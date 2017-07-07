ТОП самых зажигательных мест для встречи Нового года

Секрет незабываемого Нового года известен в Resto-Bar «Кухня», ведь это отличное место, где будет приятно отметить праздник как с шумной компанией друзей, так и семейным кругом.



На одном из балконов Resto-Bar'а «Кухня» есть столик для двоих, который прекрасно подойдёт для тех, кто хочет посвятить этот вечер своей второй половинке



Важно не только с кем отметить праздник, но и как его провести.



Обаятельная и зажигательная ведущая поможет задать тон настроению, а Дед Мороз со Снегурочкой подарят не только море позитива, но и призы за участие в самых разных конкурсах. Дополни вечер приятная музыка и живой вокал.



В Resto-Bar'а «Кухня» работают настоящие мастера кулинарного искусства. В новогодний вечер повара ресторана будут вашими проводниками в мир новых вкусовых ощущений. Яркое новогоднее меню откроет вам нестандартные сочетания вкусов и оставит хорошие воспоминания на весь год!



Алкогольная карта порадует как новогодней классикой, так и оригинальными коктейлями.