С 2014 года, когда начали вводить санкции, доля местных производителей продуктов заметно увеличилась. И это плюс для всех.
Калужская область в продуктовом вопросе менее импортозависима, а значит, более адаптирована к нынешним условиям. В регионе производят все необходимые продукты, у нас громадные возможности.
Свинина, мраморная говядина, телятина, мясо кур и мясные полуфабрикаты у местных производителей отменные.
Есть баранина и козлятина. Сегодня, по данным регионального министерства сельского хозяйства, в хозяйствах региона выращено 115,3 тыс. голов специализированного мясного скота.
Выращиваем в области и птицу, есть даже цесарки. По данным Калугастата, за первое полугодие 2022 года хозяйства региона произвели скота и птицы на убой (в живом весе) 60 тыс. тонн, яиц — 84 млн штук.
Рыбные хозяйства в регионе тоже имеются — выращивают осетровую рыбу и креветки, цена которых более демократична.
На втором месте по молоку
Собственной молочкой мы обеспечены полностью. Причём сыры делают не хуже европейских, используя традиционные и авторские рецептуры, — можно выбрать на любой вкус.
Суточный надой молока на корову в целом по сельскохозяйственным организациям составляет 27 кг, что на 2,5 кг больше показателей прошлого года. На сегодняшний день по надою на одну корову Калужская область занимает второе месте среди 83 субъектов РФ, уступая первенство Курской области с разницей в 0,6 кг.
По прогнозам министерства сельского хозяйства региона, производство молока в 2022 году в наших хозяйствах составит 483 тыс. тонн — 105% к уровню прошлого года.
Ждём нового урожая
В нынешнем году аграрии рассчитывают на хороший урожай. Посевная площадь сельхозкультур под урожай 2022 года занимает 353,3 тыс. га (102,1% — к 2021 году).
Выращивают зерновые, зернобобовые, технические культуры, овощи, картофель, кормовые культуры. Картофель в регионе выращивается разный. Перемышльский НИИ создал шесть его сортов, разных и по вкусу, и по цвету: белый, жёлтый, красный, фиолетовый.
Что касается фруктов, бананы, конечно, у нас не растут, а вот экзотическую папайю выращивают вполне успешно. Много у нас и яблоневых, грушевых садов.
Плодово-ягодным производством занимаются уже 44 хозяйства, выращивают самые разные ягоды — сливу, клубнику, малину, голубику.
О хорошем урожае мёда говорят и пасечники.
На сегодняшний день в регионе более 1200 владельцев пасек. На их площадях — больше 23 тысяч пчелосемей. На протяжении последних четырёх лет пчеловоды нашей области ежегодно качают больше 500 тонн мёда.
В среднем с одной пчелосемьи калужские пчеловоды получают примерно 20–25 кг мёда. Производят также пыльцу, пергу, прополис и забрус.
Санкции не страшны
Дефицита хлеба и хлебобулочных изделий в Калужской области нет, в магазинах — большой ассортимент.
Санкции нам не страшны. Сильнее всего, по прогнозам экспертов, они ударят по ассортименту алкоголя. Некоторые иностранные бренды исчезнут совсем, а у тех, что останутся, будут баснословные цены.
Придётся надеяться только на импортозамещение. Но, как известно, в России производят хорошие, качественные вина, а в Калужской области — крепкий алкоголь. При этом по соотношению цены и качества отечественный продукт, конечно, выигрывает.