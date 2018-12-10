В конце прошлой недели, 6 декабря, в поселке Первомайский Тамбовской области ООО «Газпром трансгаз Москва», в состав которого входят и газопроводы Калужской области, подвело итоги года.
Место было выбрано неслучайно. С 17 по 22 сентября на базе учебно-производственного центра «Газпром трансгаз Москва» в этом посёлке состоялся «Фестиваль труда». В рамках него более 100 сотрудников из 30-ти различных подразделений «Газпрома» выясняли, кто лучше. В учебном центре прошли конкурсы профессионального мастерства по пяти профессиям:
- Машинист технологических компрессоров
- Оператор газораспределительной станции
- Трубопроводчик линейный
- Приборист
- Лаборант химического анализа