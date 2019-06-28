Несколько лет подряд МЕДИКПРО входит в топ клиник Калуги.



Эту клинику регулярно выбирают жители нашего города. Её репутациястроится на реальных результатах и доверии пациентов.



Подход здесь не шаблонный, а индивидуальный, спокойно и по делу – никаких лишних анализов и назначений.



Основной фокус - на двух направлениях: проктология и эндокринология.



Но в клинике можно также проконсультироваться у терапевта, сделать УЗИ, ЭКГ и сдать анализы. Всё в одном месте, без лишних перемещений.