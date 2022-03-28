За что калужанам стоит гордиться своей малой родиной

Аграрии рассказали, что следующим значимым этапом для «Варваренок» станет строительство завода по производству рапсового масла. С визитом на калужское сельхозпредприятие уже не единожды приезжали партнеры — делегация из Китая.



Они осматривали комплекс, все договоренности достигнуты, и даже готово оборудование для будущего завода.



Такой необычайный рост и развитие предприятия — результат работы большой и слаженной команды СП «ЛИДЕР». Каждый здесь на своем месте, каждый — профессионал и эксперт в своем деле, и от честной работы каждого зависит общий результат. Здесь это понимают и ценят.



— Конечно, когда на твоих глазах и в том числе твоими силами предприятие растет от небольшого и приходит к таким масштабам, то получаешь колоссальное удовольствие от работы, — говорит заместитель управляющего Евгений Ревчук. — Работать интересно, всегда происходит что-¬то новое, появляются другие задачи. Например, новые поля, которые мы вводим в оборот, это другой район, другая администрация и люди, с ними нужно сработаться, найти подход.



Человеческие отношения очень важны для успешной работы. Больше 15 лет поля здесь были нетронутыми, деревня начинала вымирать, а когда сюда пришли «Варваренки», все закрутилось, местные жители говорят, что появилась жизнь. Люди много раз подходили ко мне, интересовались, что за предприятие, какая заработная плата.Уже трое из них трудоустроены у нас.



В СП «ЛИДЕР» работают люди трудолюбивые, крепкой закалки. Они по-настоящему любят свою землю. Отступать здесь не принято, а любые трудности преодолеваются сообща. Эта команда профессионалов знает, как рационально и бережно использовать все возможности, предоставленные природой и техникой, чтобы добиться наилучшего результата.