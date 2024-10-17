— Принесли ли зримые ожидаемые результаты новые инновационные практики — ​наставничество, «Бережливое производство», «5S»?



— В этом году мы действительно стартовали с целой серией учебных проектов и привлекли специалистов в рамках программ «5S» и «Бережливое производство».



Также у нас есть и свои специалисты. Создано Бюро производственных систем, которое занимается обучением как рядовых работников, так и руководителей.

Работа в данном направлении, на мой взгляд, является долгосрочным вложением.



И в этом контексте мгновенные результаты возможны только на бумаге. Видеть причины потерь, постоянно работать над улучшением процессов, оснащённостью производственных подразделений, улучшать взаимодействие необходимо всегда. Только в этом случае возможно будет фиксировать позитивный результат.



На 2025 год мы планируем уже целую систему мероприятий.



Что касается наставников, на сегодня у нас подготовлено порядка десяти сотрудников для обучения наставничеству. За это очень благодарим Калужскую торгово-­промышленную палату.



Уже разработано положение, которое регулирует способы оплаты, материальной мотивации наставников.

К нашим сварщикам уже пришли ученики, желающие освоить эту профессию, на днях с ними подписаны соответствующие соглашения. Мы приложим максимум сил, чтобы эти ребята работали у нас.



— Появились ли новые партнёры и заказчики или пока хватает и старых?



— Ключевым партнёром для нас по-прежнему является Газпром. Однако около 15% мощностей мы всегда держим для новых проектов, которые не являются нашей стандартной номенклатурой.



Впервые за несколько лет мы имеем полностью законтрактованную программу производства на 2025-й год. А эта программа по отношению к объёмам текущего года означает рост производства порядка на 40%. Это следующий шаг, который нам предстоит сделать. Амбициозная задача, но уверен, что с действующей командой возможно большее.



Важным пунктом является то, что уже сейчас мы начали формировать пакет на 2026 год.



— Какие надежды связываете с наступающим годом?



— Уже есть конкретное планирование в рамках перестройки производственной цепочки.



Это постепенный запуск пустующих производственных площадей, инвестиции в новое лазерное оборудование, устойчивое развитие кадровых политик, первые шаги в которых уже сделаны и были успешными.



Ну, и очень большая надежда, что стабильность на рынках сбыта и закупок будет только укрепляться и предоставит нам дополнительные возможности.