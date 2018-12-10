Темой отдельного разговора стала неожиданная находка в архивах компрессорной станции «Первомайская». Там обнаружились уникальные рисунки участников строительства газопровода Уренгой – Помары – Ужгород . Их руководство предприятия собрало в единую экспозицию и выставило в московском музее «Газпрома».



Помимо этого, руководство предприятия поставило цель найти тех, кто изображен на этих рисунках. А это – не только жители СССР, но и других стран. Проект был поистине интернациональным, в строительстве приняли участие не только граждане союзных республик, но и выходцы других стран мира: Германии, Великобритании, Индонезии, Финляндии, Италии, Югославии, Эквадора и других .



- Автора рисунков мы уже определили, - говорит Александр Бабаков. – Это Степан Тарасович Куксов. Он являлся членом Союза художников СССР, окончил пензенское художественное училище. В то время, когда появились рисунки, он жил и работал в Тамбове. К сожалению художник скончался в 2002 году и сейчас мы занимаемся поисками его родственников. Пока знаем о сыне. По нашим данным, он живет в Калужской области или Москве. Наша цель – собрать как можно больше информации о строительстве этого газопровода из первых рук, получить свидетельства участников этой стройки, снять видео и в дальнейшем вполне возможно на основании этого снимем серьезный полнометражный фильм. Ведь это наша история, и мы обязаны сохранить ее для потомков.

