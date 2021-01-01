ТОП-10 правильных продуктов для здорового питания

Бесспорно, правильный и полезный продукт — топленое масло. Его польза известна давно. Этот продукт на протяжении нескольких столетий применяется в традиционных русских и индийских кухнях.
Если считаете, что топленое масло – это обычное сливочное, только расплавленное, то глубоко заблуждаетесь. В реальности это два разных продукта. Структура продукта существенно отличается от сливочного масла, и вообще, от всех жиров животного происхождения. Различаются консистенция, вкус, аромат и даже химический состав, что в итоге сказывается и на преимуществах продукта.
Температурная обработка сливочного масла меняет его свойства: из него вытапливают компоненты молочного жира, что делает его более полезным.
При этом из продукта удаляется вода, некоторые составляющие молока и множество примесей. Фактически от первоначальных составляющих остается только жир в чистом виде. Этот жир можно нагревать до температуры около +200 °С, при этом в нем не образуются канцерогены, и он не подгорает. Это значит, что он идеален для жарки. А также топленое масло легче усваивается организмом, в том числе из-за отсутствия лактозы.
В готовом масле содержится до 99% полезных веществ, таких как железо, кальций, магний.
Польза продукта безгранична. Он используется и в косметических целях – убирает раздражение, улучшает цвет кожи, борется с мимическими морщинами.
Также:
- нормализует работу желудочно-кишечного тракта и таким образом улучшает пищеварение и обмен веществ;
- благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему;
- способен укреплять иммунную систему;
- положительно влияет на кости и суставы;
- снижает приступы мигреней и головных болей неясного характера;
- предотвращает такие явления, как рахит, остеопороз, радикулит.
Козельский молочный завод не мог пройти стороной и, конечно же, включил в ассортимент поистине ценный продукт — топленое масло. Масло данного бренда – традиционный продукт русской кухни. Он имеет ярко-золотистый цвет, превосходный сливочный аромат, в котором присутствуют ореховые нотки. Его можно употреблять самостоятельно или использовать в готовке. Производится исключительно из натуральных и свежих ингредиентов, как все продукты производителя. Совсем скоро можно будет приобрести еще более прогрессивный продукт от Козельского завода – масло ГХИ.