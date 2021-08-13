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отдохнем!
Как провести майские выходные в Калужской области
После очередной суматошной рабочей недели, когда вы решали множество бесконечных задач и выкладывались по-полной, просто необходимо качественно отдохнуть в выходные дни.

Куда отправиться на уик-энд в Калужской области? Для каждого из нас ответ будет разным. Кому-то по душе отдых индивидуальный, созвучный ритму и энергии, интересам и порывам. Получение новых знаний и расширение границ, а может, зрелищные события и экстремальные увлечения?

Для других отдых – это совместное времяпровождение с семьей: уютные вечера в компании любимых и родных, когда все близкие рядом. В нашем регионе есть множество мест отдыха для любого случая. Так чем заняться на выходных? Какое времяпровождение выбрать?

Проведи майские праздники в Welna Eco Spa Resort!
Все мы ждем праздничные деньки, чтобы сделать передышку, насладиться весенним теплом и отправиться на дачу! На даче хорошо, а в Welna 1 и 9 мая вас ждет насыщенная программа!

Накормим вас вкуснейшим шашлыком и другими блюдами на гриле, наш ведущий не даст вам скучать, будут конкурсы, подарки от Welna и ироничные шаржи и скетчи от профессионального художника!

За музыкальную часть отвечают трио BACKSTAGE Girls с каверами на известные и всеми любимые хиты и специальный гость Moscow & District Pipe Band! Детей развлекут ростовые герои Союзмультфильма, а также аквагрим и мастер-класс по изготовлению воздушного змея. Взрослые смогут попробовать себя в карвинге - искусстве вырезания фигур из овощей и фруктов!

Вторая часть майских праздников будет посвящена Дню Победы. Мы подготовили выставку о Великой Отечественной Войне: мотоцикл с пулеметом, пушка сорокопятка, минометы, пулемет "Максим", стрелковое оружие и многое другое. Также будет организована полевая кухня под аккомпанемент военного фольклорного ансамбля, и, конечно же, тематические мастер-классы для взрослых и детей.

Посетить наш праздник 1 и 9 мая можно и без проживания: взрослый билет - 2000 рублей, дети с 6 до 12 лет - 1000 рублей, до 6 лет - бесплатно. Начало в 16:00.
8 (495) 988-09-57
(отдел бронирования)
www.welna.ru
г. Таруса, Калужская область, Серпуховское шоссе, вл. 69
Охотхозяйство «Озерное»: выходные дни, проведенные здесь, станут незабываемыми
Для многих из нас, уставших от городской суеты и шума, бесконечных потоков людей и машин, лучшим отдыхом станет выходной день, проведенный в тишине, уединении и гармонии с природой. Весна – это лучшее время, чтобы наполнить себя жизненной энергией, воспрять и пробудиться вместе с природой. С первыми порывами свежего теплого ветра нам особенно хочется ощутить близость к природе, прикоснуться к истокам.

Отличная возможность для этого – охотхозяйство «Озерное». Более 80 тысяч гектаров лесостепи вокруг и зеркальная гладь воды — это ли не долгожданный источник внутренней гармонии?

Здесь можно услышать разноголосое пение птиц, увидеть, как ожил лес и пробудилось все живое в нем. Ведь первыми приход весны чуют звери.

В «Озерном» у вас будет возможность отправиться на охоту и принести заветную добычу. Фазан, тетерев, утка, охота на пушного зверя и более крупных обитателей тысяч гектаров нашего хозяйства. Для любителей более экстремальной охоты есть дичь крупнее.

Однако самым популярным и любимым занятием для наших гостей становится рыбалка. Безмятежная гладь воды, скрывающая богатый улов, живописные пейзажи, как с полотен русских живописцев, – идеальное место для любителей и профессионалов рыбной ловли.

Для вашего лучшего отдыха с семьей у нас тоже все есть: уютные домики и коттеджи для проживания, бани, детские площадки и минизоопарк, уютные дорожки для прогулок. Вы полюбите и наше кафе на берегу озера, где мы готовим для вас пищу из фермерских продуктов, оленя и свежепойманной в озере рыбы.

Велопрогулки, конные прогулки, бильярд или чтение книг у берега озера, – «Озерное» придется по душе всем. Подарите себе отдых для души в нашем бесконечно просторном и гостеприимном охотхозяйстве.

Секретарь: тел./факс
+7 (484-33) 2-58-34
Администратор
+7 (910) 911-3219
ozernoe-hunt.ru
Калужская область, Медынский район, дер. Озерное. Расстояние от МКАД по Киевскому шоссе - 100 км.
Эко-парк «Рождествено» - отдых с комфортом на лоне природы
Недалеко от Калуги есть место, где на фоне естественной природной среды созданы все условия для комфортного отдыха. Чистейший воздух, шикарный пейзажи, богатые зверем леса и дивный пруд с рыбой, а еще спортивные площадки, бани, уютные домики для проживания и гостиница со всеми удобствами – все это вы найдете в эко-парке «Рождествено».

Любите походы и ночевки в палатках? Добро пожаловать к нам! Мы готовы предложить вам несколько площадок для кемпинга в красивейших местах на берегу пруда. Все, что нужно для отдыха, можно взять у нас или привезти с собой.

Рыбакам придутся по душе наши водоемы, в которых мы разводим линь, карася, карпа, толстолобика, белого амура, сома и щуку. Любители пострелять дичь насладятся незабываемым сафари или охотой в наших лесах в сопровождении профессиональных егерей.

Те, кто предпочитает велопрогулки, найдут здесь великолепной красоты маршруты. А для малышей есть специальная площадка, где можно покататься на самокатах и машинках.

Небольшая компания или семейная пара может остановиться в номере гостиницы или в отдельном домике, где могут разместиться до 6 человек. В домиках есть небольшие, но настоящие печи, а также все удобства, включая горячую воду, отопление и цифровое телевидение. Во дворе у каждого домика есть свой мангал.

В гостинице можно сходить на массаж, в солярий и попариться в кедровых бочках.

«Рождествено» пользуется популярностью у молодоженов. В нашем банкетном зале можно устроить широкое свадебное гуляние. К вашим услугам вкусная кухня, музыкальное сопровождение, аниматоры и фотограф. Мы поможем вам организовать и провести и любое другое торжество – будь то корпоратив, день рождения или просто небольшой семейный праздник.

И, конечно, наши русские бани на берегу пруда - простые и люкс со спальными местами, где могут разместиться от 6 до 10 человек. При необходимости у нас можно заказать все необходимое: веники, банные шапки, полотенца, халаты и гигиенические принадлежности.

Калужская область, поселок Бесово
Режим работы


Понедельник 8:00 – 23:00
Вторник 8:00 – 23:00
Среда 8:00 – 23:00
Четверг 8:00 – 23:00
Пятница 8:00 – 23:00
Суббота: круглосуточно
Воскресенье: круглосуточно
Телефоны: 8 910 527-99-36, 8 910 863-54-71
Email: info@rogdestveno.com
rozhdestveno-baza.ru
«КАЛУЖСКИЕ ТЕРМЫ» — возможность посетить курорт не выезжая из родного города!
Мы любим свой город и заботимся о здоровье его жителей!

В нашем комплексе вам доступны:

  • Аквазона: детский и взрослый бассейны
  • Мастерская парений от профессиональных пар-мастеров
  • Уличные бассейны с морской и термальной водой
  • 12 бань и саун с 7 уголков мира
  • Уютное кафе и бары
  • Грязевая зона
  • Большая парковка

А также детский бассейн, зона релакса, уютное кафе и бары, зона массажа и дополнительные услуги для комфортного проведения семейного досуга и оздоровления.

На майские праздники вас ждут:

  • приятные сюрпризы
  • расширенная программа парений
  • развлекательная программа для детей и взрослых
  • пенное вечернее шоу
  • майские шашлыки!!!!
И все это — «КАЛУЖСКИЕ ТЕРМЫ»!
Живи! Отдыхай! Мечтай!
(4842)27-77-88
termo40.ru
Калуга, 1-й Академический проезд дом 5, корпус 1А.
С «Фермой» праздники вкуснее
Приближается самое «шашлычное» время года - майские праздники! Традиционно в эти дни в воздухе витает весенний аромат, переплетающийся с запахом вкуснейшего шашлыка. Каждый знает, что жареное мясо на свежем воздухе - это само по себе удовольствие.
БЫСТРО И ВКУСНО
Если нет времени замариновать мясо, в «Ферме» всегда можно найти готовый шашлык: «Классический», «С майонезом» и «Куриный». «Классический» маринуется в собственном соку буквально 1-2 часа, этого достаточно, чтобы мясо хорошо пропиталось. В составе кусочки свинины, лук, перец и соль. Соотношение специй здесь идеальное.

Шашлык «С майонезом» тоже стоит попробовать, такой маринад отлично смягчает мясо и прекрасно сочетается со свининой. А «Куриный» универсален, нравится и детям, и взрослым.

Сроки годности у шашлыка небольшие, потому что в составе нет никаких усилителей вкуса и консервантов, только натуральное мясо и специи.
АППЕТИТНЫЕ КОЛБАСКИ
Но «Ферма» может похвастаться не только вкуснейшим шашлыком, но и замечательными колбасками. «Баварские», «Мюнхенские», «Домашние» колбаски-гриль поражают своим нежным вкусом и бесподобным ароматом.

Это и неудивительно, ведь в составе только мясо и натуральные специи. Кроме того, все делается вручную, сотрудники вкладывают в свою работу душу.
ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ
Несмотря на то что в «Ферме» всегда большой мясной ассортимент и и широкий выбор полуфабрикатов, компания не стоит на месте.

Она продолжает баловать калужан колбасками «Классическими» из свиного окорока, купатами «Лакомый кусочек» из свиного окорока и куриного филе и колбасками «Индейка с паприкой» из филе грудки индейки и куриного филе с добавлением натуральной сушеной паприки.

Конечно же, все качественное и натуральное, без добавок: только мясо и специи - соль, перец, лук, чеснок. Об этом говорит и небольшой срок годности – всего трое суток, а значит, продукция – 100%-но натуральная.