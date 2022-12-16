— В сентябре 20222 года на базе скорой медицинской помощи был открыт Центр паллиативной помощи, — рассказывает региональный министр. — Раньше таких пациентов обслуживали наши подведомственные организации, а теперь это делают выездная патронажная служба и амбулаторный кабинет паллиативной помощи.



Центр имеет свою структуру, собственных сотрудников, своих юристов. У него также есть бригады специалистов, базирующиеся не только в Калуге, но и по всей Калужской области. В каждом пункте дислокации скорой медицинской помощи теперь есть возможность оказать помощь паллиативным пациентам.

Что изменилось? Во-первых, был актуализирован реестр всех паллиативных больных Калужской области и реестр необходимых им медицинских изделий. В нашем регионе это 1168 взрослых и 50 детей, 90% из них — с онкологическими заболеваниями.



Раньше родственникам больных приходилось самостоятельно транспортировать близких в медучреждения для оказания помощи или прохождения врачебной ­комиссии с целью определения статуса паллиативного больного. Теперь это могут сделать сотрудники центра. Причём не только транспортировку. Комиссия из специалистов может самостоятельно присваивать статус паллиативного больного, в том числе на выезде.



Кроме этого, специалисты паллиативной службы могут приехать к пациенту на дом, принять его в кабинете, проконсультировать больного или его родственников о порядке получения соответствующего статуса, ­назначить и откорректировать обезболивающую терапию, обеспечивают необходимыми медицинскими изделиями для оказания паллиативной помощи на дому и настраивают пациентов, оказывают им психологическую поддержку.



Служба тесно взаимодействует с поликлиниками, стационарами, Калужским областным онкологическим диспансером и некоммерческими фондами.

Ежедневно осуществляется 10–15 выездов для оказания помощи на дому или транспортировки больных. За три месяца удалось помочь более чем 1000 пациентов в Калуге и области. При этом сократилось время доступности, то есть пациенты получает помощь быстрее, чем раньше, а в их случае это очень важно.



В следующем году Центр паллиативной помощи будет самостоятельно закупать и хранить медицинские изделия для использования дома, точнее, создавать запас необходимых пациентам материалов.

Хочу отметить, что патронажная служба работает не только в Калуге, но и в Обнинске и в районах. В наукограде оказание медицинской помощи паллиативным пациентам осуществляет Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.



В настоящее время такая мобильная структура паллиативной медицинской помощи на базе скорой — единственная на территории Российской Федерации.

Вызвать паллиативную службу на дом можно по телефонам: 8 (4842) 713–580

(с 08:00 до 16:00 по будням), 103 или 03 (круглосуточно).

