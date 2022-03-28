За что калужанам стоит гордиться своей малой родиной

Человечность и самопожертвование
За своих по первому зову
О хорошем
Мы помним свое прошлое
Сила науки
Сельское хозяйство
Имидж
ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Новый виток: от традиций к инновациям
Слагаемые созидания
Шаг за шагом
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Движение вверх
Мастерство плюс творчество
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На пути к признанию
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В состав ЭХЦ на сегодняшний день входят:
ул. Правобережный проезд, 13
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