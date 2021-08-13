Недалеко от Калуги есть место, где на фоне естественной природной среды созданы все условия для комфортного отдыха. Чистейший воздух, шикарный пейзажи, богатые зверем леса и дивный пруд с рыбой, а еще спортивные площадки, бани, уютные домики для проживания и гостиница со всеми удобствами – все это вы найдете в эко-парке «Рождествено».



Любите походы и ночевки в палатках? Добро пожаловать к нам! Мы готовы предложить вам несколько площадок для кемпинга в красивейших местах на берегу пруда. Все, что нужно для отдыха, можно взять у нас или привезти с собой.



Рыбакам придутся по душе наши водоемы, в которых мы разводим линь, карася, карпа, толстолобика, белого амура, сома и щуку. Любители пострелять дичь насладятся незабываемым сафари или охотой в наших лесах в сопровождении профессиональных егерей.



Те, кто предпочитает велопрогулки, найдут здесь великолепной красоты маршруты. А для малышей есть специальная площадка, где можно покататься на самокатах и машинках.



Небольшая компания или семейная пара может остановиться в номере гостиницы или в отдельном домике, где могут разместиться до 6 человек. В домиках есть небольшие, но настоящие печи, а также все удобства, включая горячую воду, отопление и цифровое телевидение. Во дворе у каждого домика есть свой мангал.



В гостинице можно сходить на массаж, в солярий и попариться в кедровых бочках.



«Рождествено» пользуется популярностью у молодоженов. В нашем банкетном зале можно устроить широкое свадебное гуляние. К вашим услугам вкусная кухня, музыкальное сопровождение, аниматоры и фотограф. Мы поможем вам организовать и провести и любое другое торжество – будь то корпоратив, день рождения или просто небольшой семейный праздник.



И, конечно, наши русские бани на берегу пруда - простые и люкс со спальными местами, где могут разместиться от 6 до 10 человек. При необходимости у нас можно заказать все необходимое: веники, банные шапки, полотенца, халаты и гигиенические принадлежности.



