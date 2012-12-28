Медицинская помощь оказывается по следующим направлениям:
- Клинико-диагностические исследования на оборудовании экспертного класса
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- Ультразвуковая диагностика – исследование сердца, сосудов, органов брюшной полости, почек и малого таза, щитовидной железы.
- Лучевая диагностика: рентген, МРТ, СКТ. В том числе: энтерография, ирригоскопия, диффузно-взвешенная МРТ, МРТ височно-нижнечелюстного сустава.
- Гибкая эндоскопия: гастроскопия и колоноскопия под наркозом с видеозаписью исследования, бронхоскопия, биопсия и удаление полипов.
- Широкий спектр лабораторных исследований.
- Абдоминальная хирургия
– приоритет – лапароскопические операции. Междисциплинарные операции: урология, гинекология и абдоминальная хирургия.- Урология:
все виды эндоскопических и лапароскопических операций. Малотравматичные операции с помощью тулиевого лазера: удаление аденомы простаты, дробление и удаление камней. Интимная пластика, фаллопротезирование.
- Гинекология
: высокотехнологичные операции при доброкачественных образованиях матки и яичников, реконструкция тазового дна при пролапсе гениталий, трансвагинальное удаление матки.
- Травматология и ортопедия
– от оказания экстренной помощи до реабилитации. Эндопротезирование крупных суставов. Диагностическая и лечебная артроскопия колена и плечевого сустава. Амбулаторная артроскопия. Операции при травмах разной степени тяжести и локализации. Лечение диабетической стопы, хронического остеомиелита. Различные виды кожной пластики.
- Кардиология
– экстренная и плановая помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эндоваскулярные вмешательства на сосудах сердца.
- Экстренная терапия
– специализированная помощь больным терапевтического профиля: аллергология, токсикология, гастроэнтерология.