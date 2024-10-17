Компания — одно из наиболее успешных сельскохозяйственных предприятий Калужской области, производящее разнообразную продукцию под звучным названием «Варварёнки».Современная ферма
В экологически чистый Бабынинский район аграрии пришли в 2015 году, основав ферму, окружённую просторными лугами и лесом, в черте национального парка «Угра». Направление деятельности менялось в соответствии с требованиями времени: чтобы сельскохозяйственное предприятие процветало, важно уметь планировать, видеть перспективу и ясно понимать, какие запросы сегодня поступают от рынка. Так, несколько лет назад компания сделала упор на растениеводство.
Сегодня «Варварёнки» — это 5600 га земельных активов, плодородные земли, на которых работает современная сельскохозяйственная техника. Здесь выращивают рапс, пшеницу, сою, масличную редьку.
Руками профессионалов СП «Лидер» вводятся в разработку всё новые земли. Год от года ферма упорным трудом значительно увеличивает посевные площади, раскорчёвывая, освобождая от зарослей каждый квадратный метр полей. В этом нелёгком труде есть и польза для региона — в Калужской области восстанавливается продуктивность, ценность земли.
Так, в этом году «Варварёнки» приобрели ещё 1800 гектаров земли: работы в будущем году предстоит много, техники достаточно, к ударной работе всё готово, продолжается набор сотрудников.Работа настоящих профессионалов
Но результаты работы на имеющихся площадях уже впечатляют. В СП «ЛИДЕР» трудится более 20 человек, и в этом сезоне, как и ранее, они продемонстрировали слаженную и сильную работу.
Благодаря профессиональным действиям аграриев, несмотря на капризы погоды и температурные качели, уборка урожая прошла продуктивно:
- убрано озимого рапса — 3836 тонн с 1519 га;
- ярового рапса — 786 тонн с 375 га;
- убрано озимой пшеницы — 3203 тонны с 665 га;
- пшеницы яровой — 540 тонн с 160 га
- убрано сои 280 тонн.
Для сплочённого опытного коллектива такие показатели не предел. Работы в поле закончены, результаты подсчитаны, в «Варварёнках» уже наметили цели и задачи на будущий год.