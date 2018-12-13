К глухим деревням на границе региона подвели газ

По-настоящему понимаешь, что деревня Игумново Износковского района находится в глуши, когда выезжаешь из райцентра и сворачиваешь на сельскую дорогу. Точнее, направление. Ибо дорогой это назвать сложно.



Снега здесь навалило выше крыши, но даже он не смог окончательно забить все ямы и буераки. Потому микроавтобус ползёт в нужном направлении, переваливаясь с боку на бок и устраивая рессорам одну из самых серьёзных в их жизни проверок на прочность.



Через несколько минут движения по одной из двух российских бед окончательно пропала сотовая связь. Ни тебе значка E на смартфоне, ни H+, ни уж тем более 4G. Только 3 сиротливые палки, сообщающие о том, что позвонить ещё можно, а вот Интернет уже кончился. Но вскоре исчезли и они, уступив место вопросительному знаку, который как бы спрашивал:



– Куда же ты прёшься, дорогой?



А за окном красовались запорошённые снегом поля с глухим частоколом леса на линии горизонта. На колдобинах он плясал вверх-вниз вместе с нами, пассажирами, ставшими невольными участниками популярного российского дорожного аттракциона «Почувствуй себя Буратино».



Но через каких-то 40 минут 15 километров пути остались позади, и микроавтобус въехал в деревню Игумново, где совсем недавно завершилось строительство межпоселкового газопровода. Этот объект протяжённостью 20 километров, построенный в рамках Программы газификации регионов РФ, реализуемой ПАО «Газпром», позволит жителям 91 домовладения провести в свои дома голубое топливо. Пока к природному газу подключили 21 домовладение. Остальные потребители находятся на этапе подготовки к приёму газа.

