нейрохирургия, кардиология, гастроэнтерология, колопроктология, онкология, ортопедия, оториноларингология, офтальмология, терапия, психотерапия, пульмонология, ревматология, травмотология, урология, хирургия, эндокринология, дерматология, сурдология. Работает семейная стоматология.
    В своей работе врачи ЭХЦ используют новейшие методы лечения и передовые технологии.

    • Собственный стационар и операционный блок.
    Стационар на базе Эндохирургического центра – это возможность получить полноценную хирургическую помощь по различным направлениям (гинекология, проктология, урология, травматология – ортопедия, оториноларингология, сосудистая хирургия и др.).
    Также нашим пациентам предлагаются малотравматичные операции, которые проводятся при помощи новейшего эндоскопического оборудования ведущих зарубежных производителей, лазерная хирургия.
    • Реабилитация детей и взрослых.
      - Физиотерапевтический кабинет нового поколения, оснащенный новейшим импортным оборудованием фирмы BTL. В физиокабинете представлено уникальное для нашего региона оборудование. Например, аппарат для высокоинтенсивной электростимуляции мышц тазового дна BTL– EMSELLA. Это настоящий прорыв в лечении ослабленных интимных мышц у женщин и борьбы с таким недугом, как недержание мочи. Эффект заметен сразу!
      - Кинезитерапия
      - Мануальная терапия
      - Лечебная физкультура
      - Массаж
    Координаты
    Адрес:
    • 248019, г. Калуга, ул. Луначарского, дом 57, стр. 3
    Многоканальный телефон:
    • +7 (4842) 926-977,
    E-mail: registry@ehc40.ru
    Сайт: www.эхц.рф
    Фейсбук: www.facebook.com
    ВКонтакте: www.vk.com
    Инстаграмм: www.instagram.com


    Время работы:
    • понедельник- пятница 08:00—20:00
    • суббота - воскресенье 08:00—18:00
    Прием всех видов анализов:
    • понедельник- пятница 7:30 - 12:30
    • суббота 8:00 - 13:00
    • воскресенье 8:00 - 12:00
    Прием анализов на ВИЧ и гепатит:
    после 13:00
    МРТ кабинет:
    Ежедневно 7:30 - 24:00
    ООО "Эндохирургический Центр" Лиц. ЛО-40-01-001539 от 21.08.18г. действует бессрочно.
          Вековые традиции и опыт работы

          Калужская областная клиническая больница
          Калужская областная клиническая больница ведет свое начало и свои традиции от земской медицины, служа делу милосердия и сохранения здоровья людей вот уже более 150 лет.

          Больница находится в живописном и экологически чистом районе г. Калуга. Основоположником больницы является – Мосальский помещик, отставной секунд-майор и кавалер Антон Семенович Хлюстин. Постепенно больница расстраивалась. С развитием современных диагностических и лечебных технологий происходило и расширение самой больницы, появление новых отделений. Большой качественный скачек произошел в 2010 году, когда Калужская областная больница в соответствии с федеральными программами была оборудована современными диагностическими и лечебными комплексами. На сегодняшний день в составе больницы современный клинико-диагностический блок, инновационный операционный комплекс, отделение медицинской реабилитации и Перинатальный центр.

          Сейчас областная больница - это многопрофильный стационар, оказывающий круглосуточную лечебную и диагностическую помощь населению Калужской и других областей РФ, иностранным гражданам. На сегодняшний день - это единственное в регионе многопрофильное учреждение, где ведется лечение практически по всем нозологиям.

          Стационар представлен
          • 11 отделениями хирургического профиля
          • 12 терапевтического
          • 3 акушерско – гинекологического профиля
          • 2 неонатологического.
          • Оказание реанимационно - анестезиологической помощи обеспечивается работой 5 отделений (общая реанимация, реанимация кардиологического профиля, реанимация для больных с ОНМК, акушерско-гинекологического и неонатологического профилей).

          Ежегодно медицинскую помощь в стационаре получают 38 000 пациентов, проводится более 20 000 оперативных вмешательств, которые выполняются в операционных модулях «Чистые помещения», укомплектованых эндовидиохирургическими стойками. 140 000 пациентов в год получают консультативную помощь по 26 профилям в консультативной поликлинике.

          На протяжении полувековой истории больнице удалось сохранить профессиональный медицинский коллектив - среди них кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи Российской Федерации и отличники здравоохранения. Больница имеет лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, является учебной базой медицинского колледжа и медицинских вузов по подготовке среднего медицинского персонала и врачей.

          В системе областного здравоохранения больница решает проблемы обеспечения населения области как скорой и неотложной, так и плановой специализированной (в том числе и высокотехнологичной) медицинской помощью. Круглосуточно оказывается консультативная помощь всем лечебным учреждениям Калужской области. При необходимости осуществляется выезд специалистов для оказания помощи на местах. Ведется большая методическая работа, проводятся различные семинары и мастер-классы для специалистов региона.

          Калужская областная клиническая больница сегодня - это прежде всего высокопрофессиональный коллектив, доброжелательное отношение к пациенту.

          Координаты
          Адрес:
          • г. Калуга, ул. Вишневского, д.1

          Телефон:
          • 8(4842) 277-677

          Горячая линия :
          8-(910)-869-65-22 с 8:00 до 17:00

          Сайт: http://kokb40.ru/

          Лицензия ЛО-40-01-001702 от 17.07.2019 г.
                Калужский областной клинический онкологический диспансер
                Сегодня онкодиспансер – мощное современное лечебно-профилактическое учреждение, в составе которого 8 специализированных стационарных отделений.

                Ежегодно в стационаре диспансера получают лечение более 15000 человек, выполняется более 3000 операций, в поликлинике посещений более 94 000 человек.

                Имеется современная диагностическая служба: эндоскопическое и рентгенологическое отделения, клиническая и цитологическая лаборатории, отделение радионуклидной диагностики, оснащенной ОФЭК-КТ, отделение УЗ-диагностики, МРТ, маммограф.

                Успешность лечения онкологических заболеваний чаще всего зависит от стадии, на которой была обнаружена опухоль. К сожалению, не всегда возможно поставить диагноз на раннем этапе, так как признаки болезни могут проявлять себя не сразу. Поэтому очень важно проходить скрининговые программы, направленные на выявление опухоли на доклиническом этапе, то есть, когда вас еще ничего не беспокоит.

                Сейчас особо стало «модно» народное лечение, в ближайшее время мы обязательно раскроем эту тему о важности работы применения в лечении методов доказательной медицины. Мы стремимся к достижению международных стандартов и протоколов лечения, работаем в рамках федеральных стандартов и клинических рекомендаций RUSSCO.

                Одна из самых главный задач – это просвещение населения о профилактике, диагностике и о заботе о своем здоровье. С развитием социальных сетей, интернета, сейчас огромное количество информации, как нужной, так и ложной. Поэтому мы активно продвигаем тему «диалог» с врачом. На любых наших порталах можно задать абсолютно любой вопрос, так же для этого существует проект "Поговорим" - серия встреч с врачами Калужского областного клинического онкологического диспансера, в ходе которых жители Калуги и области могут пообщаться с профильными специалистами, узнать полезную информацию и задать важные для себя вопросы.

                Координаты
                Адрес:
                • г. Калуга, ул. Вишневского, 2
                Сall-центр:
                • 8 (903) 811-1-911
                Сайт: www.oncokaluga.ru
                ВКонтакте: vk.com
                Фейсбук: facebook.com
                Инстаграмм: www.instagram.com

                Лицензия: ЛО-40-01-001460 от 22 февраля 2018
                      С заботой о каждом пациенте!
                      «Доктор Вера»
                      Cовременный ритм жизни таков, что человеку подчас некогда всерьез заняться своим здоровьем.

                      Мы все откладываем на потом или принимаем таблетки, о которых узнали из рекламы. Результат – множество запущенных заболеваний со сложным характером, «смазанными» симптомами и различными осложнениями.

                      Медицинский центр «Доктор Вера» предлагает услуги для более ранней диагностики патологических процессов в организме человека, тем самым увеличивая вероятность восстановления качества жизни с минимальными физическими и экономическими издержками для пациента.
                      ММЦ «Доктор Вера» - это:
                      • 8 лет успешной работы на рынке медицинских услуг Калужской области,
                      • консультации врачей более чем 30 специальностей: кардиолога, терапевта, эндокринолога, гинеколога, отоларинголога, уролога, офтальмолога (как взрослых, так и детских),
                      • полный перечень медицинских услуг, в том числе лечебный массаж, функциональная (ЭКГ, суточное мониторирование и др.), ультразвуковая лабораторная диагностика любой сложности и УЗ-диагностика на оборудовании эксперт-класса,
                      • вакцинация и профилактика,
                      • проведение профосмотров,
                      • выдача справок и санитарных книжек.
                      И все это – по приемлемым ценам.

                      Кроме того, мы можем проводить внутривенные вливания и другие процедуры в условиях дневного стационара.

                      Также вы можете заказать выезд на дом нашего врача в удобное для вас время.

                      Основные ценности нашего центра: качество, индивидуальный подход, безопасность, конфиденциальность и современность.

                      Мы твердо убеждены в том, что успех в любом деле основан на профессионализме и нравственных принципах руководства и сотрудников.

                      Поручите заботу о своем здоровье профессионалам!
                      Координаты:
                      Адрес:
                      • г. Калуга, ул. Пестеля, 15.
                      Запись на прием и справки по телефонам:
                      Режим работы:
                      • Понедельник-пятница 8:00-20:00
                      • Суббота 8:00-16:00
                      • Воскресенье выходной
                      Лиц. № ЛО-40-01-001406, выдана МЗ КО 11.10.2017 г.
                      коллектив и хорошее оборудование
                      «Клиника ЗДОРОВЬЯ»
                      коллектив и лучшее оборудование
                      «Клиника ЗДОРОВЬЯ»
                      Начинаем наш обзор рассказом о калужской «Клинике ЗДОРОВьЯ». Это многопрофильный медицинский центр, в котором работает слаженный коллектив опытных врачей, многие из которых имеют высшую категорию.

                      Центр предоставляет медицинские услуги в большом количестве областей медицины (с полным списком можно ознакомиться ниже). В наш ТОП «Клиника здоровья» попала в том числе и поэтому.

                      Помимо серьёзного штата специалистов, это медучреждение отличает оснащение современным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить лабораторную диагностику, УЗИ диагностику, молекулярно-генетическую экспертизу. Данное оборудование одно из лучших в Калуге.

                      Один из основных видов деятельности центра – проведение периодических медицинских осмотров. Ориентируясь на потребности калужан, клиника предлагает пациентам индивидуальный график прохождения медосмотра и сдачи анализов, умеренные цены.

                      Обслуживает клиника и предприятия. У медучреждения имеется опыт и возможности организовать выездной медосмотр и выездную флюорографию.
                      Также «Клиника ЗДОРОВЬЯ» предоставляет услуги медосмотра для выявления ранних симптомов заболеваний и имеет право выдавать справки, необходимые для получения лицензии на оружие или водительского удостоверения.

                      Несомненным плюсом этой платной клиники является организация приёма пациентов. Мы ни разу не увидели здесь очередей и нервотрепки, поскольку каждый пациент приходит по записи.

                      Клиника работает 6 дней в неделю (за исключением воскресенья).

                      - Наша ценовая политика заключается в том, что все услуги мы стараемся сделать максимально доступными при сохранении их качества неизменно высоким, - говорит руководство «Клиники ЗДОРОВЬЯ». - Для того чтобы записаться на прием к специалисту в удобное для вас время, вы можете обратиться в регистратуру клиники лично, либо позвонить по указанным на сайте телефонам. Обращайтесь к нам, и мы позаботимся о вашем здоровье!
                      Области медицины, услуги в которых предоставляет «Клиника ЗДОРОВЬЯ»:
                      • гастроэнтерология
                      • гинекология
                      • кардиология
                      • неврология
                      • онкология
                      • оториноларингология
                      • офтальмология
                      • стоматология
                      • урология
                      • хирургия
                      • эндокринология
                      Ожидать приёма врача в клинике придётся недолго. И комфортно.
                      Клинику ЗДОРОВЬЯ найти несложно. Она находится недалеко от ДЮСШ "Юность"
                      Клиника оснащена самым современным оборудованием
                      Координаты
                      Адрес:
                      • г. Калуга, ул. Болдина, д.26а
                      Телефон/факс:
                      ООО "Клиника здоровья" Лиц. № ЛО-00-01-1244 от 26.09.2016 выд. Минздравом КО
                      проктология и эндокринология экспертного уровня
                      Клиника «МЕДИКПРО»
                      В этом медицинском центре есть все, что нужно для успешного лечения: сильная команда врачей, инновационное оборудование и на результат.

                      В Калуге в районе площади Победы на ул. Ст. Разина есть клиника высокого уровня, специализирующаяся на диагностике и лечении проктологических и эндокринологических заболеваний - МЕДИКПРО. Ее рекомендуют друзьям и знакомым, за помощью сюда обращаются не только калужане, но и жители других регионов.

                      В МЕДИКПРО можно записаться к ведущим врачам Калуги – оперирующему колопроктологу Тимуру Акифовичу Шабанову и опытному эндокринологу с более, чем 10 летним стажем, Наталии Николаевне Шабановой. В Калуге эти специалисты хорошо известны, постоянные участники научных и практических медицинских семинаров, конференций в России и за рубежом. И многие хотят попасть именно к ним!

                      В МЕДИКПРО – уютная доброжелательная атмосфера, как только заходишь сюда, пропадает страх и волнение. К пациентам в клинике относятся по-доброму, с большим вниманием. Есть процедурный кабинет, где можно сдать назначенные доктором анализы, сэкономив массу времени, современная мини-операционная, оборудованная радиоволоновым скальпелем, который не оставляет рубцов при удалении папиллом, шрамов, родимых пятен. Благодаря такой технологии операции проходят бескоровно, а риск осложнений сведен к минимуму. В проктологическом кабинете - видеодиагностическая стойка, изображение высокой четкости выводится на экран. Можно увидеть мельчайшую патологию, что особенно важно. Бояться и стесняться не стоит – все приходят сюда со своей болью, поэтому врачи стараются приободрить каждого, настроить на скорейшее выздоровление. Проктологическое обследование проводится, лежа на боку с использованием специального одноразового комплекта белья, аккуратно и деликатно.
                      При лечении применяются инновационные технологии. Например, HAL-RAR операции по избавлению от геморроя за 1 час на швейцарском оборудовании - это один из самых быстрых и щадящих способов.

                      Квалифицированную помощь в МЕДИКПРО можно получить не только по проктологии и эндокринологии, здесь собрана сильная команда. Прекрасные специалисты работают и по таким направлениям, как:

                      • неврология,
                      • челюстно-лицевая хирургия,
                      • детская хирургия,
                      • онкология,
                      • дерматология,
                      • косметология,
                      • трихология.

                      В клинике делается все, чтобы обследование было комфортным, а выздоровление - быстрым. Многие заболевания зачастую носят скрытый характер. Вовремя обратиться к врачу, не упустив момент, очень важно - ранняя диагностика может спасти жизнь.

                      Записать в клинику можно у любое удобное для вас время, МЕДИКПРО работает без выходных.
                      Координаты
                      Адрес: г. Калуга, ул. Степана Разина, 7

                      Телефоны:
                      8 (4842) 54-37-37
                      8 (4842) 27-72-50


                      Часы работы:
                      будние дни: с 9:00 до 19:00
                      суббота, воскресенье: с 9:00 до 17:00

                      ЛО-40-01-001212 от 17 июня 2016г