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ТОП-5 лучших банков Калуги по версии www.kp40.ru

Ко дню банковского работника мы подготовили для наших читателей рейтинг финансовых учреждений.
В эти выходные, в воскресенье, 2 декабря, отмечается профессиональный праздник - День банковского работника. Несмотря на то, что эта дата неофициальная, сотрудники банковской сферы охотно его отмечают.

День 2 декабря был выбран Ассоциацией банков России в связи с тем, что в этот день в 1990 году был принят закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», положивший начало формированию современной банковской системы.

Через 12 лет этот документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», однако за 12 лет праздник прижился.

И в преддверии его мы составили ТОП на наш взгляд лучших банков, работающих в Калужской области. При выборе ориентировались как на позиции этих банков во всероссийской банковской системе, так и на авторитет, долготу присутствия в нашем регионе, степенью доверия к банку со стороны калужан.
Старейший в области

АО «Газэнергобанк»

Объединяя калужское
АО "Газэнергобанк" - лидирующий игрок на банковском рынке Калужской области, занимает первое место в региональном рейтинге по активам, кредитному портфелю, депозитам. Основан в 1995 году.

С 2005 года АО «Газэнергобанк» – участник государственной Системы страхования вкладов. С 2016 года АО «Газэнергобанк» входит в банковскую группу, центром которой является ПАО «СКБ-банк». В банковской группе несколько дочерних компаний: проектный офис SKB-Lab, сервис online-факторинга Ecombank и микрокредитная компания СКБ-финанс.

Акционер банковской группы - Группа Синара, это мощный финансово-промышленный холдинг. В Калужской области в составе холдинга кроме Газэнергобанк – завод «Калугапутьмаш», завод «Ремпутьмаш» и Людиновский тепловозостроительный завод.
Газэнергобанк сегодня:
  • 6 областей присутствия: Калужская, Смоленская, Тульская, Брянская, Московская, Псковская, 62 офиса обслуживания клиентов, 32 из которых в Калужской области
  • Около 180 банкоматов и терминалов в объединенной сети
  • Прозрачная структура собственности, высокие стандарты корпоративного управления
  • Основной оператор коммунальных платежей - свыше 500 тыс. коммунальных платежей ежемесячно, 70% из них - в Калужской области
  • Крупный работодатель - 894 сотрудника, 620 из которых - в Калужской области
  • Консервативный подход к управлению рисками - автоматизированный кредитный конвейер, обмен данными с крупнейшими БКИ
  • Высокая технологичность бизнеса - онлайн и мобильные сервисы, дистанционные каналы продаж
Особого внимания заслуживает яркий старт этого года – ДелоБанк - www.delo.ru

ДелоБанк — это современный digital-банк, созданный банковской группой АО «Газэнергобанк» и ПАО «СКБ-банк» на современной it-платформе и учитывающий актуальные потребности предпринимателей и бухгалтеров. По оценке агентства Markswebb Rank&Report, ДелоБанк занимает второе место во всероссийском рейтинге лучших интернет-сервисов для индивидуальных предпринимателей.
Контакты
г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4.
8-800-700-30-00
gebank.ru
Лицензия Банка России № 3252 от «04» сентября 2017 года.
Надежность - наша традиция

Банк «Элита»

Нам 27 лет

ООО банк «Элита» – региональный Банк с государственным участием, осуществляет свою деятельность в Калужском регионе с 1991 года. Собственниками банка являются: Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области и АО «Корпорация развития Калужской области». Факт принадлежности Банка к субъекту Российской Федерации повышает уровень доверия к Банку со стороны клиентов.

Вся работа Банка «Элита» направлена на создание репутации надежного партнера, которому доверяют. Доверие клиентов – главная движущая сила для нас. Очень радует, что с каждым годом число наших клиентов постоянно растет.

Региональная сеть Банка представлена 3 дополнительными офисами на территории Калужской области: в г.Обнинск, г.Сухиничи, г.Киров.
В рамках корпоративного направления мы предлагаем открытие расчетных счетов и подключение к системе «Банк-Клиент» бесплатно. В 2018 году Банк стал единственным из региональных банков финалистом ежегодного конкурса «Лучшая банковская программа для МСП-2018», проводимого торгово-промышленной палатой России при поддержке Ассоциации российских банков. Кредит «Развитие МСП-2018» пользуется особой популярностью, процентная ставка по данному продукту от 11% годовых.
*процентная ставка зависит от выбранной программы кредитования. Действуют программы: «Семейная ипотека, готовое жилье», «Строящееся жилье», «Перекредитование», «Целевой под залог», «Военная ипотека».
Главные преимущества наших кредитных продуктов для физических лиц:
  • конкурентные процентные ставки (для держателей наших зарплатных карт – ниже рыночных)
  • отсутствие любых комиссий по кредиту;
  • быстрота рассмотрения и принятия решения по выдаче кредита;
  • наличие дифференцируемых платежей (проценты начисляются на остаток долга);
  • возможность досрочного погашения кредита (без комиссий и штрафных санкций);
  • возможность ежемесячного погашения кредита без посещения банка для держателей зарплатных карт Банка;
  • минимальное количество документов для оформления кредита;
  • возможность оформления кредита без поручительства третьих лиц.
Контакты
г. Калуга, ул. Московская, 6
+7 (4842) 72-14-65
+7 (4842) 57-79-15 (для физ. лиц)
bankelita.ru
Лицензия №1399 от 24 октября 2018 г. Центрального банка РФ
клиент превыше всего

«Сбербанк»

Ставка на клиентоцентричность
На фоне острой конкурентной борьбы по ценовым параметрам, Сбербанк идет по другому пути – мы стремимся удовлетворить потребности клиента качеством и количеством различных сервисов. Мы активно развиваем свои цифровые возможности – так, сегодня около 90% наших банковских операций доступны онлайн, а сотрудники Сбербанка порой становятся для клиентов больше чем просто представители финансовой организации.

На фоне острой конкурентной борьбы по ценовым параметрам, Сбербанк идет по другому пути – мы стремимся удовлетворить потребности клиента качеством и количеством различных сервисов. Мы активно развиваем свои цифровые возможности – так, сегодня около 90% наших банковских операций доступны онлайн, а сотрудники Сбербанка порой становятся для клиентов больше чем просто представители финансовой организации.

«Cегодня Сбербанк делает ставку на клиентоцентричность. Это модель построения бизнеса, которая на постоянной основе ставит клиента в центр всех активностей. Главное здесь то, что при запуске нового продукта и услуги Сбербанк отталкивается не от собственной выгоды, а от потребностей клиента. По сути, мы создаем экосистему, создавая собственные стартапы и сотрудничая с крупными компаниями в сферах сервисов для ведения бизнеса, онлайн медицины, организации отдыха и туризма, информационных технологий. Представителем элемента нашей экосистемы стал наш собственный мобильный оператор Сбермобайл, недавно появившийся в регионе, и совместный проект с Яндексом «Беру». Новые сферы интересов банка не противоречат его основной деятельности, а совмещаются с ней, придавая ему новые, дополнительные возможности», – рассказал управляющий Калужским филиалом ПАО Сбербанк Сергей ЛУКИЯН.
Уже сегодня в центральном офисе (г.Калуга, ул. Кирова 21а), а также в районах области работает офис МФЦ «Мои документы», который осуществляет предоставление государственных услуг физическим и юридическим лицами по принципу одного окна. Сбербанк сотрудничает с застройщиками и службами недвижимости – найти выгодное предложение и оформить сделку уже можно в центральном офисе и тут же, при разовом обращении в банк, получить готовое решение по ипотеке. В октябре здесь же будет открыт офис обслуживания Федеральной налоговой службы, что позволит предпринимателям решать большую часть бизнес-вопросов в одном месте, в том числе, регистрировать юридические лица и ИП.

15 ноября в Сбербанке стартовала акция для тех, кто регулярно оплачивает платежи ЖКХ картой банка. Чтобы стать ее участником, необходимо в период с 15 ноября по 15 декабря совершить три платежа по оплате ЖКХ через Сбербанк, используя для оплаты дебетовую карту Среднерусского банка ПАО «Сбербанк». Победители будут определены в период с 16 по 20 декабря включительно. Главный приз – три тысячи рублей.
Контакты
Центральный офис:
г. Калуга, ул. Кирова, 21
8 800 555‑55-50
www.sberbank.ru
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1481 от 11 августа 2015 года.
все услуги в одном месте

«Ваш Финансовый помощник»

В Калуге открылся офис современного банковского агента
Банк как супермаркет
Компания "Ваш Финансовый помощник" работает по передовой бизнес-модели так называемого финансового супермаркета.

Для клиента это означает возможность быстро и без очередей и комиссий оплатить услуги ЖКХ, по себестоимости оформить страховку, получить ипотеку или совершить денежный перевод. И, конечно же, сделать выгодные вложения. «Ваш Финансовый помощник», являясь платежным агентом, работает только с лучшими предложениями от проверенных финансовых компаний и банков.

В честь открытия офиса в Калуге до 15 декабря можно сделать вклад с повышенной ставкой по сбережениям 14,8%* годовых (минимальная сумма 50000 руб.) или воспользоваться стандартной программой «Несгораемый %» со ставкой 13,8% (минимальная сумма 10000 руб.). Если же у вас есть солидные накопления от полумиллиона, то их можно положить под 20,5% годовых по программе «Максимальный +», подробности на сайте www.v-f-p.ru.

Деньги работают на вас
Для того, чтобы воспользоваться этими выгодными предложениями, необходимо вступить в Потребительское Общество Национального Развития, официальным агентом которого является "Ваш Финансовый помощник". Именно его специалисты грамотно приумножают средства клиентов, инвестируя их в развитие российских предприятий: отсюда и столь высокая доходность по вкладам.

Помимо максимально выгодной процентной ставки, клиент получает предельно мягкие условия. Так, при необходимости договор можно расторгнуть в любой момент с сохранением всех процентов по программе «Несгораемый %». Выплаты по доходам производятся раз в месяц или в конце срока, а получить их можно наличными в офисе либо переводом на карту любого банка. А сохранность сбережений гарантирует одна из крупнейших страховых компаний.

Ну а более подробно о продуктах компании "Ваш Финансовый помощник" можно узнать на сайте www.v-f-p.ru. А если все же остались какие-то вопросы, то получить на них исчерпывающие ответы всегда можно в офисе организации.

Подробнее о вкладах
*Условия по программе «Несгораемый %» сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (сокращенное название ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (сокращенное название ООО «ВФП»), на срок до 367 дней. Процентная ставка 14,8% годовых (13,8% годовых по программе «Несгораемый %» и +1% по акции «Увеличь свой доход», минимальная сумма сбережения - 50 000 руб.). Минимальная сумма сбережения по программе «Несгораемый %» (13,8% годовых) - 10 000 руб. Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса - 10 000 руб. по программе «Несгораемый %», 50 000 руб. - по программе «Максимальный %», «Максимальный %+». Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %», «Максимальный %+». Пополнение возможно в первые 6 месяцев с даты заключения Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора по программе «Несгораемый %», но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программам «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе, либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %» и «Максимальный %». Проценты подлежат выплате по окончанию срока действия Договора вместе с суммой займа по программе «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить Общество в следующем порядке: если истребуемая сумма до - 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет Общество за три рабочих дня; если истребуемая сумма свыше - 50 000 руб., то Пайщик уведомляет Общество за тридцать рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по программе «Несгораемый %» - % рассчитываются исходя из фактического срока, указанного в Договоре. При досрочном расторжении Договора по программам «Максимальный %» и «Максимальный %+» - по ставке 7,25% годовых, если денежные средства находятся у Заемщика более 90 дней; по ставке 0,1% годовых, если денежные средства находятся у Заемщика менее 90 дней. Предложение действует только для Пайщиков Общества. Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Программа партнера ПО «ПО-НР», ОГРН 1187746258259. Сбережения и финансовые риски застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326. Не является публичной офертой. На правах рекламы ООО «ВФП», ОГРН 1177746436746. Срок действия условий и акций уточнять по телефону: 88007077499.
Контакты
г. Калуга, ул. Площадь Победы, дом 2
8-800-707-74-99 звонок бесплатный.
Офис работает ежедневно,
в будние дни с 9:00 до 21:00
в выходные с 10:00 до 18:00
www.v-f-p.ru
Лидирующий игрок

«Фора банк»

Из Калуги, но не только в Калуге
    Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) – универсальный коммерческий банк, работающий более 25 лет. Входит в ТОП-100 ведущих банков России и
    включен Центральным банком в перечень кредитных организаций, имеющих право обслуживать предприятия стратегических отраслей.

    Партнер Российского союза промышленников и предпринимателей, участвует в проектах частно-государственного партнерства.

    Участник Системы обязательного страхования вкладов населения, брокер Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), участник расчетной системы SWIFT, а также Член Ассоциации российских банков.

    «ФОРА-БАНК» имеет широкую филиальную сеть и географию присутствия: 104 подразделения в 16 регионах России.

    Филиал в Калуге открыт в 2002 г., и за время своей деятельности он зарекомендовал себя как надежный и стабильный финансовый партнер.
    Калужский филиал ФОРА-БАНКА располагает офисами в Калуге и Калужской области, а также в Московской и Тульской областях.

    Во всех регионах своего присутствия он является членом региональных Торгово-промышленных палат.

    Услуги для населения:
    • вклады: с удобными и выгодными условиями, основные из которых: размер процентной ставки, валюта и срок вклада, возможность его пополнения и снятия части суммы вклада;
    • кредитование: ипотечные кредиты, рефинансирование, потребительские кредиты без залога и под залог имущества.
    • банковские карты:
    • дебетовые, в том числе специальная карта, позволяющая получать возврат денежных средств от суммы любой совершенной по карте покупки и в рамках сезонных предложений, и кредитные, в том числе и с бесплатным периодом пользования заемными средствами
    • денежные переводы
    • валютно-обменные операции
    • аренда банковских ячеек
    • прием коммунальных платежей
    Услуги для бизнеса:
    • расчетно-кассовое обслуживание
    • кредитование
    • депозиты
    • зарплатные проекты
    • корпоративные карты
    • торговый эквайринг
    • валютные операции
    Контакты
    Центральный офис Филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
    г. Калуга, ул. Воронина, д.4
    тел. 701-000
    www.forabank.ru
    Фора-банк: Генеральня лицензия ЦБ РФ №1885 от 03.12.2014г.