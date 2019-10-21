Международный Аэропорт "Калуга" им. К.э.Циолковского

Вот и закончилось не только календарное, но и фактическое лето. Хоть после зябкого похолодания и пришло тепло, намекающее на начало бабьего лета, но за окном уже мокро и жёлто.



Одним словом, осень вступает в свои права.



Вместе с сентябрём закончился и сезон отпусков. Однако это не повод отказывать себе от возможности урвать-таки ещё один небольшой мини-отпуск. А как это сделать, потратив на дорогу минимальное время, становящееся всё драгоценнее с каждым днём, да ещё и с максимальным комфортом? Конечно же, с помощью авиаперевозок.



Калужанам здесь очень повезло - у нас ведь есть свой аэропорт! И в помощь горожанам мы решили сделать обзор, куда слетать этой осенью из Калуги. Точнее, не только осенью, но и предновогодний декабрь тоже решили захватить.



Ниже вы найдете не только расписание полетов по каждому из направлений, но и ТОП-5 достопримечательностей, которые обязательно надо посмотреть в тех городах, куда летают самолёты из Калуги.

