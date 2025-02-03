азбука губернатора
Первая пятилетка
Владислава Шапши от А до Я
13 февраля исполняется пять лет с момента вступления в должность главы региона.
Хотя Владислав Шапша работал с приставкой врио, от которой избавился после выборов в сентябре, но именно с этого дня в далёком 2020 году он возглавил регион.

2025-й станет последним годом его первого срока. В сентябре нас ждут выборы, в которых Владислав Шапша примет участие, о чем заявил на встрече с Президентом Владимиром Путиным, а со стартом очередного губернаторского года по традиции мы подводим итоги работы главы региона в рамках традиционного спецпроекта «Азбука губернатора».

Но на этот раз вспомним ключевые события не за предыдущий год, а за всю первую пятилетку Владислава Шапши.
Агропром – Губернаторство Владислава Шапши началось нелегко — с пандемии ковида, которая бросила всем нам до того никому не известные вызовы.
В 2024 году был поставлен очередной рекорд по надоям — ​600 тонн молока. Губернатор поставил цель взять миллионную планку.
На них пришлось отвечать абсолютно во всех областях, в том числе и в агропроме.

По состоянию на начало года сельское хозяйство чувствовало себя неплохо — давала о себе знать политика продовольственной безопасности, в рамках которой проводились серьёзные вливания в отрасль.

Пандемия внесла свои коррективы в работу аграриев, однако, несмотря на это, к концу года объём производства сельскохозяйственной продукции составил 53 млрд 950 млн рублей, что на 3,6% выше, чем годом раньше.

Калугастат привёл данные за 2024 год, и уже виден существенный рост объёмов производства в сельском хозяйстве. За 12 месяцев 2024-го он составил 92,8 млрд рублей.

Это плюс 72% к показателю за первый год губернаторства Владислава Шапши.
Беспилотные технологии
Тема БПЛА вошла в обиход россиян с неприятной — ​военной — стороны. Однако в Калужской области она, как некогда атом, приобрела мирную коннотацию.
В школах создаются специализированные классы по подготовке операторов беспилотников.
Владислав Шапша приступил к созданию в регионе кластера беспилотных систем, которые позволят сделать существенный скачок в грузоперевозках.

Калужские предприятия при господдержке уже разработали две модели БПЛА. Модель Т‑300 способна нести груз весом до 130 килограммов, а TFM‑15 перевозит до 15 кило.

Обе модели работают при температуре от –40 до +50 градусов, их ветроустойчивость — ​15 м/с, а дальность полёта — ​200 километров. TFM‑15 развивает скорость 130 км/ч., а Т‑300 — 170 км/ч. После запуска в серию их будет использовать «Почта России».

Помимо этого, в ссузах региона уже обучают управлению различными беспилотными аппаратами, а в 2025 году подписано соглашение с КФ МГТУ им. Баумана, на базе которого создаётся научно-производственный центр беспилотных авиационных систем.

15 компаний уже изъявили желание принять участие в этом проекте.
По состоянию на начало года 17 школ Калужской области уже оборудованы для обучения азам пилотирования. Также в Калуге с целью развития нового кластера провели межрегиональный форум «Беспилотная эволюция», всероссийский фестиваль «Дотянуться до неба», ряд соревнований по управлению и пилотированию беспилотников.

Но беспилотники — ​это не только небо. В Калужской области уже поставлен на серийное производство уникальный беспилотный снегоболотоход «Калужанин».
Ввысокие технологии
В августе 2024 года в Калуге уже в пятый раз прошёл форум «Цифровая эволюция», который организуется при участии и поддержке ведущих IT‑компаний страны. В нём принял участие глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Кампус Бауманского только начал работу, а на его базе уже готовят создать IT‑кластер.
Цель форума — ​обмен опытом, определение стратегий развития отрасли.

Ключевая тема этого года — ​новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в рамках которого будут внедряться новые цифровые платформы для оказания госуслуг.

О динамике развития этого форума говорит хотя бы число участников. Если в 2021 году на него прибыло около 650 IT‑специалистов, то в 2024-м — уже около тысячи.

В прошлом году все учебные процессы КФ МГТУ им. Баумана были перенесены в новый кампус в Пучково. Этот вуз — ​один из ключевых поставщиков кадров для IT‑отрасли страны, поэтому неудивительно, что именно здесь началась реализация проекта IT‑кампуса, который создаётся на базе Бауманки.

А в Центре для одарённых детей лагеря «Сокол» по инициативе губернатора уже третий год проходит Межрегиональная IT‑смена. Под Калугу съезжаются дети, увлечённые программированием.
Газификация
Программа газификации в стране стартовала в 2020 году. Она предусматривала проведение газовых сетей во все, даже самые отдалённые уголки нашей Родины.
Одна из самых-самых достопримечательностей Калуги. К тому же недавно отремонтированная
По данным на первый год губернаторства Владислава Шапши, в Калужской области было построено 176 км уличных газопроводов и возможность подключить газ получили несколько сотен домов.

Однако из года в год темпы растут в геометрической прогрессии. В 2021-м по программе газификации возможность техприсоединения к сети получили уже 2000 домовладений, через год — ещё 6500 домов.

Газовые станции расширялись, их пропускные способности увеличивались с заделом на десятилетия вперёд. В этом году завершается этап программы на 2020–2025 гг.

Согласно этому масштабному проекту, всего в Калужской области газ придёт в 18 064 домовладения и квартиры.
Дороги
Первый губернаторский срок Владислава Шапши однозначно запомнится дорожным строительством. Именно на период его губернаторства приходится завершение глобальных проектов..

Одна из самых-самых достопримечательностей Калуги. К тому же недавно отремонтированная
Среди самых важных — ​окончание реконструкции северного въезда в Калугу, запуск северного обхода, который замкнул объездную дорогу вокруг города.

Но, пожалуй, самый важный для калужан проект — ​реконструкция Синих мостов. Эта точка была главной головной болью областного центра много лет. Пробки здесь, порой часовые, помнят все автолюбители, живущие на Малинниках.

Вопрос их реконструкции из-за тотальных санкций в 2022 году на какое-то время подвис в воздухе и возникла угроза переноса работ, однако Владислав Шапша нашёл возможность и деньги на то, чтобы они начались.

В силу объективных причин реконструкция продлилась дольше запланированного срока, однако в конце 2024 года движение по обновлённому участку было запущено. А в начале 2025-го по Синим мостам снова пошли троллейбусы.
Единство
С самого начала СВО в Калужской области организовали систему помощи и поддержки всех, кого затронули эти события.
Владислав Шапша и глава ЛНР Леонид Пасечник. Калужская область взяла шефство над городом Первомайском Луганской Народной Республики, и губернатор не раз был там с визитом.
Но это началось ещё до старта спецоперации. Калужская область стала одной из первых, кто принял беженцев из ЛНР и ДНР. Затем в наш регион стали прибывать эвакуированные из Белгородской области. Многие калужане бесплатно предоставляли им жильё в своих домах и квартирах.

По мере продвижения наших бойцов и освобождения территорий поток гуманитарной помощи увеличивался. Калуга взяла шефство над городом Первомайском Луганской Народной Республики. Мы до сих пор восстанавливаем там социальные объекты и инфраструктуру.
Когда началось вторжение в Курск, Калужская область приняла несколько сотен беженцев оттуда.

Многие местные жители не смогли остаться в стороне от событий на Украине. Весной 2022 года, ещё до объявления частичной мобилизации, в военкоматы пошёл поток добровольцев.

Среди них — ​потомок Героя СССР Мелитона Кантария, водрузившего знамя над рейхстагом, калужанин Георгий Кантария. Он одним из первых отправился на фронт.

Пополнили ряды бойцов спецоперации и мобилизованные. Часть из них служит в Калужском тяжёлом гаубичном дивизионе им. Г.К. Жукова, который входит в состав 10-го танкового полка. 16 января президентским указом Владимир Путин присвоил ему звание Гвардейского.
Жилье
В Калужской области жильё всегда строилось быстрыми темпами. Но именно при Шапше взят показатель в миллион квадратных метров.
Одно из важных достижений: программа переселения из аварийного жилья завершилась на два года раньше срока.
Это случилось в 2023 году, по итогам которого строители ввели в эксплуатацию 1 миллион 119 тысяч «квадратов» жилья.

— Нам удалось добиться этого благодаря поддержке президента страны, Правительства РФ, — ​сказал по этому поводу губернатор.

Другое событие, которое нельзя не упомянуть, — ​досрочное завершение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Она должна была завершиться в течение 2025 года, но жильцы всех запланированных к расселению домов переехали в новые квартиры двумя годами раньше.
Здравоохранение
Ещё в 2020 году, когда Владислав Шапша только стал у руля региона, именно развитие здравоохранения он назвал главным приоритетом своего губернаторства.
За время первого губернаторского срока В. Шапши калужская скорая помощь выбилась из аутсайдеров и стала одной из лучших в стране.
Ещё в 2020 году, когда Владислав Шапша только стал у руля региона, именно развитие здравоохранения он назвал главным приоритетом своего губернаторства.

В то время набирала обороты реформа регионального здравоохранения, но пандемия внесла свои коррективы.

И одной из первейших глобальных задач, на которые Владиславу Шапше удалось найти средства на федеральном уровне, стало строительство ковидного госпиталя. Его возвели в кратчайшие сроки и буквально нашпиговали современным оборудованием.

Вопреки ворчанию скептиков, после пандемии госпиталь не зачах, а продолжил свою работу. Только за первый год он принял 5000 пациентов.
На сегодня госпиталь остаётся главной инфекционной больницей региона. Его перепрофилировали для лечения острых и хронических инфекций при сердечно-сосудистых, неврологических и других осложнениях.

В больнице работают кардиологическое, неврологическое, гинекологическое и хирургическое отделения. Открыто отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения. Оно стало клинической базой НМИЦ кардиологии имени Е.И. Чазова.

Одно из крупных достижений в медицине, которое смело можно записывать в актив Владислава Шапши, это служба скорой помощи.

В феврале 2020-го к этой службе накопилось огромное количество претензий, она была одной из худших в стране.

Но ряд решений, в том числе управленческих, привёл к тому, что уже в 2023 году наша скорая была признана одной из лучших в России, а по ряду показателей — самой лучшей.

Владислав Шапша отреагировал на эти победы как должно. Главврач скорой Анна Чернова, при которой ведомство и добилось таких успехов, сразу после новогодних праздников была назначена министром здравоохранения Калужской области.
Инвестиции
В 2022 году после беспрецедентных санкций и ухода западных инвесторов Калужской области пророчили тяжёлые времена и спад инвестиций. Однако пессимисты, что называется, накаркали обратное.
Несмотря на санкции, приток инвестиций в регион не ослабевает.
После небольшого проседания из-за остановки автокластера региональная экономика возобновила рост, который продолжается до сих пор.

Конечно, во многом благодаря инвестициям, которые потекли в регион из других, незападных источников.

По традиции подписание самых крупных инвестиционных соглашений ежегодно приурочивали к ПМЭФ.

В пока ещё пандемийном 2021 году губернатор Владислав Шапша подписал соглашения на 40 миллиардов рублей.

В 2022 году, несмотря на раскручивающийся маховик беспрецедентных санкций, на ПМЭФ было подписано десять соглашений на сумму 70 миллиардов рублей.

Ещё через год подписываются соглашения об инвестициях на 76 млрд, а в 2024-м — ещё на 80 млрд рублей.

В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Калужская область в прошлом году поднялась на шестое место среди 85 регионов России.
Кино
При Владиславе Шапше Калужская область продолжила укреплять свой статус кинорегиона.
Фестиваль «Циолковский», который ежегодно проводится в Калуге в День космонавтики, стал событием в мире кино.
В Калуге заблистал международный фестиваль кино о космосе «Циолковский», который теперь ежегодно проводится в День космонавтики, 12 апреля. В нём принимали участие такие кинозвёзды, как Фёдор Бондарчук, Игорь Угольников.

В этом году «Циолковский» пройдёт в пятый раз.
А наш Перемышльский район прославил на всю стражу сериал «Жуки», ставший мегапопулярным в стриминговых сервисах.

Актёры Калужской драмы всё чаще мелькают в различных сериалах на ТВ. Медынский «Военфильм» продолжает выдавать массу патриотического кино, и как вишенка на этом киноторте — ​выход на большие экраны страны исторической драмы «Злой город» об обороне Козельска.

Прокат стартовал в российских кинотеатрах 30 января, но предпремьерный показ, в котором принял участие губернатор, состоялся ещё в декабре в Козельске.
Логистика
Согласно преданию, Свято-Лаврентьев монастырь был основан на месте деревянного храма в честь Рождества Христова, известного с XV века. Этот храм посещал праведный Лаврентий Калужский.

Логистический хаб «Ворсино» находится на пересечении двух крупных международных торговых артерий: «Север – ​Юг» и «Новый Шёлковый путь».
Калужская область остаётся важнейшим транспортным узлом России, а логистичекий хаб «Ворсино» — настоящими воротами между Азией и Европой.

«Фрейт Вилладж Ворсино» стал опорным терминалом в международном транспортном коридоре «Новый Шёлковый путь». Используется он и для экспорта продукции в Китай, а также в другие страны Азиатского региона.

В 2022 году Калужская область присоединилась к международному проекту «Север-Юг», и «Фрейт Вилладж Ворсино» вошёл в список опорных терминалов и на этом маршруте.

Транспортный путь «Север – ​Юг» протяжённостью 7200 километров пролегает от Санкт-Петербурга до западного побережья Индии — ​города Мумбаи.

Таким образом, на сегодняшний день Калужская область находится на пересечении двух главных торговых путей страны: Север – ​Юг и Восток – ​Запад.
Молодёжь, во даёшь!
В последние годы в Калужской области произошёл качественный рывок в области молодёжных инициатив. Наши юные земляки гремят на всю страну со своими проектами и победами во всевозможных конкурсах.
Молодёжь в последние годы одерживает блистательные победы во всероссийских конкурсах.
Чего стоит фурор, который произвели калужане в прошлом году на всероссийском конкурсе «Большая перемена», ежегодно проходящем в «Артеке»!

16 школьников из Калужской области стали его победителями и призёрами. Из них девять ребят — ​воспитанники «Созвездия».

Причём годом раньше победить удалось только четверым школьникам из Калужской области.

Из тех 16 ребят и девчат, которые блистали в «Артеке» в прошлом году, пятеро калужан стали победителями первой степени.

Они получили в качестве призов от 200 тысяч до одного миллиона рублей на развитие тех проектов, которые лидировали в конкурсе.
Наши защитники
Калужской области никогда бы не удалось справиться с новыми вызовами без людей, которые отдают свои жизни ради других.

Программы поддержки военнослужащих постоянно корректируются для увеличения региональных выплат.
В 2020 году это были врачи, которые, рискуя жизнью и здоровьем, работали в красных зонах. Со стартом СВО ими стали мобилизованные, добровольцы, ушедшие на фронт.

Правительство Калужской области, в свою очередь, поддержало этих людей материально.

Когда разразилась пандемия, медикам назначили дополнительные выплаты, которые вывели зарплату врачей на гораздо более достойный уровень, чем это было раньше. Профессия врача, наконец, из просто престижной превратилась в высокооплачиваемую.

Существенно улучшилось и обеспечение больниц всем необходимым. Больницам передали множество транспорта, который до пандемии всегда был в дефиците.

С первых дней СВО в Калужской области в дополнение к федеральным ввели региональные выплаты уехавшим в зону боевых действий, и с каждым годом они растут.

Последнее повышение — 15 января этого года. Заключившим контракт с Минобороны единоразово выплачивают два миллиона рублей.
Не забывает региональное правительство и о поддержке тех, кто следит за порядком на территории Калужской области.

В этом году установлены ежемесячные региональные выплаты участковым, сотрудникам ППС и ДПС. Недавно дорожно-патрульной службе передали очередную партию транспорта — ​41 автомобиль.
Обогащаем РАН
— Наши учёные внесли значительный вклад в совершенствование науки и технологий, самые передовые идеи мы воплощаем на практике, — ​сказал Владислав Шапша о научном потенциале региона. И эти утверждения не пустой звук.
Калужская область занимает первое место в России по доле высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте.
Калужская область занимает первое место в стране по доле высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте — ​более трети.

Исследованиями и научными разработками в регионе заняты больше 11 тысяч научных сотрудников. В их числе — более 200 докторов наук и 800 кандидатов наук. Наиболее активно проводятся исследования в области радиационных технологий, биотехнологий, производственных технологий в машиностроении, в медицине.

В области работает более 20 научных организаций, четыре крупных научно-производственных предприятия, семь вузов, инновационные промышленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства.
Патриотизм
Несмотря на то что с начала пандемии, а затем и СВО сильно ограничены возможности отмечать важнейшие праздники, такие как День Великой Победы, Шапша и его команда смогли найти способы отдать дань памяти павшим воинам и реализовать патриотические инициативы.
В прошлом году над Калугой развернули огромный флаг России.
«Бессмертный полк», шествие которого уже несколько лет не проводится из соображений безопасности, все ещё живее всех живых. Он просто сменил формат.

Калужане каждый год 9 Мая меняют свои аватарки в соцсетях на фотографии фронтовиков. Рамки с портретами можно видеть в окнах многих домов.

А в прошлом году Калуга получила ещё один государственный символ, видимый на многие километры. На въезде в город со стороны Оки установлен флагшток с огромным флагом России.
Радиофарма
Отдельно в уже затронутом выше вопросе научного потенциала региона стоит тема радиофарма.
В 2025 году в Обнинске завершается строительство самого крупного в Европе завода радиофармпрепаратов.
Потому что во всём, что касается атомных технологий, в том числе и медицинских, Калужская область — признанный лидер в стране.

Именно в Обнинске — ​на родине мирного атома — ​открылась первая в России ядерная аптека, где по заявке врачей синтезируются радиофармпрепараты для конкретного пациента.

Также в регионе создана и успешно работает GMP‑лаборатория клеточных технологий, идёт синтезирование, производство и применение всего спектра радиофармпрепаратов, которые используются в мировой медицинской практике.

А самый амбициозный проект — ​строительство крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов. Его открытие состоится уже в этом году.

Помимо этого, в Обнинске создаётся Международный центр ядерного образования, с помощью которого Россия сможет готовить пятую часть всех «атомных» специалистов в мире.
Спорт
Одним из главных достижений команды Владислава Шапши в сфере спорта однозначно надо назвать хоккей.
В Калуге помимо роста числа массовых спортивных мероприятий появились новые виды спорта. Теперь у нас сразу три хоккейные команды и ежегодный марафон на набережной.
С открытием Дворца спорта и образованием в городе своей юношеской команды Калуга за несколько месяцев произвела настоящий фурор в хоккейной среде России.

Этому способствовали не столько победы наших хоккеистов, которые с наскока получили повышение в классе, сколько невероятная фанатская любовь и поддержка.

В Калугу зачастили ведущие спортивные корреспонденты, после того как местные СМИ в целом и мы в частности рассказали о переполненных трибунах на каждом матче.

В 2023 году, когда наши хоккеисты только начали битву за выход в дивизион «А» ЮХЛ (и по итогу сезона вышли в неё), ни одна домашняя игра ХК «Калуга» не обошлась без аншлага. Посмотреть домашние игры наших хоккеистов калужане приходили тысячами.

Местные трибуны набирали столько зрителей, сколько не бывает на многих матчах главного первенства страны — ​Континентальной хоккейной лиги.
Как итог, весь 2023 год спортивная пресса страны трубила о феноменальной любви калужан к спорту настоящих мужчин, снискав городу славу поистине хоккейного.

Но на этом руководство Калужской области не остановилось. Было принято решение о создании в Обнинске хоккейного клуба, который пойдёт по стопам триумфальной «Калуги» в ЮХЛ, а также клуба, который будет играть в Студенческой хоккейной лиге.
Технопарки
Несмотря на санкции, западные предприятия в технопарках Калужской области продолжили работу.
Несмотря на уход из России западного бизнеса, автокластер удалось перезапустить.
Постепенный перезапуск автокластера стал одной из основных задач Владислава Шапши после начала СВО в 2022 году и массового ухода западных производителей из России.

Какое-то время губернатор пропадал в командировках по стране и всему миру в поиске новых партнёров для автокластера.

Как результат, все автопредприятия региона на сегодняшний день выпускают продукцию под новыми брендами.

На бывшем «Вольво» делают российские грузовики «АМО», на бывшем заводе «Пежо-Ситроен» налажен выпуск Haval M6 и Peugeot С5, а на «Фольксвагене» вроде бы собирают Chery.

Информация о модельном ряде бывшего завода немецкого концерна до сих пор носит статус неофициальной, так как официальные лица как с российской, так и с китайской стороны до сих пор не подтверждают и не опровергают её. Цель — ​уберечь партнёров калужского завода от возможного применения к ним санкций.

Однако не единым автопромом жива Калужская область. Пресловутые санкции как ничто другое доказали это.

Ведь, несмотря на длительный вынужденный простой автопрома, экономика региона выдержала удар и довольно быстро оправилась от него благодаря другим производствам, в том числе и отечественным. Традиционная экономика Калужской области показывает высокие результаты наравне с новой.

Помимо автокластера кипит работа и в других технопарках. К примеру, в 2024 году началось расширение промплощадки особой экономической зоны «Калуга», куда продолжают приходить новые инвесторы. Развивается фармкластер, а также радиофармкластер, о котором мы говорили выше.
Увековечить память
Одно из главных событий во имя сохранения исторической памяти произошло в Калужской области в 2023 году.
Владислав Шапша поддержал обвинение в суде по делу о признании геноцидом зверств нацистов в период оккупации Калужской области.
Владислав Шапша в судебном процессе поддержал обвинение по делу о геноциде мирных граждан в период Великой Отечественной войны.

Несмотря на недоумения многих, эти процессы, проходившие по всей стране в регионах, которые пережили немецко-фашистскую оккупацию, имеют огромное значение для восстановления исторической справедливости.

Ведь, хотя очевидны людоедские зверства нацистов, до сих пор юридически они так и не признаны геноцидом. И судебный процесс, в ходе которого губернатор озвучил доказательства намеренности уничтожения мирного населения региона нацистами, позволил устранить этот исторический пробел.

В ходе нескольких заседаний суду предоставили доказательства массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и казней путём расстрела, повешения, сожжения заживо, уморения голодом и другими способами, а также создания концлагерей.
Фарма
О радиофарме мы уже говорили, но нельзя не отметить работу фармацевтического кластера в целом.
Фармкластер объединил больше 70 предприятий по производству лекарств.
Именно он не раз выручал региональную экономику в ходе первого срока Шапши.

Во время пандемии ковида он внёс существенный вклад в региональный валовой продукт, а с вводом санкций и остановкой автопрома именно он обеспечил наибольшую часть налоговых поступлений в бюджет.

На сегодня это мощнейший драйвер развития региональной экономики, который объединяет более 70 предприятий фармацевтической промышленности. Их число постоянно растёт.

К примеру, до 2027 года в Калужской области в дополнение к имеющимся откроются ещё два крупных завода по производству лекарств.
Хорошо летим
На начало первого губернаторского срока Владислава Шапши пришлись самые тяжёлые времена калужского аэропорта.
Аэропорт «Калуга» продолжает развитие. Вскоре взлётно-посадочную полосу ждёт удлинение.
Пандемия перекрыла кислород воздушной гавани Калужской области, заставив отказаться от многих планов. А в 2022 году последовал второй удар — ​санкционный.

Однако, несмотря ни на что, аэропорт при поддержке правительства оправился и сумел преодолеть тяжёлые времена, вернувшись к реализации имеющихся планов.

Как следствие, на начало 2025 года из Калуги осуществляются рейсы в Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Минводы, Минск, Сочи, Стамбул.

В конце 2024 года услугами аэропорта воспользовался миллионный пассажир.
В этом году запланировано открытие новых направлений. Самолёты из колыбели космонавтики отправятся в Киров, Баку, Батуми и другие, пока неназываемые направления.

Помимо этого, взлётно-посадочную полосу аэропорта удлинят, что позволит ему принимать большее количество типов самолётов.
Центр туризма
За первую пятилетку Шапши в Калужской области реализовано несколько проектов, которые серьёзно увеличили туристический потенциал региона.
Губернатор лично популяризирует новые туристические объекты, которые открываются в регионе. К примеру, на велосипеде он проехал десятки километров по Большой Калужской тропе.
Среди них, несомненно, «Новогодняя столица России», которой Калуга стала в 2021 году.
Сюда же можно отнести кулинарный фестиваль «Калуга. Улица. Еда», на который специально приезжают из других городов.

Проект «Сельское лето», который активно продвигался на рекламных площадках Москвы, позволил привлечь туристов в разные районы Калужской области.

Активно развивается проект «Большая Калужская тропа» — ​туристический маршрут по природным красотам региона.

Владислав Шапша лично прошёл 60 километров, а сегодня для нужд пешего туриста благоустроено 100 километров тропы: палаточные стоянки, места для пикников и т. п.

По завершении всех работ Калужская область получит туристический маршрут протяжённостью 200 километров.
Честность и открытость
С первых дней губернаторства Владислав Шапша потребовал от своих подчинённых максимальной открытости перед населением и обязал их оперативно давать разъяснения по каждому вопросу жителей Калужской области.
Открытость — ​один из главных принципов, который провозгласил губернатор, заняв свой пост. И сам регулярно проводит прямые эфиры с калужанами, и от подчинённых требует держать связь с народом.
У всех региональных руководителей от уровня главы района или поселения появились собственные странички в соцсетях, где они обязаны отвечать на все вопросы, интересующие народ. За соблюдением этого требования зорко следят в Центре управления регионом, в чьи задачи входит отслеживание народных чаяний и оперативная реакция властей на них.

Как надо работать в этом направлении, губернатор показал личным примером. В его телеграм-канале и на страничках соцсетей реакция на самые острые события и разъяснения по самым острым вопросам появляются так оперативно, как никогда раньше.

Как следствие, регулярные замеры федеральных ведомств конфликтного потенциала в регионах страны показывают, что Калужская область стабильно занимает место в зелёной зоне.

Регион не выходил из неё даже в периоды глобальных потрясений, которых наша страна за последние пять лет пережила немало.
Школы, вузы, детские сады
В Калужской области продолжается строительство новых образовательных объектов и завершаются старые проекты.
В регионе продолжают строить школы.
В 2023 году частично заработал кампус КФ МГТУ им. Баумана, а в 2024-м уже все учебные процессы перенесли туда.

Так как в центре Калуги освободились помещения, которые Бауманка занимала раньше, сегодня решаются вопросы о передаче их другим учебным заведениям.

В прошлом году наконец-то началось долгожданное строительство школы в микрорайоне Тайфун.

Всего в регионе с 2020 по 2025 год было построено 9 новых школ, на 8970 мест и 20 детсадов на 3540 мест.
Щит и меч
С началом СВО Калужская область, как и многие другие регионы, близкие к Украине, столкнулась с неведомым ранее вызовом — ​атаки беспилотников.
Небо Калужской области надёжно защищено системами ПВО, а Козельская ракетная дивизия — ​важнейший элемент ядерного щита страны.
К счастью, до сих пор удаётся обойтись без жертв среди гражданского населения. Военные удачно организовали защиту неба над Калужской областью, и беспилотники сбиваются расчётами ПВО.

А в помощь им областные власти приняли ряд законов, которые призваны не дать врагу возможность обнаружить места расположения систем, охраняющих наше небо, и обойти их.
В частности, было запрещено выкладывать в открытый доступ фото и видео работы систем ПВО, её итоги, а также пролёт беспилотников, места их падения.

Но главное, власть показала, что готова жёстко отслеживать нарушение этого запрета. В прошлом году после очередной атаки в сети стали появляться видеоролики прилётов. Но уже на следующий день власти опубликовали другие видео — ​с извинениями от тех, кто нарушил запрет, и призывом не повторять их ошибок.

И отдельно стоит сказать о Козельской ракетной дивизии, которую губернатор никогда не обделял вниманием. В это подразделение на боевое дежурство в первый срок Шапши было поставлено несколько «Ярсов».
Экология
В вопросах сохранения экологии Калужская область за пять лет губернаторства Владислава Шапши сделала существенный скачок.
Каждый калужанин в любое время может отследить состояние воздуха в регионе при помощи портала, на котором в режиме онлайн публикуются данные с 20 станций слежения.
Уже в первый год своего руководства глава региона закрыл полигон в деревне Тимашово Боровского района.

Это событие вызвало всеобщее ликование местных жителей, которые много лет задыхались от вони со свалки.

В Калужской области с 2021 года работает система мониторинга качества воздуха. Каждый калужанин может в любой момент зайти на сайт https://air.giskaluga.ru/ и посмотреть данные по превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ и даже текущую температуру воздуха, зафиксированную на данной станции.

Для мониторинга доступны в режиме онлайн 20 малогабаритных автоматических станций контроля качества воздуха, размещённые по всей области.

По программе «Чистая вода» в регионе были построены 250 станций водоочистки.

Нельзя не упомянуть и о пропаганде бережного отношения к природе. Серьёзные успехи в изменении сознания масс в этой области стали возможны благодаря Хохуле. Этот экосимвол региона — мощный бренд, выстреливший на всю страну.

Экосимвол помогает подрастающему поколению усвоить основы бережного отношения к окружающей среде. Хохуля так полюбился малышне, что ни один праздник не обходится без этого милого экогероя.

Интересно, что с 2020 года сохраняется непрерывный рост численности живности в калужских охотхозяйствах. Численность лося достигла 10 875 голов, косули — 13 505 голов, благородного оленя — 2694 головы, пятнистого оленя — 5209 голов, лани — 897 голов.
Юг, север и восток
Выше мы уже писали об инвестициях в Калужскую область.
После ухода западных инвесторов Владислав Шапша долгое время пропадал в зарубежных командировках, привлекая в регион партнёров из Китая, Индии, Вьетнама и других дружественных стран.
После ухода западных компаний производственные площадки региона стал занимать российский бизнес и зарубежные инвесторы из дружественных стран.

Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам и многие другие страны наладили сотрудничество с Калужской областью. И это не только импорт и инвестиции. Многие предприятия региона благодаря зарубежным поездкам губернатора получили выход на новые рынки сбыта.

К примеру, на плантациях какао в Кот-д’Ивуаре работает техника из Калужской области. Достигнуты договорённости о поставке медоборудования, произведённого у нас, в Индонезию, а в Алжире им уже оснащены 50 лабораторий.

Также калужане продают свои товары в Египет, Марокко, Нигерию, Тунис, ЮАР, Камерун, Буркино-Фасо, Эфиопию, Кению.

А в пятёрке лидеров по объёмам поставок из Калужской области сегодня Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан и Турция.
Яченская набережная
Один из главных объектов благоустройства в областной столице — ​набережная Яченского водохранилища.
Набережная Яченского водохранилища и сквер Волкова продолжают развиваться, там появляются новые объекты.
Городские власти начали реализовывать этот проект после того, как его поддержал губернатор.

Не обошлось и без сложностей. Все помнят эпичное сползание склона музея космонавтики. Однако к концу своего первого срока Владислав Шапша дожал и эту проблему.

Работы по укреплению склона уже идут, а к проектировщику, которого суд признал виновным в серьёзных просчётах, приведших к разрушениям, готовится иск в суд с требованием возместить ущерб, причинённый некачественным проектом.

Но, несмотря на эту ложку дёгтя, набережная водохранилища и сквер Волкова за годы губернаторства Шапши превратились в центр притяжения калужан и входят в число главных мест отдыха и досуга.

В сквере появилось огромное количество всякого разного для любителей спорта. Уличные тренажёры, вело- и беговые дорожки, футбольный стадион, памп-трек. А на набережной постоянно проводятся различные мероприятия, притягивающие горожан.

Работы по благоустройству продолжаются. В сквере Волкова восстанавливаются лестницы и подпорные стенки. В ближайших планах — благоустроить пешеходную тропу вокруг водохранилища и продлить её до набережной Оки.

Ну и не менее важный вопрос: разработан и утверждён новый автобусный маршрут, который повезёт людей на набережную водохранилища.

По ходу его следования уже обустроены и готовы к использованию остановочные павильоны. Причём маршрут пройдёт вдоль Оки. Так что совсем скоро на обе набережные пустят общественный транспорт, что в разы повысит их транспортную доступность.
ОБФ: «Мы развиваем старейшие предприятия Калужской области»
Дмитрий Дулькин.
Компания «Объединённые бумажные фабрики» из года в год совершенствует качество производства бумаги и расширяет производства.

О том, как удаётся вести корабль ОБФ в нынешнем экономическом шторме, о знаковых итогах года и планах на будущее нам рассказал руководитель компании «Объединённые бумажные фабрики» Дмитрий Дулькин.

«Мы в ответе за бумажную отрасль региона»
— Дмитрий Александрович, Калужская область со времен Петра I была известна своим парусно-полотняным производством. Как удаётся сохранить традиции качества?

— Понимаете, именно история даёт нам стимул к развитию. Мы прекрасно понимаем ответственность за калужский бумажный бренд.

Мы постоянно вкладываем силы и средства в модернизацию производства, обновление оборудования. Работаем над качеством и расширением линейки продукции. Это помогает компании не только выстоять в экономической турбулентности, но и выйти из неё более сильной и устойчивой.

Такие стратегические действия позволяют адаптироваться к изменяющимся условиям и укрепить свои позиции на рынке ЦБП.
Прирастаем производствами
— Два года назад Троицкая бумажная фабрика влилась в компанию ОБФ. Сегодня вам удалось восстановить производство пищевого пергамента?

— Да, я рад, что мы продолжаем восстановление единственного производителя пищевого пергамента в стране.

Если говорить об итогах прошедшего года, то я бы отметил активную модернизацию оборудования, которая позволит возвратиться к высоким стандартам качества этого предприятия. Наш пергамент, кстати, ценится не только на отечественном, но и на зарубежном рынке.

— Говоря о традициях и истории, нельзя не упомянуть и Полотняно-Заводскую бумажную фабрику…

— Конечно! Это ведь реальная история, более трёх столетий работы за плечами. Огромнейший опыт, мы добавляем к нему современные оборудование и способы производства.

Сегодня ПЗБМ выпускает тарный картон, гофрокартон, бумажные пакеты и бумажно-беловые изделия: тетради, альбомы, скетчбуки. Уверенный рост производства — ещё один положительный итог 2024 года.

Кстати, картон и пакеты мы делаем, используя переработанную макулатуру. Это способствует сохранению лесных ресурсов и снижению экологической нагрузки.
Новое поколение бумажников
— Развитие отрасли невозможно без профессионалов своего дела. Есть кому передать секреты мастерства?

— Бумажники — ​профессия штучная. Мы бережём наши старые проверенные кадры и, естественно, ищем пути для омоложения коллективов.

В прошлом году с нашей подачи была восстановлена специализированная кафедра в Кондровском техникуме. Теперь студенты имеют возможность обучаться современным технологиям под руководством опытных наставников.

В этом году работа по поддержке техникума будет продолжена: планируется оснащение лабораторий новым оборудованием и проведение ремонта общежития.
«Бузеон» и «Бумажное сердце»
— О продукции ОБФ люди узнают не только в магазинах, ваша компания открывает музеи и проводит фестивали. Зачем это?

— Мы очень любим своё дело и хотим, чтобы как можно больше людей узнало о достижениях бумажников. Такие инициативы помогают повысить осведомлённость о процессе производства и истории бумаги, её значении в культуре и экономике. Важно сделать формат подачи такой информации интересным.

К примеру, наш музей бумаги «Бузеон» посетило более 100 тысяч человек.
Уже несколько лет в регионе при поддержке правительства области мы проводим фестиваль «Бумажное сердце».

Благодаря компании ОБФ в прошлом году он вышел на всероссийский уровень. Это событие объединило более пяти тысяч гостей и стало незабываемым праздником для жителей не только региона. Люди приезжали со всей России и даже из ближнего зарубежья.
В этом году фестиваль обещает стать ещё масштабнее. Он пройдет 23 августа. Компания готовит множество сюрпризов.

В целом, считаю, что каждое достижение компании ОБФ добавляет новые страницы в историческую летопись развития Калужской области!
ukobf.ru
ООО "УК "ОБФ". erid: 2Vfnxx2sCc8
В Калужской области создали инновационный агрегат для нужд сельского хозяйства
Специалисты Козельского механического завода представили свою разработку губернатору.

Механизированный мобильный растворный комплекс – передовая разработка козельских конструкторов, предназначенная для обработки посевных площадей с помощью беспилотников.
Дроны используются для опыления и внесения удобрений уже давно, однако работа с ними в «ручном» режиме достаточно тяжёлая и неудобная.

Ведь и реактивы, и сопутствующее оборудование приходится возить в грузовике, выносить на рабочую площадку вручную, а например, бочка с раствором или генератор весят немало. Да и драгоценное время при этом теряется.
Козельским мастерам, специализирующимся на производстве кузовов, прицепов и домов на колесах, удалось максимально упростить и механизировать такую работу.

Комплекс представляет из себя небольшой прицеп, который может транспортировать даже легковой автомобиль. Внутри — ​500-литровые баки, насосы, оборудование для смешивания растворов, генератор для зарядки батарей БПЛА и общего обеспечения комплекса электричеством.
В комплекте два сельскохозяйственных дрона грузоподъёмностью около 80 килограммов. На крыше — ​площадка для оператора. Всё максимально компактно, удобно расположено и оптимизировано для быстрого развёртывания. Прицеп вывозится на место проведения работ, дроны приводятся в рабочее положение, заправляются и поднимаются в воздух.

Время полёта на одном заряде — ​до 30 минут, после чего БПЛА возвращается на перезарядку и заправку. Ширина обработки почвы — ​несколько метров за один проход.

Производительность при использовании дронов, таким образом, не уступает традиционным способам (губернатору называлась цифра 380 га за одну смену), но при этом имеет ряд преимуществ.

Во-первых, это несравнимо дешевле, чем обычная сельскохозяйственная авиация. Второе, и, возможно, главное, БПЛА отлично подходит для обработки труднодоступных и неудобных участков, на которых не может работать колесная техника.
Дрону не страшны ни перепады высот, ни лесопосадки, ни пересекающие поля линии электропередач, которые он способен облетать в автоматическом режиме.

А если речь идёт о горной местности, например, о виноградниках, то использование сверхмалой авиации становится просто незаменимым подспорьем.

Испытание опытного образца такого комплекса провела компания «ДЕЛЬТАТЕХ», входящая в группу компаний «Автоком» вместе с Козельским механическим заводом. Она, кстати, будучи эксплуатирующим предприятием, и была инициатором и автором идеи разработки.

Первый же опыт показал полезность и эффективность использования нового комплекса. Второй образец был изготовлен с учётом всех замечаний и предложений, которые возникли в ходе испытаний. Сейчас в работе третий.

О разработке пока мало кто знает, однако интерес к ней со стороны потенциальных пользователей из разных регионов уже отмечен как на переговорах, так и на выставке в Казахстане. Что касается нашего региона, то губернатор Владислав Шапша уже поручил проработать вопрос применения таких комплексов в калужском АПК.

Сегодня мощности завода позволяют изготавливать порядка 20 таких комплексов в месяц. И это не предел.

— При наличии устойчивого спроса для нас не составит проблемы расширить производство, — ​говорит главный конструктор Козельского механического завода Максим Мацегора. — ​Все необходимые технологии для этого на предприятии есть.

Калужская обл.,
г. Козельск, Заводская пл., 1
Приемная:
+7 (48442) 2-05-20
komz.ru
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Центр комплексного обследования и новая поликлиника
Итоги работы Калужского онкодиспансера
Онкологические заболевания — ​одни из самых коварных и непредсказуемых. Как правило, человек довольно долго не подозревает о своей болезни, пока не столкнётся с её явными признаками.

Вот почему так важно прислушиваться к своему организму, а также своевременно проходить плановые осмотры: диспансеризацию, скрининги, профосмотры, направленные на раннее выявление онкозаболеваний.

В Калужском онкодиспансере есть всё для комплексного обследования вашего организма: от необходимых лабораторных анализов, УЗИ-исследований до сложных обследований, таких как цифровая 3Д-маммография с технологией томосинтеза, КТ и МРТ-аппараты. По желанию пациентов отделение платных услуг проводит скрининговые обследования женского и мужского здоровья.

Борьба за здоровье пациентов
Каким был минувший год для калужских врачей-онкологов? Команда профессионалов онкодиспансера ежедневно вела борьбу за здоровье и жизни пациентов.

Проведено множество операций, в том числе очень сложных и редких даже на федеральном уровне. Специалисты онкодиспансера консультировали население не только очно.

Востребованным среди калужан стал чат-бот «Проверь родинку»: человек загружает фото родинки, которая его беспокоит, а врачи на основе фото дают общие рекомендации, опираясь на ее внешние особенности.

Новая поликлиника и отделение
2024 год ознаменовался одним очень значимым для онкослужбы событием: открытием поликлиники на улице Степана Разина. Теперь жители Калуги смогут попасть на приём к врачуонкологу, сделать УЗИ и сдать анализы практически в центре города.

Другим важным этапом развития онкопомощи в регионе стало открытие отделения малоинвазивных методов лечения на ул. Вишневского.

Пациенты, которые предпочитают проходить обследование платно и в кратчайшие сроки, выбирают это отделение. Жители Калуги и области за два-три дня могут пройти здесь комплексный осмотр специалистами, обследоваться на современных аппаратах онкодиспансера.

При первом посещении вы получите консультацию онколога, после чего он составит план комплексного обследования и предложит госпитализацию. Можно выбрать дневной стационар или круглосуточное пребывание. Пациенты получают больничный на время обследования.

Когда можно обратиться в отделение малоинвазивной хирургии:
  • если вам необходимо обследование перед операцией;
  • если необходимо детальное общеклиническое и инструментальное обследование в сложных диагностических случаях;
  • если есть потребность в консультации специалистов любых хирургических и терапевтических специальностей.
Калужане выбирают такой вариант обследования по причине экономии времени и максимально полного результата, другие привозят в отделение пожилых родителей, чтобы они проверили своё здоровье сразу в одном месте.
Задача-максимум
В наступившем году команда Калужского областного клинического онкологического диспансера продолжит работать ради сохранения здоровья калужан. Есть планы и первоочередные задачи, которые будут воплощаться в стенах главного онкоцентра нашего региона.

Одним из значимых событий станет запуск ещё одного аппарата КТ, благодаря которому заметно сократятся сроки ожидания обследования, появится возможность принять большее количество пациентов в короткие сроки. Уже завершился ремонт выделенного для этих целей помещения, установлен новый аппарат КТ, проведён его приём, завершаются пуско-наладочные работы.

Доктора Калужского онкодиспансера принимают пациентов по направлению, но по желанию можно воспользоваться платными услугами и самостоятельно обследоваться без явных на то показаний, для собственного спокойствия.
Проконсультироваться с врачами-онкологами и выбрать необходимое обследование можно по телефонам:

регистратура
8(4842)40–33–03

отделение платных услуг
8(4842)40–44–03

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ПАО «Калужская сбытовая компания»: сервисы, помогающие людям
Калужская сбытовая компания — энергосбытовая компания, гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Калужской области. Предприятие обеспечивает электроэнергией потребителей во всех муниципальных образованиях региона.
Открытость для калужан
Для качественной и оперативной работы с клиентами с 2021 года Калужская сбытовая компания открывает современные Центры обслуживания потребителей. В этих центрах жители могут решить практически любой вопрос, связанный с электроснабжением: от получения информации о расчётах до оплаты энергопотребления без комиссии.

В ЦОПы могут обратиться граждане, имеющие лицевые счета в компании, вне зависимости от места нахождения объекта энергоснабжения.
На сегодняшний день в Калужской сбытовой компании действует четыре ЦОП: по одному в Кирове и Обнинске и два в городе Калуге.

Вот лишь несколько цифр, показывающих масштабы работы центров в 2024 году:
  • 52 тысячи посетителей обратились в ЦОП за минувший год
  • 18 тысяч запросов поступили в центры по электронной почте. На каждый из них был подготовлен квалифицированный ответ.
  • 8 тысяч обращений поступили к энергетикам через сервис «Личный кабинет» и мобильное приложение «Свет КСК».
  • 110 тысяч телефонных звонков было принято в 2024 году по многоканальному номеру горячей линии: 8–800–600–0990.
В 2024 году Калужская сбытовая компания открыла новый способ обслуживания потребителей — ​мобильный офис. Это передвижной центр, работающий на базе комфортабельного микроавтобуса. Офис оснащён всем необходимым оборудованием и программным обеспечением для полноценного приёма граждан.

Специалисты компании регулярно выезжают как в городские районы, так и в отдалённые населённые пункты, садоводческие товарищества. В мобильном офисе можно также произвести оплату потреблённой электроэнергии без банковской комиссии, переоформить лицевой счёт, получить необходимую консультацию по вопросам электроснабжения.

В компании действует единый многоканальный номер телефона горячей линии: 8-800-600-09-90, позвонив по которому жители могут решить большинство интересующих вопросов по электроснабжению.

Онлайн-сервисы
Большое внимание Калужская сбытовая компания уделяет развитию современных технологий. В 2024 году компания запустила голосового робота-помощника, который сделал обслуживание потребителей по телефону горячей линии ещё более оперативным.

С его помощью потребители могут передать показания электросчётчика, узнать информацию о наличии задолженности и получить дополнительную консультационную информацию. Голосовой робот-помощник работает круглосуточно, без перерывов и выходных.

Самыми востребованными у жителей области онлайн-сервисами Калужской сбытовой компании остаются «Личный кабинет» и мобильное приложение «Свет КСК». С их помощью потребители пользуются широким диапазоном услуг: оплачивают без комиссии потреблённую электроэнергию, передают показания, просматривают историю расчётов за электроэнергию по лицевому счёту, изучают статистику энергопотребления, направляют обращения в Калужскую сбытовую компанию в любое удобное время и многое другое.
Новое для калужан: заправки для электротранспорта
В 2024 году Калужская сбытовая компания приступила к новому для себя виду деятельности — ​развитию сети электрозаправок (ЭЗС) и оказанию услуг по заправке электротранспорта.

Для реализации этого проекта предприятие создало дочернее общество ООО «Комета» — ​единый оператор сети зарядных станций для электромобилей в Калужской области.

В настоящее время работают восемь электрозаправок «КСК-Комета»: семь в г. Калуге и одна в г. Тарусе.

В 2025 году запланировано открытие ещё порядка 20 новых станций для электромобилей на территории региона.

Для клиентов электрозаправочных станций ПАО «Калужская сбытовая компания» разработала сайт и мобильное приложение «КСК-Комета», с января 2025 года работает Telegram-канал «КСК-Комета». На сайте и в Telegram-канале можно найти подробную информацию о действующих станциях, используемом на них оборудовании и планах компании по развитию сети ЭЗС.

С помощью мобильного приложения «КСК-Комета» осуществляется заправка электромобилей и производится оплата стоимости зарядки. Приложение даёт возможность посмотреть расположение станций на карте, узнать, какие из них свободны или заняты, проанализировать историю зарядных сессий, что позволяет пользователям вести статистику. Кроме того, приложение «КСК-Комета» позволяет удобно настроить систему автопополнения баланса, чтобы избежать прерывания зарядных сессий при израсходовании средств, положенных на баланс.

Установить его на смартфон можно из интернет-магазинов App Store, Google Play и RuStore. Приложение бесплатно для потребителей.

В 2025 году у клиентов «КСК-Кометы» появилась возможность по установке зарядных станций под ключ по заявке.

Это может быть интересно как физическим, так и юридическим лицам, которые приобрели электрокар. Чтобы воспользоваться новой услугой, позвоните по телефону: +7-910-604-40-40.

Помимо установки самой зарядной станции «КСК-Комета» готова обеспечить клиентов всеми необходимыми аксессуарами для экоавтомобиля.

В 2025 году наиболее активные пользователи сервисов КСК смогут стать участниками программы лояльности «Энергия первых» для физических лиц и регулярно получать возможность выиграть энергобонусы (500 рублей) на свой лицевой счёт, а в начале следующего года получат шанс стать обладателями ценных призов.

Для участия в программе нужно:
  1. Быть зарегистрированным в личном кабинете компании или в мобильном приложении «Свет КСК».
  2. Оплатить электроэнергию раньше — ​до 10 числа календарного месяца. Оплата должна быть произведена в личном кабинете КСК или мобильном приложении «Свет КСК».
  3. Отказаться от бумажной квитанции.
  4. Не быть должником за электрическую энергию.
Программа действует весь год. Стать её участником можно с любого месяца. Подробности программы лояльности «Энергия первых» смотрите на официальном сайте Калужской сбытовой компании.
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В цехах КАДВИ куётся победа
Губернатор Владислав Шапша и генеральный директор Евгений Галынский.
13 декабря 2024 года губернатор Владислав Шапша и председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев посетили производственный комплекс ПАО «КАДВИ».

Они ознакомились с основными производственными процессами предприятия и развитием продуктовой линейки изделий специальной и гражданской продукции. Были обсуждены дополнительные меры господдержки завода.

Коллективу ПАО «Калужский двигатель» по итогам работы в 2024 году есть чем гордиться. В сжатые сроки наращен объём выпуска специальной продукции, востребованной Российской Армией. Идёт создание новых высокотехнологичных изделий с учётом опыта, полученного в рамках боевого применения.
Активно развивается направление гражданской энергетической продукции.

Сегодня в активе калужских моторостроителей — выпуск газотурбинных электростанций номиналом 100, 200 и 800 кВт. Используемое сырьё, материалы и комплектующие — ​отечественные.

Разработана и успешно испытана САУ собственного производства. ГТЭА на Сыповском месторождении ТЭК с заводским № 001 уверенно перешагнул отметку в 35 000 часов наработки.
Газотурбинный электроагрегат.
В завершении 2024 года заводу вручили «Золотую молнию» — ​главный приз 10‑й Международной премии «Малая энергетика — ​большие достижения» в номинации «Лучший проект в сфере малой энергетики мощностью до 5 МВт».

Члены экспертного совета отметили представленную заводом на конкурс газотурбинную электростанцию АГ100 СТ400 мощностью 100 кВт, работающую в пос. Полазна Пермского края. В перспективе завод планирует занять крупную долю российского рынка микротурбинных электростанций.

Идёт работа по расширению линейки садовой техники, совершенствованию эргономики изделий. Одно из направлений — ​создание гусеничного привода на весь модельный ряд мотоблоков.

В 2024 году продуктовую линейку пополнили мотокультиватором «Садовник» и снегоуборщиком «Буран». Мотоблоки «Ока», «Мул» и «Авангард» получат свои модификации полноприводного адаптера, сейчас им оснащается только мотоблок «Угра».

Эти шаги вызывают интерес у дилеров и потребителей техники как в нашей стране, так и за рубежом. В 2024 году мотоблоки с брендом КАДВИ начали эксплуатироваться в африканской республике Кот-д’Ивуар.
В литейно-кузнечном цехе.
Высокими темпами на КАДВИ ведётся техническое перевооружение. В 2024 году закуплено 217 единиц оборудования на общую сумму 655,82 млн рублей, которое установлено практически во всех производственных подразделениях, что увеличило мощности, позволило устранить «узкие места» в производственных цепочках, создать современные высокотехнологичные рабочие места.

Благодаря инвестициям в модернизацию производства завод смог нарастить выпуск уникальной востребованной потребителями продукции.

Губернатор Владислав Шапша отметил:
—Производить такие высокотехнологичные изделия во многом позволило техперевооружение. Роботизированные линии позволяют повысить качество продукции, снизить затраты. Работаем над тем, чтобы такие предприятия получали дополнительные меры господдержки и мотивацию для дальнейшего обновления производства.

Модернизируя производственный комплекс, завод опирается не только на инвестиции и меры государственной поддержки. Станкостроительное производство КАДВИ в 2024 году провело модернизацию и капитальный ремонт 42 единиц оборудования.

В ходе работ использовались современные комплектующие преимущественно российского производства (в т. ч. системы ЧПУ). Капитальный ремонт и модернизация производственного оборудования позволяют значительно продлить жизненный ресурс металлорежущих станков и повысить их энергоэффективность.
ГТЭА-800 с планетарным редуктором.
С начала 2024 года общее снижение потребляемой электроэнергии составило более 2 млн кВт/ч, или порядка 14,5 млн рублей с НДС.

Энергоцентр завода на базе ГТЭС собственного производства номиналом 800 кВт — ​одновременно источник генерации собственной электроэнергии и испытательная площадка ГЭП. В 2024 году общая наработка составила более 3 млн кВт/ч, что дало экономию в финансовом выражении более 6 млн рублей.

Во время визита на ПАО «КАДВИ» губернатора отдельное внимание было уделено участию завода в проекте «Профессионалитет». Генеральный директор Евгений Галынский рассказал, что КАДВИ активно помогает в подготовке студентов среднего профессионального образования по востребованным специальностям: оператор станков с ПУ, техник-технолог, станочник и другим.

Студенты проходят на заводе практику. За время участия в программе уже более 150 выпускников устроились на предприятие. На заводе большое внимание уделяется повышению квалификации и закреплению на рабочих местах принятых сотрудников, расширению их навыков и компетенций, получению ими вторых и третьих профессий.
В цехе корпусных деталей.
Работа по созданию и улучшению рабочих мест связана с глубокой автоматизацией, цифровизацией, роботизацией производственных процессов, повышением производительности труда, снижением издержек и потерь времени.

2024 год стал для КАДВИ годом весомых наград. Завод занял первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала» и выдвинут на федеральный этап.

В областном смотре-конкурсе на лучшую организацию по созданию безопасных условий труда завод также получил призовое место.

В копилке КАДВИ — награды народного признания: региональная премия «Работодатель года в сфере оборонной промышленности» и победа в конкурсе «Бренд года».

Среди спортивных достижений — ​золотой Кубок профсоюзной спартакиады трудящихся, который калужские моторостроители завоёвывают третий год подряд, победа заводских теннисистов в ежегодном турнире среди работников предприятий авиационной промышленности и футбольной команды «Заря-КАДВИ» в открытом Кубке «КАЛУЖНИКОВ» и в Кубке города Калуги по футболу.
г. Калуга,
ул. Московская, 247
kadvi.ru

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Безопасность и качество: надежные автомобильные стекла делают в Калуге
Завод по производству автомобильных стекол «ФУЯО Стекло Рус» - положительный опыт развития иностранного бизнеса в нашем регионе.

2,5 млн стёкол в год
Позиции завода «Фуяо», построенного в 2011 году в индустриальном парке «Грабцево», на улице с символическим названием Автомобильная, изначально были сильными.

Предприятие входит в группу компаний «Фуяо Глас Индастри Групп» - одного из самых известных производителей автостекла в мире, за плечами у которого почти 40-летний опыт работы. Компания начала свою деятельность еще в прошлом веке, пережила не один кризис и продолжает оставаться в лидерах.

В июне 2011 года проект Fuyao Russia был подписан в Кремлевском дворце в присутствии тогдашнего председателя Китая Ху Цзиньтао и премьер - министра России Дмитрия Медведева. В сентябре 2013 года был успешно запущен первый этап проекта по производству безопасного стекла для автомобилей в количестве 1 млн. штук.

Сложившиеся традиции и высокая мировая репутация в сочетании с безупречным качеством продукции позволили калужскому заводу занять достойное место на российском рынке. Сегодня на «Фуяо» работает почти 650 человек, производится более 5000 видов ARG изделий и выпускается 2,5 млн. стекол в год.
Проверка на прочность
В первую очередь компанию отличает стремление к долгосрочному сотрудничеству с заказчиками, готовность соответствовать их запросам и большой ассортимент. Калужский завод «ФУЯО» производит и обычные автостекла, и стекла звукопоглощающие и теплопоглощающие, с обогревом, с системой проецирования приборной панели. Выпускает ламинированное, закаленное, инкапсулированное стекло и закаленный триплекс.

Завод эффективно выстроил все процессы производства: от использования качественных исходных материалов, четкого следования технологии до контроля качества и тестирования продукции. Внимание уделяется также упаковке и транспортировке. «Фуяо» держит уровень ответственности перед своими партнерами и заказчиками.

В то время как производственные мощности неуклонно растут, «Фуяо» Россия активно осваивает рынок. Завод поставлял автомобильные стекла OEM-комплектации таким заводам в России, как Volkswagen, Nissan, Renault, Hyundai, Volvo, Ford и европейским заводам, таким как Volkswagen и Audi.

В настоящее время Хавэйл, Чери, AGA, отечественный производитель GAZ, Белжи и другие OEM-производители автомобилей продолжают сотрудничество с заводом, а доля рынка ARG в России составляет 60%. Годовой объем продаж - 6 млрд рублей.
Корпоративная культура
На калужском заводе за 14 лет сложился высокопрофессиональный коллектив, сформировалась сильная корпоративная культура.

«Фуяо» предоставляет социальные гарантии, стабильность, возможность обучения, карьерный и профессиональный рост, конкурентоспособные зарплаты.

Здесь официальное оформление, доставка корпоративным транспортом, работает столовая, есть компенсация питания. Сотрудников обеспечивают спецодеждой, при необходимости предоставляют общежитие. Организуются корпоративные мероприятия, сотрудников поздравляют с праздниками, а лучших отмечают премиями.

Для детей устраивают экскурсии на завод. Компания ориентирована на привлечение молодых специалистов, всегда готова помочь в развитии и раскрытии потенциала.

Многие начинали работать на «Фуяо» со стартовых позиций, а теперь занимают руководящие должности.
г. Калуга,
1-й Автомобильный проезд, 6.
Отдел персонала:
8 (4842) 90-96-13.
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Учиться, чтобы выжить. Учить, чтобы победить
Среди калужан стремительно растёт интерес к военно-полевой медицине и желание научиться оказывать экстренную помощь своими руками. Волонтёрское движение «Содружество» даёт такую возможность всем желающим.

Прийти и остаться
Мы встретились на учебной базе движения «Содружество». Обстановка здесь сразу настраивает на серьёзный разговор. На стенах — ​медицинские таблицы, рядом штабеля укладок — ​больших контейнеров с расходными учебными материалами.

Здесь же пособия, макеты, моделирующие человеческие органы и типы ранений, — ​на них можно отрабатывать тампонаду и другие неотложные процедуры. В холле — ​мини-выставка: осколки мин, обломки боевых дронов, привезённые волонтёрами из военных командировок.

— Однажды на приём пришла девушка, Анна, — ​вспоминает участник волонтёрского объединения, депутат калужской городской Думы Светлана Мартынова. — ​Просила помочь парашютному клубу, в котором занимается её сын. Она была одета в военную форму с необычными шевронами.

Разговорились — ​оказалось, она старший инструктор по тактической медицине. Стало интересно, я взяла детей, и мы пришли на занятие.
Ожидали услышать лекцию, а попали на практический тренинг. В тот день поняла, что останусь с этими ребятами навсегда. Тем более что им нужна была помощь.
— И мы действительно получили неоценимую помощь, — ​присоединяется к разговору руководитель Автономной некоммерческой организации «Содружество» Вадим Лавриченко. — ​В то время мы были просто командой единомышленников.

Учитывая масштаб задач, который перед нами стоял, «Содружеству» нужен был официальный статус социально ориентированной организации.

Получить его означало пройти сложный лабиринт юридических, правовых и даже экономических процедур. Светлана Павловна оказалась единственным депутатом, который не только освоил полный курс такмеда, но и поддержал нас на всех уровнях.
Завтра была война
Вадим Лавриченко по военно-учётной специальности — ​медик. Ещё десять лет назад, когда вспыхнул Донбасс, он понял, что рано или поздно это пламя опалит и большую Россию. Тревожный прогноз, к сожалению, сбылся в точности.

Утром 24 февраля 2022 года страна проснулась в новой реальности и начала жить по другим правилам. Команда единомышленников, которую собрал Вадим, немедленно вошла в режим военного времени.

Начали с производства складных тактических носилок, которые с первых дней были остро нужны на передовой. Они изготавливались практически кустарно на нескольких площадках, на квартирах и бесплатно поставлялись в войска — ​сначала сотнями, затем и тысячами.

Фронтовая медицинская практика показала, что около 80% безвозвратных потерь — ​следствие неостановленного вовремя и правильно кровотечения. Встал вопрос о кровоостанавливающих средствах, и наши добровольцы приняли решение о запуске производства турникетов.

Требовалось уже не только шитьё, но и сложная металлообработка. Калужские турникеты имели металлическую фурнитуру, чем выгодно отличались от ломких и ненадёжных китайских аналогов из пластика.

Фронт диктовал новые потребности, и довольно скоро технология металлообработки понадобилась для изготовления корпусов динамической защиты для танков и пулемётных коробов.
Не за барыши, а за совесть
— При всём этом основным и самым сильным нашим направлением остаётся тактическая медицина, — ​продолжает Вадим Лавриченко. — ​Принципиальная установка — ​обучение может быть только бесплатным.

В Москве, например, за пару дней инструктажа с вас могут попросить и 15, и 25 тысяч. У нас полный курс занимает три недели, при этом мы смогли вывести качество обучения на максимально высокий уровень.

Качество не просто слово. Достаточно сказать, что больше десяти инструкторов «Содружества» выдержали сложнейшее испытание и поступили в Военно-медицинскую академию. Теперь, пройдя итоговую аттестацию и получив удостоверения государственного образца, они имеют официальное право обучать не только гражданских курсантов, но и профессиональных военных тактической медицине.

Инструкторов действительно остро не хватает. Ребята из «Содружества» разрываются между ежедневными занятиями на учебной базе, учениями на полигонах, выездами в организации и на предприятия, а также в воинские части.

Регулярно совершают экспедиции «за ленточку», где передают жизненно важный опыт участникам СВО. Печальная практика показала, что даже профессиональные военврачи зачастую не знают того, что предлагает современная тактическая медицина.
Нас всё больше
Интерес к тактической медицине среди гражданских также растёт. И это происходит безотносительно к военным действиям и прилетающим вражеским дронам.

— Всё больше людей понимает, что умение помочь в беде может оказаться критически важным где угодно — ​дома, на улице, в магазине, в поезде, — ​рассказывает Вадим Лавриченко. — ​Иногда достаточно правильно уложить упавшего человека, чтобы он не скончался до приезда скорой, но многие не знают и этих простейших вещей. Человек может подавиться и не сумеет сам себе помочь, а ведь и для таких случаев есть отработанные приёмы и методы.

В АНО «Содружество» приходят за знаниями люди из самых разных кругов: студенты и бизнесмены, священнослужители и частные охранники. И даже врачи.

Обучением такмеду в Калуге занимаются уже несколько волонтёрских объединений, но и этого мало на фоне растущего интереса к теме экстренной помощи и самопомощи.

— Одна из стратегических задач на ближайшее будущее — ​создание в городе полноценных учебных центров, — ​делится депутат Гордумы Светлана Мартынова. — ​Вероятно, начнём с моего округа на Тайфуне, создадим там своего рода штаб, с которого и наладим масштабную работу. Это будет социальный стартап, который позволит в первую очередь воспитывать новых инструкторов. Дружественные волонтёрские команды получат приоритетное право учиться, чтобы передавать знания дальше по цепочке и обычным калужанам и тем, кто взаимодействует с силами СВО. Важно, что им не придётся проходить сложнейший и запутанный организационный маршрут, который довелось осилить «Содружеству».

— Хотим вовлечь в это движение и школьников, — ​делится Вадим Лавриченко. — ​Школьных медиков откровенно не хватает, а случится может что угодно. И дети будут при деле, и родителям спокойнее, что они не растеряются, если вдруг палец на занятиях порежут.
Вместе и до победы
Время идёт, и жизнь ставит всё новые задачи. Наибольшую опасность для наших бойцов (как и для вражеских) создают ударные беспилотники. По всей стране изобретаются и испытываются самые различные средства борьбы с ними — ​физические заслоны, электронные системы, огневые комплексы.

Волонтёры «Содружества» задачу приняли и выполнили, начав поставку на фронт насадок на автомат, которые позволяют выстреливать дробовые заряды. Вскоре пришла обратная связь из-под Волчанска. Бойцы сообщили, что с помощью этих дронобоев сбили первые три беспилотника, в числе которых печально известная «БабаЯга» — ​мощный промышленный дрон с большой грузоподъёмностью.

Но не только боями живёт передовая. И вот в «Содружестве» появляется своя концертная фронтовая бригада! Через обучение прошли сотни калужан, и неудивительно, что среди них нашлись таланты.

А ещё есть благотворительная ярмарка, утренник для детей наших воюющих бойцов и даже Дед Мороз со Снегурочкой, доставляющие им подарки по домам.

— Наше движение не назначено сверху, — ​подводит итог руководитель АНО «Содружество». — ​Оно выросло из естественного желания обычных людей помогать своим, держаться с ними единым строем и приближать победу. Мы не зарабатываем деньги, нам помогают существовать те, кто это понимает.
А значит, у наших многочисленных планов есть неплохое будущее.
35-й Механический завод: трудимся для страны, заботимся о людях
Среди ключевых предприятий нашего региона Калужский 35-й Механический завод занимает особое место, ввиду своей узкой специализации и наукоёмкости производства.

В основе его деятельности лежат высокопрофессиональные исследования и разработки, которые успешно запускаются в эксплуатацию. Главное направление работы завода сегодня — ​выпуск широкого перечня оборудования для нефтегазовой отрасли.

Ответственность на каждом этапе
Что отличает знаковое для города производство?

Высокий уровень ответственности перед своими партнёрами и заказчиками, подготовка высококвалифицированных специалистов, постоянное сотрудничество с областной и городской администрациями в сфере оказания различного рода поддержки, бережное отношение и забота о каждом своём сотруднике —​вот главные качества легендарного калужского завода с более чем 75-летней историей.

Несмотря на сложности, связанные с нестабильностью рынка, 35-й Механический завод твёрдым курсом идёт вперёд! В 2024 году темпы производства увеличились на 35%. Предприятие обеспечено заказами на 12 месяцев текущего года. Исходя из производственных планов на 2025 год, в этом году ожидается рост производства ещё на 40%!
Кадры — ​наше всё
Конечно, в работе без трудностей не бывает, и у калужского завода сейчас решается вопрос с кадровым обеспечением. Привлечение студентов, переквалификация и наставничество —​идёт планомерная работа по взращиванию профессиональных кадров.

Помимо этого, растёт уровень квалификации рабочих, совершенствуются условия труда, привлекаются талантливые молодые кадры, которые получают возможность обучаться и расти в профессиональном плане.

Руководство завода уделяет своим сотрудникам много внимания, обеспечивая им достойный уровень заработной платы, бесплатное питание, транспорт и спецодежду.
— С коллективом у нас честные, уважительные, партнерские отношения, — ​говорит генеральный директор Андрей Катков. — ​Результат нашей общей работы напрямую зависит от равномерной и грамотной организации рабочего процесса. В нашей работе важен каждый этап, ценна каждая чётко выполненная задача. За что бы сотрудник ни отвечал, от его усердия и мастерства складывается общий успех.

В свою очередь, завод отвечает работникам благодарностью: есть система финансовой мотивации за совокупность профессиональных качеств, рост оклада пропорционально росту хороших показателей труда.
Развитие для новых проектов
Другая задача 35-го Механического завода — ​продолжать модернизацию технического оборудования.

Площади предприятия позволяют закупать и размещать новые станки. Сейчас на 14 гектарах построено 7 производственных помещений.

Просторные цеха составляют более 30 тысяч квадратных метров. Работа в цехах отлажена по принципам бережливого производства и 5С.

Предприятие давно зарекомендовало себя как партнёр крупных компаний федерального уровня: ПАО «Газпром», ОАО «Арктикгаз», МГ «Сила Сибири», нефтеперекачивающие станции и многие другие крупные игроки нефтегазового рынка страны.

Благодаря созданным в Калужской области благоприятным условиям для построения и развития бизнеса, 35-й Механический завод идёт уверенным курсом развития, предоставляя рабочие места и комфортные условия труда, повышая благополучие региона в целом.
г. Калуга,
ул. Тульская, 128.
+7 (4842) 719-802
mz35.ru
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ООО «Архбум тиссью групп»: качество и инновации
ООО «Архбум тиссью групп» расположено в индустриальном парке «Ворсино», где создана благоприятная инфраструктура и есть всё необходимое для комфортной работы и жизни сотрудников предприятия.

Основное направление — ​производство бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий.

Предприятие даже в условиях санкций работает стабильно благодаря поставкам собственного целлюлозного сырья с Архангельского ЦБК. Независимость от импорта позволяет выпускать высококачественные санитарно-гигиенические изделия.

При этом калужская компания соответствует всем требованиям международных стандартов, ежегодно проходит проверку на соответствие качества продукции.

Лидер на рынке
ООО «Архбум тиссью групп» использует современное итальянское оборудование и выпускает широкий ассортимент продукции в секторах B2C/B2B/СTM:
  • туалетную бумагу;
  • бумажные полотенца;
  • столовые салфетки;
  • салфетки в коробках;
  • бумажные носовые платочки;
  • бумагу-основу.
Бренд компании — ​Soffione, что в переводе с итальянского означает «одуванчик».

Бренд уже завоевал признание потребителей и профессионалов отрасли, он занимает четвёртое место среди конкурентов в категории туалетной бумаги, однако является лидером на рынке санитарно-гигиенических изделий из четырёх и более слоёв!

Помимо высокого качества продукцию отличает безопасность: все изделия производятся только из стопроцентно чистой целлюлозы без молекулярного хлора и гипохлорита.

Первая в стране смываемая втулка
В 2024 году ООО «Архбум тиссью групп» вывело на рынок продукты линейки туалетной бумаги бренда Soffione со смываемой втулкой, технология производства которой была впервые разработана в России компанией в содействии с испытательным центром кафедры целлюлознобумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (САФУ).

Втулка состоит исключительно из 100%-но белёной целлюлозы, не содержит вредных для окружающей среды компонентов, так как склеивается водорастворимым клеем, безопасным для окружающей среды. Её полное растворение происходит в течение 7 секунд, она легко распадается с первого смывания водой, что не создаёт рисков появления засоров канализационных труб. Растворение происходит в том числе и в жёсткой воде, что выгодно отличает втулку Soffione от других брендов.

В июне 2024 году наличие патента позволило «Архбум тиссью групп» расширить область сертификации в программе «Сделано в России» и стать обладателем сертификата по направлению «Уникальность» — ​первого в отрасли.
Мощности удвоены
ООО «Архбум тиссью групп» производит 89 000 тонн продукции, или 864 млн рулонов изделий в год. Однако в 2024 году компания расширила свои производственные площади на дополнительные 24,2 тысячи кв. м, что позволит удвоить годовую производственную мощность до 140 тысяч тонн.

Также в 2024 году была запущена бумагоделательная машина № 2 — ​пожалуй, редкий случай, когда машина запущена собственными силами, без участия представителей её производителя.

Компания будет использовать увеличенные мощности для расширения ассортимента, включая как потребительские товары ежедневного пользования, так и профессиональную продукцию, предназначенную для гостиниц, ресторанов и предприятий общественного питания, офисов, которую потребители часто видят в кафе, в медицинских учреждениях и других общественных местах.

Увеличение объёма производства привело к росту числа рабочих мест. В этом году на заводе появится 115 новых вакансий. Актуальные вакансии предприятия размещены на сайте HH.ru.
arh-tissue.ru
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Ферма «Варварёнки»: успех агропредприятия — в возрождении родной земли
СП «ЛИДЕР» — пример трудолюбия, эффективной работы и любви к своему краю.

Компания — ​одно из наиболее успешных сельскохозяйственных предприятий Калужской области, производящее разнообразную продукцию под звучным названием «Варварёнки».

Ферма «Варварёнки» 10 лет трудится на Калужской земле. За эти годы сплочённая команда специалистов сельского хозяйства преодолевала трудности и развивалась, неизменным оставалось лишь одно — ​высокое качество продукции.

Современная ферма
В экологически чистый Бабынинский район аграрии пришли в 2015 году, сновав ферму, окружённую просторными лугами и лесом, в черте национального парка «Угра».

Направление деятельности менялось в соответствии с требованиями времени: чтобы сельскохозяйственное предприятие процветало, важно уметь планировать, видеть перспективу и ясно понимать, какие запросы сегодня поступают от рынка. Так, несколько лет назад компания сделала упор на растениеводство.
Сегодня «Варварёнки» — ​это 5 600 га земельных активов, плодородные земли, на которых работает современная сельскохозяйственная техника.

Здесь выращивают рапс, пшеницу, сою, масличную редьку.

Руками профессионалов СП «Лидер» вводятся в разработку всё новые земли.

Год от года ферма упорным трудом значительно увеличивает посевные площади, раскорчёвывая, освобождая от зарослей каждый квадратный метр полей. В этом нелёгком труде есть и польза для региона: ​в Калужской области восстанавливается продуктивность, ценность земли.

Так, в прошлом году «Варварёнки» приобрели ещё 1800 гектаров земли: работы теперь предстоит много, техники достаточно, к ударному труду всё готово, продолжается набор сотрудников.

Работа настоящих профессионалов
Но результаты деятельности на имеющихся площадях уже впечатляют. В СП «ЛИДЕР» трудятся более 20 человек, в сезоне 2024 года, как и ранее, они продемонстрировали слаженную и сильную работу.

Благодаря профессиональным действиям аграриев, несмотря на капризы погоды и температурные качели, уборка урожая в прошлом году прошла продуктивно:
  • убрано озимого рапса ​3836 тонн с 1519 га;
  • ярового рапса — ​786 тонн с 375 га;
  • убрано озимой пшеницы ​3203 тонны с 665 га;
  • пшеницы яровой ​540 тонн с 160 га;
  • убрано сои 280 тонн.
Для сплочённого опытного коллектива такие показатели не предел. Как только работы в поле закончены, результаты подсчитаны, в «Варварёнках» уже намечают цели и задачи на будущий год.
Грандиозная стройка
— Весь урожай 2024 года мы продали, зашли в новый год с новыми надеждами, с увеличенными земельными площадями, — ​рассказывает генеральный директор СП «Лидер» Елена РАГУЛЬСКАЯ. — ​Кроме того, у нас намечается грандиозная стройка. Мы нашли компанию, которая построит для нас зерновой комплекс.

Его появление необходимо по ряду причин — основное, то, что ​мы сможем проводить и приёмку, и сортировку зерна в одном комплексе. Надеемся, в текущем году наши проекты реализуются.

За время работы ферма получала множество наград различного уровня, в том числе победила в региональной премии «Бренд года 2024», организованной агентством «Комсомольская правда-Калуга». СП «ЛИДЕР» заслуженно признан брендом Калужской области в сфере сельского хозяйства.

Бизнес может быть разным, но особенность сельскохозяйственного предприятия в том, что оно сохраняет свойственную русскому человеку связь с землёй. Ферма «Варварёнки» оберегает земли и возвращает в них жизненную силу, способствуя процветанию Калужской области.
8 (495) 220–61–11
varvarenki.ru

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Молочное производство — новый тревел-тренд
Сегодня за впечатлениями не обязательно ехать на край света, сплавляться по реке или забираться в горы.

Вместо туризма экстремального можно заняться в промышленным или аграрным — ​актуально для тех, кто любит путешествовать спокойно, по-семейному и открывать для себя производственные мощности страны.

Это может быть самолётостроение, автомобильное, текстильное производство, молочная ферма или сыроварение.

А главное — ​интересное рядом, в Калужской области.

Приезжайте туда, где берёт своё начало молоко
Узнать о современном сельском хозяйстве и погрузиться в мир производства молока можно на экскурсионных объектах «ЭкоНивы».

Уже больше десяти лет компания честно и открыто показывает путь молока, приглашая туристов на свои площадки.

Сегодня посетить фермы и заводы можно в нашей родной Калужской области, а также в Московской, Воронежской, Новосибирской областях и в Республике Татарстан.
Прогулка по ферме

Локация № 1
Пожалуй, самая умилительная из всех, где вас будут ждать юные обитатели фермы — ​телята «ясельного» возраста.

Экскурсовод расскажет о том, зачем им серёжки в ушах, как выглядит телячий паспорт, как отличить тёлочку от бычка, а главное, как быстро и точно животноводы отслеживают всю их родословную.

Озорных малышей можно покормить из бутылочки и сделать с ними памятные фото.

Локация № 2
Здесь вас встретят тёлочки постарше. Они живут в специальных загонах чётным количеством, чтобы каждая могла найти себе подружку для общения и освоения навыков, необходимых для счастливой жизни в коллективе.

Локация № 3
Место обитания взрослых коров. Здесь расскажут, чем питаются бурёнки и зачем им диетолог, какие косметические процедуры они посещают и как при помощи оттенков мычания выражают симпатию или неприязнь.
Локация № 4
Дойка коров. Она происходит на установке типа «Карусель» три раза в день. Пожалуй, это самый зрелищный процесс на ферме.

На все вопросы непременно ответят опытные экскурсоводы.

Для гостей всех возрастов на экскурсиях предусмотрены разные интерактивы.

Здесь можно посетить «Город мастеров», найти выход из соломенного лабиринта, покататься на веломобилях и мини-тракторах. И, конечно, отведать вкусную молочную продукцию от «ЭкоНивы».
Молочный завод
Ещё одна локация экскурсионного проекта «ЭкоНивы» — ​молочный завод «МосМедыньагропром».

В сутки на заводе перерабатывается порядка 360 тонн сырого молока, из которого здесь производят топлёное, пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, йогурты, творожки, сметану, ряженку, кефир, сливочное масло и творог.

Туристы смогут увидеть полный цикл производства молочной продукции: от приёмки молока до упаковки уже готовых продуктов.

Самым любознательным расскажут о тонкостях лабораторного контроля и научат разбираться в сложных терминах вроде деаэрации и ультрапастеризации. И покажут, как налажена работа на недавно появившемся участке палетизации: именно здесь роботы-манипуляторы укладывают упаковки с готовой молочной продукцией и отправляют её на склад.
Экскурсионный проект «ЭкоНива» имеет важное значение для развития внутреннего туризма в России, а также служит образовательным целям.

Программы разработаны таким образом, что самые разные посетители любых возрастов найдут для себя интересное и неизведанное. ранее.

На площадки часто приезжают как школьники, так и студенты профильных вузов, как партнёры компании, так и семьи с маленькими детьми.

Все они узнают много нового о молоке и молочном животноводстве, знакомятся с аграрными профессиями и устройством фермы, имеют возможность наблюдать, как на заводах производится молочная продукция.

Кроме того, программа обязательно включает активные игры на свежем воздухе, творческие задания и кулинарные мастер-классы.

С момента запуска экскурсионного проекта в 2013 году фермы и перерабатывающие предприятия «ЭкоНивы» посетили более 340 000 человек.
Локация: молочная ферма «Уланово»
Адрес: Калужская область, Медынский р-н, д. Уланово, ЖК «Уланово»
Экскурсии проходят ежедневно в 10:00, 13:00, 15:30
Продолжительность экскурсии: около 2 часов
Локация: молочный завод «МосМедыньагропром»
Адрес: Калужская область, г. Медынь, Калужское шоссе, д. 22
Экскурсии проходят ежедневно в 12:30 и 15:30
Продолжительность экскурсии: 1 час
Также проходят совмещённые экскурсии на молочную ферму и молочный завод.

Обязательна предварительная запись по телефону:
8 (800) 550-57-00, доб. 4.
Подробности об экскурсиях доступны по ссылке:
www.ekoniva-moloko.com
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