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К глухим деревням на границе региона подвели газ

В Износковском районе ввели в эксплуатацию ветку межпоселкового газопровода, которая позволит дать голубое топливо в 91 домовладение
По-настоящему понимаешь, что деревня Игумново Износковского района находится в глуши, когда выезжаешь из райцентра и сворачиваешь на сельскую дорогу. Точнее, направление. Ибо дорогой это назвать сложно.

Снега здесь навалило выше крыши, но даже он не смог окончательно забить все ямы и буераки. Потому микроавтобус ползёт в нужном направлении, переваливаясь с боку на бок и устраивая рессорам одну из самых серьёзных в их жизни проверок на прочность.

Через несколько минут движения по одной из двух российских бед окончательно пропала сотовая связь. Ни тебе значка E на смартфоне, ни H+, ни уж тем более 4G. Только 3 сиротливые палки, сообщающие о том, что позвонить ещё можно, а вот Интернет уже кончился. Но вскоре исчезли и они, уступив место вопросительному знаку, который как бы спрашивал:

– Куда же ты прёшься, дорогой?

А за окном красовались запорошённые снегом поля с глухим частоколом леса на линии горизонта. На колдобинах он плясал вверх-вниз вместе с нами, пассажирами, ставшими невольными участниками популярного российского дорожного аттракциона «Почувствуй себя Буратино».

Но через каких-то 40 минут 15 километров пути остались позади, и микроавтобус въехал в деревню Игумново, где совсем недавно завершилось строительство межпоселкового газопровода. Этот объект протяжённостью 20 километров, построенный в рамках Программы газификации регионов РФ, реализуемой ПАО «Газпром», позволит жителям 91 домовладения провести в свои дома голубое топливо. Пока к природному газу подключили 21 домовладение. Остальные потребители находятся на этапе подготовки к приёму газа.

Вячеслав ДМИТРИЕВ,
генеральный директор АО «Газпром газораспределение Калуга»
– По расчётным данным, к этому газопроводу подключится 91 домовладение, но по факту их может быть больше, – сказал на официальной церемонии запуска газопровода в эксплуатацию генеральный директор АО «Газпром газораспределение Калуга» Вячеслав ДМИТРИЕВ. – Дело в том, что когда мы просчитывали этот проект, то опрашивали местных жителей на предмет того, кто из них готов подключиться к газу. Положительно ответили жильцы 91 домовладения. Однако это не значит, что те, кто отказался, не смогут подключиться. Проведём газ всем желающим.
– Сельское поселение «Деревня Ореховня» (Игумново входит в его состав. – Прим. авт.) находится на краю Калужской области, вон там уже начинается Смоленская, – машет рукой в сторону бескрайнего заснеженного поля глава Износковского района Владимир ЛЕОНОВ. – И то, что газ провели даже сюда, это невероятно. Более чем уверен, что это событие позволит дать толчок развитию этого края, положит начало подъёму сельского хозяйства. Ведь места, где есть газ, становятся точками притяжения.

Владимир ЛЕОНОВ,
глава Износковского района
– В рамках этого проекта построены четыре пункта редуцирования газа, оснащённые современной автоматической системой управления технологическим процессом распределения газа, которая обеспечивает надёжность эксплуатации сети газораспределения и учёт расхода газа, – поясняет Вячеслав Дмитриев. – Кроме того, в населённых пунктах построены распределительные газопроводы общей протяжённостью более 7 километров.

Традиционно после официального пуска газа жарят яичницу.

Для этого официальная делегация отправляется в дом местного жителя Сергея ВОРОБЬЁВА. Газ ему подвели за пару дней до официального старта газопровода.

Во дворе – поленница дров, которыми Сергей Анатольевич пока ещё топит дом.

Сергей ВОРОБЬЁВ
житель села Игумново
– В этом году успели подключить только плиту, – говорит он. – А в следующем сын обещал котёл привезти и газовое отопление сделать. Так что будут и батареи, и горячая вода в любое время года.
Сергей Анатольевич – уроженец этих мест, но большую часть жизни прожил в Москве. В 1995-м вернулся в деревню и построил дом.

Вообще, Износковский район довольно популярен у москвичей. Многие приобретают здесь землю. Вот и в этих краях есть такие жители столицы, которые купить-то её купили, но не осваивают. Не пашут, не сеют и не застраивают. Однако с проведением газа и после планируемого ремонта дорог ожидается, что эта ситуация изменится.

– Возможно, уехавшие вернутся сюда, – сказал нам один из местных, размышляя о том, как повлияет новый газопровод на развитие этих территорий. – Хотя навряд ли. Скорее всего, москвичи понаедут. Но я не против, у них деньги есть, будут их здесь оставлять. Может, магазин откроют и для местных какую-нибудь работу найдут.

Проведение газопровода до окраин Калужской области стало возможно благодаря Программе газификации регионов России ПАО «Газпром». В этом году в рамках Программы велось строительство 37 межпоселковых газопроводов в 10 рай-онах нашей области. В настоящее время работы завершены на 26 из них. 8 объектов планируют достроить в концу нынешнего – началу 2019 года. Помимо этого, вёдётся проектирование еще 21 объекта.