7 способов сравнительно честного отъёма ваших денег
Потрошение карт на расстоянии, липовые товары, «бесплатные» медконсультации
И ещё пара схем, с помощью которых аферисты надувают калужан
В современном мире информационных технологий и массовых коммуникаций становится все сложнее отличить честного человека от мошенника. Новые виды афер возникаю повсеместно, а калужане практически каждый день становятся жертвами махинаторов.

Чтобы помочь нашим читателям обезопасить себя, мы собрали информацию о семи самых распространённых мошеннических схемах, пообщались с жертвами аферистов и узнали, как обезопасить себя от жуликов.
По данным УМВД по Калужской области в регионе за 6 месяцев 2019 года зарегистрировано:
906
общеуголовных мошенничеств
73,7% из них
это дистанционные мошенничества - телефонные и в Интернете
+21,1%
составил рост мошенничеств в сравнении с первым полугодием прошлого года
– Чаще всего такие преступления совершались под предлогом купли-продажи имущества по объявлениям, размещённым на различных сайтах, а также разблокировки банковской карты или отмены операции по списанию с неё денег, - говорят нам в пресс-службе областного УМВД.
159 раз
калужан обманывали при помощи досок объявлений в Интернете в первом полугодии 2019-го
108
человек мошенники одурачили, представившись работниками банков, и вынудив перевести им деньги с банковских карт.
История первая
Аферисты на расстоянии
История первая
Аферисты на расстоянии
- Пришла домой сильной уставшей, нездоровилось, прилегла отдохнуть. Услышала виброзвонок, ответила на вызов. Мужчина назвал моё имя, представился сотрудником службы безопасности банка, в котором я обслуживаюсь. Сказал, что только что был предотвращён перевод с моей банковской карты семи тысяч рублей через онлайн-кабинет на имя некоего Рубцова И. И.
С того дня прошло две недели, но говорить спокойно о произошедшем калужанке Вере Лохвицкой всё ещё трудно. Девушка так часто читала и слышала о мошенниках, что была уверена: уж она-то на удочку аферистов точно не клюнет. Но в тот день интуиция её подвела.
- Я ответила, что человек мне не знаком, и поинтересовалась, каким образом мог пройти перевод, если на счету банковской карты денег нет. На что мой собеседник сказал уверенно: «Вероятно, к вашему онлайн-кабинету привязана другая карта. Какая у вас? Телефоны совпадают?» Я призналась, что вторая карта есть и телефоны совпадают. Мой собеседник заявил, что привязка карты при совпадении телефонных номеров происходит сама собой и что он сейчас же отправит заявку об удалении данных другой карты (спросили моё согласие).

Дальше меня якобы переключили на специалиста другого банка. Помню, я ещё подумала: «Ничего себе, как всё автоматизировано!»

После паузы меня вновь приветствовал «сотрудник службы безопасности», теперь уже второго банка. Повторил легенду про неизвестного мне Рубцова, про спасённые 7 тысяч рублей и про то, что для выяснения обстоятельств и безопасности счёта его нужно заморозить, перекинуть средства с одного на другой.

Участливым голосом «специалист» поинтересовался, каким образом и кто мог подсмотреть данные моей карты, где я в последний раз снимала деньги и какая сумма была на счету.

Предупредили о новых магнитных устройствах, портативных видеокамерах и о прочих возможностях получить личную информацию.

А дальше… Им нужна была моя карта. Мне строго-настрого запретили говорить её данные специалисту – только роботу. Попросили положить карту перед собой.

Я временно «включилась», засомневалась, что со мной говорит специалист банка. Высказала это сомнение псевдосотруднику. Он предложил такой вариант: мне сейчас позвонят с телефона контактного центра, который указан на обратной стороне моей карты, я назову код сотрудника, и мне его подтвердят.
Только я собралась сама звонить на официальный номер банка, как раздался звонок якобы из координационного центра. Его номер отличался от номера на карте тремя цифрами.

Когда я спросила об этом теперь уже «сотрудника координационного центра», тот ответил: «На карте номер горячей линии, а наш номер – координационного центра, который занимается взаимоотношениями специалистов банка и клиентов».

Я назвала код сотрудника, его подтвердили названным мне ранее именем – Сергеем Александровичем Канаевым – и вежливо попрощались.

Не успела я отложить телефон – вновь звонок. Беру трубку, «Сергей Александрович» уточняет, подтвердилась ли его личность и готова ли я продиктовать роботизированной системе данные карты.

Я тяжко вздохнула и в четыре этапа сдала всю необходимую информацию для перевода: номер карты, срок её действия, код безопасности и код операции. Сняли почти 30 тысяч. Оставили три тысячи «на мороженое» – пожалели, видимо.
Я сразу же стала звонить по номеру горячей линии банка, описала ситуацию, удостоверилась в обмане. Сделать, как мне сказали, уже ничего нельзя, хотя деньги в обработке.

Потом я ещё дважды звонила в банк: операторы прикрывались федеральным законом и невозможностью приостановить операцию.

Ситуация выбила меня из колеи, потеря денег была значительной. Месяц назад я взяла ипотеку, предполагались большие траты.

В какой-то степени из-за того, что в последнее время часто общалась со специалистами банка по телефону и финансовый вопрос был для меня особо напряжённым, я не сбросила звонок от «специалистов службы безопасности» и не смогла противостоять манипуляции.
как защититься и что надо знать
27 сентября 2018 года вступил в силу федеральный закон, который обязывает банки в случае фиксации нетипичного для клиента поведения блокировать подозрительную операцию (не карту!), - комментирует нам ситуацию заместитель управляющего Отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО Владимир РЕПЕТА.

О законе много говорили в СМИ, поэтому тема была, что говорится, «на слуху». А вот вникать в тонкости законодательства люди начали не сразу, поэтому сообщение банка о том, что «согласно такому-то закону ваша карта заблокирована», у многих не вызывало никаких опасений.

Злоумышленники звонят на телефон жертвы, подменяя свой номер официальным телефоном банка с помощью специального программного обеспечения. Гражданин, видя по определителю номера, что звонит банк, безоговорочно верит звонящим.

Нужно быть всегда начеку. При этом обезопасить себя от таких мошенников довольно просто. Не нужно вступать с ними в беседу. Уточните, по какому поводу звонок, и положите трубку.

Затем нужно самостоятельно позвонить в свой банк и уточнить, заблокирована ли операция и почему.

Ни в коем случае не надо делать это по номеру, с которого пришло сообщение или который указан в СМС, чтобы не попасть на линию к мошенникам.

Самым правильным решением будет найти официальный номер банка (он обычно указан прямо на платёжной карте или на официальном сайте банка) и позвонить именно по нему.

Владимир РЕПЕТА
заместитель управляющего Отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО
Если на том конце провода или в СМС просят назвать ваши персональные данные или подробные сведения о банковской карте – перед вами мошенники, - продолжает РЕПЕТА. - Банк может запросить назвать только «кодовое слово», но делает это, если вы сами позвонили. Никакую конфиденциальную информацию сотрудник банка спрашивать не будет.

Если вас просят очень быстро принять какое-либо решение, касающееся ваших денег, - будьте осторожны, так действуют социальные инженеры. Звонок ночью или рано утром – тоже признак действий злоумышленников. В это время концентрация и внимательность снижены.
Жертвам аферистов наш эксперт советует как можно скорее обратиться в свой банк, сообщить о мошеннической операции и заблокировать карту.
- Обратитесь в отделение банка и попросите выписку по счету, - говорит Владимир Репета. – Напишите заявление о несогласии с операцией.

Сохраните экземпляр заявления с отметкой банка о приёме. Банк рассмотрит заявление в течение 30 дней. Если операция была международной – в течение 60 дней.

Получив ваше заявление, банк проведёт служебное расследование и решит вопрос о возмещении ущерба.

Обязательно напишите заявление о хищении в правоохранительные органы.

Обращения граждан позволяют полиции накапливать базу мошеннических каналов, чтобы по их схожести можно было обнаруживать злоумышленников и привлекать их к ответственности.

Статистика полиции свидетельствует: чем быстрее вы обратитесь в правоохранительные органы, тем больше вероятность вернуть похищенные средства.
внимание!!!
Если вы соблюдали меры безопасности и обратились в банк не позже, чем через сутки после списания денег, то можете рассчитывать на возмещение.

Однако, если вы сами сообщили мошенникам ПИН-код или код подтверждения из СМС, банк деньги не вернёт.
- Я написала заявление в полицию на следующий же день после того, как мошенники украли мои средства. Но сделала это не из желания вернуть деньги – с ними я попрощалась, – а из мысли, что на каждое действие должно быть противодействие, и в надежде, что, если обращений будет много, то более эффективной станет и реакция на них, - говорит Вера. – От правоохранительных органов пока тишина, хотя, как я поняла, заявлений о подобных случаях мошенничества набралось прилично.

Кстати, примерно через неделю «Сергей Александрович Канаев» позвонил мне снова.

Я узнала его голос: малограмотный выговор, с фрикативным «г», возраст до 30 или чуть больше. Поприветствовала его, как старого знакомого, поинтересовалась полушутя его совестью и желанием вернуть деньги бедной женщине. Вызов, естественно, оборвался.
Эта история стала для меня хорошим уроком, - говорит Вера. - И, чтобы помочь калужанам избежать попадания в мою ситуацию, хочу посоветовать пять вещей.
1
Во-первых, не стоит думать, что с тобой такое не произойдёт и уж тебя-то никто не обманет.
Почти каждый из нас в определённом состоянии может попасться на удочку мошенников.
2
Во-вторых, не нужно поддерживать разговор в таких или аналогичных случаях, следует обрывать его, «захлопывать дверь».
Мошенническая система нередко мастерски организована, её участники соответствующим образом обучены, владеют манипулятивными техниками, НЛП. После этого надо перезвонить или по официальному номеру банка, или родным, друзьям, чтобы посоветоваться. В этом случае коллективный разум помогает.
3
В-третьих, нужно твёрдо усвоить, что сотрудники службы безопасности вам звонить не будут.
У них другие дела и заботы, общение с вами не входит в их круг обязанностей.
4
В-четвёртых, номера, указанные на обратной стороне карты, — это номера только для входящих.
Сотрудники банка с них не звонят. И если вдруг вам поступил звонок с такого номера, значит это практически наверняка мошенники.
5
В-пятых, спите не меньше 7 часов в сутки и во время отдыха отключайте телефон!
Мошенники очень профессиональные манипуляторы и им гораздо легче обманывать людей уставших или, наоборот, спросонья, внимание которых притуплено и рассеяно.
История вторая
Продавцы воздуха
Лишиться своих денег запросто можно и на досках объявлений в интернете, например, на «Авито».

Статистика показывает, что основная часть заявлений, поступающих от граждан в органы внутренних дел, это перевод денежных средств на счета банковских карт потенциальных покупателей либо продавцов.

Вот типичная история: семейная пара пенсионеров из Перемышльского района решила сделать внуку очень дорогой подарок – квартиру. Подходящий вариант нашёлся на одном из сайтов объявлений, соотношение цена-качество выглядело очень соблазнительным.

По телефону продавец уверял, что это срочная продажа, а желающих приобрести жильё очень много, поэтому пенсионерам стоит поторопиться. Чтобы столь выгодный вариант не ушёл, доверчивая пара перевела на счёт мошенника залог в 90 тысяч рублей. Как нетрудно догадаться, на связь продавец больше не выходил.
как защититься и что надо знать
В этом случае необходимо помнить правило: «Доверяй, но проверяй».
1
В полиции советуют насторожиться, если аккаунт виртуального продавца был создан недавно.
Следует изучить отзывы о продавце и узнать его рейтинг на сайте. Слишком низкая цена на товар тоже вряд ли свидетельствует о добрых намерениях, увы, все мы помним, где обычно лежит бесплатный сыр.
2
Также можно подстраховаться, попросив собеседника подтвердить реальное наличие товара.
Попросите его прислать фотографии с нескольких ракурсов, а лучше договоритесь о видеозвонке. Но надёжнее всего договориться об оплате товара из рук в руки при личной встрече.
3
Ни в коем случае нельзя отвечать на смс-ки, предлагающие вам отправить некий текст на короткий номер, потому что вам поступили отклики по объявлению, или же ваш аккаунт был заблокирован и требуется разблокировка.
Это ещё один распространённый способ получить доступ к вашим счетам. В таких случаях следует игнорировать содержание сообщений, а также обратиться в службу поддержки сайта, от имени которого пришло смс. Важно помнить: серьёзные сайты с объявлениями не делают продавцам исходящих звонков и смс-рассылок.
История третья
Троянская предоплата
Объектом атаки со стороны мошенников легко может стать не только покупатель, но и продавец.

Семья из Калуги решила продать с помощью одного из сайтов с объявлениями свою стиральную машину. Однако то ли модель была не столь привлекательной, то ли цена слишком высокой – покупатели в очередь не выстраивались.

Через какое-то время раздался телефонный звонок и мужской голос радостно сообщил, что готов сразу же приобрести машинку. И, более того, покупатель оказался настолько порядочным, что захотел внести предоплату.

Не задумываясь, авторы объявления сообщили незнакомцу не только номер карты для перевода денег, но и коды доступа к ней. Злоумышленнику оставалось только зайти в личный кабинет своих жертв и списать всё, что было на счёте.

В описанном выше случае улов оказался невелик – около 5 тысяч рублей, но точно так же с карты могут увести и гораздо более серьёзные деньги.
как защититься и что надо знать
В полиции предупреждают
1
Если человек готов приобрести у вас товар сразу же, даже не пытаясь узнать о нём подробнее или лично осмотреть перед покупкой, то, скорее всего, перед вами мошенник.
2
Если для перевода денег вас просят подойти к терминалу оплаты – это тоже явный признак желания забраться в ваш карман.
3
Никогда и никому ни в коем случае нельзя давать информацию о вашей карте, а лучше всего договориться о передаче денег при встрече.
История четвёртая
Медицинский лохотрон
История четвёртая
Медицинский лохотрон
На днях у меня зазвонил телефон. На экране высветился неизвестный номер. Но, поскольку мне часто звонят по работе незнакомые люди, трубку я взяла без опасений, что на другом конце провода меня поджидают мошенники.

- Здравствуйте, - приятный женский голос назвал меня по имени-отчеству. – Вас беспокоят из частного медицинского центра. В связи с тем, что в Калужской области наблюдается всплеск заболеваний, мы приглашаем вас пройти бесплатную диагностику в нашем центре.

Подобные разговоры я обычно быстро пресекаю, но фраза о «всплеске заболеваний» так умилила, что я не удержалась и спросила:

- Скажите, пожалуйста, всплеск каких именно заболеваний наблюдается в Калужской области?

Моя собеседница растерялась и быстро отключилась. Однако для многих калужан подобные звонки имеют грустные последствия.
Оксана ИВАНОВА
корреспондент www.kp40.ru
Доверчивые люди (по большей части, это пенсионеры), услышав приглашение пройти бесплатное исследование, тут же соглашаются.

Схема аферы стара, как мир, но народ по-прежнему на неё ведётся. Года два-три назад калужан одолевала звонками псевдоклиника, офис которой находился на улице Гагарина. Теперь жителей Калуги активно окучивает медцентр с улицы Достоевского.

65-летней Елене Петровне позвонили в мае, пригласили на бесплатное медицинское обследование. Но сначала женщине предложили подписать договор.
- Мама сказала, что ничего не будет подписывать, пока не поговорит с сыном-юристом и мужем, с которым она всегда согласовывает траты больше двух тысяч рублей, - рассказывает сын пострадавшей. – Маме ответили, что про деньги в документах нет ни слова, что просто нужно оформить медкарту и договор на оказание медицинских услуг. Очков для чтения у мамы с собой не было. К тому же она никак не ожидала подлости от доброжелательных людей в белых халатах. После подписания бумаг маму повели сдавать анализ крови.
Александр, сын Елены Петровны
пожелал сохранить анонимность.
Вернувшись домой, Елена Петровна внимательно прочла договор и обнаружила, что подписала документы на получение кредита в размере 88 тысяч рублей с указанием получателя платежа – им оказался тот самый медцентр. Сдав анализ крови, пенсионерка фактически воспользовалась кредитом.

Это было в пятницу, а в понедельник женщина отправилась в «лечебное» учреждение расторгать кредитный договор, в котором, кстати, прописана возможность возврата денег в 10-дневный срок.
- Когда на десятый день деньги на кредитный счёт не вернулись, мама наконец-то обратилась ко мне. Мы пошли в это заведение, я вежливо попросил выдать маме платёжку, свидетельствующую о возврате денег. Там засуетились: мол, бухгалтера нет, он в отпуске. На что я ответил, что мама заключила договор с организацией, а не с бухгалтером, а организация не может уйти в отпуск. В итоге 50 тысяч рублей вернулись на счёт на следующий день. Остаток суммы пришёл после того, как я сходил в этот центр снова и ещё раз вправил его работникам мозги.
Александр, сын Елены Петровны
пожелал сохранить анонимность.
После этого случая Александр провёл целое интернет-расследование и выяснил много любопытного. Например, руководитель медцентра на Достоевского работала когда-то в «клинике» на Гагарина – той самой, которая кошмарила калужан пару лет назад. Когда «лечебное» учреждение закрыли, она возглавила новую «клинику».
- Не думаю, что она самостоятельно финансирует аренду помещения и оборудования, - убеждён Александр. – Также я не верю, что эта контора работает без чьего-то покровительства. Любой из нас, попробовав открыть такой «бизнес», тут же попал бы под контроль правоохранительных органов. Отдельный вопрос: где была взята телефонная база, причём с информацией о болезнях. Я вижу здесь откровенный криминал.
Александр, сын Елены Петровны
пожелал сохранить анонимность.

Кстати, иногда жертвами псевдомедиков становятся не только люди, но даже лечебные учреждения – серьёзные, с хорошей многолетней репутацией. Год назад в такой непростой ситуации оказалась Клиника боли.
- К нам стали обращаться наши пациенты и говорить, что им звонили из медцентра на улице Гагарина, приглашали пройти бесплатное обследование. При этом людей уверяли, что медцентр тесно сотрудничает с нашим лечебным учреждением, - рассказывает представитель Клиники боли Натэлла Городнова. – Нас это удивило и несколько напрягло: ни с какими медицинскими организациями мы не работаем. Наша репутация нам дорога: мы зарабатывали её не один год. Поэтому я решила сходить в этот центр и прояснить ситуацию.

Натэлла ГОРОДНОВА.
сотрудник Клиники боли
Сначала Натэлла попыталась пробить информацию о «клинике» в интернете. Ей показалось странным, что нигде не указаны контактные данные этого учреждения.
- Я нашла адрес медцентра и отправилась туда. Он находился в офисном здании рядом со сквером Мира. Нужный мне офис разыскала с большим трудом: никаких информационных табличек, указывающих его местонахождение, не было. Это тоже насторожило. Есть маркеры, которые как бы призывают нас быть осторожными: отсутствие контактных телефонов, странный офис. Так быть не должно.

Натэлла ГОРОДНОВА.
сотрудник Клиники боли
«Медклинику» удалось найти на 6-м этаже офисного центра. На стенах в коридоре висело несколько информационных стендов и постеров с изображением фруктов и овощей. Натэлла также обратила внимание, что у девушки-администратора на бейджике кроме имени не было указано ничего: ни фамилии, ни должности, ни названия организации, которую она представляет.
Обычно на ресепшене стоят стеллажи с медкартами. Там их не было, что тоже показалось мне странным. Я поздоровалась, представилась, сказала, что хотела бы пообщаться с главным врачом клиники.

Народ сразу засуетился, через какое-то время ко мне вышла женщина лет 50. На главврача она была явно не похожа. Женщина провела меня в пустой кабинет. Я обратила внимание, что помещения необжитые.

Также успела заглянуть в ещё несколько кабинетов – пусто, никакого медицинского оборудования. Это тоже один из признаков, что вы можете иметь дело с мошенниками.

Я объяснила «главврачу» суть своих претензий и попросила, чтобы медцентр не представлялся нашим партнёром.

Реакция дамы была очень агрессивной, из разряда: «Да кто вы такая?» Я даже немного растерялась. Сказала в ответ, что, если эта организация хотя бы ещё раз попытается прикрыться нашим добрым именем, то я направлю жалобу в лицензионный комитет Росздравнадзора.

С тех пор звонки нашим пациентам прекратились.

Натэлла ГОРОДНОВА.
сотрудник Клиники боли
как защититься и что надо знать
После того «дружественного» визита в медцентр на улице Гагарина Натэлла Городнова чётко сформулировала перечень правил, которые помогут определить, стоит доверять лечебному учреждению или лучше обойти его стороной.
1
Первым тревожным сигналом должен стать телефонный звонок из клиники с предложением пройти бесплатное обследование.
Серьёзные медицинские организации с хорошей репутацией не звонят своим пациентам и не рассылают сообщения. Из клиники пациенту звонят только в одном случае: чтобы напомнить о приёме к врачу, на который он записался самостоятельно.
2
Во-вторых, перед тем как отправиться в какое-либо лечебное учреждение, соберите о нём всю необходимую информацию.
Расспросите о клинике, которой вы собираетесь доверить своё здоровье и деньги, подруг, знакомых, коллег, в социальных сетях, почитайте отзывы в интернете. Если у клиники нет сайта или на нём не указаны контактные телефоны, это тоже нехороший знак.
3
Третий момент. Придя в медицинское учреждение, обращайте внимание на обстановку – во всём должна чувствоваться медицина.
Это и стеллажи с историями болезней и медкартами, и наличие медицинского оборудования. Значение имеет даже форма, в которую одеты сотрудники. Запутанные коридоры без опознавательных табличек должны насторожить.
4
В-четвёртых, внимательно читайте все документы, которые подписываете.
Особенно то, что напечатано мелким шрифтом. Пожилым людям советую посещать лечебные учреждения с более молодыми родственниками и знакомыми.
Примеры того, как должна выглядеть настоящая медклиника изнутри
История пятая
Провентилировать мозги
«ВНИМАНИЕ! Уведомляем, что с такого-то по такое-то в срочном порядке будут производиться технические работы по прочистке вентиляционных каналов внутри жилых помещений вашего дома. Собственнику необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) лично заранее согласовать удобное время прочистки вентиляции в своей квартире по специально выделенному телефону».

Такие и подобные объявления все чаще появляются в почтовых ящиках калужан и на дверях подъездов.
Наверняка многие видели подобные объявления у себя в подъезде. Взгляд невольно на нём задерживается: много жирного шрифта, восклицательных знаков, да и вообще интонация крайне требовательная, а внешне они более или менее удачно мимикрируют под официальные извещения от управляющих компаний.

Если позвонить по указанному номеру, как это сделала наша коллега Наталья Луговая, работающая в одной из калужских газет, то можно услышать автоответчик. Свою историю она рассказала в «Фейсбуке».

Записанный на автоответчик текст поясняет, что в доме проводится внеплановая проверка и чистка вентканалов, и, если не успеть сейчас, то придётся ждать до 2025 года.
«Ваша задача – приготовить пакетик для мусора, обеспечить доступ и оплатить сервисный сбор в размере 1290 рублей, а также расписаться в акте, который остаётся у вас на руках. Обязательно продиктуйте свой адрес после звукового сигнала, вам перезвонят и назначат дату и время».
внимание!!!
Сумма в 1290 рублей может показаться не слишком большой, но на самом деле прочистка вентиляции – услуга буквально копеечная, так что процент такие фирмы получают сказочный.
– На листовке мелким шрифтом внизу написано, что данное извещение носит информационный характер и не является публичной офертой. Это простая рекламная акция самого низкого пошиба. Калужанам надо внимательнее изучать то, что они находят в своих почтовых ящиках, и ни в коем случае не поддаваться на провокации. Ни одна уважающая себя компания никаких акций проводить не будет.
Виктор УСТИНОВ
начальник Управления ЖКХ Калуги
По такой же схеме рекламировались услуги некоей компании «Водоучёт», в листовках которой как раз шла речь о проверке счётчиков. Эту рекламу продемонстрировали на планёрке в горуправе.

Как оказалось, в Едином реестре юридических лиц эта фирма отсутствует, а, значит, никакого права проводить проверку счётчиков она не имеет. Однако наказать за эти листовки и её работу фирму не могут.

В полиции нам сказали, что привлечь к ответственности исполнителей в этих случаях практически невозможно, особенно если услуга, пусть и втридорога, всё же была оказана.
как защититься и что надо знать
Что же делать, если в дверь звонят люди и представляются службой газа, водоканалом или службой прочистки вентканалов?
1
Во-первых, у представителей муниципальных компаний такого рода должны быть удостоверения.
Если же и они вызывают сомнения, то всегда можно позвонить их работодателю и уточнить информацию о проверке или обходе.
2
Главное – не звонить по номеру, который дадут ваши неожиданные гости.
Телефоны управляющей компании, службы газа и тому подобных организаций указываются на квитанциях по оплате ЖКХ.
История шестая
Окно возможностей афериста


Предложения о бесплатной проверке пластиковых окон зачастую делаются куда более навязчивым способом, чем листовки, – по телефону.

Вместо окон здесь могут быть монтаж входных дверей, остекление балконов и тому подобные услуги – нужное подчеркнуть. Однако, именно оконщики чаще всего активизируются в тёплое время года, ведь летом неудобства, связанные с заменой рам, минимальны.

Уже упомянутой в прошлом разделе Наталье на работу (видимо, по ошибке) позвонила некая женщина и заявила о необходимости срочной проверки пластиковых окон.

Далее звонившая дала понять, что разговор записывается и начала задавать вопросы, первым из которых стала просьба назвать ФИО. В ответ на аналогичную просьбу в свой адрес «оконщица» ограничилась именем и отчеством, сославшись на то, что «фамилии мы не называем».

Затем она спросила, на какой адрес присылать рабочих и, услышав в ответ: «К «Дому печати», - решила, что это шутка и недовольно бросила трубку.

И это скорее забавная история, ведь обычно подобные случаи заканчиваются иначе.

Как правило, такие специалисты в ходе проверки тут же находят множество проблем. Вас убедят, что окна непременно начнут течь, что из них будет дуть, что старый пластик на жаре начнёт плавиться… Словом, необходим капитальный ремонт либо вовсе замена окон.

Дальше сценариев может быть несколько. Первый – сравнительно мягкий и даже формально не являющийся мошенничеством.

Вам, действительно, поменяют какие-то детали или сделают минимальный ремонт – к примеру, зальют щели герметиком.

Только вот стоимость услуг у таких предприимчивых может быть в 10 раз выше рыночной.

Другой вариант уже по-настоящему уголовный: мошенники предлагают заключить договор на дому и исчезают с авансом.
как защититься и что надо знать
Что делать и как себя вести в данной ситуации? За помощью мы обратились к специалистам производственной компании «Сателс», которая 15 лет честно работает на рынке Калуги.
Андрей Александрович Радаев
Директор офиса «Сателс-Калуга» на ул. Суворова, д. 126
1
Во-первых, сам факт обзвона клиентов, скорее всего, говорит о не совсем честных намерениях.
У серьёзных оконных компаний ремонт занимает крайне низкую долю в прибыли, и уж точно им невыгодно самим активно искать такие заказы.
2
Если вы всё же решили воспользоваться услугами небольших частных ремонтников, следует сразу попросить работников показать доверенность на совершение финансовых операций.
Такой документ должен быть у всех, кто предлагает заключить договор вне офиса. Кроме того, для подтверждения факта оплаты вам должны предоставить чек, то есть у представителя фирмы при себе должен быть кассовый аппарат. Если аппарата или доверенности нет, то двух мнений быть не может: у вас дома мошенники.
3
А вот если вам действительно необходимо поменять или отремонтировать окна, сделайте это не бездарно.
Не дожидайтесь, пока «добрый» менеджер придет к вам. Выберите не доброго, а надёжного сами. С помощью поисковиков, соцсетей. Лучше – по рекомендации родственников, друзей, знакомых. Как-нибудь ещё. Но сами!
История седьмая
Ошибочка вышла или игра на алчности
Есть ещё одна схема, которая, по словам полицейских, в Калуге пока не замечена, однако, по другим регионам волна уже пошла, а значит и калужанам стоит быть готовым к такому развитию событий, о котором мы расскажем ниже.

Начинается всё с того, что человеку на карту внезапно приходит солидная сумма – тысяч 80-100.

Не успел он толком обрадоваться такому подарку судьбы, как ему на телефон поступает звонок и звонивший сообщает, что эти деньги переводились другому человеку по номеру телефона, но ошиблись в одной цифре.

Конечно, жертву просят вернуть эту сумму, а за беспокойство предлагают оставить себе пару тысяч.

Если вдруг обладатель большого куша не хочет расставаться с неожиданно свалившимися на него деньгами, на другом конце провода начинают угрожать, строя из себя крутых мафиози.

Но, как правило, до этапа запугивания доходят единицы и деньги переводятся на номер мошенника сразу после разрешения оставить себе долю малую. Все же редкий человек способен побороть свою алчность и любовь к халяве, которая у нас уже давно в генах прописалась.

Но история на этом заканчивается только для афериста, а вот для его жертв всё только начинается.

Через какое-то время к человеку приходят полицейские и объявляют, что он стал подозреваемым в деле о мошенничестве.

А происходит это из-за того, что пришедшие на вашу карту деньги это не ошибка. Дело в том, что звонок с просьбой вернуть деньги - это уже финальный этап многоходовой аферы.

До этого мошенник разместил в интернете объявление о продаже несуществующего товара, а когда на него нашелся реальный покупатель, ему продиктовали номер телефона будущей жертвы. И когда покупатель перевел деньги на него, мошенник позвонил по этому номеру и по описанной выше схеме вынудил жертву перечислить деньги ему, после чего бесследно исчез.

То есть пострадавших в таком случае будет два. Покупатель и тот, кого использовали в качестве посредника для вывода денег.
как защититься и что надо знать
«Противоядие» от такой схемы одно единственное: необходимо прекратить разговор, позвонить в банк и попросить отменить ошибочный перевод. Ни в коем случае нельзя отправлять деньги напрямую на карту, данные которой вам называют мошенники: все операции в случае любых ошибок должен делать банк и только банк. Иначе вы очень сильно рискуете потерять кучу времени и нервов, доказывая следственным органам, что вы честный человек и не надо вас в СИЗО сажать на время расследования аферы.

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