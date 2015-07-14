БРЕНД ГОДА 2019
«Калужский бренд – 2019»: как это было
Предприятия промышленной сферы
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Страховые и банковские услуги
Пищевая и перерабатывающая промышленность
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Сельскохозяйственные предприятия
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Сфера услуг и торговли
13 ноября 55 предприятий и организаций области получили награды газеты «Комсомольская правда» – Калуга» в 10 номинациях
В 2007-м коллектив нашей газеты впервые поставил перед собой задачу выяснить, какие производители товаров и услуг достойны звания «Бренд года». С тех пор конкурс стал доброй традицией. В этом году он проводился в 13-й раз.

«Бренд года» — независимый некоммерческий проект, основанный на результатах опроса калужан. Победа в нем — знак общественного признания и свидетельство успешной работы предприятия.

Для подведения итогов банкетный зал ресторанного комплекса «Биосфера» собрал руководителей 55 ведущих предприятий области.

Подробнее о победителях конкурса «Бренд года» читайте ниже.
Предприятия промышленной сферы
АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
АО «Обнинскоргсинтез»
АО «Кировская керамика»
АО «Калугапутьмаш»
ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»
АО «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств»
Там, где господствует дух науки
АО «Тайфун»

Осень 2019 года оказалась очень плодотворной для молодых ученых, изобретателей и рационализаторов АО «Тайфун».
Вначале заводская делегация отправилась в Севастополь на юбилейный, XV Международный салон изобретений и инноваций «Новое время», где собрались изобретатели из 28 стран мира и 15 регионов России.

Всего на Салоне было представлено 355 изобретений, инноваций, проектов и разработок. Международное жюри возглавил Антон Ищенко, председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (­ВОИР, г. Москва), а в составе этого компетентного органа работали представители 7 стран мира.

Инновационные разработки АО «Тайфун» на этом представительном форуме представляли В.Д. Малюга, заместитель директора по конструкторским разработкам, Н.В. Петрищев, начальник группы информационной безопасности, и Н.В. Самбуров, начальник лаборатории антенных измерений и СВЧ техники.

Участники Салона и представители различных СМИ проявили большой интерес к экспозиции стенда предприятия и к представленным разработкам. Наиболее заинтересовали посетителей тайфуновские проекты в сфере интеллектуальной собственности. Прежде всего это касалось программы для ЭВМ «Автоматизированная электронная система управления интеллектуальной собственностью АО «Тайфун» «Прометей» и программы для ЭВМ «Автоматизированная система оценки конкурсных инновационно-технических решений «Прометей-ИТР». Сотрудники ПАО «Северсталь» неоднократно обращались к нашим специалистам с просьбой их продемонстрировать. Вполне заслуженно обе программы были отмечены дипломом «За достижения в сфере интеллектуальной собственности». А по итогам этого представительного форума программа для ЭВМ «Автоматизированная электронная система управления интеллектуальной собственностью предприятия «Прометей» отмечена золотой медалью Салона.

Сотрудники Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва) тоже высоко оценили эти разработки АО «Тайфун» в сфере интеллектуальной собственности и отметили их специальным призом.

Практически следом за этой делегацией в город русских моряков, а именно в Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова отправилась еще одна, чтобы принять участие в IV научно-практической специализированной конференции по профилю предприятия. Участие в ней уже стало традиционным для специалистов АО «Тайфун».

К сожалению, не у всех молодых ученых предприятия была возможность выехать в Севастополь, однако С.В. Пиуновский и А.А. Ступина предоставили свои доклады заочно, которые тоже получили достойную оценку. Примечательно, что право произнести первое приветственное слово участникам конференции от предприятий промышленности предоставили выпускнику ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, заместителю генерального директора АО «Тайфун» В.С. Волкову. Вячеслав Сергеевич отметил важность ежегодного проведения данного мероприятия и от имени заводчан подарил учебному заведению макеты БРК «Бал-Э». По итогам конференции ­руководители секций отметили и доклады А.В. Чехолина и М.С. Либмана.

Этот успех молодых тайфуновских ученых, изобретателей и рационализаторов совсем не случаен. На предприятии реально заинтересованы в развитии молодой заводской научной школы.

— Нам нужны те, кто умеет думать, — не раз подчеркивал генеральный директор АО «Тайфун» А.А. Петраков. — Именно от молодых и инициативных мы ждем творческого начала, новых, востребованных заказчиками разработок, которые помогут предприятию в сегодняшней жесткой конкурентной борьбе. Необходимо хорошо понимать: от вдумчивой и профессиональной работы каждого конструктора, технолога, программиста зависит будущее благополучие нашего коллектива.

И с этим трудно не согласиться. Как известно, наука только тогда похвальна, когда приносит пользу. А в тиши кабинета бывает трудно воплотить даже не самую сложную идею. Необходима ее практическая реализация и, что не менее важно, возможность для ученых чаще общаться друг с другом. И тайфуновские инженеры-разработчики готовы вновь отправиться в дорогу, если это работает на результат.
Сделано в Кирове!
АО «Кировская керамика»

АО «Кировская керамика» – современный высокотехнологичный комплекс с корнями трехвековой песоченской традиции.
Предприятие с давних пор является визитной карточкой Кирова – одного из крупнейших городов Калужской области. А в последние годы стабильно входит и в число самых успешных региональных брендов.

Заслуженная репутация
Акционерное общество «Кировская керамика» – одно из общепризнанных лидеров по производству санитарной и декоративной керамики и в России, и за рубежом. В общем объеме отечественного рынка предприятию принадлежит 14%. Экспорт составляет 25% из нашего общего объема.

Завод отмечен многими престижными наградами федерального уровня. Совсем недавно к его послужному списку добавилось почетное звание «Предприятие года- 2019». По версии национального рейтинга компаний Российской Федерации АО «Кировская керамика» вошло в Лигу лучших предприятий России.

Традиции и инновации
Нижне-Песоченский молотовый завод был основан в 1752 году Афанасием
Гончаровым и через столетие, в 1853-м перепрофилирован Сергеем Ивановичем Мальцовым в Песоченскую фаянсовую фабрику. К началу XX века объем его производства значительно возрос. Песоченскую продукцию вывозили в Москву и Санкт-Петербург, она пользовалась спросом в Европе.

В советское время завод, переименованный в Кировский, продолжал динамично развиваться и, пройдя ряд технологиче-ских преобразований, вошел в XXI век. Начиная с 2004 года и по настоящее время реализуется широкая программа модернизации предприятия.

Сегодня «Кировская керамика» – это самые современные материалы и самые передовые технологии. В реконструкцию и модернизацию предприятия ежегодно вкладывается более 300 млн. руб. Фирменный стиль завода – инновационные разработки и оригинальные дизайнерские решения. Постоянное расширение и обновление ассортимента – неизменная маркетинговая политика.

Кадровый потенциал
«Пятым элементом» высокотехнологичной системы Кировской керамики является ее персонал. Всего на заводе – на основном производстве и дочерних предприятиях – трудится почти тысяча специалистов, представляющих более 60 профессий. Это творческие люди, которые вкладывают в любимое дело душу и сердце. Ведь производство керамики сопоставимо с самым настоящим искусством.

Руководство завода ведет целенаправленную кадровую политику. Начало профессионального мастерства закладывается на ежегодных встречах с учащимися кировских школ, с экскурсий по производственным цехам, со знакомства с историей и с современными достижениями предприятия. У старшеклассников города есть возможность трудоустройства на завод в период летних каникул. Между предприятием и одной из школ заключен договор о сотрудничестве по профориентации и подготовке к поступлению в Российский химико-технологический университет. Совместно с Кировским индустриально-педагогическим колледжем ведется работа по набору группы студентов на специальность «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий».

После четырех лет обучения выпускники получают специальность «Техник-технолог керамического производства».

Ежегодно АО «Кировская керамика» заключает договоры на обучение выпускников кировских школ в ведущих специализированных вузах страны с последующим гарантированным трудоустройством на заводе. Делегированные предприятием студенты получают стипендию акционерного общества, размер которой превышает государственную.

– Мы заинтересованы в квалифицированных грамотных специалистах, поэтому растим их для себя самостоятельно, вкладывая деньги в их образование. Ежегодно на это выделяется более 7,5 млн. рублей, – комментируют кадровую политику завода в его руководстве.
Кредо АО «Кировская керамика» сформулировано так: гордимся славным прошлым, уверенно стоим в настоящем, с оптимизмом смотрим в будущее!
Калужская обл., г. Киров,
ул. Максима Горького, 46
Телефон: 8-484-56-52-327
www.kzsf.ru
«Калужане – самая независимая комиссия»
Олег АКИМОВ, художественный руководитель ­Международного фестиваля «Мир гитары»:

— Хорошо помню нашу первую награду «Бренд года». Мы получили ее в 2015-м. Статуэтка заняла свое место среди других премий, полученных «Миром гитары» в разные годы. Мы действительно гордились фактом нашего награждения, потому что решение было принято самой ­независимой, на мой взгляд, комиссией, которая только ­существует, — самими калужанами. И хотя среди наших наград много федеральных и зарубежных, эта — самая желанная и заслуженная. Ведь она воплощает в себе любовь жителей города к тому фестивалю, который мы столько лет организуем специально для них.

Сегодня я на церемонии в качестве почетного гостя, и, безусловно, приятно награждать номинантов, быть в этой теплой атмосфере сотрудничества и видеть, какие компании стали победителями. То, что столько хороших команд собралось в одном месте и в одно время, — повод для радости. И эта премия — как оценка достоинства, что дает каждому предприятию желание расти и развиваться.
Предприятия строительной сферы

Агентство недвижимости «Китеж»
ГК ФСК
ООО «КАЗМИН СтройИнвест»
ЗАО «КЗСМ»
Элитный «Дом на Воскресенском» от ФСК

Жилищный комплекс в центре Калуги достраивает столичная компания, вошедшая в десятку самых надежных застройщиков по версии Forbes
ГК ФСК (ранее — ФСК «Лидер») вошла в рейтинг «20 самых надежных застройщиков страны» по версии делового журнала Forbes. Корпорация заняла седьмую строчку, подтвердив свою солидную репутацию.
Для участия в рейтинге отбирали 100 крупнейших российских компаний. Их ранжирование проводилось по ключевым параметрам: выручка от реализации недвижимости, рост прибыли и общей площади жилья, введенного в эксплуатацию за три года.

Однако в первую очередь в фокусе внимания Forbes была прозрачность застройщиков и их обязательность, определяемые по количеству исков, ­поданных на них в арбитражные суды, и по соблюдению ­декларируемых ими сроков ­завершения строительства объектов.

История и география
За полтора десятилетия ГК ФСК успешно реализовала десятки масштабных проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае. Всерьез и надолго освоен и калужский рынок: гостиница «Шератон» на углу Гагарина и Королева и ЖК «Адмирал» на Билибина в областном центре, ЖК «Олип» в Обнинске в презентации не нуждаются. На стадии сдачи — еще один корпус в ЖК «Молодежный». В ближайшей перспективе — завершение амбициозного проекта «Дом на Воскресенском».

Самое «горячее» жилье
В IV квартале 2019 года сдается очередной — 18-й — корпус в ЖК «Молодежный», расположенный в популярном микрорайоне «Тайфун». 10 минут езды до центра города, столько же — ходьбы до леса.
Кирпично-монолитная застройка комплекса обеспечивает высокий уровень прочности и отсекает ненужный шум. А большое разнообразие планировок — отличная возможность воплотить интерьер своей мечты. Но есть и варианты с чистовой отделкой. Все квартиры, независимо от площади, просторные и светлые.
В наличии — одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 30,7 кв. м до 72,5 кв. м. Цены — более чем доступные: до 3,8 млн. руб.

Восстановленные гарантии
В этом году ГК ФСК взяла на себя обязательства по достройке ЖК бизнес-класса — «Дом на Воскресенском», начатого раньше другим застройщиком, который, однако, не сумел «справиться с управлением» и выполнить свои обязательства перед вкладчиками. ФСК — с ее-то потенциалом! — справится.
— Перед началом строительных работ было проведено комплексное обследование объекта. Работоспособность всех несущих конструкций и фундаментов экспертами подтверждена, — рассказал директор по продукту ГК ФСК Павел Брызгалов.
На текущий момент объект находится на высокой стадии строительной готовности. Объем инвестиций в достройку дома составит почти 300 млн. рублей.

Новый оазис в центре Калуги
Комплекс расположен в одном из самых тихих и уютных уголков исторического центра Калуги — в жилой зоне Воскресенского переулка, отсеченной от транспортных ­потоков оврагом.

Его внешний облик выполнен в классическом стиле и гармонично вписан в архитектурный ансамбль старой Калуги.

ЖК состоит из четырех секций переменной этажности — от семи до девяти этажей. Г-образная форма отделяет внутренний двор от «внешнего мира», образуя приватную территорию с детскими и спортивными площадки, зеленой зоной, местом прогулок и отдыха. Предусмотрен здесь и двухуровневый подземный паркинг на 112 машино-мест.

Ассортимент квартир в «Доме на Воскресенском» представлен одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Планировки просторные — площадь жилья варьируется от 43,1 до 106 кв. метров. Все они расположены в границах от второго до седьмого этажа. Стоимость жилья совершенно незаоблачная — от 2,8 до 6,8 млн. руб. По таким ценам в Калуге продают и эконом-класс.
Офис продаж:
г. Калуга, Солнечный бульвар, д. 4, средний подъезд, на домофоне — 55

Телефон: 8 (4842) 212-300

www.fsk.ru
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Мечта современного горожанина
Компания «КАЗМИН»
Всего в 10 минутах езды от шумных магистралей Калуги, в экологически чистом районе, на улице Рубежной расположилась пяти­этажная кирпичная новостройка.
Тихие улочки, обилие зелени, множество уютных домиков, которые не загораживают захватывающих дух видов из окон верхних этажей на Калужский бор и Яченское водохранилище. Не жизнь, а мечта!

Немного истории
Когда-то, в далекие уже 90-е, компания «КАЗМИН» предложила новый взгляд на жизнь в Калуге. Застроила комфортным жильем Правобережье, которое до того момента считалось «зоной зеро», одной из первых в области стала возводить дома с индивидуальным поквартирным отоплением.
ООО «КАЗМИН Строй» и сейчас не уступает позиций первопроходца.
Первое, что обращает на себя внимание на Рубежной, — насколько бережно застройщик отнесся к ландшафту местности. При всех своих размерах пятиэтажный дом весьма органично вписался в окружающую архитектуру. Немаловажную роль в этом сыграл консервативный дизайн фасада, который выглядит строго и в то же время современно.
Планировки получились самыми разнообразными. Это 20 двушек (62 кв. м) и 60 однушек (37 и 41 кв. м). А объединяет их одно — тщательный подход к созданию комфорта для будущих хозяев.

Все в динамике
Квартиры в доме на Рубежной по доброй традиции застройщика будут сдаваться с отделкой «белый ключ»: штукатурка, стяжка, разводка труб, разводка электричества с установкой розеток, затирка швов потолка.
Каждая квартира получит автономное отопление и двухкамерные стеклопакеты на окнах из качественного немецкого профиля. Дополнит картину благоустроенная придомовая территория, на которой разместятся детская и спортивная площадки и парковочные места.
Неподалеку находятся детские сады и школы, сразу несколько супермаркетов.
Строительство жилого кирпичного дома на улице Рубежной началось осенью прошлого года. А сейчас идет благоустройство территории, стартовали отделочные работы: поставлены двери, в квартирах заливают полы. В следующем году, после окончания отопительного сезона, останется только навесить газовые котлы и пустить газ.
Успейте выбрать удачный вариант по адекватной цене!

ООО «КАЗМИН Строй»
Офис продаж: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 8а.
Тел.: 8 (4842) 72–90–20, 72–99–87, +7–910–869–61–53, +7–910–910–09–76.
kazmin-klg@mail.ru
Проектная декларация опубликована на сайте: казмин.рф
Агентство оперативного реагирования
«Китеж» — агентство недвижимости с почти тридцатилетним стажем. Опыт, помноженный на новейшие методы работы, позволяет оставаться в числе признанных лидеров калужского рынка жилья.
Ошибки в операциях с недвижимостью не просто создают массу проблем, но и могут привести к жизненной катастрофе.

При покупке жилья мало быть просто осторожным, необходимы доскональное знание всей специфики вопроса, умение ориентироваться в постоянно меняющихся условиях, способность быстро оценивать все «за» и «против», принимать безошибочное решение.

Для среднестатистического покупателя, приобретающего жилье, как правило, не чаще одного раза в жизни, все это практически недостижимо. Нужны специально обученные люди. По­этому главное в поиске жилья — не ошибиться с выбором агентства недвижимости. Если ставка будет сделана на правильного риэлтора, успех всего предприятия будет обеспечен.

У агентства недвижимости «Китеж» все необходимые качества правильного риэлтора в наличии.
1
Во-первых, опыт.
«Китеж» — один из первых игроков на калужском рынке жилья. Агентство открылось в 1991 году.
2
Во-вторых, надежность.
Об этом качестве «Китежа» говорит хотя бы тот факт, что за почти три десятка лет существования его офис ни разу не менял адреса.
3
В-третьих, репутация.
Она у агентства «Китеж» такова, что с ним постоянно сотрудничают практически все серьезные застройщики региона и все представленные в Калуге крупные банки.
4
В-четвертых, техническая оснащенность.
Работа современного риэлтора немыслима без самых современных инструментов: новейших компьютерных программ, поисковиков, постоянно обновлеющейся базы данных.
Наконец, оперативность. Ее ценность в условиях колоссальной конкуренции, существующей на современном рынке недвижимости, растет в геометрической прогрессии. Риэлтор должен все делать оперативно: и познакомиться с клиентом, и выяснить его запросы, и подобрать варианты, и организовать просмотр. А также сориентировать его по всем параметрам: району, метражу, качеству ремонта, этажу, цене и т.д.
Если вы хотите быстро и безопасно выбрать и купить именно то жилье, о котором мечтаете, добро пожаловать в агентство недвижимости «Китеж».

Агентство недвижимости «Китеж»:
г. Калуга, ул. Кирова, д. 44.
8(4842) 57–59–49; 57–92–29.
www.kiteg-kaluga.ru
e.mail: kiteg@kaluga.ru
Страховые и банковские услуги
ООО «ВФП»
Калужский филиал САО «Страховой Дом «ВСК»
ООО Банк «Элита»
Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга

«Газпромбанк» (АО)
ВФП – экономия времени, нервов и сил
Компания «Ваш Финансовый помощник» предоставляет полный перечень финансовых, страховых и инвестиционных услуг и продуктов. Все необходимые платежи и операции можно совершить в одном месте.
Современные ритмы жизни не оставляют возможности тратить время (а время – это деньги!) на поиск необ-ходимых товаров в разных местах. Поэтому повсюду побеждают супермаркеты. Пришел в супермаркет и сложил в свою продуктовую корзину все, что тебе нужно, – быстро и без нервотрепки.

Наш финансовый супермаркет
На рынке финансовых услуг, как и на любом другом, все устроено для запросов потребителя. Хотя рынок этот в России относительно молод, зрелые формы его уже существуют: финансовый супермаркет – универсальный способ взаимодействия с клиентом. Финансовый супермаркет – это место, в котором вся ваша финансовая «потребительская корзина» будет наполнена за один краткий визит.

Один из первых и самых успешных финансовых супермаркетов в России – ООО «Ваш Финансовый помощник». География присутствия ВФП уже довольно обширна, но продолжает стремительно расти. Его офисы открыты в Москве, Подмосковье, Ярославле, Рязани, Липецке, Краснодаре, других российских городах. И, конечно, в Калуге.

Все в одномКомпания предоставляет полный комплекс услуг банковского платежного агента. Хождения по мелким финансовым «лавочкам» уже не требуется. Придя в любой из офисов ВФП, можно сразу произвести все необходимые финансовые операции:
– оплатить коммунальные расходы;
– пополнить баланс мобиль-ного телефона;
– сделать денежные переводы как внутри страны, так и за рубеж, причем без откры-тия счета;
– внести деньги на банковские карты;
– оплатить штрафы ГИБДД;
– положить деньги на счет под процент;**
– оформить более 60 ви-дов страхования, включая ОСАГО и КАСКО;
– сделать заявки по ипотечному кредитованию и мно-гое другое.*

И, наконец, черта фирменного стиля: в офисах ВФП клиентов ждет максимально комфортная обстановка и более чем приятное общение с приветливыми и при этом не назойливыми сотрудниками.

– Вся деятельность компании «Ваш Финансовый помощник» направлена на предоставление широкого спектра банковских и небанковских финансовых услуг в одном месте. Это очень важно, особенно тем, кто ценит свое время. С профессиональной точки зрения менеджер компании подберет программу, оптимальную для вас и согласно вашим требованиям и пожеланиям. Важным направлением стратегии компании является развитие собственной сети отделений. Компания сумела занять достойную нишу на рынке, обрести свой имидж и найти своего клиента. Мы отличаемся стабильностью
в работе и высоким профессионализмом с заботой о на-селении! – говорит начальник отдела прямых продаж Ольга Федорова.
Подробнее о сбережениях
*Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополнение банковских карт: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», № 2312. **Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее – ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее –
ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений – 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка – 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка – 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка – 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка – 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения на 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора, наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год), и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней, и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения на 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» – 100 руб. единовременно, 1000 руб. – ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. ***Условия акций действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информация об организаторе акции, правилах ее проведения – по тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Реклама.
г. Калуга, пл. Победы, д. 2.
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С ВСК ВЫ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
ВСК постоянно расширяет свой страховой сервис, тщательно следит за предпочтениями потребителей и создает новые сервисы и страховые продукты, ориентируясь на потребности и интересы клиентов.

Страхование с древних времен является таким же основополагающим понятием, как деньги и кредит. И тысячу лет назад, и сейчас большинство людей заинтересованы в минимизации рисков, связанных с порчей или утратой своего имущества или здоровья.
Страхование позволяет финансово защитить свое благополучие и сохранить капитал. Этот способ уменьшить риски гарантирует возмещение потенциальных убытков пострадавшему. Страхование является еще и отличным инструментом для предупреждения и профилактики финансово-экономических потрясений. В современном мире страхование стало обыденной частью реальности. В нашей стране гражданам доступны различные программы страхования. Сегодня существует много вариантов предотвратить убытки, полученные в результате непредвиденных ситуаций.

Выбор страховой компании, пожалуй, одна из важнейших ступеней на пути к сохранению своего благополучия. Вот уже почти 30 лет в этом вопросе гражданам помогает Страховой дом ВСК, который работает на российском рынке страховых услуг с 1992 года. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций уже воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть насчитывает более 500 офисов во всех субъектах РФ. Наличие такого большого числа представительств дает ВСК возможность предоставлять современный страховой сервис и производить выплаты своим клиентам на всей территории России.
ВСК является универсальной страховой компанией и предоставляет услуги физическим и юридическим лицам на всей территории РФ. Компания входит в топ-10 страховщиков России. ВСК предлагает своим клиентам более 20 видов страхования, в том числе страхование предпринимательских рисков.

Для удобства клиентов специалисты компании разработали мобильное приложение «ВСК Страхование», которое было признано сервисным решением года в рамках премии «Время инноваций-2018». Мобильное приложение дает возможность клиентам приобрести полис для любой жизненной ситуации, не выходя из дома, удаленно сообщить о страховом случае и получить медицинскую помощь от ВСК онлайн 24/7.

Финансовая устойчивость и надежность ВСК подтверждены не только рейтингами ведущих российских и международных агентств, но и трижды отмечены лучшими в номинации «Страховая компания» национальной премии «Компания года» – в 2013-м, 2015-м и 2018 гг.

Кроме того, ВСК получила премию «Права потребителей и качество обслуживания» за лучшее урегулирование страховых событий. Такая экспертная оценка работы компании свидетельствует о высо-ком доверии клиентов.
Именно благодаря выполнению обязательств по заключенным договорам страхования, удобству и оперативности обслуживания, а также системному управлению рисками клиентов и сотрудничеству с ведущими зарубежными и российскими перестраховочными компаниями, ВСК заслужила безупречную репутацию и высокие показатели надежности.
г. Калуга, ул. М. Горького, 88
тел./факс: (4842) 57-35-35
«Мы все друг другу можем пригодиться»
Леонид Клёц, актер Калужского драматического театра
Леонид Клёц, актер Калужского драматического театра.
— «Бренд года» — это своеобразный рубеж признания, то, что мне бросилось в глаза сразу. Ты работаешь, работаешь, работаешь и, кажется, что важен только принесенный результат для конкретных людей. А потом — раз! Тебе говорят: «А вот вы в этом году такой молодец, оказывается! Да-да! Мы за вами наблюдаем. Вот вам приз, вот вам «Бренд года». Это так приятно. Как артист понимаю. Мы тоже зависим от того, насколько находим отклик у публики. И если находим, то сразу появляется второе дыхание, а порой и третье.

Я очень рад побывать на приеме в качестве почетного гостя. Я вижу, что это встреча единомышленников: пусть в разных областях, но они делают свое дело на благо региона. Когда такие разные люди встречаются, я просто уверен, что артист может быть чем-то полезен медикам, медики, безусловно, полезны строителям, строители пригодятся даже дорожникам. Чем больше консолидации, тем больше будет сделано полезного.

У нас, в актерской среде, есть понятие симбиоза искусства. Когда в драматическую пьесу или постановку включают и танец, и вокал, и пластику, и цирковые номера. Тогда у зрителя возникает прекрасный эффект, а если еще положить туда смысловую нагрузку, то будет просто бомба. В хорошем смысле. Такие встречи, как премия «Бренд года», вполне могут способствовать симбиозу промышленности и торговли.

Нужно развивать премию, идти дальше.
Пищевая и перерабатывающая промышленность
ООО «КЛВЗ Кристалл»
ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуги
ОАО «Хлебокомбинат» г. Обнинск
ООО «Агрофирма Оптина»
Сеть магазинов «Ферма» (ИП Осипова И.И.)
АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская»

ПАО «Русский продукт»

АО «Колос»
Калужский «Кристалл» – крепкие традиции
Легендарный ликеро-водочный завод с более чем 100-летней историей продолжает работать по проверенным временем и одобренным поколениями рецептам
Когда-то калужский «Кристалл» гремел не только на всю страну. Его продукцию хорошо знали и за рубежом. Она поставлялась в 82 страны, в том числе в Прибалтику, Армению, США, Германию, Грецию, Израиль и в другие и могла поспорить с известными мировыми марками.
«Кристалл» всегда был брендом и одним из символов Калужской области. Помните фирменные «кристалловские» магазины? Для дней рождения, свадеб, проводов в армию, встречи Нового года все закупались именно там. И какой был выбор! Выпускали и «беленькую», и сладкие, и горькие настойки, и всевозможные бальзамы… Нужен подарок друзьям, родственникам? Эксклюзивная продукция «Кристалла» в дизайнерской упаковке — отличный презент! И гости города обязательно увозили с собой пару бутылок калужской 40-градусной. О том времени до сих пор остались приятные воспоминания с ностальгическими нотками.

Создано в 1901-м
Предприятие с более чем вековой историей — явление в нашей стране редкое. Столько времени могут существовать только те заводы и организации, которые представляют собой непреходящую ценность и значимость для всей России. «Кристалл» — одно из таких предприятий. История производства калужской водки началась в июле 1901 года, когда рядом с железнодорожным вокзалом был торжественно открыт Казенный винный склад. Размещался он в специально построенном по проекту инженера Пясецкого здании из красного кирпича. Помимо главного винного склада здесь были помещение для цистерн, склад для соломы, пробок, смолки и этикеток, здание для углеобжигательной печи, навесы для бочек и ожидающих подвод, дом для служащих. Известно, что к 1910 году объем производимой продукции составлял 560 тысяч ведер вина.
Завод всегда славился качеством продукции и своими натуральными рецептурами. Он пережил и революцию, и Первую мировую, и Гражданскую войны, и немецкую оккупацию. Вино и ликеры продолжали делать даже в тяжелые времена Великой ­Отечественной войны.

В 90-е, когда большинство крупных предприятий области простаивало, «Кристалл» поставлял в казну области до 40% всех налоговых сборов региона, обеспечивая тем самым выплату пенсий, зарплат бюджетникам и социальных пособий. И все это благодаря отменному качеству. Здесь работали высококвалифицированные технологи, действовала собственная лаборатория, в которой следили за чистотой спирта, воды и других ингредиентов. Все напитки всегда производились только из натурального сырья. Коронная продукция завода побеждала на престижных международных выставках, награждалась многочисленными медалями и дипломами.
На новом месте
В начале 2000-х на «Кристалле» произошла смена собственника: завод перешел в руки столичных бизнесменов и в 2010 году попал под банкротство. Для калужан это стало шоком. Было обидно, что город лишился одного из своих знаковых предприятий. Но губернатор Калужской области Анатолий Артамонов высказался однозначно:
— Мы должны его возродить — и обязательно это сделаем… Неважно, в какой части области это производство будет осуществляться, главное, чтобы оно было в Калужской области.

Два года назад открылась новая страница в истории «Кристалла». Старое производство в Калуге уже не соответствовало современному законодательству, да и инфраструктура завода была разрушена. Новую площадку для «Кристалла» нашли в Обнинске.

— Со временем ужесточились законодательные нормы, требования к технологическому процессу, — рассказывает директор по развитию Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» ­Павел Победкин. — Огромные спиртовые емкости в центре Калуги, вблизи от жилых домов — это всегда повышенная опасность. В Обнинске были созданы оптимальные условия — в соответствии со всеми требованиям законодательства. 14 декабря 2017 года получена лицензия, а в начале марта 2018- го с конвейера сошла первая партия водки. Началась новая история «Кристалла» — на основе старейшей. Сегодняшний «Кристалл» — преемник старого легендарного предприятия.

Мы сохранили все традиции, оригинальные калужские рецептуры, технологические инструкции. Используем классическую технологию — как и 50, и 100 лет назад: угольные колонки без всяких новомодных штук, потому что в химическом составе водки мало что изменилось с тех пор, как ее придумал Менделеев. У нас работают замечательные специалисты, которые трудились на старом калужском «Кристалле», они ездят из Калуги в Обнинск. Ведь бренд «Кристалл» — это не здание, не кирпичи, а профессионалы и продукция высокого уровня. Губернатор поставил задачу — реанимировать ликеро-водочное производство на территории ­Калужской области. Мы это сделали, и наша цель — вернуть предприятию былую славу.

Выйти на федеральный уровень
«Кристалл» всегда был крупнейшим налогоплательщиком, флагманом региональной экономики. И сегодня сделано все, чтобы вернуть завоеванные позиции. В прошлом году обновленный бренд произвел 1 миллион 600 бутылок, в госбюджет уплачено 220 млн. рублей акцизов. За 10 месяцев этого года уже выпущено 5 миллионов бутылок и заплачено 600 млн. рублей акцизов. В планах — в три раза повысить эти показатели, выпускать 15 миллионов бутылок в год, это порядка 1,8 млрд. рублей акцизов.

На «Кристалле» сейчас трудится около 140 человек. Но завод быстро развивается, и при полной загрузке — а это примерно 120 миллионов бутылок продукции в год (10 миллионов в месяц) — на предприятии должно работать порядка 400 сотрудников. Такие мощности вполне по силам нашему «Кристаллу», и это уже достойный ­федеральный уровень.

Продукция «Кристалла» распространяется во всех регионах страны. Партнерами завода являются известные федеральные и местные продуктовые сети. А с июня этого года завод начал регулярные отгрузки «кристалловской» продукции в Америку, Германию и Армению.

О хорошей водке говорят: «как слезинка», а еще называют кристальной. Все это имеет прямое отношение к продукции Калужского ликеро-водочного завода. Народ и в царской России, и в советской, и в современной любил и любит ее за достойное качество и отменные вкусовые свойства.

Региону удалось возродить легендарный бренд. Продукция обновленного «Кристалла» ничем не уступает той, которая была создана больше века назад. Здесь и в дальнейшем намерены держать высокий уровень качества, сохранять традиции и наши, ­калужские рецептуры.
Всегда свежий хлеб

Калужский хлебокомбинат более 80 лет производит хлебобулочную продукцию, объединяя воедино традиции русского хлебопечения и современные технологии.
– Мы знаем, как печь хлеб! – с гордостью говорят на Калужском хлебокомбинате. – С 1936 года из поколения в поколение передаем технологии правильного хлебопечения, создаем здоровый, качественный и вкусный продукт.
Заслуженное доверие калужан выразилось вручением премии «Бренд года–2019».

Качество на высоте
Сегодня Калужский хлебокомбинат – это не только современное производство, обладающее колоссальными мощностями, но и знак качества, гарант свежего, вкусного хлеба. Ведь контроль качества производства на всех этапах происходит 24 часа в сутки!
– Я покупаю только наш калужский хлеб, потому что он вкусный, натуральный и всегда свежий, – рассказывает постоянная покупательница Антонина Ивановна.
А еще в производстве хлеба в желтых пакетиках используется только отечественное сырье.

Слаженный коллектив
Для того чтобы свежий хлеб каждый день попадал к нам на стол, на Калужском хлебокомбинате трудится более 600 человек. Это те люди, которые относятся к своей работе с душой. Современное оборудование отечественного и импортного производства существенно облегчает работу сотрудников, освобождая от необходимости поднимать тяжести и делать какие-то энергозатратные и трудоемкие вещи вручную. На предприятии поощряют инициативы, нововведения, позволяющие улучшить производственный процесс. Поэтому в коллектив постоянно вливаются молодые кадры.
Производство хлеба – сложный, трудоемкий процесс, здесь мелочей не бывает. Качество, вкус выпечки, сроки хранения зависят от слаженной работы десятков людей. Но и здесь есть место для творчества. Ведь руководство хлебокомбината не хочет останавливаться на достигнутом. Поэтому продукция постоянно пополняется интересными новинками, которые приходятся по душе самым придирчивым гурманам.
Над созданием интересных рецептов, нестандартных сочетаний продуктов денно и нощно трудятся технологи.
А чтобы любимый хлеб попал даже в самые удаленные деревушки, был создан мощный автопарк, насчитывающий более 80 единиц специализированных хлебных фургонов. В итоге независимо от того, где живут любители свежего хлеба – в Калуге или Ферзиково, они могут быть уверены, что его доставят в магазин вовремя.
Калужский хлеб полюбился и жителям других регионов. Его доставляют в Московскую и Тульскую области.

Вкусно и полезно
На сегодняшний день Калужский хлебокомбинат выпускает более 90 наименований хлебобулочных изделий. Особое внимание уделяется продукции лечебно-профилактического и функционального назначения.
– Мы постоянно расширяем ассортимент продукции, обогащенной витаминами группы В, йодированным белком, необходимым жителям территорий с дефицитом йода. Выпускаем изделия с отрубями и злаками, с лактулозой, так необходимой и полезной для пищеварения, – рассказывают на предприятии.
Продукция хлебокомбината всегда высокого качества, экологически безопасная и полезная для здоровья. Главный принцип, которым мы руководствуемся: «Хлеб должен быть не только вкусным, но еще и полезным!»

На заметку
Русский хлеб издавна славился богатым вкусом, ароматом, питательностью.
Хлеб – чрезвычайно полезный продукт, который содержит большое количество веществ, необходимых для организма человека. Это белки, белковые соединения, высокомолекулярные жиры, а также витамины. Особенно много в хлебе содержится витаминов группы В, которые нужны для нормального функцио­нирования нервной системы человека.
Стабильное качество – залог успеха
АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» регулярно становится победителем конкурса «Калужский бренд». И этот год не стал исключением. Ведь калужане всегда голосуют за стабильное качество
А началось все 5 марта 1985 года — в этот день и родилось предприятие, которое более чем за 30 лет работы превратилось в одно из крупнейших производителей мяса птицы в России. Здесь выращивается единовременно до 2,4 млн. бройлеров и занято более 1 800 сотрудников.

Помимо традиционных куриных тушек и полуфабрикатов птицефаб­рика производит ­широкий ассортимент охлажденных котлет из мяса птицы, более 30 видов колбас, рулетов, копченостей. В январе 2018 года завершен масштабный проект по реконструкции производства, построены и введены в действие новый убойно-­перерабатывающий комплекс и склад готовой продукции мощностью 660 тонн единоразового хранения охлажденной и замороженной продукции.

Проведены модернизация существующих и строительство новых современных откормочных площадок. Проектная мощность птичников, включая новые площадки, составила 63 тысячи тонн живого веса в год. В рамках реализованной программы модернизации объем выпуска готовой продукции увеличился на 31,3%. На сегодняшний день модернизация птицефабрики ­непрерывно продолжается: ведутся работы по расширению мощностей, установке нового, современного оборудования, выпуску нового ассортимента продукции. Самые известные бренды птицефабрики «Троекурово», «Рококо», «Ясная горка» можно встретить в крупнейших розничных сетях Калужской области и близлежащих регионов.
Стабильные качество и вкус продукции — важное конкурентное пре­имущество птицефабрики, признанное не только покупателями. Высокую оценку нашей продукции дают также эксперты многочисленных профильных выставок и конкурсов. Предприятие завоевало множество дипломов и медалей на международных, российских и региональных выставках и конкурсах.

— «ПРОДО Птицефабрика Калужская» — одно из крупнейших предприя­тий Группы «ПРОДО», — говорит генеральный директор Группы «ПРОДО» Петр Илюхин. — Реализованный инвестпроект позволит обеспечить высокую конкурентоспособность птицефабрики на много лет вперед.

— Награда особенно ценна для нас тем, что победителей определяют не организаторы конкурса, а сами калужане, — говорит начальник управления маркетинга АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» Наталья Присядина. — Команда специалистов «Птицефабрики Калужской» во главе с ­директором Сергеем Анатольевичем Галицким сделала многое, чтобы добиться таких успехов и не уронить завоеванную ранее планку качества в 2019 году. Останавливаться на достигнутом не в наших планах. Только вперед!»
Обнинский хлеб: Традиционно вкусный и полезный


Как хлебобулочные изделия покоряют сердца покупателей и профессионалов.
Наукоград – город передовых достижений, необычного взгляда на привычные вещи. Даже хлеб здесь выпекают непростой, а по инновационным технологиям.

Ничего лишнего
Обнинский хлеб был и остается одним из самых популярных продуктов. Неизменно отличные вкус и качество – то, за что его так любят и ценят покупатели.
Все дело в том что на протяжении своей истории предприятие использует только натуральное высококачественное сырье, бережно сохраняя исходные традиции хлебопечения.
– Самое главное, что наша продукция полезная и натуральная, производится без химических разрыхлителей, отбеливателей! – говорят на Обнинском хлебокомбинате.
Ежемесячно здесь выпускают более 100 наименований хлебобулочной и кондитерской продукции, множество сортов белого и черного хлеба.
На Обнинском хлебокомбинате установлены три комплексно-механизированные линии по выпуску таких сортов хлеба как «Дарницкий», «Столичный», «Заварной кориандровый», «Бородинский» и «Рижский Н». Для их производства применяют традиционные технологии с использованием жидких заквасок. Также имеются цехи по выпуску кондитерской продукции: тортов, пирожных, рулетов и так далее.

Инновации
Сегодня в ассортименте Обнинского хлебокомбината можно найти не только вкуснейшую сдобу, но и диетический хлеб с отрубями, злаками и другими необходимыми и важными для организма элементами. Употребление таких изделий способствует выведению из организма вредных веществ и работает как профилактика при сердечно-сосудистых заболеваниях и проблеммах кишечника.
Предприятие ориентируется на современные тенденции здорового питания. Это настоящий инновационный подход к хлебопечению. Руководство Обнинского хлебокомбината на протяжении многих лет сотрудничает с Институтом хлебопекарной промышленности в Москве, а также с Институтом управления и пищевых технологий в Санкт-Петербурге.
Кроме того, специалисты активно знакомятся с зарубежным опытом производства продуктов для здорового питания.

По лучшим мировым стандартам
Все это не осталось незамеченным специалистами. Только в этом году Обнинский хлебокомбинат участвовал сразу в нескольких конкурсах. В рамках X Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России–2019» в номинации «Хлеб ржано-пшеничный заварной (подовый)» победил «Бородинский» и в номинации «Хлеб ремесленный: «Европейские хлебопекарные традиции в России» – хлеб «Рижский». Они отмечены Малым кубком I степени и дипломом к Малому кубку.
Команда Обнинского хлебокомбината продемонстрировала свое мастерство и в Открытом кубке России по хлебопечению «Хлеб — это мир». Начальник производства Светлана Николаевна Худякова и ее помощницы Е.Н. Комлева и Н.В. Мужаровская выступили в пяти номинациях: «Хлеб», «Сдобные хлебобулочные изделия», «Декоративная выпечка», «Витрина», оформление которой отражало тему «Космос» и «Культура производства».

С заботой о каждом
ОАО «Хлебокомбинат» входит в состав 5000 ведущих предприятий, имеющих статус «ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ». Кроме этого он является обладателем звания – «Организация высокой социальной ответственности». В том числе – за учреждение благотворительной акции «Каждая крошка в ладошку» для многодетных семей и постоянную помощь детским домам, малообеспеченным семьям и одиноким пожилым людям. С каждой проданной буханки отчисляется копейка в фонд «Каждая крошка в ладошку», поэтому каждый покупатель – это жертвователь.
Главные секреты мясных блюд


Что у вас сегодня на ужин? Приходите за мясом в «Ферму».
Нежная, мягкая свинина, запеченная в духовке… Сочное жаркое в горячей подливке… Пахнущий дымком шашлык с хрустящей корочкой вперемежку с кружками помидоров и лука… А как хорош холодец с хреном, да с горчицей!
Прожить без мяса невозможно. Для любого случая: семейного ужина, пикника с друзьями или праздничного застолья – в сети фирменных магазинов «Ферма» найдется аппетитный кусочек свинины, телятины или баранины, кому что больше по душе.

Только охлажденный продукт
Главный секрет вкусных мясных блюд – в качественном сырье. Процесс приготовления начинается именно с выбора свежего мяса.
Сеть магазинов «Ферма» в нашем городе уже давно стала брендом. Выбор здесь всегда отличный – и мясо, и фарш, и полуфабрикаты, и деликатесы: грудинка, рулька, буженина. Продавцы говорят, что больше всего калужане любят свинину. Баранину и блюда на ее основе предпочитают гурманы. Курица – самый популярный вид мяса, а более нежная индейка подходит даже для диетического питания.

Свежее мясо поставляется ежедневно напрямую из оте­чественных хозяйств. Это выращенная фермерами на свежем воздухе, на натуральных кормах продукция. Это принципиально и важно. Также фирменным отличием «Фермы» является то, что мясо здесь только охлажденное. Вкус свежего продукта ни с чем не спутаешь. Охлаждение не меняет структуры мяса, как это происходит при заморозке, поэтому сохраняется настоящий вкус и все полезные вещества. За это калужане и любят «Ферму».

Колбаски и котлеты
В сети магазинов «Ферма» насчитывается около 400 наименований мясной продукции. Здесь вспомнили легендарные советские рецепты и создают собственные. Производство ручное, готовят, как дома, без химии! Просто делают на совесть и по всем стандартам. Именно поэтому продукция не раз была отмечена почетными дипломами на городских и областных выставках и конкурсах.

В сентябре в «Ферме» выпустили аппетитные новинки: колбаски из охлажденного рубленого мяса «Барбекю» (свинина-говядина с томатом) и «Мексиканские» из индейки с горчицей! Это просто объедение! Вкус яркий, интересный, в составе использовано диетическое мясо индейки, известное высоким содержанием белка, витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Можно легко и быстро приготовить их на сковороде или в духовке.
А в октябре ассортимент пополнился куриными и свино-куриными котлетами: «Особыми», «Оригинальными» и «Хрустиками». Благодаря правильной панировке они получаются хрустящими снаружи и сочными внутри.

Идеально сочетаются с любым гарниром и универсальны: можно обжарить или запечь. Чтобы накормить ребенка, недостаточно, чтобы состав был безопасным, надо продукт и красиво подать. В случае с «Хрустиками» есть сразу несколько способов, как это сделать. А еще они хорошо сочетаются с овощным гарниром. Родители берут их с удовольствием.

Пробуйте и вы, что вам больше нравится! Мнение покупателей для «Фермы» всегда важно. В ассортименте только те полуфабрикаты, которые действительно пользуются спросом. Технологи стараются, чтобы продукт запомнился, зацепил человека. И готовят действительно вкусно!

Держать марку
Калужане не раз выбирали «Ферму» брендом года. Это компания, которая постоянно развивается и старается, чтобы продукция нравилась калужанам. В этом году участники нашего опроса вновь называли «Ферму». Мнение – народное и говорит о профессионализме и доверии. И такая оценка для компании очень значима. А своих покупателей «Ферма» балует не только новинками, но и акциями. Покупать здесь – выгодно! Приходите!
Услуги в сфере здравоохранения и красоты
ООО «Нью Смайл»
ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая поликлиника
ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 4 имени А.С. Хлюстина
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»
Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко
ООО «Клиника семейной медицины +»
Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД – Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга
ООО «Клиника «ЗДОРОВьЯ»
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» (Отделение медицинской косметологии «ИМИДЖ»)
Студия красоты Светланы Тальяновой (ИП Тальянова С.В.)
ООО «МедикПро»
ООО «Борменталь-Калуга»
Институт красоты «BABOR» (ИП Липкина Н.М.-)
Шаг за шагом по пути созидания и перемен

Жители региона уже привыкли, что в последние годы калужская БСМП семимильными шагами идет вперед.
Ремонт помещений, оснащение новой техникой и обучение сотрудников — это давно не повод для новостей, а обычная, ежедневная работа коллектива больницы и ее главного врача Алана Цкаева. Сегодня мы расскажем всего о нескольких ключевых моментах, которыми знаменателен 2019 год
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2019 год отмечен несколькими наградами.
✔ 25 января губернатор Калужской области А.Д. Артамонов вручил главному врачу БСМП Алану Цкаеву медаль «За особые заслуги перед Калужской областью».
✔ 14 июня по результатам Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» Алану Цкаеву присуждено почетное второе место.
✔ 16 июня БСМП г. Калуги стала победителем регионального проекта «Клиника года» в номинации «Клиника инновационных технологий».
✔ 13 ноября коллектив больницы награжден дипломом ­лауреата проекта «Калужский бренд» газеты «Комсомольская правда – Калуга».


2
Продолжается всестороннее сотрудничество с крупнейшими федеральными клиниками.
Лучшие специалисты страны на базе БСМП г. Калуги консультируют пациентов, оперируют и проводят обучение персонала больницы.
На фото: профессор ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Э.И. Солод в составе бригады травматологов-ортопедов БСМП оперирует пациента со сложным полифокальным переломом.
3-4
2018 год. Операционные и реанимация хирургического корпуса до ремонта.
К Новому году в БСМП будет завершен капитальный ремонт общей площадью 2400 кв. м (операционный блок и реанимация хирургического корпуса). Из них 1405 кв. м — медицинский комплекс чистых помещений. Две трети площадей уже введены в эксплуатацию.
В этом году отремонтирован технический этаж площадью 1300 кв. м, где смонтированы и запущены в работу новые системы вентиляции, водоподготовки и подачи медицинских газов.
Также до конца года планируется отремонтировать еще 470 кв. м, запустить в работу новые рентгеноваскулярную операционную, рентгенологическую установку на 3 рабочих места и компьютерный томограф на 128 срезов.
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Ремонт операционых
Так сегодня выглядят 3 отремонтированные операционные на 7-м этаже хирургического корпуса. Еще 2 заработают до конца года.
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Отделения анестезиологии и реанимации, как и оперблок, после ремонта отвечают всем требованиям современной медицины — как для помещений, так и для медицинского оборудования.
Новым оборудованием оснащались в этом году и другие отделения. В урологии появился уникальный тулиевый лазер, а в отделении сосудистой хирургии — аппарат для радиочастотной абляции вен.
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1 ноября в отремонтированном оперблоке хирургического корпуса прошел 24-й мастер-класс по лапароскопической хирургии.
Его провела междисциплинарная бригада под руководством профессора Э.А. Галлямова.
Впервые в Калужской области онлайн-трансляция велась сразу из трех операционных. Смотреть ее и задавать вопросы в прямом эфире можно было из двух конференц-залов больницы и на медицинском портале URO.TV.
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Как и в предыдущие годы, воспитание коллектива — отдельное направление в работе администрации больницы.
Особое внимание уделяется патриотическим мероприятиям, укреплению традиций и поддержке ветеранов. Как результат, все чаще на больничные и городские мероприятия сотрудники БСМП приходят с членами своих семей.
На правах рекламы. Лицензия № ЛО-40-01-001549 от 24 августа 2018 года.
Продолжение традиций
В октябре исполнилось 210 лет знаменитой Хлюстинской больнице. Для коренных калужан она главная: там рождались и лечились наши отцы, деды и прадеды. Именно туда поколения горожан с надеждой шли за помощью, и рука человека в белом халате отводила беду.
Построенная уроженцем Мосальска, купцом и помещиком трех губерний Хлюстиным на доходы от трудов тысяч крепостных богадельня превратилась в Калужскую городскую клиническую больницу № 4.

Сегодня Хлюстинская — это не только комплекс корпусов близ исторических зданий.Она включает шесть поликлиник, стационар с восьмью отделениями, женскую консультацию, современную клинико-диагностическую лабораторию и многое другое.

В результате реорганизации системы здравоохранения Калужской области Ферзиковская участковая больница стала подразделением четвертой больницы. Теперь квалифицированная медицинская помощь для сельских жителей стала доступнее. Пациентам нет необходимости выезжать на консультацию в областной центр: специалисты из Калуги по графику ведут прием в Ферзиково. А современные системы телемедицины позволяют в режиме онлайн провести врачебный консилиум и оперативно скорректировать лечение.

В свой юбилейный год больница получила статус клинической. Теперь студенты-медики КГУ им. Циолковского на практике постигают азы нелегкого труда в палатах легендарной больницы под чутким руководством опытных наставников, лучших врачей-специалистов. А первые выпускники уже влились в большой и дружный коллектив и зарекомендовали себя перспективными специалистами. 18 участковых терапевтов больницы — выпускники медицинского факультета КГУ.
Первичная медико-санитарная помощь — приоритетное направление деятельности больницы. Сеть поликлинических отделений четвертой городской — самая обширная в городе. Ежедневно 60 участковых терапевтов ведут прием 127 тысяч пациентов: здесь лечится треть Калуги!

И все они должны получить своевременную квалифицированную помощь. Для реализации такой важной задачи разработан проект «Бережливая поликлиника», призванный сделать посещение поликлиники максимально комфортным для пациента, а врачу максимально полно оказать помощь больному. Доступное расписание и варианты записи на прием, удобная навигация и комфортные зоны ожидания, информатизация и увеличение времени работы поликлиники — целый комплекс мероприятий направлен на решение этих задач.

В больнице трудится около 1000 медицинских работников, прием ведется по 28 специальностям. И список специальностей расширяется вместе с развитием здравоохранения. Гери­атрия — достаточно новое направление в медицине, но очень актуальное. Население стремительно стареет, и сохранение здоровья и работоспособности пожилых людей как никогда под пристальным вниманием. Созданное в 2018 году в рамках национального проекта «Старшее поколение» гери­атрическое отделение оказывает помощь пациентам старше 65 лет с ко­гнитивными и другими нарушениями здоровья. Помощь таким пациентам подразумевает комплексный подход: это и коррекция состояния здоровья, и консультации психолога, и социальная поддержка.

Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях и оказание амбулаторной медицинской помощи — задачи Центра амбулаторной онкологической помощи, открытие которого запланировано в декабре. Но уже сегодня пациентам, прик­репленным к поликлиническим отделениям КГКБ № 4, а также жителям Ферзиковского района, нуждающимся в химиотерапии, не нужно ездить в областной онко­диспансер, чтобы пройти необходимые процедуры. Установлено современное диагностическое оборудование: аппараты УЗИ, цифровой маммограф, идут работы по монтажу компьютерного томографа, а самое главное, создана команда профессионалов, способная выполнить важную миссию.

Сразу после отмены крепостного права в Хлюстинских заведениях на свое первое заседание собралось Общество врачей Калужской губернии и приняло Устав. Ему наследует современный Кодекс работника Хлюстинской, где сказано: «Цель профессиональной деятельности медицинского работника: сохранение жизни человека». Нет призвания выше!
Лицензия ЛО‑40–01–001652 от 19 апреля 2019.
«Премия «Бренд года» – символ доверия калужан»
Алексей УРУСОВ, писатель, историк, журналист, автор литературно-исторической серии «Тайны старой Калуги».

— Ежегодная премия «Бренд года», организатором которой выступает газета «Комсомольская правда-Калуга», отмечает вклад всех тех, кто работает и занимается бизнесом в нашем регионе. Важно и то, что голосуют за лучших сами потребители. Это не просто повод для гордости. Это доверие калужан, которое нужно заслужить и оправдывать ежегодно.

Калуга — старинный и красивейший город на Оке. Лучшие архитекторы застраивали его улочки прекрасными зданиями, которыми мы можем гордиться и должны обязательно сохранить. Тем более приятно, что вековые архитектурные традиции прошлого сегодня продолжают калужские и российские строительные компании и корпорации. Современное лицо города стремительно меняется.

Новые девелоперские технологии — залог того, что калужане будут счастливо жить и растить детей в прочных и удобных жилых домах. Поэтому сегодня хотелось бы поздравить с народным признанием лучших застройщиков, которые по праву являются «Брендом года»!
Десять причин выбрать «Клинику ЗДОРОВЬЯ»
Корреспондент газеты «Комсомольская правда-Калуга» выяснил, почему на протяжении многих лет, калужане отдают предпочтение «Клинике Здоровья».
1
Серьёзный штат специалистов.
Здесь работает слаженный коллектив опытных врачей, многие из которых имеют высшую категорию. В своей практике врачи применяют современные медицинские технологии и высокие стандарты медицинской помощи.
2
Широкий спектр услуг:
• гастроэнтерология
• гинекология
• кардиология
• неврология
• онкология
• оториноларингология
• офтальмология
• стоматология
• урология
• хирургия
• эндокринология
3
Медучреждение отличает оснащение современным медицинским оборудованием, которое произведено в Италии, Японии, Германии, Южной Кореи.
Оборудование является одним из лучших в Калуге. Оно позволяет проводить лабораторную диагностику, УЗИ диагностику, молекулярно-генетическую экспертизу. Молекулярно-генетическая экспертиза – значительный шаг к персонализированной медицине, она позволяет учитывать все особенности конкретного пациента при обследовании и терапии.
4
Высококвалифицированные врачи осуществляют индивидуальный подход к лечению каждого пациента.
Заболевание каждого человека имеет свои особенности. Врач учитывает сопутствующие заболевания пациента, при необходимости проводятся консультации у нескольких специалистов.
5
Умеренные цены.
Услуги максимально доступные при сохранении их качества на неизменно высоком уровне. Значительные скидки предоставляются при обслуживании предприятий. Оплата услуг осуществляется по факту выполненных работ.
6
Нет очередей.
Несомненным плюсом клиники является организация приёма пациентов. Здесь нет очередей и нервотрепки, поскольку каждый пациент приходит по записи. Вызова к врачу пациент ожидает недолго и в комфортных условиях.
7
Проведение периодических медицинских осмотров.
Ориентируясь на потребности калужан, клиника предлагает пациентам индивидуальный график прохождения медосмотра и сдачи анализов. Это комплекс мер по исследованию здоровья, выявлению возможных патологий и их профилактики. Своевременное прохождение такого осмотра позволяет предупредить развитие многих заболеваний, а также выявлять их скрытые формы.
8
Выездной осмотр.
Обслуживает клиника и предприятия. У медучреждения имеется опыт и возможности организовать выездной медосмотр и выездную флюорографию.
9
Клиника имеет право выдавать справки, необходимые для получения лицензии на оружие или водительского удостоверения.
Пройти медкомиссию и получить такую справку можно в кратчайшие сроки с максимальным комфортом.
10
Удобный график.
Клиника работает 6 дней в неделю, за исключением воскресенья. Запись на прием к специалистам и на исследования осуществляется по телефону или при посещении центра.
Как нас найти
г. Калуга, ул. Болдина, 26а.
Телефоны:
8 (4842) 50–69–60; 50–69–57.
www.zdorovie-kaluga.ru
На правах рекламы. Лицензия ЛО №40–01–001400 от 20.09.2017 г. выд. минздравом КО.
Здесь работают профессионалы
Калужская онкологическая служба — это крупный областной лечебно-профилактический центр по оказанию специализированной медицинской ­помощи пациентам с различными новообразованиями, оснащенный самым современным оборудованием и укомплектованный высококвалифицированными кадрами.
Главный врач Игорь Юрьевич НИКОЛАЕВ.
Благодаря целеустремленности и высоким профессиональным качествам главного врача И.Ю. Николаева Общественный совет по здравоохранению при губернаторе Калужской области принял «Концепцию развития онкологической помощи населению Калужской области на 2014–2020 годы».

Была существенно укреплена материально-техническая база областного онкологического диспансера. Произведены модернизация и дооборудование системы трехмерного дозиметрического планирования и информационно-управляющей онкологической системы в имеющемся программно-аппаратном комплексе оборудования для лучевой терапии.

Калужский онкологический диспансер сегодня вносит ценный вклад в сохранение численности и здоровья населения ­области, проводит просветительную деятельность по вопросам профилактики и диагностики рака. Диспансер является организационным и методическим центром в борьбе с ним. За многие годы работы подготовлено большое количество квалифицированных онкологов, радиологов и других специалистов для работы с онкологическими больными.

Информационно–просветительский проект «ПОГОВОРИМ» запущен и активно работает с 2018 года. Это серия встреч с врачами Калужского областного клинического онкологического диспансера, в ходе которых жители Калуги и области могут пообщаться с профильными специалистами, узнать ­полезную информацию и задать важные для себя вопросы.

Запись по телефону: 8 (903) 8111-911.
Телефон общероссийской «горячей линии»: 8-800-1000-191.
(Звонок по России бесплатный, консультация — круглосуточно.)
Лиц. № ЛО-40-01-001242 от 23.09.2016 г.
Новые перспективы «Имиджа»
13 ноября на торжественной церемонии вручения ежегодной премии «Бренд года» отделение медицинской косметологии «Имидж» Калужского областного клинического кожно-венерологического диспансера в очередной раз было удостоено высокого звания в номинации «Услуги в сфере здравоохранения и красоты».
Министр здравоохранения Калужской области Константин Николаевич БАРАНОВ.
Это непременно даст всему коллективу определенный стимул к реализации новых больших целей. И основания для этого есть.

В 2019 году в диспансере осуществилась мечта. Фактически заканчивается строительство нового четырехэтажного корпуса. На территории диспансера вырос современный медицинский городок из нескольких расположенных рядом и соединяющихся между собой зданий.

После переезда администрации в первую очередь планируется реконструкция поликлиниче-ского отделения, увеличение его площадей и разделение амбулаторного потока детских и взрослых пациентов. Будут созданы более комфортные условия, хотя и сегодня уже поликлиническое отделение диспансера отличается своим дизайном, нравится пациентам и сотрудникам.
Главный врач ГБУЗ КО «КОККВД» Александр Николаевич БЕЛИКОВ.

Но главное преимущество в том, что отделение медицинской косметологии «Имидж» из ранее приспособленного помещения переедет в новое здание и займет два этажа с современным оборудованием, специализированными кабинетами и возможностью создания необходимого сервиса для своих пациентов.

Администрация диспансера в настоящее время осуществляет закупку нового косметологического оборудования, а это значит, что врачи смогут в ближайшем будущем проводить уникальные процедуры, порой конкурирующие с пластической хирургией. Косметология – это прежде всего медицина, и мы рады предложить косметологические услуги жителям Калуги и области в новом современном качестве и на медицинской базе.
Наши специалисты
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
  • г. Калуга,
  • ул. Первомайская, 33,
  • тел.: 71-73-63

Лиц. № ЛО-40-01-001647 от 11.04.2019 г. Реклама.
«Народное признание дорогого стоит»
Николай Тубуншляк, заместитель генерального директора Агентства развития бизнеса Калужской области.
— Мы вручаем сегодня награды победителям премии в номинации «Сельское хозяйство». Наше агентство 5 лет было неразрывно связанно с местным агропромом, и для нас особая честь быть сегодня здесь. Блок сельского хозяйства по-прежнему остается основой нашей дея­тельности.

Эта премия — важный итог работы предприятий. Выбор победителей основан на непредвзятом взгляде калужан. То признание, которое наши бренды получают со стороны жителей региона, — ценный приз, которому каждый из руководителей находит самое почетное место в своем кабинете.

Сейчас популярны выставочные мероприятия. Компаниям необходимо выходить за пределы региона и страны. В обязательном порядке в свое портфолио они включают эту награду, часто именно она занимает центральное место в экспозиции на выставках международного масштаба. Признание собственным народом дорогого стоит.
На страже женского здоровья


Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга»
На базе гинекологического ­отделения Железнодорожной больницы безопасно, быстро и эффективно решают распространенную проблему женского здоровья.

Миома матки — это доброкачественная опухоль, возникающая в мышечном слое матки. Является самой распространенной опухолью у женщин. По различным оценкам, она возникает у каждой второй-­четвертой женщины в течение репродуктивного периода. Часто сочетается с эндометриозом. По количеству узлов различают одиночную и множественную миому.

Причины возникновения миоматозных узлов не ясны и на сегодняшний день. Принято считать, что на ранних этапах своего возникновения и при небольших размерах миома является гормонозависимой опухолью. В дальнейшем она приобретает способность к автономному росту. Жалобы пациентки зависят от расположения миоматозных узлов.

Наиболее типичными симптомами субмукозной миомы матки являются менструальные кровотечения, не заканчивающиеся длительные менструации, кровянистые выделения из половых ­путей в межменструальный период, приводящие к снижению уровня гемоглобина в крови, невынашивание беременности. Бесплодие на фоне миомы матки: опухоль локализована так, что перекрывает просвет маточной трубы, сочетается с эндометриозом, деформирует полость матки. Чувство тяжести или давления внизу живота более характерно для межмышечной и подбрюшинной миомы, особенно при больших размерах узлов.

Боли, как правило, возникают во время менструаций и носят схваткообразный характер, но могут быть постоянными. Боль также может иметь внезапный режущий характер, что отмечается при очень редком осложнении — перекруте ножки подбрюшинного узла. К более редким симптомам миомы матки относят нарушение функции соседних органов: мочевого пузыря и прямой кишки. Для диагностики заболевания наиболее информативным методом является ультразвуковое исследование, при котором миома обнаруживается в виде округлых очагов пониженной эхогенности.

Важный вопрос: можно ли беременеть при наличии миомы матки? Ответ неоднозначен. Все зависит от локализации и размеров миоматозных узлов, от состояния здоровья женщины в целом. По данным статистики, в 40% случаев беременность протекает благополучно. У 10–40% женщин происходит прерывание беременности на ранних сроках. Если репродуктивная функция выполнена и для женщины в этот период жизни важны комфорт и здоровье? ­Миома матки у женщин позднего репродуктивного возраста, перименопаузального возраста может веси себя по-разному. Возможен бессимптомный вариант развития событий.

Выбор варианта лечения — консервативного или хирургического — осуществляет опытный специалист. В настоящее время ­гистерэктомия применяется все реже, уступая место более современным, малотравматичным и высокоэффективным методам удаления миоматозных узлов с сохранением матки. Сохраняется, а во многих случаях и улучшается качество жизни, менструальная функция. Сохраняется способность к поддержанию комфортной и полноценной сексуальной сферы. Не страдает кровоснабжение соседних органов.

Лапароскопическая консервативная миомэктомия — это операция, при которой матка не удаляется полностью, а вылущивают только миоматозные узлы. Поскольку разрезы небольшие, происходит быстрое восстановление пациенток и остается меньше шрамов.

Перечисленные оперативные вмешательства выполняются на базе гинекологического отделения Железнодорожной больницы в течение 20 лет. Процедура безопасна и эффективна, когда выполняется надлежащим образом хорошо подготовленным специалистом. Все врачи отделения прошли соответствующую подготовку. Они постоянно повышают уровень ­мастерства для правильного выполнения лапароскопических операций, ­сотрудничают с ведущими клиниками.

Лиц. ЛО-40-01-001738 от 12.09.2019
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Красота начинается с улыбки!


Стоматологическая клиника NEW SMILE стала победителем в номинации «Бренд года 2019».
NEW SMILE – клиника для людей, ценящих свое здоровье и красоту. NEW SMILE – одна из лучших стоматологических клиник в городе. Как всего за несколько лет удалось добиться таких результатов, мы поговорили с главным врачом Катериной Прик.

– У меня 18-летний опыт работы, из них 10 лет – в качестве главного врача. Я знаю, какой должна быть современная стоматологическая клиника и как организовать ее работу. Закономерным шагом стало создание стоматологического центра, где качество лечения и комфорт одинаково важны. В клинике NEW SMILE пациент может получить все виды стоматологических услуг: от профессиональной гигиены и отбеливания до дентальной имплантации. Мы делаем упор на раннюю диагностику и профилактику стоматологических заболеваний.

Высокие стандарты
В NEW SMILE все соответствует высоким стандартам современной медицины.
Современная стоматология – это командная работа: терапевт лечит кариес зубов, эндодонтист пломбирует корневые каналы, ортопед восстанавливает зубы коронками и винирами, хирург устанавливает имплантаты, гигиенист заботится о профилактике, ортодонт помогает взрослым и детям решить вопросы с прикусом. Многих проблем с зубами во взрослом возрасте помогает избежать качественное лечение молочных зубов, и над этим работает детский стоматолог, – рассказывает Катерина Прик. – Трудно представить стоматолога, совмещающего столь разноплановые специальности. Уверена, что будущее – за узкими специалистами. Поэтому в NEW SMILE каждый врач достиг совершенства в выбранном направлении.

Все специалисты клиники имеют большой клинический опыт. Регулярное участие в семинарах и мастер-классах позволяет нам совершенствовать свои знания и приобретать новые.

Клиника NEW SMILE ориентирована на эстетическую стоматологию, мы любим решать задачи комплексно: работая в команде врачей-единомышленников, мы можем добиваться потрясающих результатов.

Стоматологическая клиника NEW SMILE – на страже вашего здоровья для достижения лучших результатов!

Мы благодарим калужан за доверие и победу в номинации «Бренд года – 2019»!

Как нас найти
  • г. Калуга, ул. Суворова, 77, корп. 3.
  • 8 910 047-00-77, 8 (4842) 74-24-80, 74-24-82
  • instagram: newsmile_kaluga
Лиц. ЛО-40-01-001078. От 14.07.2015
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Калуга сказала «ДА» компании «Клиника Семейной Медицины+» 12-й год подряд!


Наша компания «ООО «Клиника Семейной Медицины+» работает с 2006 года.
Первоначально организовывалась в маленьком помещении на Пестеля, 15. С 2010 года мы переехали в огромное здание на улице Грабцевское Шоссе.

Мы первые, кто внедрил систему электронных амбулаторных карт, мною лично впервые разработаны комплексные программы медицинского обследования Chec-up, мы впервые в реги­оне внедрили цифровую рентгенодиагностику (с самой точной аппаратурой и низкой лучевой нагрузкой) и цифровую маммографию, внедрили экспертную кардиодиагностику, которая до сих пор является уникальной и единственной среди клиник Калуги.
Мы ввели и продолжаем вводить высокие стандарты работы.

Проблема в том, что кадры не всегда готовы нести персональную ответственность и желают обучаться новшествам. Тем не менее компания привлекает к работе только эффективных сотрудников, действительно заботящихся о людях, повышающих свой профессионализм.
В 2014 году впервые в регионе открыта негосударственная Детская Клиника «Маруся». Эта клиника любима не только калужанами. Бренд уже известен в Москве, и его хотят внести в сегмент здравоохранения Москвы для повышения доступности медицинской помощи детям.

Сейчас мы развиваем раннюю диагностику онкологии, других опасных заболеваний, которые составляют основную причину смертности в стране: инфаркта, инсульта, сахарного диабета, хронических обструкционных заболеваний легких и других.
Внедряются инновационные направления телемедицины.

13 ноября наша компания уже в 12-й раз удостоилась чести быть награжденной почетным званием «Бренд года–2019», организованную в нашем регионе издательством «Комсомольская правда». Победителя выбирают жители Калужского региона.

И награда стала для нас самой значимой, потому что это оценка жителей Калуги, тех, для кого мы работаем, кто выбрал нашу Клинику, кому нужна наша помощь, для кого качество не пустое слово!

Нашу компанию наградил лично министр здравоохранения Калужской области Константин Николаевич Баранов. Получить такой приз настолько ответственно, что вызывает в нас не столько чувство радости, сколько благодарность за доверие.

Мы стремимся сделать каждого жителя Калуги долгожителем, учим заботиться о своем здоровье, о близких, вселяем уверенность в будущем.

Мы хотим быть не только врачами и лечить болезни!

А кто будет заниматься профилактикой недуга, просчитывать индивидуальные факторы риска заболеваемости или преждевременной смерти? А кто будет вести пациента, ставить перед ним цели для достижения высокого качества здоровья и контролировать его достижение?

Поэтому мы выбираем путь Врача, который занимается прежде всего Человеком! А значит, профессиональное обучение и работа Врача с пациентом приоритетна. Их цель — здоровый образ жизни, актуальный для каждого человека с учетом его индивидуальных и наследственных особенностей. Мы хотим вовремя корректировать привычки человека, чтобы не допустить развития фатальных проблем в будущем.
Как нас найти

  • Грабцевское шоссе, д. 20, стр. 8,
  • телефоны: +7 (4842) 211–400, 211–422, +7–919–038–35–35.
  • Ул. Георгиевская, 6/1,
  • тел.: +7 (4842) 210–010, +7–919–032–35–35.
  • https://clinic-sm.ru
ЛО-40-01-001107 от 28.09.2015
Студия красоты Светланы Тальяновой: «Наши клиенты – люди, которые ценят время и качество»


Здесь знают, как сменить привычный имидж и подчеркнуть индивидуальность каждого.
VIP-стилист Светлана Тальянова имеет собственную Студию красоты и Школу красоты. Основатель и организатор проекта «Стильная выпускница», председатель Ассоциации профессионалов индустрии красоты Калуги и Калужской области при Торгово-промышленной палате Калуги уже около 30 лет посвящает себя любимому делу – преображает людей, дарит им красоту, радость и счастье.

В 2019 году Студия красоты Светланы Тальяновой стала победителем премии «Бренд года».

В чем же многолетний секрет успеха, у стилиста выясняли журналисты «Комсомольской правды».

– Индустрия красоты – дело всей моей жизни. Я посвятила себя этой профессии, и не было ни одной мысли, чтобы заняться чем-то другим, – рассказывает Светлана. – Я работала над тем, чтобы стать первоклассным специалистом в индустрии красоты, повышала свой профессионализм в области парикмахерского искусства, визажа, колористики. Главная цель, которую я ставила перед собой, – понимать клиента без слов по одному лишь жесту или взгляду, знать, что ему подходит по форме, цвету, росту и по структуре волос с учетом всех особенностей лица и тело­сложения. Для меня важно создать такой образ, который мои клиенты смогут легко применять в жизни.

Передача опыта и знаний
- В данный момент я занимаюсь развитием Школы красоты и Студии красоты, где можно получить профессию стилиста, парикмахера, визажиста, мастера ногтевого сервиса и мастера по прическам. Когда видишь, как растут твои ученики, становятся наставниками и выпускают талантливых мастеров, то понимаешь, что внесла свой вклад в развитие всей индустрии красоты. Я знаю эту профессию достаточно, чтобы делиться опытом не только с начинающими, но и с уже работающими мастерами, которые хотят двигаться дальше и выше. В этом мне помогает мой коллектив и удостоверение эксперта в индустрии красоты.

В 2018 году я стала членом Союза парикмахеров и косметологов России. Здесь у меня есть возможность, участвуя в «круглых столах», создавать новые направления вместе с титанами и лидерами нашей профессии.

Социальные проекты
– Более 8 лет совместно с партнерами мы устраиваем удивительный праздник для девушек-выпускниц Калуги и области, проводя конкурс «Стильная выпускница». Отдельное внимание уделяется конкурсу стиля, перед которым участницы проходят курсы стилистики, визажа и ухода за собой.
Как нас найти

  • г. Калуга, ул. Московская, 63,
  • тел.: +7-980-714-88-88,
  • +7-919-032-87-77.

Телефон Светланы Тальяновой:

  • +7-910-708-91-92
Сельскохозяйственные предприятия
Зелёные линии
Агрит
ГК «ЭкоНива»
«Зеленые линии» выводят сельское хозяйство на новый уровень
Одним из победителей народного голосования «Калужский бренд – 2019» в номинации «Сельскохозяйственные предприятия» стала компания ООО «Зеленые линии – Калуга».
Несмотря на то что это довольно молодой производитель, он сумел в короткие сроки стать одним из ведущих сельхозпредприятий нашей области, которое бурно развивается, год от года прирастая новыми фермами и землями.

Возрождение села
ООО «Зеленые линии – Калуга» входит в торгово-промышленную группу компаний «Союз­снаб». Объем инвестиций этого сельскохозяйственного гиганта в наш регион уже составил более двух миллиардов рублей. Развитие села — главная цель компании. И достигается она последовательным развитием четырех ключевых для сельского хозяйства страны направлений: полеводство, животноводство, садоводство и пчеловодство.

По словам генерального директора ООО «Зеленые линии – Калуга» Владислава Анатольевича Акулова, когда предприятие пришло в Калужскую область, то первым делом занялось выкупом и возрождением заброшенных земель, пришедших в упадок колхозов и ферм.

К примеру, только в прошлом году за счет разработки ранее запущенных, заросших лесом участков, введены в севооборот 1500 гектар новых площадей. Предприятие обрабатывает земли в Барятинском, Жиздринском, Кировском и Людиновском районах.

Также в прошлом году растениеводы вспахали, засеяли и убрали урожай дополнительно с 2300 га бывших земель ООО «Серафим – Агро». Они больше четырех лет находились в запустении, но, когда в январе прошлого года «Зеленые линии» приобрели активы «Серафим – Агро», на этих землях снова закипела жизнь. Началось строительство фермы, а весной приобретенные площади засеяли рапсом и другими культурами.

Результат: урожайность ярового рапса составила свыше 25 центнеров с гектара, ярового ячменя — более 60 ц/га, а кукурузы на зерно — более 80 ц/га. Как следствие, сегодня предприятие обеспечено кормами для животноводства на 180%, а качество силоса, сенажа, корнажа — лучшее в области.
В начале этого года на еще одну ранее заброшенную, а ныне полностью реконструированную ферму «Филиппково», встали первотелки голштинской породы из Германии в количестве 700 голов.
Полный цикл
Однако развитие предприятия на этом не остановилось. В сентябре в деревне Добрая Барятинского района начал работу животноводческий комплекс на 1600 голов дойного стада, а в деревне Малые Савки Кировского района запущены производственные линии по переработке молока объемом до 350 тонн в сутки.

Помимо этого, в Малых Савках запущен завод по получению рапсового масла, мощностью до 100 тонн в сутки, побочные продукты переработки которого обеспечивают создание высокопитательной кормовой базы для скота, что положительно сказывается на качестве молочной продукции. Так же здесь налажено производство моцареллы с максимальной мощностью до 15 тонн продукции в сутки.
Торжественный запуск новых предприятий ООО «Зеленые линии – Калуга» состоялся в сентябре. В нем принял участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Особо глава региона отметил тот факт, что предприятие осуществляет полный цикл производства, включая переработку сыворотки.

— Конечно, это впечатляет, вызывает чувства уважения и гордости за наш бизнес, с успехом производящий большое количество продуктов, которые мы раньше завозили из других стран, — сказал Анатолий Артамонов. — И они выше качеством. Это залог здоровья наших людей, что, как основная идея, заложено нашим президентом в национальный проект.

После открытия предприятий в Малых Савках и Доброй, ООО «Зеленые линии – Калуга» презентовали еще один проект по строительству фермы на 3500 голов в деревне Бахмутово Барятинского района. С вводом этого комплекса в строй муниципалитет должен выйти в областные лидеры по объемам производства молока.

Нагляднее же всего о развитии предприятия говорит статистика. По итогам 2017 года валовой надой молока составил 3 410 тонн, а в 2018 году уже 5 768 тонн. В 2019- м, хотя он еще и не закончился, цифры прошлого года уже перекрыты.
Растет и показатель надоя на одну фуражную корову. В 2018 году он составил 8 597 литров молока, в то время как в 2017-м было 6 123 литра.

Это молоко высочайшего качества. Оно поступает на переработку и в собственные цеха завода, и на другие перерабатывающие предприятия Калужской области.
Здоровые саженцы
Как говорит заместитель генерального директора Олег Анатольевич Акулов, в начале ноября ООО «Зеленые линии – Калуга» сертифицировали питомник плодово-ягодных культур в Людиновском и Жиздринском районах.

На площади 70 гектар уже выращиваются саженцы яблонь. Мощность питомника — 200 тысяч саженцев в год более чем 20-ти сортов. Это Веньяминовское, Болотовское, Свежесть, Имрус, Ветеран, Антоновка обыкновенная, Солнышко, Мелба, Богатырь, Старт, Рождественское, Легенда и другие.

Также уже скоро на прилавках магазинов появятся выращенные в питомнике ягодные и орехоплодные культуры: голубика, смородина, малина, земляника садовая и фундук. Размножение в питомнике ведется как в открытом, так и закрытом грунте.

Особенность всей продукции, выращенной ООО «Зеленые линии – Калуга», в том, что, благодаря собственной лаборатории, предприятию удается получить безвирусный посадочный материал не только яблонь, но и картофеля, а также других культур.

Лаборатория-оранжерея «in-vitro» позволяет выпускать в год полтора миллиона микро растений со стопроцентным оздоровлением от внутренних вирусных и других форм болезней.

В том числе благодаря этому, «Зеленые линии» со временем приобретают все более важное стратегическое значение для нашей страны. Ведь недавно был принят новый закон о семеноводстве, согласно которому питомники обязаны производить закладку своих маточных насаждений только исходным, базисным материалом или саженцами следующей репродукции. Это значит, что, благодаря вкладу «Зеленых линий» в сельское хозяйство Калужской области, в ближайшие годы региону по силам стать центром производства саженцев для всех питомников европейской части России.

Ведь аналогичных предприятий со столь мощной базой и опытом работы в нашей стране нет, а в Европе всего четыре сопоставимых с «Зелеными линиями» компании, но они почти полностью ориентированы на удовлетворение нужд европейского рынка.
В заключение
О достижениях и планах развития ООО «Зеленые линии – Калуга» можно говорить столько, что не хватит и газеты. Пчеловодство, разведение скота мясных пород, выращивание рассады инновационным способом (из одной клетки) и многое-многое другое.

Так что, с учетом впечатляющих успехов в деле поднятия сельского хозяйства региона, выбор калужан и жителей области ООО «Зеленые линии – Калуга» брендом года в номинации «Сельскохозяйственные предприятия» был нами ожидаем и вполне заслужен.

Одним из победителей народного голосования «Калужский бренд – 2019» в номинации «Сельскохозяйственные предприятия» стала компания ООО «Зеленые линии – Калуга».
Техника, которой доверяют аграрии
ТЦ «Агрит» более 20 лет обеспечивает наш регион современными сельхозмашинами и является официальным дилером мирового лидера компании Ростсельмаш
Калужская область — зона рискованного земледелия. Аграриям часто приходится непросто: то засуха, то сильные дожди. Успех уборочной кампании зависит от многих факторов, и в первую очередь — от наличия в хозяйствах необходимой сельхозтехники. Мощные машины Ростсельмаш подходят даже для работы в сложных климатических зонах с переувлажненными и вязкими почвами, в условиях труднопроходимого рельефа. Много раз они буквально спасали уборочную и доказывали свою экономическую эффективность.

ТЦ «Агрит» сразу сделал ставку на инновационные, надежные машины Ростсельмаш, отлично зарекомендовавшие себя в непростых условиях. И калужские аграрии заинтересованы в такой технике. Большинство хозяйств реги­она имеют в своем парке комбайны, тракторы, прицепную технику именно Ростсельмаш. Чаще всего приобретают комбайн ACROS 595 Plus: он многофункциональный и подходит для работы с разными культурами. С большими площадями отлично справляется RSM 161, способный работать на засоренных и влажных фонах. В линейке тракторов популярностью пользуются RSM 2375, которые обрабатывают до двухсот гектаров в сутки. Хорошо проявили себя и тракторы серии 1000 с классической рамой, а также серии 3000 с шарнирно-сочлененной рамой, подходящие для сложных рельефов. Это уже успели оценить даже механизаторы с многолетним стажем.

Мощный и производительный
В этом году ТЦ «Агрит» представил новинку Ростсельмаш — зерноуборочный комбайн последнего поколения TORUM 785, высокопроизводительный, способный убирать свыше 2 000 га различных культур, обмолачивая более 45 т пшеницы в час, т.е. свыше 360 т за восьмичасовую смену. TORUM 785 уже отработал уборочную в Тульской области.

Стоит отметить и новинку в линейке кормоуборочных комбайнов, RSMF 1300. Это альтернатива комбайну DON 680, но более современная, дополненная инновационными инженерными решениями. Комбайн отлично справляется со скашиванием кукурузы, подсолнечника, рапса и зеленой растительной массы.

Партнерские отношения
Аграрии отмечают компетентность ТЦ «Агрит», качественное сервисное обслуживание и оперативное реагирование на обращения. Поэтому ТЦ «Агрит» калужане назвали брендом года.

— С ТЦ «Агрит» сотрудничаем давно, сложились хорошие отношения. В нашем хозяйстве 18 комбайнов Ростсельмаш, 10 из них — новейшие. Надо сказать, что они полностью оправдывают наши ожидания. Есть комбайны ACROS 580 и 585, которые имеют оборудование для уборки кукурузы, а также современные RSM 161, — говорит главный инженер Калужской МТС Виталий Хаврошин. — Выбираем эту технику, потому что для нас очень важен сервис, обслуживание. С запасными частями проблем нет. И по соотношению цена-качество техника Ростсельмаш выигрывает, здесь все оптимально. Мы довольны сотрудничеством с ТЦ «Агрит».

— С ТЦ «Агрит» работаем два года и работаем очень хорошо. Ответственные специалисты всегда идут нам навстречу, достойное обслуживание, — рассказывает директор ООО «Русский сыр» Олег Шершнев.— Каждое хозяйство приобретает технику под себя. У нас есть тракторы Ростсельмаш. Они отличные, мы ими очень довольны, а также есть кормоуборочный комбайн RSM 1401. В следующем году планируем приобрети еще тракторы.

Быть максимально полезными
ТЦ «Агрит» — профессиональная площадка в Калужском регионе, где представлена вся линейка агротехники, работают грамотные специалисты. Этот лидерский центр отличают гибкая ценовая политика и ответственный подход к делу. Чтобы аграрии имели возможность приобрести новую технику, ТЦ «Агрит» реализует несколько вариантов оплаты: безналичный и наличный расчет, рассрочка, лизинг.

Есть сезонные скидки с 1 ноября при 100% предоплате. А до Нового года еще действует программа субсидирования «1432».

– Хочу поблагодарить всех наших партнеров, клиентов за высокую оценку нашей работы, это очень приятно, — говорит директор ТЦ «Агрит» Вера Попова. — Мы стараемся быть максимально полезными. Всегда рады всех видеть и готовы ответить на любые вопросы. Наши ценности: партнер, команда, развитие. Мы не стоим на месте, используем новые технологии, следим за новинками, а сотрудники постоянно проходят обучение.

С некоторыми клиентами по их желанию перешли на электронный документооборот. В ближайшее время планируем запустить проект персональных менеджеров, закрепленных за каждым хозяйством не только по технике, но и по запчастям, а также провести интересные для калужских аграриев мероприятия.
Как нас найти

  • Тел.: +7 (4842) 70–20–60
  • sale@tcagrit.ru
  • kaluga.rostselmash.com
Услуги в сфере образования и культуры
ГБУК КО «Калужский театр юного зрителя»
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» ­Калужский филиал
Калужский областной драматический театр
Калужский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета
Центр иностранных языков «Express» (ИП Морозов П.В.)
Горнолыжный комплекс «Квань»
Калужский ТЮЗ – «Бренд года-2019»


Признание театр получил в год своего 55-летия
Культурная жизнь любого города неповторима, как и атмосфера, этот город окружающая. В этом отношении Калуга абсолютно заслуженно находится в категории тех географических точек, в которые хочется возвращаться снова и снова.

Пройдя по ее старым, пронизанным самой историей улицам, запоминаешь адреса, где впечатления были особенно яркими, где соединяются прошлое и настоящее, где торжествует русская культура. Среди таких страниц богатой городской летописи – Театральная, 36. Здесь расположен Калужский областной Театр юного зрителя. Театр для всех.
Большинство спектаклей, представленных в этих стенах, – явление уникальное, гармонично сочетающее в себе художественно-просветительские и воспитательные функции.

Сложность и тонкость Калужского Театра юного зрителя в том, что он не боится пользоваться различными средствами воздействия, в зависимости от возраста своего зрителя. Более того – все эти средства ему по плечу. Создать и сохранить гармонию в душе ребенка, помочь его самоутверждению в мире подлинных культурных ценностей – это совсем непростой путь. И он становится возможным благодаря дружеским отношениям с Калужским ТЮЗом.
Не менее важной остается и работа главного режиссера театра – заслуженного работника культуры Калужской области Михаила Визгова. Ведь ТЮЗ выполняет роль площадки для воспитания новых актерских кадров – созданная стараниями Михаила Алексеевича студия дает возможность талантливым юным калужанам с самых малых лет попробовать свои силы на сцене.

Много лет подряд Театр юного зрителя выдвигается калужанами в качестве претендента на победу в ежегодном региональном конкурсе в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг «Бренд года». Решение о присвоении этого высокого звания принимается не только по итогам интернет-голосования.
Помимо него газета «Комсомольская правда» в течение года проводит опросы среди горожан и представителей экспертного сообщества. Звание будет присуждаться в 13-й раз. Участие в конкурсе – возможность получить объективную оценку своей работы.

Эта премия давно стала символом народного признания и успеха компаний Калужской области, а театр признавался победителем ежегодно, с 2010 по 2018 год. Ныне Калужский областной Театр юного зрителя – вновь в числе самых достойных фирм, учреждений и предприятий нашего региона.

Как нас найти:
«EXPRESS» в большом городе

Крупнейший языковой центр Калужской области уже больше 15 лет постоянно развивается и пользуется доверием своих частных и корпоративных клиентов.
Как Центру иностранных языков «EXPRESS» удается держать марку и каждый год повышать качество услуг?

Каждый день в стенах Центра студенты изучают английский, немецкий, французский и менее распространенные языки: китайский, испанский, итальянский, чешский, корейский и турецкий. Встречалось ли вам такое разнообразие в другой языковой школе Калуги? Определенно, нет.
В «EXPRESS» вы обучаетесь у квалифицированных преподавателей с большим опытом работы.

Методисты Центра регулярно проводят тренинги и семинары для преподавателей и строго следят за учебным процессом. Коммуникативная методика, используемая на занятиях, позволит вам заговорить на иностранном языке уже с первых уроков! В «EXPRESS» приходят и ученики с внушительным багажом знаний, которых привлекают занятия по Skype с носителями языка из Великобритании и США.

Всероссийские интернет-олимпиады от «EXPRESS» в 2019 году порадовали заданиями по 9 предметам, а яркие сертификаты об успешном участии в Олимпиадах украшают портфолио участников не только из Калужской области, но и по всей стране.

Специалисты Центра точно и в кратчайшие разумные сроки выполнят письменный перевод документов и текстов любой тематики, предоставят устных переводчиков, проведут экскурсию на иностранном языке.
Для иностранных граждан в Центре проводятся экзамены для получения патента, РВП, вида на жительство или гражданства РФ, а также основательная подготовка к сдаче этих экзаменов.

Желаете сдать экзамен на знание английского языка и получить сертификат международного образца? Обращайтесь в «EXPRESS»! Четыре раза в год здесь проводится международный экзамен «Pearson Test of English» (PTE). Центр является аккредитованным пунктом приема PTE, поэтому для того, чтобы получить заветный сертификат, жителям Калуги не придется покидать пределов родного города.

Как нас найти:
  • г. Калуга, ул. Суворова, 121, оф. 415
  • 8 (4842) 54-85-40
  • 8 (800) 707-19-40
  • info@lingvocenter.ru
  • www.lingvocenter.ru
Сфера услуг и торговли
ООО «АВЕС-Калуга»
АО «Международный аэропорт «Калуга»
«Мастер потолков» (ИП Прудников А.С.)
ООО «Терра-Д» (ТЦ «Новый дом»)
Управляющая организация «Развитие Региона»
ООО «КБК ГЕО»
Калужский филиал ПАО «Ростелеком»
Сеть строительно-торговых центров «Белый дом»
ООО «Центральный городской рынок КАЛУГА»
ООО «Макснет Системы»
«Мастер потолков»: качество, проверенное временем


С каждым годом все больше калужан предпочитают ­натяжные потолки для отделки квартиры.

Как привнести в декор своего дома изюминку? Этим вопросом задаются многие. Один из вариантов сделать внутреннее пространство комфортным и красивым — натяжные потолки. Они смотрятся элегантно, подходят к любому интерьеру, а служат много лет.

Безопасность и долговечность
Исполнительный директор фирмы «Мастер потолков» Эмин Джабаров ответил на вопросы, которые больше всего волнуют тех, кто решил впервые установить в своей квартире натяжной потолок.

— Везде ли можно это сделать?
— Конечно! В спальне, ванной, на кухне и даже в бассейне — везде, где температура не падает ниже нуля.

— Не будет ли помещение ­казаться от этого ниже?
— Если установить глянцевые потолки, то будет казаться, что помещение стало даже выше! А вообще, в большинстве случаев потолок опускается на 5–6 см. Если в квартире низкие потолки и важно сохранить высоту, есть возможность добиться, чтобы он опустился всего на пару сантиметров.

— Насколько натяжные потолки безопасны и могут ли они вызывать аллергию?
— Не стану ручаться за весь рынок натяжных потолков, думаю, что правильнее говорить о том, в чем я могу быть полностью уверен. ­«Мастер потолков» предлагает абсолютно безопасную и гипоаллергенную продукцию. Это не просто слова — любой желающий может проверить информацию на сайте Росаккредитации. Также клиент может сдать образец любого полотна на анализ в лабораторию ­Роспотребнадзора. Каждые полгода мы по собственной инициативе сдаем образцы всех используемых нами полотен на исследование в Государственный центр гигиены и эпидемиологии. Все полотна, которые мы предлагаем, гипоаллергенны и рекомендованы к применению в детских и даже в лечебных учреждениях. В отдельную линейку (Ecoline) мы выделили гипоаллергенные потолки с антигрибковым ­покрытием. Именно эти полотна были выбраны для установки в «Клинике семейной медицины», в МНТК «Микрохирургия глаза», в школе «Кошелев-проекта».

— Каков срок службы натяжного потолка?
— Гарантийный срок — 20 лет. Первые потолки, которые мы установили еще в 2006 году, до сих пор прекрасно служат. Так что мы эти цифры скоро подтвердим на практике.

— Что вы делаете, чтобы ­клиент остался доволен?
— Клиент всегда прав! Это железное правило нашей компании. Мы любим своих клиентов и готовы предложить им все необходимые услуги.

Весь наш коллектив и я лично стараемся сделать все, чтобы клиент остался доволен. Например, мы всегда обзваниваем заказчиков после монтажа, спрашиваем, есть ли замечания. Мы реагируем на все отзывы, решаем нестандартные вопросы клиентов на уровне ­руководства. На нашем сайте даже указан прямой номер руководителя отдела контроля качества. Я периодически сам выезжаю на монтаж для выборочной проверки установки. Премия сотрудникам и система зарплат построены на мотивации и зависят от количества положительных ­отзывов.

Получение премии «Бренд года», смею надеяться, свидетельствует о том, что наши клиенты это видят и оценивают позитивно. Спасибо вам за это! Спасибо всем нашим клиентам за то, что выбрали «Мастер потолков». Мы любим вас и всегда ждем!

Нам доверяют
Телефон: +7 (4842) 92-22-65
Г. Калуга, ул. Ленина, 102
г. Калуга, ул. Театральная 6.
kaluga.vippotolok.ru
Доверяете лучшим? Лучшие – рядом!
Автосалон «АВЕС-Калуга» является официальным дилером LADA в Калужской области с апреля 2015 года
«АВЕС-Калуга» входит в Группу компаний «Зерновая, 52», начавшую свою историю в 2005 году. В ее составе также официальный дилер Renault «Автосалон Престиж» и малярно-кузовной центр «Престиж-К».

Автосалон «АВЕС-Калуга» был открыт в нашем регионе в 2010 году как официальный дилер марки Peugeot. За долгие годы своей деятельности, основываясь на стандартах ведущих автомобильных брендов, мы выработали несколько важных принципов, которые помогают нам работать и удовлетворять потребностям наших клиентов.

Порядочность
Мы выполняем свои обязательства перед клиентом.

Профессионализм
Наши сотрудники ежегодно проходят сертификацию и обучение в специализированном учебном центре «LADA Академия».

Качество
При проведении всех видов работ применяются только оригинальные запасные части, расходные материалы и аксессуары. Качество и своевременность выполненных работ отвечают всем требованиям и стандартам.

Надежность
Наше гарантийное и постгарантийное обслуживание обеспечивает надежное состояние вашего автомобиля, а застраховав свой автомобиль сразу после покупки в салоне, вы получаете гарантированную защиту от всех неприятностей, которые могут случиться на дороге.

Дружелюбие
Нам важно, чтобы каждый клиент был доволен нашей работой, чтобы в беседах с друзьями о нас говорили: «АВЕС-Калуга» — классные ребята!» Каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход. С вами будет общаться персональный консультант, который лично контролирует процесс подготовки вашего автомобиля до момента его выезда из дилерского центра.
В автосалоне «АВЕС-Калуга» вы сможете приобрести любое авто из модельного ряда LADA: Vesta, Granta, XRAY, Largus, 4x4 (Нива).
При покупке автомобиля вы можете совершить пробную поездку на всех представленных моделях, воспользоваться программой льготного кредитования на выгодных условиях или стать участником специальных стимулирующих программ, направленных на помощь в приобретении нового автомобиля по схемам «трейд-ин», «лизинг» и других.

Наш дилерский центр проходит ежегодную сертификацию согласно требованиям АО ­«АвтоВАЗ» и альянса «Renault-Nissan».

Девиз бренда LADA — «Новые горизонты». По итогам 2018 года «АВЕС-Калуга» занял 1-е место в категории «Лучший дилер в Центральном федеральном округе», а также вошел в топ‑10 лучших дилеров России, заняв 9-е место среди 300 центров по всей России. Мы не останавливаемся на достигнутых результатах. В наших планах на будущее — укрепить свои лидирующие позиции по продажам новых автомобилей, запасных частей и по оказанию сервисных услуг, сохраняя высокое качество обслуживания каждого клиента.

Обращайтесь в автосалон LADA «АВЕС-Калуга» на Зерновой, 52, и убедитесь сами, почему клиенты предпочитают приобретать и обслуживать автомобили именно у нас! Мы ждем вас в нашем официальном дилерском центре по адресу: г. Калуга, ул. Зерновая, 52.

Хотелось бы поблагодарить участников опроса, отдавших свои голоса за наш дилерский центр.

С уважением, ваш «АВЕС-Калуга».
«КБК ГЕО» - СПЕЦИАЛИСТЫ В СВОЕМ ДЕЛЕ!

Уже 12 лет компания ООО «КБК ГЕО» помогает калужанам решать любые вопросы в сфере кадастровых и землеустроительных работ.
Благодаря профессиональной работе сотрудников компания хорошо зарекомендовала себя на рынке кадастровых услуг. Именно поэтому в номинации «Сфера услуг и торговли» калужане отдали свои голоса компании «КБК ГЕО».

С 2007 года компанией «КБК ГЕО» были выполнены работы на 20 000 объектах Калужской области и за ее пределами. Было налажено сотрудничество с администрациями, учреждениями здравоохранения, торговли, промышленными предприятиями и т.д. Были заключены договоры с многими крупными заказчиками. Вот лишь некоторые из них:

  • ОАО «Калужский турбинный завод»
  • ЗАО «КЗСМ»
  • ПАО «Газпром нефть»
  • ГП «Калугаоблводоканал»
  • ФЛ «Тарусамеж­райгаз»
  • ГК «Астрал»
  • ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»
  • ООО «Винагроснаб»
  • X5 Retail Group
  • Welna
  • ООО «Антей Агро»
  • Lobaev Arms.

Специалисты компании «КБК ГЕО» всегда готовы помочь в оформлении документов на земельный участок или объект капительного строительства. Здесь вы можете заказать межевой или технический план, акт обследования, вынос границ земельного участка на местности, схему расположения земельного участка, топографическую съемку, землеустроительную экспертизу и проч. Главный офис находится в центре Калуги. Также на территории Калужской области есть четыре филиала компании, куда могут обратиться клиенты: в Обнинске, Жукове, Тарусе и в Кондрово.

Обращайтесь за помощью к профессионалам!

e-mail: oookbk@mail.ru
www.kbkgeo.ru

Адреса наших офисов
г. Калуга
  • ул. Кирова, 20, оф. 201 (ТЦ «Галерея», вход со стороны ул. Рылеева, 2-й эт.)
  • +7 (4842) 40-00-51
  • +7 (919) 033-06-09

г. Обнинск
  • просп. Маркса, 70, ТЦ «Капитал», 4-й эт., оф. 405
  • +7 (930) 758-35-23
г. Жуков
  • ул. Коммунистическая, 4
  • +7 (930) 758-35-23

г. Кондрово
  • пл. Центральная, 3, ТЦ «ИМПЕРИАЛЪ», 1-й эт.
  • +7 (910) 606-03-50
  • +7 (919) 033-06-09
г. Таруса
  • ул. Луначарского, 29
  • +7 (48435) 2-53-76
«Развитие Региона» – выбор калужан
Управляющая компания «Развитие Региона» признана брендом года в номинации «Сфера услуг и торговли»
Современное жилищное законодательство дает жителям многоквартирных домов право самим решать, какую именно управляющую компанию выбрать.

Логичный итог добросовестного труда
Определенным показателем и итогом многолетней работы ­стало то, что собственники теперь сами обращаются в управляющую компанию «Развитие Региона» с просьбой взять в управление их дома и помочь с решением накопившихся проблем. Речь идет не только о решении технических задач, связанных с эффективной работой и эксплуатацией всех ­систем дома, но и о создании комфортной среды проживания людей. И, что немаловажно, о взаимодействии управляющей компании и совета многоквартирного дома, его жителей.

Слышать друг друга
Существует обширная положительная практика обратной связи управляющей компании «Развитие Региона» с жителями и собственниками: от традиционных способов — проведения общих собраний — и до общения в соцсетях и проведения семинаров.

Большое внимание уделяется взаимодействию с Советами многоквартирных домов. Управляющей компании и жителям очень важно слышать и понимать друг друга. Это позволяет быстро и эффективно решать возникающие вопросы.

Четыре базовых принципа
В своей работе управляющая компания «Развитие Региона» ориентируется на четыре основных принципа:

✔ стандартизация процессов управления и обслуживания,
✔ индивидуальный подход и обратная связь с собственниками,
✔ максимальная открытость ­перед ними,
✔ видение перспектив развития дома.

— Наша главная задача — создание и поддержание комфортных условий для жизни в многоквартирном доме, — говорит генеральный директор управляющей компании «Развитие Региона» Юрий Кобзарь.
Генеральный директор Управляющей компании «Развитие региона» Юрий Кобзарь:

— В этом году управляющая компания «Развитие Региона» получила награду «Калужский бренд–2019» в сфере услуг. В течение года корреспонденты «Комсомольской правды – Калуга» проводили опрос калужан, и среди тех, кому жители нашего города оказали такое высокое доверие, оказалась наша управляющая компания.

Мы благодарим всех жителей, участвовавших в опросе, и всех, отдавших голос за нашу организацию. Это высокая оценка нашей работы!
С «Новым Домом» – в добрый год

Как часто мы радуем близких новыми покупками и яркими подарками?
— Как можно чаще, — скажете вы. — Ведь вокруг столько возможностей для дела и чуда! Только руки прикладывай.

Так решили и в торговом центре «Новый Дом». Он всегда помогает калужанам преображать свои дома, наполняя их красотой, уютом и благополучием.

Торговый центр становится победителем премии «Бренд года» в номинации «Сфера услуг и торговли» уже в третий раз.

В торговом центре нового формата есть все — от гвоздя и керамической плитки до камина, люстры и мебели современного дизайна. На 25 тысячах квадратов собрано более 100 самостоятельных магазинов. Дух здоровой конкуренции особенно привлекает покупателей. Еще бы, ведь в одном месте можно купить, заказать и оформить все, что необходимо для создания принципиально нового пространства.

Особенно приятно, что торговый центр легко посетить всей семьей. В «Новом Доме» позаботились о ваших чадах, и, пока вы совершаете покупки, детки могут резвиться в специально отведенной игровой зоне: собирать конструктор, лепить. Здесь за ними и присмотрят.

Забота о доме и семье — крае­угольный камень и философия «Нового Дома» как предприятия. Именно поэтому каждый год здесь проводятся интересные социальные акции.
— Я не мыслю своей жизни без помощи людям, тем, кому она всегда нужна, — говорит директор ТЦ «Новый Дом» Елена Глобина. — И все мои коллеги — необычайно добрые и отзывчивые люди.

Онкологическое отделение детской городской больницы, Кондровский детский дом, Центр социальной и правовой помощи детям — только начало пути милосердия, по которому пошли «новодомовцы».

Новый год — самый ожидаемый и любимый праздник для каждого ребенка, уверены в «Новом Доме». Все стараются сделать своему драгоценному, лучшему и единственному чаду незабываемый подарок. Но есть дети, у которых никого нет. Так получилось — без виноватых…

Помните, в детстве в песочнице мы делились своими игрушками? Это хорошее умение потом неоднократно пригодилось в жизни и помогло понять, как многогранен и неоднозначен наш мир. Не будет лишним оно и сейчас.
С 1 декабря и до кануна Нового года в ТЦ «Новый Дом» пройдет ­суперакция.
Вы можете принести игрушки, сладости, книги, бытовую химию, заколки для волос, одежду и обувь любого размера для детей и подростков в возрасте от 0 до 18. Подарки могу быть как новые, так и в хорошем состоянии, если вашим детям уже не пригодятся.

Благотворительная акция тронет душу и сердце, если вы объясните своему ребенку, что есть детки, у которых нет таких красивых игрушек, как у него. И вместе решите поделиться частью своего счастья с кем-то другим.
Все собранные подарки и игрушки отправятся в Азаровский детский дом, в Центр «Берега» и Калужский дом ребенка. К детям, которых не обнимают мамы и папы. К детям, которым с каждым годом взросления все труднее верить в чудо. Но вы можете помочь им поверить.

К тому же благодаря этой акции вы дадите место счастью в своем доме. Будьте счастливы! Будьте добры!

  • г. Калуга, 1-й Академический проезд, д. 5. к. 1д.
  • Телефон: +7 (4842) 92–20–46.