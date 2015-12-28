Я буду мамой

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Психологи отмечают, что за несколько недель до родов у беременных начинается «сидром гнездования». Будущей маме хочется полностью переделать пространство вокруг себя, сделать его более уютным для малыша, который вот-вот появится на свет. Поэтому она устраивает генеральную уборку, начинает двигать мебель. Некоторые женщины даже решаются на ремонт или переезд.



При этом не стоит забывать, что беременным нельзя поднимать тяжести, бытовая химия также небезопасна. Если вы устали, а конца и края уборке нет, разумнее ее перенести на завтра. Ведь здоровье важнее.



В этот период стоит продумать, где будут размещаться личные вещи малыша, куда вы поставите кроватку. Возможно, пора избавить квартиру от ненужных вещей, которыми вы давно не пользовались и не решались до этого времени выкинуть.



Также можно провести ревизию полезных и нужных мелочей, которые всегда должны быть под рукой. Навести порядок на кухне, проверить, не заканчиваются ли любимые приправы, пакеты для запекания и так далее.



Поговорите с мужем о том, что первое время после родов вам будет очень нужна помощь и поддержка близких. И лучшее, что они могут сделать – избавить новоиспеченную маму от бытовых хлопот, таких как готовка и уборка. Идеальный вариант, когда папа берет на это время отпуск.



Тренд последнего времени - беременные перед родами посещают салоны красоты, где приводят в порядок волосы, руки и ноги.



- Хочется всегда быть красивой, - говорят будущие мамы.



И это правильно. Нужно радовать и баловать себя.



В общем, чем бы не занималась будущая мама – главное, чтобы это было неутомительное и приятное занятие. А что хорошо для мамы, то хорошо и для будущего ребенка.

