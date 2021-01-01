Законное банкротство и списание долгов

— Очень важен процент выигранных дел у юристов данной компании и специализируется ли эта компании именно на теме банкротства физлиц, потому что есть масса нюансов, которые должен знать специалист. Не достаточно профессиональный юрист может добиться, чтобы человека признали банкротом, но без списания долгов. Или должника признают банкротом, но он рискует потерять единственное жилье или другое какое-то имущество.



В компании «ПРАВАТОН» мы на первом этапе оцениваем все риски, юристы глубоко погружаются в историю каждого клиента, досконально ее изучают, чтобы увидеть подводные камни. Специалисты могут предложить подождать какое-то время, чтобы избежать ненужных потерь и предлагают только проверенные схемы, благодаря чему, мы выигрываем все дела.



Юриспруденция очень широкая наука, мало просто обратиться к грамотному юристу. Он может хорошо работать на бракоразводных процессах, но при этом вовсе не иметь практики в делах банкротства. И человек только зря оплатит его работу.



Кроме того, честные юристы всегда пойдут навстречу человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Например, мы в компании «ПРАВАТОН» предоставляем рассрочку на оплату наших услуг и перед заключением договора отправляем на первичную консультацию к нашему финансовому эксперту — она всегда бесплатная!



Одним словом, человек должен ощущать поддержку, чтобы не было чувства — из меня пытаются выбить деньги. Лучшая реклама — это сарафанное радио, по которому обычно и находят нас клиенты! Мы искренне сопереживаем всем обратившимся, находимся с ними на связи круглосуточно, они это ценят и, конечно, рекомендуют потом знакомым, оказавшимся в такой же непростой ситуации.



