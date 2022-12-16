— В этом году мы продолжили работу по развитию скорой медицинской помощи, — начал рассказ Константин Пахоменко
. — Одним из значимых событий стало окончание её централизации. Три года мы шли к этому событию. У нас были централизованы только северные районы, а южные оставались сами по себе. И вот с ноября все вызовы принимает Единая диспетчерская служба по всей области.
ЕДС базируется в Калуге, а видит в онлайн-режиме вызовы и местонахождение бригад по всему региону. Это позволяет направлять ближайшую машину к пациенту.
К примеру, сегодня мы легко можем отправить бригаду из Людиново в Киров и наоборот. Раньше такое было невозможно, поскольку скорая была закреплена за определённым районом. Реорганизация значительно сократила время доезда машин скорой помощи до пациентов.
При этом на базе районных и межрайонных больниц подстанции скорой помощи остались, но только как место дислокации.
Дополнительно при больницах у нас работают кабинеты неотложной помощи, которые также ведут приём населения и выезжают на вызовы, разгружая при этом бригады скорой помощи.
Важным достижением этого года являются полёты санитарной авиации. Они позволяют в два раза сократить время доставки пациентов в критических состояниях. Всего было совершено 137 вылетов. Вертолётам приходилось садиться даже на автомобильных трассах.
Стоит отметить, что в 2022 году мы открыли бесплатные курсы оказания первой медицинской помощи. Проводит обучение профессиональная бригада действующих медиков. Обучаем всех желающих. Записаться на курсы можно по телефону регионального центра: +7 (4842) 71–35–87
— или по почте: [email protected]
. Возможен выезд в организации. За этот год мы провели 107 занятий и обучили 2782 человека.