весёлая калуга

ТОП самых зажигательных мест для встречи Нового года

Рейтинг лучших мест города для проведения корпоративов по верcии www.kp40.ru
Думаете, что до Нового года ещё далеко? Считаете, что можно подождать с заказом новогоднего корпоратива месяцок-другой? Уверены, что не сейчас, а немного потом без труда найдёте место, где весело и от души оторвётесь с коллегами и друзьями? Ну-ну.

А вот мы-то знаем точно, что самые крутые и зажигательные места для проведения новогодних корпоративов расхватывают как горячие пирожки уже в октябре!

Так что не зевайте и займитесь этим прямо сейчас!

Выбирайте те заведения, которые по версии самого посещаемого новостного портала Калуги www.kp40.ru, являются лучшими для новогодних посиделок и весёлого отрыва с любимыми коллегами в преддверии главного праздника страны - Нового года!

Губернская

Сказочный Новый год
Вы хотите побаловать себя и встретить праздник так, чтобы он запомнился надолго? Гостиница «Губернская» - то, что вам нужно.

Здесь по-домашнему уютная и одновременно по-деловому современная обстановка, а также сервис высочайшего уровня.

Выбирайте меню для своего праздника из богатого набора блюд русской и европейской кухни, и наслаждайтесь отдыхом. В гостинице «Губернской» повара-профессионалы действительно знают своё дело и готовы удивлять гостей, дарить им настоящее гастрономическое удовольствие.

Сервировка стола, правильная подача еды и алкоголя, эстетика интерьера - дадут вам понять, что вы здесь самый желанный гость, и вам захочется прийти сюда ещё и ещё.

Помимо этого, в распоряжении гостей, которые приехали на личном автотранспорте, бесплатная охраняемая стоянка.
цена вопроса
Стоимость – от 1300 рублей с человека.
Координаты для связи
Калуга, Телевизионная, 8A
+7 (4842) 50-00-05
gubernia40@gmail.com

Отель «Green Park Kaluga»

Чистый воздух и девственный лес превратят главный праздник года в чудесную лесную сказку!
«Green Park Kaluga» подарит уникальную возможность провести запоминающийся вечер. В новогодней программе отеля собрано все лучшее и интересное!

Для Вас распахнут свои двери два банкетных зала, вместимостью от 30 до 60 человек.

Новогодние гастрономические изыски от шеф–повара, красочная шоу-программа с ростовыми куклами, конкурсы с призами и приятная музыка создадут неповторимую праздничную атмосферу. А поздравление от Деда Мороза и Снегурочки поддержат новогоднее настроение.

Уже 6 лет «Green Park Kaluga» отличается высокой клиентоориентированностью, здесь идут навстречу пожеланиям клиента. Это поможет сделать новогодний вечер особенным именно для Вас!
цена вопроса
На одного гостя - от 2500 рублей
Координаты для связи
Калуга, ул.Резванская, д.4
Заявки на проведение торжеств принимаются по телефону: +7(4842) 77-11-22.
Сайт: greenpark-kaluga.ru
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Resto-Bar «Кухня»

Мастера кулинарного искусства
Секрет незабываемого Нового года известен в Resto-Bar «Кухня», ведь это отличное место, где будет приятно отметить праздник как с шумной компанией друзей, так и семейным кругом.

На одном из балконов Resto-Bar'а «Кухня» есть столик для двоих, который прекрасно подойдёт для тех, кто хочет посвятить этот вечер своей второй половинке

Важно не только с кем отметить праздник, но и как его провести.

Обаятельная и зажигательная ведущая поможет задать тон настроению, а Дед Мороз со Снегурочкой подарят не только море позитива, но и призы за участие в самых разных конкурсах. Дополни вечер приятная музыка и живой вокал.

В Resto-Bar'а «Кухня» работают настоящие мастера кулинарного искусства. В новогодний вечер повара ресторана будут вашими проводниками в мир новых вкусовых ощущений. Яркое новогоднее меню откроет вам нестандартные сочетания вкусов и оставит хорошие воспоминания на весь год!

Алкогольная карта порадует как новогодней классикой, так и оригинальными коктейлями.
Координаты для связи
Калуга, ул. Театральная, 36
Телефон: 8 (4842) 560-550
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Four Points by Sheraton Kaluga

Новогодний Детектив в отеле
По сложившейся традиции, отель Four Points by Sheraton Kaluga организует Новогодние праздники в определенном стиле, который отражается в программе, декоре и меню торжества.

В этом году Вы сможете стать героем таинственной истории и окунуться в атмосферу Новогоднего Детектива в лучших традициях классики о самом знаменитом сыщике всех времен.

Вас ждет увлекательная новогодняя история, которая сделает Ваш праздник незабываемым.

В программе мероприятия:
  • Торжественная встреча гостей
  • Изобилие праздничных блюд
  • Интерактивы и развлечения
  • Фотозона «Баскервиль-холл»
И, безусловно, живой вокал, номера оригинального жанра, DJ, фотограф, Дед Мороз и Снегурочка!

В Новогоднюю ночь ярким дополнением к программе праздника станет выступление зажигательной кавер-группы и грандиозная дискотека в центральном лобби пятизвёздочного отеля.

Для маленьких гостей отеля особым сюрпризом станет новогодняя ёлка.
цена вопроса
предновогодние корпоративы
3500 рублей с гостя
новогодняя ночь
8700 рублей с гостя
романтическая новогодняя ночь в номере Люкс
(цена на двоих)
16 000 рублей
Координаты для связи
Калуга, ул. Академика Королева, 16
8 (4842) 50-00-00
Сайт /www.fourpointskaluga.ru
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«Мерцен»

Специальное меню и праздничная программа
В преддверии Нового года ресторан «Мерцен» предлагает вам сделать декабрьские вечера особенными! Соберитесь с компанией друзей на праздничный ужин или с коллегами на корпоратив в нашем ресторане, а мы позаботимся об отличном настроении.

Чтобы сделать новогоднее торжество вкусным, уютным и просто незабываемым, мы разработали специальное новогоднее меню и приготовили целую программу: вас ждут розыгрыши подарков, новая яркая шоу-программа и замечательный ведущий, зажигательная музыка и танцы, праздничный декор залов, новогодняя фотозона и многое другое. И, конечно, какой Новый год без главных зимних волшебников - Деда Мороза и Снегурочки!

Как Новый год встретишь, так его и проведешь ― зажгите весельем каждую минуту с рестораном «Мерцен»!
цена вопроса
новогодние корпоративы
от 2500 руб.
новогодняя ночь
2000 руб.
Основной зал на 150 человек
Банкетный зал на 50 человек
Координаты для связи
Калуга, ул. Аненки, 3
Тел: +7 (4842) 72-67-17
+7 (4842) 402-422

Сайт: http://merzen.ru/kaluga/

«Ёлки»

Новогодний корпоратив в ресторане «Ёлки» - это яркий, сказочный праздник!
Для гостей всегда готовы два просторных зала.

В холодном декабре здесь будет жарко! Гостей ждут зажигательные танцевальные номера, развлекательная шоу-программа, конкурсы, призы и подарки. Вкусные блюда Новогоднего меню никого не оставят равнодушными. Звон бокалов под звуки живой скрипки и вокала сделают праздничную атмосферу неповторимой. И, конечно, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки подарит ощущение сказки и волшебства.

А если вы любите «Иронию судьбы» и прекрасную новогоднюю традицию, в «Ёлках» можно попариться во вместительной бане, где есть зал на 20 гостей, и воспользоваться услугами профессионального массажиста.

Не упустите шанс провести незабываемый новогодний праздник в «Ёлках»!
цена вопроса
Стоимость праздника на одного гостя - от 2500 рублей
(баня оплачивается отдельно)
Координаты для связи
Калуга, ул. 2-я Киевка, 15
Телефоны: (4842) 541-441; 8-903-696-44-95.