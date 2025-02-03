Нас всё больше

Интерес к тактической медицине среди гражданских также растёт. И это происходит безотносительно к военным действиям и прилетающим вражеским дронам.



— Всё больше людей понимает, что умение помочь в беде может оказаться критически важным где угодно — ​дома, на улице, в магазине, в поезде, — ​рассказывает Вадим Лавриченко. — ​Иногда достаточно правильно уложить упавшего человека, чтобы он не скончался до приезда скорой, но многие не знают и этих простейших вещей. Человек может подавиться и не сумеет сам себе помочь, а ведь и для таких случаев есть отработанные приёмы и методы.



В АНО «Содружество» приходят за знаниями люди из самых разных кругов: студенты и бизнесмены, священнослужители и частные охранники. И даже врачи.



Обучением такмеду в Калуге занимаются уже несколько волонтёрских объединений, но и этого мало на фоне растущего интереса к теме экстренной помощи и самопомощи.



— Одна из стратегических задач на ближайшее будущее — ​создание в городе полноценных учебных центров, — ​делится депутат Гордумы Светлана Мартынова. — ​Вероятно, начнём с моего округа на Тайфуне, создадим там своего рода штаб, с которого и наладим масштабную работу. Это будет социальный стартап, который позволит в первую очередь воспитывать новых инструкторов. Дружественные волонтёрские команды получат приоритетное право учиться, чтобы передавать знания дальше по цепочке и обычным калужанам и тем, кто взаимодействует с силами СВО. Важно, что им не придётся проходить сложнейший и запутанный организационный маршрут, который довелось осилить «Содружеству».



— Хотим вовлечь в это движение и школьников, — ​делится Вадим Лавриченко. — ​Школьных медиков откровенно не хватает, а случится может что угодно. И дети будут при деле, и родителям спокойнее, что они не растеряются, если вдруг палец на занятиях порежут.