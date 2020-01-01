газпром трансгаз москва

Однако коронавирус все-таки изменил ряд планов компании на этот год. Так как здоровье и безопасность людей в приоритете, ряд масштабных и крупных социально-культурных проектов в 2020 году были отменены.



Но несмотря на это, традиционный проект компании «Вахта Памяти» был реализован и в год 75-летия Великой Победы.



Напомним, в рамках этого проекта под эгидой компании ежегодно в одной из областей ее присутствия проводятся поисковые работы. В 2020-м они прошли на территории Тульской области и велись силами Регионального отделения «Поискового движения России». К нему присоединились и работники тульского филиала компании.



Итогом поисковых работ стало обнаружение останков 92-х советских солдат и офицеров. Имена 14-ти из них удалось установить.

