Международный Аэропорт "Калуга" им. К.э.Циолковского

Улица Баумана (Казанский Арбат)
Является районом торговли и развлечений, на ней находятся множество магазинов, ресторанов и предприятий быстрого питания, а также памятники, фонтаны, скамейки, навесы, фонарные столбы и прочие элементы благоустройства. На улице традиционно проводятся массовые народные гулянья в День республики и города, празднования Дня смеха, музыкальные, танцевальные и театрализованные представления, прочие мероприятия и акции, в том числе неформальных сообществ. Также на улице неизменно предлагают свои услуги уличные художники, играют уличные музыканты. Многолюдная до поздней ночи в любое время года, улица является одной из основных городских достопримечательностей.