Спецпроект САЙТА KP40

Я буду мамой

2 ПОЛОСКИ СЧАСТЬЯ
ДЕКРЕТНЫЕ И ВЫПЛАТЫ
УСПЕТЬ В ДЕКРЕТЕ
ВЫБИРАЕМ РОДДОМ
ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ НОВОЙ ЖИЗНИ

2 полоски счастья


Счастье под сердцем

Первые недели беременности, как и когда встать на учет, кому доверить свое здоровье.

Один из самых важных этапов в жизни женщины, конечно, беременность. Сразу осознать, что всего через несколько месяцев на свет появится новый человек, сложно. Шок, страх, радость - все эти эмоции одновременно охватывают будущую маму. Ведь теперь в ее руках не только собственная жизнь, но и жизнь и здоровье будущего ребенка.
Визит к врачу

Даже если беременность протекает нормально, лучше не откладывать в долгий ящик визит к гинекологу. Ранние сроки постановки на учет по беременности очень важны для диагностики состояния беременной женщины и профилактики осложнений, это дает возможность спрогнозировать риски вынашивания плода. Обычно на учет по беременности встают на сроке до 12 недель. Врачи отмечают, что первые три месяца беременности являются решающими для развития ребенка.

Сейчас можно наблюдаться по беременности как в государственных женских консультациях, так и в частных поликлиниках. Будущая мама сама выбирает, кому доверить ведение беременности.

Врач не только проведет осмотр, но и задаст множество дополнительных вопросов, связанных с образом жизни будущей мамы, перенесенными заболеваниями. Важно ничего не упустить. Это поможет благополучно выносить и родить ребенка.

При постановке на учёт по беременности женщина проходит консультацию у смежных специалистов - терапевта, окулиста, лора и стоматолога. Это позволяет выявить всевозможные риски.

В течение всей беременности женщина будет регулярно проходить осмотр у врача-гинеколога. К терапевту и стоматологу рекомендуется обращаться трижды, к офтальмологу и отоларингологу — по меньшей мере дважды. Посещать остальных профильных специалистов необходимо по показаниям и рекомендации наблюдающего акушера-гинеколога.
В период 11-14 недель проводится первое УЗИ, для раннего выявления патологий формирования и развития плода, его органов и систем.

Ниже представлены варианты комплексного ведения беременности от двух частных калужских клиник.
КЛИНИКА БОЛИ
КЛИНИКА ФОМИНА
КЛИНИКА БОЛИ
Ведение беременности – врач всегда рядом

У будущих мам есть возможность выбора специалиста, квалификация которого не вызывает сомнений.

Беременность – это удивительный и очень важный этап в жизни каждой женщины. Это особый отрезок времени, который меняет абсолютно всё. Одинаковых людей не бывает, а значит – не бывает одинаково протекающих беременностей. Каждая чем-нибудь да отличается.

Поэтому для будущей мамы так важно найти специалиста, который будет вести её на протяжении всей беременности, поддерживая и отвечая на все вопросы.

Самое простое - обратиться в женскую консультацию по месту проживания. Но тогда женщина не сможете выбрать себе врача – достанется участковый. Также ей придется подстраивать свое расписание под часы приема консультации, а не наоборот. Стоит приготовиться к очередям и скупым ответам на свои вопросы. Да и вряд ли можно рассчитывать на то, что доктор будет с вами на связи круглые сутки и сможет срочно проконсультировать в экстренной ситуации, когда счёт идет на часы и минуты.

Почему все больше будущих мам стали доверять наблюдение за своей беременностью частным врачам и учреждениям? Ведь здесь есть возможность выбрать врача и посещать его в удобное для себя время. Действует гибкая ценовая политика. Ну и, наконец, в некоторых клиниках диагностическая база несколько шире, чем в обычной поликлинике. Нельзя не заметить и то, что персонал в частных клиниках отбирается самым тщательным образом.
Например, в Клинике Боли ведут беременность, начиная от подготовки к этому важному событию и заканчивая послеродовым периодом. Комфорт обойдется не слишком дорого. Стоимость этой комплексной услуги составляет от 11 000 до 17 000 рублей за триместр.

Ведение беременности в Клинике Боли включает в себя: консультации акушера-гинеколога, терапевта-эндокринолога, ЛОР-врача, анализы, УЗИ (в каждом триместре), КТГ (в третьем триместре), инструктаж по ЛФК.

УЗИ во втором и третьем триместре делает известный калужский врач - эксперт по УЗИ беременных Алексей Викторович Михайлов. А ведением беременности занимается Любовь Анатольевна Казарян – акушер-гинеколог с многолетним стажем.

Квалифицированные специалисты оказывают всю необходимую помощь, отвечают на вопросы, волнующие будущих мам.

А записаться к врачу можно как по телефону 28-12-12, так и через Интернет,на сайте клиники: www.clinicaboli.ru
Лиц. № ЛО-40-01-001144 от 28.12.2015 г.
КЛИНИКА ФОМИНА
Беременность с комфортом? Легко!

Вы только узнали о своей беременности? Поздравляем! Вероятно, сейчас в вашей голове полно вопросов. Особенно, если беременность первая. Куда вставать на учет? Какие анализы надо сдать? Что из этого сейчас, а что потом? А документы? Еще же, наверное, документы какие-то надо оформлять?

В какой-то момент вы вспомните о существовании женских консультаций, а вслед за этим потянутся малоприятные ассоциации: очереди, узкие коридоры, неудобный график работы врачей, совпадающий с вашим, не всегда корректное поведение персонала… И все это на фоне гормональных и других изменений, когда хочется насладиться каждым днем ожидания, посвятить больше времени себе, семье, подготовиться к встрече с малышом. Малоприятная получается история.

Но что, если мы скажем вам, что походы в женскую консультацию – это необязательный пункт программы, и вы можете провести свою беременность с комфортом, окруженные заботой хороших врачей и приветливого персонала? И все это даже не за миллион денег.
Например, в "Клинике Фомина" есть целых три программы индивидуального ведения беременности, рассчитанные на разные запросы и бюджеты, но их неизменно объединяет одно: качество медицинской помощи и доброе отношение ко всем женщинам. В каждую программу входит необходимый минимум приемов у акушера-гинеколога и других специалистов, консультация которых может понадобиться вам во время беременности (лор, терапевт, эндокринолог и т.д.), плановые анализы и скрининги. И оформлением документов для работы и роддома тоже занимается клиника, чтобы максимально разгрузить будущих мам от этой бюрократии. Кстати, график посещений вы составляете индивидуально с врачом и менеджером – и приходите тогда, когда это удобно вам.

Желаем вам легкой и успешной беременности! А если у вас возникли вопросы, мы с радостью ответим на каждый них, звоните: +7 (4842) 21-95-98.
Лиц. № ЛО-40-01-001385 от 23.08.17 г.
При постановке на учет по беременности, у женщины должны быть с собой:
Паспорт
Полис обязательного медицинского страхования
СНИЛС
После этого на женщину будут заведены индивидуальная карта беременной и родильницы и обменная карта - основной документ беременной, которую она получит на руки при сроке 23 недели. Также перед родами женщина получит сертификат, который дает право выбора роддома.
Анализы
Общий и биохимический анализ крови.
Коагулограмма — анализ на свертываемость крови.
Исследование на группу крови и резус-фактор.
Пробы крови на ВИЧ, сифилис, гепатит В и С. А также на целый ряд инфекций.
Биохимический скрининг («двойной тест») — анализ крови на ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) и на связанный с беременностью белок плазмы А (РАРР-А).
Проводится в срок в 10 — 12 недель беременности.
Общий анализ мочи.
Мазок
Электрокардиограмма.

ДЕКРЕТНЫЕ И ВЫПЛАТЫ

Как рассчитать декретные

Прежде всего, мама может рассчитывать на декретные. Их размер зависит от зарплаты работника за полные два года до родов. Например, если женщина уходит в отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком в 2019 году, в расчет пособия берутся 2018 и 2017 годы.

Чтобы определить размер пособий, рассчитывают средний дневной заработок женщины за 2 года. Для этого сумму всей заработной платы за 2 года делят на 730 (количество дней).

Например, средняя зарплата женщины составляет 36 000 рублей. Ее средний дневной заработок такой:

36 000 × 24 (2 года): 730 = 1183,56 руб.
Этот расчет — стандартный. Следует учитывать, что:
  • средний заработок не должен быть меньше минимального;
  • если женщина имеет общий стаж работы меньше 6 месяцев, пособие рассчитывается из установленного МРОТ.
  • Если работник из двух расчетных лет проработал всего 1 год, полтора года или месяц — не важно, все равно в расчет берутся все дни.
Какие выплаты не входят в расчет декретных:
  • периоды болезни, оплаченные по больничному листу;
  • освобождение от труда в связи с необходимостью ухаживать за ребенком-инвалидом, если оно оплачивалось;
  • период отпуска по беременности и родам;
  • отпуск по уходу за ребенком, если он выпал на соответствующие даты и другие периоды.
ВИДЫ ПОСОБИЯ В РОССИИ
РАЗМЕР ПОСОБИЯ (1 ребенок)
РАЗМЕР ПОСОБИЯ (2 ребенка)
РАЗМЕР ПОСОБИЯ (3 и последующие дети)
Единовременное пособие при рождении ребенка (федеральный бюджет)
17 479
17 479
17 479
Материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка(федеральный бюджет)
453 026
Единовременное пособие при рождении второго ребенка, материнский семейный капитал (областной бюджет)
22 560
100 000
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам (федеральный бюджет)
3 277
6 554
6 554
Ежемесячное пособие на ребенка малообеспеченным семьям (базовый размер) (областной бюджет)
200
200
200
Ежемесячная компенсационная выплата лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (федеральный бюджет)
50
50
50
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от 0 до 1,5 лет, если доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (15 585 руб.) (федеральный бюджет)
10 292
Ежемесячное пособие на второго и последующих детей от 1,5 до 3 лет малообеспеченным гражданам(областной бюджет)
4 000
Ежемесячная выплата при рождении третьего или последующих детей от 0 до 3 лет (областной и федеральный бюджеты)
9 916
Ежемесячное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более детей(на каждого ребенка) (областной бюджет)
600
Ежемесячная компенсация малообеспеченным семьям на полноценное питание детям второго и третьего года жизни (областной бюджет)
1 000
1 000
1 000
Ипотека с господдержкой для семей с детьми(федеральный бюджет через банк)
от 6%
от 6%
от 6%
Компенсация за проезд детям, нуждающимся санаторно-курортном лечении (областной бюджет)
100%
100%
100%

Успеть до родов

В ожидании счастья, или как обустроить семейное гнездышко
Последний месяц беременности самый волнительный. Совсем скоро на свет появится малыш. Что же нужно успеть до родов?

Здоровье малыша напрямую зависит от самочувствия будущей мамы. Самое главное, что должна делать женщина в это время – правильно питаться, отдыхать и, по возможности, ограждать себя от любых негативных эмоций. Не стоит сидеть часами в Интернете, читая жуткие истории о том, как у кого проходили роды. Лучше больше бывайте на свежем воздухе, читайте любимые книги, займитесь рукоделием – оно помогает расслабиться, уйти от забот и хлопот. Некоторые мамы в это время открывают в себе творческие способности и начинают, скажем, писать картины.

Собираемся в роддом

Сейчас самое время собрать вещи в роддом и приготовить приданое для новорожденного, которое муж привезет на выписку. В одну сумку войдут самые необходимые на первое время вещи для ребенка и роженицы, во вторую – наряды для мамы и малыша, которые привезет супруг. Не стоит рассчитывать на то, что муж сам догадается, что нужно взять. Лучше не только собрать сумку, но и прикрепить к ней записку с подробными инструкциями.

Сумка в роддом

Документы:
  • Паспорт
  • Обменная карта
  • Страховой полис
  • Если есть, то контракт на роды
  • Родовой сертификат
  • СНИЛС
Личные вещи:
  • Моющиеся тапочки, носки х/б
  • Халат или любая удобная одежда, которая подойдёт для кормления,
  • Ночная сорочка
  • Гигиенические принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, гигиенические прокладки, полотенце)
  • Бутылка с негазированной водой 0,5 л.
  • Сотовый телефон и зарядное устройство
  • Кружка, тарелка, ложка
  • Средства по уходу за кожей лица и тела
  • Расческа и резинка для волос
Для малыша:
  • Памперсы (30/35 шт)
  • Влажные салфетки
  • Крем детский под подгузник
  • Мыло детское (жидкое)
  • Полотенце
  • Вещи для ребенка - распашонки, чепчики, носочки (по сезону)
Шопинг

Многие беременные не решаются до родов делать какие-то глобальные покупки, например, приобрести приглянувшийся комбинезончик, не говоря уже о коляске и кроватке. Если до сих пор вас посещают суеверные страхи, то можно сходить по магазинам с супругом, вместе выбрать кроватку, коляску, вещи на первое время, чтобы он все это купил, когда вы будете в роддоме. Иначе потом окажется, что супруг выбрал коляску и кроватку, которые новоиспеченной маме вообще не нравятся. Посоветуйтесь с близкими, нужны ли пеленальный столик, подставка в ванночку для малыша и т.п.

Зачастую будущим мамам очень трудно определиться с размером одежды для новорожденного. К тому же хочется сразу накупить много красивых нарядов. В первый год малыши невероятно быстро растут, поэтому не стоит набирать много вещей. Лучше взять самое необходимое, постепенно докупая, ориентируясь на индивидуальные особенности ребенка – родился крупным или недоношенным, как прибавляет в весе.
Все в дом

Психологи отмечают, что за несколько недель до родов у беременных начинается «сидром гнездования». Будущей маме хочется полностью переделать пространство вокруг себя, сделать его более уютным для малыша, который вот-вот появится на свет. Поэтому она устраивает генеральную уборку, начинает двигать мебель. Некоторые женщины даже решаются на ремонт или переезд.

При этом не стоит забывать, что беременным нельзя поднимать тяжести, бытовая химия также небезопасна. Если вы устали, а конца и края уборке нет, разумнее ее перенести на завтра. Ведь здоровье важнее.

В этот период стоит продумать, где будут размещаться личные вещи малыша, куда вы поставите кроватку. Возможно, пора избавить квартиру от ненужных вещей, которыми вы давно не пользовались и не решались до этого времени выкинуть.

Также можно провести ревизию полезных и нужных мелочей, которые всегда должны быть под рукой. Навести порядок на кухне, проверить, не заканчиваются ли любимые приправы, пакеты для запекания и так далее.

Поговорите с мужем о том, что первое время после родов вам будет очень нужна помощь и поддержка близких. И лучшее, что они могут сделать – избавить новоиспеченную маму от бытовых хлопот, таких как готовка и уборка. Идеальный вариант, когда папа берет на это время отпуск.

Тренд последнего времени - беременные перед родами посещают салоны красоты, где приводят в порядок волосы, руки и ноги.

- Хочется всегда быть красивой, - говорят будущие мамы.

И это правильно. Нужно радовать и баловать себя.

В общем, чем бы не занималась будущая мама – главное, чтобы это было неутомительное и приятное занятие. А что хорошо для мамы, то хорошо и для будущего ребенка.

«День Ч»

Выбираем роддом
Даже если у женщины не первая беременность, перед ней рано или поздно встает вопрос, где рожать. Пожалуй, это один из самых сложных вопросов. Кому доверить свою жизнь и жизнь будущего ребенка.

Договор или ОМС

Если раньше женщины через знакомых договаривались с врачами- акушерами, принося им деньги в конверте, то теперь у будущей мамы есть возможность заключить официальный договор на роды или рожать бесплатно по ОМС.

Если роженице хочется попасть к конкретному врачу, то без родов по договору не обойтись. Стоимость зависит от квалификации врача и рейтинга роддома.

К слову, рожать по полису ОМС ничем не хуже. Женщина получает точно такой же комплекс услуг. Ведь это не значит, что врач не получит деньги за роды. Просто они поступят не от роженицы лично, а от государства. При этом акушер-гинеколог не менее заинтересован в благополучном родоразрешении, чем если бы с ним был заключен контракт.

Нередко женщины соглашаются на роды по договору, чтобы на них смог присутствовать муж. Но партнерские роды возможны и по полису ОМС. Согласно п.2 ст. 51. Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: «Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии в учреждении родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и отсутствия у отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. Реализация такого права осуществляется без взимания платы с отца ребенка или иного члена семьи».

Для присутствия мужа или иного близкого родственника
на родах при себе необходимо иметь:

  • Документ удостоверяющий личность (паспорт)
  • Флюорография грудной клетки (действительна в течение 6 месяцев)
  • Сменная обувь (желательно резиновые тапочки)
  • Одежда светлых тонов
Партнерские роды проводятся бригадой врачей (акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог) в индивидуальном родильном зале в присутствии мужа или иного близкого родственника. По желанию женщины на роды приглашают медицинского психолога.
Хоть на краю света

С 2006 году всем будущим мамам выдается родовой сертификат – это специальный документ, предоставляющей женщине право самостоятельно выбирать родильный дом независимо от места и региона проживания. Беременная может выбирать и женскую консультацию, в которой она будет наблюдаться.

То есть при желании можно отправиться рожать хоть в Москву, хоть в Петропавловск-Камчатский.

В Калуге два роддома – Городской на Максима Горького и Перинатальный центр на базе ГБУЗ КО «Калужская областная больница» в Анненках. Последний построен для родоразрешения беременных женщин группы высокого перинатального риска и выхаживания недоношенных детей, в том числе рожденных с экстремально низкой массой тела. Но сюда по желанию обращаются и женщины, у которых беременность протекает без патологий.

В обоих учреждениях оказываются платные услуги, например, предоставляется отдельная палата, где вместе с женщиной и малышом могут находиться родственники. В городском роддоме существует ознакомительный курс для будущих мам.

Хорошие отзывы у роддома в Обнинске. Здесь помимо оказания высококвалифицированной медицинской помощи для будущих мам проводят экскурсии в родильное и послеродовое отделения. А беременных женщин готовит к рождению ребенка и материнству психолог.

Мы дома!

На свет появился новый человечек, маленький и беззащитный
В первый месяц после рождения ребенок адаптируется к новой жизни вне маминого организма. Новоиспеченные родители также привыкают жить в ином ритме, подстроенном под потребности малыша.
Для мам и пап – это трудное, беспокойное, но очень счастливое время. Они постоянно задаются вопросами: «Достаточно ли ребенок поел?», «Почему он плачет?», «Хорошо ли поспал?», «А можно ли его вещи стирать этим порошком или лучше детским мылом?». А если еще набегут родственники со своими советами, как кормить, купать, одевать ребенка, то хоть караул кричи.

Лучшее, что могут сделать близкие для мамы и малыша - создать максимально комфортную обстановку, оградив от всех хлопот. Для малыша, по сути, сейчас самое главное – есть, спать и быть сухим. Поэтому стоит сосредоточиться только на этих, действительно важных моментах. А лучшая пища для новорожденного – грудное молоко. Если мама будет на взводе, уставшая и замученная, наладить кормление вряд ли удастся. Ведь кормить малыша нужно по его требованию, а не по часам. Часто женщина не готова к тому, что это может занимать очень много сил и времени.

Способность кормить грудью не связана с наследственностью, размером груди, формой соска.

Она зависит только от правильной организации грудного вскармливания. Мама должна давать ребенку грудь так часто и так надолго, как малыш этого хочет. Причем начинать это делать нужно еще в роддоме.

Если у молодой мамы не получается самостоятельно наладить вскармливание, стоит обратиться к консультантам.

Способность кормить грудью не связана с наследственностью, размером груди, формой соска.
Она зависит только от правильной организации грудного вскармливания. Мама должна давать ребенку грудь так часто и так надолго, как малыш этого хочет. Причем начинать это делать нужно еще в роддоме.
Если у молодой мамы не получается самостоятельно наладить вскармливание, стоит обратиться к консультантам.
Мама рядом
Новорожденный очень много времени проводит на руках у мамы. Многие замечают, что ребенок на руках готов спать часами, но стоит только его переложить в кроватку, просыпается. Есть дети, которые напрочь отказываются спать в коляске.

Настоящей палочкой-выручалочкой в этом случае для родителей может стать слинг. Он позволяет женщине в буквальном смысле освободить руки, но при этом малыш всегда находится в телесном контакте с мамой. Она спокойно может его кормить, укачивать, при этом занимаясь какими-то другими делами. Вариантов слингов много - слинг с кольцами, слинг-шарф, май-слинг, слингокуртка, слингонакидка и даже слингодождевик.

В первые недели жизни малыша приходится часто переодевать. Одежда должна быть не столько красивой, сколько удобной - из натуральной ткани. Предпочтение отдавайте тем вещам, у которых застежки и молнии располагаются с внешней стороны.
Свежий воздух

Малыш в первый год жизни буквально растет не по дням, а по часам. «Детям чистота нужна, ребенки в грязи расти не могут», - говорил волк в мультфильме «Волк и Теленок». И он абсолютно прав. В комнате малыша нужно регулярно проводить влажную уборку, не давая скопиться пыли. Нельзя забывать и о проветривании. Многие родители больше всего боятся малыша застудить и даже в жару умудряются закрывать все окна и двери. Высокая температура воздуха может привести к опрелостям, пеленочному дерматиту и даже общему снижению иммунитета. Температура воздуха в комнате, где спит малыш, должна составлять не более 22 градусов.

Не стоит забывать и про регулярные прогулки с ребенком.
Время для себя

В череде приятных хлопот новоиспеченная мама все же должна находить время для себя – посмотреть любимый фильм, почитать книгу, да и просто поболтать с подругой по телефону. Для любой женщины в любом возрасте важно, как она выглядит. Многие во время беременности набирают лишние килограммы. Мучить себя изнуряющими диетами или сразу после роддома отправляться в спортзал не стоит. Организм должен прийти в форму постепенно. Физическая активность, полноценная и здоровая еда – помогут вернуть былую стройность. Если после всех усилий лишние килограммы не уходят, не стесняйтесь обратиться к специалистам.
Все лучшее – детям
В первый месяц жизнь малыша находится под особым контролем врачей. Каждую неделю осматривать ребенка приходит медсестра. Она подскажет, как правильно ухаживать за новорожденным – купать, чистить ушки и так далее. Она же ответит на вопросы, которые обязательно возникнут у новоиспеченных родителей. Конечно, родителям хочется дать своему ребенку с самых первых дней самое лучшее. А сейчас для него самое лучшее - спокойная, счастливая мама, которая рядом по первому требованию днем и ночью.

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