И конечно, не забываем про лицо.



Терехина Анна Алексеевна - ведущий специалист, руководитель отделения косметологии с опытом работы более 15 лет. Анна помогает как сохранить молодость и красоту кожи лица, так и справиться с уже проявившимися признаками старения.



Мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика, фотодинамическая терапия с Heleo4, 5 видов массажа лица, чистки, уходовые процедуры и многое другое. Все это вы можете пройти в центре «Доктор Борменталь».



Работа ведется как со взрослыми, так и с детьми. Помогаем устранить страхи, неправильное питание, избыточный вес, акне и многое другое, чтобы ваши дети, а соответственно и вы, чувствовали себя счастливыми.



В медицинском центре «Доктор Борменталь» вы получите высококвалифицированную помощь, комплексное решение проблемы, теплый и радушный прием.