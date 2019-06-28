клиники калуги
ТОП клиник Калуги 2025
Какие передовые и уникальные медучреждения имеются в нашем любимом городе.

Какие медицинские центры Калуги готовы оказывать высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь? Что сегодня по плечу калужским врачам и специалистам? Чем оснащены калужские клиники? Действительно ли лечение в регионе не хуже, чем в столичных и зарубежных клиниках?

Мы изучили рынок медицинских услуг Калуги и составили ТОП передовых медучреждений нашего города.
Эндохирургический Центр
ЭХЦ – это качество, проверенное временем
Эндохирургический Центр в Калуге предоставляет максимально широкий спектр услуг, ориентированный на универсальную семейную медицину.
Пациенты Центра чаще всего выделяют следующие преимущества:
  • высокий уровень профессионализма специалистов
  • наличие современной технической базы
  • комплексный подход к лечению
  • возможность диагностики и получения консультации врача в одном месте
  • собственная лаборатория
  • операционные, оснащенные по международным стандартам и вместительный максимально комфортный стационар
  • доброжелательность администраторов и исключительная забота среднего медицинского персонала
  • созданный уют и красота в деталях
  • непрерывное развитие и освоение новых направлений, внедрение методов лечения, уникальных для нашего региона.
Так, в 2024 году под руководством врача уролога — андролога ЭХЦ Раздобреева Кирилла Николаевича активно развивалось отделение урологии, было закуплено новое современное оборудование для проведения высокотехнологичных урологических операций. Впервые проведена лазерная энуклеация предстательной железы, активно проводится лазерная уретеролитотрипсия (дробление камней в мочеточнике), нефролитотрипсия (дробление камней в почке), в том числе гибким инструментом, что является «золотым стандартом» лечения мочекаменной болезни. Пластическая операция по восстановлению проходимости мочеиспускательного канала слизистой щеки.
В состав многопрофильного медицинского центра входят: диагностический центр, собственная лаборатория, поликлиника, хирургический стационар широкого профиля для взрослых и детей, Центр Педиатрии, травмпункт, Центр здоровой стопы, отделение семейной стоматологии, отделение косметологии и пластической хирургии, отделение реабилитации и восстановительной медицины. Объединяет их – высокий уровень медицинского обслуживания, соблюдение международных стандартов оказания услуг и чуткое отношение к пациентам. Специалисты ЭХЦ успешно сочетают методики, проверенные временем, с инновационными методами работы.
Записаться в Эндохирургический Центр в Калуге можно по телефону:
8 (4842) 926 – 977, 926-978, 926 – 979
Написав сообщение в WhatsApp:
8 920 091 57 11(только для входящих сообщений)
ул. Луначарского, д. 57 стр. 3
Оставив заявку на сайте: эхц.рф
Вконтакте: vk.com/ehc40
erid: 2VfnxwFjx4g
ООО «ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». Реклама.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
ЭХЦ ПРО на Правом берегу
ЭХЦ ПРО на Правом берегу – это динамично развивающийся частный медицинский центр в Калуге, в котором доступна высококвалифицированная медицинская помощь для детей и взрослых, различные виды диагностических исследований, в том числе функциональная диагностика.
На сегодняшний день в Центре доступны следующие услуги:
Магнитно –резонансная томография (МРТ) на аппарате экспертного класса, в том числе и комплексные исследования по самым привлекательным ценам.
Спирально – компьютерная томография (СКТ). Специалисты ЭХЦ ПРО проводят исследования любой сложности, подобрав максимально безопасную дозу облучения для каждого пациента.
Рентген. Доступен без предварительной записи и очередей.
Ультразвуковая диагностика (УЗИ). Широкий спектр исследований и заключение высококвалифицированного специалиста.
Функциональная диагностика: холтер, СМАД, ЭКГ, ЭЭГ.
Полный спектр анализов. В ЭХЦ ПРО доступны как самые популярные (общий анализ крови, мочи и т.п.), так и сложные биохимические, иммунологические, аллергологические и другие исследования по доступным ценам. Результат общего анализа крови и мочи возможно получить уже в тот же день.
• Процедурный кабинет, в котором выполняются предписания лечащих врачей, манипуляции лечебного и профилактического характера.
• Прием профильных специалистов: терапевта, оториноларинголога, хирурга, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, травматолога – ортопеда, гинеколога, уролога, нефролога, педиатра, детского невролога, детского травматолога.
ЭХЦ ПРО на правом берегу – это уникальное сочетание нового современного оборудования экспертного класса, профессионализма врачей и лаборантов, индивидуального подхода к каждому пациенту, вежливого отношения администраторов и высокого уровня комфорта.

Гибкая система скидок на комплексные исследования и специальные предложения делают услуги центра максимально доступными для жителей региона.
Координаты
Центр работает с 7:30 до 20:00 часов по адресу:
г. Калуга, Правобережный проезд, д.13 (удобная парковка).
Запись осуществляется:
• по телефону 8(4842)926-926
• на сайте mrt40.ru
WhatsApp 8 920 091 57 11(только для входящих сообщений)
erid: 2VfnxxcKHzx
Реклама. ОП ООО "Протон" Калуга.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Клиника «Соло Доктор» в Калуге:
клиника, где здоровье — это не просто работа, а наша страсть!
Добро пожаловать в нашу клинику «Соло Доктор», где забота о будущих мамах становится приоритетом, а ваша эмоциональная поддержка — нашей главной задачей! Мы рады представить вам нашу специализированную клинику, которая фокусируется на ведении беременности и ультразвуковой диагностике, предлагая непревзойденное качество услуг и комфорт для женщин в этот особый период их жизни.
В нашей клинике «Соло Доктор» мы понимаем, что беременность — это не просто медицинский, а уникальный, полный ожидания и радости путь. Одной из особенностей нашей клиники является индивидуальный подход к каждой пациентке. Мы создаем персональные программы ведения беременности, используя последние достижения медицины и современные технологии. Наша клиника оборудована современным аппаратом УЗИ диагностики, что позволяет осуществлять максимально точные и безопасные исследования, которые в дальнейшем обрабатываются центром генетики. Мы не просто проводим обследования, а внимательно анализируем результаты и разрабатываем дальнейший план действий, учитывая ваши пожелания и состояние.
Мы понимаем, что беременность — это не только время ожидания, но и период волнений, поэтому команда врачей и медсестёр всегда готова поддержать вас, ответить на ваши вопросы и предложить профессиональные рекомендации по всем аспектам вашего здоровья и здоровья вашего будущего малыша.
Особое внимание мы уделяем созданию комфортной атмосферы
Одним из специальных предложений нашей клиники является закрытый клуб беременных. Это специальное сообщество, созданное для того, чтобы вы могли не только получать профессиональную медицинскую помощь, но и общаться с такими же будущими мамами, делиться опытом, получать поддержку и советы. Мы организуем регулярные встречи, мастер-классы и лекции, где вы сможете узнать все о здоровье, родах и уходе за новорожденным, а также задать вопросы самым опытным специалистам. Общение в неформальной обстановке помогает облегчить беспокойства и страхи, связанные с предстоящими переменами в жизни.
Дорогие будущие мамы, в нашей клинике вы не просто пациенты вы часть нашей семьи. Мы сделаем все, чтобы ваше время ожидания было полным положительных эмоций и радости. Присоединяйтесь к нашему закрытому клубу беременных, и давайте вместе пройдем этот удивительный путь, полный любви и счастья!
Также Клиника «Соло Доктор» специализируется на комплексном подходе диагностики организма.
Что такое комплексные программы обследования?
Комплексные программы обследования — это тщательно разработанные пакеты услуг, которые позволяют выявить возможные заболевания на самых ранних стадиях, предотвратить их развитие и определить наилучшие пути для поддержания здоровья. Мы предлагаем вам пройти полный спектр медицинских исследований, включающих анализы, диагностические тесты, консультации с ведущими специалистами и многое другое.
Почему выбирают именно нас?
  • 1
    Индивидуальный подход:
    Каждая наша программа разработана с учетом возраста пациента, анамнеза, жалоб и задачи, которую надо решить.
  • 2
    Современное оборудование:
    Наша клиника оснащена современной медицинской техникой, что позволяет проводить точные исследования с минимальной нагрузкой на организм.
  • 3
    Опытные специалисты:
    В нашей команде работают высококвалифицированные врачи, которые имеют многолетний опыт в диагностике и лечения заболеваний.
  • 4
    Выгодные условия:
    Приобретая комплексную программу Вы существенно экономите, так как мы уже все предусмотрели, и включили только необходимые анализы и диагностику для постановки диагноза.
  • 5
    Удобное месторасположение и сервис:
    Мы понимаем, как важно экономить ваше время. Наша Клиника «Соло Доктор» удобно расположена в центре города, а также предлагает быструю запись на прием и комфортные условия для вашего пребывания.
Программы обследования включают:
  • Специальные пакеты для мужчин и женщин
    Мы предлагаем специализированные программы, которые учитывают особенности здоровья каждого пола.
  • Профилактические обследования
    Мы рекомендуем проходить регулярные обследования для раннего выявления заболеваний.
  • Консультации узких специалистов
    В зависимости от результатов обследования, вы получите рекомендации от квалифицированных врачей.
Здоровье — это драгоценный дар, и заботиться о нем — наша прямая обязанность. Если вы ищете надежного партнера в вопросах здоровья, приходите к нам! Мы уверены, что с нами ваша жизнь станет ярче, а здоровье крепче.
Запишитесь на обследование уже сегодня и сделайте первый шаг к лучшей версии себя! Мы ждем вас в нашей клинике, где здоровье — это не просто работа, а наша страсть!
Координаты
Калуга, ул. Билибина, д. 6
Время работы: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Телефоны: +7 (4842) 27-77-72,
+7 (926) 227-77-72

Сайт: www.solodoctor.ru
Вконтакте: vk.com/public204821466
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Реклама. ООО «Евгений и Евгения».
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комплексная диагностика в МРТ ПРО в Обнинске


Центр комплексной диагностики МРТ ПРО в Обнинске – это современный диагностический центр, в котором представлены наиболее востребованные виды исследований:
  • Магнитно – резонансная томография (МРТ) и Спирально – компьютерная томография (СКТ), в том числе с контрастным веществом под контролем опытного врача.

  • Рентген

  • Денситометрия
  • Функциональная диагностика

  • УЗИ

  • Все виды анализов

  • Процедурный кабинет.
В МРТ ПРО в Обнинске обследование пациентов проводится с привлечением современного высокотехнологичного оборудования ведущих мировых фирм – производителей.

Заключения исследований готовят высококвалифицированные врачи в максимально короткие сроки, удобные для пациента.

Ранняя диагностика – это залог успешного лечения. Поэтому своевременный визит в МРТ ПРО в Обнинске – важный шаг на пути борьбы с недугом.
Атмосфера в Центре, организация пространства в интерьере и вежливый, доброжелательный персонал помогут успокоиться и настроиться на исследование.
Координаты
Запись по телефону: 8(484)584-00-84
г. Обнинск ул. Королева, д. 4Б
Сайт: obninsk-mrt.ru

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Реклама. ООО "Протон"
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
МЦ «Здоровое поколение»
МЦ «Здоровое поколение» – это растущая компания в секторе частной медицины, победители премии «Золотой Меркурий-2024» как лучшее семейное предприятие России. Основатели клиники — династия врачей. Мама, Федоренко Вера Владимировна — врач высшей категории с сертификатом установленного образца, акушер-гинеколог со стажем более 40 лет. Дочь, Фадеева Татьяна Сергеевна — врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог, автор более 80-ти научных публикаций, обладатель правительственных грантов и премий.
В клинике работают высококвалифицированные доктора, стаж некоторых составляет более 30 лет. Врачи клиники постоянно повышают квалификацию, изучают новые методы и технологии в обследовании и лечении. Клиника «Здоровое поколение» входит в ТОП 10 Лучших Клиник нашего региона (ПроДокторов) в 2024г.
В Клинике «Здоровое поколение» вы найдете полный спектр услуг:
  • Консультации врача гинеколога-эндокринолога;
  • УЗИ обследование всех систем организма на аппарате Эксперт;
  • Скрининговые УЗИ по беременности;
  • Лечение шейки без боли и рубца;
  • Офисная гистероскопия;
  • Кольпоскопия шейки матки без боли и контакта;
  • Ведение беременности;
  • Индивидуальные программы по женскому здоровью;
  • Лечение недержания мочи;
  • Эстетическая гинекология;
  • Аппаратная косметология.
Клиника оснащена современным оборудованием, что позволяет предоставлять качественные услуги на высоком уровне.
Особенным направлением является эстетическая гинекология - раздел медицины, который занимается улучшением внешнего вида и функциональности женских половых органов и безоперационным лечением множества проблем в гинекологии.
Этот вид медицины помогает женщинам исправлять различные дефекты, а также справиться с такими проблемами: сухость, вагиноз, цистит, уретрит, молочница, недержание мочи, возрастные изменения, послеродовые изменения, потеря упругости или плотности тканей.
Клиника владеет собственными программами по ведению беременности и родов, осуществляет полное сопровождение в роды – доктор находится рядом с пациенткой в момент родов! В медицинском центре есть патент и программное обеспечение на ведение женщин с не вынашиванием беременности. Благодаря данной программе уменьшаются факторы риска развития патологий.

Пациентами Клиники являются женщины не только города Калуги и Калужской области, но и других регионов; Москвы и МО, Тулы и ТО, Оренбурга, Саратова, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого АО. В клинике наблюдаются пациентки нескольких поколений: бабушка, дочь, внучка.
Главным врачом клиники Фадеевой Т.С. ведется образовательный проект «Школа здоровья 40», направленный на поддержание здорового образа жизни и правильное питание.
Медицинским центром организованы благотворительные проекты в поддержку детей Гематологического отделения Калужской областной больницы и в поддержку мужского монастыря Ферапонтовой пустыни. Ежегодно проводится грандиозный городской проект «День Матери», приуроченный к одноименному празднику. Проект проводится в поддержку многодетных семей и детей Гематологического отделения Калужской областной больницы.
Лозунг Клиники: «Главная инвестиция – это здоровье!»
Не откладывайте заботу о своём женском здоровье на потом!
Координаты
Записаться на прием Вы можете
по телефону: (4842) 27-34-34
по ссылке: zdorovoe-pokolenie40.ru
Много полезной информации в группе ВКонтакте: vk.com/zdorovoe_pokolenye

Ждём вас в клинике по адресу: Калуга, ул. Генерала Попова, д. 10.
График работы: пн-сб с 8:30 до 20:00.
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Реклама. ООО «Медицинский центр «Здоровое поколение».
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Доктор Борменталь
федеральная сеть центров коррекции веса и косметологии
На протяжении 18 лет на ваше преображение трудятся два отделения.
Отделение снижения веса
Павлова Маргарита Ивановна - руководитель центра «Доктор Борменталь»
Отделение возглавляет Павлова Маргарита Ивановна - руководитель центра, клинический психолог, МАК-практик, специалист по расстройствам пищевого поведения, специалист по рациональному питанию.

Уже 15 лет Маргарита помогает людям не только стройнеть, нормализовывать пищевое поведение, формировать мышление и привычки стройного человека, но и обретать гармонию в душе, становиться более счастливыми и успешными в жизни.

В МЦ «Доктор Борменталь» вам помогут преодолеть пищевую, алкогольную зависимости, зависимость от табака, а также преодолеть зависимость в отношениях. Осуществляется коррекция следующих патологий: депрессия, биполярное расстройство, паническое расстройство и другие тревожные расстройства, расстройства личности.
Отделение косметологии
Специалисты отделения косметологии помогают убрать жировые ловушки, корректировать зоны, которые уходят с трудом, с помощью таких процедур, как: криолиполиз, озонотерапия, липолитические коктейли. Помогают подтянуть кожу, убрать целлюлит при помощи LPG и RSL массажа, термоактивных обертываний. Прессотерапия позволяет эффективно справиться с отеками.
И конечно, не забываем про лицо.

Терехина Анна Алексеевна - ведущий специалист, руководитель отделения косметологии с опытом работы более 15 лет. Анна помогает как сохранить молодость и красоту кожи лица, так и справиться с уже проявившимися признаками старения.

Мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика, фотодинамическая терапия с Heleo4, 5 видов массажа лица, чистки, уходовые процедуры и многое другое. Все это вы можете пройти в центре «Доктор Борменталь».

Работа ведется как со взрослыми, так и с детьми. Помогаем устранить страхи, неправильное питание, избыточный вес, акне и многое другое, чтобы ваши дети, а соответственно и вы, чувствовали себя счастливыми.

В медицинском центре «Доктор Борменталь» вы получите высококвалифицированную помощь, комплексное решение проблемы, теплый и радушный прием.
Координаты
Адрес: г. Калуга, ул. Труда, д.15
Телефон: 8(4842)75-30-30
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Реклама. ООО "Борменталь-Калуга".
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Клиника «МЕДИКПРО»
проктология и эндокринология экспертного уровня

МЕДИКПРО - клиника, где работают одни из ведущих врачей города, применяется современная диагностика, а пациенту уделяется столько времени, сколько необходимо.
Основная специализация МЕДИКПРО: диагностика и лечение проктологических и эндокринологических заболеваний. Ответственность, отзывчивость и неравнодушное отношение врачей сделали ее своей для многих калужан.

В первую очередь клинику отличает сильная команда профессионалов. Врачи МЕДИКПРО прошли ординатуру в лучших медицинских учреждениях Москвы. Они следят за мировыми тенденциями, постоянно участвуют в семинарах международного уровня, изучают современные методики диагностики и лечения. В МЕДИКПРО можно записаться к известному в городе колопроктологу Тимуру Акифовичу Шабанову. Это оперирующий врач с большим опытом работы.

  • Безболезненное обследование, лечение без операций и госпитализаций.
  • Тактичный, деликатный подход, комфортные условия, малотравматичные методы лечения заболеваний прямой кишки.
  • Круглосуточная поддержка пациента доктором после лечения.
Здесь принимает и один из лучших эндокринологов Калуги Наталия Николаевна Шабанова. Грамотный, компетентный специалист с многолетний опытом лечения эндокринологических заболеваний. У нас Вы можете пройти Комплексное обследование щитовидной железы за 1 прием (консультация врача, анализы, УЗИ, лечение). Врач сам сделает УЗИ щитовидной железы.

  • Лечение гормонального бесплодия мужского и женского.
  • Современное диагностическое оборудование.
  • Лазерное лечение осложнений сахарного диабета.
Так же в МЕДИКПРО можно получить квалифицированную помощь по таким направлениям, как:

  • терапия,
  • дерматология,
  • косметология,
  • трихология.
В клинике сделано все для комфорта пациентов:

  • в процедурном кабинете можно сразу сдать необходимые анализы и на следующий день получить результат
  • ЭКГ-обследование
  • УЗИ-диагностика всех органов на аппарате премиум класса: Samsung Medison RS80А. С использованием объемных датчиков можно проводить исследование в форматах 3D и 4D.
  • УЗИ щитовидной железы сразу на приеме у эндокринолога
  • мини-операционная оснащена радиоволновым скальпелем, не оставляющим рубцов при удалении папиллом, шрамов, родимых пятен. Благодаря такой технологии риск осложнений сведен к минимуму
  • современная видеодиагностическая стойка в проктологическом кабинете, с помощью которой можно заметить даже небольшую патологию, что особенно важно. При этом проктологическое обследование проводится корректно с использованием специального одноразового комплекта белья и лежа на боку
  • успешно применяется инновационная методика: лечение геморроя лазером - без боли, быстрое восстановление.

В МЕДИКПРО стремятся к тому, чтобы люди возвращались сюда, если им снова будет нужна медицинская помощь. Клиника нацелена на дальнейшее развитие. Но основные принципы работы здесь остаются неизменными – доверие, надежность, качество. Здесь всегда рады вам помочь!

Записаться в клинику можно в любое удобное для вас время, МЕДИКПРО работает без выходных.
Координаты
Адрес: г. Калуга, ул. Степана Разина, 7
Телефоны: 8 (4842) 27-72-50
Сайт: medicpro-kaluga.ru
ВК: vk.com
Одноклассники: ok.ru
Часы работы:
будние дни: с 8:00 до 19:00
суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00
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Реклама. ООО «МЕДИКПРО»
ЛО-40-01-001692 от 28.06.2019 г.
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Если за здоровьем – то в «Клинику ЗДОРОВьЯ»!
Как яхту назовешь, так она и поплывет – известная истина, которую подтверждает и одно из самых востребованных у калужан медицинских учреждений города. Они знают, если за здоровьем – то в «Клинику ЗДОРОВьЯ»! Там и цены по карману даже пенсионерам и студентам, и врачи, которые лечат, диагностируют и просто утешают словом и взглядом.
«Клиника ЗДОРОВьЯ» предлагает:
  • Высокое качество медицинской помощи на современном оборудовании
  • Запись услуг по телефону или онлайн через интернет
  • Отсутствие очередей и быстрое оказание мед. помощи
  • Широкий спектр медицинских услуг
  • Повышенный уровень сервиса и комфорта
  • Получение листка нетрудоспособности по показаниям
  • Индивидуальный подход к каждому пациенту
  • Быстрое согласование ДМС услуг с СК без участия пациента
  • Выдачу на руки необходимых медицинских документов–результатов проведенной диагностики, выписок, рекомендаций на бумажном или электронном носителе
  • Возможность проведения в оптимальные сроки диагностического обследования, лечения и восстановления
Мы оказываем услуги последующим направлениям:
Диагностика
  • Лечение;
  • Восстановление;
  • Комплексные программы (Check Up);
  • УЗИ (Ультразвуковая диагностика);
  • Эндоскопия (гастроскопия, колоноскопия);
  • ЭКГ;
  • Холтер, СМАД - мониторинг;
  • Спирометрия;
  • Маммография;
  • Полный спектр лабораторных исследований (ISO 9001).

Лечение
  • Гастроэнтерология;
  • Гинекология;
  • Дерматология;
  • Кардиология;
  • Неврология;
  • Нефрология;
  • Онкология;
  • Оториноларингология (ЛОР);
  • Офтальмология;
  • Пульмонология;
  • Педиатрия;
  • Стоматология;
  • Сурдология;
  • Терапия;
  • Травматология и ортопедия;
  • Урология;
  • Фониатрия;
  • Хирургия.
  • Флебология (эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен и склеротеропия сосудов)
  • Косметология
Восстановление
  • Дневной стационар;
  • Массаж;
  • Физиотерапия.
Диагностика
Используем только современное оборудование от ведущих производителей, которые гарантируют точные результаты диагностики
Все виды диагностики проводят специалисты высокого уровня, профильные врачи.
Диагностируем и лечим заболевания любого уровня сложности.
Улучшенное программное обеспечение и многофункциональность обеспечивают легкий доступ к любой области исследования, качественно новый уровень визуализации; прогрессивные программные решения .
Педиатрическое отделение
Клиника предоставляет широкий спектр услуг по диагностике, лечению и профилактике заболеваний у детей от 0 до 18 лет. Мы подобрали команду детских врачей, которые обладают высокой квалификацией и специализируются в разных областях педиатрии. Это позволит вам обратиться к нужному специалисту, а при необходимости обеспечить комплексный подход в лечении вашего ребенка.
В Клинике ЗДОРОВьЯ уже ведут приёмы следующие специалисты:
  • Педиатр
  • Детский невролог
  • Детский гинеколог
  • Детский гастроэнтеролог
  • Детский кардиолог
  • Детский оториноларинголог (ЛОР)
  • УЗИ для детей
  • Детский травматолог-ортопед
  • Детский пульмонолог
  • Детский офтальмолог
  • Детский хирург
«Клиника ЗДОРОВьЯ» также предлагает:
Вакцинация
Для проведения вакцинации у нас имеются качественные вакцины отечественного и зарубежного производства. Перед вакцинацией ребенка обязательно осмотрит врач-педиатр. Также мы обеспечиваем наблюдение маленьких пациентов после проведения прививки.

Оформление всех видов справок
Клиника предлагает оформление всех необходимых медицинских документов. В кратчайшие сроки и без очередей вы можете оформить любой вид справки: для детского сада, школы, бассейна, санатория и детского оздоровительного лагеря.
Координаты
Адрес: г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 31
Телефоны:
+7 (4842) 55-15-15,+7 (4842) 27-79-99
E-mail: klinikateleviz@mail.ru
Сайт: zdorovie-kaluga.ru
Режим работы:
Пн-Пт: 8:00 - 20:00
Сб: 8:00 - 15:00
Воскресенье: выходной
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Реклама. ООО «Клиника здоровья».
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
ИНВИТРО
Лабораторная диагностика международного уровня качества
ИНВИТРО – одна из ведущих частных медицинских групп компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи, основана в 1995 году.
Международный уровень качества, отличный сервис и высокотехнологичные инновационные решения – основные преимущества, а забота о здоровье пациентов – главный приоритет работы ИНВИТРО.
На сегодняшний день ИНВИТРО в Калуге — это лабораторная диагностика, услуги дневного стационара в 4 медицинских центрах во всех районах города, а также ультразвуковые исследования и приёмы высококвалифицированных акушеров — гинекологов (по адресам ул. Луначарского, д. 32/20 и ул. Кибальчича, д. 2).
Золотой стандарт качества
Качество лабораторных исследований в ИНВИТРО подтверждено на международном уровне. Все этапы работы сертифицированы по стандарту «Шесть сигм» и проходят многоуровневый контроль. Все результаты проходят не только автоматический контроль, но и верифицируются человеческим интеллектом.
Мы приедем к вам сами! Анализы на дому
Если у вас нет времени на посещение медицинского центра, вы можете следить за состоянием своего здоровья и сдавать анализы не выходя из дома.

Оставьте заявку по тел. 8 (903) 636-58-22, и специалисты выездной медицинской службы приедут в удобное для вас время для взятия биоматериала. На дому можно сдать кровь на широкий спектр показателей, а также кал и мочу.

Полный список исследований доступен на сайте ИНВИТРО, также о возможности выполнения того или иного анализа рекомендуем проконсультироваться с оператором.
Внимательно следить за своим здоровьем вместе с ИНВИТРО — это выгодно!

В ИНВИТРО регулярно проводятся акции на самые востребованные профили и показатели, отражающие состояние важнейших органов и систем организма.

С полным перечнем действующих выгодных предложений можно ознакомиться на сайте www.invitro.ru в разделе «Акции» или по тел.: 8 (800) 200−363−0.

ИНВИТРО учитывает финансовые возможности своих клиентов, поэтому в сети медицинских центров действует программа лояльности "Здоровый кэшбэк". Став участником бонусной программы, вы можете копить баллы, а в дальнейшем оплачивать ими до 50% стоимости заказов.
Координаты
  • г. Калуга, ул. Луначарского, д. 32/20
  • г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 2
  • г. Калуга, пер. Старичков, д. 16/10
  • г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 15
  • г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 25
  • г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 129

Телефон: 8 (800) 200-363-0

Режим работы каждого медцентра уточняйте на сайте ИНВИТРО или по телефону
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