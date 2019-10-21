Международный Аэропорт "Калуга" им. К.э.Циолковского
Полёты не во сне, а наяву
Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград - куда улететь отдохнуть из Калуги этой осенью.
Вот и закончилось не только календарное, но и фактическое лето. Хоть после зябкого похолодания и пришло тепло, намекающее на начало бабьего лета, но за окном уже мокро и жёлто.

Одним словом, осень вступает в свои права.

Вместе с сентябрём закончился и сезон отпусков. Однако это не повод отказывать себе от возможности урвать-таки ещё один небольшой мини-отпуск. А как это сделать, потратив на дорогу минимальное время, становящееся всё драгоценнее с каждым днём, да ещё и с максимальным комфортом? Конечно же, с помощью авиаперевозок.

Калужанам здесь очень повезло - у нас ведь есть свой аэропорт! И в помощь горожанам мы решили сделать обзор, куда слетать этой осенью из Калуги. Точнее, не только осенью, но и предновогодний декабрь тоже решили захватить.

Ниже вы найдете не только расписание полетов по каждому из направлений, но и ТОП-5 достопримечательностей, которые обязательно надо посмотреть в тех городах, куда летают самолёты из Калуги.
РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
КАЛИНИНГРАД
РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
ЕКАТЕРИНБУРГ
РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
СОЧИ
РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
КАЗАНЬ
РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
КРАСНОДАР

РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
КАЛИНИНГРАД
РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ
Калининград — административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации. До 4 июля 1946 года город имел название Кёнигсберг (нем. Königsberg). Славится своей архитектурой и янтарём
В Калининграде много исторических достопримечательностей разных эпох, гуляя по городу можно увидеть множество построек, возраст которых датируется XVII-XIX веком.

Здесь находится единственный в мире Музей янтаря и уникальный для России Музей Мирового океана.
ТОП-5 достопримечательностей Калининграда
Куршская коса
Это естественный природный заповедник, представляющий в миниатюре сразу несколько миров. Ученые называют ее «музеем природных зон», настолько разнообразны здесь пейзажи: от березовых лесов до песчаных пустынь.
Музей Мирового океана
Первый в России комплексный маринистический музей. Имеет экспозиции, посвящённые судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии мирового океана, а также маринистическую библиотеку и действующую экологическую станцию.
Кафедральный Собор
Кафедральный собор на острове Канта - главное культурное и историческое место Калининграда, где похоронен философ Иммануил Кант. Здесь можно погрузиться в историю, а также услышать один из лучших органов России и Европы.
Калининградский музей янтаря
Калининградский Музей Янтаря — единственный в России подобный музей, открытый в 1979 году. Он расположен в центре города, на берегу озера Верхнее, в крепостной башне середины XIX века. Башня была построена в 1853 году в неоготическом стиле под руководством разработчика общего плана крепостных сооружений Кёнигсберга, шефа инженерного корпуса Эрнста Людвига фон Астера и входила в систему городских оборонительных укреплений.
Кирха Святого Семейства
Кирха Святого Семейства – одно из немногих зданий, частично сохранившихся после штурма Кёнигсберга. От полного разрушения церковь спасло то, что она находилась в плотном кольце жилых построек. Весь удар приняли на себя окружавшие её здания. После войны под стрельчатыми сводами храма находили временный кров переселенцы, потом этот перевалочный пункт превратили в склад.
РЕЙСЫ В КАЛИНИНГРАД И ОБРАТНО
19.05.2019 - 23.10.2019
СРЕДА И ВОСКРЕСЕНЬЕ
В КАЛИНИНГРАД
ВЫЛЕТ - 12.15
ПРИЛЁТ - 13:10
ИЗ КАЛИНИНГРАДА
ВЫЛЕТ - 13:50
ПРИЛЁТ - 16:45
28.10.2019 - 31.12.2019
ПОНЕДЕЛЬНИК И ПЯТНИЦА
В КАЛИНИНГРАД
ВЫЛЕТ - 12.15
ПРИЛЁТ - 13:10
ИЗ КАЛИНИНГРАДА
ВЫЛЕТ - 13.50
ПРИЛЁТ - 16:45
Мы делаем обзор рейсов до конца года, но вообще-то в Калининград полеты открыты до марта и уже сейчас можно приобрести билеты на зимние и весенние рейсы. Подробнее - на сайте аэропорта klf.aero
Санкт-Петербург
РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ
Санкт-Петербург — второй по численности населения город России. Основан 16 мая 1703 года Петром I.
В 1712—1918 годах являлся столицей Российского государства. Ныне по праву носит звание культурной столицы страны
Этот город можно смело назвать одним из самых красивых мегаполисов мира.
Каждый год сюда приезжают огромное число туристов уголков планеты. В 2015 году здесь побывало свыше 3,7 млн российских и 2,8 млн иностранных туристов.

Является вторым по величине городом России (в статусе самостоятельного субъекта федерации) и одновременно административным центром Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа.

Раскинувшийся Санкт-Петербург прекрасен в любое время года, спорить о том, что стоит посетить здесь в первую очередь нет смысла - город прекрасен и Эрмитажем, и памятниками архитектуры, и конечно, рекой Нивой и разводными мостами, которые почти всегда попадают в кадр фотоаппаратов туристов.
ТОП-5 достопримечательностей Санк-Петербурга
Государственный Эрмитаж
1764 год считается датой основания Эрмитажа, когда Екатерина II приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца И.-Э. Гоцковского. День своего основания музей ежегодно празднует 7 декабря – в День святой Екатерины.

Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.
Большой Петергофский дворец
Большой петергофский дворец долгое время был центром светской жизни. Здесь проходили праздники, приемы, балы и маскарады, на которые приглашалось до трех тысяч гостей. В придворной церкви венчались, крестили детей и служили молебны в ознаменование воинских побед. В годы Великой Отечественной войны Большой дворец был сожжен и взорван. Казалось, поднять из руин его будет невозможно. Но уже в мае 1964 года были открыты первые возрожденные залы.
Екатерининский дворец и парк
Включает в себя Екатерининский дворец, Екатерининский парк и Александровский парк. Екатерининский парк баснословно богат объектами культуры. По нему можно гулять не один день и все равно трудно будет уйти отсюда, повидав все его достопримечательности. На территории более чем в 100 гектаров кроме самого дворца расположилось множество павильонов, мостов и памятников сооруженных в разное время и в разных архитектурных стилях.
Музей Фаберже
Проект создания в России ряда музеев, посвященных творчеству великого ювелира Карла Фаберже, появился у фонда «Связь времен» после приобретения уникальной коллекции произведений Фаберже, собранной Малкольмом Форбсом. Начиная с этого момента, фонд приступил к формированию собрания русского декоративно-прикладного и изобразительного искусства. На сегодняшний день оно насчитывает уже более 4000 единиц

Наибольшую ценность в собрании представляют девять императорских пасхальных яиц, созданных Фаберже для двух последних русских императоров. Все они являются шедеврами ювелирного искусства, а также уникальными историческими памятниками, связанными с правлением и личной жизнью Александра III и Николая II.
Александровский парк
Александровский парк, который находится в Петроградском районе Санкт-Петербурга, один из первых публичных парков города. Он расположен на месте бывшего гласиса Петропавловской крепости к северу от кронверка, и ограничен Кронверкским проспектом (огибающим парк по дугообразной границе бывшего гласиса), Кронверкской набережной и Каменноостровским проспектом.
РЕЙСЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ОБРАТНО
ПОНЕДЕЛЬНИК
до 21.10.2019
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫЛЕТ - 14.15
ПРИЛЁТ - 15:45
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫЛЕТ - 07.05
ПРИЛЁТ - 08:40
ВТОРНИК
до 22.10.2019
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫЛЕТ - 16.00
ПРИЛЁТ - 17:25
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫЛЕТ - 13.50
ПРИЛЁТ - 15:20
с 29.10.2019
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫЛЕТ - 13.35
ПРИЛЁТ - 15:15
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫЛЕТ - 15.50
ПРИЛЁТ - 17:25
СРЕДА
до 25.09.2019
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫЛЕТ - 22.00
ПРИЛЁТ - 23:30
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫЛЕТ - 06.55
ПРИЛЁТ - 08:30
С 02.10.2019 до 23.10.2019
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫЛЕТ - 10.45
ПРИЛЁТ - 12:10
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫЛЕТ - 08.30
ПРИЛЁТ - 10:05
C 29.10.2019 до 31.12.2019
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫЛЕТ - 13.35
ПРИЛЁТ - 15:15
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫЛЕТ - 15.55
ПРИЛЁТ - 17:25
ЧЕТВЕРГ
до 24.10.2019
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫЛЕТ - 16.00
ПРИЛЁТ - 17:25
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫЛЕТ - 13.50
ПРИЛЁТ - 15:20
с 27.10.2019
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫЛЕТ - 13.35
ПРИЛЁТ - 15:15
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫЛЕТ - 15.55
ПРИЛЁТ - 17:25
ПЯТНИЦА
до 25.10.201
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫЛЕТ - 20.20
ПРИЛЁТ - 21:05
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫЛЕТ - 13.15
ПРИЛЁТ - 14:50
СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ
до 19.10.2019 (сб)
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫЛЕТ - 22.00
ПРИЛЁТ - 23:30
до 29.09.2019 (вск)
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫЛЕТ - 22.35
ПРИЛЁТ - 00:05
до 20.10.2019 (вск)
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫЛЕТ - 07.05
ПРИЛЁТ - 08:35
до 24.10.2019 (вск)
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫЛЕТ - 16.00
ПРИЛЁТ - 17:25
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С 27.10.2019 до 31.12.2019 (вск)
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫЛЕТ - 13.50
ПРИЛЁТ - 15:20
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫЛЕТ - 15.55
ПРИЛЁТ - 17:25
ЕКАТЕРИНБУРГ
РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ
Екатеринбург ведёт свою историю с начала XVIII века, увенчан славой одного из первых промышленных городов Российской империи и до сих пор гордо носит титул столицы Урала.
Город располагает практически неограниченными туристическими возможностями.

Екатеринбург привлекает путешественников и деловых людей великолепными памятниками архитектуры, насыщенной культурной жизнью, коммерческим потенциалом и, не в последнюю очередь, шопингом.

Ведь по количеству торговых центров столица Урала опережает все российские города.
ТОП-5 достопримечательностей Екатеринбурга
Дендропарк
Он включает в себя два парка в Екатеринбурге, один из которых находится на пересечении улиц Мира и Первомайской в Кировском районе, второй — на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева в Ленинском районе.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Крупнейший художественный музей Урала. Музей известен прежде всего уникальной коллекцией Каслинского художественного литья и всемирно известным Каслинским чугунным павильоном — участником всемирной Парижской выставки 1900 года.
Дом Севастьянова
Дом Севастьянова — одно из наиболее впечатляющих, ярких и запоминающихся зданий в Екатеринбурге. По праздничности своего внешнего вида этот дворец даже обгоняет старый пассажирский железнодорожный вокзал. Дворец был выстроен в начале 19 века.
Харитоновский сад
Английский парк в Екатеринбурге, примыкает к усадьбе Расторгуевых — Харитоновых. Заложен в 1826 году. В нём есть искусственное озеро с двумя насыпными островками и круглой беседкой-ротондой. В южной части парка сохранилось единственное сооружение из первоначальных садовых построек — грот.
Президентский центр Бориса Ельцина
Одним из основных объектов центра города является Музей Бориса Ельцина, посвящённый современной политической истории России и личности первого Президента России. Также в центре работают арт-галерея, кино-конференц зал, книжный магазин, кафе, архив, библиотека, парк научных развлечений, коворкинг и прочие организации. На площадках центра регулярно проводятся лекции, концерты, выставки, фестивали и различные общественные мероприятия. В кинозале ведёт работу центр документального кино.
РЕЙСЫ В ЕКАТЕРИНБУРГ И ОБРАТНО
СРЕДА
до 31.12.2019
В ЕКАТЕРИНБУРГ
ВЫЛЕТ - 23.55
ПРИЛЁТ - 04:30
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
ВЫЛЕТ - 23.00
ПРИЛЁТ - 23:20 (по местному времени)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
до 31.12.2019
В ЕКАТЕРИНБУРГ
ВЫЛЕТ - 00.05
ПРИЛЁТ - 04:30
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
ВЫЛЕТ - 05.30
ПРИЛЁТ - 05:50 (по местному времени)
Сочи — крупнейший курортный город России, важный транспортный узел, а также крупный экономический и культурный центр черноморского побережья России.
Сочи – курортный город, расположенный на Черноморском побережье Краснодарского края. Большим Сочи называют также курортную зону федерального значения, которая объединяет сам город Сочи и несколько прибрежных поселений. Неофициально именуется также летней, южной и курортной «столицей» России
ТОП-5 достопримечательностей Сочи
Красная Поляна
Столица горного кластера XXII Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года - поселок городского типа в Адлерском районе Большого Сочи. Живописный поселок с богатой историей и уникальными природными условиями расположен в 40 километрах от Сочи, с которым связан современными автомобильной и железной дорогами.
Дендрологический парк Южные культуры
Парк был основан генералом Даниилом Васильевичем Драчевским на землях своего имения «Случайное», на территории площадью 11 га в 1910—1911 гг. по проекту талантливого садово-паркового архитектора А. Регеля. Архитектор использовал ландшафтный стиль с включением регулярных элементов в виде обширного партера в южной части парка, что было весьма характерно для направления садово-паркового искусства конца XIX — начала XX века. Оригинальным решением явилось применение регулярной разбивки не вблизи дома, а вдали от него, в глубине парка, что составило его архитектурный центр.
Олимпийский Стадион «Фишт»
Это самая грандиозная арена парка, предназначенная для проведения футбольных матчей. Стадион способен вмещать более 40 тысяч зрителей на своих трибунах. Именно здесь прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года. Массовые мероприятия Фишт принимает и сегодня. Построенный в преддверии зимних Олимпийских игр, стадион Фишт стал одним из крупнейших спортивных объектов России. Здесь также проходили футбольные матчи Евро-2018. Свое название стадион берет от горной вершины.
Дендрарий в Сочи
Парк «Дендрарий» по праву считается одним из знаковых мест города Сочи, его часто называют «зеленым сердцем курорта», что совершенно оправдано.
На площади в 46,4 га собраны деревья и кустарники, привезенные из самых разных уголков планеты. На сегодняшний день в живой коллекции парка более 1800 видов и форм, в том числе 66 из них — дубы, 74 — сосны, 54 — пальмы и огромное количество редких экзотов.
Сочи Парк
Сочи Парк — тематический парк развлечений в городе Сочи. Расположен в Адлерском районе, на территории Имеретинской низменности. Первый в стране тематический парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На территории 20,5 га располагаются тематический парк аттракционов и гостиничный комплекс «Богатырь» (4 звезды), стилизованный под средневековый замок.
ПОНЕДЕЛЬНИК И ПЯТНИЦА
до 25.10.2019
В СОЧИ
ВЫЛЕТ - 18.55
ПРИЛЁТ - 21:05
ИЗ СОЧИ
ВЫЛЕТ - 16.05
ПРИЛЁТ - 18:15
Мы делаем обзор рейсов до конца года, а вообще-то в Сочи полеты открыты до марта и уже сейчас можно приобрести билеты на зимние и весенние рейсы. Подробнее - на сайте аэропорта klf.aero
Казань - столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки. Один из крупнейших экономических, научных, образовательных, религиозных, культурных и спортивных центров России.
Казань — «третья столица России», весело отгулявшая свое тысячелетие, современная и архаичная одновременно. Пожалуй, это самый непредсказуемый город во всей стране, ведь здесь, как в большом котле (или казане, если быть точным), смешались не только культура Востока и Запада, но и религия, ментальность, история.

В живописных окрестностях Казани расположились санатории и турбазы, где в комфортных условиях можно прекрасно провести время на берегу великой русской реки: поплавать, порыбачить, насладиться красотой местной природы.

ТОП-5 достопримечательностей Казани
Дворец Земледельцев
Здание в историческом центре Казани, Вахитовском районе. Расположен на Дворцовой площади вблизи северной стены Казанского кремля и набережной Казанки. Штаб-квартира Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Главного управления ветеринарии, Республиканского агропромышленного центра инвестиций и новаций и ряда подведомственных организаций. Дворец земледельцев стал одной из наиболее известных современных достопримечательностей города.
Кремлевская набережная
Великолепная прогулочная зона города. Несколько лет назад набережная была реконструирована и теперь это отличное место отдыха горожан всех возрастов.
Центр семьи «Казан»
Главный дворец бракосочетаний (ЗАГС) не только в Казани, но и во всей республике. Одна из главных современных достопримечательностей города, обыгрывающих его название. Он построен в виде огромного котла-казана. На крыше расположена смотровая площадка с видом на Казанский кремль, Кремлёвскую набережную и округу. Открыт 5 июля 2013 года.
Казанский Кремль
Древнейшая часть Казани, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города: археологические остатки первого (XII—XIII вв.), второго (XIV—XV вв.) и третьего городищ (XV—XVI вв.); белокаменный кремль, ряд храмов и зданий, имеющих большую историко-архитектурную и культурную ценность. Официальная резиденция Президента Республики Татарстан.
Улица Баумана (Казанский Арбат)
Является районом торговли и развлечений, на ней находятся множество магазинов, ресторанов и предприятий быстрого питания, а также памятники, фонтаны, скамейки, навесы, фонарные столбы и прочие элементы благоустройства. На улице традиционно проводятся массовые народные гулянья в День республики и города, празднования Дня смеха, музыкальные, танцевальные и театрализованные представления, прочие мероприятия и акции, в том числе неформальных сообществ. Также на улице неизменно предлагают свои услуги уличные художники, играют уличные музыканты. Многолюдная до поздней ночи в любое время года, улица является одной из основных городских достопримечательностей.
РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ В КАЗАНЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК
до 21.10.2019
В КАЗАНЬ
ВЫЛЕТ - 09.20
ПРИЛЁТ - 11.10
ИЗ КАЗАНИ
ВЫЛЕТ - 11.50
ПРИЛЁТ - 13:40
ПЯТНИЦА
до 21.10.2019
В КАЗАНЬ
ВЫЛЕТ - 15.30
ПРИЛЁТ - 17.20
ИЗ КАЗАНИ
ВЫЛЕТ - 18.00
ПРИЛЁТ - 19:50
РОСТОВ НА ДОНУ
РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ
Ростов-на-Дону — крупнейший город на юго-западе России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской области.
РЕЙСЫ В РОСТОВ НА ДОНУ
СРЕДА И ВОСКРЕСЕНЬЕ
до 23.10.2019
В РОСТОВ НА ДОНУ
ВЫЛЕТ - 17.25
ПРИЛЁТ - 19.00
ИЗ РОСТОВА НА ДОНУ
ВЫЛЕТ - 10.00
ПРИЛЁТ - 11:35
ПОНЕДЕЛЬНИК И ПЯТНИЦА
С 28.10.2019
В РОСТОВ НА ДОНУ
ВЫЛЕТ - 17.25
ПРИЛЁТ - 19.00
ИЗ РОСТОВА НА ДОНУ
ВЫЛЕТ - 10.00
ПРИЛЁТ - 11:35
ТОП-5 достопримечательностей Ростова-на-Дону
Пушкинская улица
Главная улица в центре города. Здесь расположено много старинных зданий, памятников, необычных деревьев, искусно оформленных клумб. Улица располагает небольшим бульваром.
Музей Северо-Кавказской железной дороги
Комплекс, состоящий из двух площадок: помещение музея во Дворце культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный и экспозиции под открытым небом, расположенной на путях бывшей станции (ныне — остановочный пункт) Гниловская на юго-западной окраине Ростова-на-Дону.
Колесо обозрения в Ростове-на-Дону
Одна из современных достопримечательностей города.С высоты птичьего полета открываются великолепные виды на город. Высота колеса обозрения — 65 метров, что сравнимо с высотой 24-этажного дома.
Дом Маргариты Черновой
Особняк был построен в 1899 году. Имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Особняк на Большой Садовой улице для Маргариты Никитичны Черновой построил её поклонник, один из представителей рода Парамоновых Николай Александрович Дорошенко.
Ростовский зоопарк
Один из крупнейших зоопарков России (площадью почти 56,97 гектаров). Является участником 38 программ по сохранению редких и исчезающих видов животных, а также членом ISIS — Международной системы информации об особях животных.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
РАСПИСАНИЕ ПОЛЁТОВ
Минеральные Воды — город в Ставропольском крае. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Город является своеобразными воротами туризма этого края, из него начинается путешествие в курортные города рядом, такие как Пятигорск и Железноводск.
Кавказские Минеральные воды располагаются в южной части Ставропольского края, на северных склонах Главного Кавказского горного хребта, в долинах рек Малка и Хасаут. Именно через эту местность проходит трасса, ведущая всех туристов к лечебным истокам Северного Кавказа. В регионе существует более 100 источников с целебной водой. Впервые пользу от употребления минеральных вод Кавказа русские ученые выявили еще в середине XIX, после чего здесь активно стали строиться санатории и пансионаты.
ТОП-5 достопримечательностей
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
Храм был построен в рекордные сроки — в течение трех лет, и стал самым большим и красивым в регионе. В 1936 году он был разрушен. Новый храм построили в 2012 году по проекту архитектора Михаила Лесового.
Каскадная лестница в Железноводске
Завораживающей красоты сооружение, построенное с отсылкой к античным мотивам. Туристы не могут не задержаться у этой двусторонней конструкции, верхняя половина которой украшена декоративными бассейнами с красивыми капельными водопадами. Круглый верхний фонтан опоясывают полукруглые лестницы, по которым можно подняться на смотровую площадку: собственно, из-за них лестница и получила название Каскадной. Строительство этой достопримечательности завершили в 1935 году.
Скульптура Знаки Зодиака в Железноводске
Её создал известный пятигорский скульптор Г. В. Курегян, автор лермонтовского «Демона» в пещере Кисловодского парка. Чтобы загаданное желание исполнилось — нужно потереть свой знак Зодиака по восточному календарю и крутануть яйцо. «Яйцо желаний» заключено в прямоугольную каменную раму с небольшим основанием. На одной боковой колонне — 12 знаков Зодиака, на другой — 12 символов года по восточному календарю, а на самом яйце изображены полуобнаженные девушки.
Пушкинская галерея в Железноводске
Была построена в 1902 г. для театральных постановок и танцевальных вечеров. Строилась по проекту знаменитого польского архитектора, академика С. Шиллера. Зрительные залы и сцены оформлялись по эскизам художника И. Крылова из Новочеркасска.
Памятник на месте дуэли М.Ю. Лермонтова
В разные годы тут устанавливались временные памятники. В 1913 году к 100-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова было решено установить постоянный монумент. Строгая стела с барельефом Лермонтова в центре окружена оригинальной оградой. Памятник открыт здесь в 1915 году. Автор его – известный скульптор Б.М. Мишенин. (Пятигорск)
ПОНЕДЕЛЬНИК
до 24.10.20
В МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
ВЫЛЕТ - 10.40
ПРИЛЁТ - 12:50
ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
ВЫЛЕТ - 13.50
ПРИЛЁТ - 16:00
ЧЕТВЕРГ
до 24.10.2019
В МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
ВЫЛЕТ - 10.40
ПРИЛЁТ - 12:50
ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
ВЫЛЕТ - 13.50
ПРИЛЁТ - 16:00
с 27.10.2019 до 28.11.2019
В МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
ВЫЛЕТ - 13.40
ПРИЛЁТ - 15:50
ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
ВЫЛЕТ - 16.40
ПРИЛЁТ - 18:50
с 01.12.2019 до 31.12.2019
В МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
ВЫЛЕТ - 11.35
ПРИЛЁТ - 13:45
ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
ВЫЛЕТ - 14.35
ПРИЛЁТ - 16:45
ВОСКРЕСЕНЬЕ
с 27.10.2019 до 28.11.2019
В МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
ВЫЛЕТ - 13.40
ПРИЛЁТ - 15:50
ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
ВЫЛЕТ - 13.50
ПРИЛЁТ - 16:00
с 01.12.2019 до 31.12.2019
В МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
ВЫЛЕТ - 11.35
ПРИЛЁТ - 13:45
ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
ВЫЛЕТ - 16.40
ПРИЛЁТ - 18:50
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Краснодар — историческая столица Кубани, символические «ворота» Кавказа. Расположен на правом берегу реки Кубани на расстоянии 120 км от Чёрного моря, 140 километров от Азовского моря и 1300 км к югу от Москвы.
Краснодар – это не только экономический и деловой город, но и известный туристический центр. В XIX ст. здесь появилось огромное количество деревянных домов, выполненных в стиле классицизма, некоторые сохранились до сегодняшних дней и все также влияют на формирование внешнего облика города.

В начале XX века город называли маленьким Парижем. В Краснодаре имеются сооружения, выполненные в разных архитектурных стилях, в зависимости от эпох - это барокко, классицизм и модерн.

Особо интересны доходный дом барона Штейгеля и здания художественного музея. В Краснодаре располагается один из самых крупных в России кинотеатров - «Аврора», немало интересных музеев.

Например, Краеведческий музей, который рассказывает своим посетителям о развитии, культуре края и истории народов, проживающих здесь, начиная с древних времен, музей истории казачества на Кубани, литературный музей. Имеются в городе и достаточно необычные музеи, к примеру, музей «Самсон», посвященный культуристам.

В этом музее можно увидеть старинные фотографии культуристов, спортивные снаряды и др.
ТОП-5 достопримечательностей Краснодара
Улица Красная
Центральная улица для прогулок в центре города. В выходные часть улицы перекрывают для транспорта, и она становится пешеходной. На улице собираются музыканты, художники, ремесленники, предлагающие свои товары ручной работы. В теплую ясную погоду людей много. На улице много кафе, ресторанов, магазинчиков.
Cтадион «Краснодар»
Строительство нового стадиона было начато в апреле 2013 года, завершено в сентябре 2016 года. Вместимость чаши спортивного объекта составляет 35 179 мест, из них 3 273 ­­– VIP-места и ложи.
Парк Галицкого
Туристы называют его одним из самых красивых парков России. Он примыкает к стадиону и выполнен в такой же архитектурной композиции. В центральной части нового парка расположен фонтан с небольшим водопадом. Берега водоема покрыты щитами из натурального дерева.
Ботанический сад им. профессора И. С. Косенко
Был разработан в 1959 году при Кубанском государственном аграрном университете старшим научным сотрудником Уманцевой И.А. под руководством И.С. Косенко. Площадь Ботанического сада составляет. 37,5 га. На данный момент ботанический сад является находкой и настоящим пособием для изучения ботаники. В Ботаническом саду более 1200 видов деревьев и кустарников, а так же свыше 500 видов дикорастущих и культурных травянистых растений. В коллекцию сада входят экземпляры из Крыма, Кавказа, Западной Европы, Дальнего Востока и Северной Америки.
Парк «Солнечный остров»
Путь в парк лежит через Мост Поцелуев, проложенный над Старой Кубанью. Здесь имеется 28 экстремальных, семейных и детских аттракционов, экзотический «Сафари-парк» и огромный ледовый каток, спортивные площадки, единственный в городе планетарий, множество кафе, ресторанов и уютных скамеек.
ПОНЕДЕЛЬНИК
до 24.10.20
В КРАСНОДАР
ВЫЛЕТ - 16.40
ПРИЛЁТ - 18:35
ИЗ КРАСНОДАРА
ВЫЛЕТ - 08.00
ПРИЛЁТ - 10:00
ЧЕТВЕРГ
до 24.10.2019
В КРАСНОДАР
ВЫЛЕТ - 16.40
ПРИЛЁТ - 18:35
ИЗ КРАСНОДАРА
ВЫЛЕТ - 08.00
ПРИЛЁТ - 10:00
с 27.10.2019 до 28.11.2019
В КРАСНОДАР
ВЫЛЕТ - 19.30
ПРИЛЁТ - 21:30
ИЗ КРАСНОДАРА
ВЫЛЕТ - 11.00
ПРИЛЁТ - 13:00
с 01.12.2019 до 31.12.2019
В КРАСНОДАР
ВЫЛЕТ - 17.25
ПРИЛЁТ - 19:20
ИЗ КРАСНОДАРА
ВЫЛЕТ - 08.55
ПРИЛЁТ - 10:55
ВОСКРЕСЕНЬЕ
с 27.10.2019 до 28.11.2019
В КРАСНОДАР
ВЫЛЕТ - 19.30
ПРИЛЁТ - 21:30
ИЗ КРАСНОДАРА
ВЫЛЕТ - 11.00
ПРИЛЁТ - 13:00
с 01.12.2019 до 31.12.2019
В КРАСНОДАР
ВЫЛЕТ - 17.25
ПРИЛЁТ - 19:20
ИЗ КРАСНОДАРА
ВЫЛЕТ - 08.55
ПРИЛЁТ - 10:55