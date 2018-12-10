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Итоги года: «Вахта памяти», «Фестиваль труда», Тургенев и другие
На ежегодной пресс-конференции для региональных СМИ руководство ООО «Газпром трансгаз Москва» подвело итоги работы в 2018-м.
В конце прошлой недели, 6 декабря, в поселке Первомайский Тамбовской области ООО «Газпром трансгаз Москва», в состав которого входят и газопроводы Калужской области, подвело итоги года.

Место было выбрано неслучайно. С 17 по 22 сентября на базе учебно-производственного центра «Газпром трансгаз Москва» в этом посёлке состоялся «Фестиваль труда». В рамках него более 100 сотрудников из 30-ти различных подразделений «Газпрома» выясняли, кто лучше. В учебном центре прошли конкурсы профессионального мастерства по пяти профессиям:

  • Машинист технологических компрессоров
  • Оператор газораспределительной станции
  • Трубопроводчик линейный
  • Приборист
  • Лаборант химического анализа
- Перед нами стояла сложная задача обеспечить максимальную открытость и объективность в оценке мастерства участников конкурса, - рассказывает генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр БАБАКОВ. - С этой целью на площадках, где проходили соревнования, мы установили более ста камер видеонаблюдения. Они записывали ход абсолютно всех состязаний. Потому члены жюри могли в любой момент посмотреть тот или иной фрагмент записи и максимально объективно рассудить те или иные спорные моменты.

Александр БАБАКОВ,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва»
В результате конкурсов профмастерства определились пять сотрудников, занявших первые места. 10 человек поделили вторые места, а «бронза» досталась 15-ти участникам фестиваля.

Призерами «Фестиваля труда» ПАО «Газпром» стали сотрудники следующих 15-ти подразделений:

  • ООО «Газпром добыча Оренбург»
  • ООО «Газпром добыча Ямбург»
  • ООО «Газпром ПХГ»
  • ООО «Газпром трансгаз Казань»
  • ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
  • ООО «Газпром трансгаз Москва»
  • ООО «Газпром трансгаз Самара»
  • ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
  • ООО «Газпром трансгаз Саратов»
  • ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
  • ООО «Газпром трансгаз Сургут»
  • ООО «Газпром трансгаз Томск»
  • ООО «Газпром трансгаз Ухта»
  • ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
  • ООО «Газпром трансгаз Югорск»
- Уверен, что прошедший «Фестиваль труда» заложил основы для новой традиции, которая просуществует долгие годы.
Александр БАБАКОВ,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва»
В октябре Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что по итогам этого года Россия вновь побьет рекорды поставок газа в Европу. По его словам ожидается, что в страны Евросоюза будет поставлено 204 миллиарда кубометров голубого топлива.

А на прошлой неделе Александр Бабаков озвучил цифры по транспортировке газа его предприятием. Согласно ним, из общего объема европейских поставок на долю «Газпром трансгаз Москва» приходится 66,5 миллиарда кубометров.

Однако львиная доля поставок приходится все же на внутренний рынок. Оно и неудивительно. На территориях тех 14 областей, на которых работает предприятие, сосредоточено 25% от всех российских потребителей газа.
Необычный спектакль, поставленный в честь 200-летия со дня рождения классика, показывали как в городах России, так и за рубежом.
Рассказал глава ООО «Газпром трансгаз Москва» и об итогах социальных программ, реализованных предприятием в 2018 году. В частности, в ноябре в Санкт-Петербурге финальным показом завершился проект «Тургенев. Сегодня». Этот необычный спектакль, собравший воедино целую плеяду жанров, стартовал в прошлом году в честь 200-летия со дня рождения писателя. Актерская труппа возила его по многим городам не только России, но и зарубежья. Калужане имели возможность посмотреть его в ИКЦ в феврале этого года.

А специально для тех, кто не сумел попасть на «Тургенев. Сегодня», ООО «Газпром трансгаз Москва» предоставил нам для публикации видеозапись спектакля. Посмотреть его можно на этой странице ниже.

В 2018 году «Вахта памяти» прошла в Воронежской области.
Еще один ежегодный социальный проект ООО «Газпром трансгаз Москва» – «Вахта памяти». Она стартовала в 2015 году. В рамках этого патриотического проекта, ежегодно на полях сражений времен ВОВ в одном из регионов страны, на территории которого действует ООО «Газпром трансгаз Москва», проводятся раскопки. Найденные останки бойцов Красной Армии перезахораниваются с воинскими почестями.

В Калужской области «Вахта памяти» состоялась в 2016 году, а в 2018-м прошла в Воронежской области.

Помимо прочего, за счет предприятия облагораживаются, реконструируются и восстанавливаются места массового захоронения солдат Красной Армии.

Обязательным пунктом «Вахты памяти» становится выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны. Он даёт большой концерт для жителей региона.
В следующем году «Вахта памяти» состоится в Курской области. Раскопки будут проходить на той части Курской дуги, где под руководством Константина Рокоссовского проходили ожесточенные боестолкновения солдат Красной армии с нацистскими войсками.
В архивах компрессорной станции «Первомайская» обнаружились рисунки времён строительства газопровода Уренгой - Помары - Ужгород.
Темой отдельного разговора стала неожиданная находка в архивах компрессорной станции «Первомайская». Там обнаружились уникальные рисунки участников строительства газопровода Уренгой – Помары – Ужгород . Их руководство предприятия собрало в единую экспозицию и выставило в московском музее «Газпрома».

Помимо этого, руководство предприятия поставило цель найти тех, кто изображен на этих рисунках. А это – не только жители СССР, но и других стран. Проект был поистине интернациональным, в строительстве приняли участие не только граждане союзных республик, но и выходцы других стран мира: Германии, Великобритании, Индонезии, Финляндии, Италии, Югославии, Эквадора и других .

- Автора рисунков мы уже определили, - говорит Александр Бабаков. – Это Степан Тарасович Куксов. Он являлся членом Союза художников СССР, окончил пензенское художественное училище. В то время, когда появились рисунки, он жил и работал в Тамбове. К сожалению художник скончался в 2002 году и сейчас мы занимаемся поисками его родственников. Пока знаем о сыне. По нашим данным, он живет в Калужской области или Москве. Наша цель – собрать как можно больше информации о строительстве этого газопровода из первых рук, получить свидетельства участников этой стройки, снять видео и в дальнейшем вполне возможно на основании этого снимем серьезный полнометражный фильм. Ведь это наша история, и мы обязаны сохранить ее для потомков.
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели, если вам известно что-либо о родственниках Степан Тарасович Куксов. Их контактные данные или место жительства, сообщите об этом одним из способов:
тел: +7 (495) 817-05-95
e-mail: o.bereza@gtm.gazprom.ru
немнго статистики
ООО «Газпром трансгаз Москва» в цифрах
В 2019 году перед компанией стоит большое количество задач как производственного, так социально-культурного характера. ООО "Газпром трансгаз Москва" с уверенностью смотрит в будущее и готово к реализации всех проектов.