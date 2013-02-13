Среднее профессиональное образование
Где в Калужской области получить престижную профессию
Среднее профессиональное образование (СПО) – уровень профподготовки на базе 9-го, 11-го класса школы или начального профообразования, позволяющий освоить специальность, не требующую обязательного наличия вышки.

В настоящее время среднее профессиональное образование – одно из самых популярных и престижных. По словам главы Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова, колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих.

Где же в Калужской области можно получить престижную и востребованную профессию? Чему обучают в колледжах и училищах Калужской области?

Вариантов масса, но для того, чтобы действительно получить востребованную профессию, а не просто потратить драгоценное время впустую, необходимо подобрать хорошее учебное заведение, которое даст реальные знания и практические навыки.
Мы рекомендуем!

ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева

Калужский филиал

Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов)
35.02.05 Агрономия
36.02.01 Ветеринария
36.02.03 Зоотехния
21.02.19 Землеустройство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Обучение очное
Предоставляется общежитие
До 25 ноября 2024 года продолжается набор по следующим образовательным программам среднего профессионального образования:
на базе основного общего образования (9 класс):
35.02.05 Агрономия
36.02.01 Ветеринария
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
на базе среднего общего образования (11 класс):
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
Прием ведется по среднему баллу аттестата
Дополнительное образование:
Программы профессиональной переподготовки:
Подготовка трактористов категорий «С» и «D»
Подготовка водителей категории «В»
Кадастровая деятельность
Менеджмент логистических процессов
Логистика интернет-продаж
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Программы повышения квалификации:
Ландшафтный дизайн
Технология создания и ухода за газонами
Современные технологии в сфере кадастровой деятельности
Помощник геодезиста на кадастровых и топографо-геодезических работах
Основы инженерной графики, трехмерное моделирование в КОМПАС-3D
Кинология
Эпидуральная анестезия домашних животных
Анестезиология, реаниматология мелких домашних животных
Актуальные вопросы автоматизации бухгалтерского учета с применением программы 1С: Бухгалтерия 8
Рабочие профессии:
Помощник флориста
Мастер по обрезке сада
Слесарь по ремонту автомобилей
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Лаборант химического анализа
Оператор по ветеринарной обработке животных
Зоолаборант питомника лабораторных животных
Рабочий по уходу за животными (грумер)
Дезинфектор
Пчеловод
Зоотехник-селекционер (оператор ИАС СЕЛЭКС)

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:

учебно-научные лаборатории

учебно-опытное поле

оранжерея

научно-учебный ветеринарный центр «Тимирязевский»

центр сертифицированного обучения информационным технологиям 1С

комплекс общежитий

спортивный и тренажерный залы

библиотека и читальный зал

г. Калуга, Вишневского, 27

Тел.: +7 (4842) 72-51-40

Приёмная комиссия

Реклама. Калужский филиал ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. erid: 2Vfnxvvc9tk
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Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

Техникум

Прием ведется по среднему баллу аттестата

Реализуемые специальности:
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Квалификация – «техник».
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев,
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
14.02.02 Радиационная безопасность.
Квалификация – «техник».
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев,
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация – «бухгалтер».
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев,
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев.
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение.
Квалификация – «специалист по документационному обеспечению управления, архивист».
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев,
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев.
Официальный сайт: https://www.iate.obninsk.ru/
Страница vk: https://vk.com/obn.tehn
Реклама. ИАТЭ НИЯУ МИФИ. erid: 2VfnxxV3Q5n
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