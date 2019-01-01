«Кошелев Проект»: по-настоящему удобный район для жизни
«Кошелев Проект» — это комфорт и удобная городская среда, где создатели предусмотрели все для счастливой жизни активных и современных людей.
Нашим проектом предусмотрено не только строительство доступного и качественного жилья за короткие сроки, но и организация собственной развитой социальной инфраструктуры. Выбирая новое место жительства — выбирают не только квартиру: чтобы принять окончательное решение o приобретении жилья, важно знать особенности района в целом. Докажем сегодня, почему «Кошелев Проект» по-настоящему удобный район для жизни.
Близко от дома до работы
Чтобы тратить меньше времени на перемещения по городу, лучше выбирать микрорайон, из которого можете доехать до офиса, поликлиники и ближайшего гипермаркета с минимумом пересадок. Чем меньше стыковок, тем лучше. Можно попробовать добраться до будущего дома на общественном транспорте в час пик, проверить сколько времени занимает дорога и реально ли обойтись без машины. Если перед покупкой квартиры провести разведку на местности, то станет понятно, что дорога от «Кошелев Проект» до центра города занимает не более 12 минут.
Парковка у дома
Не важно есть ли в вашей семье машина или нет, у ваших соседей они однозначно будут, а это значит — возле дома может возникнуть стихийная парковка, которая займёт весь двор и войны за парковочное место не избежать. Либо, отсутствие парковки: жителям приходится пользоваться платными стоянками или рисковать и оставлять машины на обочине. К тому же наличие и доступность парковок очень важны c точки зрения безопасности. Сейчас застройщики, и «Кошелев Проект» не исключение, ещё на этапе проектирования выделяют специальные зоны для парковок.
Корпорация «Кошелев» стремится к тому, чтобы маленькие жители с пользой и удовольствием проводили свободное время на детских площадках. Во дворах установлены детские городки с качелями, каруселями, песочницами и другими игровыми элементами. Для детей постарше, ну и конечно же взрослых в микрорайоне оборудованы универсальные спортивные площадки. Летом на них играют в баскетбол и футбол, зимой катаются на коньках и играют в хоккей. За микрорайоном «КОШЕЛЕВ ПРОЕКТ» уже давно закрепился неофициальный статус семейного - здесь созданы все условия для счастливой и комфортной жизни как родителей, так и детей.
Детские и спортивные площадки
Школа близко от дома — это бонус ещё и для родителей. Пока ребёнок в начальных классах, чтобы проводить его до учебного заведения, вам не придётся вставать затемно, чтобы успеть к началу уроков. Да и подросшему ученику тоже удобнее: ему не нужно ехать в школу, а родители будут спокойны, что ребёнок добрался домой без происшествий. В районе «Кошелев Проект» построена школа, рассчитанная на 1360 детей. Для ребят оборудованы просторные классы с самым современным оборудованием, есть 2 бассейна, медицинские кабинеты, два просторных спортзала, большой актовый зал, в котором проходят школьные мероприятия. В настоящее время в микрорайоне функционируют три детских сада: «Кораблик», «Акварель» и «Мечта». Каждый садик рассчитан на 350 воспитанников. Все объекты социальной инфраструктуры в шаговой доступности.
Рядом школа и детские сады
Жилой квартал «Бавария»
Жилой квартал «Бавария» расположен в самом начале застройки «КОШЕЛЕВ ПРОЕКТ». Удобная сеть дорог быстро и комфортно позволяет добраться до крупных транспортных артерий Калуги. При этом расположение самого квартала в стороне от основных трасс – что делает его тихим и уютным. Рядом с кварталом уже расположена большая и современная школа и детский сады. Во дворах есть множество разнообразных игровых и спортивных площадок. Планируемая сдача жилого квартала 2023 год. В домах ЖК «Бавария» есть квартиры на любой бюджет - от уютных однокомнатных до просторных трёхкомнатных для больших семей. Если нет желания тратить силы и время на ремонт, можно выбрать квартиру с чистовой отделкой. Вам останется только получить ключи и заехать в новое жилье.
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Экологически чистый район
Правый берег, где расположен «Кошелев Проект» - это молодой, быстроразвивающийся район. Здесь нет заводов и крупных производств, которые негативно могут влиять на экологию. Прогулки на свежем воздухе, встреча прекрасных рассветов и закатов гарантированы.
Все нужное рядом
Современный микрорайон — это город в городе. Чтобы купить продукты и лекарства или сходить в кафе, его жителям не нужно далеко ехать: всё необходимое есть поблизости. Здесь есть все для комфортной жизни: отделение городской поликлиники, школа, детские сады, отделение «Почты России», домовой храм, десятки магазинов, скоро появится большой торговый центр и новые современные зоны отдыха.