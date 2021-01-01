Законное банкротство и списание долгов
Как обычному человеку пережить финансовые трудности

Банкротство физических лиц – при каких обстоятельствах человек может стать банкротом? Как законно списать свои долги и не впасть в новое долговое рабство? На что обратить внимание, при обращении к специалистам - разбираемся в этой статье.
«Вы банкрот»! Согласитесь, это не та фраза, которую добропорядочный гражданин хотел бы услышать в свой адрес. Тем не менее, бывают ситуации, когда лучше, чтобы она прозвучала, и вслед за этим человек законно избавился бы от кредитов или долгов, выплатить которые ему оказалось не под силу.

«Спишем ваши долги», «Закроем ваши кредиты» — такие объявление часто встречаются в наше время. Опасность в том, что нередко их публикуют мошенники. Но есть юридические компании, которые на самом деле помогают человеку пережить период финансовой несостоятельности. Работают они на основании Федерального Закона № 127. Он позволяет должнику, который попал в сложную финансовую ситуацию, чья платежеспособность сильно снизилась, законно стать банкротом, полностью списать долги. Для этого юрист компании представляет интересы должника в Арбитражном суде, обратиться в который может только человек с высшим юридическим образованием.

Выбирая такую компанию, необходимо обратить внимание на важные моменты. Какие именно, мы попросили рассказать директора компании «ПРАВАТОН» Виталия Иванова:

— Очень важен процент выигранных дел у юристов данной компании и специализируется ли эта компании именно на теме банкротства физлиц, потому что есть масса нюансов, которые должен знать специалист. Не достаточно профессиональный юрист может добиться, чтобы человека признали банкротом, но без списания долгов. Или должника признают банкротом, но он рискует потерять единственное жилье или другое какое-то имущество.

В компании «ПРАВАТОН» мы на первом этапе оцениваем все риски, юристы глубоко погружаются в историю каждого клиента, досконально ее изучают, чтобы увидеть подводные камни. Специалисты могут предложить подождать какое-то время, чтобы избежать ненужных потерь и предлагают только проверенные схемы, благодаря чему, мы выигрываем все дела.

Юриспруденция очень широкая наука, мало просто обратиться к грамотному юристу. Он может хорошо работать на бракоразводных процессах, но при этом вовсе не иметь практики в делах банкротства. И человек только зря оплатит его работу.

Кроме того, честные юристы всегда пойдут навстречу человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Например, мы в компании «ПРАВАТОН» предоставляем рассрочку на оплату наших услуг и перед заключением договора отправляем на первичную консультацию к нашему финансовому эксперту — она всегда бесплатная!

Одним словом, человек должен ощущать поддержку, чтобы не было чувства — из меня пытаются выбить деньги. Лучшая реклама — это сарафанное радио, по которому обычно и находят нас клиенты! Мы искренне сопереживаем всем обратившимся, находимся с ними на связи круглосуточно, они это ценят и, конечно, рекомендуют потом знакомым, оказавшимся в такой же непростой ситуации.


Виталий Иванов
Директор компании «ПРАВАТОН»
Итак, подытоживаем рекомендации представителя компании «ПРАВАТОН». Главное, что должен понять должник — юридическая компания не выплачивает за него долг, а представляет его интересы в Арбитражном суде. Первое, что должно насторожить — если вам говорят: мы выплатим за вас! По такой схеме, скорее всего, работают мошенники или те, кто втянет вас в новые долги. Обращаясь в юридическую компанию, вы платите только за работу юриста и те пошлины, которые необходимо выплатить государству. Эти услуги стоят, как правило, гораздо меньше ежемесячных выплат по кредиту.

Второй основной момент, какие именно задолженности можно списать, обратившись в специализированную юридическую компанию? Сюда входят долги по потребительским кредитам, кредитным картам, штрафы ГИББД и коммунальные платежи, микрозаймы в МФО и долги по распискам. Долги за ипотечное жилье таким образом списать нельзя!
И самый важный пункт — вы должны предоставить все необходимые справки, что у вас, действительно, изменилась финансовая ситуация: вы попали под сокращение и лишились работы, либо работодатель значительно урезал вашу зарплату и вам не под силу ежемесячный платеж, установленный ранее. Не стоит ожидать, что можно списать долги по причинам — «я устал», «мне надоело платить», «я бы просто хотел отдохнуть». Нет, должна быть действительно ваша финансовая несостоятельность.

И при этом помните, что юристы будут досконально проверять все нужные документы, потому важно быть максимально честным.
«ПРАВАТОН» - МЫ НЕ ПРОСТО СПИСЫВАЕМ ДОЛГИ, А ПОМОГАЕМ СОХРАНИТЬ ДОСТОИНСТВО
«ПРАВАТОН» - одна из самых известных и успешных компаний, работающих с банкротством физических лиц. Первый офис открылся в 2018 году в Калуге. Сейчас офисы компании «ПРАВАТОН» есть в Брянске, Ростове-на-Дону и Ставрополье. Помощь оказывается сотням людей по всей России. Это очень удобная форма работы, когда человеку не обязательно тратить время и деньги на дорогу, абсолютно всю работу можно выполнить в режиме он-лайн!
О тонкостях работы компании нам рассказал директор компании «ПРАВАТОН Виталий Иванов.
- Виталий Александрович, а зачем вам это надо – помогать другим?
— Затем же, зачем это надо врачам или адвокатам. Просто врач спасает на физическом плане. А мы помогаем в другой важной сфере — из-за финансовых проблем люди лишаются работы, семьи, здоровья. Они приходят к нам в тяжелом психологическом состоянии.

Потому у нас очень строгий отбор при приеме на работу, юрист должен осознавать всю степень ответственности. А также иметь большую практику именно в делах банкротства физических лиц. Как результат, у нас очень мощная команда юристов. Их работа, конечно, стоит денег, потому клиент и платит за услуги, а процедура длится в среднем до шести-восьми месяцев.
- Людей не пугают такие цифры?
- Вначале, да. Но мы сразу объясняем самый важный момент: платежи по кредитам приостанавливаются с момента подписания договора с нашей компанией.

То есть платить по ним человеку больше не нужно. А оплата наших услуг, как правило, значительно меньше ежемесячных платежей по кредитам. И понимая, что у человека и так финансовые трудности, мы предоставляем рассрочку до 12 месяцев.
- Кто ваши клиенты?
- Люди, лишившиеся работы, попавшие под сокращение или под серьезное урезание зарплаты и невозможность найти другую работу. Мы целенаправленно помогаем именно физическим лицам с невыплаченными кредитами или долгами перед другими физлицами.
- Опишите схему работы с клиентом.
- Вначале человек получает у нас в компании «ПРАВАТОН» бесплатную консультацию финансового эксперта, который оценивает ситуацию, риски, говорит, какие необходимо принести документы, чтобы подтвердить свою неплатежеспособность, объясняет дальнейшие действия.

С момента подписания договора все платежи по кредитам прекращаются, пока человек не будет признан банкротом. Но если гражданин влезет в новые долги, их ему придется выплачивать самому, это важный момент.
- Ограничения по сумме есть?
- В законе не указан минимальный и максимальный порог. Чтобы было целесообразно делать процедуру списания, мы рекомендуем обращаться при долге минимум 200 тысяч рублей. Как я уже говорил, сама процедура не бесплатная, все платежи составляют порядка 100-120 тыс. рублей, включая госпошлину и другие какие-то выплаты.
- Бывают ли отказы?
- Да, мы честны с клиентами, за что они нас и любят. Если видим, что человеку процедура банкротства не подходит, объясняем почему, предлагаем и какие-то другие варианты.
- Вначале разговора упомянули врачей, с началом пандемии участились обращения к вам?
- Конечно! Финансовые проблемы у многих начались как раз с приходом пандемии. И вот по сарафанному радио люди стали передавать друг другу, что им помогли в компании «ПРАВАТОН» и к нам стали обращаться граждане со всей России!

У нас теперь есть офисы в Калуге, Брянске, Ростове-на-Дону и в Ставрополе. А дистанционно ведем клиентов из любого города страны! Чтобы войти в процедуру банкротства, не обязательно компании быть в городе присутствия человека. Все операции проводим онлайн.
- Расскажите о коллективе?
- Наш первый офис открылся в Калуге в 2018 году. Мы гордимся, что с нами один из мощнейших юристов – Ирина Анатольевна Сергеева, которая трудится в калужском офисе со дня его основания. В Ростове, Брянске, Ставрополе тоже мощная команда юристов, специализирующихся именно на банкротстве физических лиц.
- А психологов нет в компании, ведь люди, наверняка, приходят упавшие духом?
- Да у нас все психологи! В вотсапе компании «ПРАВАТОН» есть круглосуточный открытый чат с клиентами, я его называю «жители нашего удивительного города». В него может войти каждый желающий. Очень ценно, что люди, завершившие процедуру банкротства, остаются в нем, психологически поддерживают новичков.

Там столько историй, как не упасть духом, как пережить этот непростой период. И мы каждому клиенту говорим: не надо стесняться процедуры банкротства, ничего постыдного в этом нет! Важно, чтобы люди не оставались один на один со своей бедой и чувствовали – им помогут!

За это мы благодарны и сарафанному радио, ведь благодаря отзывам клиентов у нас возникла идея работать по всей России. И даже общаясь дистанционно, душой мы всегда рядом с клиентами, готовые не только оказать профессиональную помощь, но и просто по-человечески поддержать!
8 (4842) 20-26-20
Адрес: г. Калуга, ул. Кирова 2, офис 423, БЦ SK PLAZA
Сайт: pravaton.ru/
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Практика права: право на свободную жизнь
Кредиты окружают любого человека на протяжении всей его жизни. В современном обществе без заемных денег практически никто не обходится. Кто-то с кредитами справляется, но зачастую обстоятельства не позволяют выплатить взятые деньги в срок.

Тогда человек перестает радоваться жизни. Назойливые звонки кредиторов преобразуются в жесткие беседы с коллекторами. В такой ситуации нормально жить и работать становится невозможно. Но, как выяснилось, есть решение всех этих проблем.
Иван Киселев, директор компании «Практика права»
Компания «Практика права» в Калуге предоставляет услуги по банкротству физических лиц. Если несколько лет назад к этой процедуре россияне относились с подозрением, то в последнее время все чаще люди обращаются за свободой от кредитных обязательств.

Разберемся вместе с Иваном Киселевым, директором компании «Практика права» в основных нюансах, которые чаще всего останавливают людей от правового решения своих долговых проблем. Если ничего не делать, проблемы только усугубляются.

Кто может пройти процедуру банкротства?
К нам в компанию обращаются люди, которые уже не в силах исполнять кредитные обязательства или чувствуют, что в ближайшее время не смогут оплачивать текущие долги. С подобной процедурой сталкиваются калужане совершенно разного социального положения, как работающее население, так и пенсионеры.

А какие риски могут возникнуть при оформлении процедуры банкротства?

При грамотной работе специалистов их просто нет. В истории компании есть сотни успешных судебных дел. Как следствие — сотни счастливых семей, освобожденных от кредитного бремени, которое тяготило бы их всю оставшуюся жизнь.
А какие последствия признания физического лица банкротом?

На наш взгляд, юридические последствия признания гражданином банкротом настолько незначительны, что большинство даже не ощутит их на себе. Решать Вам, согласно ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для граждан, прошедших процедуру банкротства и списание долгов, действуют следующие ограничения:

  • в течение 5 лет не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам без указания на факт своего банкротства;
  • в течение 5 лет - дело о банкротстве гражданина не может быть возбуждено по его заявлению.
  • в течение 3 лет - гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
А теперь детально
Можно ли после банкротства брать кредит?

Никаких юридических ограничений на взятие кредита, после банкротства не существует. Но имеет значение его размер, сроки и финансовое положение заемщика. Сразу после банкротства на большой заем рассчитывать не стоит. Банки ориентируются на финансовую ситуацию заемщика:

  • наличие работы;
  • размеры доходов;
  • количество лиц на иждивении;
  • материальный статус.

Но стоит заметить, что законодательством РФ предусмотрена иная норма, устанавливающая, что в течение 5 лет после признания гражданина банкротом и списания всех долгов, такой гражданин (потенциальный заемщик) должен об этом факте уведомлять кредитора (банк или иную кредитную организацию).

Обязанность по уведомлению, при получении кредита/ займа полностью лежит на Гражданине, прошедшем банкротство.

При обращении в банки и иные кредитные организации советуем не скрывать этот факт, так как информация о признании Вас банкротом фиксируется в Вашей кредитной истории, а также находится в открытом доступе на сайте Арбитражного суда и в ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

Следовательно при обработке Вашей заявки на кредит сотрудник банка определит, что Вы предоставили недостоверную информацию.

Недостоверность предоставленных сведений и повлечет отказ в выдаче Вам кредита.

После процедуры банкротства запрет на выезд за границ снимается?

Запрет на выезд снимается уже во время процедуры банкротства, за исключением случаев, когда суд запрещает гражданину покидать страну в период рассмотрения дела.

Такой запрет может быть наложен судом только на период процедуры банкротства отдельным судебным актом, который выносится на основании ходатайства кредиторов или Арбитражного управляющего.

То есть, если таких заявлений не поступит, выезжать за границу можно будет уже с даты введения процедуры банкротства. Происходит это благодаря прекращению исполнительного производства судебными приставами.

Какой процент успеха в признании должника банкротом и списании долгов?

Процент успеха приближается к 100%. Отказать в списании долгов суд может в исключительных случаях, откровенно мошеннических действиях должника, например, попытке сокрытия имущества, введения суд в заблуждение относительно доходов.

Между тем процедура признания банкротом – отнюдь не простая. Это судебный процесс с участием судьи и второй стороны – кредиторов. Поэтому процедурой банкротства граждан должны заниматься только опытные специалисты.

Можно ли списать долги без банкротства, например, через расторжение кредитного договора с банком?

Можно снизить штрафные санкции и убрать комиссии, но сумму основного долга списать нельзя. Единственный законный способ по списанию долгов является проведение процедуры банкротства граждан в соответствии с ФЗ № 127 «О банкротстве».

Если вы чувствуете, что не можете больше жить с долгами, обратитесь к специалистам компании «Практика права». Вы получите бесплатную консультацию и юридическую экспертизу вашего финансового положения. Все остальную работу специалисты берут на себя.
Вас ждут в юридической компании «Практика права»
г. Калуга, ул. Кирова, 20, ТОЦ «Галерея», 3 этаж, оф. 310
Телефон: +7 (4842) 33-34-61
Сайт: www.practika-prava.ru
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