ТОП самых зажигательных мест для встречи Нового года

Вы хотите побаловать себя и встретить праздник так, чтобы он запомнился надолго? Гостиница «Губернская» - то, что вам нужно.
Здесь по-домашнему уютная и одновременно по-деловому современная обстановка, а также сервис высочайшего уровня.
Выбирайте меню для своего праздника из богатого набора блюд русской и европейской кухни, и наслаждайтесь отдыхом. В гостинице «Губернской» повара-профессионалы действительно знают своё дело и готовы удивлять гостей, дарить им настоящее гастрономическое удовольствие.
Сервировка стола, правильная подача еды и алкоголя, эстетика интерьера - дадут вам понять, что вы здесь самый желанный гость, и вам захочется прийти сюда ещё и ещё.
Помимо этого, в распоряжении гостей, которые приехали на личном автотранспорте, бесплатная охраняемая стоянка.