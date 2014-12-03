ТОП-5 лучших банков Калуги по версии www.kp40.ru

На фоне острой конкурентной борьбы по ценовым параметрам, Сбербанк идет по другому пути – мы стремимся удовлетворить потребности клиента качеством и количеством различных сервисов. Мы активно развиваем свои цифровые возможности – так, сегодня около 90% наших банковских операций доступны онлайн, а сотрудники Сбербанка порой становятся для клиентов больше чем просто представители финансовой организации.



На фоне острой конкурентной борьбы по ценовым параметрам, Сбербанк идет по другому пути – мы стремимся удовлетворить потребности клиента качеством и количеством различных сервисов. Мы активно развиваем свои цифровые возможности – так, сегодня около 90% наших банковских операций доступны онлайн, а сотрудники Сбербанка порой становятся для клиентов больше чем просто представители финансовой организации.



«Cегодня Сбербанк делает ставку на клиентоцентричность. Это модель построения бизнеса, которая на постоянной основе ставит клиента в центр всех активностей. Главное здесь то, что при запуске нового продукта и услуги Сбербанк отталкивается не от собственной выгоды, а от потребностей клиента. По сути, мы создаем экосистему, создавая собственные стартапы и сотрудничая с крупными компаниями в сферах сервисов для ведения бизнеса, онлайн медицины, организации отдыха и туризма, информационных технологий. Представителем элемента нашей экосистемы стал наш собственный мобильный оператор Сбермобайл, недавно появившийся в регионе, и совместный проект с Яндексом «Беру». Новые сферы интересов банка не противоречат его основной деятельности, а совмещаются с ней, придавая ему новые, дополнительные возможности», – рассказал управляющий Калужским филиалом ПАО Сбербанк Сергей ЛУКИЯН.

