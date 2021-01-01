Лето – это прекрасное время для того, чтобы наконец-то дать волю своим желаниям и мечтам, отправиться в долгожданный отпуск.



Самые главное в любом отдыхе: хорошо высыпаться, уделять время хобби, сменить обстановку, не следить за временем и, конечно, набраться новых эмоций и впечатлений.



От том где отдохнуть и как провести время во время отпуска и расскажет наш проект «Отпуск – 2021. Где отдохнуть?»



В рамках него мы подготовили обзор различных видов отдыха - на море, отпуск и лечение в санаториях Калужской области, а также обзор баз отдыха.



