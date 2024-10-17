ИТОГИ ГОДА
2024
ТОП-10 событий года от Владислава ШАПШИ
Подводим итоги уходящего 2024-го с губернатором.
  • 1
    Автокластер снова в строю
    - Одним из главных событий прошедшего года стало дальнейшее восстановление работы калужского автокластера. Для меня и всего правительства с момента ввода санкций это стало одной из приоритетных задач.

    Мы последовательно искали партнеров в дружественных странах, которые перезапустили бы заводы ушедших из страны производителей. И это дало свои плоды. Один за одним остановленные производства перезапускались и с их конвейера начало сходить все больше и больше техники.

    Очередным событием в этой цепи стало возобновление работы бывшего французско-японского предприятия «ПСМА Рус».

    На этом заводе сначала наладили выпуск Citroen C5 Aircross, а ближе к концу года началась сборка автомобилей китайского бренда Haval M6.

    В связи с этим событием открылась тысяча новых рабочих мест. Во многом это стало возможно потому, что здесь осуществляется не отверточная сборка, а полный цикл производства, с варкой и покраской корпуса.
  • 2
    Кампус – это не только про бауманку
    - В этом году КФ МГТУ им Баумана отметил свое 65-летие. На данный момент в филиале учатся свыше двух с половиной тысяч студентов более чем из 60-ти российских регионов и 13-ти зарубежных стран.

    В полную силу заработал и кампус университета, однако эта история не только про этот прославленный вуз. Строительство студгородка дало мощный толчок развитию всего микрорайона в окрестностях деревни Пучково.

    Здесь появился надземный переход, полноценный продуктовый супермаркет и аптека, о которой местные жители доселе и не мечтали. А благодаря запуску нового маршрута №34 существенно улучшилась транспортная доступность микрорайона.

    Уже скоро близ кампуса бауманки начнется строительство IT-кампуса. Это будет школа для ребят со всей страны, в том числе Калужской области. Она позволит системно решать проблему с кадровым дефицитом в IT-отрасли.

    Однако и это не все плюсы студгородка. После того, как в этом году бауманка полностью переехала в кампус, в центре города освободились помещения, где ранее располагались учебные корпуса этого вуза. И сейчас прорабатывается решение по переезду Калужского индустриально-педагогического колледжа и Калужского медколледжа в эти корпуса.
  • 3
    Третий – пошел.
    - Итоги Петербургского международного экономического форума подтверждают сказанное выше. Калужская область с каждым годом наращивает интерес к себе со стороны инвесторов. В этом году на этом глобальном мероприятии было заключено огромное количество соглашений, достигнуто множество договоренностей о сотрудничестве в будущем как с отечественным, так и зарубежным бизнесом.
    Перечислять все их будет очень долго и утомительно, потому остановлюсь на самых интересных.
    В Мещовский район инвестируют 50 миллиардов рублей. Там построят предприятие по производству машиностроительных компонентов дробильного оборудования, горной и специальной техники.
    Пять миллиардов рублей инвестор вложит в создание в Калужской области медоборудования и расходных материалов. Это предприятие позволит создать в регионе 250 рабочих мест.
    Также в регионе будут производить детское игровое оборудование и аттракционы. Инвестор вложит в производство полтора миллиарда рублей. Предприятие, которое откроется в ОЭЗ «Калуга», создаст 100 рабочих мест.
    А в Боровском районе за 2,1 миллиарда рублей построят большой акватермальный комплекс. Он заработает уже в 2027 году.
    И это, конечно же, далеко не всё.
  • 4
    Россыпь соглашений на ПМЭФ
    - Итоги Петербургского международного экономического форума подтверждают сказанное выше. Калужская область с каждым годом наращивает интерес к себе со стороны инвесторов. В этом году на этом глобальном мероприятии было заключено огромное количество соглашений, достигнуто множество договоренностей о сотрудничестве в будущем как с отечественным, так и зарубежным бизнесом.

    Перечислять все их будет очень долго и утомительно, потому остановлюсь на самых интересных.

    В Мещовский район инвестируют 50 миллиардов рублей. Там построят предприятие по производству машиностроительных компонентов дробильного оборудования, горной и специальной техники.

    Пять миллиардов рублей инвестор вложит в создание в Калужской области медоборудования и расходных материалов. Это предприятие позволит создать в регионе 250 рабочих мест.

    Также в регионе будут производить детское игровое оборудование и аттракционы. Инвестор вложит в производство полтора миллиарда рублей. Предприятие, которое откроется в ОЭЗ «Калуга», создаст 100 рабочих мест.
    А в Боровском районе за 2,1 миллиарда рублей построят большой акватермальный комплекс. Он заработает уже в 2027 году.

    И это, конечно же, далеко не всё.
  • 5
    Экономика растет
    - Как уже было сказано, автокластер стремительно набирает ход, промышленные площадки растут, в регион приходят новые инвесторы, а старые расширяют свои производства. И все это не может не сказываться положительным образом как на экономике Калужской области в целом, так и на промышленности в частности.
    По итогам десяти месяцев этого года, рост промышленности составил 12%. Это весьма ощутимый показатель. Достаточно сказать, что объём отгруженной продукции составил около триллиона рублей. Последний раз такой показатель был у нас в досанкционном, 2021 году.
    Серьезные успехи наблюдаются и в сельском хозяйстве. Год будет завершен с пятипроцентным приростом объемов производства сельхозпродукции.
    Регион остаётся лидером по темпам роста производства молока. До конца года хозяйства области произведут почти 600 тысяч тонн этого продукта, что на 10% больше, чем в прошлом году.
    Почти на 7% увеличилось производство мяса.
    Мы видим рост и по другим видам продукции. Наблюдается активное развитие новых направлений.
  • 6
    С кадрами решим всё
    - Этим летом был назначен председателем вновь созданной комиссии Госсовета по направлению «Кадры» по Указу Президента. Это большое доверие со стороны Владимира Владимировича Путина.

    Среди вопросов, которые уже решаем: как перенастроить систему подготовки кадров, укрепить связку между всеми уровнями образования, донастроить систему профориентации, среднего профтехобразования и обеспечить активное участие предприятий и организаций в подготовке кадров.

    В течение этого года с участием глав федеральных ведомств и Председателя правительства РФ Михаила Мишустина определили главные параметры нацпроекта «Кадры». В него войдут четыре федеральных проекта.

    Будем выполнять и поставленную Михаилом Владимировичем задачу создания «карьерного маршрута»: школа – колледж/вуз – работодатель.
    Одна из главных целей – преодолеть имеющийся дефицит кадров, сформировав гибкую, эффективную систему подготовки специалистов, ориентированную на запросы экономики и способную быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

    Нацпроект «Кадры» начнем реализовывать уже с января 2025 года. Чувствую за это свою большую ответственность.

    Не могу не отметить и успехи Федерального технопарка профобразования, который осенью отметил год своей работы.

    - Лучшая площадка в стране, - сказал о ней Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев.

    Будем стремится к таким оценкам во всем остальном.
  • 7
    Летим свободно.
    - Продолжает свое развитие аэропорт «Калуга» им. К.Э. Циолковского. Несмотря на тот удар, который нанес авиаперевозкам коронавирус, воздушные ворота региона продолжают поступательное развитие.

    Возобновляются полеты по старым направлениям и открываются новые. За этот год пассажиропоток вырос на 40%. Увечилось количество рейсов по самым популярным направлениям – Санкт-Петербург и Сочи.

    Теперь из Калуги, как и до пандемии, снова можно улететь в Калининград, Екатеринбург, Казань.

    Запустили новые направления. Это Череповец и, пожалуй, одна из главных авиановостей региона – теперь из Калуги можно свободно улететь в столицу Турции Стамбул.

    Еще одно важное для аэропорта событие – в декабре мы достигнем отметки в один миллион пассажиров с момента открытия аэропорта.

    Из планов на ближайшее будущее – возобновление полетов в Киров, запуск маршрутов в Челябинск, Махачкалу, Баку, Батуми.
  • 8
    Фронту поможем, своих не бросим
    - Особое внимание уже третий год оказываем помощи участникам СВО и пострадавшим от рук украинских террористов.

    Главным потрясением этого года, конечно, стало вторжение нацистских формирований на территорию Курской области. Сразу же предложил свою помощь в размещении беженцев в регионе и тем, кто остановил вторжение. Уже в начале августа в Калугу с курской земли прибыли первые сто человек.
    Помогли и тем, кто бежал от ВСУ самостоятельно, вне организованной эвакуации. Разместили их, предоставили все необходимое.

    На данный момент у нас проживает порядка 650 курян. Кто-то у родственников, кто-то в пунктах временного проживания, под которые отданы санатории региона.

    Также организовали доставку всего необходимого в Курск. Туда отправились уже несколько гуманитарных конвоев с сотнями тонн груза.

    Не забываем и о Белгородчине. Партии гуманитарной помощи периодически отправляем туда в течение года и будем делать это столько, сколько потребуется.

    Также продолжается поддержка частей в зоне СВО, где с врагом бьются наши земляки. Помогаем всем, что просят наши бойцы. К примеру, совсем недавно, в начале декабря, отправили «за ленточку» шесть мотоциклов.

    Этот вид транспорта очень востребован в условиях современной войны и заметно облегчает работу тем же связистам, а снабженцам позволяет безопаснее доставлять все самое необходимое бойцам в самых горячих точках боестолкновений.

    Безусловно продолжим подобные меры поддержки ради нашей, уверен, уже скорой победы.
  • 9
    Будущее за малыми городами.
    - Девятый по счету Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» в этом году прошел в Калуге на площадке Федерального технопарка профобразования и сразу побил рекорд - 3000 участников.

    Это, действительно, знаковое событие для нашего региона, в котором принял участие глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

    Данный форум - широкая площадка для обсуждения насущных вопросов градостроительства, создания комфортной и безопасной среды, повышения качества жизни.

    Ведь большая часть населения России живет не в огромных мегаполисах, а именно в малых городах, таких как наша Калуга, Обнинск и другие. Потому одна из задач этого форума – разработать решения, которые кратно повысят уровень жизни в малых городах и поселениях.

    А одним из ключевых событий форума стало вручение I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Калужская область стала лауреатом в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
  • 10
    Заботимся о людях.
    - Завершить ТОП-10 событий уходящего 2024 года хотел бы, может, не такой глобальной и масштабной темой, как многие из предыдущих, но очень важной для большого числа жителей Калужской области.

    Речь идет о запрете так называемых «наливаек» в жилых домах.
    К сожалению, многие годы жители многих населенных пунктов региона страдали от деятельности недобросовестных предпринимателей, которые пользовались лазейками в законе об ограничении торговли спиртным.

    Люди устали от шума и беспорядка в подобного рода заведениях. Буйные напившиеся маргиналы и прочие громкие люди навеселе, попросту не давали людям покоя по ночам. А власти на местах ничего не могли с этим поделать, так как не было федерального закона, который развязал бы нам руки и позволил ограничить работу подобных заведений.

    И вот, наконец, в этом году Госдума приняла такой закон, и мы получили право вводить ограничения на местном уровне.

    Дали время добросовестным предпринимателям подготовиться к новым условиям до 1 марта 2025 года. С этого дня с 22.00 до 10:00 будет запрещена торговля алкоголем в предприятиях общепита, кафе и барах, расположенных в жилых домах и в помещениях близ них.

    И многие наши земляки по ночам будут спокойно отдыхать.
КАДВИ: год продуктивной работы и достижений
В нынешнем году ПАО «КАДВИ» завоевало сразу несколько наград и полностью выполнило план по выпуску продукции.

Итоги года позволяют руководству и сотрудникам предприятия уверенно смотреть в будущее.

Такие успехи стали возможны благодаря чётко налаженной системе всего производства от непосредственно работы в цехах до социальной составляющей.
Малая энергетика — большие достижения
В декабре в России наградили победителей 10‑й Международной премии «Малая энергетика — ​большие достижения». С 1 июля по 5 ноября 2024 года на сайт премии поступило 72 заявки из России и ОАЭ. Оценка конкурсных работ проходила по 6 номинациям.

ПАО «Калужский двигатель» получил Золотую молнию — ​главный приз 10‑й Международной премии «Малая энергетика — ​большие достижения» в номинации «Лучший проект в сфере малой энергетики мощностью до 5 МВт».
Члены экспертного совета отметили представленную заводом на конкурс газотурбинную электростанцию ГТЭС АГ100 СТ400 мощностью 100 кВт, работающую в пос. Полазна Пермского края.

В ходе торжественной церемонии, состоявшейся на площадке «Деловой России», члены экспертного совета, включая профессора Университета Халифа (ОАЭ) Самуэля Мао, отметили высокий уровень конкурсных работ, заявленных на соискание Премии‑2024.

Кадровая победа
«Калужский двигатель» признан победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организации производственной сферы». ПАО «КАДВИ» заняло первое место и выдвинуто для дальнейшего участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса.

Проводимой на ПАО «КАДВИ» кадровой и социальной деятельности дана высокая оценка.

Особенно отмечена проделанная работа по привлечению и трудоустройству новых работников, по большому количеству трудоустроенных молодых кадров, по проводимому обучению персонала на предприятии по широкому списку профессий, имеющих большой социальный пакет и корпоративные льготы для работников и семей с детьми, а также проделанная работа по повышению культуры производства и созданию новых рабочих мест.
Оценка губернатора
13 декабря губернатор Владислав Шапша и председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев посетили производственный комплекс завода. Генеральный директор Евгений Галынский представил главе региона основные производственные процессы предприятия, а также рассказал об областях применения продукции.

Для выпуска уникального оборудования, которое помогает укреплять оборонный потенциал и безопасность страны, предприятие получает меры государственной поддержки, что позволило в пять раз увеличить выпуск востребованной гражданской продукции — не имеющих аналогов в России газотурбинных электростанций. Завод теперь выпускает до 28 газотурбинных электростанций мощностью 100 кВт, а также запустил опытно­промышленное производство таких установок мощностью 800 кВт.

Всё используемое сырьё, материалы и комплектующие на производстве — ​отечественные. Завод планирует занять до 60% российского рынка микротурбинных электростанций к 2025 году.

Производить такое оборудование во многом позволило техперевооружение. Роботизированные линии позволяют повысить качество продукции, снизить затраты.

— Работаем над тем, чтобы такие предприятия получали дополнительные меры господдержки и мотивацию для дальнейшего обновления производства, — отметил губернатор.

Отдельное внимание было уделено участию завода в проекте «Профессионалитет».

Евгений Галынский рассказал, что КАДВИ активно помогает в подготовке студентов среднего профессионального образования по востребованным специальностям: оператор станков с ПУ, техник-­­технолог, станочник и другим.
Президенту ПАО «КАДВИ» Юрию Лейковскому вручены регалии Почётного гражданина Калужской области.
На торжественной церемонии присутствовали губернатор Владислав Шапша, председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев, генеральный директор ПАО «Калужский двигатель» Евгений Галынский, труженики завода, а также руководители смежных предприятий.

Губернатор отметил, что Юрий Лейковский для калужан — пример инициативного, деятельного и энергичного руководителя. Завод КАДВИ укрепляет оборонный потенциал и безопасность нашей страны, производит продукцию, необходимую Вооруженным силам. Предприятие всегда участвовало в социальных программах и проектах, построило более 120 объектов, включая жилые микрорайоны, детские сады, школы, больничные корпуса и многое другое, поддерживало образовательные, культурные, медицинские, спортивные учреждения, помогало развивать сельское хозяйство.

— Это оценка Вашего труда и благодарность за всё, что Вы сделали для нашей малой родины. У нас огромный трудовой путь. На протяжении четырёх десятилетий под Вашим началом предприятие развивалось, создавало сложнейшую технику, выполняло задачи, связанные с государственным оборонным заказом и выпускало востребованную гражданскую продукцию.

Знаю, с какой теплотой и уважением относятся к Вам заводчане.
В непростые времена Вы сумели сохранить многотысячный коллектив. Он помогал добиваться тех успехов, которыми известно предприятие, и укреплял добрую славу Калужской области, — сказал Владислав Шапша.

В рамках торжества Владислав Шапша также вручил региональные награды лучшим работникам ПАО «КАДВИ» за многолетний и добросовестный труд, вклад в развитие оборонной промышленности Российской Федерации.
Генеральный директор КАДВИ Евгений Галынский.
С Новым годом!
Генеральный директор ПАО «Калужский двигатель» Евгений Галынский поздравил всех жителей Калужской области с наступающим Новым годом.

В поздравлении, в частности, говорится:
— От коллектива завода «Калужский двигатель» и от меня лично примите сердечные поздравления с Новым годом!

Пусть наступающий 2025 год бережно сохранит всё самое лучшее, что есть в нашей жизни, станет для всех нас удачным и продуктивным, временем профессиональных свершений и созидательных дел на благо нашего Отечества. Крепкого здоровья, счастья, процветания и благополучия вам и вашим семьям!

Реклама. ПАО «КАДВИ». erid: 2VfnxwGPE8x

«Меркатор»: итоги и планы
ООО «Меркатор Холдинг» — один из локомотивов отечественного машиностроения, признанный лидер в области производства дорожно-коммунальной техники. Компания разрабатывает, производит и поставляет специализированные машины для содержания городской инфраструктуры, занимается обучением операторов и сервисным обслуживанием, а также внедряет собственные IT-решения, направленные на эффективное управление дорожно-коммунальным парком.
История успеха
В 2000 году ООО «Меркатор Холдинг» начинал работу как импортёр дорожно-коммунальной спецтехники. Однако высокая стоимость готовых машин иностранного производства побудила к созданию «гибридов»: размещению оборудования, выпущенного зарубежными партнёрами, на отечественных шасси.

Результатом стало создание оборудования, приспособленного к российским условиям эксплуатации, и умеренная стоимость, что обеспечило преимущества на отечественном рынке.

За несколько лет компания нарастила объём собственных и совместных разработок, услышала и нашла пути реализации запросов и потребностей российских клиентов и в 2011 году приняла решение о строительстве своего завода.

Его торжественное открытие на территории индустриального парка «Калуга­Юг» состоялось 29 мая 2014 года. С тех пор компания прошла большой путь в реализации программы импортозамещения, и в этом году заводу «Меркатор Калуга» исполнилось 10 лет!

Производственные мощности «Меркатор Холдинг»
Не случайно местом расположения завода избрали Калужскую область — ​это один из самых технологически развитых регионов России. Здесь сосредоточены лучшие инженерные и рабочие кадры для современного машиностроения, и они находят применение своим талантам на предприятии.

Производственные мощности первой очереди, запущенные в 2014 году, занимают площадь в 11 тыс. м2 и выпускают более 700 машин в год. «Мозговым центром» завода «Меркатор Калуга» является собственное конструкторское бюро.

Достижения предприятия в области современного высокотехнологичного машиностроения были по достоинству оценены государством. В 2017 году завод был признан лидером своей отрасли. Предприятие удостоили звания национального чемпиона в рейтинге Минэкономразвития. Завод «Меркатор» стал лауреатом премии «ТехУспех‑2017».

В 2020 году калужский завод занял первое место на рынке российских производителей КДМ.
Развитие и рост
Компания определила своим приоритетом выпуск российской коммунальной техники, максимально независимой от иностранных комплектующих, а также увеличение объёмов производства в связи со значительным повышением спроса. С ситуацией, когда количество заказов превысило возможности производства ООО «Меркатор Холдинг» столкнулся ещё в 2021 году.

Поэтому уже летом 2022-го был запущен второй производственный цех в Мстихино. Туда было перенесено заготовительное производство: всё, что связано с подготовительными работами: резкой, сваркой, гибкой металла.

Фактически производство разделили на «грязную» и «чистую» части, что позволило компании существенно увеличить количество постов для сборки машин в основном корпусе. В эти преобразования компания инвестировала около 500 миллионов рублей.

В Мстихино начали работать металлообрабатывающие станки последнего поколения, и там же осуществляется роботизированная сварка.

На основном производстве стартовало строительство новых помещений, которые позволят вывести в отдельное производственное здание операции, связанные с финальным тестированием машин и оборудования, а также монтаж IT‑оборудования. Все эти изменения позволят нарастить объёмы выпуска.
Директор завода «Меркатор Калуга» Дмитрий Викторович Корабельников
Об итогах 2024 года рассказывает директор завода «Меркатор Калуга» Дмитрий Викторович Корабельников.

— Планов у нас много: продолжить проект больших пылесосов ВКМ‑6500, учитывая большую рыночную потребность именно в этих машинах, в следующем году мы должны произвести ещё больше таких машин.

В этом году мы представили рынку несколько совершенно новых моделей: первая в России КДМ на КамАЗе К5. У машины на базе КамАЗ К5 перспективы достаточно интересные. Она получилась магистральной, хорошо приспособленной для уборки федеральных трасс.

Мы также собрали первую в нашей истории ​КДМ на базе шасси ГАЗ и реализовали первый прототип самой ожидаемой новинки года ВКМ 2024 — ​усовершенствованной версии компактного самоходного пылесоса ​ВКМ 2020.
Помимо этого, модернизированы и улучшены наши снежные плуги: скоростные, передние, боковые, с пластиковым и металлическим кожухом. Реализован план производства по изготовлению фрезерно-роторного снегоуборочного оборудования РС400 для фронтальных погрузчиков.

Уже сейчас мы знаем бОльшую часть загрузки будущего года. У нас есть чёткий производственный график. Уверен, что в 2025 году мы выполним все намеченные цели.
Старший вице-президент ООО «Меркатор Холдинг» Никита Евгеньевич Сидоров
О планах на будущее рассказал старший вице-президент ООО «Меркатор Холдинг» Никита Евгеньевич Сидоров

— В настоящий момент мы ставим ориентиры уже на 2026 год. Цели на 2025 год для нас понятны, и мы готовимся к их реализации. Основная задача обеспечить необходимый объём выпуска техники как для крупных мегаполисов, так и для рыночных клиентов из любой точки России.
К концу 2025 года мы планируем подойти в раскрученном состоянии производства, которое настроено на выпуск большого количества машин. Перед нами встанет задача поддержать высокий темп и объём производства. Машины 2026 модельного года должны иметь уникальные конкурентные преимущества и сбалансированную рыночную цену.

В связи с наращиванием производственных мощностей завод «Меркатор Калуга» расширяет штат и приглашает на работу:

  • инженера-технолога
  • инженера-конструктора
  • инженера-программиста
  • специалиста отдела логистики
  • электросварщика

Мы предлагаем не просто работу, но и возможность учиться, развиваться и расти в компании.

Контакты службы персонала:

тел.: 8 (4842) 200-163 (доб. 709).

Поздравляем вас с наступающими Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Желаем крепкого здоровья, огромного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов!

Пусть в 2025 году вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов.

Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъём всегда сопровождали вашу жизнь!
Любви, добра и благополучия!

С благодарностью и глубоким уважением, коллектив компании «Меркатор Холдинг».
Центральный офис
г. Москва, Мамоновский переулок, 4, с. 1
8 (800) 234-10-40
holding@merkatorgroup.ru

Завод Меркатор Калуга
8 (4842) 20-01-63
kaluga@merkatorkaluga.ru

merkatorgroup.ru

Реклама. ООО «Меркатор Холдинг». erid: 2Vfnxwg72eU

Стройка века, набережные и новые кадры
Какие события уходящего 2024-го запомнились городскому голове Калуги Дмитрию ДЕНИСОВУ
  • 1
    Синие мосты – «стройка века»
    - В этом году мы завершили дело, к которому пытались подступиться последние 10-15 лет. Закончилась реконструкция Синих мостов.
    Это не просто путепровод, а важная транспортная развязка Малинники-Силикатный-Тайфун.
    Завершение этой инфраструктурной стройки наконец-то сняло проблему «узкого горлышка», которая существовала на северо-восточном направлении долгие годы, доставляя огромное количество проблем калужанам, живущим в перечисленных микрорайонах.
  • 2
    В горуправу приходят новые руководители
    - В этом году в горуправе произошло внушительное обновление команды, проведена ротация кадров.
    На одно из важнейших направлений поставил своего первого заместителя Александра Серякова. Теперь он занимается управлением всем городским хозяйством, дорогами, благоустройством.
    Дарью Крыженкову назначил своим заместителем по социальным вопросам. До этого она показала себя с самой лучшей стороны в Дзержинском районе.
    Дарья Евгеньевна в 2022 году победила в региональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Калужской области» в категории «Лучший руководитель».
    Усилил команду горуправы руководитель Центра управления регионом, а ныне мой заместитель, начальник управления делами Кирилл Гуров. Он сменил на этом посту Павла Харламенкова, который теперь возглавляет управление по работе с населением на территориях.
    Кстати, управление делами городского головы становится кадровой школой. К примеру, заместитель этого управление Никита Новиков поступил на новый поток «Школы мэров» - президентской образовательной программы, направленной на подготовку управленцев для муниципалитетов.
  • 3
    Новые красные автобусы вместо пазиков для калужан
    - В этом году продолжилась транспортная реформа. В город прибыла внушительная партия новеньких автобусов, которые Калуга приобрела благодаря решению губернатора Владислава Шапши и поддержке федерального центра.

    Продолжается активная работа по точечным изменениям в маршруты движения. Муниципальный перевозчик очень внимательно анализирует все жалобы калужан и на основании них вводятся корректировки в работу маршрутов.

    Таким образом, поэтапно решаем проблему с пассажирскими перевозками в городе. Увеличение числа муниципальных автобусов уже вывело Калугу на новый уровень транспортного обслуживания.

    Это и возможность проехать со скидкой в 11 рублей при оплате через стикер системы быстрых платежей, и легкая удобная оплата одним касанием к терминалам, которые есть при входе в автобусы.

    Давно уже привычными стали месячные проездные, которые позволяют существенно сэкономить на транспорте.

    Прорабатывается вопрос введения времени действия билета, чтобы калужане, оплатив проезд один раз могли в течение определенного времени делать пересадки на другие маршруты бесплатно.
  • 4
    Начало обновления зеленого каркаса Калуги
    - В этом году начали решать одну из самых щепетильных проблем – озеленение Калуги.

    Сложность ее в том, что многие калужане по вполне понятным причинам с болью в сердце воспринимают картину, когда спиливают даже больные или уже мертвые деревья. Особенно, когда это происходит массово.

    Но мы обязаны были это сделать, чтобы сохранить здоровые деревья и получить возможность высадить новые. Потому многие годы велся учет больных и мертвых зеленых насаждений, а в этом году мы удалили одну шестую их часть. Теперь на смену им будут высажены новые и красивые.
    50 миллионов рублей на это нашлись благодаря народному голосованию в рамках программы улучшения комфортной городской среды. Калужане большинством голосов решили потратить эти деньги именно на закупку новых деревьев и озеленение любимого города.

    А для того, чтобы это происходило упорядоченно, по науке, мы объявили конкурс на замещение вакантной должности главного садовника Калуги.
    В его задачи будет входить составить план озеленения города и осуществить его.
  • 5
    Яченка и сквер Волкова. Курортно-спортивная зона
    Продолжаем благоустраивать набережную Яченского водохранилища и сквер Волкова.

    В этом году набережная получила освещение вплоть до гребной базы, а от нее благоустроена дорожка в бор.

    На всем протяжении набережной впервые в истории Калуги появилась разметка для велосипедов.

    Ну и, пожалуй, главное событие - наконец-то начаты работы по укреплению многострадального склона у музея космонавтики. Восстановление оплатит фирма-проектировщик, которая не учла важнейшие параметры при разработке проекта, после реализации которого укрепленный склон попросту сполз.

    В сквере Волкова, благодаря поддержке губернатора, появилась велобеговая дорожка, а так же спортивные тренажеры и теннисные корты, которые оборудовало одно из предприятий города.
35-й Механический завод: уверенно набираем скорость
Одно из ведущих машиностроительных производств Калужской области провожает уходящий год с внушительным объёмом достижений. О том, что сделано, а что ещё предстоит, наш разговор с генеральным директором ООО «НПП «35 МЗ» Андреем Катковым.

— Андрей Викторович, каким в целом был этот год для предприятия — ​сложным или обычным, успешным или проблемным? Чем он в первую очередь запомнился?

— 2024-й ​стал непростым и крайне насыщенным годом. Это связано с увеличением темпов производства, с более сложным номенклатурным рядом.

Трудоёмкость увеличилась более чем на 35% по сравнению с 2023-м. Это, в свою очередь, обнажило многие узкие места. Но я оцениваю год как успешный. И в этом огромная заслуга моих коллег, команды. За что я искренне им благодарен.

— Чего удалось добиться в плане материально-технического оснащения, новых возможностей производства?

— В течение 2024 года был разработан и принят ряд решений, имеющих стратегическое значение.

Это серьёзные инвестиции в заготовительное производство, включая оптимизацию площади, модернизацию действующего и приобретение нового оборудования лазерной резки.

Это изменение действующей производственной цепочки, включая точечный перенос сварочных участков и выделение отдельного цеха «Финишная доработка изделий».

Особое внимание уделено развитию IT сферы. Запущен процесс разработки и внедрения ERP-системы. Есть и другие проекты, но об этом позже.
— Принесли ли зримые ожидаемые результаты новые инновационные практики — ​наставничество, «Бережливое производство», «5S»?

— В этом году мы действительно стартовали с целой серией учебных проектов и привлекли специалистов в рамках программ «5S» и «Бережливое производство».

Также у нас есть и свои специалисты. Создано Бюро производственных систем, которое занимается обучением как рядовых работников, так и руководителей.
Работа в данном направлении, на мой взгляд, является долгосрочным вложением.

И в этом контексте мгновенные результаты возможны только на бумаге. Видеть причины потерь, постоянно работать над улучшением процессов, оснащённостью производственных подразделений, улучшать взаимодействие необходимо всегда. Только в этом случае возможно будет фиксировать позитивный результат.

На 2025 год мы планируем уже целую систему мероприятий.

Что касается наставников, на сегодня у нас подготовлено порядка десяти сотрудников для обучения наставничеству. За это очень благодарим Калужскую торгово-­промышленную палату.

Уже разработано положение, которое регулирует способы оплаты, материальной мотивации наставников.
К нашим сварщикам уже пришли ученики, желающие освоить эту профессию, на днях с ними подписаны соответствующие соглашения. Мы приложим максимум сил, чтобы эти ребята работали у нас.

— Появились ли новые партнёры и заказчики или пока хватает и старых?

— Ключевым партнёром для нас по-прежнему является Газпром. Однако около 15% мощностей мы всегда держим для новых проектов, которые не являются нашей стандартной номенклатурой.

Впервые за несколько лет мы имеем полностью законтрактованную программу производства на 2025-й год. А эта программа по отношению к объёмам текущего года означает рост производства порядка на 40%. Это следующий шаг, который нам предстоит сделать. Амбициозная задача, но уверен, что с действующей командой возможно большее.

Важным пунктом является то, что уже сейчас мы начали формировать пакет на 2026 год.

— Какие надежды связываете с наступающим годом?

— Уже есть конкретное планирование в рамках перестройки производственной цепочки.

Это постепенный запуск пустующих производственных площадей, инвестиции в новое лазерное оборудование, устойчивое развитие кадровых политик, первые шаги в которых уже сделаны и были успешными.

Ну, и очень большая надежда, что стабильность на рынках сбыта и закупок будет только укрепляться и предоставит нам дополнительные возможности.

г. Калуга, ул. Тульская, 128

Телефон: +7 (4842) 719-802

www.mz35.ru

Реклама. ООО "Научно-производственное предприятие "35-й Механический завод". erid: 2VfnxxbUant

ПАО «КоМЗ» подводит итоги года
Козельский механический завод сохраняет традицию производить качественную продукцию и помогает молодым специалистам реализовать себя.
История Козельского механического завода началась в далёком 1931 году. На протяжении 93 лет предприятие поддерживает статус надёжного работодателя и серьёзного партнёра.

Завод занимается изготовлением и проектированием оборудования для газоэнергетических компаний. Среди партнёров завода — ​«Газпром», «Транснефть», «КамАЗ», «Россети», «Мосгортранс» и различные спецслужбы. Также на предприятии изготавливают автолаборатории, автомастерские и мобильные вагон-дома для рабочих, которые трудятся в условиях, лишённых всяческих удобств.

Сейчас на предприятии трудятся более 200 человек. Коллектив активно принимает участие в спортивных мероприятиях и постоянно пополняется новыми кадрами, среди которых много молодых специалистов. В преддверии Нового года мы расскажем о том, с какими итогами предприятию удалось закончить этот непростой год и какие цели ставит перед собой руководство завода на предстоящий год.
Трудности закаляют
Каждый год механический завод ставит перед собой задачу ​наращивать производство. Этот год принёс много трудностей предприятиям различной направленности. Однако коллектив и руководство Козельского механического завода не отступили перед глобальными изменениями в мире и лишь приумножили свои силы.

Предприятию удалось увеличить объём выпускаемой продукции в 1,4 раза и поднять сотрудникам заработную плату. Также завод принял в свои ряды новых сотрудников, преимущественно молодёжь.

За год механический завод выпустил более 200 вагон­домов, которые доставляли по всей стране — ​от Калининграда до Владивостока. Эти дома предназначены для проживания за городом, в отсутствии цивилизации. В них могут с комфортом разместиться 8 человек. Они незаменимы в условиях добычи нефтяной продукции.

Дорогу молодым
«За молодёжью будущее» — ​такого девиза придерживается руководство завода. Старшие работники с удовольствием становятся наставниками для начинающих сотрудников. Здесь приветствуют идеи, даже если они кажутся нереализуемыми, ​выслушают каждого.

Любой работник механического завода может записать свою идею в бланк, который затем передадут руководству. Предложение рассматривается в кратчайшие сроки. Если в перспективе оно может дать экономический эффект, повысить качество продукции или улучшить условия труда, то оно сразу же начинает воплощаться в жизнь. После первых положительных результатов инициатор идеи получает денежную премию.

На заводе всегда рады студентам, которые приезжают на практику. Предприятие участвует в программе «Профессионалитет».

Руководство и сотрудники стараются не только показать студентам все тонкости работы, но и вовлечь юных гостей в процесс производства.
Большие планы
В этом году механический завод освоил принципиально новый продукт — ​мобильный растворный комплекс. Это автомобильный прицеп, внутри которого находятся оборудование для приготовления раствора удобрений и агродроны­-беспилотники, способные поднять до 40 килограммов раствора.

С помощью этого комплекса можно удобрять поля без трактора и другой тяжёлой техники, которая может повредить почву. Опытная партия уже готова и прошла пробную эксплуатацию. В следующем году мобильные комплексы планируют поставить на серийное производство.

Также в ближайшем будущем на производстве планируют внедрить сварочных роботов.

В преддверии Нового года руководство Козельского механического завода поздравляет всех с наступающими праздниками.

Первый заместитель генерального директора Алексей НЕСТЕРОВ поделился главными целями завода на предстоящий год.

— Из года в год мы сохраняем нашу главную традицию — ​производить качественный продукт, учитывая индивидуальные потребности наших клиентов. В 2025 году мы продолжим увеличивать объёмы выпускаемой продукции, — ​отметил он. — ​Также надеемся увидеть в коллективе новые лица и вновь поднять зарплаты.

Первый заместитель генерального директора Алексей Нестеров
Телефоны
+7 (48442) 2–05–20
Кадровая служба:
+7 (48442) 2–06–07
+7–916–777–78–22
Адрес
г. Козельск, Заводская пл., 1
Почта: ok@komz.ru
Сайт: komz.ru

Реклама. ПАО "КоМЗ". erid: 2VfnxvaMu1a

ТОП-7 событий года от минсельхоза
Главные события в агропромышленном комплексе представляет министр сельского хозяйства Александр ЕФРЕМОВ
  • 1
    В селе Пеневичи Хвастовичского района завершается строительство животноводческого комплекса по производству молока ООО «АПК Троицкий» на 3550 коров и 4630 голов молодняка.
    При выходе на полную проектную мощность предприятие будет производить порядка 35,0 тыс. тонн молока в год.

    Реализация данного проекта имеет большое значение как для Хвастовичского района, так и в целом для Калужской области.

    Уже проведен набор сотрудников в количестве 220 человек, среди которых много молодежи из Калужской, Брянской и Курской областей. Всего на предприятии создано 285 рабочих мест.
  • 2
    На птицефабрике в Льва-Толстого открыли высокопроизводительную линию по выпуску полуфабрикатов.
    Новая производственная линия обладает высоким уровнем автоматизации и позволит увеличить выпуск всех видов кулинарии из мяса птицы на 70% – до 37 тыс. тонн в год.

    Программа модернизации на «Птицефабрике Калужская» проходит в рамках крупного инвестиционного проекта Группы «ПРОДО», до 2027 года холдинг намерен вложить в калужское производство более 3 млрд. рублей.
  • 3
    15 октября был запущен первый корпус нового комплекса по выращиванию собственного племенного молодняка КРС.
    Это новый этап в развитии предприятия в ООО «Ти-Эйч Рус Калужский»
    На сегодня инвестиции в предприятие составили более 4,4 млрд рублей. В хозяйстве имеются:

    • Две действующие молочно-товарные фермы на 1200 голов дойного КРС каждая
    • Современный доильный зал «Карусель»
    • Кормовой центр с зерносушилкой
    • 3147 голов КРС вместе с телятами
    • 44 тонны молока ежедневно
    • 7461 тонна молока за 9 месяцев 2024 года

    Предприятие активно развивает земледелие: в обработке более 4000 га земель, где выращиваются люцерна, озимая пшеница и кукуруза на силос. Приобретено 78 единиц современной сельхозтехники.

    Завершается строительство молокоперерабатывающего завода мощностью 500 тонн в сутки в ОЭЗ «Калуга» в Боровском районе.

    Завод вьетнамской компании «Ти-Эйч» будет производить пастеризованное молоко, йогурт, сливки и другие молочные продукты.

    К настоящему моменту проведены бетонные работы, возводится здание основного производственного корпуса, очистные сооружения, здание мойки автоцистерн, ведется строительство зоны хранения материалов, КПП для проезда молоковозов.

    Строительно-монтажные работы планируется завершить в 2024 году, монтаж и пуско-наладку оборудования - во втором квартале 2025 года.
  • 4
    До конца 2024 года планируется ввести 1806 кв. м жилья для работников АПК и социальной сферы сел
    28 жилых благоустроенных домов возведут в Бабынинском, Барятинском и Хвастовичском районах в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий».
  • 5
    Производство рапса в 2024 году составило 31,7 тыс. тонн
    Это превышает уровень прошлого года на 18%, и на 68% - средний за 5 лет валовой сбор.
  • 6
    Производство цветов в текущем году составит порядка 70 млн. шт
    Это в 1,4 раза превысит уровень прошлого года.
  • 7
    Калужский филиал ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева был отремонтирован.
    В 2024 году на ремонт зданий из областного бюджета выделено 78,0 млн руб.
Курчатовский институт подвёл итоги года
Сегодня уникальность НИЦ «Курчатовский институт» - ВНИИРАЭ подтверждается не только результатами работ фундаментальных исследований, но и разработками практического значения.

Сохранение зерна и зернопродуктов, улучшение их качественных характеристик является одной из важнейших задач продовольственной безопасности страны. Для её решения существуют разные пути, в том числе с применением радиационных технологий.
Сотрудниками института успешно определены эффективные дозы гамма-облучения зерна для уничтожения насекомых-вредителей из разных семейств при пониженной температуре хранения зерна и зернопродуктов.

Сегодня в институте всё чаще говорят об эффективности применения не только ионизирующего излучения для обработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, но и возможностях применения холодной плазмы.

В результате исследований биоцидного действия нетермальной плазмы выявлено подавление прорастания спор возбудителя фузариоза.

В институте изготовлена действующая модель СВЧ плазмотрона, позволяющая проводить отработку параметров высокотемпературных плазменно-технологических процессов большой продолжительности, что позволит применять плазмотрон в промышленных технологических схемах.


Для замещения импортных решений для определения низкоэнергетических бета­излучающих радионуклидов на российском рынке нашими сотрудниками разработана новая оригинальная рецептура жидкосцинтилляционного коктейля (ЖСК) для определения трития под названием «ЛИРА».

Новый, созданный ЖСК с успехом используется в течение последнего года в НИЦ «Курчатовский институт» — ​ВНИИРАЭ для проведения работ по исследованию механизмов миграции трития в окружающей среде. Создавая и внедряя отечественные технологии, развивая собственное производство, мы не только обеспечиваем технологическую независимость России, но и способствуем повышению безопасности нашей атомной энергетики, сохраняем окружающую среду и здоровье человека.

Ключевым фактором роста сельскохозяйственного производства является сохранение и повышение плодородия почв за счёт эффективного использования минеральных и органических удобрений.

В настоящее время востребованы эффективные способы увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества продукции, в том числе за счёт использования новых органоминеральных комплексов, усиливающих процессы обмена веществ в растениях и способствующих повышению их продуктивности.


Одним из таких комплексов является Гумитон, разработанный учёными НИЦ «Курчатовский институт» — ​ВНИИРАЭ. Это высокоэффективный препарат на основе биологически активных компонентов торфа с высоким содержанием макро и микроэлементов.

Содержание гуматов калия (11–14%) максимально по сравнению с используемыми в настоящее время гуминовыми удобрениями. На базе института создана линия по производству Гумитона. Применение его повышает эффективность корневого питания, иммунитет растений, урожайность сельскохозяйственных культур и качество получаемой продукции.

Препарат недорогой, используется в микроколичествах (30–40 мл на 10 л воды при применении в личных подсобных хозяйствах).

В этом году на международном биотехнологическом Форум-Выставке «РосБиоТех‑2024» сотрудники института получили золотую медаль за разработку микроволновой установки для дезинсекции древесины.

НИЦ «Курчатовский институт» — ВНИИРАЭ
Калужская область,
г. Обнинск,
Киевское шоссе, д. 1, к. 1.
Телефон:
+7 (484) 396-48-02.
rirae.ru

Реклама. НИЦ «Курчатовский институт» - ВНИИРАЭ. erid: 2VfnxvohnYg

Ферма «Варварёнки»
УСПЕХ АГРОПРЕДПРИЯТИЯ — В ВОЗРОЖДЕНИИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Подходит к концу 2024 год. Для каждого из нас он был особенным: со своими трудностями и достижениями, наполненный неожиданными событиями. По традиции в декабре калужское предприятие СП «ЛИДЕР» подводит итоги работы в уходящем году.

Компания — одно из наиболее успешных сельскохозяйственных предприятий Калужской области, производящее разнообразную продукцию под звучным названием «Варварёнки».

Современная ферма
В экологически чистый Бабынинский район аграрии пришли в 2015 году, основав ферму, окружённую просторными лугами и лесом, в черте национального парка «Угра». Направление деятельности менялось в соответствии с требованиями времени: чтобы сельскохозяйственное предприятие процветало, важно уметь планировать, видеть перспективу и ясно понимать, какие запросы сегодня поступают от рынка. Так, несколько лет назад компания сделала упор на растениеводство.

Сегодня «Варварёнки» — ​это 5600 га земельных активов, плодородные земли, на которых работает современная сельскохозяйственная техника. Здесь выращивают рапс, пшеницу, сою, масличную редьку.

Руками профессионалов СП «Лидер» вводятся в разработку всё новые земли. Год от года ферма упорным трудом значительно увеличивает посевные площади, раскорчёвывая, освобождая от зарослей каждый квадратный метр полей. В этом нелёгком труде есть и польза для региона — ​в Калужской области восстанавливается продуктивность, ценность земли.

Так, в этом году «Варварёнки» приобрели ещё 1800 гектаров земли: работы в будущем году предстоит много, техники достаточно, к ударной работе всё готово, продолжается набор сотрудников.

Работа настоящих профессионалов
Но результаты работы на имеющихся площадях уже впечатляют. В СП «ЛИДЕР» трудится более 20 человек, и в этом сезоне, как и ранее, они продемонстрировали слаженную и сильную работу.

Благодаря профессиональным действиям аграриев, несмотря на капризы погоды и температурные качели, уборка урожая прошла продуктивно:

  • убрано озимого рапса — ​3836 тонн с 1519 га;
  • ярового рапса — ​786 тонн с 375 га;
  • убрано озимой пшеницы — ​3203 тонны с 665 га;
  • пшеницы яровой — ​540 тонн с 160 га
  • убрано сои 280 тонн.

Для сплочённого опытного коллектива такие показатели не предел. Работы в поле закончены, результаты подсчитаны, в «Варварёнках» уже наметили цели и задачи на будущий год.
Генеральный директор СП «Лидер» Елена Рагульская
Грандиозная стройка
— Итоги года мы подвели, практически весь урожай продали. Идём в новый год с новыми надеждами, с увеличенными земельными площадями, — ​рассказывает генеральный директор СП «Лидер» Елена РАГУЛЬСКАЯ. — ​Кроме того, у нас намечается грандиозная стройка. Мы нашли компанию, которая построит для нас зерновой комплекс. Его появление необходимо по ряду причин, основные — ​мы сможем проводить и приёмку, и сортировку зерна в одном комплексе. Надеемся, в будущем году наши проекты реализуются.

В этом году ферма получила множество наград различного уровня, в том числе победила в региональной премии «Бренд года-2024», организованной агентством «Комсомольская правда-Калуга». СП «ЛИДЕР» заслуженно признано брендом Калужской области в сфере сельского хозяйства.

Бизнес может быть разным, но особенность сельскохозяйственного предприятия в том, что оно сохраняет свойственную русскому человеку связь с землей. Ферма «Варварёнки» оберегает земли и возвращает в них жизненную силу, способствуя процветанию Калужской области.
8 (495) 220–61–11
varvarenki.ru

Реклама. ООО «СП «ЛИДЕР». erid: 2VfnxwNKWkG

ООО «Аврора» — это люди, создающие качество
Агрокомплекс «Аврора» в 2024 году отмечает свое 20‑летие. Начав свой путь в 2004 году с 50 гектаров и разрушенного совхоза, сегодня «Аврора» является крупным предприятием, известным далеко за пределами Калужской области своим высококачественным картофелем, поставляемым в Москву, Cанкт-Петербург и страны СНГ.
Балахан Сафаров с супругой Тамилей.
20 лет стремления к идеалу
За два десятилетия в агрокомплексе была проведена масштабная реконструкция, внедрены инновационные технологии.

Сейчас на предприятии занимаются не только картофелем, но и разводят крупный рогатый скот — более 500 голов, из которых 150 дойных коров, дающих в среднем 8400 литров молока в год.

Также агрокомплекс обеспечивает жителей региона пшеницей, ячменём и рапсом. «Аврора» предоставляет своим покупателям 80 сортов картофеля. Картофель сорта «Бабынинский», который специалисты выводили целых 12 лет, зарегистрирован в государственном реестре селекционных достижений и характеризуется высокой урожайнос­тью и устойчивостью к болезням.

Продукция «Авроры» ежегодно получает почётные грамоты на регио­нальном и федеральном уровнях. Третий раз подряд предприятие становится победителем конкурса «Бренд года». В 2023 году представители агрокомплекса приняли участие в европейской выставке в Москве.

Преодолевая трудности
2024 год выдался трудным для всего агропромышленного комплекса страны.Это произошло из-за изменений в климате и неустойчивой погоды.
Однако руководителя агрокомплекса, депутата районного собрания Балахана Сафарова эти трудности не испугали.

Он занимается выращиванием второго хлеба уже 25 лет и знает, что лучше всего делать в непредвиденных ситуациях. Этим секретом он поделился с нами.

— Всё дело в сплочённом коллективе и любви к своему делу. У нашей продукции высокие вкусовые качества потому, что каждый работник «Авроры» относится к своему делу с трепетом и любовью, — отмечает Балахан Сафаров. — В этом году нам удалось вырастить достойный урожай при достаточно трудных условиях. Я горжусь нашим агрокомплексом и людьми, которые здесь работают.

Стоит отметить, что все сотрудники предприятия — местные жители, которые заинтересованы в процветании своей Родины. Многие люди работают в агрокомплексе со дня открытия.
На церемонии "Калужский бренд - 2024"
В Новый год с большими планами
В 2025 году в агрокомплексе планируют увеличить площадь картофелехранилища. Также в ближайшем будущем на предприятии начнут выращивать овощи: свёклу, морковь, капусту. Но и на этом «Аврора» не собирается останавливаться.

В планах запустить семеноводство картофеля и выращивать полевые и элитные сорта. Также в этом году агрокомплекс стал предоставлять жильё молодым специалистам. В скором времени они получат ключи от своих домов в Бабынинском районе. В следующем году эту практику планируют продолжить и предоставить начинаю­щим работникам предприятия комфортные условия проживания.

В преддверии Нового года руководитель «Авроры» Балахан САФАРОВ обратился к работникам предприятия и жителям региона.

— Я от всего сердца поздравляю всех с наступающими праздниками. В это волшебное зимнее время мне бы хотелось, чтобы ваши мечты сбывались. А мы, в свою очередь, обещаем обеспечивать всех жителей региона качественным продуктом. Также хочу обратиться к моим сотрудникам. Я горжусь вашим трудом и рад, что вы проходите со мной этот путь.

«Аврора» — это огромное сердце калужского картофелепроизводства. Душевный подход, забота о покупателях и неизменное качество — вот основные принципы работы агрокомплекса.

Калужская область,

Бабынинский район,

с. Сабуровщино.

Реклама. ООО "Аврора". erid: 2Vfnxxvm6RE