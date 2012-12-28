клиники калуги
ТОП клиник нашего города
Какие передовые и уникальные медучреждения имеются в нашем любимом городе.
Долгое время бытовало мнение, что в нашей стране высокотехнологичную помощь можно получить только в Москве. Однако немногие знают, что уникальные клиники, где оказываются услуги на самом высоком профессиональном уровне, давно и очень успешно работают в Калуге.

Они зарекомендовали себя с самой положительной стороны, сумев завоевать доверие тысяч калужан, которые поручили их специалистам заботу о своём здоровье.

Какие медицинские центры Калуги готовы оказывать высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь? Что сегодня по плечу калужским врачам и специалистам? Чем оснащены калужские клиники? Действительно ли лечение в регионе не хуже, чем в столичных и зарубежных клиниках?

Мы изучили рынок медицинских услуг Калуги и составили ТОП-9 передовых медучреждений нашего города.

Правда, вы не найдёте в нём разделения по местам - оно не имеет смысла, так как большинство из них работает в непересекающихся сферах. В нём есть и многофункциональные центры, клиники, где борются с раком, лечат боль и т.п.
коллектив и хорошее оборудование
«Клиника ЗДОРОВЬЯ»
коллектив и лучшее оборудование
«Клиника ЗДОРОВЬЯ»
Начинаем наш обзор рассказом о калужской «Клинике ЗДОРОВьЯ». Это многопрофильный медицинский центр, в котором работает слаженный коллектив опытных врачей, многие из которых имеют высшую категорию.

Центр предоставляет медицинские услуги в большом количестве областей медицины (с полным списком можно ознакомиться ниже). В наш ТОП «Клиника здоровья» попала в том числе и поэтому.

Помимо серьёзного штата специалистов, это медучреждение отличает оснащение современным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить лабораторную диагностику, УЗИ диагностику, молекулярно-генетическую экспертизу. Данное оборудование одно из лучших в Калуге.

Один из основных видов деятельности центра – проведение периодических медицинских осмотров. Ориентируясь на потребности калужан, клиника предлагает пациентам индивидуальный график прохождения медосмотра и сдачи анализов, умеренные цены.

Обслуживает клиника и предприятия. У медучреждения имеется опыт и возможности организовать выездной медосмотр и выездную флюорографию.
Также «Клиника ЗДОРОВЬЯ» предоставляет услуги медосмотра для выявления ранних симптомов заболеваний и имеет право выдавать справки, необходимые для получения лицензии на оружие или водительского удостоверения.

Несомненным плюсом этой платной клиники является организация приёма пациентов. Мы ни разу не увидели здесь очередей и нервотрепки, поскольку каждый пациент приходит по записи.

Клиника работает 6 дней в неделю (за исключением воскресенья).

- Наша ценовая политика заключается в том, что все услуги мы стараемся сделать максимально доступными при сохранении их качества неизменно высоким, - говорит руководство «Клиники ЗДОРОВЬЯ». - Для того чтобы записаться на прием к специалисту в удобное для вас время, вы можете обратиться в регистратуру клиники лично, либо позвонить по указанным на сайте телефонам. Обращайтесь к нам, и мы позаботимся о вашем здоровье!
Области медицины, услуги в которых предоставляет «Клиника ЗДОРОВЬЯ»:
  • гастроэнтерология
  • гинекология
  • кардиология
  • неврология
  • онкология
  • оториноларингология
  • офтальмология
  • стоматология
  • урология
  • хирургия
  • эндокринология
Ожидать приёма врача в клинике придётся недолго. И комфортно.
Клинику ЗДОРОВЬЯ найти несложно. Она находится недалеко от ДЮСШ "Юность"
Клиника оснащена самым современным оборудованием
Координаты
Адрес:
  • г. Калуга, ул. Болдина, д.26а
Телефон/факс:
ООО "Клиника здоровья" Лиц. № ЛО-00-01-1244 от 26.09.2016 выд. Минздравом КО
Лечим не симптомы, а причину
«Калужская Клиника Боли»
Калужская Клиника Боли - многопрофильное современное лечебное учреждение.

В 2018 году в Калужской Клинике Боли начали функционировать операционная, стационар и отделение дневного пребывания пациентов. Хирургическое лечение проводится с использованием УЗИ- и рентген- навигации.

Наши принципы:

  • Мы строим свою работу на современных методиках - находим их в России и за ее пределами и внедряем в свою практику.
  • Мы лечим не только боль, но и ее причины и делаем это в любом возрасте.
Основные направления в работе клиники:

  • Заболевания позвоночника (грыжа и протрузия диска, спондилоартроз, сколиоз, лечение остеохондроза)
  • Лечение боли в суставах (артроз, артрит, остеопороз, эпикондилит, травмы и их последствия)
  • Диагностика и лечение головной боли (мышечного напряжения, мигрень, заболевания сосудов головного мозга)
  • Лечение боли в стопе (плоскостопие, деформации, невромы, вросший ноготь, грибок, сухой мозоль)
  • Неврологические заболевания (последствия инсульта, нарушение сна, вегетативные расстройства, невралгия, головокружение)
  • Амбулаторная хирургия (лазерные технологии лечения: вен нижних конечностей, узлов щитовидной железы, образований молочной железы, образований кожи)
  • Ревматология (ревматизм, болезни суставов, остеопороз)
  • Остеопатия (в том числе грудных детей)
  • Терапия (заболевания внутренних органов: сердца, лёгких, печени, ЖКТ, почек, остеопороз)
  • Урология (аденома простаты, простатит, почечно-каменная болезнь, цистит, уретрит, эректильная дисфункция, недержание мочи)
  • Гинекология (ведение беременности, эндометриоз, миома матки, бесплодие, климактерические расстройства, заболевания шейки матки, современная контрацепция, нарушение менструального цикла, гинекологическая гирудотерапия)
  • Лечение сосудов нижних конечностей (атеросклероз, варикоз, ангиопатия, болезнь Рейно, тромбофлебит, лимфостаз, отеки)
  • Кардиология (ИБС, гипертоническая болезнь, аритмия, экстрасистолия, сердечная недостаточность)
  • ЛОР (гайморит, отит, ларингит, ринит, тонзиллит, полипоз, папилломы, фарингит)
  • УЗИ – диагностика (суставов, мягких тканей и мышц, артерий и вен нижних конечностей, лимфоузлов, сердца, органов брюшной полости, молочных желез, мочевого пузыря, поджелудочной железы и др.)
  • Эндокринология (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, ожирения)
  • Физиотерапия (электротерапия, лечение ультразвуком, тепло- и грязелечение, ударно-волновая терапия, физиотерапия в гинекологии и урологии)
  • Научно-исследовательская и образовательная деятельность. Проведение медицинских конференций.
Помимо указанного выше в клинике предлагают:
  • мягкие методики мануальной терапии, лечение массажем
  • кинезитерапию, лечебную физкультуру, физиопроцедуры
  • лечение пиявками, гомеопатию и многое другое
Сейчас мы активно развиваем следующие направления:
  • Хирургия
  • Операции на позвоночнике
  • Лазерная медицина
  • Радиоволновые методы лечения
  • Круглосуточный и дневной стационар
  • Стационарозамещающие технологии
Координаты
Время работы:
  • понедельник- пятница 08:00—21:00
  • суббота 09:00—15:00
  • воскресенье выходной
Лиц. № ЛО-40-01-001144 от 28.12.2015 г., выдана МЗ КО.
    Спасаем жизни
    «Калужский областной клинический онкологический диспансер»
    Калужский областной клинический онкологический диспансер - следующий участник нашего ТОПа.
    Он представляет собой одну из самых эффективных региональных онкологических служб в нашей стране.

    За счет чего удается удерживать высокие позиции по эффективности своей деятельности?
    ЛЕЧЕНИЕ
    В диспансере широко применяются высокотехнологичные, интервенционные, эндоскопические и рентгенохирургические методы в диагностике и лечении.

    Мы стремимся к достижению международных стандартов и протоколов лечения, работаем в рамках федеральных стандартов и клинических рекомендаций RUSSCO.

    В 2018 году в начато освоение микрохирургических технологий, что открывает совершенно новые возможности в хирургии опухолей головы и шеи, позволяет достичь ранней реабилитации пациентов путём восстановления нормального глотания и речи.

    Врачи гинекологического отделения освоили методы лечения, которые в нашей стране применяют единицы. В отделении придерживаются концепции fast-track хирургии. Три четверти всех операций здесь проводится посредством. Это позволяет больным быстрее реабилитироваться и избежать осложнений. В гинекологическое отделение едут лечиться от рака пациентки со всей России, потому что здесь они получают возможность пройти не просто лечение, а лечение органосохранное.

    С начала 2018 года стали проводить радикальную трахелэктомию (операцию по удалению шейки матки со всеми окружающими лимфоузлами, но с сохранением матки, яичников и труб). Она позволяет сохранить менструальную функцию и фертильность.
    СКРИНИНГ 2018-2019
    Скрининговые программы очень здорово повлияли на выявление рака на ранних стадиях.

    Благодаря запуску в 2018 году программы скрининга рака молочной железы, все женщины старше 40 лет в области получают возможность пройти бесплатное обследование по системе двойного чтения. Если мы выявляем данную патологию на ранней стадии, то можем полностью сохранить здоровье женщины.

    С появлением жидкостной цитологии улучшилось качество диагностики рака шейки матки. Была внедрена современная система для гистологических и иммуногистохимических исследований. В Калужском онкодиспансере проводятся оба этапа скрининга на колоректальный рак с помощью самых современных методов и оборудования.

    ПРОФИЛАКТИКА
    Диспансер является организационным и методическим центром в борьбе против рака в Калужской области. С 2018 года начата совместная работа со стоматологами по выявлению и лечению предрака полости рта. Специалисты проводят выездную работу по районам области с консультативной и лечебно-диагностической целью.

    Развивается проект «ПОГОВОРИМ» - лекции онкологов, которые помогают дать ответы на волнующие вопросы и укрепить доверие между врачом и пациентом. Проводятся дни открытых дверей.

    Помимо этого, любой желающий может задать вопрос по профилактике и диагностике онкологических заболеваний на сайте www.oncokaluga.ru в разделе «Обратная связь», а также в социальных сетях www.facebook.com/oncokaluga и https://vk.com/oncokaluga.
    Координаты
    Адрес:
    г. Калуга, ул. Вишневского, 2. Калужская областная больница.

    Телефон колл-центра:
    • +7(4842) 59-62-40

    Онкодиспансер в Сети:
    Лицензия: ЛО-40-01-001460 от 22 февраля 2018
    С заботой о каждом пациенте!
    «Доктор Вера»
    Cовременный ритм жизни таков, что человеку подчас некогда всерьез заняться своим здоровьем.

    Мы все откладываем на потом или принимаем таблетки, о которых узнали из рекламы. Результат – множество запущенных заболеваний со сложным характером, «смазанными» симптомами и различными осложнениями.

    Медицинский центр «Доктор Вера» предлагает услуги для более ранней диагностики патологических процессов в организме человека, тем самым увеличивая вероятность восстановления качества жизни с минимальными физическими и экономическими издержками для пациента.
    ММЦ «Доктор Вера» - это:
    • 8 лет успешной работы на рынке медицинских услуг Калужской области,
    • консультации врачей более чем 30 специальностей: кардиолога, терапевта, эндокринолога, гинеколога, отоларинголога, уролога, офтальмолога (как взрослых, так и детских),
    • полный перечень медицинских услуг, в том числе лечебный массаж, функциональная (ЭКГ, суточное мониторирование и др.), ультразвуковая лабораторная диагностика любой сложности и УЗ-диагностика на оборудовании эксперт-класса,
    • вакцинация и профилактика,
    • проведение профосмотров,
    • выдача справок и санитарных книжек.
    И все это – по приемлемым ценам.

    Кроме того, мы можем проводить внутривенные вливания и другие процедуры в условиях дневного стационара.

    Также вы можете заказать выезд на дом нашего врача в удобное для вас время.

    Основные ценности нашего центра: качество, индивидуальный подход, безопасность, конфиденциальность и современность.

    Мы твердо убеждены в том, что успех в любом деле основан на профессионализме и нравственных принципах руководства и сотрудников.

    Поручите заботу о своем здоровье профессионалам!
    Координаты:
    Адрес:
    • г. Калуга, ул. Пестеля, 15.
    Запись на прием и справки по телефонам:
    Режим работы:
    • Понедельник-пятница 8:00-20:00
    • Суббота 8:00-16:00
    • Воскресенье выходной
    Лиц. № ЛО-40-01-001406, выдана МЗ КО 11.10.2017 г.
    лучшие традиции и современные методики
    «Калужская городская клиническая больница N 4 им. А.С.Хлюстина»
    В этом году старейшая калужская больница будет отмечать солидный юбилей - 210-летие. К круглой дате она пришла с очень достойными показателями.

    Более 114 тысяч калужан прикреплены к поликлиникам больницы №4 - это треть всего населения города. В структуре поликлинической помощи:

    • 6 поликлинических отделений,
    • 2 офиса врачей общей практики
    • Центр здоровья.
    Женская консультация №4 является подразделением больницы им. А.С.Хлюстина, здесь используют современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, работает дневной стационар, «Школа материнства» для беременных.

    Современная диагностическая служба больницы представлена:

    • отделением УЗ-диагностики;
    • отделением функциональной диагностики,
    • рентгенологическим отделением,
    • клинической лабораторией.
    Ежегодно более 7000 пациентов получают помощь в стационаре больницы №4, где помимо терапевтических отделений функционируют отделения пульмонологии, эндокринологии, гериатрическое, гастроэнтерологическое.

    Накануне нового года произошло важное событие - открылось паллиативное отделение. Сюда приобретено все необходимое для помощи тяжело больным людям:

    • специальные кровати
    • вертикализаторы
    • инфузоматы
    • аппараты искусственной вентиляции легких
    • приспособления для кормления тяжелых пациентов
    • биотуалеты
    • ванны для мытья лежачих больных и т.д.
    Работа персонала направлена на то, чтобы обеспечить людям достойный уход.
    Гордость больницы N 4 - ее коллектив: именитые врачи, сохранившие лучшие традиции Хлюстинки, молодые специалисты, средний и младший медперсонал.

    Свыше семисот квалифицированных сотрудников работают сегодня в больнице. Заключено соглашение между больницей N 4 и Калужским государственным университетом, в соответствии с которым больница является клинической базой для студентов медицинского факультета. В 2018 году первые выпускники КГУ приняты на работу и уже хорошо зарекомендовали себя.

    На юбилейный год у Калужской городской клинической больницы N 4 очень серьезные планы, о реализации которых читатели сайта kp40.ru узнают одними из первых.
    Координаты
    Адрес:
    • Калуга, ул. Болдина, д. 4.

    Телефоны:Лицензия ЛО-40-01-001494 от 23 мая 2018 г.
      Здесь рождается счастье
      «Клиника Доктора Фомина. Калуга»

      Теперь у калужан, давно мечтающих о ребенке, есть реальный шанс стать родителями.

      С 2017 года в нашем городе работает «Клиника Доктора Фомина» - это медицинское учреждение является частью федеральной сети частных клиник, где успешно применяются все возможности современной репродуктологии. Клиника оснащена инновационной техникой, но главное в ней собрана команда сильнейших специалистов.

      Приоритетное направление – женское здоровье. Записавшись в клинику, можно получить все виды амбулаторной помощи. При необходимости проводятся малотравматичные лапароскопические операции. Также разработаны комплексные программы ведения беременности: все обследования женщина получает в одном месте, без очередей и в комфортных условиях.

      В нашем городе долгое время не было такой высокотехнологичной услуги как ЭКО. Теперь ее можно получить в том числе и по полису ОМС. «Клиника Доктора Фомина» работает в рамках полного цикла ЭКО: обследования, подготовка женщины, стимуляция, забор яйцеклеток, культивирование эмбрионов, перенос их в полость матки. При желании пациентки врачи продолжают вести ее и во время беременности.
      Преимущество клиники - своя эмбриологическая лаборатория. Кроме того, в структуру сети «Клиник Доктора Фомина» входит генетическая лаборатория «Медикал Геномикс», выполняющая анализы высочайшего уровня.

      Калужанкам теперь доступен неинвазивный пренатальный тест - по крови матери с точностью 99% можно выявить тяжелые генетические поражения плода на ранних сроках (до 12 недель). Это важно для женщин, планирующих беременность после 35 лет, а также для тех, у кого в семье есть какая-либо генетическая патология.

      Когда женщина готовится к переносу эмбрионов по ее желанию возможно выполнить один из уникальнейших анализов: преимплантационная генетическая диагностика эмбриона, позволяющая выявить генетические отклонения, сразу определяется и пол будущего малыша. При переносе берут только здорового эмбриона и можно выбрать пол – мальчика или девочку.

      Клиника предоставляет возможность супружеским парам воспользоваться донорским материалом. А недавно здесь начала действовать программа суррогатного материнства. Это законодательно разрешено и регламентируется законами РФ. Врачи сделают все, чтобы у вас был малыш.
      Координаты
      Адрес:
      • г. Калуга, ул. Пушкина, д. 4 пом. 1
      Телефон:
      • +7(4842) 771-000
      Сайт: http://dr-fomin.ru/kaluga
      ВК: vk.com/doctorfomink
      Инстаграм: klinikafomina.kaluga

      ООО "Клиника Доктора Фомина. Калуга" Лиц. ЛО-40-01-001385 от 23.08.17г.
        Одно из крупнейших медучреждений региона
        «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи
        им. К.Н. Шевченко»
        Ежегодно здесь выполняется около 15 тысяч операций, медицинскую помощь получают свыше 87 тысяч калужан и жителей Калужской области.

        Главный приоритет – своевременное и качественное оказание медицинской помощи, в основе которого профессионализм сотрудников, новейшие технологии, современное диагностическое оборудование экспертного класса и индивидуальный подход к пациенту.
        Медицинская помощь оказывается по следующим направлениям:

        - Клинико-диагностические исследования на оборудовании экспертного класса:

        • Ультразвуковая диагностика – исследование сердца, сосудов, органов брюшной полости, почек и малого таза, щитовидной железы.
        • Лучевая диагностика: рентген, МРТ, СКТ. В том числе: энтерография, ирригоскопия, диффузно-взвешенная МРТ, МРТ височно-нижнечелюстного сустава.
        • Гибкая эндоскопия: гастроскопия и колоноскопия под наркозом с видеозаписью исследования, бронхоскопия, биопсия и удаление полипов.
        • Широкий спектр лабораторных исследований.

        - Абдоминальная хирургия – приоритет – лапароскопические операции. Междисциплинарные операции: урология, гинекология и абдоминальная хирургия.

        - Урология: все виды эндоскопических и лапароскопических операций. Малотравматичные операции с помощью тулиевого лазера: удаление аденомы простаты, дробление и удаление камней. Интимная пластика, фаллопротезирование.

        - Гинекология: высокотехнологичные операции при доброкачественных образованиях матки и яичников, реконструкция тазового дна при пролапсе гениталий, трансвагинальное удаление матки.

        - Травматология и ортопедия – от оказания экстренной помощи до реабилитации. Эндопротезирование крупных суставов. Диагностическая и лечебная артроскопия колена и плечевого сустава. Амбулаторная артроскопия. Операции при травмах разной степени тяжести и локализации. Лечение диабетической стопы, хронического остеомиелита. Различные виды кожной пластики.

        - Кардиология – экстренная и плановая помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эндоваскулярные вмешательства на сосудах сердца.

        - Экстренная терапия – специализированная помощь больным терапевтического профиля: аллергология, токсикология, гастроэнтерология.
          Координаты
          Адрес:Телефоны:
          • +7 (4842) 74-07-63
            +7 (4842) 74-40-91
          График работы:
          • Экстренная помощь: круглосуточно
          • Отделение платных услуг: пн-вс: 8.00 - 20.00
          Лицензия № ЛО-40-01-001519 от 12 июля 2018 года
              Профессионалы экстракласса
              «Эндохирургический Центр»
              Многопрофильный медицинский центр, включающий в себя детское и взрослое поликлиническое отделения, а также круглосуточный и дневной стационар.

              Наш Центр начал свою медицинскую деятельность в 2016 году и оказывает услуги почти во всех направлениях и областях медицины (с более подробным списком можно ознакомиться на нашем официальном сайте). Основными направлениями работы Центра являются:

              • Хирургия (оперативное лечение паховой грыжи, холецистита, аппендицита открытым и эндоскопическим способами, удаление новообразований кожи и т.п.);
              • Гинекология (диагностика и лечение различного рода гинекологических заболеваний, эндокринная гинекология, онкогинекология, гинекологических заболеваний у девочек раннего возраста и девочек – подростков, подготовка и ведение беременности, проведение малоинвазивных операций, радиоволновая терапия шейки матки и т.д.);
              • Урология (диагностика, консультативное и оперативное лечение урологических заболеваний с использованием сверхсовременного лазера и т.д.);
              • Травматология (диагностика, консультативное и малоинвазивное лечение стопы, протезирование суставов, пластика крестца и т.п.);
              • ЛОР (диагностика с использованием высокотехнологичного эндоскопического оборудования высокого разрешения, консультативное и оперативное лечение лор-заболеваний при помощи аппаратов последнего поколения «СУРГИТРОН», «ТОНЗИЛОР» и т.д.);
              • Физиотерапия (проведение высококвалифицированными специалистами физиотерапевтических процедур при помощи новейших физиоаппаратов);
              • Диагностика (УЗ исследование на сверхточных и современных аппаратах УЗИ эксперт класса, проведение рентгеновского исследования и т.п.).
              У нас ведут прием высококвалифицированные врачи, которые спасли огромное количество жизней. Центр славится не только высоким уровнем профессионализма врачей, но и новейшим сверхтехнологичным и сверхточным оборудованием.

              За время нашей деятельности Центр посетили более 270 тысяч пациентов, которым была вовремя проведена диагностика, поставлен точный диагноз и выполнено успешное лечение заболеваний, в том числе и оперативное на базе стационара. Наши опытные хирурги проводят по 5-6 операций в день. Мы держим все под полным контролем в круглосуточном стационаре. Пациенты в нашем Центре находятся в надежных руках опытных специалистов.

              Мы понимаем, что дети – это наше будущее, наши особые пациенты, поэтому специально для них уже этой весной на территории Эндохирургического Центра мы открываем новый, не имеющий аналогов в Калуге, Центр Педиатрии, где к каждому ребенку будет найден индивидуальный подход и визит, который станет максимально комфортным и интересным не только для детей, но и для их родителей.

              Эндохирургический Центр – это здоровье, надежность, профессионализм, индивидуальный подход и доверие как маленьких, так и взрослых пациентов.
              Координаты
              Адрес:
              • 248019, г. Калуга, ул. Луначарского, дом 57, корп. 3, 6

              Многоканальный телефон:
              • +7 (4842) 926-977,
              E-mail: registry@ehc40.ru
              Сайт: www.эхц.рф

              Время работы:
              • понедельник- пятница 08:00—20:00
              • суббота - воскресенье 08:00—18:00
              ООО "Эндохирургический Центр" Лиц. ЛО-40-01-001539 от 21.08.18г. действует бессрочно.
                    проктология и эндокринология экспертного уровня
                    Клиника «МЕДИКПРО»
                    В этом медицинском центре есть все, что нужно для успешного лечения: сильная команда врачей, инновационное оборудование и на результат.

                    В Калуге в районе площади Победы на ул. Ст. Разина есть клиника высокого уровня, специализирующаяся на диагностике и лечении проктологических и эндокринологических заболеваний - МЕДИКПРО. Ее рекомендуют друзьям и знакомым, за помощью сюда обращаются не только калужане, но и жители других регионов.

                    В МЕДИКПРО можно записаться к ведущим врачам Калуги – оперирующему колопроктологу Тимуру Акифовичу Шабанову и опытному эндокринологу с более, чем 10 летним стажем, Наталии Николаевне Шабановой. В Калуге эти специалисты хорошо известны, постоянные участники научных и практических медицинских семинаров, конференций в России и за рубежом. И многие хотят попасть именно к ним!

                    В МЕДИКПРО – уютная доброжелательная атмосфера, как только заходишь сюда, пропадает страх и волнение. К пациентам в клинике относятся по-доброму, с большим вниманием. Есть процедурный кабинет, где можно сдать назначенные доктором анализы, сэкономив массу времени, современная мини-операционная, оборудованная радиоволоновым скальпелем, который не оставляет рубцов при удалении папиллом, шрамов, родимых пятен. Благодаря такой технологии операции проходят бескоровно, а риск осложнений сведен к минимуму. В проктологическом кабинете - видеодиагностическая стойка, изображение высокой четкости выводится на экран. Можно увидеть мельчайшую патологию, что особенно важно. Бояться и стесняться не стоит – все приходят сюда со своей болью, поэтому врачи стараются приободрить каждого, настроить на скорейшее выздоровление. Проктологическое обследование проводится, лежа на боку с использованием специального одноразового комплекта белья, аккуратно и деликатно.
                    При лечении применяются инновационные технологии. Например, HAL-RAR операции по избавлению от геморроя за 1 час на швейцарском оборудовании - это один из самых быстрых и щадящих способов.

                    Квалифицированную помощь в МЕДИКПРО можно получить не только по проктологии и эндокринологии, здесь собрана сильная команда. Прекрасные специалисты работают и по таким направлениям, как:

                    • неврология,
                    • челюстно-лицевая хирургия,
                    • детская хирургия,
                    • онкология,
                    • дерматология,
                    • косметология,
                    • трихология.

                    В клинике делается все, чтобы обследование было комфортным, а выздоровление - быстрым. Многие заболевания зачастую носят скрытый характер. Вовремя обратиться к врачу, не упустив момент, очень важно - ранняя диагностика может спасти жизнь.

                    Записать в клинику можно у любое удобное для вас время, МЕДИКПРО работает без выходных.
                    Координаты
                    Адрес: г. Калуга, ул. Степана Разина, 7

                    Телефоны:
                    8 (4842) 54-37-37
                    8 (4842) 27-72-50


                    Часы работы:
                    будние дни: с 9:00 до 19:00
                    суббота, воскресенье: с 9:00 до 17:00

                    ЛО-40-01-001212 от 17 июня 2016г