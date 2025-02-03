Новое для калужан: заправки для электротранспорта
В 2024 году Калужская сбытовая компания приступила к новому для себя виду деятельности — развитию сети электрозаправок (ЭЗС) и оказанию услуг по заправке электротранспорта.
Для реализации этого проекта предприятие создало дочернее общество ООО «Комета» — единый оператор сети зарядных станций для электромобилей в Калужской области.
В настоящее время работают восемь электрозаправок «КСК-Комета»: семь в г. Калуге и одна в г. Тарусе.
В 2025 году запланировано открытие ещё порядка 20 новых станций для электромобилей на территории региона.
Для клиентов электрозаправочных станций ПАО «Калужская сбытовая компания» разработала сайт и мобильное приложение «КСК-Комета», с января 2025 года работает Telegram-канал «КСК-Комета». На сайте и в Telegram-канале можно найти подробную информацию о действующих станциях, используемом на них оборудовании и планах компании по развитию сети ЭЗС.
С помощью мобильного приложения «КСК-Комета» осуществляется заправка электромобилей и производится оплата стоимости зарядки. Приложение даёт возможность посмотреть расположение станций на карте, узнать, какие из них свободны или заняты, проанализировать историю зарядных сессий, что позволяет пользователям вести статистику. Кроме того, приложение «КСК-Комета» позволяет удобно настроить систему автопополнения баланса, чтобы избежать прерывания зарядных сессий при израсходовании средств, положенных на баланс.
Установить его на смартфон можно из интернет-магазинов App Store, Google Play и RuStore. Приложение бесплатно для потребителей.
В 2025 году у клиентов «КСК-Кометы» появилась возможность по установке зарядных станций под ключ по заявке.
Это может быть интересно как физическим, так и юридическим лицам, которые приобрели электрокар. Чтобы воспользоваться новой услугой, позвоните по телефону: +7-910-604-40-40.
Помимо установки самой зарядной станции «КСК-Комета» готова обеспечить клиентов всеми необходимыми аксессуарами для экоавтомобиля.
В 2025 году наиболее активные пользователи сервисов КСК смогут стать участниками программы лояльности «Энергия первых» для физических лиц и регулярно получать возможность выиграть энергобонусы (500 рублей) на свой лицевой счёт, а в начале следующего года получат шанс стать обладателями ценных призов.Для участия в программе нужно:
- Быть зарегистрированным в личном кабинете компании или в мобильном приложении «Свет КСК».
- Оплатить электроэнергию раньше — до 10 числа календарного месяца. Оплата должна быть произведена в личном кабинете КСК или мобильном приложении «Свет КСК».
- Отказаться от бумажной квитанции.
- Не быть должником за электрическую энергию.
Программа действует весь год. Стать её участником можно с любого месяца. Подробности программы лояльности «Энергия первых» смотрите на официальном сайте Калужской сбытовой компании.