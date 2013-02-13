ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева
Калужский филиал
Материально-техническое обеспечение учебного процесса:
учебно-научные лаборатории
учебно-опытное поле
оранжерея
научно-учебный ветеринарный центр «Тимирязевский»
центр сертифицированного обучения информационным технологиям 1С
комплекс общежитий
спортивный и тренажерный залы
библиотека и читальный зал
г. Калуга, Вишневского, 27
Тел.: +7 (4842) 72-51-40
Приёмная комиссия
Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
Техникум
Прием ведется по среднему баллу аттестата