ТОП-10 правильных продуктов для здорового питания

В организации правильного и здорового питания мясо занимает едва ли не первое место. Ни для кого не секрет, что белок — основа жизни, соответственно мясо — источник белка и незаменимых аминокислот, которые участвуют в строительстве клетки и необходимы для нормальной работы человеческого организма.



Но все ли мясо одинаково полезно? В данном случае особое внимание стоит уделить телятине. Ведь пользу этого мяса для организма трудно переоценить. Ценность телятины обусловлена высокой концентрацией макро- и микроэлементов, витаминов, аминокислот и прочих полезных веществ.



Телятина широко используется и при диетическом питании. Включать в рацион ее можно не только для больных, пожилых людей и детей, но и тем, кто придерживается диет для похудения, поскольку телятина — это очень низкокалорийный продукт.



Судите сами — в 100 г продукта содержится 96 ккал, из которых 22 г приходится на белки и 1,5 г на жиры. Углеводов и вовсе нет. Кроме того, мяса просто жизненно необходимо включить в рацион спортсменам, так как большое содержание белков позволяет наращивать и сохранять мышечную массу.



Вся польза будет несомненной, если употреблять настоящую телятину, которую не так просто найти. Здесь на помощь приходит сеть магазинов «ФЕРМА». Здесь всегда можно приобрести только свежую телятину, выращенную в частных сельских подворьях, где за животным осуществлялся особый уход.



Ведь телятина, выращенная бабушками и дедушками в деревне, является лучшей по вкусовым и питательным показателям, а также рекомендована для детского питания. Именно такое мясо сеть магазинов «ФЕРМА» поставляет в детские сады.



Верить на слово не нужно: справка, выданная сельсоветом — главный документ, который подтверждает факт выращивания телят на подворье. Каждый покупатель при желании может ознакомиться с ними на витринах магазина или у продавцов.



А еще продавцы расскажут о новинках и помогут выбрать то, что понравится всей семье.



Кроме того, здесь соблюдаются все меры безопасности и организован жесточайший контроль качества.

