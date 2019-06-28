клиники калуги
ТОП клиник Калуги 2026
Какие передовые и уникальные медучреждения имеются в нашем любимом городе.

Какие медицинские центры Калуги готовы оказывать высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь? Что сегодня по плечу калужским врачам и специалистам? Чем оснащены калужские клиники? Действительно ли лечение в регионе не хуже, чем в столичных и зарубежных клиниках?

Мы изучили рынок медицинских услуг Калуги и составили ТОП передовых медучреждений нашего города.
Эндохирургический Центр
ЭХЦ – это качество, проверенное временем
Эндохирургический Центр в Калуге - это семейная клиника широкого профиля. Лечением взрослых и детей занимаются здесь высококвалифицированные специалисты по всем направлениям медицины.

А современное диагностическое оборудование и собственная лаборатория позволяют начать лечение как можно раньше и делают его максимально эффективным.

Приоритеты ЭХЦ — предельное внимание к каждому пациенту и сохранение качества оказываемых медицинских услуг даже в условиях повышенного спроса.
На сегодняшний день в состав многопрофильного медицинского центра входят:
  • диагностический центр
  • собственная лаборатория
  • поликлиника
  • хирургический стационар широкого профиля для взрослых и детей
  • Центр Педиатрии
  • Травмпункт
  • Центр здоровой стопы
  • Отделение семейной стоматологии
  • Отделение косметологии и пластической хирургии
  • Отделение реабилитации и восстановительной медицины
Объединяет их – высокий уровень медицинского обслуживания, соблюдение международных стандартов оказания услуг и чуткое отношение к пациентам.

Специалисты ЭХЦ успешно сочетают методики, проверенные временем, с инновационными методами работы.
Записаться в Эндохирургический Центр в Калуге можно по телефону:
8 (4842) 926 – 977, 926-978, 926 – 979

Написав сообщение в Макс: 8 920 091 57 11(только для входящих сообщений)
ул. Луначарского, д. 57 стр. 3

Онлайн на сайте: эхц.рф
ЭХЦ ПРО на Правом берегу
ЭХЦ ПРО на Правом берегу – это динамично развивающийся частный медицинский центр в Калуге, в котором доступна высококвалифицированная медицинская помощь для детей и взрослых, различные виды диагностических исследований, в том числе функциональная диагностика.
На сегодняшний день в Центре доступны следующие услуги:
  • Магнитно –резонансная томография (МРТ) на аппарате экспертного класса, в том числе и комплексные исследования по самым привлекательным ценам.
    Спирально – компьютерная томография (СКТ). Специалисты ЭХЦ ПРО проводят исследования любой сложности, подобрав максимально безопасную дозу облучения для каждого пациента.
    Рентген. Доступен без предварительной записи и очередей.
  • Ультразвуковая диагностика (УЗИ). Широкий спектр исследований и заключение высококвалифицированного специалиста.
    Функциональная диагностика: холтер, СМАД, ЭКГ, ЭЭГ.
    Полный спектр анализов. В ЭХЦ ПРО доступны как самые популярные (общий анализ крови, мочи и т.п.), так и сложные биохимические, иммунологические, аллергологические и другие исследования по доступным ценам. Результат общего анализа крови и мочи возможно получить уже в тот же день.
  • • Процедурный кабинет, в котором выполняются предписания лечащих врачей, манипуляции лечебного и профилактического характера.
    • Прием профильных специалистов: терапевта, оториноларинголога, хирурга, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, травматолога – ортопеда, гинеколога, флеболога, колопроктолога, эндокринолога, педиатра, детского невролога, детского травматолога.
ЭХЦ ПРО на правом берегу – это уникальное сочетание нового современного оборудования экспертного класса, профессионализма врачей и лаборантов, индивидуального подхода к каждому пациенту, вежливого отношения администраторов и высокого уровня комфорта.

Гибкая система скидок на комплексные исследования и специальные предложения делают услуги центра максимально доступными для жителей региона.
Координаты
Центр работает с 7:30 до 20:00 часов по адресу:
г. Калуга, Правобережный проезд, д.13 (удобная парковка).
Запись осуществляется:
• по телефону 8(4842)926-926
• на сайте mrt40.ru
Макс 8 920 091 57 11(только для входящих сообщений)
Если за здоровьем – то в «Клинику ЗДОРОВьЯ»!
Как яхту назовешь, так она и поплывет – известная истина, которую подтверждает и одно из самых востребованных у калужан медицинских учреждений города. Они знают, если за здоровьем – то в «Клинику ЗДОРОВьЯ»! Там и цены по карману даже пенсионерам и студентам, и врачи, которые лечат, диагностируют и просто утешают словом и взглядом.
«Клиника ЗДОРОВьЯ» предлагает:
    • Высокое качество медицинской помощи на современном оборудовании
    • Запись услуг по телефону или онлайн через интернет
    • Отсутствие очередей и быстрое оказание мед. помощи
    • Широкий спектр медицинских услуг
    • Повышенный уровень сервиса и комфорта
    • Получение листка нетрудоспособности по показаниям
    • Индивидуальный подход к каждому пациенту
    • Быстрое согласование ДМС услуг с СК без участия пациента
    • Выдачу на руки необходимых медицинских документов–результатов проведенной диагностики, выписок, рекомендаций на бумажном или электронном носителе
    • Возможность проведения в оптимальные сроки диагностического обследования, лечения и восстановления
Мы оказываем услуги последующим направлениям:
  • Диагностика
    • Лечение;
    • Восстановление;
    • Комплексные программы (Check Up);
    • УЗИ (Ультразвуковая диагностика);
    • Эндоскопия (гастроскопия, колоноскопия);
    • ЭКГ;
    • Холтер, СМАД - мониторинг;
    • Спирометрия;
    • Маммография;
    • Полный спектр лабораторных исследований (ISO 9001).

  • Лечение
    • Гастроэнтерология;
    • Гинекология;
    • Дерматология;
    • Кардиология;
    • Неврология;
    • Нефрология;
    • Онкология;
    • Оториноларингология (ЛОР);
    • Офтальмология;
    • Пульмонология;
    • Педиатрия;
    • Стоматология;
    • Сурдология;
    • Терапия;
    • Травматология и ортопедия;
    • Урология;
    • Фониатрия;
    • Хирургия.
    • Флебология (эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен и склеротеропия сосудов)
    • Косметология
    Восстановление
    • Дневной стационар;
    • Массаж;
    • Физиотерапия.
Диагностика
Используем только современное оборудование от ведущих производителей, которые гарантируют точные результаты диагностики
Все виды диагностики проводят специалисты высокого уровня, профильные врачи.
Диагностируем и лечим заболевания любого уровня сложности.
Улучшенное программное обеспечение и многофункциональность обеспечивают легкий доступ к любой области исследования, качественно новый уровень визуализации; прогрессивные программные решения .
Педиатрическое отделение
Клиника предоставляет широкий спектр услуг по диагностике, лечению и профилактике заболеваний у детей от 0 до 18 лет. Мы подобрали команду детских врачей, которые обладают высокой квалификацией и специализируются в разных областях педиатрии. Это позволит вам обратиться к нужному специалисту, а при необходимости обеспечить комплексный подход в лечении вашего ребенка.
В Клинике ЗДОРОВьЯ уже ведут приёмы следующие специалисты:
  • Педиатр
  • Детский невролог
  • Детский гинеколог
  • Детский гастроэнтеролог
  • Детский кардиолог
  • Детский оториноларинголог (ЛОР)
  • УЗИ для детей
  • Детский травматолог-ортопед
  • Детский пульмонолог
  • Детский офтальмолог
  • Детский хирург
«Клиника ЗДОРОВьЯ» также предлагает:
Вакцинация
Для проведения вакцинации у нас имеются качественные вакцины отечественного и зарубежного производства. Перед вакцинацией ребенка обязательно осмотрит врач-педиатр. Также мы обеспечиваем наблюдение маленьких пациентов после проведения прививки.

Оформление всех видов справок
Клиника предлагает оформление всех необходимых медицинских документов. В кратчайшие сроки и без очередей вы можете оформить любой вид справки: для детского сада, школы, бассейна, санатория и детского оздоровительного лагеря.
Координаты
Адрес: г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 31
Телефоны:
+7 (4842) 55-15-15,+7 (4842) 27-79-99
E-mail: klinikateleviz@mail.ru
Сайт: zdorovie-kaluga.ru
Режим работы:
Пн-Пт: 8:00 - 20:00
Сб, Вс: 9:00 - 15:00
ООО «Теорема-Мед»


ООО «Теорема-Мед» – это частная клиника для взрослых и детей, которая на протяжении многих лет заботится о здоровье калужан. Главным приоритетом нашей работы является быстрое выздоровление пациентов в комфортных для них условиях. За стремлением к этой цели стоят доктора с многолетним стажем, внимательный подход к каждому обратившемуся, отзывчивое обслуживание и удобство записи.
Медицинский центр ООО «Теорема-Мед» предоставляет полный комплекс услуг для взрослых и детей с рождения.
У нас ведут прием терапевты, педиатры, а также специалисты других специальностей:

  • кардиолог
  • невролог
  • гастроэнтеролог
  • нефролог
  • гематолог
  • оториноларинголог
  • офтальмолог
  • аллерголог-иммунолог
  • дерматовенеролог
  • хирург
  • акушер-гинеколог
  • уролог
  • ревматолог
  • эндокринолог
  • ортопед-травматолог
  • детский кардиолог
  • детский хирург
  • детский эндокринолог
  • профпатолог
  • психиатр
  • пульмонолог
  • рефлексотерапевт
  • физиотерапевт
  • врач функциональной диагностики
  • эндоскопист
Доктора строго придерживаются принципов доказательной медицины: не назначают лишнего лечения, только то, что доказало свою эффективность.

Для малышей мы проводим медицинские осмотры с выдачей необходимых справок и плановое вакцинирование с предоставлением всех надлежащих документов.
Диагностика для детей:
  • УЗИ с рождения
  • ЭКГ сердца с 1 мес.
  • Холтер-мониторинг (отслеживание сердцебиения ЭКГ на протяжении 24 или 48 часов) с 6-7 лет
  • Суточное мониторирование АД (СМАД) с 10 лет
  • ЭЭГ (электроэнцефалография) головного мозга с 6-7 лет
  • Гастроскопия (ФГДС) с 7 лет
  • Диагностика нарушений дыхания во сне (скрининг Somno check) с 10 лет
  • Спирометрия с 8 лет.
  • Плановая вакцинация
  • Лабораторные анализы
  • Лечебный массаж
Выполнить назначенные рекомендации и приступить к лечению вы сможете почти сразу после выхода от врача.

Ведь в нашем центре есть кабинеты массажа, ударно-волновой терапии и физиотерапии, где заботливые руки наших специалистов помогут вам облегчить беспокоящие симптомы.
Координаты
Адреса:
г. Калуга, ул. Жукова, д. 20
г. Калуга, ул. Московская, д. 249, стр. 1

Режим работы:
Понедельник – суббота 08:00 – 20:00.
Воскресенье — выходной,
Колл-центр: 10:00-15:00.
Телефон: 8-800-250-15-08

E-mail: info@teoremamed.ru

Сайт: teoremamed.ru

ВКонтакте: vk.com/club203850812

«МЕДИКПРО»: где диагноз ставят эксперты
Несколько лет подряд МЕДИКПРО входит в топ клиник Калуги.

Эту клинику регулярно выбирают жители нашего города. Её репутациястроится на реальных результатах и доверии пациентов.

Подход здесь не шаблонный, а индивидуальный, спокойно и по делу – никаких лишних анализов и назначений.

Основной фокус - на двух направлениях: проктология и эндокринология.

Но в клинике можно также проконсультироваться у терапевта, сделать УЗИ, ЭКГ и сдать анализы. Всё в одном месте, без лишних перемещений.
Проктология: говорим открыто о деликатном

Приём ведёт хирург-проктолог Тимур Шабанов с 20-летним опытом. Он лечит геморрой, анальные трещины, полипы, дивертикулёз, болезнь Крона, язвенный колит, а также помогает при запорах и диарее.

Как проходит приём:
Видеодиагностика- комфортно и быстро. Вы лежите на боку в одноразовом белье, процедура занимает до 15 минут. Изображение транслируется на экран, и врач сразу деликатно объясняет ситуацию.

Современные технологии. Для решения проблемы геморроя используют малоинвазивные лазерные методики (LHP).

Лазерная геморройдопластика (LHP) — методика лечения геморроя с использованием лазера. Процедура позволяет минимизировать болевые ощущения, сократить время восстановления и снизить риск осложнений.

Сама операция длится 30–40 минут, а восстановление занимает около недели.
Эндокринология: консультация + УЗИ за визит
Эндокринолог Наталия Шабанова с 20-летним стажем помогает при проблемах с щитовидной железой, диабете, лишнем весе, гормональных сбоях, включая бесплодие и дефицит витамина D.

Удобный формат: Наталия Николаевна сама проводит УЗИ на аппарате экспертного класса. Это значит, что за один визит вы проходите диагностику, устанавливается диагноз и план лечения.


Также в клинике:
Приём терапевта Блинова Наталья Анатольевна (опыт 24 года).
Помощь не только при простуде и давлении, но и при неочевидных проблемах: хронической усталости, бессоннице, кожных реакциях. Здесь же можно оформить справку в бассейн.

Экспертная диагностика. УЗИ проводится на экспертном аппарате Samsung Medison RS80А с функцией 3D/4D для чёткой картины.

Работают два специалиста:
  • Дарья Балахнина (стаж 11 лет) — внимательна и находит подход к каждому.
  • Михаил Кораблев – грамотный врач (занимался научной деятельностью, тема - врождённые пороки сердца), проводит УЗИ и детям

Всё быстро. За день можно успеть сдать анализы (результаты на следующий день), сделать ЭКГ или УЗИ и попасть к врачу.
МЕДИКПРО- это клиника, где совмещают современные технологии, практический опыт врачей и уважительное, бережное отношение к пациентам.

Чтобы ваше лечение было эффективным, а визит в клинику - комфортным.
Координаты
Адрес: г. Калуга, ул. Степана Разина, 7
Телефоны: 8 (4842) 27-72-50
Сайт: medicpro-kaluga.ru
ВК: vk.com
Одноклассники: ok.ru
Часы работы:
будние дни: с 8:00 до 19:00
суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00
