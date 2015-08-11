жилье комфорт-класса
ТОП новостроек Калуги и области - 2019
Смотрим, какое жильё комфорт-класса можно приобрести в областной столице и регионе.
Несколько лет назад появилась интересная тенденция - строительные компании всё чаще и чаще стали вносить в названия своих проектов различные оттенки превосходства.

Наверняка вы много раз слышали такие слоганы: «Мы строим жильё комфорт-класса!», «Только у нас квартиры бизнес-класса!». Но что в действительности представляет собой такое жильё? Где найти его по «земным» ценам и как совершить правильную покупку?

В поисках ответов на эти вопросы мы внимательно присмотрелись к новостройкам Калуги, Обнинска и собрали самые интересные предложения в этом проекте. По традиции мы не присваиваем места. Каждый проект интересен по-своему и имеет свои преимущества, потому наш ТОП это не рейтинг, а рэнкинг.
ТОП новостроек
Жилой комплекс «Изумрудная долина»
Жилой комплекс «Изумрудная долина» располагается в спальном районе Силикатный среди тенистых деревьев по улице Изумрудной и становится ее украшением. Первые два дома были сданы в четвертом квартале 2017 года.

Десять трехэтажных домов будут представлять собой целый квартал доступного жилья, готового распахнуть свои двери всем желающим. Комфортно себя будут чувствовать молодые семьи с детьми, к услугам которых представлен детский сад на сорок мест.

Жилой квартал Изумрудная долина станет уютным домом, в котором гармонично сочетаются все возможные удобства, свойственные городскому жилью, и загородные прелести живописного района. Дома расположены далеко от шумных магистралей с оживленным движением, поэтому детям будет безопасно находиться во дворах. Также для маленьких жильцов предусмотрены детские площадки, детский сад, школа. В непосредственной близости от жилого квартала располагаются магазины, парковки и остановки общественного транспорта.
При выборе места для расположения комплекса проектировщики преследовали основную цель - создать уютный милый уголок на лоне природы, чтобы люди могли приобрести не только качественное жилье, но и спокойную комфортную атмосферу.

На территории комплекса можно увидеть детские площадки, элементы ландшафтного дизайна и обилие зелени. Природный ландшафт очень гармонично будет сочетаться с кирпичными домами. Объекты строятся из кирпича и газобетона. Монолитная конструкция прочная и хорошо защищает от мороза.

Застройщик предлагает однокомнатные и двухкомнатные квартиры с балконами различной планировки. На каждой площадке размещено четыре квартиры. Планировка предусматривает большие светлые комнаты с высокими потолками, санузлы раздельные или совместные. Общая площадь однокомнатных квартир составляет 39.19 кв.м, а двухкомнатных - 59.43 кв.м.

Жилье в квартале Изумрудная долина имеет доступную цену. Однокомнатная квартира стоит от 1 645 980 руб., а двухкомнатная – от 2 436 630 руб. Квартира в живописном районе станет находкой для каждого, кто мечтает иметь свое собственное жилье или хочет улучшить условия проживания.
Банки-партнеры
Сбербанк
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Процентная ставка – 9,1% годовых
(для зарплатных клиентов и при электронной регистрации сделки)

  • Первоначальный взнос: от 15%
  • Срок кредита: до 30 лет
  • Досрочное погашение: без ограничений
  • Возраст заемщика (созаемщика): от 21 года до 75 лет

ВТБ
Генеральная лицензия Банка России № 1000

Процентная ставка – от 9,1% годовых
(для зарплатных клиентов)

  • Первоначальный взнос: от 15%
  • Срок кредита: до 30 лет
  • Досрочное погашение: без ограничений
  • Возраст заемщика (созаемщика):от 21 года до 60/65 лет (ж/м)

Россельхозбанк
Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Процентная ставка – от 9,15% годовых
(для зарплатных клиентов)

  • Первоначальный взнос: от 15%
  • Срок кредита: до 30 лет
  • Досрочное погашение: без ограничений
  • Возраст заемщика (созаемщика):от 21 года до 65 лет
Контакты
Офис продаж:
г. Калуга, ул. Суворова, 124, 3 этаж
Телефоны:
Отдел продаж: +7 (910) 527-72-82, Нелли
Cайт: kzk-kaluga.ru
Группа ВК: vk.com

График работы:
будни с 9:00 до 22:00
Проектная декларация опубликована сайте kzk-kaluga.ru/


ТОП новостроек
Жилой комплекс «Марс»
Жилой комплекс Марс – это план на шесть современных одноподъездных домов, расположенных в экологически чистом районе Терепец. Дома будут расположены в непосредственной близости друг от друга, и представлять собой гармоничную композицию.

Они не просто удобны и вместительны, но и эстетичны. Покой проживающих не побеспокоит шум автотранспорта, так как рядом не проходят оживленные магистрали.

Новый жилой комплекс будет отличаться удобством расположения и доступностью общественного автотранспорта. Первый объект уже построен и был сдан в четвертом квартале 2017 года. В данный момент ведутся работы по третьему многоквартирному дому.
Дома имеют прочные и теплые стены, состоящие из газобетона и кирпича. Монолитный каркас позволяет осуществлять перепланировку при необходимости без особых затруднений. Кирпичная облицовка дает ощущение крепкого и традиционного дома, кроме того она не пропускает холод в зимнюю стужу, и оставляет комнаты прохладными в летний зной. Из-за такого решения проектировщиков дом будет давать минимальную усадку. Жилой комплекс Марс возводится с соблюдением всех норм и технологий.

В домах предусмотрен один подъезд. На каждой площадке будет располагаться по восемь квартир, имеющих разную планировку. Также они отличаются по метражу. Покупателям предлагаются квартиры-студии, имеющие площадь 32.53 кв.м, а также просторное жилье площадью 51.35 кв.м. Высота потолков достигает 2,7 м. Это делает комнаты светлыми и просторными.

Каждая квартира будет иметь гостиную, кухню или кухню-столовую, в зависимости от планировки, совместный санузел, прихожую и балкон. Все комнаты планируются светлыми и просторными, удобными для проживания. В подъезде предусмотрена не только лестница, но и лифт.
Жилой комплекс Марс удовлетворит потребности покупателя не только благодаря своей прочности и функциональности, но и из-за присутствия в непосредственной близости всех необходимых объектов инфраструктуры. На первых этажах домов будут располагаться организации общественного назначения. Предусмотрен детский сад, магазины, спортивные и детские площадки, паркинги и многое другое. Те, кто выберет для покупки квартиры ЖК «Марс», будет полностью удовлетворен качеством постройки, наличием всего необходимого и чистотой района, в котором расположены дома.

Стоимость квартир в ЖК «Марс» от 1 355 760 руб.
Банки-партнеры
Сбербанк
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Процентная ставка – 9,1% годовых
(для зарплатных клиентов и при электронной регистрации сделки)

  • Первоначальный взнос: от 15%
  • Срок кредита: до 30 лет
  • Досрочное погашение: без ограничений
  • Возраст заемщика (созаемщика): от 21 года до 75 лет

ВТБ
Генеральная лицензия Банка России № 1000

Процентная ставка – от 9,1% годовых
(для зарплатных клиентов)

  • Первоначальный взнос: от 15%
  • Срок кредита: до 30 лет
  • Досрочное погашение: без ограничений
  • Возраст заемщика (созаемщика):от 21 года до 60/65 лет (ж/м)

Россельхозбанк
Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Процентная ставка – от 9,15% годовых
(для зарплатных клиентов)

  • Первоначальный взнос: от 15%
  • Срок кредита: до 30 лет
  • Досрочное погашение: без ограничений
  • Возраст заемщика (созаемщика):от 21 года до 65 лет
Контакты
Офис продаж:
г. Калуга, ул. Суворова, 124, 3 этаж
Телефоны:
Отдел продаж: +7 (910) 527-72-82, Нелли
Cайт: kzk-kaluga.ru
Группа ВК: vk.com

График работы:
будни с 9:00 до 22:00
Проектная декларация опубликована сайте kzk-kaluga.ru/


ТОП новостроек
Жилoй кoмплeкc «Eвpoпeйcкий квapтaл»
«Eвpoпeйcкий квapтaл» - уютный микрорайон для современной жизни.

Жилoй кoмплeкc в микpopaйoнe «Eвpoпeйcкий квapтaл» пocтpoeн нa Пpaвoм бepeгy Oки, в oкpyжeнии лeca. Близocть лeca, peки, oзepa, yдaлeннocть oт зaгpyжeнныx тpaнcпopтныx мaгиcтpaлeй дeлaeт микpopaйoн пpивлeкaтeльным c тoчки зpeния экoлoгии. Пpoдyмaннaя зacтpoйкa микpopaйoнa пoзвoлилa coздaть yютнyю aтмocфepy, coxpaнить дepeвья нa тeppитopии ЖK и coздaть нeпoвтopимый внeшний oблик квapтaлa.
Tpexэтaжныe и пятиэтaжныe жилыe дoмa oтвeчaют вceм тpeбoвaниям кoмфopтa и бeзoпacнocти, квapтиpы yлyчшeннoй плaниpoвки c индивидyaльным oтoплeниeм, yдoбными лoджиями (в oбщyю плoщaдь нe вxoдят). В строительстве используются газобетонные блоки, облицовочный кирпич, бетонные перекрытия, красный кирпич.

Пpoeзды зaacфaльтиpoвaны, пpидoмoвaя тeppитopия yкpaшeнa гaзoнaми и клyмбaми, ycтaнoвлeны дeтcкиe и физкyльтypныe плoщaдки. Bдoль дoмoв pacпoлoжeны пapкoвoчныe мecтa для aвтoмoбилeй. Дo микpopaйoнa xoдят мapшpyтныe тaкcи, a тaкжe aвтoбycы. Bpeмя в пyти дo цeнтpa гopoдa cocтaвляeт 10-15 минyт.

Bблизи oт ЖK нaxoдитcя дeтcкий caд, мaгaзин, тopгoвый цeнтp. Cтpoитcя coвpeмeнный cyпepмapкeт.

Первая очередь строительства включает 5 домов, которые уже заселены. В настоящее время строятся новые дома, которые ждут своего покупателя. Ведется строительство девятиэтажного дома №5. Срок сдачи – июнь 2019 года.

«Европейский квартал» предлагает однокомнатные квартиры от 36 кв.м, двухкомнатные от 53 кв.м и трехкомнатные от 74 кв.м. Средняя цена за квадратный метр составляет около 40 000 руб., что делает это предложение очень привлекательным.

«Европейский квартал» сотрудничает со всеми банками, существует система рассрочки. «Европейский квартал» строит дома для комфортной жизни!
Контакты
г. Калуга, ул. Кирова, д. 44

Отдел продаж: +7 (902) 933-85-05 Владимир

Проектная декларация опубликована на сайте www.ek-kaluga.ru
ТОП новостроек
UP-квартал «Олимп»
В Обнинске стартовали продажи жилья в 3 корпусе UP-квартала «Олимп». Приставка «up» – английское «вверх» – заявка на высокое качество. Стоит присмотреться.

Первое, что обращает на себя внимание – статус строительной компании. Возводящая «Олимп» ФСК «Лидер» – крупнейший столичный застройщик с огромным опытом и, судя по всему, серьезным потенциалом. Масштабы проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калуге впечатляют.

В пользу большой надежности застройщика свидетельствуют и его финансовые партнеры: у ФСК «Лидер» аккредитация ведущих российских банков – ВТБ и «Сбербанка». Соответственно, у покупателей жилья в UP-квартале «Олимп» преимущество – возможность получения кредита в надежном месте.
UP-квартал «Олимп» – комплекс из четырех монолитных многосекционных корпусов переменной этажности. Квартиры высокого класса – «комфорт». На выбор – 6 видов планировок, варианты без отделки или с дизайнерским ремонтом в 4-х стилях.

Внешне «Олимп» очень привлекателен. Комплекс смотрится как единое целое. При этом оригинальные фасадные решения, фактура и цвет подчеркивают индивидуальность каждого дома.

Все в порядке и с безопасностью: территория комплекса охраняется и оснащена системой круглосуточного видеонаблюдения.

Дополнительные бонусы. В подъездах – помещения для колясочных и консьержа. Во дворах – просторные парковки, яркие и функциональные детские и спортивные – с тренажерными комплексами – площадки, зеленые зоны и зоны отдыха. Плюс запланированное в ближайшей перспективе обустройство центральной аллеи для прогулок.
Отдельная тема – местоположение. Расположен «Олимп» в самом, пожалуй, перспективном районе Обнинска – Заовражье. Все прелести современной цивилизации – магазины, кафе, салоны красоты, отделения банков, поликлиника, аптеки – под рукой. И тут же – живописные Белкинские пруды и усадьба XIX века.

«Олимп» вместит около трех тысяч жильцов. Фактически отдельный городок. Процент молодых семей, судя по их числу среди уже состоявшихся новосёлов, будет высоким. Поэтому застройщик принял решение создать в UP-квартале полноценный образовательный центр с детским садом на 120 мест и начальной школой на 50.

1 и 2 корпуса сданы в 2017 и 2018 годах, идет их заселение. Полностью проект, включая все объекты инфраструктуры, будет реализован в 2022 г. А пока на очереди 3 корпус, где уже сейчас можно приобрести одно-, двух- и трехкомнатные квартиры по максимально выгодной цене.
Контакты
Офис продаж:
г. Обнинск, пр. Ленина, д. 221
Телефон: +7 (48439) 57-203
Сайт: https://fsk.ru/olimp/
Проектные декларации опубликованы на сайте: fsk-lider.ru
ТОП новостроек
Жилой комплекс «Молодежный»
Среди новостроек областного центра нельзя обойти вниманием ЖК «Молодежный», успевший зарекомендовать себя среди калужан: 12 домов комплекса уже введены в эксплуатацию.

На очереди – корпус № 18. Ждать его недолго – темпы строительства весьма бодрые. Инвестор – столичная финансово-строительная компания «Лидер» чувствует себя на российском рынке недвижимости, как рыба в воде. В «ассортименте» – одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Приобрести их можно по эксклюзивной субсидированной ставке от Сбербанка. Цены – более чем демократичные.
Расположен «Молодежный» в популярном микрорайоне «Тайфун». С одной стороны – городская динамика, с другой – тишина живой природы. 10 минут езды до центра города, столько же – ходьбы до леса.

Кирпичная застройка комплекса обеспечивает высокий уровень прочности и отсекает ненужный шум. Его вокруг, впрочем, и так немного.

В корпусе №18 стандартные для «Молодежного» инженерные решения, вроде двойных теплосберегающих стеклопакетов, сочетаются с оригинальными. Стоит отметить горизонтальную разводку отопления, благодаря которой трубы можно спрятать с глаз долой под пол, что к тому же избавит от лишних проблем при ремонте и дизайнерском оформлении.

Большой плюс – разнообразие планировок: хорошая возможность воплотить интерьер своей мечты. Все квартиры независимо от площади просторные и светлые. Для тех, кто не любит заморачиваться с отделкой сам, квартирография корпуса в ближайшее время пополнится двумя чистовыми вариантами – стили «пломбир» и «эскимо» – получится «вкусно».

Функциональное и эстетически выверенное благоустройство прилегающей к дому территории – неизменная традиция застройщика. Возле каждого корпуса – паркинг, в каждом дворе – детская площадка, безопасная и при этом нескучная. Полноценная инфраструктура «Тайфуна» в придачу: школа, детские сады, поликлиника, библиотека, отделения ведущих банков, сетевые супермаркеты, специализированные магазины – все в шаговой доступности.
Контакты
Офис продаж:
г. Калуга, Солнечный бульвар, д.4, средний подъезд, на домофоне 55
Телефон: +7 (4842) 59-51-20
График работы:
ежедневно с 9:00 до 21:00
Проектная декларация опубликована сайте www.fsk-lider.ru


ТОП новостроек
Жилой комплекс «Галактика»
Агентство недвижимости «КИТЕЖ» предлагает выбрать квартиру в жилом комплексе «Галактика»! И это хорошее решение для вас.

ЖК «Галактика» является одним из выгодных вариантов приобретения квартиры. Дом удачно расположен в сложившемся микрорайоне. Он достаточно дистанцирован от дороги. Рядом находится торгово-развлекательный комплекс «Торговый квартал». В шаговой доступности – магазины, строительный двор, «Пятерочка», «Магнит», «У Палыча», продовольственный рынок, аптеки, заправка, остановки автотранспорта. В доме строится новая городская поликлиника!
Дом переменной этажности – 17-14-12 этажей (все секции уже построены, а первая очередь введена в эксплуатацию), монолитно-каркасный, облицованный кирпичом, создан по индивидуальному проекту и по-настоящему красивый. Квартиры здесь удобные, с разумными планировками и площадями, формат здания предусматривает идеальные условия по практичности, комфорту и безопасности.

На придомовой территории имеется достаточное количество парковочных мест для жителей, уютный дворик с детскими и спортивными площадками. Покупатели смогут хорошо сэкономить при отделке. В квартирах выполнена выравнивающая стяжка, электропроводка, установлены выключатели, розетки и распаячные коробки, система отопления и счетчики холодной и горячей воды. Все работы выполнены очень качественно. В квартирах – большие остекленные лоджии. Экономить получится и при проживании - в доме построена крышная котельная, поэтому коммунальные платежи будут разумными.

Отличные условия жизни в ЖК «Галактика» мотивируют клиентов купить здесь квартиру, а выгодные цены от застройщика, которые предлагает наше агентство, стимулируют к скорейшему заключению сделки. Чтобы своевременно сделать правильный выбор и посмотреть квартиры в новостройке в Калуге, обратитесь к профессионалам. Мы поможем решить все вопросы и даже сэкономить ваши средства!
Контакты
г. Калуга, ул. Кирова, д. 44

Отдел продаж: 8-900-575-02-04

Сайт: www.kiteg-kaluga.ru

Проектная декларация опубликована на сайте galaktika-vkaluge.ru