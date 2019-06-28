Приём терапевта Блинова Наталья Анатольевна (опыт 24 года).
Помощь не только при простуде и давлении, но и при неочевидных проблемах: хронической усталости, бессоннице, кожных реакциях. Здесь же можно оформить справку в бассейн.
Экспертная диагностика. УЗИ проводится на экспертном аппарате Samsung Medison RS80А с функцией 3D/4D для чёткой картины. Работают два специалиста:
- Дарья Балахнина (стаж 11 лет) — внимательна и находит подход к каждому.
- Михаил Кораблев – грамотный врач (занимался научной деятельностью, тема - врождённые пороки сердца), проводит УЗИ и детям
Всё быстро. За день можно успеть сдать анализы (результаты на следующий день), сделать ЭКГ или УЗИ и попасть к врачу.