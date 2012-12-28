В этом медицинском центре есть все, что нужно для успешного лечения: сильная команда врачей, инновационное оборудование и на результат.



В Калуге в районе площади Победы на ул. Ст. Разина есть клиника высокого уровня, специализирующаяся на диагностике и лечении проктологических и эндокринологических заболеваний - МЕДИКПРО. Ее рекомендуют друзьям и знакомым, за помощью сюда обращаются не только калужане, но и жители других регионов.



В МЕДИКПРО можно записаться к ведущим врачам Калуги – оперирующему колопроктологу Тимуру Акифовичу Шабанову и опытному эндокринологу с более, чем 10 летним стажем, Наталии Николаевне Шабановой. В Калуге эти специалисты хорошо известны, постоянные участники научных и практических медицинских семинаров, конференций в России и за рубежом. И многие хотят попасть именно к ним!



В МЕДИКПРО – уютная доброжелательная атмосфера, как только заходишь сюда, пропадает страх и волнение. К пациентам в клинике относятся по-доброму, с большим вниманием. Есть процедурный кабинет, где можно сдать назначенные доктором анализы, сэкономив массу времени, современная мини-операционная, оборудованная радиоволоновым скальпелем, который не оставляет рубцов при удалении папиллом, шрамов, родимых пятен. Благодаря такой технологии операции проходят бескоровно, а риск осложнений сведен к минимуму. В проктологическом кабинете - видеодиагностическая стойка, изображение высокой четкости выводится на экран. Можно увидеть мельчайшую патологию, что особенно важно. Бояться и стесняться не стоит – все приходят сюда со своей болью, поэтому врачи стараются приободрить каждого, настроить на скорейшее выздоровление. Проктологическое обследование проводится, лежа на боку с использованием специального одноразового комплекта белья, аккуратно и деликатно.