 
ИТОГИ ГОДА
2022
10 главных событий 2022-го по версии губернатора Владислава Шапши
10 главных событий уходящего года по версии губернатора Владислава Шапши
В рамках нашего традиционного проекта
«Итоги года» глава Калужской области рассказывает о 10 главных, на его взгляд, событиях 2022-го.
  • 1
    В Обнинске началось строительство завода радиофармпрепаратов мирового уровня
    Аналогов новому проекту ГК «Росатом» нет. Здесь будет производиться широчайшая линейка новейших современных препаратов для лечения онкологии, кардиологических заболеваний, ревматоидных артритов и других болезней. Он поможет сохранить жизнь и здоровье тысячам людей.
    Окончание строительства завода запланировано на 2024 год, а в 2025-м увидим первую продукцию.
  • 2
    Открытие Северного обхода Калуги и создание Калужской кольцевой автомобильной дороги
    В уходящем году мы замкнули транспортное кольцо вокруг Калуги, строительство которого началось более 20 лет назад.
    Несмотря на пандемию и санкции, оставшиеся 22 километра между Анненками и Жерело наши дорожники сдали в эксплуатацию на пять месяцев раньше срока.
    Калужская кольцевая автодорога расширила возможности развития и коммуникации не только для нашего региона, но и для всей центральной России. Она разгрузила Калугу от транзитного транспорта, обеспечила более удобное и комфортное передвижение между микрорайонами города.
  • 3
    Стартовала долгожданная реконструкция Синих мостов в Калуге
    Двухполосный путепровод давно уже не справляется с транспортным потоком в направлении Малинников. Из-­за узкого проезда этот участок дороги стал одним из самых загруженных дорожных артерий областного центра.
    Так что необходимость строительства параллельного моста до четырёх полос — по две в каждую сторону — назрела уже давно.
    В ходе реконструкции займёмся и инженерными сетями, уличным освещением, отремонтируем подходы к Синим мостам со стороны улиц Тарутинская и Глаголева.
  • 4
    Запущено строи­тельство детско-­взрослой поликлиники на Правом берегу Калуги
    В этом микрорайоне уже проживает порядка 60 тысяч человек, их число активно увеличивается. Сейчас Правобе­режье — это город в городе, и в этом году мы продолжаем решать вопрос с медицинским обслуживанием в микрорайоне.
    Деньги инфраструктурного кредита, которые были выделены на канатную дорогу, с одобрения Правительства РФ мы направили на строительство новой поликлиники. Это почти 2 млрд руб­лей.
    Планируемая дата завершения строительства — сентябрь 2024 года. Сроки поджимают и, чтобы уложиться в график, работы будут вестись в две смены.
    Кроме взрослого и детского поликлинических отделений, в этом здании также будет располагаться женская консультация. Пропускная способность рассчитана на 650 посещений в день.
    С помощью федерального Минздрава мы оснастим больницу самым современным оборудованием. Я лично контролирую ход строительства.
  • 5
    Нам удалось поставить 100 новых автобусов в Обнинск
    При поддержке Правительства РФ нам удалось привлечь инфраструктурный кредит на сумму 1,2 млрд руб­лей на модернизацию общественного транспорта в наукограде.
    Новые современные и экологичные автобусы уже работают на маршрутах преимущественно на газомоторном топливе.
    Я протестировал их лично, когда был в ­Обнинске на Дне города. Проехал несколько остановок. Удобно, просторно. Уверен, жители науко­града довольны.
    Кроме нового автопарка, программа преду­сматривает подготовку водителей, оснащение автобусов терминалами-­валидаторами, видеонаблюдением, системой ­ГЛОНАСС, тахографами. Всё это сделано для безопасности и удобства людей.
  • 6
    Первый контейнерный поезд отправлен на Дальний Восток из логистического хаба «Ворсино»
    Калужская область в очередной раз стала стартовой площадкой для большого российского проекта. 84 почтовых вагона за семь дней долетели до Владивостока со скоростью 1500 км в сутки. Они доставили электронную технику, детские и спортивные товары, другие грузы.
    Но на этом наши партнёрские отношения с АО «Почта России» и ОАО «РЖД» не заканчиваются. Мощности транспортно-­логистического центра «Ворсино» позволяют обработать самые крупные партии почтовых грузов и отправлений. Поэтому именно здесь уже в недалёком будущем мы планируем создать «Почта-­парк».
  • 7
    Во Дворце спорта «Центральный» в Калуге прошёл финал Кубка России по спортивной гимнастике
    Калуга впервые принимала соревнования по спортивной гимнастике такого высокого уровня. Именитые гимнастки и юные звёздочки этого невероятно красивого вида спорта приехали в наш областной центр на несколько дней для соревнований.
    К нам приехали легенды российского спорта Лариса Латынина и Лидия Иванова.
  • 8
    В Калужской области социальная газификация идёт рекордными темпами
    В уходящем году голубой огонь загорелся в 25 сельских населённых пунктах, согрел не только светом, но и теп­лом 6000 домов.
    По итогам года мы попали в первую двадцатку регионов России, где хорошими темпами ­идёт реализация президентской программы ­социальной догазификации.
    Три раза в течение года мы повышали размер субсидии для льготников на покупку газового ­оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. В настоящее время она составляет 100000 руб­лей.
    До 2025 года более 18000 домов в 313 населённых пунктах получат голубое топливо. Но мы согласовываем с Газпромом расширение программы. Планируем включить в неё ещё 190 деревень и сл, в которых порядка 12000 домов.
    Таким образом, в целом по программе социальной газификации жители 30000 домов к 2025 году смогут подключить газ.
  • 9
    Подходит к финалу строительство нового корпуса детской областной больницы
    К Новому году намечено долгожданное открытие современного медицинского центра. В палатах и операционных завершают устанавливать оборудование.
    За счёт дополнительного финансирования из федерального бюджета было закуплено порядка 200 единиц медицинской техники. Это аппараты МРТ, СКТ, искусственной вентиляции лёгких, современные модули для операционных и реанимаций.
    В новой больнице будут комплексно лечить онкологию, проводить хирургические операции новорождённым, оказывать неотложную помощь, и, конечно же, проводить диагностику и лечение детей.
    Новое современное здание, оборудованное по последнему слову техники, повысит комфорт пребывания мам с детьми и поможет маленьким пациентам в преодолении выпавших на их долю испытаний.
  • 10
    В ОЭЗ «Калуга» запустили производство декоративной бумаги полного цикла
    В прошлом году австрийский производитель стройматериалов с мировым именем запустил производство на территории Калужской области, а в этом, в рамках планового развития, расширил его.
    В тот день, когда этот номер с итогами года выйдет в печать, я буду принимать участие в торжественной церемонии открытия завода компании «Ультра Декор Рус», которая входит в холдинг «Кроношпан».
    Он запускает в России уникальное производство полного цикла декоративной бумаги-основы. Причём это первое такое производство в России.
    Полный цикл позволит получить сырьё для ламинированных плит МДФ/ХДФ/ДСП, которое будет использоваться в том числе и на предприятиях «Кроношпан» по всему миру.
    Предприятие было построено всего за один год. Площадь зданий и сооружений составляет более 80 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций составил 16 млрд руб­лей.
    В планах руководства — наладить производство более 40 тысяч тонн продукции в год.
    Калужская область благодаря новому производству получила более 300 прямых рабочих мест. И что немаловажно, это предприятие отличается своей экологичностью. На нём реализована концепция безотходного производства с использованием технологии замкнутого цикла.
Новые сервисы от Калужской сбытовой компании:
удобно, быстро, современно
В 2022 году жители региона по-новому увидели Калужскую сбытовую компанию: энергетики не просто поставили во главу угла работу с клиентами, но и придумали для них массу удобных сервисов.
Причём и офлайн, и онлайн.
Офлайн
Ещё год назад потребителям электроэнергии было достаточно непросто
справляться с «электрическими» вопросами. А их в обычной бытовой жизни
возникает немало: переоформить лицевой счет, разобраться с неправильным
начислением платы за свет, рассчитаться с задолженностью…
Разумеется, можно было пойти в офисы КСК, но сотрудники его занимаются
не только работой с клиентами, но и другими производственными задачами.
Специализированного офиса для очного приема потребителей не было, а он
ох как нужен.

Поэтому, когда в компании начали открываться Центры обслуживания
потребителей, это вызвало большой интерес. На сегодняшний день действуют
два таких Центра: один в Калуге по адресу: Ленина, 82, второй в Обнинске
по адресу: Проспект Маркса, 126. За год в центры обслуживания обратилось
более 25 тысяч человек!

Мы понаблюдали, с чем же сюда идут люди. В зале ожидания с уютными
диванчиками народу немного: приём ведётся быстро, толпиться к окошкам не
надо — организована электронная очередь. Вот пенсионерка пришла платить
за свет: ей важно, чтобы плату взяли без комиссии. Это как раз и делают
в Центре обслуживания. Следом за бабушкой мужчина, он хочет решить
вопрос со счётчиком причём по современным стандартам — нужен «умный» прибор.

К слову, до открытия Центра обслуживания приходилось слышать: мол, зачем
нужен такой офис? Ведь сейчас стремительно развиваются цифровые
технологии, все можно сделать по Интернету. Но жизнь оказалась гораздо
богаче нашего о ней представления. В клиентский офис идут не только
пожилые граждане, которые «не дружат» с компьютером. Людям важно живое
общение, они хотят очно убедиться, что их вопрос полностью решён,
получить квалифицированные подсказки и объяснения. И все это они находят
в Центре обслуживания.
Онлайн
А всем остальным, пожалуйста, в Интернет. Благо, и здесь Калужская
сбытовая придумала массу удобных сервисов.
Накануне Нового года компания запустила мобильное приложение «Свет КСК».
Прежде, конечно, тоже не обязательно было лично в банк или клиентский
офис идти, чтобы, скажем, заплатить за электроэнергию. 90 тысяч
пользователей делают это в «Личном кабинете». Но в мобильном приложении
всё гораздо удобнее и современнее.

«Свет КСК» позволяет не только в один клик оплатить потреблённые
киловатты, но и получить массу полезной и наглядной информации. Отныне
и навсегда в вашем телефоне, то есть всегда под рукой, будут и история
расчётов за электроэнергию, и статистика вашего энергопотребления, и все
переданные ранее показания прибора учёта. Здесь же можно подключить
услугу доставки счетов по электронной почте, отказаться от получения
бумажных квитанций, а также при необходимости направить обращение
в Калужскую сбытовую компанию.

А ещё очень часто людям приходится иметь дело с несколькими лицевыми
счетами. Например, нужно платить за пожилых родственников или за свет
в дачном доме. Теперь это стало гораздо удобнее делать: в мобильном
приложении можно подключить всё разом.
И горячая линия
И последний штрих. Если вы не решили свой вопрос онлайн и по ­какой-то
причине не хотите идти в клиентский офис, есть ещё одна возможность:
можно позвонить в единый региональный call-центр по телефону
8–800–600–0990. И, кстати, телефон этот очень популярен: с начала работы
в сентябре этого года операторы приняли 35 тысяч звонков от жителей
области. Это более 300 звонков в день! Однако не стоит бояться, что
можно не дозвониться или нарваться на бесконечное повторение рефрена
«сейчас все операторы заняты». Даже в часы самых пиковых нагрузок долго
ждать не придётся — специалистов на линии хватает.

9 главных событий уходящего года
по версии градоначальника Дмитрия Денисова
Чем запомнился уходящий год
городскому голове Калуги.
  • 1
    Стартовала реконструкция Северного въезда
    Это, пожалуй, не только самое масштабное, но и самое долгожданное строительство года. Пришло время сделать достойный въезд в областной центр со стороны Москвы.
    После окончания работ старая аварийно-­опасная дорога превратится в комфортное четырёхполосное шоссе с заездными карманами и шумозащитными экранами, тротуарами, ливневой канализацией и освещением.
  • 2
    Восстановление бетонного основания набережной Оки и первый турнир по пляжному волейболу
    Одним из важнейших проектов этого года стало поэтапное превращение берега Оки из пустыря в востребованную зону отдыха. Калужане сами выбрали это место путём голосования за благоустройство территорий по национальному проекту.
    На набережной появилась двухъярусная променадная зона, ограждения, освещение и даже ортопедические скамейки.
    В будущем году продолжим работать над благоустройством прибрежных территорий.
  • 3
    Началась очистка Яченского водохранилища
    Калужскому водоёму в следующем году исполняется 45 лет.
    В этом году удалось привлечь финансирование для очистки Яченского водохранилища по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов».
    Подрядчик приступил к очистке сразу после подписания контракта. Работы займут три года. Осушать водоём не будут.
  • 4
    Продолжение работ по набережной Яченского водохраналища: ливневая канализация, локальные очистные
    Работы включают строительство ливневой канализации, очистку дождевых стоков, в том числе стоки, попадающие в Яченское водохранилище, благоустройство двух с половиной километров набережной Яченки до гребной школы.
    Скоро калужане с комфортом смогут там отдыхать и любоваться на очищенный водоём.
  • 5
    Начало эксплуатации обновлённого сквера Волкова
    Всероссийский олимпийский день 2022 года запомнился официальным открытием физкультурно-­оздоровительного комплекса в сквере Волкова и футбольного поля.
    После открытия калужане активно стали использовать и беговую дорожку, и воркаут, и футбольное поле. В сквере имени Волкова спортивные соревнования теперь проходят на регулярной основе.
  • 6
    Продолжение реализации программы «Старый город»
    В рамках этой программы мы уже не первый год реконструируем наше культурное наследие.
    Исторически ценные дома, которые пришли в аварийное состояние, расселяются, а здания выкупают калужские предприниматели, готовые взять на себя обязательство по реставрации.
    Таким способом уже многим старинным зданиям удалось вернуть исторический облик. В этом году это Дом купца Алтынникова на Подвой­ского,6 и Дом Горбуновых на Вилонова,7. На очереди знаковые для Калуги палаты Макаровых и Дом Ципулина.
  • 7
    Дорожное строительство и ремонты
    В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали большой участок дороги на улице Кутузова до улицы ул. Ленина и площадь Старый торг.
    Закончилось строительство дороги в микрорайоне Новые Черёмушки, которая соединила улицы Чехова и Хрустальную. Отремонтированы дублёры Синих мостов, что позволит нам решить вопрос с транспортной доступностью на период их ремонта.
  • 8
    Новые школы
    На улице Ермоловской на Кубяке скоро закончится строительство новой школы, рассчитанной на 1300 мест.
    Началось долгожданное строительство школы на 1125 мест на Байконуре. Проект реализуют на принципах государственно-­частного партнёрства. К концу 2023 года надеемся сдать и этот объект.
  • 9
    Работа Фонда муниципального развития вышла на новый уровень
    Фонд реализовал уже множество важных социальных проектов. А в этом году взял на себя поддержку участников СВО, членов их семей и родственников, а также беженцев.
    Сотрудники фонда собирают гуманитарную помощь и организуют её отправку на передовую. По поручению губернатора Фонд организовал сбор средств. Работники горуправы и служащие тоже приняли в этом благом деле участие и перечислили свой дневной заработок, а кто-­то больше, на счета некоммерческих организаций.
    Фонд уже собрал более 50 миллионов руб­лей. На эту сумму мы закупили необходимое оборудование, которое адресно передали в воинские подразделения, где проходят службу калужане.
Трактор Ростсельмаш 2375: то, что надо для российских полей
В современных экономических условиях аграрии должны особенно тщательно выбирать инструменты ведения бизнеса. В том числе использовать качественную, производительную и экономичную технику.
Именно поэтому российские сельхозпроизводители выбирают трактор Ростсельмаш 2375. Простой и понятный в обслуживании, он агрегатируется с различными орудиями, что позволяет использовать технику на любых этапах работ.

Мощный и неприхотливый труженик, трактор Ростсельмаш безукоризненно отработает на пашнях площадью от 1500 га и выше. Усиленная рама и ряд особенностей конструкции делают по силам работу на труднопроходимых участках.
Трактор Ростсельмаш 2375 — это:

мощность от 380 л. с.;
Сочетание мощного двигателя и механической коробки передач Quadshift 12/4;
Надёжные мосты с блокировкой дифференциалов для высоких нагрузок;
Пневмокомпрессор и светодиодное освещение;
Сдвоенные колёса, которые усиливают тягу и снижают давление на почву;
РСМ Агротроник уже в базовой комплектации.
Многие агропредприятия Калужской области уже работают на технике Ростсельмаш и всегда закрывают сезон в плюсе. О впечатлениях от работы на Ростсельмаш 2375 рассказали некоторые из них
Всё — одним трактором
Механизатор ООО «Холмы» Малоярославецкого района Сергей Ханюков
Механизатор ООО «Холмы» Малоярославецкого района Сергей Ханюков:

— Я работаю на Ростсельмаш 2375 с июля текущего года. В нашем хозяйстве есть два трактора этого производителя. Второй, с дисковой бороной, идёт в спарке, благодаря этому сохраняется хорошая скорость и лучшее сцепление с землёй. Пилоту мягче сидеть, поскольку база широкая.

Но подчеркну, что трактор без спарки тоже очень уверенно идёт.
Техника хорошо себя зарекомендовала в работе. В смену мы обрабатывали 15 гектаров и больше — в зависимости от того, с чем сцепляли.
Механизатору в кабине комфортно: кондиционер, пневматическое сиденье, которое регулируется индивидуально, удобное управление — всё под рукой.

Второй трактор мы купили позже, поэтому все основные работы в сезоне прошли на одной единице техники.
Ростсельмаш 2375 у нас задействован как перед посевной: предварительно подготавливает землю, так и в посевную, в сцепке с различным навесным оборудованием. На нём одинаково хорошо идёт как пахота, так и дисковка.
В этом году с помощью одного трактора мы обработали около 600 гектаров.

На следующий в работу включится и вторая машина, так как планируем увеличить площади до 1400 гектаров.
Преимущества, которые не отнять
Директор ООО «Ульяновская Нива» Андрей Суслов
Директор ООО «Ульяновская Нива» Андрей Суслов:

— Для удобства и комфортного соблюдения сроков агротехнических работ у нас работают два трактора Ростсельмаш 2375. Площадь обработки на предприятии составляет порядка 4000 гектаров.

Техника Ростсельмаш у нас с осени 2020 года, начинала с пахоты, а сейчас отвечает за все этапы сельхозработ — незаменимые агромашины. Осенью, после сбора урожая, трактор подготавливает землю под посев, выравнивает пахоту дискаторами. Весной с его помощью проводим работы по закрытию влаги и посев.

Знаете, преимущество, которого у него не отнять, — это возможность работать на спаренных колёсах в базовой комплектации. Это особенно помогло весной 2021 и 2022 года, когда были сложные погодные условия и дожди. На технике с одним колесом работать было бы проблематично.

А у нас никаких сложностей не возникало.

За счёт распределения давления на почву мы получаем большее окно обработки земли, следовательно, раньше можем выехать на поля и начать работы, а осенью позже закончить.
Ростсельмаш 2375 прост в эксплуатации, механизаторам его легко освоить и в дальнейшем обслуживать. У нас не было ни одного случая поломки трактора по причине некачественных деталей или неправильной эксплуатации.

Ещё один явный плюс — удобство платформы РСМ Агротроник. Я отслеживаю каждый трактор на телефоне, вижу нагрузку на двигатель. В нашем случае даже в сложных условиях работы нагрузка на двигатель не превышала 75%.
Всегда есть запас мощности.

Тракторы в хозяйстве загружены по полной, такие у нас темпы работы, но они справляются. Сейчас выбираем новую сеялку, будем агрегатировать с Ростсельмаш 2375 в новом сезоне. Ещё платформа РСМ Агротроник поможет контролировать посев семян. Для каждого оборудования есть чёткий скоростной регламент. С телефона через платформу можно отследить нагрузку, износ каждой конкретной детали, работу на всех участках земли.
Программа всё показывает. Достаточно корректно её настроить, и можно комфортно отслеживать работу трактора с любым навесным оборудованием.

Технику однозначно рекомендую.
7 главных событий 2022-го по версии министра сельского хозяйства Леонида Громова
Как уходящий год изменил сельское хозяйство
в Калужской области
  • 1
    В Обнинске открылся первый в России комплекс по круглогодичному выращиванию малины
    Он появился 14 марта в Обнинске и стал первым в России круглогодичным тепличным комплексом. Его продукция будет продаваться в торговых сетях под брендом «Калужская малина».
    Площадь комплекса 0,7 га, а это 9,5 тысячи кустов малины. Ожидается урожайность до 100 тонн ягод в год.
    Малина выращивается на кокосовом субстрате с применением капельного полива. Опыление происходит с помощью специально выведенных шмелей. Собирают ягоды вручную. Полив, искусственное освещение, отопление, поддержание микроклимата, приточная и естественная вентиляция автоматизированы.
    Для предприятия, которое реализовало этот тепличный комплекс, — это научно-­производственный проект. В планах компании тиражирование производства на территории Калужской области.
  • 2
    Летом состоялось первое областное соревнование профмастерства агрономов
    Лучшего агронома 2022 года мы определили 22 июня в Перемышльском районе. Соревнования состоялись в рамках регионального агропромышленного форума «День Калужского поля».
    За звание лучшего боролись 14 специалистов из 13 районов. Своё мастерство они подтверждали на семи этапах: организационном, теоретическом и пяти практических.
    Конкурсанты показали навыки и знания в сфере семеноводства сельхозкультур, защиты растений, земледелия, технологий выращивания растений и заготовки кормов.
    Лучшим стал агроном ООО «Ульяновская Нива» Василий Фрольцов. Второе место занял фермер из Сухиничского района Андрей Чочиев. В тройку лидеров вошёл козельский фермер Владимир Веприцкий.
    Торжественная церемония награждения прошла 24 июня на агропромышленном форуме «День Калужского поля».
    Кстати, рост интереса к профессии агронома и её авторитет с годами растёт.
    По данным исследований Российского союза молодёжи и сервиса «Работа.ру», агрономы замыкают десятку самых востребованных специальностей. По данным рейтинга Россельхозбанка, агрономы находятся в числе самых высокооплачиваемых специалистов АПК.
  • 3
    В области развивается инвестиционный проект вьетнамской группы компаний TH-Group
    Сейчас завершается первый этап строительства мегафермы в Ульяновском районе. До конца года запланирована поставка первой партии животных — 2350 голов нетелей и тёлок. Уже весной 2023 года предприятие начнёт поставки молока на переработку.
    В декабре в Ханое прошла встреча инвестора TH-Group госпожи Тхай Хыонг с представителями Калужской области, где подтвердили начало строительства в будущем году молочной фермы в Хвастовичском районе и молокоперерабатывающего предприятия.
    На текущий момент суммарный объём инвестиций, привлечённых с начала реализации нацпроекта «Развитие АПК», составляет 122 млрд руб­лей. Около 63 млрд руб­лей — частные средства инвесторов и 9 млрд руб­лей — инвестиционные банковские кредиты.
    За уходящий год объём полученных нашими аграриями льготных краткосрочных кредитов составил рекордные 6 млрд руб.
  • 4
    Завершается создание государственной информационной системы агропромышленного комплекса Калужской области
    Она будет создана к концу текущего года по заказу министерства. Эта система автоматизирует сбор, хранение, обработку и визуализацию отраслевой информации. Также с её помощью будет осуществляться проактивное информирование сельскохозяйственных производителей, ведение реестра сельскохозяйственных производителей.
    Она позволит проводить информирование о новых технологиях, передовом опыте и лучших отраслевых практиках, а также о вакансиях на сельскохозяйственных предприятиях региона.
    Система состоит из открытой и закрытой частей. Открытая часть — это сайт, доступный для всех. Закрытая часть предназначена для сельхозпроизводителей и позволяет им наполнить систему информацией о своём производстве.
  • 5
    Продолжается развитие агротуризма
    В 2022 году для этих целей создан новый грант для сельхозпроизводителей. Привлечение туристов на сельские территории даёт фермерскому хозяйству возможность диверсификации производства, увеличивает количество производимой продукции и даёт выход на новые рынки сбыта.
    Одним из победителей первого отбора на получение гранта стала ферма ООО «КФХ «Хэппи Фарм» из Медынского района. Сумма гранта составила чуть меньше 9 миллионов руб­лей.
    Копания занимается разведением племенного скота абердин-­ангусской породы. Они разработали проект «Создание туристической инфраструктуры». Это организация экскурсий, возможность круглогодичного отдыха, дегустация и приобретение фермерской продукции.
    За 11 месяцев 2022 года ферму посетили 535 туристов.
  • 6
    Достигнут рекордный уровень молочной продуктивности коров
    Это стало, пожалуй, главным событием уходящего года в животноводстве. Впервые надой на одну корову перешагнул девятитысячный рубеж. По прогнозам, к концу года уровень удоя составит свыше 9000 кг.
    Такого результата удалось достичь благодаря совершенствованию генетического потенциа­ла крупного рогатого скота и, конечно, за счёт использования современного энергоёмкого оборудования, а также прогрессивных технологий кормления, содержания и использования животных.
  • 7
    Реализованы мероприятия государственной программы Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий»
    В 2022 году на неё была направлена рекордная сумма в 631,5 млн руб­лей.
    За счёт этих денег построено и приобретено 1263 квадратных метра жилья для 14 сельских семей. Реализовано 23 проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях.
    Завершаются два проекта комплексного развития сельских территорий. В Перемышльском районе: строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и котельной к нему, строительство сельского дома культуры на 100 мест в деревне Поляна, капитальные ремонты футбольного поля с беговой дорожкой, школы, детского сада, районного дома культуры села Перемышль. В Боровском районе: строительство канализационных сетей и очистных сооружений, капитальный ремонт здания дома культуры в деревне Совьяки.
    Также подходит к концу реализация проекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадки под компактную жилищную застройку в селе Барятино Барятинского района.
    Сельхозтоваропроизводителям возмещены до 90% понесённых затрат, связанных с прохождением производственной практики студентов в количестве 350 человек, обучающихся в аграрных образовательных организациях, также до 90% понесённых затрат по заключённым ученическим договорам с 23 работниками, обучающимися в образовательных организациях аграрных образовательных организациях по ученическим договорам. Это оплата труда и проживание
Готовы
к изменениям
Фермерское хозяйство «Варваренки» поделилось результатами работы за текущий год
Елена Рагульская на церемонии награждения «Калужский бренд - 2022»

На просторных полях у лесов Бабынинского района Калужской области крепко стоит сельскохозяйственное предприятие «Лидер». Однако калужанам и жителям Московской области оно больше известно под торговой маркой «Фермерское хозяйство «Варваренки».
Экологически чистая и вкусная продукция этой фермы уже завоевала любовь калужан и москвичей. Особенно ценят покупатели отменное мраморное мясо, нежное мясо домашних птиц.
Не первый год это предприятие числится в лидерах среди сельхозпроизводителей Калужского края. О том, каким выдался уходящий сезон для «Варваренок», мы поговорили с генеральным директором СП «Лидер» Еленой РАГУЛЬСКОЙ.
Твердо решили, чем заниматься
— Елена Михайловна, расскажите, с какими результатами подходите к концу года.
— Если учесть тот факт, что мы впервые занимались таким объемом растениеводства, то я считаю, что сезон прошел для нас удачно. Результатами все остались довольны.
Конечно, нет пределов совершенству. В следующем году хотим увеличить все показатели. Как поведет себя рынок, пока трудно сказать, но мы для себя твердо решили, чем будем заниматься.
На наших землях засеяно уже 800 гектаров рапса, 200 гектаров озимой пшеницы, в планах яровой сев порядка 550 гектаров редьки масличной и еще около 600 гектаров яровой пшеницы.
Финансовая выгода
— Почему в свое время вы приняли решение перей­ти от животноводства к выращиванию культур?
— Только из-за вопросов финансовой выгоды. Заниматься исключительно животноводством сейчас нерентабельно. Нужно учитывать доходность того, что ты делаешь.
Сегодня более востребован рынок растениеводства, он лучше оплачивается.
Но мы ни в коем случае не отказываемся от животноводства, продолжаем разводить животных, но не с таким фанатизмом, как было изначально. Животные есть, для них мы заготавливаем новые корма.
Стоит отметить, что в этом году для них удалось собрать прекрасный урожай сена, пшеницы. Поэтому мы рассчитываем дополнительно не прибегать к закупкам корма, а обеспечить животных полностью своими силами.

— Какие животные содержатся на вашей ферме на сегодняшний день?
— Крупный рогатый скот, бараны, овцы, козы. В принципе, те виды животных, какие были, так и остались. Мы лишь уменьшаем их поголовье. Но держим в достаточном для нашей фермы объеме.
Готовы к изменениям
— Елена Михайловна, расскажите, что запланировано на следующий год.
— В следующем году однозначно продолжаем работать в направлении растениеводства. Как я уже озвучила, посажены озимые, в любом случае мы будем их выращивать. В дальнейшем — реализовывать.
Продолжается раскорчевка земель. Их общую площадь пока не назову. В настоящее время еще работают несколько бригад по раскорчевке, несмотря на то что наступили заморозки.
В следующем году будем вводить их в оборот. Мы прекрасно понимаем: если земли не будут культивироваться, то все снова станет покрываться порослью.
А еще наша гордость — прекрасный яблоневый сад. Точнее, яблонево-грушевый. Планируем развивать и его соответственно уровню спроса.
Этот год был неяблочный. Весь урожай мы использовали для собственных нужд: кормили животных, варили компоты. Если следующий год будет урожайным — сделаем упор на это.
Другими словами, мы постоянно ищем пути, развиваемся в зависимости от того, куда смотрит рынок. Конечно, готовы к любым изменениям.
8 (495) 220-61-11
АО «Воробьёво» выдержало испытание санкциями и погодой

Уходящий год не только принёс испытания для всей нашей необъятной Родины, но и подарил массу возможностей для развития бизнеса.
Одно из самых известных не только в Калужской области, но и во всей стране животноводческое предприятие АО «Воробьёво» справилось со всеми трудностями и заложило основы будущего роста.

Чтобы выжить во время кризиса, руководству АО «Воробьёво» пришлось перестраивать партнёрские связи и принимать смелые решения.
Животноводство
В животноводческом хозяйстве, специализирующемся на производстве молока, мелочей не бывает. Здесь важно всё: кормление, оборудование, здоровье коров, микроклимат в помещениях. Особое значение имеет менеджмент животноводческого комплекса.

В непростой 2022 год приходилось принимать неординарные решения, искать аналоги импортным вакцинам, запасным частям для доильного оборудования, премиксам, постоянно следить за рынком концентрированных кормов. Для решения этих задач необходим опыт, знания, способность перестраиваться к новым условиям. Вcеми этими качествами обладает заведующая животноводческим комплексом АО «Воробьёво» Анастасия БЛИНОВА.

Благодаря её организаторским качествам, желанию работать и достигать поставленных задач хозяйство не снизило количества производимого молока, сохранено поголовье, получены хорошие результаты по воспроизводству стада. Вводятся новые технологии содержания молодняка.

Не снижать производство молока — ­одна из главных доктрин Правительства РФ. Молочные хозяйства внесены в список предприятий, работающих на импортозамещение.

Кто готовит корма с запасом, тот всегда с молоком и мясом
Погода в этом году колхозников не баловала. Холодная весна 2022 года привела к задержке полевых работ практически на две недели. Теплолюбивые культуры, такие как кукуруза, затормозили свой рост, и, как следствие, аграрии недополучили урожай главной силосной культуры. Урожайность кукурузы на силос в 2022 году ниже запланированной примерно в три раза.

Благодаря квалифицированной работе заместителя директора АО «Воробьёво» Екатерине Гуринович хозяйство обеспечено грубыми кормами. Немаловажную роль сыграли страховые запасы силоса прошлых лет.

Также сельхозпроизводители столкнулись с проблемой поставок минеральных удобрений, запасных частей для импортной техники, средств защиты растений.

В АО «Воробьёво» несколько лет назад перешли на отечественную технику, что позволило избежать проблем с закупкой запасных частей и сервисным обслуживанием.

Итоги года
Генеральный директор АО «Воробьёво» Валерий Иванович ОНИЩИК подвёл итоги уходящего года:

— 2022-й стал одним из сложных для сельхозпроизводителей, требовал неординарных решений, тяжёлого кропотливого труда, смены приоритетов, поиска новых партнёров, показал жизнеспособность хозяйств.

Главное, что помогло выжить сельхозпроизводителям и сохранить показатели производства, это слаженная работа коллектива, способность преодолевать трудности, искать самые смелые пути решения. Я скажу, что коллектив АО «Воробьёво» в 2022 году справился на отлично со всеми производственными задачами.

— Хочу поздравить всех аграриев с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы с боем курантов ушли все невзгоды, а будущий год принес всем нам процветание — большого молока и богатого хлеба! — сказал в заключение Онищик.

Наша справка
История АО «Воробьёво» уходит своими корнями в советское прошлое — в этом году оно отметило 92-летие.

Когда-­то здесь была зажиточная деревня, затем — колхоз-­передовик, а теперь это одно из крупнейших сельхозпредприятий региона. Расположено оно в Малоярославецком районе — на берегу реки Суходрев. Места красивые, живописные, экологически чистые. Потому вся продукция, произведённая здесь, безопасна и полезна для людей.

Добрыее перемены пришли на предприятие с приходом «Новой инвестиционной группы» под руководством Сергея Жданова. В 2018 году его заместитель Валерий Онищик, профессиональный финансист, возглавил комплекс и всего за три года привёл к росту прибыли. На предприятии полностью обновили технику, закупив в основном у отечественных производителей, что сократило издержки на её ремонт.
Топ‑5 самых интересных достижений и проектов калужских Кулибиных
Мы решили вспомнить самые яркие научные события и достижения, которыми отличилась Калужская область в этом году.
1. Супержёсткость
В обнинской «Технологии» презентовали разработку, повышающую эффективность космических аппаратов. Учёные этого предприятия придумали технологию, которая позволяет изготавливать ультралёгкие композиционные изделия интегрального типа сложной формы. Они могут применяться при изготовлении корпуса космического аппарата, имеющего изогнутую поверхность. Но при своей ультралёгкости изделия имеют очень высокий уровень жёсткости. Эта разработка позволяет создавать космическую технику нового поколения и существенно облегчать вес аппаратов.
2. Проверка топлива
в полевых условиях
В августе на международном форуме «Армия–2022» обнинский физико-энергетический институт представил уникальную экспресс-систему, которая за одну минуту может определить содержание воды от 0,0002% в авиационном керосине и других видах углеводородного топлива. Она полностью автоматическая.
Уникальность разработки в том, что сегодня аппаратуры для проведения количественного экспресс-анализа содержания воды в топливе в полевых условиях в принципе нет ни в России, ни во всём мире.
3. Уникальная операция
Летом этого года в наукограде впервые в России провели трансоральную эндоскопическую гемитиреоидэктомию ребёнку, а точнее — 14-летней пациентке.
В мировой практике к этому моменту имелось лишь три сообщения о применении данного хирургического вмешательства у детей, а вот в нашей стране подобных операций до сих пор вообще не проводили.
4. Стартап с «цифровым провизором»
Учащийся второго курса магистратуры ИТАЭ Денис Балдов победил в конкурсе «Студенческий стартап». Молодой человек разработал систему «Цифровой провизор», которая на основе нейронной сети может определять качество скоропортящейся органической продукции во время приёма товара на продуктовых базах и в агропромышленных холдингах.
5. Сила мысли
Стажёр-исследователь Никита Мелега принял участие в XVIII Международной молодёжной научно-практической конференции «Будущее атомной энергетики – AtomFuture 2022», на которой в рамках секции «Нейроинтерфейсы в промышленности и энергетике» представил свою работу по управлению роботом посредством детектирования вызванного потенциала P300. Иными словами — ­­силой мысли!
У «Турбокона»
всё получается
Мильман Олег Игоревич, д.т.н., проф., Президент ЗАО НПВП "Турбокон", директор по науке - главный конструктор.
Подводя итоги уходящего 2022 года, без ложной скромности можно признать, что этот год для Научно-производственного внедренческого предприятия «Турбокон» был успешным.

Продолжается реализация крупных научных проектов. В частности, при взаимодействии с КГУ им. К. Э. Циолковского и при финансовой поддержке Минобрнауки РФ «Турбокон» приступил к созданию высокотехнологичного производства реактивных гидропаровых турбин для возобновляемых источников энергии и схем когенерации на отопительных котельных.

На сегодняшний день выполнено два из шести этапов, создан стенд для испытаний соплового аппарата будущей турбины.

В этом году продолжается проектирование сухих вентиляторных градирен для атомных электростанций малой мощности, предназначенных для экологически чистых систем отвода тепла отработавшего пара турбины без использования пресной воды в условиях Севера.

По заказу компании ООО «Газпромтеплоэнергия» Московской области «Турбокон» приступил к проектированию семи котельных в г. Клине Московской области для теплоснабжения городских потребителей.

Совместно с КГУ им. К.Э. Циолковского ведутся активные проработки перспективных теплоносителей для теплоутилизационных циклов и средств гашения вибрации и шума от энергетического оборудования.

С начала специальной военной операции на Украине многие иностранные производители и поставщики сложнейшего энергетического оборудования покинули российский рынок. «Турбокон», многие годы успешно занимавшийся проблемами энергоснабжения и теплоутилизации и разрабатывающий технологии и оборудование, не уступающие по своим технико-­экономическим характеристикам западным аналогам, сумел в рамках импортозамещения взять на себя услуги по сервисному обслуживанию сухих вентиляторных градирен на ТЭЦ‑12 — филиале ПАО «Мосэнерго»: инженерно-­технический персонал предприятия успешно выполнил техническое обслуживание сложного оборудования. В следующем году сервисное обслуживание СВГ будет вестись на ТЭЦ‑12 и Новочеркасской ГРЭС.
Заведующий
МНИЛ им. проф.
В.А. Фёдорова на обследовании сухой градирни ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго»
Предприятие уверенно смотрит в будущее, обеспечено заказами на перспективу. Учёные и инженерно-­технический персонал чётко и эффективно выполняют свои обязанности, без рекламаций со стороны заказчиков. В портфеле «Турбокона» разработки, которые будут определять дальнейшее развитие российской энергетики. Часть из них вошла в перспективные и ближайшие планы ПАО «Газпром» и ПАО «Мосэнерго»:

в двух научно-­исследовательских лабораториях «Турбокона» имеются уникальные исследовательские стенды, на которых получены важные научные результаты. Фактически «Турбокон» выполняет функции ведущего отраслевого НИИ, каждый сотрудник знает, что девиз предприятия «У нас всё получится» имеет под собой реальную основу.
ЗАО Научно-­производственное внедренческоепредприятие «Турбокон»
Тел.: (4842) 55–04–74.
[email protected]
Золото мировой науки:
Подводим итоги работы
Обнинского института радиологии
ФГБНУ «Всероссийский научно-­исследовательский институт радиологии и агроэкологии» продолжает оказывать помощь МАГАТЭ и брать «золото»
на международных научных форумах.
Итоги года в Калужской области были бы далеко не полными без науки. Ведь
именно на нашей земле появился первый наукоград России — Обнинск.

Построенная здесь первая в мире атомная электростанция послужила
фундаментом для развития большого количества научных проектов. Они дали
миру огромное количество открытий, в том числе в сфере атомной
энергетики и всего, что с ней связано.

Лидером в этой научной отрасли в регионе и далеко за его пределами по
праву считается ФГБНУ «Всероссийский научно-­исследовательский институт
радиологии и агроэкологии».

Здесь проводятся научно-­исследовательские и опытно-­конструкторские
работы в области радиобиологии, радиоэкологии, генетических
и радиационных технологий (далее — ВНИИРАЭ).
Конференция «Генетические и радиационные технологии в сельском хозяйстве»
Исследования
Основным направлением деятельности ВНИИРАЭ являются
научно-­исследовательские работы в соответствии с потребностями России.

Государственные задания на них выдаются институту в рамках Программы
фундаментальных научных исследований на период 2021 - 2030 годов.
Помимо выполнения государственных задач институт в 2022 году сотрудничал
с организациями и ведомствами, в числе которых Минсельхоз РФ,
АО «СНИИП», АО «Прорыв», АО «Атомэнергопроект», ИБРАЭ РАН и многие другие.

Учёные ВНИИРАЭ проводили исследования по четырём грантам российского
научного фонда, трём грантам российского фонда фундаментальных
исследований и по Президентскому гранту.
Результаты этой работы получили признание мирового сообщества и были
опубликованы в рейтинговых научных журналах, в том числе зарубежных,
а также в материалах различных научных конференций.
Успешно продолжается работа над проектами в области генетики. Проект
Федеральной научно-­технической программы развития генетических
технологий стартовал в 2019 году и продлится до 2027‑го. В рамках этой
программы ВНИИРАЭ проводит научную работу на тему «Поиск генов
устойчивости к абиотическим и биотическим стрессорам и создание
стрессоустойчивых линий при помощи ионизирующих излучений и технологий
редактирования генома».
Открытия и достижения
В 2022 году логическим завершением ряда научных проектов стали получение
патента на изобретение, свидетельства на компьютерные программы, базу
данных.
Учёные ВНИИРАЭ стали соавторами ряда документов МАГАТЭ и ФАО по оценке
радиологического воздействия на окружающую среду в результате нормальной
эксплуатации АЭС, отбору проб сельскохозяйственных почв и растений для
анализа на радиоактивность, а также международного стандарта
безопасности в области атомной энергетики.
Традиционно разработки института великолепно показали себя на различных
научных форумах и выставках. К примеру, на Международном
биотехнологическом форуме-­выставке «РосБиоТех‑2022» ВНИИРАЭ получила
две золотые медали и ещё одну на выставке «Золотая осень- 2022».
Лауреаты конкурса на соискание премий и грантов ФГБНУ ВНИИРАЭ – «BioSkills-2022: наука как образ жизни»
Ученье — свет
А в октябре институт уже принимал у себя гостей со всего мира.
Здесь прошла I Международная научно-­практическая конференция
«Генетические и радиационные технологии в сельском хозяйстве».
В её рамках состоялся очный этап конкурса научных работ среди
аспирантов, студентов и школьников Калужской области на соискание премий
и грантов уже самого ВНИИРАЭ — «BioSkills‑2022: наука как образ жизни».

Этот конкурс призван выявить молодые таланты, будущих великих учёных.
В работе конференции приняли участие около 250 молодых учёных
и специалистов, молодых докторов наук из России, Казахстана,
Азербайджана, Японии и Бельгии.
Также в конференции в качестве слушателей прияли участие студенты
Обнинского института атомной энергетики — филиала НИЯУ МИФИ, Калужского
филиала «РГАУМСХА имени К. А. Тимирязева, а также студенты РУДН,
физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Подготовка научных кад­ров в институте осуществляется через аспирантуру.
Во ВНИИРАЭ работает диссертационный совет по защите докторских
и кандидатских диссертаций по специальности «Радиобиология».

В институте успешно работает совет молодых учёных и специалистов
(далее — СМУС). Этот совет под руководством Дмитрия Николаевича Курбакова
является одной из наиболее активных молодёжных организаций в научных
учреждениях Калужской области. Благодаря поддержке руководства института
СМУС организует летние слёты, спортивные турниры, имеет собственный
тренажёрный зал.

Не останавливается в институте и работа по обновлению научного
оборудования, лабораторий. В этом году ВНИИРАЭ получил субсидию
Минобрнауки России на обновление приборной базы.
Работа на земле
Полевые работы в Брянской области
Сотрудники института проводят научные исследования как на собственной экспериментальной базе, так и в производственных условиях на радиоактивно загрязнённых территориях, что называется, на земле.

В частности, научные работники ВНИИРАЭ выезжают в Брянскую область, в Ставропольский край (в район размещения бывшего уранодобывающего предприятия ЛПО «Алмаз»).

Проводятся исследования и на территориях, прилегающих к АЭС, а также на
опытных полях Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
и калужского научно-­исследовательского института сельского хозяйства и
в прочих хозяйствах Калужской и Брянской областей.
В этом году ВНИИРАЭ по распоряжению Правительства РФ перешёл под
управление Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Наши ученые берут первые места на международных форумах, а знаменитый обнинский лекторий «Курилка Гутенберга» в легкодоступной форме объясняет слушателям новейшие достижения науки.

Полезная курилка
А под конец года, уже в декабре, ВНИИРАЭ озвучил долгожданную для всего
научного сообщества новость — в институте после долгого перерыва из-за
пандемии снова открылась «Курилка Гутенберга». Это некоммерческий
научно-­популярный проект, который к тому же является крупнейшим
лекторием страны.

Здесь организуют научно-­популярные события в различных форматах. Помимо
Обнинска такие лектории имеются ещё в 30 городах на территории четырёх
стран: России, Беларуси, Украины и Чехии.
Цель этого проекта — популяризация научных знаний в обществе.

— Формат встреч в «Курилке Гутенберга» подразумевает 2-3 выступления по
30-40 минут каждое, а все мероприятия и производимый контент являются
бесплатными, — говорят во ВНИИРАЭ. — Приглашая учёных и специалистов,
мы знакомим слушателей с открытиями науки в экспрессивной, живой
и увлекательной форме, а диапазон тем настолько широк, что в течение
одного вечера перед вами могут выступить биолог, физик и психолог!

Первое мероприятие после почти двухгодичного вынужденного перерыва
состоялось в Технической академии Росатома 3 декабря. На лекциях
слушателей ознакомили с разными аспектами генетических технологий.
Калужская область, г. Обнинск,
Киевское шоссе, 109-й км
Телефон: +7 (484) 396–48–02
https://rirae.ru
[email protected]

Модернизация скорой медицинской помощи,
новые медучреждения
и лечение онкологии
Подводим итоги года вместе с министром здравоохранения Калужской области Константином Пахоменко.
Глава регионального мин­здрава рассказал нашей редакции, чем ему запомнился уходящий 2022 год,
а также о том, что удалось сделать за 365 дней
и много ли ещё предстоит.

Централизация скорой помощи
— В этом году мы продолжили работу по развитию скорой медицинской помощи, — начал рассказ Константин Пахоменко. — Одним из значимых событий стало окончание её централизации. Три года мы шли к этому событию. У нас были централизованы только северные районы, а южные оставались сами по себе. И вот с ноября все вызовы принимает Единая диспетчерская служба по всей области.
ЕДС базируется в Калуге, а видит в онлайн-режиме вызовы и местонахождение бригад по всему региону. Это позволяет направлять ближайшую машину к пациенту.

К примеру, сегодня мы легко можем отправить бригаду из Людиново в Киров и наоборот. Раньше такое было невозможно, ­поскольку скорая была закреплена за определённым районом. Реорганизация значительно сократила время доезда машин скорой помощи до пациентов.

При этом на базе районных и межрайонных больниц подстанции скорой помощи остались, но только как место дислокации.
Дополнительно при больницах у нас работают кабинеты неотложной помощи, которые также ведут приём населения и выезжают на вызовы, разгружая при этом бригады скорой помощи.

Важным достижением этого года являются полёты санитарной авиации. Они позволяют в два раза сократить время доставки пациентов в критических состояниях. Всего было совершено 137 вылетов. Вертолётам приходилось садиться даже на автомобильных трассах.
Стоит отметить, что в 2022 году мы открыли бесплатные курсы оказания первой медицинской помощи. Проводит обучение профессиональная бригада действующих медиков. Обучаем всех желающих. Записаться на курсы можно по телефону регионального центра: +7 (4842) 71–35–87 — или по почте: [email protected]. Возможен выезд в организации. За этот год мы провели 107 занятий и обучили 2782 человека.
Центр паллиативной помощи
— В сентябре 20222 года на базе скорой медицинской помощи был открыт Центр паллиативной помощи, — рассказывает региональный министр. — Раньше таких пациентов обслуживали наши подведомственные организации, а теперь это делают выездная патронажная служба и амбулаторный кабинет паллиативной помощи.

Центр имеет свою структуру, собственных сотрудников, своих юристов. У него также есть бригады специалистов, базирующиеся не только в Калуге, но и по всей Калужской области. В каждом пункте дислокации скорой медицинской помощи теперь есть возможность оказать помощь паллиативным пациентам.
Что изменилось? Во-первых, был актуализирован реестр всех паллиативных больных Калужской области и реестр необходимых им медицинских изделий. В нашем регионе это 1168 взрослых и 50 детей, 90% из них — с онкологическими заболеваниями.

Раньше родственникам больных приходилось самостоятельно транспортировать близких в медучреждения для оказания помощи или прохождения врачебной ­комиссии с целью определения статуса паллиативного больного. Теперь это могут сделать сотрудники центра. Причём не только транспортировку. Комиссия из специалистов может самостоятельно присваивать статус паллиативного больного, в том числе на выезде.

Кроме этого, специалисты паллиативной службы могут приехать к пациенту на дом, принять его в кабинете, проконсультировать больного или его родственников о порядке получения соответствующего статуса, ­назначить и откорректировать обезболивающую терапию, обеспечивают необходимыми медицинскими изделиями для оказания паллиативной помощи на дому и настраивают пациентов, оказывают им психологическую поддержку.

Служба тесно взаимодействует с поликлиниками, стационарами, Калужским областным онкологическим диспансером и некоммерческими фондами.
Ежедневно осуществляется 10–15 выездов для оказания помощи на дому или транспортировки больных. За три месяца удалось помочь более чем 1000 пациентов в Калуге и области. При этом сократилось время доступности, то есть пациенты получает помощь быстрее, чем раньше, а в их случае это очень важно.

В следующем году Центр паллиативной помощи будет самостоятельно закупать и хранить медицинские изделия для использования дома, точнее, создавать запас необходимых пациентам материалов.
Хочу отметить, что патронажная служба работает не только в Калуге, но и в Обнинске и в районах. В наукограде оказание медицинской помощи паллиативным пациентам осуществляет Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

В настоящее время такая мобильная структура паллиативной медицинской помощи на базе скорой — единственная на территории Российской Федерации.
Вызвать паллиативную службу на дом можно по телефонам: 8 (4842) 713–580
(с 08:00 до 16:00 по будням), 103 или 03 (круглосуточно).
Немного статистики
— Мы продолжаем реализовывать программу модернизации первичного звена здравоохранения на территории Калужской области, — продолжил рассказ министр. — В этом году было закуплено и поставлено 27 автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи, установлено и оснащено 26 фельдшерско-акушерских модульных зданий, на 23 объектах, среди которых поликлиники и ФАПы, проведён капитальный ремонт. Также поставлено 1974 единицы оборудования, из них 11 единиц специального оборудования, среди которого аппараты МРТ, флюорографы, рентген-аппарат и маммографы и ещё два аппарата УЗИ.
В следующем году продолжим реализацию программы.
Новый Центр амбулаторной онкологической помощи
— Отдельно хочу остановиться на открытии 5 декабря Центра амбулаторной онкологической помощи на базе Центральной межрайонной больницы № 1 города Кирова, — поделился радостью Константин Пахоменко. — Благодаря национальному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» специализированная помощь стала доступнее для жителей южных районов нашего региона.

Ремонт помещения завершён, закуплены и поставлены 124 единицы медицинского оборудования, включая аппарат УЗИ, передвижной маммограф, обновлена медицинская мебель.
В новом центре есть возможность проводить эндоскопические исследования при помощи видеоколоноскопа, видеокольпоскопа и видеогастроскопа.

Открытие ЦАОП позволяет на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания, осуществлять диспансерное наблюдение за больными, проводить простые схемы химиотерапии на базе дневного стационара для пациентов ЦМБ № 1 и № 2.

Все эти услуги стали доступны для жителей Кировского, Куйбышевского, Спас-Деменского, Барятинского, Людиновского и Жиздринского районов. С 5 декабря в ЦАОП медицинскую помощь получили более 230 пациентов.
В настоящий момент в области работают ещё два ЦАОП. Один — на базе ГБУЗ КО «КГКБ № 4 им. А.С. Хлюстина», другой — в ГБУЗ КО «КОБСМП им. К.Н. Шевченко». В 2024 году планируется открытие центра на базе Малоярославецкой ЦРБ.
Кардиология
— В этом году у нас состоялось уникальное событие, — поделился ещё одним достижением Константин Пахоменко. — В рамках региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями появилось кардиохирургическое отделение в областной больнице. Врачи уже провели первые операции на открытом сердце!
Мы установили оборудование искусственного кровообращения, и первые операции по аортокоронарному шунтированию прошли в конце этого года.
В середине года также провели первые операции по абляции, которые лечат злокачественную аритмию типа тахикардии, брадикардии, трепетания предсердий и подобные заболевания.
Подобные хирургические операции проводят в единицах регионов России.
Прочее
— Мы продолжаем развивать инфекционную больницу как многопрофильное учреждение. В этом году завершили оснащение сосудистого отделения. Начали строительство детско-взрослой поликлиники на Правом берегу. Окончание строительства — 2024 год. Завершаем сооружение нового корпуса детской областной больницы и оснащение его новым современным оборудованием. Достигнуто соглашение о строительстве больниц в городах Людиново и Козельске.
Все эти изменения необходимы прежде всего для наших пациентов, для того, чтобы медицинская помощь стала доступнее и качественнее, — подчеркнул Константин Пахоменко.
Современное оборудование
и непрерывное развитие – залог успешной работы
Подходит к концу год, ставший непростым для всех нас. В этих условиях
важно, чтобы все, из чего складывается наша повседневная жизнь,
продолжало работать как часы. Один из важных аспектов — медицина. Мы
поговорили с главным врачом Калужской областной клинической
стоматологической поликлиники Владимиром Сергеевичем Цукановым.

— Беспрецедентный пакет санкций, введенных в отношении нашего
государства, безусловно, внес свои коррективы в работу практически всех
сфер нашей жизни, в том числе и медицину, однако следует отметить, что
и наше учреждение, и наши коллеги успешно и оперативно адаптировались
к этим изменениям. Сегодня особенно важно сфокусироваться на поддержании
и повышении качества и доступности оказываемых нашим пациентам услуг.
Это основная цель нашей работы, которой мы руководствуемся изо дня
в день уже не первый год.
Регистратура — первое впечатление от учреждения
В этом году мы реализовали целый ряд проектов, над несколькими
продолжаем работать. Так, с целью повышения доступности записи на прием
к врачам-­стоматологам мы модернизировали процессы и условия работы
регистратуры на базе нашего основного корпуса: с учетом возросшей
нагрузки увеличено число окон регистратуры, а следовательно штат
работников этого подразделения. Внедрен новый способ маркировки карт
пациентов, позволивший оптимизировать их хранение и маршрутизацию как
для первичного приема, так и в случае передачи между специалистами
разных лечебных профилей и отделений, минимизировать время поиска карт.

Это позволило существенно снизить время ожидания пациента при
непосредственном обращении в регистратуру.
Накануне приема регистратура связывается с пациентом, чтобы напомнить
о дате и времени приема. Помимо удобства для пациентов это позволяет
заранее выявить освобождающееся время приема и предоставить услуги тем,
кто находится в очереди ожидания.

Основным приоритетом в обеспечении комфорта записи на прием является
возможность дистанционной записи как посредством обращения в call-центр,
так и через Интернет. Следует отметить, что помимо тесной интеграции
с единым call-центром региона, принимающим запросы на запись к врачу по
номеру 122, мы достаточно давно усилили это направление, создав
собственный call-центр, принимающий в среднем около 700 звонков в день.

Наши сотрудники помогают не только записаться на прием, но уже на стадии
первых коммуникаций помочь пациенту сориентироваться, с визита к какому
специалисту ему лучше начать лечение.
Проведен комплексный ремонт основного холла поликлиники и регистратуры,
в два раза увеличено помещение для хранения карт, внедряется
информационная система, позволяющая помимо всего прочего оптимизировать
оплату медицинских услуг, оказываемых на платной основе.
Техническое оснащение
— Высокотехнологичное современное оборудование — один из ключевых
факторов обеспечения высокого качества и безопасности лечения. В этом
году мы в плановом режиме установили 8 новых стоматологических установок
Sirona Intego, приобрели аппараты для лечения с применением лазерных
технологий и уже внедрили эту методику в нашу повседневную практику.
Дополнительно дооснастили кабинеты эндоактиваторами, апекслокаторами,
аппаратами для обтрубации корневых каналов. Для обеспечения безопасности
лечения к уже имеющейся системе дополнительно приобретены автоклавы,
УФ-бактерицидные камеры для хранения стерильных медицинских инструментов
и стерилизаторы.
Как уже освещало ранее ваше издание, в этом году мы организовали
фрезерный центр, оснащенный современным оборудованием для создания
высококачественных безметалловых конструкций.
Рабочие места медицинских сестер оснащены современным компьютерным
оборудованием. Это позволило повысить уровень автоматизации процессов
и снизить нагрузку на врачей-­стоматологов.
Все для комфорта пациентов
Для наших пациентов и сотрудников мы стараемся обеспечивать не только
условия для качественного и высокотехнологичного оказания
непосредственно медицинских услуг, но и для комфортного нахождения
в стенах наших отделений. В этом году проведен комплексный ремонт
и переоснащение трех лечебных кабинетов терапевтического отделения,
ведущих прием пациентов по программе ОМС, а также холла ожидания
пациентов, учебного класса, на базе которого регулярно проводятся
семинары и конференции для врачей-­стоматологов нашей поликлиники
и других учреждений, закончен монтаж новой входной группы в отделении
общей практики № 2 в переулке Строительном, отремонтирована крыша
и отмостка.
В ногу со временем
— Не скрою, особой гордостью нашего учреждения является профессиональный уровень сотрудников. Благодаря внедрению на государственном уровне
системы непрерывного медицинского образования (НМО), в последние годы мы видим возросший интерес медицинских работников к участию
в образовательных мероприятиях. Однако наши сотрудники традиционно
проявляют инициативу и интерес к анализу, изучению и внедрению новых
современных методик и материалов и вне рамок этой программы.

Мы отслеживаем основные тенденции и новшества нашей профессиональной
области, регулярно участвуем в крупнейших конференциях, организуем
и активно привлекаем к участию в семинарах и мастер-­классах сотрудников
нашей поликлиники и, что немаловажно, специалистов других учреждений
региона. Налажено взаимодействие с МГМСУ им. А. И. Евдокимова,
позволяющее при необходимости получать консультации в режиме видеосвязи по нетипичным случаям.

Адаптируемся к сложностям
— Ряд стоматологических услуг не включен в государственную программу
обязательного медицинского страхования — ортопедия, ортодонтия,
имплантация. Мы понимаем, насколько важно сохранить доступность этих
видов стоматологической помощи. Ведущие специалисты учреждения провели
огромную работу по оптимизации всех этапов обеспечения лечебного
процесса. Внедряются новые системы имплантации, обеспечивающие снижение
затрат на лечение при сохранении высокого качества лечения. Напомню, что
именно оказание качественной и доступной медицинской помощи является
нашим основным приоритетом.
В текущих условиях мы также смогли успешно выполнить все наши
обязательства по соблюдению дорожной карты по выплате заработной платы
и обеспечению полагающихся медицинским работникам льгот, активно
привлекаем к работе молодых специалистов.
Движение вперед
Проделанная нами работа была отмечена не только отзывами наших
пациентов, но и рядом наград: по представлению министерства
здравоохранения Калужской области ГАУЗ КО КОКСП включено в Федеральный
Реестр «Всероссийская книга почёта» в 2022 году; стало призером
областного смотра-­конкурса на лучшую организацию по созданию безопасных
условий труда министерства труда и социальной защиты; поликлиника 11 раз
подряд удостоена премии «Бренд года» издательского дома «Комсомольская
правда»; наша поликлиника, а также ее отделение, расположенное
в правобережном районе нашего города, вошли в топ 10 государственных
клиник Калужской области по мнению пациентов и пользователей ресурса
«ПроДокторов». Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина
главной медицинской сестре Калужской областной клинической
стоматологической поликлиники Любиной Алле Анатоль­евне присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Мы продолжаем работу над рядом новых проектов для реализации нашей
основной цели — обеспечения качественной, профессиональной и доступной
медицинской помощи в современных комфортных условиях.
Калуга, ул. Ленина, 111, тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 57-93-98.
Пн-пт: с 7:00 до 20:00.Сб: с 8:30 до 15:00.

Калуга, пер. Строительный, 10, тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 55-03-70.
Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Вс: с 8:30 до 15:00.

Калуга, пер. Тульский, 42, тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 73-18-11.
Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 14:00 до 20:00.

Калуга, ул. Академическая, д. 8, тел.: (4842) 41-09-60, (4842)54-87-85.
Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 14:00 до 20:00.
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Новикомбанк поддерживает ключевые проекты калужских промышленников
Введение санкций наглядно продемонстрировало, насколько крепка оказалась российская промышленность, которая не просто выстояла в жёстких условиях ограничений, но и сумела шагнуть вперёд, дав новый импульс развитию промышленного производства.
Возможность совершенствовать отечественные технологии и создавать собственную продукцию многим предприятиям сегодня даёт опорный банк Ростеха — Новикомбанк, который активно поддерживает российские проекты в области авиастроения, автопрома, двигателестроения, судостроения и электроники.
Промышленность и государство объединяют усилия
Не углубляясь в цифровые показатели, отметим лишь то, что по итогам 10 месяцев этого года промышленное производство в России, несмотря на санкции, выросло на 0,1%. Даже в октябре, если отбросить сезонный фактор, этот показатель увеличился на 0,7% после сентябрьского снижения на 0,5%.

Страна взяла курс на импортозамещение, особенно по части критически важных технологий, ответственных за национальную безопасность. По мнению главы Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, сейчас особенно важно сконцентрировать организационные и финансовые усилия промышленности и государства.

И здесь одним из действенных механизмов является предоставление льготной промышленной ипотеки. Осенью Минпромторг отобрал ряд банков, которым государство готово предоставить субсидии на выдачу целевых льготных кредитов для отечественных промпредприятий на покупку производственной недвижимости. И Новикомбанк попал в список финансовых организаций, которым государство доверило эту важную миссию.

Данный выбор очевиден: банк не только участвует практически во всех действующих механизмах господдержки, но и предлагает собственные льготные программы для корпоративных клиентов. Среди партнёров банка — ведущие предприятия авиастроительной, судостроительной и машиностроительной и других высокотехнологичных отраслей промышленности. Один из ключевых проектов в кредитном портфеле — участие в финансировании производства российского пассажирского самолёта нового поколения МС‑21. Что примечательно, Новикомбанк финансирует не только головную структуру — Корпорацию «Иркут», но и всю цепочку кооперации. Так, например, для поставщиков «Иркута» банк разработал специальную программу льготных гарантий на проведение научно­исследовательских и опытно-­конструкторских работ.
Новикомбанк оказывает содействие калужским заводам
В Калужской области Новикомбанк также активно поддерживает промышленный комплекс. Среди компаний-­партнёров банка такие значимые предприятия региона, как АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина», АО «КЭМЗ», АО «Калугаприбор», АО «КНИИТМУ», АО «ВОСХОД — КРЛЗ», АО «КАДВИ», ПАО ПЗ «Сигнал», ПАО «КЗАЭ», АО НПФ «Сигма» и другие.

На обнинском предприятии ОНПП «Технология», например, в это году презентовали разработку, повышающую эффективность космических аппаратов.

Научные сотрудники изобрели технологию, которая позволяет создавать ультралёгкие, но при этом очень жёсткие композиционные изделия, которые могут использоваться в качестве части корпуса космического аппарата.

Другой партнёр банка — АО «КЭМЗ», входящее в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, — в сентябре сообщил о своей новой разработке — синхронном электродвигателе для лифтов.

А вот предприятие «Калугаприбор» в рамках Международного военно-­технического форума «Армия‑2022» презентовало телефонную станцию «Протон-­КА», которая позиционируется как уникальное импортозамещающее решение в области организации связи и представляет собой универсальный программно-­аппаратный комплекс для развития мультисервисных узлов коммутации.

Среди партнёров банка также «Калужский двигатель», который в прошлом году успешно презентовал инновационную газотурбину для «БелАЗа». Также банк оказывает поддержку Калужскому заводу автомобильного электрооборудования — летом этого года он заявил о внедрении нац- проекта бережливых технологий, в рамках которого начал производство электровентиляторов системы отопления автомобиля.
Стабильность и надёжность
— Новикомбанк давно и эффективно финансирует промышленные предприятия, помогая реализации их ключевых проектов на всех этапах — от идеи до серийного производства. Благодаря глубокой экспертизе и накопленному опыту мы точно знаем, как оптимально сочетать доступные сегодня инструменты господдержки с собственными программами банка, таким образом обеспечивая промышленность доступным финансированием, — подчеркивает управляющий Допофисом Новикомбанка в Калуге Марина Кузина.

Отметим, что по итогам девяти месяцев 2022 года корпоративный портфель Новикомбанка вырос на 8% — до 440 миллиардов руб­лей. Чистая прибыль кредитной организации увеличилась в 1,8 раза — до 15,2 миллиарда.

Основным драйвером роста прибыли, как уверены в банке, стало грамотное и эффективное финансовое взаимодействие с высокотехнологичными предприятиями отечественной промышленности.

— Несмотря на санкционное давление, Новикомбанк демонстрирует высокие показатели рентабельности и хорошее качество активов, что позволяет ему оставаться одним из стабильных и надёжных российских банков, — отметила Марина Кузина.

Марина КУЗИНА
Управляющий Допофисом Новикомбанка в Калуге
Пусть наступающий год будет для вас добрым и пройдет без потерь!