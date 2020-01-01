Итоги года и планы: «Газпром» вложит 12,2 млрд. в газификацию Калужской области
Глава «Газпром трансгаз Москва» дал пресс-конференцию по итогам уходящего года.
В четверг, 17 декабря, Глава «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков, чье предприятие обеспечивает газоснабжение в том числе и Калужской области, дал традиционную пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ.
Она проходит ежегодно в различных субъектах ЦФО, но в этот раз из-за пандемии ее провели в режиме онлайн-конференции.
Естественно, тема пандемии стала одной из ключевых.
- Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, особенно в Москве и Московской области, меры, предпринятые компанией, оказались эффективны. Удалось предотвратить случаи массового заболевания сотрудников, сохранить устойчивое функционирование предприятия.
Александр БАБАКОВ,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва»
Пик коронавирусного кризиса «Газпром трансгаз Москва» прошел без сбоев и ЧП, работали по плану.
В настоящее время ООО «Газпром трансгаз Москва» динамично развивается - от транспортировки стабильных объемов транспорта газа и повышения уровня безопасности газоснабжения до обучения персонала и внедрения инновационных решений.
Главным и неизменным приоритетом компании остается безопасная транспортировка газа потребителям.
- Главным и неизменным приоритетом компании остается безопасная транспортировка газа потребителям, - рассказывает Александр Бабаков. - В газотранспортную систему поступило свыше 150 млрд. кубометров газа. Свыше 76 млрд. куб. м было подано отечественным потребителям и на экспорт транспортировано более 47 млрд. куб. м.
Также за год в рамках программы по внутритрубной дефектоскопии были устранены дефекты на более чем 2780 километрах газопроводов, отремонтированы около 60 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.
Диагностику прошли 110 газораспределительных станций, а 5 были отремонтированы.
Однако коронавирус все-таки изменил ряд планов компании на этот год. Так как здоровье и безопасность людей в приоритете, ряд масштабных и крупных социально-культурных проектов в 2020 году были отменены.
Но несмотря на это, традиционный проект компании «Вахта Памяти» был реализован и в год 75-летия Великой Победы.
Напомним, в рамках этого проекта под эгидой компании ежегодно в одной из областей ее присутствия проводятся поисковые работы. В 2020-м они прошли на территории Тульской области и велись силами Регионального отделения «Поискового движения России». К нему присоединились и работники тульского филиала компании.
Итогом поисковых работ стало обнаружение останков 92-х советских солдат и офицеров. Имена 14-ти из них удалось установить.
Еще в Туле при поддержке компании открыт памятник экипажу танка Т-34.
В постаменте скульптурной композиции использованы подлинные фрагменты брони и ходовой части танка Т-34.
Их подняли в июне 2019 года в ходе военно-патриотической акции «Вахта памяти» в Поныровском районе Курской области.
Помимо этого, был успешно завершен двухлетний историко-патриотический проект «Шаги Победы», посвященный воинской доблести российской армии на трех ратных полях – Куликовом, Бородинском и Прохоровском.
В онлайн-формате прошел финал конкурса чтецов «Помните! Через века…» и обратный отсчет «100 дней до Победы», который сопровождался историями участников акции о боевом пути их фронтовиков и тружеников тыла.
В ходе пресс-конференции, Александр Бабабков, отвечая на вопрос нашего корреспондента, рассказал о том, что хорошего ждет Калужскую область в ближайшие годы.
Программой развития газоснабжения и газификации Калужской области на 2021-2025 годы ПАО «Газпром» в части объектов транспорта газа предусмотрена реконструкция газопровода-отвода и ГРС Малоярославец с увеличением производительности до 46 тыс. м3/ч, а также техническое перевооружение 7-ми ГРС (Асеньевское, Неделинской ПТФ, Высоконичи, Детчино, Калуга-2, Черная грязь, Людиново-2).
Объем инвестиций ПАО «Газпром» в газификацию области в соответствии с подписанным соглашением составляет 12,22 млрд руб.
Кроме этого, предусматривается реконструкция и строительство сетей низкого давления.
Как следствие, в течение пяти лет в Калужском регионе будут созданы условия для газификации 313 населенных пунктов во всех 24 районах области, в Калуге.
Работы начнутся уже в следующем году. А на текущий момент в приоритете у «Газпром трансгаз Москва» - прохождение пикового периода потребления. Паспорта готовности к зиме получили все подразделения предприятия.