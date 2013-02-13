Среднее профессиональное образование (СПО) – уровень профподготовки на базе 9-го, 11-го класса школы или начального профообразования, позволяющий освоить специальность, не требующую обязательного наличия вышки.



В настоящее время среднее профессиональное образование – одно из самых популярных и престижных. По словам главы Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова, колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих.



Где же в Калужской области можно получить престижную и востребованную профессию? Чему обучают в колледжах и училищах Калужской области?



Вариантов масса, но для того, чтобы действительно получить востребованную профессию, а не просто потратить драгоценное время впустую, необходимо подобрать хорошее учебное заведение, которое даст реальные знания и практические навыки.