

Как привнести в декор своего дома изюминку? Этим вопросом задаются многие. Один из вариантов сделать внутреннее пространство комфортным и красивым — натяжные потолки. Они смотрятся элегантно, подходят к любому интерьеру, а служат много лет.



Безопасность и долговечность

Исполнительный директор фирмы «Мастер потолков» Эмин Джабаров ответил на вопросы, которые больше всего волнуют тех, кто решил впервые установить в своей квартире натяжной потолок.



— Везде ли можно это сделать?

— Конечно! В спальне, ванной, на кухне и даже в бассейне — везде, где температура не падает ниже нуля.



— Не будет ли помещение ­казаться от этого ниже?

— Если установить глянцевые потолки, то будет казаться, что помещение стало даже выше! А вообще, в большинстве случаев потолок опускается на 5–6 см. Если в квартире низкие потолки и важно сохранить высоту, есть возможность добиться, чтобы он опустился всего на пару сантиметров.



— Насколько натяжные потолки безопасны и могут ли они вызывать аллергию?

— Не стану ручаться за весь рынок натяжных потолков, думаю, что правильнее говорить о том, в чем я могу быть полностью уверен. ­«Мастер потолков» предлагает абсолютно безопасную и гипоаллергенную продукцию. Это не просто слова — любой желающий может проверить информацию на сайте Росаккредитации. Также клиент может сдать образец любого полотна на анализ в лабораторию ­Роспотребнадзора. Каждые полгода мы по собственной инициативе сдаем образцы всех используемых нами полотен на исследование в Государственный центр гигиены и эпидемиологии. Все полотна, которые мы предлагаем, гипоаллергенны и рекомендованы к применению в детских и даже в лечебных учреждениях. В отдельную линейку (Ecoline) мы выделили гипоаллергенные потолки с антигрибковым ­покрытием. Именно эти полотна были выбраны для установки в «Клинике семейной медицины», в МНТК «Микрохирургия глаза», в школе «Кошелев-проекта».



— Каков срок службы натяжного потолка?

— Гарантийный срок — 20 лет. Первые потолки, которые мы установили еще в 2006 году, до сих пор прекрасно служат. Так что мы эти цифры скоро подтвердим на практике.



— Что вы делаете, чтобы ­клиент остался доволен?

— Клиент всегда прав! Это железное правило нашей компании. Мы любим своих клиентов и готовы предложить им все необходимые услуги.



Весь наш коллектив и я лично стараемся сделать все, чтобы клиент остался доволен. Например, мы всегда обзваниваем заказчиков после монтажа, спрашиваем, есть ли замечания. Мы реагируем на все отзывы, решаем нестандартные вопросы клиентов на уровне ­руководства. На нашем сайте даже указан прямой номер руководителя отдела контроля качества. Я периодически сам выезжаю на монтаж для выборочной проверки установки. Премия сотрудникам и система зарплат построены на мотивации и зависят от количества положительных ­отзывов.



Получение премии «Бренд года», смею надеяться, свидетельствует о том, что наши клиенты это видят и оценивают позитивно. Спасибо вам за это! Спасибо всем нашим клиентам за то, что выбрали «Мастер потолков». Мы любим вас и всегда ждем!



