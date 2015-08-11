Сбербанк
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Процентная ставка – 9,1% годовых
(для зарплатных клиентов и при электронной регистрации сделки)
ВТБ
- Первоначальный взнос: от 15%
- Срок кредита: до 30 лет
- Досрочное погашение: без ограничений
- Возраст заемщика (созаемщика): от 21 года до 75 лет
Генеральная лицензия Банка России № 1000 Процентная ставка – от 9,1% годовых
(для зарплатных клиентов)
Россельхозбанк
- Первоначальный взнос: от 15%
- Срок кредита: до 30 лет
- Досрочное погашение: без ограничений
- Возраст заемщика (созаемщика):от 21 года до 60/65 лет (ж/м)
Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г. Процентная ставка – от 9,15% годовых
(для зарплатных клиентов)
- Первоначальный взнос: от 15%
- Срок кредита: до 30 лет
- Досрочное погашение: без ограничений
- Возраст заемщика (созаемщика):от 21 года до 65 лет