Близко от дома до работы

Чтобы тратить меньше времени на перемещения по городу, лучше выбирать микрорайон, из которого можете доехать до офиса, поликлиники и ближайшего гипермаркета с минимумом пересадок. Чем меньше стыковок, тем лучше.

Можно попробовать добраться до будущего дома на общественном транспорте в час пик, проверить сколько времени занимает дорога и реально ли обойтись без машины. Если перед покупкой квартиры провести разведку на местности, то станет понятно, что дорога от «Кошелев Проект» до центра города занимает не более 12 минут.

Парковка у дома



Не важно есть ли в вашей семье машина или нет, у ваших соседей они однозначно будут, а это значит — возле дома может возникнуть стихийная парковка, которая займёт весь двор и войны за парковочное место не избежать.

Либо, отсутствие парковки: жителям приходится пользоваться платными стоянками или рисковать и оставлять машины на обочине. К тому же наличие и доступность парковок очень важны c точки зрения безопасности. Сейчас застройщики, и «Кошелев Проект» не исключение, ещё на этапе проектирования выделяют специальные зоны для парковок.



Корпорация «Кошелев» стремится к тому, чтобы маленькие жители с пользой и удовольствием проводили свободное время на детских площадках. Во дворах установлены детские городки с качелями, каруселями, песочницами и другими игровыми элементами.

Для детей постарше, ну и конечно же взрослых в микрорайоне оборудованы универсальные спортивные площадки. Летом на них играют в баскетбол и футбол, зимой катаются на коньках и играют в хоккей.

За микрорайоном «КОШЕЛЕВ ПРОЕКТ» уже давно закрепился неофициальный статус семейного - здесь созданы все условия для счастливой и комфортной жизни как родителей, так и детей.

Детские и спортивные площадки

Школа близко от дома — это бонус ещё и для родителей. Пока ребёнок в начальных классах, чтобы проводить его до учебного заведения, вам не придётся вставать затемно, чтобы успеть к началу уроков. Да и подросшему ученику тоже удобнее: ему не нужно ехать в школу, а родители будут спокойны, что ребёнок добрался домой без происшествий.

В районе «Кошелев Проект» построена школа, рассчитанная на 1360 детей. Для ребят оборудованы просторные классы с самым современным оборудованием, есть 2 бассейна, медицинские кабинеты, два просторных спортзала, большой актовый зал, в котором проходят школьные мероприятия.

В настоящее время в микрорайоне функционируют три детских сада: «Кораблик», «Акварель» и «Мечта». Каждый садик рассчитан на 350 воспитанников. Все объекты социальной инфраструктуры в шаговой доступности.

