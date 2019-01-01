7 способов сравнительно честного отъёма ваших денег

Есть ещё одна схема, которая, по словам полицейских, в Калуге пока не замечена, однако, по другим регионам волна уже пошла, а значит и калужанам стоит быть готовым к такому развитию событий, о котором мы расскажем ниже.



Начинается всё с того, что человеку на карту внезапно приходит солидная сумма – тысяч 80-100.



Не успел он толком обрадоваться такому подарку судьбы, как ему на телефон поступает звонок и звонивший сообщает, что эти деньги переводились другому человеку по номеру телефона, но ошиблись в одной цифре.



Конечно, жертву просят вернуть эту сумму, а за беспокойство предлагают оставить себе пару тысяч.



Если вдруг обладатель большого куша не хочет расставаться с неожиданно свалившимися на него деньгами, на другом конце провода начинают угрожать, строя из себя крутых мафиози.



Но, как правило, до этапа запугивания доходят единицы и деньги переводятся на номер мошенника сразу после разрешения оставить себе долю малую. Все же редкий человек способен побороть свою алчность и любовь к халяве, которая у нас уже давно в генах прописалась.



Но история на этом заканчивается только для афериста, а вот для его жертв всё только начинается.



Через какое-то время к человеку приходят полицейские и объявляют, что он стал подозреваемым в деле о мошенничестве.



А происходит это из-за того, что пришедшие на вашу карту деньги это не ошибка. Дело в том, что звонок с просьбой вернуть деньги - это уже финальный этап многоходовой аферы.



До этого мошенник разместил в интернете объявление о продаже несуществующего товара, а когда на него нашелся реальный покупатель, ему продиктовали номер телефона будущей жертвы. И когда покупатель перевел деньги на него, мошенник позвонил по этому номеру и по описанной выше схеме вынудил жертву перечислить деньги ему, после чего бесследно исчез.



То есть пострадавших в таком случае будет два. Покупатель и тот, кого использовали в качестве посредника для вывода денег.