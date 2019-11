Как нас найти



г. Калуга, ул. Суворова, 77, корп. 3.

8 910 047-00-77, 8 (4842) 74-24-80, 74-24-82

instagram: newsmile_kaluga

NEW SMILE – клиника для людей, ценящих свое здоровье и красоту. NEW SMILE – одна из лучших стоматологических клиник в городе. Как всего за несколько лет удалось добиться таких результатов, мы поговорили с главным врачом Катериной Прик.– У меня 18-летний опыт работы, из них 10 лет – в качестве главного врача. Я знаю, какой должна быть современная стоматологическая клиника и как организовать ее работу. Закономерным шагом стало создание стоматологического центра, где качество лечения и комфорт одинаково важны. В клинике NEW SMILE пациент может получить все виды стоматологических услуг: от профессиональной гигиены и отбеливания до дентальной имплантации. Мы делаем упор на раннюю диагностику и профилактику стоматологических заболеваний.В NEW SMILE все соответствует высоким стандартам современной медицины.Современная стоматология – это командная работа: терапевт лечит кариес зубов, эндодонтист пломбирует корневые каналы, ортопед восстанавливает зубы коронками и винирами, хирург устанавливает имплантаты, гигиенист заботится о профилактике, ортодонт помогает взрослым и детям решить вопросы с прикусом. Многих проблем с зубами во взрослом возрасте помогает избежать качественное лечение молочных зубов, и над этим работает детский стоматолог, – рассказывает Катерина Прик. – Трудно представить стоматолога, совмещающего столь разноплановые специальности. Уверена, что будущее – за узкими специалистами. Поэтому в NEW SMILE каждый врач достиг совершенства в выбранном направлении.Все специалисты клиники имеют большой клинический опыт. Регулярное участие в семинарах и мастер-классах позволяет нам совершенствовать свои знания и приобретать новые.Клиника NEW SMILE ориентирована на эстетическую стоматологию, мы любим решать задачи комплексно: работая в команде врачей-единомышленников, мы можем добиваться потрясающих результатов.Стоматологическая клиника NEW SMILE – на страже вашего здоровья для достижения лучших результатов!Мы благодарим калужан за доверие и победу в номинации «Бренд года – 2019»!Лиц. ЛО-40-01-001078. От 14.07.2015Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.