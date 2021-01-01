пора подумать о приятном
Отпуск – 2021. Где отдохнуть?
Море
Базы отдыха
Санатории
Лето – это прекрасное время для того, чтобы наконец-то дать волю своим желаниям и мечтам, отправиться в долгожданный отпуск.

Самые главное в любом отдыхе: хорошо высыпаться, уделять время хобби, сменить обстановку, не следить за временем и, конечно, набраться новых эмоций и впечатлений.

От том где отдохнуть и как провести время во время отпуска и расскажет наш проект «Отпуск – 2021. Где отдохнуть?»

В рамках него мы подготовили обзор различных видов отдыха - на море, отпуск и лечение в санаториях Калужской области, а также обзор баз отдыха.

Море
- Там только и разговоров, что о море. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, наверху, тебя окрестят лохом... (с) к\ф "Достучаться до небес"
Многие воспринимают слова «отпуск» и «море» как синонимы. Действительно, когда с утра ты проклинаешь будильник, а на работе всё валится из рук, лучшее решение – поскорее взять билет к тёплым берегам. Тем более, что сейчас можно подобрать варианты практически на любой вкус и кошелёк.
Автобусные туры в Крым и Краснодарский край
Предложения из Краснодарского Края и Крыма потихоньку теснят иностранные курорты.

Сервис становится всё лучше, цены напрямую не привязаны к курсу валют, а море здесь такое же тёплое, как в Европе.

Ну а прекрасные крымские пейзажи вряд ли оставят кого-то равнодушным.

В Калуге довольно заманчивые предложения появились у одного из лидеров рынка туруслуг - туроператора «Калуга-Лэнд». Остановимся на них подробнее.
Туроператор «Калуга-Лэнд» - лучшая туроператорская компания Калужской области по итогам конкурса, проведенного региональным министерством культуры и туризма.

«Калуга-Лэнд» предлагает автобусные туры в Крым и Краснодарский край - на Черное и Азовское море.

Автобусы отправляются из Калуги, Козельска, Обнинска, Кондрово и Мещовска.

Преимущества автобусных туров:
  • доступно: это экономичный отдых хорошего уровня;
  • удобно: вас доставят практически от дома до гостиницы;
  • быстро: время в пути - 15-24 часа (на многие курорты на автобусе удастся добраться быстрее, чем на поезде);
  • комфортно: удобные сиденья, регулярные остановки в специально отведенных местах, кондиционер, ТВ.
  • безопасно: современные автобусы, экипаж (2 водителя + сопровождающий).
Основные направления:
  • Крым. В этом году огромный выбор курортов: Евпатория, Саки, Феодосия, Береговое, Коктебель, Судак и новое направление – Алушта. Едем через Крымский мост по новой трассе «Таврида».
  • Ейск, Азовское море. Доступно, близко, комфортно! Всего 15-16 часов в пути (включая одну ночь) - и вы окажетесь в отличном месте для семейного отдыха, где всегда теплое море, где в непосредственной близости вся необходимая отпускнику инфраструктура: парки и аттракционы, дельфинарий, аквапарк, исторический центр города, достопримечательности. Можно заказать интересные экскурсии по окрестностям.
  • И, конечно, традиционные курорты Краснодарского края: Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик, Кабардинка, Туапсе, Лермонтово, Архипо-Осиповка, Лоо, Лазаревское, Сочи, Адлер. К услугам туристов благоустроенные пляжи, экскурсии, развлекательные центры, дегустационные залы.
Контакты
Телефон «Калуга-Лэнд»
в Калуге: +7 (4842) 40-30-70
в Козельске: +7(48442) 2 62 00
в Мещовске: +7 (930) 751 18 29

www.KALUGA-LAND.com
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Odnoklassniki
Контакты
Телефон «Калуга-Лэнд»
в Калуге: +7 (4842) 40-30-70
в Козельске: +7(48442) 2 62 00
в Мещовске: +7 (930) 751 18 29

www.KALUGA-LAND.com
VK
Odnoklassniki
Базы отдыха
- Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа делает великое даром. (с) Александр Герцен, русский публицист, писатель
Провести прекрасный отпуск можно и не выезжая далеко от дома. Для этого нужно просто выбрать подходящую базу отдыха.

Для тех, кто желает насладиться красотой природы Калужской области, существует масса возможностей сделать свой отдых комфортным и приемлемым по стоимости. Например, можно забронировать домик на базе отдыха. Здесь можно гулять на природе, купаться, ловить рыбу, заниматься спортом или в конце концов просто пожарить с друзьями шашлыки.

На самом деле - отличная альтернатива пляжному отдыху и заграничным поездкам.

Санатории
- Если ты здоров - это хорошо. Если здоров я - это ещё лучше (с) Эрих Бёрн, легендарный американский психолог и психиатр
Многие люди страдают от хронической усталости, проблем со здоровьем, особенно после короновируса. Именно поэтому в последнее время отпуск в санаториях получил огромную популярность благодаря возможности полноценного отдыха и возможности улучшить в разы свое здоровье.
Чем хорош отдых в санаториях? Первое его достоинство — это наличие квалифицированных врачей. По приезду в санаторий вы сможете получить полное обследование, в последующем на его основании вам смогут составить курс для оздоровления вашего организма. Есть варианты, когда процедуры предоставляются для общего оздоровления, но чаще всего лечение предоставляется индивидуально следуя поставленным задачам. Это невероятная возможность улучшить свое общее самочувствие, а также получить заряд бодрости, и при этом всём качественно отдохнуть.

Практически каждый санаторий предлагает достаточно большой выбор программ: массаж, лечебная гимнастика, физиотерапия и правильное питание.