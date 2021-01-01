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ТОП-10 правильных продуктов для здорового питания

Все продукты, употребляемые человеком в пищу, можно условно разделить на полезные и вредные.

Полезные продукты необходимо включать в рацион каждый день: они богаты аминокислотами, витаминами, микро- и макроэлементами, жирными кислотами, клетчаткой. При этом они легко усваиваются, не замедляют обмена веществ и не оказывают вредного влияния на здоровье.

Вот десять таких продуктов.
№1
Зерновой хлеб
Людям, заботящимся о собственном здоровье, рекомендуется покупать хлебные изделия, выпеченные с использованием цельных пшеничных зерен. Такая выпечка является хорошим источником клетчатки, практически не усваивающейся, но очищающей пищеварительный тракт.

Регулярное употребление зернового хлеба позволяет нормализовать работу желудка и кишечника, освободить организм от шлаков, улучшить кровообращение. Цельнозерновой хлеб – это хлеб, испеченный из неочищенной муки.

Перед помолом зерна не очищают от внешнего твердого слоя, а перемалывают вместе с ним. Ведь именно в этой зерновой шелухе и содержится большинство витаминов и минералов, сама же мука представляет собой практически одни углеводы.

Поэтому людям, желающим скинуть лишний вес, лучше отдавать предпочтение такому хлебу.

Полезные новинки от ЗАО «Хлебокомбинат»

Калужский хлебокомбинат по праву может гордиться широким ассортиментом качественной и полезной продукции. Здоровое питание крайне важно в любом возрасте. Хлеб, выпускаемый на предприятии, по праву славится богатым вкусом, ароматом и питательностью.
Одна из ведущих позиций — это зерновой хлеб.

Главной характеристикой этого хлеба является наличие в нем крупнодисперсных частиц зерна. Поэтому в такой выпечке сохраняются все витамины и микроэлементы, присутствующие в оболочке зерен.

Детально о химическом составе и пищевой ценности зернового хлеба мы расскажем чуть ниже, а пока что перечислим основные полезные вещества, которые в нем содержатся.

Это витамины А, Е, и группы В, макро- и микроэлементы: фосфор, калий, молибден, цинк, селен, йод, железо, кальций и натрий.

Однако самая главная положительная характеристика зернового хлеба — это высокая концентрация в нем пищевых волокон, обладающих крайне благотворным воздействием на работу ЖКТ.

Они наделены свой­ством нормализовать кишечную микрофлору, словно губкой впитывая и выводя патогенные микроорганизмы.

Кроме того, пищевые волокна эффективно связывают желчные кислоты, обладающие атерогенной активностью (т. е. провоцирующие повышение «плохого» холестерина в крови). В результате снижается риск появления атеросклеротических бляшек в сосудах.

Калужский хлебокомбинат выпускает несколько видов зернового хлеба, полюбившихся калужанам, вот некоторые из них.
"Вита плюс"
Жизнь без дрожжей с «Вита плюс»

При похудении многие люди, сидящие на диетах для похудения, поступают неправильно, исключая хлебные изделия из рациона. Употреблять хлеб необходимо как богатый источник витаминов группы B и минеральных элементов.

Просто нужно заменить обычный хлеб зерновым бездрожжевым хлебом «Вита плюс» с семенами льна, кунжута, овсяными хлопьями и сушеной морковью.

Этот хлеб подходит для диетического питания всем возрастным категориям потребителей, рекомендуется как средство для нормализации работы пищеварительного тракта.
Булочки "Фитнес"
Фитнес как образ жизни

Сторонникам здорового образа жизни и фитнеса благодаря новой продукции Хлебокомбината теперь гораздо проще подобрать правильное питание.

Можно есть булочки, соблюдая все принципы спортивного питания, если это булочки «Фитнес».

Они содержат цельные зерна — прекрасные источники витамина Е, натурального антиоксиданта, предупреждающего преждевременное старение организма, а также положительно влияющего на иммунитет человека и состояние его репродуктивной системы.
Докторские
То, что «доктор» прописал

Тем, кому актуальны снижение веса, давления, очищение сосудов от различных шлаков, стоит попробовать изделия «Докторские» с отрубями.

Зерновой хлеб с отрубями стимулирует метаболизм, на длительное время дает ощущение сытости, но при этом не провоцирует рост массы тела.

Благодаря диетическому свой­ству, эти продукты рекомендуется употреблять людям, склонным к ожирению.
Крестьянский
Хлебная новинка

В линейке полезных продуктов от Калужского хлебокомбината пополнение. Совсем недавно вышла новинка — хлеб «Крестьянский», который приготавливается из неочищенной муки.

Издавна крестьяне в России пекли хлеб для себя сами. Лучшие традиции сохранены и сейчас. Зерна, отобранные для производства муки, не очищаются от оболочки.

А именно зерновая оболочка является богатым источником полезных веществ.

Из зерен не удаляются зародыши, имеющие высокую пищевую ценность.

Новинка от ЗАО «Хлебокомбинат» поможет калужанам еще больше дополнить ассортимент полезной и здоровой продукции.
Узнайте адрес ближайшего магазина «У Ржаника» по адресу:
www.kaluga-hleb.ru
№ 2
Кисломолочные продукты
Кисломолочные продукты – это продукты, которые производятся путем сквашивания молока под действием молочнокислых, уксуснокислых бактерий и (или) дрожжей. Такие продукты обладают большим набором полезных свойств для организма человека: от нормализации процессов пищеварения до снижения смертности от сердечно-сосудистых отклонений.

Продукты ферментации молока содержат ценные аминокислоты (валин, аргинин, лизин и т.п.), насыщенные жирные кислоты, молочнокислые бактерии и дрожжи, витамины (А, В2, В12, В6, В8, D, РР), микро- и макроэлементы (кальций, магний, фосфор, натрий, калий, медь, селен, цинк).

Именно этот состав и обеспечивает весь спектр полезных эффектов. Все кисломолочные продукты богаты пробиотиками – живыми культурами бактерий, которые угнетают рост патогенных и условно-патогенных представителей микрофлоры кишечника, нормализуют расщепление и всасывание питательных веществ, обеспечивают адекватную работу гладкой мускулатуры.


Кефир: целебный продукт с романтической историей

Кефир – уникальный продукт, который помогает сохранить красоту и здоровье.
Бежин луг
Кефир: целебный продукт с романтической историей
Кефир – уникальный продукт, который помогает сохранить красоту и здоровье.
Кефир "Бежин луг": 1% или 3,2%
Его применяют при лечении и профилактике многих заболеваний. Недаром в начале ХХ века первый произведенный в России кефир поступил в больницы для лечения и восстановления сил раненых солдат и других пациентов.

Настоящий кефир производят на живых кефирных грибках. Если же при производстве продукта используют не живую закваску, а так называемую закваску прямого внесения в виде порошка, то получится не кефир, а кефирный продукт.

Кефирные грибки – это уникальный природный симбиоз порядка 50 различных микроорганизмов, которые находятся в определенном соотношении и балансе. Получить его искусственно до сих пор не удалось.

Наиболее полезен для здоровья именно натуральный кефир: бактерии, сквашивая молоко, насыщают его полезными веществами. Технология его производства сложна и трудоемка, а кефирные грибки очень капризны. Поэтому натуральный кефир выпускают очень немногие предприятия. АО "Тульский молочный комбинат" производит кефир «Бежин луг» именно на живых кефирных грибках.

Чем же полезен этот уникальный продукт? Кефир - мощный пробиотик, который нормализует кишечную микрофлору. Более 100 миллионов полезных бактерий содержит 1 мл кефира. Эти полезные микроорганизмы устойчивы к воздействию пищеварительных ферментов и попадают в кишечник. Кефир препятствует развитию кишечных инфекций, помогает при дисбактериозах, в том числе вызванных приемом антибиотиков. Продукт оказывает противовоспалительное и заживляющее действие при язвах и воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Кефир "Бежин луг": 1% или 3,2%
Здоровая микрофлора кишечника способствует повышению защитных сил организма и повышению иммунитета, помогает бороться с аллергией и бронхиальной астмой, способствует профилактике онкологических заболеваний.

Кефир содержит магний и витамины группы В. Благодаря этому продукт способствует укреплению нервной системы, облегчает синдром хронической усталости, помогает при невротических расстройствах и нарушении сна.

Кисломолочный продукт благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Благодаря содержанию полезных аминокислот, минералов и витаминов кефир помогает снизить уровень вредного холестерина в крови, препятствует образованию тромбов в артериях, уменьшая риск инфарктов и инсультов. Полезен напиток и при диабете.

Специалисты включают кефир в состав эффективных лечебно-профилактических диет. Употреблять его могут даже люди с непереносимостью лактозы - микроорганизмы в составе кефирного грибка расщепляют ее.

Кефир регулирует обменные процессы, помогает нормализовать вес и сохранять стройность, а также здоровье и молодость кожи. Он способен быстро утолить голод. При этом 100 граммов продукта жирностью 3,2 % содержат всего 59 килокалорий.

Диетологи рекомендуют ежедневно употреблять 1-2 стакана свежего кефира. Лучше всего его пить между приемами пищи или примерно за полчаса или час до сна, чтобы благотворное воздействие на кишечную микрофлору было максимальным.


«Калужская Зорька» — натуральная польза
Как часто, прогуливаясь по продуктовому магазину, мы можем увидеть действительно качественную молочную продукцию? Такую, чтобы сразу почувствовать вкус детства, как на каникулах у бабушки? К сожалению, сейчас в нашей жизни это большая редкость.

Все мы любим позавтракать творожком со сметаной, знакомым с самого раннего возраста, намазать бутерброд сливочным маслом для особой питательности или добавить молоко в кофе, чтобы оно приобрело тот самый неповторимый вкус. С ненатуральными продуктами так не получится.

Пожалуй, никто не будет спорить, что сметана — один из вкуснейших молочных продуктов. В нем содержится большое количество всех необходимых питательных веществ: калий, кальций и магний, витамины группы В и даже витамин Д, а также цинк, железо и аминокислоты. Одним словом, все, что нужно человеческому организму.

На этом польза продукта не заканчивается: сметана улучшает работу ЖКТ, усиливает аппетит, помогает очистить организм от токсинов и шлаков, приводит в норму гормональный фон, повышает иммунитет и улучшает работу мозга. А белки, содержащиеся в продукте, позволяют пополнить энергетический запас и улучшить работу имунной системы.
В составе сметаны «Калужская зорька» ничего кроме свежих нормализованных сливок и закваски на молочно-кислых бактериях нет. Нет никаких добавок и загустителей.

А хорошие сливки дают сметане нужную консистенцию и домашний вкус. Здесь выпускают сметану разной жирности: 15, и 20%, а для любителей кулинарии – 25%. Она является высококалорийной и отлично подходит для взбивания кремов.

Но как же «Калужской Зорьке» удается получить этот самый вкус и пользу. Во-первых, имеет значение расположение молочного комплекса. Он обустроен в одном из самых экологически чистых мест Калужской области – Перемышльском районе.

Рядом живописные места, где можно насладиться чистым воз
духом и ароматом луговых трав. Самое главное – отсутствие крупных производств неподалеку, это означает, что коровы едят самый чистый корм. Здоровое питание животных – залог вкусного молока!

Также там есть фермерские хозяйства. Именно они поставляют молоко на завод. Продукт привозят туда сразу после дойки.
Помимо того, что все молоко от этого производителя является натуральным, его немаловажное качество состоит в том, что оно максимально свежее. Как компании это удается? Все просто.

Дело в том, что цельное молоко привозят с фермы на завод всего за 180 минут, что позволяет радовать калужан по-настоящему свежим продуктом.

Ведь только благодаря соблюдению сроков можно сохранить всю ценность молочных продуктов.

Предприятие может смело гордиться тем, что в их продуктах нет никакой химии, только натуральные компоненты.
Это подтверждает и тот факт, что калужане признали "Калужскую зорьку" достойной носить звание "Бренд года - 2020". Народное признание - залог успеха!
№ 3
Топленое масло
Во время вынашивания ребенка представительницы прекрасного пола нуждаются в различных полезных веществах, ведь их часто не хватает в этот важный период. В топленом продукте содержится достаточное количество витаминов А, Е и Д. Эти органические соединения способствуют нормальному развитию плода, а также нужны после родов и во время грудного вскармливания для укрепления организма матери и малыша.

У продукта практически нет противопоказаний, да и аллергия бывает крайне редко. В составе масла - натрий и фосфор, которые помогают улучшить работу желудочно-кишечного тракта и процесс пищеварения.

Цинк и медь повышают иммунитет. Калий и витамин В5 успешно борются с мигренью. Кальций, фосфор и витамин Д укрепляют костную и суставную ткань, железо и кальций улучшают работу сердечной мышцы, цинк и витамин В5 налаживают обмен веществ и повышают защитные свойства организма.


Правильный и полезный продукт от Козельского молочного завода
«Мы есть то, что мы едим», - так говорил в давние времена Гиппократ, подразумевая, что пища, которую мы употребляем, влияет не только на утоление голода, но и на здоровье в целом, характер болезней и, главное, сознание.
Бесспорно, правильный и полезный продукт — топленое масло. Его польза известна давно. Этот продукт на протяжении нескольких столетий применяется в традиционных русских и индийских кухнях.

Если считаете, что топленое масло – это обычное сливочное, только расплавленное, то глубоко заблуждаетесь. В реальности это два разных продукта. Структура продукта существенно отличается от сливочного масла, и вообще, от всех жиров животного происхождения. Различаются консистенция, вкус, аромат и даже химический состав, что в итоге сказывается и на преимуществах продукта.

Температурная обработка сливочного масла меняет его свойства: из него вытапливают компоненты молочного жира, что делает его более полезным.

При этом из продукта удаляется вода, некоторые составляющие молока и множество примесей. Фактически от первоначальных составляющих остается только жир в чистом виде. Этот жир можно нагревать до температуры около +200 °С, при этом в нем не образуются канцерогены, и он не подгорает. Это значит, что он идеален для жарки. А также топленое масло легче усваивается организмом, в том числе из-за отсутствия лактозы.

В готовом масле содержится до 99% полезных веществ, таких как железо, кальций, магний.

Польза продукта безгранична. Он используется и в косметических целях – убирает раздражение, улучшает цвет кожи, борется с мимическими морщинами.

Также:
  • нормализует работу желудочно-кишечного тракта и таким образом улучшает пищеварение и обмен веществ;
  • благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему;
  • способен укреплять иммунную систему;
  • положительно влияет на кости и суставы;
  • снижает приступы мигреней и головных болей неясного характера;
  • предотвращает такие явления, как рахит, остеопороз, радикулит.

Козельский молочный завод не мог пройти стороной и, конечно же, включил в ассортимент поистине ценный продукт — топленое масло. Масло данного бренда – традиционный продукт русской кухни. Он имеет ярко-золотистый цвет, превосходный сливочный аромат, в котором присутствуют ореховые нотки. Его можно употреблять самостоятельно или использовать в готовке. Производится исключительно из натуральных и свежих ингредиентов, как все продукты производителя. Совсем скоро можно будет приобрести еще более прогрессивный продукт от Козельского завода – масло ГХИ.
№ 4
Мясо
Телятина очень питательный продукт. Она включает витамины группы В (тиамин, рибофлавин, пиридоксин, а также фолиевую и пантотеновую кислоты), витамины РР и Е. Кроме того, телятина содержит различные макро — и микроэлементы, наибольшую пользу из которых приносят организму калий, фосфор, железо и цинк.

За счет содержания большого количества железа телятина полезна при железодефицитной анемии. Большое содержание белка принесет определенную пользу спортсменам, а также мужчинам, работа которых связана с тяжелым физическим трудом.

В телятине сконцентрированы витамины, аминокислоты и прочие полезные нутриенты. Даже термическая обработка не влияет на химический состав мяса, и человеческий организм получает вещества в их первичном виде.

В молодом мясе телят содержатся экстрактивные вещества. Они не наполнены питательными компонентами и не несут энергетической ценности. Врачи рекомендуют молочное мясо гипертоникам, диабетикам, людям, страдающим от анемии, заболеваний сердца и сосудов.

Ученые доказали, что мясо защищает организм от мочекаменной болезни, инфаркта, повреждений костной, мышечной систем и даже инфекционных/бактериологических патологий.



Домашнее всегда вкуснее
Медики говорят, что суточный рацион человека должен почти наполовину состоять из белковой пищи. Недостаток белка быстро сказывается на самочувствии: возникает слабость, сонливость, может развиться анемия.
В организации правильного и здорового питания мясо занимает едва ли не первое место. Ни для кого не секрет, что белок — основа жизни, соответственно мясо — источник белка и незаменимых аминокислот, которые участвуют в строительстве клетки и необходимы для нормальной работы человеческого организма.

Но все ли мясо одинаково полезно? В данном случае особое внимание стоит уделить телятине. Ведь пользу этого мяса для организма трудно переоценить. Ценность телятины обусловлена высокой концентрацией макро- и микроэлементов, витаминов, аминокислот и прочих полезных веществ.

Телятина широко используется и при диетическом питании. Включать в рацион ее можно не только для больных, пожилых людей и детей, но и тем, кто придерживается диет для похудения, поскольку телятина — это очень низкокалорийный продукт.

Судите сами — в 100 г продукта содержится 96 ккал, из которых 22 г приходится на белки и 1,5 г на жиры. Углеводов и вовсе нет. Кроме того, мяса просто жизненно необходимо включить в рацион спортсменам, так как большое содержание белков позволяет наращивать и сохранять мышечную массу.

Вся польза будет несомненной, если употреблять настоящую телятину, которую не так просто найти. Здесь на помощь приходит сеть магазинов «ФЕРМА». Здесь всегда можно приобрести только свежую телятину, выращенную в частных сельских подворьях, где за животным осуществлялся особый уход.

Ведь телятина, выращенная бабушками и дедушками в деревне, является лучшей по вкусовым и питательным показателям, а также рекомендована для детского питания. Именно такое мясо сеть магазинов «ФЕРМА» поставляет в детские сады.

Верить на слово не нужно: справка, выданная сельсоветом — главный документ, который подтверждает факт выращивания телят на подворье. Каждый покупатель при желании может ознакомиться с ними на витринах магазина или у продавцов.

А еще продавцы расскажут о новинках и помогут выбрать то, что понравится всей семье.

Кроме того, здесь соблюдаются все меры безопасности и организован жесточайший контроль качества.
Покупая мясо в сети магазинов «ФЕРМА» можно быть уверенным, что мясо здесь только свежее, натуральное и вкусное. Об этом говорит и тот факт, что калужане уже несколько лет подряд выбирают «ФЕРМУ», достойной носить звание «БРЕНД ГОДА».
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№ 5
Овощи
В рационе обязательно должны присутствовать свежие овощи. Именно они являются ценным источником витаминов и минералов, которые так необходимы человеку. Кроме того, овощи содержат в своем составе клетчатку.

Она улучшает работу кишечника и пищеварительной системы в целом, повышает защитные силы организма и эффективно выводит шлаки, токсины и прочие ненужные вещества.

Овощи, фрукты и ягоды — важнейшие источники витаминов С, Р, некоторых витаминов группы В, провитамина А (каротина), минеральных веществ (особенно солей калия), ряда микроэлементов, углеводов, фитонцидов, способствующих уничтожению болезнетворных микробов, массы биологически активных веществ, а также пищевых волокон, необходимых для нормальной работы кишечника.

Овощи способны значительно усиливать выработку пищеварительных соков и повышать их ферментную активность. Витамин С, большие дозы которого содержатся в ряде овощей, способствует нормализации обмена. химических элементов.
№ 6
Фрукты
Польза фруктов для человека объясняется просто. Ведь в нежной мякоти сладких плодов растений содержится масса питательных биоактивных веществ, а также витаминов и минералов.

Состав у каждого вида фруктов свой, разнообразный, уникальный. Но можно выделить общий список характерных свойств, за счёт которых обеспечивается польза фруктов для здоровья человека. Сладость, которая присуща плодам, по большей части обеспечивается именно фруктозой.

Это безопасный подсластитель, который не несет риска набора лишнего веса, но полноценно заряжает организм энергией. В свежих фруктах содержится огромный перечень натуральных кислот. Эти вещества — мощное профилактическое средство против инфекций.

Фруктовые кислоты оказывают противовоспалительное действие, способствуют регенерации тканей, действуют как жаропонижающее. Включая в собственный рацион фрукты, можно естественным образом восполнять необходимые вещества и получать важную «подзарядку» иммунной и других систем организма.
№ 7
Орехи
Орехи богаты жирами и белками как никакой другой продукт. Благодаря этому, орехи заслуженно находятся на нашем столе. В природе существует большое количество видов орехов.

Орехи содержат около 60 – 70% растительных жиров, которые отличаются от животных жиров почти полным отсутствием холестерина. Следовательно, они не нанесут вреда сердечно-сосудистой системе. Благодаря употреблению орехов, человеческий организм получает омега‑3, омега‑6, омега‑9. Примечательно и то, что орехи являются богатым источником растительного белка, включая аминокислоту аргинин.

Этот элемент превращается в организме в оксид азота, что придает эластичность кровеносным сосудам. Например, листья грецкого ореха помогают в борьбе с базедовой болезнью и с туберкулезом.

Доказано, что орехи могут облегчить стрессовые состояния, помочь при диабете, болезнях сердечно-сосудистой системы, бессоннице, депрессии, и различных воспалениях.

Они благотворно влияют на головную боль, различные заболеваниях глаз, мочевыводящих путей, на гипертонию, язвенную болезнь, гастрит, улучшают обмен веществ.
№ 8
Рыба
К питательным веществам рыбы относятся высококачественный белок, йод, а также различные витамины и минералы. Жирные виды считаются самыми полезными.

Это связано с тем, что жирная рыба, такая как лосось, форель, сардины, тунец, сельдь и скумбрия, содержит больше жирорастворимых питательных веществ. К ним относится витамин D – жирорастворимое питательное вещество, которого не хватает многим людям.

Жирная рыба также содержит омега-3 жирные кислоты, которые имеют решающее значение для оптимальной функции тела и мозга и тесно связаны с уменьшением риска развития многих заболеваний. Чтобы удовлетворить потребности в омега-3, рекомендуется есть жирную рыбу, по крайней мере, один или два раза в неделю.

Рыба богата многими важными питательными веществами, включая высококачественный белок, йод и различные витамины и минералы. Жирные сорта также содержат омега-3 жирные кислоты и витамин D. Обсервационные исследования показывают, что люди, которые едят больше рыбы, имеют более низкий уровень снижения умственных способностей.

Исследования также показывают, что люди, которые едят рыбу каждую неделю, имеют больше серого вещества – основной функциональной ткани мозга в тех частях мозга, которые регулируют эмоции и память.
№ 9
Сыр
У данного продукта уникальный состав. Он на четверть состоит из протеинов, которые являются строительным материалом для клеток всего организма.

Молочный белок содержит все необходимые человеку аминокислоты, в том числе 8 незаменимых. Содержащиеся в сыре полезные вещества практически полностью усваиваются человеческим организмом.

Он оказывает благоприятное воздействие на состояние и здоровье костей и зубов. Сыр является источником кальция: в 100 г сыра содержится его суточная норма. Также продукт богат витамином D, который необходим для того, чтобы кальций полностью усвоился.

Регулярное употребление сыра позволяет не только поддерживать необходимый баланс минерала в организме, но и восстанавливать его недостаток. Именно поэтому сыр включают в диету беременных женщин, кормящих матерей и маленьких детей. Например, в твердых и полутвердых сортах кальция содержится чуть больше, чем в мягких.

В продукте большое количество жиров и витамина B12, которые помогают быстро восстановить силы при активной физической или умственной нагрузке, поддерживать работу всех систем организма. В небольших количествах этот жирный продукт благотворно влияет на работу сердца.
№ 10
Каша
"Каша — пища наша" гласит русская поговорка. И это очень верно. Наши предки издревле потребляли в больших количествах разные каши из различных круп.

Крупы — источник множества полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Из них можно приготовить огромное количество вкусных и здоровых блюд. Любимая каша россиян гречка очень питательна.

В состав гречки входят насыщенные и ненасыщенные аминокислоты и кислоты, углеводы, жиры, белки, витамины, поли- и моносахариды, минералы. Высокое содержание углеводов (58,2 г) обеспечивает быстрое насыщение продуктом.

По содержанию белков (13 г) гречка сравнима с мясом, но при этом первая «выигрывает» благодаря низкому содержанию жиров (3,6 г).