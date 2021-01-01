Законное банкротство и списание долгов

Можно ли после банкротства брать кредит?
Никаких юридических ограничений на взятие кредита
, после банкротства не существует. Но имеет значение его размер, сроки и финансовое положение заемщика. Сразу после банкротства на большой заем рассчитывать не стоит. Банки ориентируются на финансовую ситуацию заемщика:
- наличие работы;
- размеры доходов;
- количество лиц на иждивении;
- материальный статус.
Но стоит заметить, что законодательством РФ предусмотрена иная норма, устанавливающая, что в течение 5 лет после признания гражданина банкротом и списания всех долгов, такой гражданин (потенциальный заемщик) должен об этом факте уведомлять кредитора (банк или иную кредитную организацию).
Обязанность по уведомлению, при получении кредита/ займа полностью лежит на Гражданине, прошедшем банкротство.
При обращении в банки и иные кредитные организации советуем не скрывать этот факт, так как информация о признании Вас банкротом фиксируется в Вашей кредитной истории, а также находится в открытом доступе на сайте Арбитражного суда и в ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).
Следовательно при обработке Вашей заявки на кредит сотрудник банка определит, что Вы предоставили недостоверную информацию.
Недостоверность предоставленных сведений и повлечет отказ в выдаче Вам кредита.После процедуры банкротства запрет на выезд за границ снимается?
Запрет на выезд снимается уже во время процедуры банкротства, за исключением случаев, когда суд запрещает гражданину покидать страну в период рассмотрения дела.
Такой запрет может быть наложен судом только на период процедуры банкротства отдельным судебным актом, который выносится на основании ходатайства кредиторов или Арбитражного управляющего.
То есть, если таких заявлений не поступит, выезжать за границу можно будет уже с даты введения процедуры банкротства. Происходит это благодаря прекращению исполнительного производства судебными приставами.Какой процент успеха в признании должника банкротом и списании долгов?
Процент успеха приближается к 100%. Отказать в списании долгов суд может в исключительных случаях, откровенно мошеннических действиях должника, например, попытке сокрытия имущества, введения суд в заблуждение относительно доходов.
Между тем процедура признания банкротом – отнюдь не простая. Это судебный процесс с участием судьи и второй стороны – кредиторов. Поэтому процедурой банкротства граждан должны заниматься только опытные специалисты.Можно ли списать долги без банкротства, например, через расторжение кредитного договора с банком?
Можно снизить штрафные санкции и убрать комиссии, но сумму основного долга списать нельзя. Единственный законный способ по списанию долгов является проведение процедуры банкротства граждан в соответствии с ФЗ № 127 «О банкротстве».
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