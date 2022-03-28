81 год калужской области
За что калужанам стоит гордиться своей малой родиной
В преддверии Дня рождения Калужской области мы по традиции поговорили с губернатором Владиславом Шапшой на тему того, что за последние годы в нашем регионе произошло такого, чем можно гордиться каждому жителю.

Человечность и самопожертвование

- Владислав Валерьевич, когда вы только встали у руля Калужской области, то сразу заявили главным своим приоритетом укрепление здравоохранения. И жизнь вас будто на слове подловила. Сейчас, по прошествии пяти лет оглядываясь назад, что вы можете сказать, удалось достойно ответить ей?

- Да, действительно, в 2020 году правительство региона столкнулось с невероятно сложным вызовом – пандемия ковида. 17 марта в Калужской области зафиксировали первый случай коронавируса. Болезнь выявили у мужчины, который прилетел из Италии во Внуково и приехал в Калугу на такси.
С этого началась мужественная двухлетняя борьба с заразой, в ходе которой калужские медики показали себя людьми, которые умеют держать свои клятвы, даже, если на кону стоит их жизнь.

Региональные власти заранее подготовились к возможному росту заболеваемости. За полгода построили новый инфекционный госпиталь на 450 мест, оснащённый автономной кислородной станцией и современным оборудованием. Это позволило не только развернуть дополнительные койки, но и создать резерв для постепенного возвращения к плановой медицинской помощи.

Благодаря вакцинации нам удалось сформировать коллективный иммунитет к опасной заразе.
В итоге удалось достойно справиться с этим вызовом и обратить опыт борьбы с пандемией на пользу все системы здравоохранения Калужской области.

Ковидный госпиталь министерство здравоохранения перепрофилировало, и мы получили центр оказания высокотехнологичной помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сегодня это главная инфекционная больница региона, но её функции значительно расширены, здесь лечат острые и хронические инфекции, в том числе с осложнениями на сердце, нервную систему и другие органы.
В госпитале работают, кардиологическое отделение, неврологическое, гинекологическое, хирургическое, а также отделение рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, которое стало клинической базой НМИЦ кардиологии им. Е. И. Чазова.

Один из итогов в том числе и этой работы - за пять лет смертность от инсультов в регионе снизилась на четверть, тогда как от инфарктов наполовину.

Но это не единственное достижение в области спасения жизней и заботы о здоровье жителей Калужской области.

В начале 2020 года скорая помощь у нас была одной из худших в стране – накопилось множество жалоб, система работала неэффективно. Но благодаря целенаправленным решениям, в том числе кадровым и управленческим, уже к 2023 году наша служба скорой помощи вошла в число лучших в России, а по некоторым показателям стала первой.

Так что, отвечая на ваш вопрос. Да, нам удалось ответить на вызовы жизни достойно. И я горжусь всеми работниками системы здравоохранения, чьим честным и самоотверженным трудом это удалось сделать.

За своих по первому зову

- Но после пандемии передышки не случилось. Только мы начали оправляться от ковидного удара, как наша страна столкнулась с новым вызовом. Началась СВО, которая в очередной раз в корне изменила нашу жизнь. Наверняка правительство мониторило общественные мнения и настроения в тот момент. Что вы можете сказать о реакции жителей региона на события февраля 2022-го?

- По Калужской области прокатилась настоящая волна патриотизма. Кто-то пошел защищать Родину по частичной мобилизации, очень многие ушли добровольцами, а те, кто остался здесь, в тылу, стали участниками огромного количества волонтерских организаций.

Одни шили маскировочные сети, другие делали тактические носилки, третьи окопные свечи. Очень достойно повел себя калужский бизнес. Мало в Калужской области предпринимателей и бизнесменов разного уровня, кто бы не внес свой вклад в будущую победу.

Они предоставляли технику, жертвовали деньги, организовывали сбор гуманитарной помощи и везли все это на фронт. Нашим.
В регионе была разработана система поддержки семей бойцов СВО, совместно с Законодательным Собранием приняты законы о дополнительных выплатах, разработаны и действуют программы поддержки и реабилитации демобилизованных участников СВО.

Так что реакция большей части всех слоев населения нашей области на СВО, и это показывают все замеры общественного мнения, была одобрительной.
В правительстве Калужской области видят это и всеми силами помогают всем тем, кто не только на словах, но и на деле делает все для приближения нашей победы.
- Даже во власть таких людей зазываете…

- Да, совершенно верно. Я убежден, что именно эти люди, пролившие кровь за нашу страну, должны определять ее будущее.

Потому в рамках программы «Герои Земли Калужской», которая является региональным продолжением федерального проекта «Время героев», участников СВО активно готовят для работы в органах исполнительной и законодательной власти. И они уже активно принимают в ней участие.
Для примера приведу тех, кто уже работает на благо Калужской земли.

В первую очередь хочу назвать моего заместителя Александра Шляпникова. Кавалер двух орденов Мужества, талантливый, энергичный и инициативный человек. Он занимается очень важными задачами, связанными с проведением СВО, поддержкой наших бойцов, их семей, ветеранов боевых действий, а также вопросами безопасности.

Еще один наш герой - Бурлаков Николай Юрьевич, назначен главой сельского поселения Недельное Малоярославецкого района.

Участник СВО Давыдкин Никита Владимирович руководит работой с молодежью в Областном молодежном центре Калуги.

И это не все примеры. Некоторые участники программы «Герои Земли Калужской» планируют выдвижение в депутаты на грядущих выборов, а ряд бывших бойцов СВО рассматривается на различные руководящие должности в муниципалитетах.

Я призываю всех наших защитников, кто чувствует в себе силы сделать жизнь в Калужской области лучше, присоединиться к этой программе.

Координаты для связи:

О хорошем

- Об успешном преодолении санкционного давления уже сказано немало, но о хорошем говорить всегда приятно. Так что нелишним будет вспомнить это еще раз. Почему то, что предрекалось – имею в виду крах, падение и прочее – сбылось, но ровно наоборот?

- Действительно, экономика Калужской области — это отдельный повод для гордости. Она выдержала как испытания ковидом, так и санкциями.
Злые языки пророчили ей крах, однако регион сумел преодолеть тяжелые времена. Когда рушились логистические цепочки во время пандемии, правительству Калужской области удалось договориться с партнерами того времени о выплатах работникам со стороны работодателей, регион оказал меры поддержки в виде выплат на время вынужденного простоя.

А когда наши партнеры перестали быть таковыми, против нас ввели санкции и состоялся массовый исход из региона западного бизнеса, экономический блок правительства смог справиться и с этим вызовом.

Восток, Юго-Восток, а также страны так называемого глобального Юга, довольно быстро заняли освободившиеся ниши и наша экономика не только не потерпела крах, но получила новый импульс.

Как следствие, по итогам ПМЭФ-2025 были подписаны десятки соглашений, 17 из которых инвестиционные, на сумму более 80 миллиардов рублей. А Президент России Владимир Путин похвалил Калужскую область за возвращение в ТОП-5 рейтинга инвестклимата.
- Но ведь благополучие людей это не только фабрики и заводы…

- Кончено же. Очень важно, чтобы у людей было место для отдыха. И не где-нибудь за километр от дома, а под боком.

И за последние пять лет сделан большой шаг по улучшению среды для жизни. Реализовано множество проектов, которые сделали жизнь в различных уголках региона комфортнее.

Парки, скверы, набережные, детские и спортивные площадки, - все это стоится и ремонтируется ежегодно по всей Калужской области.

Мало того наша область выбилась в лидеры федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и признана лучшим регионом страны по реализации этого проекта.

Победы калужских проектов позволили привлечь федеральное финансирование в самые отдаленные уголки области.

За время реализации проекта в регионе обновили множество парков и зон отдыха, обустроили современные спортплощадки и набережные. С 2017 года создано 1808 комфортных пространств.

Только в этом году обновится 56 территорий по всей Калужской области, включая 5 парков, 2 площади, 10 скверов, 14 детских и спортивных площадок.

Мы помним свое прошлое

- В прошлом году вы приняли участие в судебном процессе о признании преступлений нацистов в Калужской области геноцидом. Зачем это надо?

- В первую очередь за тем, что мы не имеем права забывать свое прошлое, тем более, что у нас есть все основания им гордиться.

Именно с этой целью правительство региона ни на секунду не прекращает работу по сохранению нашей истории для тех, кто будет жить после нас и не прекращаем борьбы с попытками исказить ее, принизить ценность наших побед и преуменьшить чудовищность преступлений, совершенных на нашей земле.
Участие в судебном процессе по увековечиванию памяти о зверствах нацистов, которые они устроили населению Калужской области в период Великой Отечественной войны, требуется для юридического закрепления за этими злодеяниями статуса геноцида.

Говоря о работе по увековечиванию памяти героев войны, не могу не вспомнить, что в этом году город Людиново стал первым, который получил почетное звание «Территория партизанской славы».

Каждый год в нашей области, где проходили кровопролитнейшие бои, проходит «Вахта Памяти». Неравнодушные патриоты находят сотни останков героев Великой Отечественной и с военными почестями перезахоранивают их.

И региональное правительство не остановит этой работы.

Сила науки

- Калужская область всегда и во все времена славилась своей наукой. По данным Калугастата, наш регион является национальным лидером по доле высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте – более трети. Но если более конкретно, то в чем это лидерство проявляется?

- И все это стало возможным опять-таки благодаря нашим людям. В Калужской области работает более 11 тысяч научных сотрудников, включая 200 докторов наук и 800 кандидатов наук. Основные направления исследований — радиационные и биотехнологии, медицина, а также производственные технологии в машиностроении.

На нашей земле отлично развита научная инфраструктура: действуют более 20 научных организаций, четыре крупных научно-производственных предприятия, семь вузов, а также инновационные промышленные компании. Научными разработками занимается даже малый бизнес.

А в сфере атомных технологий, мы лидеры не только в России, но и в мире.
В Обнинске, известном как родина мирного атома, . успешно функционирует GMP-лаборатория клеточных технологий, где производят современные радиофармацевтические препараты. Работает первая в стране ядерная аптека, где создают индивидуальные радиофармпрепараты для пациентов.

Совсем скоро, уже в этом году, в Обнинске откроется крупнейший в Европе завод по выпуску радиофармпрепаратов.

Кроме того, в наукограде создается международный центр ядерного образования, который будет готовить до 20% всех атомных специалистов в мире.
- В Калужской области с каждым годом все чаще замечаешь автобусы с номерами других регионов. Туристов стало явно больше. С чем это связано?

- За пять лет профильному министерству удалось реализовать несколько важных проектов, которые значительно повысили туристическую привлекательность региона.

Одним из самых ярких событий, без сомнения, стало присвоение Калуге статуса «Новогодней столицы России» в 2021 году. Это был грандиозный праздник, который запомнился не только жителям, но и гостям города.

Еще один проект, которым мы все можем гордиться, — кулинарный фестиваль «Калуга. Улица. Еда». Он стал настоящей визитной карточкой региона, привлекая гостей даже из других городов.

Чтобы раскрыть потенциал районов области, был запущен проект «Сельское лето». Благодаря активной рекламе в Москве в наши маленькие города и села стали приезжать туристы, желающие отдохнуть на природе и познакомиться с местной культурой.

Особое внимание уделяется «Большой Калужской тропе» — пешему маршруту по живописным уголкам региона. Я сам прошел по ней 60 километров, чтобы лично оценить ее потенциал.

Сейчас уже благоустроено 100 километров: оборудованы палаточные стоянки, места для пикников и другие удобства для туристов. А в будущем Калужская область получит маршрут протяженностью 200 километров.

Каждый из этих проектов — шаг к тому, чтобы наш регион стал еще более привлекательным для гостей и комфортным для жителей. И я уверен, что впереди нас ждет еще больше интересных идей и достижений!

Сельское хозяйство

- Несколько лет назад одной из главных тем в информационном поле была продовольственная безопасность. Но несмотря на то, что она, так сказать, поддерживается на плаву, градус внимания к сельскому хозяйству, как мне кажется, все-таки снизился. Почему? Нечем хвастать стало?

- Дело как раз в прямо противоположном. Новостей об успехах аграриев меньше не стало, просто люди к ним со временем привыкли.

По ряду параметров Калужская область может составить конкуренцию даже российскому Черноземью. Во многом это стало возможным благодаря политике продовольственной безопасности и серьезным инвестициям в отрасль.

В 2020 году пандемия внесла свои коррективы, осложнив работу аграриев. Несмотря на это, наши аграрии смогли не только удержать позиции, но и добиться роста. Уже к концу года объем производства сельхозпродукции достиг 53,95 млрд рублей — это на 3,6% больше, чем годом ранее.
По данным Калугастата, к 2024 году объем производства в сельском хозяйстве составил уже 92,8 млрд рублей. Это на 72% выше, чем в пандемийный год!
Особые успехи наблюдаются в сфере надоев молока. Регион уже в 2023 году преодолел цифру в 500 тысяч тонн молока в год, а на ближайшие пять лет стоит задача взять отметку в миллион тонн.

Такой рост — результат слаженной работы правительства, фермеров и бизнеса. Она позволила не просто преодолеть все кризисные явления, но и заложила основу для устойчивого развития агропромышленного комплекса.
И это только начало.

Имидж

- Известно, что Калужская область сумела поставить привлечение инвестиций на поток благодаря тому, что заработала в бизнес-среде определенный крайне положительный имидж. Санкции его не подмочили?

- Я искренне горжусь тем международным имиджем, который Калужская область сумела создать за последние годы. Во многом благодаря тому, что наши зарубежные партнеры знают об открытости и честности ведения дел в нашем регионе, производственные площадки, оставленные западными компаниями, очень быстро заняли бизнесмены других стран.

Сегодня область активно сотрудничает с Китаем, Индией, Индонезией, Вьетнамом и многими другими государствами. Причем, речь идет не только о привлечении инвестиций, но и о расширении экспортных возможностей наших предприятий. Благодаря деловым поездкам и переговорам, калужские производители получили доступ к новым рынкам сбыта.
Например, сельхозтехнику калужского производства можно увидеть на плантациях какао в Кот-д'Ивуаре. Сумели договориться о поставках медицинского оборудования собственного производства в Индонезию, а в Алжире им уже оснащены 50 лабораторий.

География экспорта калужских товаров продолжает расширяться: Египет, Марокко, Нигерия, Тунис, ЮАР, Камерун, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кения. А среди основных торговых партнеров по объему поставок сегодня лидируют Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан и Турция.

Это наглядное подтверждение того, что Калужская область остается привлекательной для международного бизнеса и продолжает укреплять свой авторитет на мировом рынке.

ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Энергия прогресса: как 35-й Механический завод создает технологии будущего
Наша работа — это надежная энергетика России, инновационное оборудование и реальный вклад в качество жизни людей — так можно описать философию команды 35-го Механического завода.

Новый виток: от традиций к инновациям

— За простыми словами, вынесенными в подзаголовок, кроется сам смысл существования, ​то, ради чего завод живет и что хочет принести своей стране и ее гражданам, — говорит генеральный директор Андрей Викторович Катков. — За этим высказыванием — колоссальный труд многих людей, ​команды единомышленников, которую объединяет целая система ценностей, ​все то, что позволяет двигаться вперед и развиваться.

В 2006 году началась новая глава в истории предприятия: создание ООО «НПП «Механический завод № 35» открыло новые перспективы. В производство были запущены абсолютно новые виды изделий, которые успешно работают на объектах ПАО «Газпром».
15 лет непрерывного развития — ​это сотни проектов, десятки новых видов техники для нефтегазовой промышленности. А в 2011 году мы совершили настоящий прорыв: полностью обновили цех и освоили производство сосудов высокого давления. Для этого пришлось закупить передовое оборудование, в том числе:
  • высокоточные кромкофрезерные станки
  • гидравлические листогибочные машины
  • автоматизированные сварочные комплексы
современные окрасочные линии

Слагаемые созидания

— Стремление к изменениям, к совершенствованию производственных систем ярко прослеживаются на всех этапах истории предприятия. Мы не сбавляем темпа, поэтому, начиная с 2023 года, предприятие вошло в очередной виток развития.

Коллектив ООО «НПП «35 МЗ» сформулировал наиболее важные, наиболее емкие принципы, по которым живет предприятие.
  • Ответственность — ​мы разрабатываем и соблюдаем процессы, открыто обсуждаем проблемы. Вклад каждого важен. Мы осознаем свой вклад в общий результат как шаг к выполнению миссии и достижению целей предприятия.
  • Партнерство — ​единая командная работа, направленная на достижение цели, основанная на взаимоуважении, взаимопомощи и честном отношении друг к другу.
  • Надежность — ​способность предприятия своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами.
  • Качество — ​приверженность компании к предоставлению продукции, соответствующей высоким стандартам и ожиданиям клиентов.
  • Развитие — ​непрерывное стремление к прогрессу, улучшению, росту.
  • Компетентность — ​получая опыт, мы аккумулируем его и развиваем глубокие экспертные компетенции.
  • Коллегиальность принятия решений, совместная дискуссия и мнения — ​это принципы, обеспечивающие всесторонний анализ, позволяющий найти оптимальный путь.

Все это дает возможность коллективу ООО «НПП «35-й Механический завод» активно участвовать в развитии предприятия, предлагать идеи, прорабатывать проекты, искать решения, гарантирующие следование основным принципам. Это наш путь.

Шаг за шагом

— С февраля 2025 года выделена отдельная организационная единица — ​второй цех лакокрасочного производства, площадь ЛКП таким образом увеличена в два раза. Это позволило ощутимо поднять скорость покраски готовых узлов.

В течение 2025 года поэтапно проводятся восстановительные работы корпуса крупногабаритных металлоконструкций, фасад которого расположен вдоль улицы Никитина.

Значительно расширена зона контрольных сборок изделий. Запущены ремонтно-восстанови-тельные работы других корпусов. Планируется закупить оборудование лазерной резки листового металла и лазерный труборез.

Увеличение темпов производства более чем на 60% влечет за собой необходимость автоматизации процессов управления производством. На этапе разработки и внедрения находится ERP система, в структуре которой предусмотрено управление материальными и производственными потоками, а также управление логистикой.

Функционирует рабочая группа ключевых пользователей, которые определяют архитектуру будущей системы.
Мы не просто идем в ногу со временем, ​мы создаем это время. И уверены: главные достижения еще впереди!

г. Калуга, ул. Тульская, 128

Телефон: +7 (4842) 719-802

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ОСТЕК: надежность — наше кредо
В Калуге уже 15 лет действует производство, обеспечивающее инженерными конструкциями ведущие компании страны.

Движение вверх

Российская компания ОСТЕК вышла на рынок в 1997 году и начала с производства простейших кабеленесущих систем, которые производились в Подмосковье.

Но время шло, предприятие развивалось, превращаясь из обычного производителя в настоящий инженерно-конструкторский комплекс. Стратегия развития учитывала целый ряд факторов : и потребность в отечественном продукте, и пожелания заказчиков и монтажников, и рост стандартов качества.

Возникла необходимость существенно нарастить мощности. Поэтому 15 лет назад в Калуге открылась вторая производственная площадка, которая взяла на себя основную нагрузку по производству кабельных лотков.

Сегодня ассортимент выпускаемой продукции включает больше 48 тысяч позиций. Кабеленесущие системы — это продукт, который необходим всегда и везде, от небольшого магазина до огромной нефтяной платформы.

Изделия ОСТЕК, сделанные в Калуге, можно встретить по всей стране. В месяц калужское производство отгружает 400-500 тонн продукции.

Перечень заказчиков впечатляет: среди них ЛУКОЙЛ, Уралтрансмаш, космодром «Восточный», завод «Арсенал», Магнитогорский металлургический комбинат, АО «Туполев», Леруа Мерлен, Национальный космический центр, а также порты, угледобывающие предприятия, крупные жилищные комплексы и другие масштабные объекты.

Мастерство плюс творчество

Важно, что ОСТЕК не просто производит по готовым чертежам и техническим стандартам, а базируется на собственных исследовательских работах, разрабатывая новое, современное, отвечающее требованиям прогресса.

Разработчики ОСТЕК непрерывно работают над повышением качества, надежности, долговечности своих изделий. Заказчик получает не просто комплект для монтажа, а готовое конструкторское решение, ведь каждый объект особый, со своими сложностями и хитростями. Поэтому любая проблема решается в комплексе, совместно с инженерными службами ОСТЕК.

С серьезным вызовом столкнулась калужская производственная площадка, когда на страну посыпались западные санкции. Ведь оборудование на предприятии весьма сложное и дорогостоящее, замена неисправного блока может превратиться в существенную проблему.

Но и с этими неурядицами справляется квалифицированный персонал калужского ОСТЕК, не допуская сбоев и остановок производства.
Дружная команда калужского производства — это около 180 профессионалов различных направлений: инженеры, операторы, менеджеры и другие специалисты.
Руководство заботится, чтобы люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне и работали с удовольствием, поощряет трудовые успехи, обеспечивает медицинским обслуживанием, поздравляет с радостными событиями, поддерживает в трудных ситуациях.

Особое внимание уделяется детям сотрудников: для них проводятся семейные праздники, конкурсы, выездные мастер-классы.

Ну, а работники в свою очередь отвечают добросовестным и творческим подходом к делу, преданным и ответственным отношением к своему предприятию. И готовы принять в свою дружную команду новых друзей, активных и увлеченных. Особенно, если они владеют профессией оператора станков с ЧПУ, таким всегда рады.
Директор производства Дмитрий Сидняков
— Приятно осознавать, что своим трудом мы вносим вклад в благополучие Калужской области, — говорит директор производства Дмитрий Сидняков.  — Это земля славной истории, добрых традиций, умелых и талантливых людей.

Я считаю, что место для предприятия выбрано крайне удачно. Работать здесь комфортно, все условия для плодотворного созидания созданы.

У нас удобная логистика, бесперебойное снабжение водой, газом, электричеством. Мы живем и трудимся в условиях полного взаимопонимания с руководством города и области.

От лица всего нашего трудового коллектива желаю коллегам-заводчанам и всем калужанам здоровья, процветания и мирного неба!
г. Калуга, Грабцевское шоссе, 75

+7 (495) 662-53-18

www.ostec.ru

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Тридцать лет на благо Калужской земли
Калужский Газэнергобанк встречает юбилейный 2025 год с внушительными достижениями прошлых лет и уверенными планами на будущее
Тридцать лет на благо Калужской земли
Калужский Газэнергобанк встречает юбилейный 2025 год с внушительными достижениями прошлых лет и уверенными планами на будущее

На пути к признанию

В мае 1995 года в Калуге появилась кредитная организация, которой суждено было стать одним из ведущих банков региона — Газэнергобанк. В состав учредителей входило в том числе Правительство Калужской области.

С первого дня существования банк включил в число своих приоритетов не только первоклассное обслуживание клиентов, но и активное участие в жизни региона, реализацию социальных и культурных проектов.

В последующие несколько лет Газэнергобанк получал новые лицензии, расширял компетенции и розничную сеть офисов. Вместе с этим росло количество преданных клиентов, которые по достоинству оценили профессионализм специалистов, высокий уровень сопровождения и выгодное сотрудничество.

В 2015 году Газэнергобанк вошел в состав крупного финансового холдинга — Банковскую группу Синара (ранее СКБ), открыв для себя новые возможности для роста, обмена опытом и инновациями, что позволило ему укрепить свои позиции в финансовом секторе Калужской области.

Лидерство банка подтверждают и многочисленные награды: год за годом ему присуждаются премии «Калужский бренд года», «Работодатель года», «Гордость региона», а в 2020 году он стал лауреатом XVI Международной премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина.

Стремясь обеспечить комфорт своим клиентам, Газэнергобанк использует передовые технологии и инновации банковской отрасли. Одним из первых он внедрил «Систему быстрых платежей», разработал удобное приложение «ГЭБ онлайн» и другие сервисы, которые позволили клиентам вести свои финансовые дела быстро и удобно.

От сердца к сердцу

Газэнергобанк принимает активное участие в благотворительных и социальных проектах, направленных на развитие Калужской области.

Более 15 лет Газэнергобанк и Полотняно-заводской детский дом связывают теплые дружеские отношения. Из года в год банк поддерживает детский дом-интернат, помогает детям и воспитателям, реализуя благотворительные проекты и облагораживая территорию детского дома, а также принимает активное участие в культурных и образовательных программах.
Совместно с Благотворительным фондом «Синара» Газэнергобанк более 7 лет вносит свой вклад в оснащение Областной клинической детской больницы современным медицинским оборудованием. В числе переданного ей оборудования специализированные эндоскопы, микроинструменты для нейрохирургических операций, компьютерный тромбоэластограф и многое другое.

Банк также активно поддерживает спортивную жизнь региона. Так, например, Межрегиональные соревнования на призы заслуженного мастера спорта по легкой атлетике, серебряного призера Олимпийских игр Олеси Зыкиной уже пять лет проводятся при активной поддержке Газэнергобанка.
Председатель Правления Газэнергобанка Елена Жукова.
С 2015 года Газэнергобанк и ФК «Калуга» являются партнерами. За десятилетие, прошедшее с момента начала сотрудничества, было проведено множество чемпионатов, спортивных мероприятий, которые способствовали развитию футбола в Калужской области.

В канун празднования 653-летия Калуги в рамках благотворительной инициативы были проведены работы по реставрации памятника Паровоз Л 3540 «Лебедь» и облагорожена территория сквера в честь 50-летия ВЛКСМ. Благоустройство сквера и реставрация памятника — весомый вклад в развитие городской среды и поддержки культурного наследия Калуги.

— Калужская область — это регион с богатой историей и огромным потенциалом, — убеждена Председатель Правления Газэнергобанка Елена Жукова. — Здесь бережно хранят традиции и одновременно смело смотрят в будущее, внедряя инновационные решения и создавая благоприятный климат для развития бизнеса.

Газэнергобанк гордится тем, что является частью динамичной экономики региона, и рад вносить свой вклад в процветание Калужской области и благополучие ее жителей. Мы уверены, что у региона впереди еще много ярких достижений и новых побед!
Председатель Правления Газэнергобанка Елена Жукова.
С 2015 года Газэнергобанк и ФК «Калуга» являются партнерами. За десятилетие, прошедшее с момента начала сотрудничества, было проведено множество чемпионатов, спортивных мероприятий, которые способствовали развитию футбола в Калужской области.

В канун празднования 653-летия Калуги в рамках благотворительной инициативы были проведены работы по реставрации памятника Паровоз Л 3540 «Лебедь» и облагорожена территория сквера в честь 50-летия ВЛКСМ. Благоустройство сквера и реставрация памятника — весомый вклад в развитие городской среды и поддержки культурного наследия Калуги.

— Калужская область — это регион с богатой историей и огромным потенциалом, — убеждена Председатель Правления Газэнергобанка Елена Жукова. — Здесь бережно хранят традиции и одновременно смело смотрят в будущее, внедряя инновационные решения и создавая благоприятный климат для развития бизнеса.

Газэнергобанк гордится тем, что является частью динамичной экономики региона, и рад вносить свой вклад в процветание Калужской области и благополучие ее жителей. Мы уверены, что у региона впереди еще много ярких достижений и новых побед!
г. Калуга,

ул. Плеханова, д. 4

Служба
заботы о клиентах:
8-800-700-3000;

8(4842) 210-470

www.gebank.ru

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Эндохирургический Центр
в Калуге
Это многопрофильный медицинский центр, ориентированный на универсальную семейную медицину
Эндохирургический Центр
в Калуге
Это многопрофильный медицинский центр, ориентированный на универсальную семейную медицину

В состав ЭХЦ на сегодняшний день входят:

Диагностический центр
Здесь доступен полный спектр услуг в области диагностики: магнитно-резонансная томография (МРТ), спирально-компьютерная томография (СКТ), цифровой рентген, рентгеновская денситометрия, маммография, УЗИ, функциональная диагностика. Работает собственная лаборатория, что дает возможность получить результат основных анализов в день их сдачи. Используется оригинальное диагностическое оборудование зарубежных производителей.

Поликлиника
Прием детей и взрослых осуществляют ведущие высококвалифицированные врачи более чем по 40 различным направлениям.
Хирургический стационар широкого профиля
Новый стационар спроектирован в соответствии с мировыми требованиями и оснащен медицинским оборудованием последнего поколения.
Доступно оперативное лечение по следующим направлениям: абдоминальная хирургия, нейрохирургия, проктология (в том числе лазерное лечение геморроя), гинекология, травматология и ортопедия, оториноларингология, урология, сосудистая хирургия (в том числе эндовазальная лазерная коагуляция вен), детская хирургия, детская оториноларингология, пластическая хирургия.

Травмпункт
Травматологический пункт ЭХЦ — это комплексная медицинская помощь полного цикла при различных травмах в условиях повышенного комфорта. При необходимости возможна экстренная госпитализация и оперативное лечение.

Центр здоровой стопы
Здесь профессионально лечат заболевания ног от голени до кончиков пальцев у детей и взрослых. Ведут прием подолог и подиатр. Для пациентов доступно как консервативное, так и хирургическое лечение разной сложности.

Отделение косметологии и пластической хирургии
Здесь применяются последние достижения в области эстетической медицины. Доступна инъекционная и аппаратная косметология исключительно на оригинальном оборудовании премиум класса. В косметологии ЭХЦ заботятся о красоте, сохраняя здоровье.

  • Семейная стоматология
  • Центр Педиатрии
  • Отделение реабилитации и восстановительной медицины
  • Спектр услуг и возможности материально-технической базы

Эндохирургического Центра позволяют значительно улучшить качество жизни, сохранив здоровье на долгие годы.
г. Калуга,
ул. Луначарского, 57, стр.3
8 (4842) 926-977
Филиал
на Правом берегу:
г. Калуга,

ул. Правобережный проезд, 13

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ООО «Аврора» обеспечивает наш регион вкусным и качественным картофелем
Уже 20 лет агрокомплекс выращивает разнообразные сорта, чтобы на столах калужан всегда были свежие и вкусные блюда.

Бабынинский сорт

Калужская область славится не только своей историей, но и людьми, чей упорный труд идет на пользу региону и его жителям. Среди множества предприятий особое место занимают сельхозпроизводители.

Любимое калужанами хозяйство Бабынинского района — ООО «Аврора» — много лет обеспечивает жителей нашей области качественным и доступным картофелем.

За 20 лет работы предприятия о бабынинском картофеле узнали далеко за пределами Калужской области. «Аврора» выращивает второй хлеб не только для калужан, но и для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, стран ближнего зарубежья.

За неизменно высокое качество, за честный труд и стремление к развитию предприятие не раз отмечалось благодарностью на региональном уровне. А в 2022 году сорт картофеля «Бабынинский» внесли в государственный реестр селекционных достижений ФГБУ «Госсорткомиссия» и официально зарегистрировали.

Доступный и качественный картофель

— Мы по-прежнему трудимся, лишь погодные условия могут изменить наши планы, но пока погодные условия для картофеля очень комфортные, да и для зерновых, и для рапса. Урожай будет, и наш картофель по-прежнему будет доступным для потребителя, — говорит руководитель ООО «Аврора» Балахан Сафаров (на заглавном фото). — Прошлогодний урожай в стране был ниже, чем требовалось, его не хватило в полной мере для россиян, а потому произошел рост цен. Текущий сезон, как я уже отметил, благоприятен для урожайности, а поэтому цены должны стабилизироваться.

Мы готовы обеспечивать население Калужской области. В этом году в работе около 200 гектаров, несмотря на то что объем рабочей площади значительно уменьшился, мы делаем упор на урожайность. Команда аграриев работает в полном составе, кадров хватает.

Государство нас поддерживает и помогает, так что все способствует хорошему результату. Самое главное — в срок и вовремя соблюдать все технологические процессы, условия, это основа урожайности.

Наш основной покупатель — областной центр и районные города. В целом, рынок свободный, наш картофель пользуется спросом от Краснодара до Владивостока.

Сельское хозяйство — это престижно

ООО «Аврора» ведет еще одно важное для региона и всей страны направление работы: активно привлекает молодежь в сельское хозяйство.

Балахан Сафарович лично приезжает в Калугу на встречу со студентами Тимирязевской академии, рассказывает о современных методах работы, с любовью говорит о важности труда на родной земле, тем самым подтверждая престижность работы аграриев.

Именно в молодых специалистах «Аврора» видит будущее сельского хозяйства. В бабынинском хозяйстве много направлений работы разных специальностей для молодежи. Здесь всегда рады тем, кто готов учиться, развиваться и работать с душой. А комфортные условия труда для молодежи уже обеспечены.

ООО «Аврора» сегодня выращивает около 8 сортов картофеля, которые дают урожайность более 5000 тонн с гектара.

Для страны особенно ценны картофелеводческие сельхозпроизводители, поскольку ни один обед или ужин в российской семье не обходится без любимого корнеплода.

Картофель «Авроры» хорошо жарить и варить, добавлять в суп или взбивать воздушное и нежное пюре — для каждого блюда на вашем столе бабынинские аграрии предложат свой сорт картофеля.

Калужская область

Бабынинский район,

с. Сабуровщино

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«Варваренки»: работать масштабно, возвращая жизнь в деревни, а людей — в сельское хозяйство

СП «ЛИДЕР» возрождает земли и доказывает престижность труда аграриев

СП «ЛИДЕР» — сельскохозяйственное предприятие Калужской области, основанное 10 лет назад.

За годы работы сплоченная команда аграриев не раз подтверждала свой уровень профессионализма: с одинаковым успехом здесь сначала производили мясную и молочную продукцию под брендом «Варваренки», а затем, следуя запросам рынка, переквалифицировались на растениеводство. Теперь на бескрайних полях Бабынинского и Юхновского районов выращивают рапс, пшеницу, сою, редьку масличную.

Работа на земле, в полях — это трудоемкий, но в то же время красивый творческий процесс сродни искусству.

Чувство прекрасного и эстетика сопровождают любое начинание в фермерском хозяйстве «Варваренки». Желтый цветущий рапс, как на картинах импрессионистов, уводит взгляд смотрящего до самого горизонта, яркая ухоженная техника с прицепным оборудованием уверенно идет по полям.

Тем временем на территории, где расположена администрация «Варваренок», в просторных теплицах заботливые руки уже подвязывают стремящиеся вверх огуречные лианы.

Агропредприятие — словно живописная база отдыха, созданная для тех, кто ищет уединения и гармонии с природой.

Здесь среди прохладной тени деревьев обустроены прогулочные дорожки, ведущие мимо дома отдыха к пруду, в который в этом году запустили форель. Повсюду цветочные клумбы и фонтаны, искусно созданная альпийская горка, а перед зданием администрации разбит прекрасный сад.

Более тысячи гектаров в разработке

Игорь Генералов
В СП «ЛИДЕР» для каждого сотрудника место работы — это второй дом, а потому об уюте и порядке во всем здесь заботятся в первую очередь, да и трудятся на славу, сложностей не боятся!

Сельхозпредприятие ежегодно расширяет свои угодья. Именно «Варваренки» возрождают поля Калужской области, рекультивируя тысячи гектаров. Прямо сейчас на территории Юхновского района разрабатывается 51 гектар полей, покрытых кустарниковым лесом. Специалисты убеждены: до конца месяца территорию приведут в порядок.

Механизатор Игорь Генералов вместе с коллегами вводит в оборот новые земли. На тракторе «Кировец» с прицепным оборудованием с утра до вечера разрабатывает поля.

— Я в сельском хозяйстве с 14 лет. Тогда меня, еще подростка, впервые взял с собой на работу отец, — рассказывает Игорь, уверенно управляя плывущим по непаханому полю огромным трактором. — Я так и прикипел к труду на земле всем сердцем, с тех пор своей профессии не изменяю.

Удобрение — задача дронов

Алексей Ли
Тем временем Алексей Ли перенимает опыт управления дронами.

Сельхозпредприятия на юге нашей страны уже давно удобряют поля с помощью дронов, а в Калужской области фермерское хозяйство «Варваренки» станет одним из первых, кто будет использовать их в работе.

— У каждого дрона есть бак для жидкого удобрения на 40 литров и бак для сухого разбрасывания на 50 кг, — поясняет Алексей. — Два дрона могут охватить территорию в 5000 гектаров.

Работаем ночью, когда нет ветра, тогда можно избежать сноса капель, удобрение происходит более точно. В нынешнем сезоне мы присматриваемся к этой системе — если по итогам нас все устроит, то помимо закрытия своих потребностей сможем оказывать услуги соседним хозяйствам.

Зерносушильный комплекс

Помощник управляющего Замрутдин Ибрагимов
Другим важным решением СП «ЛИДЕР» стало строительство зерносушильного комплекса с зернохранилищем.

К работам приступили с приходом весны, ежедневно здесь трудится три бригады, работа кипит: одни заливают основание, другие подготавливают опорные конструкции, третьи собирают комплекс. Комплекс должен быть готов уже 1 июля. Хранить в нем можно будет все виды зерновых. Подготовка зерна пойдет в три этапа: сушка, очистка и перемещение его в склады.

Зерносушильный комплекс закуплен полностью на собственные средства предприятия. Ожидается, что он не только закроет все потребности подразделений, но и позволит иметь запас на будущее.

В нашем регионе хозяйства в основном арендуют зернохранилища, а в «Варваренках» подошли основательно: акционеры решили, что нужен свой зерносушильный комплекс. Следом будет построено 20 ангаров для хранения зерна. Два из них уже возводятся, площадь каждого — 1500 квадратных метров.

— В мои обязанности входит организация всех видов работ в своем подразделении, включая разработку земель и строительство зерносушильного комплекса, — говорит помощник управляющего Замрутдин Ибрагимов.
Мужчина в сельском хозяйстве 35 лет, а потому точно знает, как эффективно организовать работу на местах.

Мощные проекты

Евгений Ревчук слева
Аграрии рассказали, что следующим значимым этапом для «Варваренок» станет строительство завода по производству рапсового масла. С визитом на калужское сельхозпредприятие уже не единожды приезжали партнеры — делегация из Китая.

Они осматривали комплекс, все договоренности достигнуты, и даже готово оборудование для будущего завода.

Такой необычайный рост и развитие предприятия — результат работы большой и слаженной команды СП «ЛИДЕР». Каждый здесь на своем месте, каждый — профессионал и эксперт в своем деле, и от честной работы каждого зависит общий результат. Здесь это понимают и ценят.

— Конечно, когда на твоих глазах и в том числе твоими силами предприятие растет от небольшого и приходит к таким масштабам, то получаешь колоссальное удовольствие от работы, — говорит заместитель управляющего Евгений Ревчук. — Работать интересно, всегда происходит что-¬то новое, появляются другие задачи. Например, новые поля, которые мы вводим в оборот, это другой район, другая администрация и люди, с ними нужно сработаться, найти подход.

Человеческие отношения очень важны для успешной работы. Больше 15 лет поля здесь были нетронутыми, деревня начинала вымирать, а когда сюда пришли «Варваренки», все закрутилось, местные жители говорят, что появилась жизнь. Люди много раз подходили ко мне, интересовались, что за предприятие, какая заработная плата.Уже трое из них трудоустроены у нас.

В СП «ЛИДЕР» работают люди трудолюбивые, крепкой закалки. Они по-настоящему любят свою землю. Отступать здесь не принято, а любые трудности преодолеваются сообща. Эта команда профессионалов знает, как рационально и бережно использовать все возможности, предоставленные природой и техникой, чтобы добиться наилучшего результата.
+7 (495) 220-61-11.

varvarenki.ru

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