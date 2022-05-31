651 год со дня образования
Город будущего. Калуга
Каким станет любимый город

В эти выходные Калуга отмечает свой очередной день рождения. Областному центру исполняется 651 год.

В честь этого праздника мы подготовили для вас спецпроект «Город будущего. Калуга», в рамках которого решили заглянуть немного вперёд во времени и представить, каким станет любимый город через годы.

Какими новыми микрорайонами обрастёт Калуга, какие скверы, парки появятся? Какой станет калужская медицина и образование в будущем?

И начнём наш проект с рассказа о том, как будет расти Калуга в ближайшие годы. Обо всех стройках ближайшей пятилетки в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал городской голова Калуги Дмит­рий ДЕНИСОВ.
Дмитрий ДЕНИСОВ:
«В Калуге должно быть различное жильё для всех»
Силикатный
В Калуге развиваются окраи­ны города. Там сосредоточен спрос, который генерируют сами же жители.

На этих территориях, несмотря на утверждённые проекты, продолжают появляться и новые.
Городской голова Калуги Дмитрий Денисов
— Например, есть проект «Белые Росы» в микрорайоне Силикатный. Он совершенно другого качества. Проект малоэтажной застройки, — сказал Дмитрий Денисов. — Там есть характерные признаки современной застройки: двор без машин, использование первых этажей и палисадников для создания камерного типа жилища.

По словам градоначальника, в таких местах появляется своеобразная община. Жители будут проводить время вместе, вести детей в сады и школы. Будут решаться и другие социальные вопросы.

— Там есть важная тран­спортная развязка: улица Гурьянова — автодорога Анненки-Силикатный, — отметил городской голова. — В настоящий момент завершается разработка проектно-сметной документации по реконструкции мостового сооружения в сторону деревни Карачево. Этот перекрёсток превратится в кольцевую развязку. Там напряжённое движение. Много ДТП. В дальнейшем будем участвовать в государственных программах.
Пучково
Такого же типа проект по комфортности должен появиться в Пучково, в районе строящегося кампуса КФ МГТУ им. Баумана. Он будет сдан в текущем году.

Недавно город продал земельный участок через публичную процедуру компании из-за Урала. Территория находится на севере от кампуса. Район займёт порядка 20 гектаров.

Там также будут созданы комфортные условия для будущих и нынешних жителей Калуги. Возможно, на этой территории поселятся студенты, преподаватели.

— Для этой категории людей важно создать комфортные условия, — продолжил Дмитрий Денисов. — Высоток там никаких мы не увидим. Микрорайон будет переменной этажности.
"Я уверен, что мы найдём выход.
В любом случае сделка состоится"
«Кристалл»
Решается судьба комплекса зданий завода «Кристалл». Там затянулись переговоры с инвесторами. Позиция нынешнего собственника понятна. Он хочет продать как можно дороже свой объект. А город желает вдохнуть в эту территорию новую жизнь.

Ядром данного проекта станет площадь, которая находится внутри. По периметру ведь располагаются вновь выявленные объекты культурного наследия.

По словам городского головы, собственник сейчас предпринимает попытку раздробить эти объекты недвижимости, чтобы продать их как отдельные помещения. Так, видимо, ему выгоднее.

— Я уверен, что мы найдём выход. В любом случае сделка состоится, — продолжил Дмитрий Денисов. — Иначе будет принято решение о комплексном развитии территории. Таким образом, мы собственнику навяжем дальнейшую судьбу этих площадей. Параллельно надо заниматься вопросами, связанными с оптимизацией и внесениями изменений в охранные зоны этого вновь выявленного объекта культурного наследия. В настоявшее время они «накрывают» огромную территорию вокруг «Кристалла», в том числе и жилые кварталы. Поэтому, с формальной точки зрения, пока невозможна реконструкция находящихся там пятиэтажек.

Турынино
Градоначальник считает, что в нашем городе должно быть жильё различных классов, для всех потребителей. С точки зрения цены, конечно, тоже.

— Кто бы сказал, что проект «Солнцеград» в Турынино выстрелит, — отметил городской голова. — Сейчас там появилась малоэтажная часть. Рано или поздно создадим детский сад. Уже проведены переговоры с застройщиком, что в Турынино взрослая поликлиника появится именно на территории этого проекта.
"Эту площадь включим одной из первых в решение о комплексном развитии территории"
Снос на Огарёва и Чижевского
В текущем году появился такой правовой инструмент, как комплексное развитие территории, который позволяет с использованием новых механизмов развивать застроенные площади.

Чем характеризуется старая часть города? Территория застраивалась в разные годы и различными методами. Там есть производственные и жилые здания, которые имеют признаки ветхости и аварийности, неблагоустроенные территории.

— Далеко тут ходить не надо. Например, улица Огарёва и Чижевского, где располагаются бывшие активы предприятия «Калугаавтоприбор», — сказал городской голова. — Эту площадь включим одной из первых в решение о комплексном развитии территории. Всё будет сноситься под ноль. Жители и собственники получат компенсацию.

Совхоз «Тепличный»
На севере города, недалеко от деревни Канищево, начнёт развиваться интересный проект. По словам Дмитрия Денисова, недвижимость на месте бывшего совхоза «Тепличный» будет для людей, которые хотят жить в более комфортных условиях, но внутри города.

906‑я база
На территории микрорайона 906-я база также вскоре начнётся строительство. Сделка по выкупу бывших активов министерства обороны уже состоялась. Приобрели этот актив собственники небезызвестного в Калуге Кошелев-­проекта.
"Мы надеемся, что вся эта территория оживёт"
«Мельница»
Многих калужан также давно беспокоит долгострой, который располагается на улице Карла Либкнехта.

— По «Мельнице» одним из банков принято решение. Тут тоже, кстати, без участия власти не обошлось. Есть вероятность, что застройщик вернётся на объект. Ему одобрена кредитная линия на продолжение строительства, — отметил Денисов. — Эта стройка была в своё время заведена в тупик. Там и банкротство, и кредиты, и обременения. Хорошо, что все эти конструкции были возведены без привлечения средств людей. Там нет ни одного обманутого дольщика. Если сейчас всё пойдёт как мы планируем, то есть правообладатель объекта получит кредит на первый дом, тогда строители вернутся. Мы надеемся, что вся эта территория оживёт.

Улица Декабристов
Эта территория находится в самом центре Калуги. Подавляющее большинство домов по улице Декабристов признаны аварийными.

— Мы все их будем расселять, — сказал городской голова. — Смотрите, у нас есть программа по переселению из аварийного жилья. Там сейчас 108 многоквартирных жилых домов. Из них 20 процентов отнесены к объектам культурного наследия. То есть надо расселять дома и передавать новому собственнику. В Калуге с 2012 года реализуется программа «Старый город», в рамках которой мы на системной основе переселяем людей из объектов культурного наследия. Потом переводим эти помещения в нежилые и продаём с аукциона. У нас огромное количество успешно реализованных проектов. На Декабристов есть такие же дома.
"В самом центре города появится жилищный комплекс"
«Трансмаш»
Скандал с закрытием одного из крупнейших предприятий в Калуге уже позади. Работникам выплатили заработную плату. А вот о судьбе самой территории предприятия рассказал Дмитрий Денисов.

— Площади завода «Трансмаш» проданы калужскому предпринимателю. Это огромная территория между улицами Московская и Телевизионная. Там тоже будет комплексное развитие территории. В самом центре города появится жилищный комплекс, — сказал городской голова. — Жалко, что завод остановился. Но это такая тенденция, когда производство вытесняется за пределы центральной части города. Тут многое совпало. Нерадивые предыдущие собственники довели производство до того, что они были не в состоянии платить по долгам. Начали процедуру банкротства, хотя «Трансмаш» был одним из основных поставщиков РЖД.

Окская ветка
Город по-­прежнему желает выкупить земельные участки и объекты недвижимости. Речь идёт об Окской ветке. На определённых отрезках там возможно благоустроить территорию для горожан.

— Например, от улицы Билибина до улицы Карла Либкнехта, — сказал Дмит­рий Денисов. — Вдоль железнодорожной ветки там ещё гуляют мамы с детьми. Но эти участки заросли кустарниками. Нынешний правообладатель выставил определённый счёт городу. Порядка 70 миллио­нов руб­лей. У нас таких денег нет. Поэтому ведём переговоры по оптимизации этой стоимости.

Окская ветка проходит до улицы Болдина. На участке от Маршала Жукова до Тульской возможно строительство автомобильной дороги. Также город хочет создать условия и для любителей активного образа жизни. Так, здесь могут появиться велосипедные дорожки.
"Практически все новые парки и скверы мы уже построили"
Парки и скверы
В заключение мы поговорили с градоначальником о благоустройстве Калуги. Городские власти в ближайшее время будут делать акцент на улучшение уже созданных зон отдыха.

— Практически все новые парки и скверы мы уже построили, — отметил Денисов. — Я считаю, что надо заниматься улучшением того, что у нас уже есть на балансе. Также остро стоит вопрос, связанный с компенсационным озеленением после сноса больных деревьев. У нас их около 6000. Только одну тысячу деревьев мы снесли за последние два года. Это очень дорогостоящее мероприятие. Работа идёт планомерно.

Городской голова также отметил, что парк культуры и отдыха требует особого внимания.

— Здесь должны появиться новые кустарники, займёмся ландшафтным дизайном, — продолжил городской голова. — Также набережная Оки, безусловно, подлежит озеленению. Этим мы будем заниматься и на набережной Яченского водохранилища. У нас в планах также благоустройство склона Музея космонавтики. Он сейчас стабилизировался. Можно приступать к следующему этапу работы. Главное, набраться терпения и понимать, что деревья одномоментно не могут вырасти. А посадочный материал в виде длинномеров очень дорого стоит. Мы высадили несколько таких деревьев в парке ТЮЗ. Это очень дорогое удовольствие. 500–700 тысяч руб­лей за дерево.

На набережную Оки в ближайшее время будет обращено особое внимание. По словам Дмитрия Денисова, эту зону надо воспринимать только как пешеходную.

— Многие спрашивают, как же подъезжать теперь к набережной Оки, — сказал Дмитрий Денисов. — Никак. Пешком. Мы думаем, что любой калужанин может спуститься по Воробьёвке, пройтись вдоль пляжа и дойти до сквера Волкова. А в будущем и до бора.
Сенатор Российской Федерации, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий АРТАМОНОВ
Дорогие жители и гости Калуги!
Сердечно поздравляю вас с Днём города! Наш красивый, динамичный город с неповторимым обликом и славной богатой историей сыграл важную роль в становлении российской государственности, и продолжает вносить большой вклад в развитие страны.

В Калуге всегда жили и трудились энергичные, творческие люди, с большой внутренней силой, которые всей душой болели за родной край. Благодаря достижениям многих поколений калужан, наш город теперь является одним из экономических центров страны, обладающим уникальным культурным и духовным наследием.

Сегодня Калуга активно развивается, становится более благоустроенной и комфортной. Здесь хочется жить, работать, растить детей и внуков, интересно проводить свободное время, с гордостью приглашать в гости людей из других городов.

Калуга и дальше будет удивлять и восторгать, потому что жители нашего города – неравнодушные, инициативные, трудолюбивые, мы всей душой болеем за судьбу столицы нашего региона и судьбу всей страны.

Пусть ещё один год принесёт Калуге новые возможности, новые пути, новые победы. Пусть осуществляются планы, желания и сбываются мечты всех земляков.

С праздником, дорогие калужане! Всем крепкого здоровья, удачи, благополучия, счастья. А нашему любимому городу – процветания и развития.
образование
Школы станут культурным центром притяжения
Как изменится школьное и дополнительное образование в Калуге в будущем? Этот вопрос мы выясняли у экспертов в рамках нашего проекта «Город будущего. Калуга».
Школы будущего
Как сообщает министерство образования региона, в ближайших планах — строительство школ в микрорайонах Кубяка и Байконур. В 2023 году школы начнут строить на Тайфуне и в Комфорт-­Парке.

— Через 10–15 лет школа станет универсальным местом, где школьник сможет получить водительские права, обрести практические медицинские и правовые знания, освоить первоначальные навыки по любой профессии, — говорит о будущем калужского образования помощник руководителя профильного министерства Михаил МОРОЗОВ. — Преподавание будет направлено в сторону функциональной подготовки, для применения знаний в повседневной жизни. Уроки будут не только в кабинетах, но и на предприятиях, открытом воздухе, культурных площадках города. Школа станет культурной точкой притяжения для всего микрорайона.

Обновлённые школы искусств
— Благодаря участию Калуги в федеральных проектах и субсидиям из федерального и муниципального бюджетов, школы искусств Калуги закупили музыкальные инструменты и оборудование, литературу, в некоторых проведён капитальный ремонт, — рассказывает начальник отдела учреждений дополнительного образования управления культуры города Калуги Вероника ЧЕРНЕЦОВА. — Если продолжится эта линия финансирования, то мы будем подавать заявки, чтобы поэтапно обновить оборудование во всех школах.

Прогнозируют специалисты и рост зарплат педагогов школ искусств.

— Зарплата педагогов на уровне среднемесячной по региону, а молодых специалистов до 25 лет сейчас в два раза больше, чем в прошлые годы, — рассказывает Вероника Чернецова.

Актуальным является вопрос создания музыкальных классов в средних школах Калуги. Начало уже положено детской школой искусств № 1. Они набрали музыкальный класс на базе средней школы № 3 по специализациям: балалайка, домра, баян, аккордеон. В средней школе № 10 организовали хоровые занятия с учащимися.

У жителей Правобе­режья высока потребность в эстетическом развитии детей, а возможности школы искусств ограничены. В будущем хотелось бы увидеть здесь школу искусств на 1000 обу­чающихся, — говорит в завершении Вероника Анатольевна.

Кванториумы и «Точка роста»
По информации управления образования, в Калуге особый упор делают на школьные Кванториумы. Первый открылся в школе № 25. Там обучают робототехнике, промышленному дизайну, аддитивным технологиям. Ещё один появится через месяц в школе № 44. В будущем ожидается появление новых на базе других школ.

В различных школах города планируется применить опыт школы № 13, где создан центр информационного образования «IT‑куб». Здесь детей обучают программированию, разработке приложений, кибергигие­не и работе с большими данными.

В школах № 33, 35, 38 дополнительное образование проводят в рамках «Точка роста», в сентябре этого года она появится и в школе № 41.

Места для обучения по программе «Робототехника» появятся в школах № 9 и № 21, а в школе № 5 — по программам «Хайтек», «Театральная студия».

В школе № 6 будут обу­чать юных инспекторов дорожного движения, а в школе № 11 появится направление «Человек и его здоровье».

К 2024 году специалисты обещают, что школьные театры и хоры будут созданы в каждой школе.
образование
Компьютерная академия TOП: здесь дети получают профессию
Говорят, что будущее за IT-профессионалами. А кому, как ни нашим детям, его строить?
Гаджеты для развития
Ваши дети постоянно сидят в телефоне, планшете или за компьютером? Неудивительно, ведь там для них интересно всё: аккаунты и друзья, игры и видео. С Компьютерной академией ТOP ребёнок начнёт воспринимать гаджеты как средство для обу­чения и развития, позволяющее получить настоящее профессиональное образование,а приобретя его, можно смело углубиться в профессию.

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Профессию получают здесь
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В Компьютерную академию всё чаще приходят ученики 8–11 классов, они хотят получить профессию параллельно с учёбой в школе. Их принимают на работу в процессе обучения. Программа улучшается ежегодно, к преподаванию приглашаются профессионалы. Академия ТOP позволяет получить настоящее профессиональное образование с дипломом государственного образца.

Как отмечают эксперты, спрос на IT-специалистов будет ежегодно увеличиваться. Сейчас наша страна находится в самом начале популяризации этой сферы. Пусть увлечение вашего ребёнка гаджетами сейчас станет для него любимой профессией в будущем!
Телефон:
+7 (4842) 21–80–08
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+7 (965) 705–45–05.
Адрес:
г. Калуга,
ул. Циолковского, д. 8, 3-й этаж.
Председатель Законодательного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
Дорогие калужане!
От имени депутатов регионального парламента примите искренние поздравления с Днем города!

На фоне динамичного развития Калуга бережно хранит облик и традиции милого сердцу уютного и живописного города. Здесь появляются новые предприятия, строятся современные жилые дома, социокультурные объекты.

Вместе с тем, тихие улочки, парки и скверы, храмы и старинные купеческие дома бережно хранят богатую историю.

В Калуге каждый человек, независимо от возраста, найдет занятие по душе: здесь созданы все условия для реализации профессиональных, культурных и образовательных инициатив, занятий спортом и творчеством.

За несколько последних десятилетий Калуга превратилась в комфортный и благоустроенный город, который любят не только калужане, но и многочисленные гости.

В этом - большая заслуга горожан. Выражаю признательность всем, кто трудится на развитие и процветание Калуги.

Друзья, я от души поздравляю всех с Днём рождения любимого города!

Пусть жители и гости нашего города будут счастливы и у каждого будет своя прекрасная история, связанная с Калугой.
здоровье
Телемедицина и свой семейный доктор
Калужан ждут радикальные перемены
О том, как мы будем лечиться в ближайшем будущем, рассказал министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО.
Глобальные проекты
— Константин Валентинович, начнём разговор с медицинского строительства. Какие новые больницы скоро появятся в Калуге?

 — Заканчивается строительство нового корпуса детской областной больницы. Это масштабный проект: облбольницу расширили практически на четверть. Другой глобальный проект — строительство поликлиники на Правом берегу. Достигнута договорённость на выделение инфраструктурного кредита из бюджета РФ порядка 1 млрд 700 млн рублей. Работы уже начались. До 2025 года планируется построить крупный, хорошо оснащённый диагностический центр, где будут детское, взрослое отделения и женская консультация.
Министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО
На новом уровне
— В медицине многое зависит от новых методов лечения. Какое современное оборудование будет в ближайшее время доступно калужанам?

— Закуплен новый современный ускоритель для онкодиспансера (конформная лучевая терапия). Очень высокоточная система. Происходит облучение опухоли, минимально повреждающее окружающие ткани.

На базе сосудистого центра в облбольнице будет проводиться не только ангиография. Закупается новое оборудование, в частности, аппарат экстракорпоральной оксигенации, который применяется при операциях на открытом сердце: замена клапанов, аортокоронарное шунтирование. Это то, чего у нас не хватало.

Получены деньги из бюджета РФ на закупку оборудования для новой областной инфекционной больницы. Там будут открыты дополнительные отделения: хирургии, акушерства и гинекологии, кардиологии, нефрологии, неврологии. Это будет многопрофильная инфекционная больница.

В электронном виде
— Как повлия­ла на медицину цифровизация?

— В цифровом формате работаем с загсом в рамках суперсервиса «Рождение ребёнка» с медико-­социальной экспертизой. Взаимодействуем с медучреждения­ми в рамках электронного документооборота. В планах — подключение всей лабораторной диагностики.

В кардиологии, акушерстве и гинекологии, онкологии подключены вертикально интегрированные медицинские информационные системы. Это когда информация о пациенте, внесённая в единую цифровую платформу, доступна федеральным центрам, в том числе Минздраву РФ. Курирующие национальные центры могут наблюдать за сложными случаями и, если есть необходимость, вмешиваться в процесс лечения или даже предлагать пациенту дальнейшее лечение в федеральных клиниках по профилю.

С прошлого года в цифровом виде действуют льготные рецепты. Сегодня в электронном формате реализуется и обычный рецепт. Калужане предъявляют в аптеке паспорт или QR-код в мобильном приложении.
Доктор рядом с домом
— Сегодня сложно попасть к узким специалистам.

— По узким специалистам есть дефицит. Но пациенты должны знать: если в поликлинике нет нужного ему специалиста, можно записаться к врачу в любую другую поликлинику. Полис это позволяет, отказать вам не имеют права.

Дефицит врачей связан и с кад­рами, и с необос­нованными записями на консультацию, и неявками к врачу. У нас 43% неявок. Мы внедряем дополнительные сервисы, будем направлять напоминания. С врачом всегда можно проконсультироваться через телемедцентр, который с прошлого года работает на базе станции скорой помощи.

Таким способом провели уже больше полумиллиона консультаций. Телемедцентр интегрирован с системой «Гостелемед», которая работает через Госуслуги, и можно проконсультироваться с узкими специалистами.

Единственное ограничение — первичная консультация по данному заболеванию должна быть очной. На портале Госуслуг надо зайти в раздел «Гостелемед», выбрать врача или заказать медконсультацию по тел. 122.

Планируем использовать новые подходы оказания первичной медпомощи, сделать в жилых домах офисы врачей общей практики, чтобы люди приходили к ним, как к своему семейному доктору. Первый такой кабинет появится на ул. Фомушина.
ЭХЦ: за развитием будущее
Эндохирургический центр в Калуге предоставляет максимально широкий спектр услуг, ориентированный на универсальную семейную медицину.

ЭХЦ — это качество медицинских услуг, проверенное временем. Бренд, с которым знакомы более 65 000 пациентов.

Развивая и совершенствуя клинику, руководство в первую очередь ориентируется на потребности жителей нашего региона, рост населения в отдельных районах и требования, предъявляемые калужанами к частным медицинским организациям в условиях высокой конкуренции.

Именно поэтому в начале 2022 года открыл свои двери новый филиал ЭХЦ на Правом берегу, расположенный по адресу:

г. Калуга, ул. Правобережный проезд, д. 13.

В Центре комплексной диагностики ЭХЦ ПРО доступны:

  • МРТ, СКТ, УЗИ, рентген,
  • функциональная диагностика,
  • полный спектр анализов,
  • вакцинация,
  • консультации профильных специалистов для детей и взрослых.

Открытие нового филиала — это возможность для жителей Правобережья больше времени уделить своему здоровью, не тратя его на дорогу.
Активно развивается и сам Эндохирургический центр. Совсем скоро свои двери для первых пациентов откроет новый трёхэтажный корпус ЭХЦ, в котором будет расположен особенный для нашего региона хирургический стационар широкого профиля, рассчитанный на пребывание 30 пациентов в условиях повышенного комфорта.

Операционные спроектированы в соответствии с мировыми требованиями и оснащены медицинским оборудованием последнего поколения. Всей необходимой аппаратурой оснащено и отделение реанимации, благодаря чему пациент может получать круглосуточное лечение в стационаре в полном объёме.

Светлые, просторные, комфортабельные палаты стационара клиники оборудованы многофункциональными кроватями с возможностью регулирования положения тела, кнопкой вызова медицинского персонала, мебелью, отдельными душевыми, телевизором, Интернетом и т. д.
Палаты нового корпуса ЭХЦ были созданы с учётом всех потребностей пациента во время лечения и реабилитации. Особое внимание уделялось не только оборудованию, но и интерьеру, чтобы атмосфера вокруг благотворно влияла на процесс восстановления пациентов.

Новый корпус оснащён лифтом, что значительно упрощает перемещение маломобильных пациентов.

В стационаре ЭХЦ пациенты находятся под круглосуточным наблюдением внимательного, чуткого, квалифицированного медицинского персонала.

На первом этаже нового корпуса будут расположены кабинеты врачей для ведения консультативного приёма, оснащённые современным диагностическим оборудованием ведущих производителей. Здесь же разместится всё необходимое для комплексной реабилитации пациентов, в том числе и кабинет физиолечения, терапия в котором проводится на современном оборудовании фирмы BTL.

Несомненным преимуществом является наличие собственного центра комплексной диагностики и лаборатории.

Открытие нового корпуса позволит сократить время ожидания плановых операций и увеличить количество экстренных, сделает пребывание пациентов в центре максимально комфортным, а лечение эффективным.

О возможных противопоказаниях проконсуль-тируйтесь со специалистом
Телефон:
+7 (4842) 926-977
Адрес:
г. Калуга,
ул. Луначарского, д. 57, стр. 3.
Глава городского самоуправления Калуги Юрий МОИСЕЕВ
Уважаемые калужане!
От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём города!

Нашей любимой Калуге исполнился 651 год! Мы гордимся её славными традициями и современными достижениями.

Город – это, прежде всего, люди. В основе всех наших достижений лежит труд калужан, их активная жизненная позиция и любовь к родному городу.

Вместе мы строим новую Калугу, в которой будут жить наши дети, внуки и правнуки, которые, как и мы, будут гордиться Калугой и любить наш прекрасный город.

Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, семейного тепла и благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!

С Днем рождения, любимый город!
туризм
«Лавандовые поля в Калужской области будут, как в Провансе»
Генеральный директор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина — о перспективных проектах в туристической отрасли региона.

В России третий год подряд активно развивается внутренний туризм. По прогнозу Ростуризма, поток туристов с мая по сентябрь вырастет от 4% до 30% в зависимости от региона. Калужская область, по предварительным подсчётам, в этом году примет около 3 млн туристов.

Восстановлению турпотока во много способствовало открытие в регионе новых крупных объектов, таких как вторая очередь Музея истории космонавтики, и более мелких, локальных, но абсолютно уникальных по форме и наполнению. Всего у Агентства в работе на данный момент 15 таких проектов, но речь пойдёт об уже реализованных.

Ах, белый теплоход…
«Лето на Оке» — один из первых проектов Агентства и один из самых динамично развивающихся. В 2020 году калужане выбирали название для туристического теплохода, который возродил речные экскурсионные прогулки! В итоге он получил имя купца Ивана Ципулина, открывшего в 1872 году пассажирские перевозки по Оке.

В 2020 году при соблюдении всех пандемийных условий на теплоходе отдохнуло более 1500 человек. А уже в 2021 году 10 000 калужан и гостей города совершили прогулки на «Ципулине»!

В этом году калужанам и гостям города «Иван Ципулин» предлагает 5 разных по тематике и продолжительности экскурсий для детей и взрослых. Более того, на конец августа намечен запуск первого межрегионального речного маршрута до усадьбы Поленово в Тульской области.

Второе судно проекта, а это скоростное судно на воздушной подушке на 36 пассажиров, прошло модернизацию и готово отправиться новым речным маршрутом.
Инвестор планирует засеивать здесь лавандовые поля, как в Провансе
А там ещё немно­­го и ...Прованс
В Калужской области активно развивается экологический туризм: пешие, конные прогулки и велотуры, сплавы, водные экскурсии, ретриты и трейлы стали особенно популярны. Соответственно, растёт спрос на глэмпенги и небольшие отели, объединяющие в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

В этом году в Дзержинском районе, недалеко от деревни и одноимённого арт-парка «Никола-Ленивец», начал работу фито-отель «Лаванда». Инвестор планирует засеивать там лавандовые поля, как в Провансе.

А сейчас к услугам гостей уютные домики со всеми удобствами, японские фито-бочки, кедровая баня. Но самое главное — уникальная красота смешанного леса, покой и уединение.

Если хочется движения, прогуляйтесь пешком до арт-парка «Никола-Ленивец». Можно исследовать окрестности на автомобиле: рядом национальный парк «Угра», водопад Радужный, Кольцовские пещеры, парк птиц «Воробьи», музей бумаги «Бузеон».
По реке к краю земли
Готовится к открытию в следующем сезоне проект «Туристско-рекреационный кластер «Жиздра» в Козельском районе.

Он предусматривает организацию водных маршрутов по реке Жиздре, создание арт-пляжа, детских развивающих игровых зон, кафе, а также тематического интерактивного парка «Кириллица». Приобретёт законченный контур и проект «На краю земли», тоже в Козельском районе, совмещающий глэмпинг с активными видами отдыха — сплавами по рекам и турами на квадроциклах.

Глэмпинг предлагает 5 уединённых шале с панорамным видом, расположенных на 22 гектарах живописнейшей территории. После сплава или трипа на квадроциклах можно расслабиться в горячей купели и встретить незабываемый закат.
Переходим на калужские продукты
Наше будущее — импортозамещение.

С 2014 года, когда начали вводить санкции, доля местных производителей продуктов заметно увеличилась. И это плюс для всех.

Калужская область в продуктовом вопросе менее импортозависима, а значит, более адаптирована к нынешним условиям. В регионе производят все необходимые продукты, у нас громадные возможности.

Свинина, мраморная говядина, телятина, мясо кур и мясные полуфабрикаты у местных производителей отменные.

Есть баранина и козлятина. Сегодня, по данным регионального министерства сельского хозяйства, в хозяйствах региона выращено 115,3 тыс. голов специализированного мясного скота.

Выращиваем в области и птицу, есть даже цесарки. По данным Калугастата, за первое полугодие 2022 года хозяйства региона произвели скота и птицы на убой (в живом весе) 60 тыс. тонн, яиц — 84 млн штук.

Рыбные хозяйства в регионе тоже имеются — выращивают осетровую рыбу и креветки, цена которых более демократична.

На втором месте по молоку
Собственной молочкой мы обеспечены полностью. Причём сыры делают не хуже европейских, используя традиционные и авторские рецептуры, — можно выбрать на любой вкус.

Суточный надой молока на корову в целом по сельскохозяйственным организациям составляет 27 кг, что на 2,5 кг больше показателей прошлого года. На сегодняшний день по надою на одну корову Калужская область занимает второе месте среди 83 субъектов РФ, уступая первенство Курской области с разницей в 0,6 кг.

По прогнозам министерства сельского хозяйства региона, производство молока в 2022 году в наших хозяйствах составит 483 тыс. тонн — 105% к уровню прошлого года.

Ждём нового урожая
В нынешнем году аграрии рассчитывают на хороший урожай. Посевная площадь сельхозкультур под урожай 2022 года занимает 353,3 тыс. га (102,1% — к 2021 году).

­Выращивают зерновые, зернобобовые, технические культуры, овощи, картофель, кормовые культуры. Картофель в регионе выращивается разный. Перемышльский НИИ создал шесть его сортов, разных и по вкусу, и по цвету: белый, жёлтый, красный, фиолетовый.

Что касается фруктов, бананы, конечно, у нас не растут, а вот экзотическую папайю выращивают вполне успешно. Много у нас и яблоневых, грушевых садов.

Плодово-­ягодным производством занимаются уже 44 хозяйства, выращивают самые разные ягоды — сливу, клубнику, малину, голубику.
О хорошем урожае мёда говорят и пасечники.

На сегодняшний день в регионе более 1200 владельцев пасек. На их площадях — больше 23 тысяч пчелосемей. На протяжении последних четырёх лет пчеловоды нашей области ежегодно качают больше 500 тонн мёда.

В среднем с одной пчелосемьи калужские пчеловоды получают примерно 20–25 кг мёда. Производят также пыльцу, пергу, прополис и забрус.

Санкции не страшны
Дефицита хлеба и хлебобулочных изделий в Калужской области нет, в магазинах — большой ассортимент.

Санкции нам не страшны. Сильнее всего, по прогнозам экспертов, они ударят по ассортименту алкоголя. Некоторые иностранные бренды исчезнут совсем, а у тех, что останутся, будут баснословные цены.

Придётся надеяться только на импортозамещение. Но, как известно, в России производят хорошие, качественные вина, а в Калужской области — крепкий алкоголь. При этом по соотношению цены и качества отечественный продукт, конечно, выигрывает.
Калужский завод «Кристалл»: будущее Калуги строим вместе
Историю Калуги невозможно представить без истории знаменитого завода «Кристалл», и своё будущее наш город строит вместе с предприятием.

Калужский «Кристалл» — это поистине знаковое производство для нашего региона. Прежде всего, за границей Калугу узнавали по качественной продукции предприятия. Кристально чистый калужский напиток отправлялся в 82 страны. Классический вкус продукции завода и сегодня остается неизменным.

Пять лет назад руководство предприятия стало писать новую историю славы, основанную на уважении к прошлому, бережном сохранении рецептуры и неустанном стремлении вперёд. Началась новая эпоха.

Сегодня работа на заводе идёт мощными темпами, «Кристалл» не испытывает свойственных другим трудностей. Сотни миллионов рублей вкладываются в обновлённое производство легендарного предприятия. Идёт непрерывная работа по разработке и расширению видов продукции, чтобы для каждого фирменного напитка нашелся свой ценитель.

Растущие темпы производства требуют соответствующих условий: завод арендовал два больших склада площадью более тысячи квадратных метров каждый, запущен новый производственный цех, разрабатывают строительство дополнительного спиртохранилища, объёмы которого позволят удвоить производственные мощности. Открываются новые цеха розлива, значительно расширяется ёмкостный парк. На ближайшее время стоит задача увеличить количество магазинов в розничной сети. Задан вектор мощного развития.

Недавно руководство предприятия разыскало и выкупило старинное медное оборудование, которое кропотливо реставрировали и в ближайшее время начнут использовать для производства напитков по исторической рецептуре.
Среди оборудования — медный аламбик и медные ёмкости, применяемые для приготовления настоев из трав, кореньев и пряностей.

Аламбик — это аппарат, выполненный по специальным технологиям с использованием особых секретов производства. Медь взаимодействует со спиртом, забирая одни вещества, привнося другие и модифицируя третьи. А в результате таких химических реакций напиток приобретает особые вкусовые оттенки.

Специалисты производства изучают рецептурники прошлого века, отбирают травы из разных регионов, чтобы создать на старинном оборудовании исключительный продукт.

Однако завод обращается не только к истокам. «Кристалл» разработал и запустил в производство несколько линеек новых напитков, которые заменили импортные продукты на полках федеральных сетей и региональных магазинов. Теперь руководство расширяет лицензию на розлив: готовится к запуску производство целой линейки сложной продукции.
Завод «Кристалл» поздравляет дорогую Калугу
с Днём рождения!
Калуга, как и регион в целом, слывёт одним из самых благоустроенных городов. Пусть она и дальше идёт уверенным курсом развития, достигая новых экономических высот и делая жизнь горожан всё краше! Желаем городу хорошеть и преображаться, воплощать в жизнь новые проекты благоустройства.

В День города пожелаем калужанам уверенности в завтрашнем дне, успехов в любых начинаниях, добрых друзей и крепкой поддержки родных! А завод «Кристалл», как и прежде, будет делать для вас качественные и любимые
напитки, не забывая радовать вкусными новинками.