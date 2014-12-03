ТОП-5 лучших банков Калуги по версии www.kp40.ru

Банк как супермаркет
Компания "Ваш Финансовый помощник" работает по передовой бизнес-модели так называемого финансового супермаркета.
Для клиента это означает возможность быстро и без очередей и комиссий оплатить услуги ЖКХ, по себестоимости оформить страховку, получить ипотеку или совершить денежный перевод. И, конечно же, сделать выгодные вложения. «Ваш Финансовый помощник», являясь платежным агентом, работает только с лучшими предложениями от проверенных финансовых компаний и банков.
В честь открытия офиса в Калуге до 15 декабря можно сделать вклад с повышенной ставкой по сбережениям 14,8%* годовых
(минимальная сумма 50000 руб.) или воспользоваться стандартной программой «Несгораемый %» со ставкой 13,8%
(минимальная сумма 10000 руб.). Если же у вас есть солидные накопления от полумиллиона, то их можно положить под 20,5% годовых
по программе «Максимальный +», подробности на сайте www.v-f-p.ru
.Деньги работают на вас
Для того, чтобы воспользоваться этими выгодными предложениями, необходимо вступить в Потребительское Общество Национального Развития, официальным агентом которого является "Ваш Финансовый помощник". Именно его специалисты грамотно приумножают средства клиентов, инвестируя их в развитие российских предприятий: отсюда и столь высокая доходность по вкладам.
Помимо максимально выгодной процентной ставки, клиент получает предельно мягкие условия. Так, при необходимости договор можно расторгнуть в любой момент с сохранением всех процентов по программе «Несгораемый %». Выплаты по доходам производятся раз в месяц или в конце срока, а получить их можно наличными в офисе либо переводом на карту любого банка. А сохранность сбережений гарантирует одна из крупнейших страховых компаний.
Ну а более подробно о продуктах компании "Ваш Финансовый помощник" можно узнать на сайте www.v-f-p.ru
. А если все же остались какие-то вопросы, то получить на них исчерпывающие ответы всегда можно в офисе организации.