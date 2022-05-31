Школы будущего

Как сообщает министерство образования региона, в ближайших планах — строительство школ в микрорайонах Кубяка и Байконур. В 2023 году школы начнут строить на Тайфуне и в Комфорт-­Парке.



— Через 10–15 лет школа станет универсальным местом, где школьник сможет получить водительские права, обрести практические медицинские и правовые знания, освоить первоначальные навыки по любой профессии, — говорит о будущем калужского образования помощник руководителя профильного министерства Михаил МОРОЗОВ. — Преподавание будет направлено в сторону функциональной подготовки, для применения знаний в повседневной жизни. Уроки будут не только в кабинетах, но и на предприятиях, открытом воздухе, культурных площадках города. Школа станет культурной точкой притяжения для всего микрорайона.



Обновлённые школы искусств

— Благодаря участию Калуги в федеральных проектах и субсидиям из федерального и муниципального бюджетов, школы искусств Калуги закупили музыкальные инструменты и оборудование, литературу, в некоторых проведён капитальный ремонт, — рассказывает начальник отдела учреждений дополнительного образования управления культуры города Калуги Вероника ЧЕРНЕЦОВА. — Если продолжится эта линия финансирования, то мы будем подавать заявки, чтобы поэтапно обновить оборудование во всех школах.



Прогнозируют специалисты и рост зарплат педагогов школ искусств.



— Зарплата педагогов на уровне среднемесячной по региону, а молодых специалистов до 25 лет сейчас в два раза больше, чем в прошлые годы, — рассказывает Вероника Чернецова.



Актуальным является вопрос создания музыкальных классов в средних школах Калуги. Начало уже положено детской школой искусств № 1. Они набрали музыкальный класс на базе средней школы № 3 по специализациям: балалайка, домра, баян, аккордеон. В средней школе № 10 организовали хоровые занятия с учащимися.



У жителей Правобе­режья высока потребность в эстетическом развитии детей, а возможности школы искусств ограничены. В будущем хотелось бы увидеть здесь школу искусств на 1000 обу­чающихся, — говорит в завершении Вероника Анатольевна.



Кванториумы и «Точка роста»

По информации управления образования, в Калуге особый упор делают на школьные Кванториумы. Первый открылся в школе № 25. Там обучают робототехнике, промышленному дизайну, аддитивным технологиям. Ещё один появится через месяц в школе № 44. В будущем ожидается появление новых на базе других школ.



В различных школах города планируется применить опыт школы № 13, где создан центр информационного образования «IT‑куб». Здесь детей обучают программированию, разработке приложений, кибергигие­не и работе с большими данными.



В школах № 33, 35, 38 дополнительное образование проводят в рамках «Точка роста», в сентябре этого года она появится и в школе № 41.



Места для обучения по программе «Робототехника» появятся в школах № 9 и № 21, а в школе № 5 — по программам «Хайтек», «Театральная студия».



В школе № 6 будут обу­чать юных инспекторов дорожного движения, а в школе № 11 появится направление «Человек и его здоровье».



К 2024 году специалисты обещают, что школьные театры и хоры будут созданы в каждой школе.

