*Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополнение банковских карт: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», № 2312. **Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее – ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее –
ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений – 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка – 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка – 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка – 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка – 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения на 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора, наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год), и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней, и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения на 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» – 100 руб. единовременно, 1000 руб. – ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru
) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru
) на основании Договора оказания услуг, заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. ***Условия акций действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информация об организаторе акции, правилах ее проведения – по тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Реклама.