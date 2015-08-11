Расположен «Молодежный» в популярном микрорайоне «Тайфун». С одной стороны – городская динамика, с другой – тишина живой природы. 10 минут езды до центра города, столько же – ходьбы до леса.



Кирпичная застройка комплекса обеспечивает высокий уровень прочности и отсекает ненужный шум. Его вокруг, впрочем, и так немного.



В корпусе №18 стандартные для «Молодежного» инженерные решения, вроде двойных теплосберегающих стеклопакетов, сочетаются с оригинальными. Стоит отметить горизонтальную разводку отопления, благодаря которой трубы можно спрятать с глаз долой под пол, что к тому же избавит от лишних проблем при ремонте и дизайнерском оформлении.



Большой плюс – разнообразие планировок: хорошая возможность воплотить интерьер своей мечты. Все квартиры независимо от площади просторные и светлые. Для тех, кто не любит заморачиваться с отделкой сам, квартирография корпуса в ближайшее время пополнится двумя чистовыми вариантами – стили «пломбир» и «эскимо» – получится «вкусно».



Функциональное и эстетически выверенное благоустройство прилегающей к дому территории – неизменная традиция застройщика. Возле каждого корпуса – паркинг, в каждом дворе – детская площадка, безопасная и при этом нескучная. Полноценная инфраструктура «Тайфуна» в придачу: школа, детские сады, поликлиника, библиотека, отделения ведущих банков, сетевые супермаркеты, специализированные магазины – все в шаговой доступности.

