К глухим деревням на границе региона подвели газ

– По расчётным данным, к этому газопроводу подключится 91 домовладение, но по факту их может быть больше, – сказал на официальной церемонии запуска газопровода в эксплуатацию генеральный директор АО «Газпром газораспределение Калуга» Вячеслав ДМИТРИЕВ. – Дело в том, что когда мы просчитывали этот проект, то опрашивали местных жителей на предмет того, кто из них готов подключиться к газу. Положительно ответили жильцы 91 домовладения. Однако это не значит, что те, кто отказался, не смогут подключиться. Проведём газ всем желающим.