НАВСТРЕЧУ 650-ЛЕТИЮ КАЛУГИ

Владимир Ивкин
От редактора
В августе этого года любимый город отпразднует свой 650-летний юбилей. В преддверии этой даты мы решили подготовить для наших читателей спецпроект «Навстречу 650-летию Калуги», в котором расскажем о том, чем славится наш город. Его памятниках, предприятиях и, конечно же, самом главном – о людях, которые приложили к нему руку и сделали Калугу такой, какой мы знаем и гордимся сегодня.

В рамках проекта ежемесячно мы будем готовить спецвкладку в центре газеты. Также его материалы можно посмотреть на нашем сайте kp40.ru, а ближе к юбилею мы объединим все публикации в альманахе.

Но это будет потом. А в самом первом выпуске нам показалось правильным рассказать о тех, благодаря кому Калуга приобрела тот самый вид, который мы все знаем. О главных творцах калужского градостроительства – архитекторах Петре Никитине, Иване Ясныгине и Николае Соколове. Также в майском выпуске мы начинаем обзор главных – космических – памятников любимого города.

А в нашем следующем, июньском выпуске, мы подготовили для вас еще много чего интересного. Но об этом – потом.

С наступающим юбилеем, Калуга!

Выпуск №1
Они сделали из купеческой Калуги современную
Раньше дома в нашем городе были деревянными и хаотично разбросанными, пока сюда не приехал московский архитектор Петр Никитин.
7 ноября 1775 года Екатерина II упразднила провинции и поменяла территории губерний. А возглавлять новые губернии поставила наместников.

Калужским наместником 24 августа 1776 года Екатерина II назначила Михаила Никитовича Кречетникова. Он был военным генералом и тонким политиком. А еще любил роскошь. Его современники писали, что Кречетников «слишком любил прекрасный пол. Отличался щегольским нарядом даже в летах престарелых: носил всегда шелковые чулки, башмаки с красными каблуками, белые перчатки». На службу при нём было велено являться к шести часам утра и находиться до 14 часов, затем приходить к 17 и быть до 23 «ежели дела требовать будут».
Открытие Калужского наместничества состоялось 15 января 1777 года. По этому случаю давались торжественные обеды, балы, маскарады, проходили концерты, гремели фейерверки. Всем уездным городам были пожаловали гербы. Правой рукой наместника стал первый Калужский губернатор генерал-поручик Алексей Петрович Лецкой. А первым городским Головой избрали– купца Василия Григорьевича Фалеева. Всего в Калуге в то время было 17 тысяч жителей. А бюджет города по обороту был равен бюджетам Москвы и Петербурга.

Заступив на должность, Кречетников решает всё в городе перестроить, сделать красивым и современным. Первым делом - возвести каменный Гостиный двор вместо старых купеческих лавок, а старую Заверхскую слободу (за Березуйским оврагом) соединить с центральной частью. Для этого он приглашает из Москвы архитектора Петра Романовича Никитина.

Изменил улицы
Петр Никитин вырос в творческой семье: его отец и дядя были художниками. Работал он в основном в Москве, а также восстанавливал после пожара Тверь. Но Кречетников переманил талантливого архитектора в наш город, пообещав полную свободу творчества. Специально для Никитина была учреждена высокая должность советника наместника по архитектуре и внушительный оклад с возмещение всех расходов.

В 1778 году Никитин составил регулярный план Застройки Калуги. Екатерина II его утвердила. Калужане шептались, что город, согласно этому плану, с высоты птичьего полета напоминает портрет императрицы в полный рост. На самом деле, по проекту Калуга выстроена в виде правильной трапеции. Никитин изменил направление многих улиц, сделав их широкими и прямыми. Центральной стала ул. Садовая (ныне - Кирова) с двумя полукруглыми площадями. Спроектировал Присутственные места (административные постройки напротив нынешнего парка), Каменный мост и Гостиный двор, Дом гражданского губернатора и его летнюю резиденция в загородном саду, Главное Народное училище (корпус педуниверситета на ул. Ленина), а также Троицкий собор. И лично вел контроль за строительством. Старые дома в районе парка были снесены. На это ушел не один год. Никитин разработал образцы проектов жилых домов в классическом стиле. Если кто-то из калужан решил построить дом, то должен был обратиться к архитектору за проектом и билетом на владение земельным участком.

О жизни Петра Романовича в Калуге известно немного. Он проработал здесь 6 лет. Жил вбольшом деревянном доме напротив церкви Михаила Архангела (сейчас на ее месте находится магазин «Часы» на ул. Ленина). Имел дом в Москве, а также недвижимость в Воронежской, Рязанской губерниях. Был женат на дворянке Пелагеи (по другим сведениям, Наталье) Сергеевне Межениновой. У них было три дочери: Елизавета, Екатерина и Наталья. Сын Сергей рано умер. Сам Петр Романович скончался от лихорадки 2 августа 1784 года, не успев воплотить свой план застройки Калуги. Похоронен предположительно в Лаврентьевском монастыре.Портрета его не сохранилось. Но некоторые историки считают, что «Портрет неизвестного в коричневом кафтане» художника Левицкого, который находится в Калужском музее изобразительных искусств, написан с Никитина.

Не было даже помощника
После смерти Никитина достраивал Калугу Иван Денисович Ясныгин. Целых 37 лет он был губернским архитектором. При нём было возведено 141 кирпичное здание. Он доработал ансамбль Присутственных мест, Гостиный двор, дом губернатора и его летнюю резиденцию в Загородном саду, Троицкий собор. Для собора спроектировал 17 метровый в диаметре купол, который уникален тем, что был сделан без всяких побочных укреплений. А в Гостином ряду Ясныгин изменил расположение некоторых корпусов, устроил внутренний двор и придумал эффектные аркады. Кроме того, по его проекту в Калуге были также построены церковь Жен мироносиц, здание почты, Хлюстинская богадельня. Площади на ул. Садовой сделал не полукруглыми, а круглыми. Теперь это пл. Победы и сквер Мира. Строил Ясныгин и усадьбы богатых калужан, например, Билибиных.

Интересно, что в начале XIX века тогдашний губернатор Калуги Андрей Львов пишет о Ясныгине: «при множестве казённых строениях, в здешней губернии производившихся» тот работал «не имея при себе даже помощника».

Известно, что Иван Ясныгин был сыном солдата Пермского полка. Закончил Петербургскую Академию художеств по скульптурному и архитектурному отделениям. Был награждён двумя медалями и шпагой. 3 ноября 1784 года Иван Денисович женился на дочери протоколиста Московской межевой экспедиции Екатерине Петровне Михайловой. Детей у них не было. В Калуге архитектор жил в доме в почтовом переулке (Кропоткина, 2), который спроектировал сам. В Медынском уезде владел небольшим селом. В отставку подал 7 июля 1822 года, получал пенсию. Умер в 1824 году, похоронен на Пятницком кладбище.

А калужским архитекторов после Ясныгина стал переведённый из Москвы Николай Фёдорович Соколов, он то и достроил последние корпуса Гостиных рядов, корпус Хлюстинской больницы, занимался и реконструкцией калужских церквей и усадеб. Умер в Калуге в 1841 году.
Diboni — свобода движения на каждый день!
Затяжная зима позади, наконец-то долгожданный май и лето! А вместе с ними — сезон свадеб и выпускных, событий радостных и хлопотных одновременно.
Одна из главных задач — купить то, что нужно
и что потом будешь носить в менее праздничные дни.
Особенно непросто подобрать look для парней. Но есть в Калуге магазин, который считается мужским домом моды! Одеться в нём можно стильно и качественно.
Diboni — уголок Италии в центре Калуге!
Магазин расположен на пересечении улиц Суворова и Воронина, он привлекает внимание хорошо оформленными витринами. Внутри убеждаешься: пиджаки и классические брюки — это очень круто! Вспоминается фильм «Стажёр» с легендарным Робертом де Ниро, где героиня Энн Хэтэуэй восхищается его деловыми костюмами, сетуя, что молодые мужчины выбирают растянутые свитеры и джинсы. Сама она — владелица интернет-­магазина, который растёт буквально на глазах, ведь хозяйка живёт его интересами, являясь частью большого дружного коллектива.

— А как не гордиться! Вся продукция шьётся в Середейске, на фабрике 1968 года, которая олимпийскую сборную в 1980 году одевала. Шили парадные костюмы для наших спортсменов! Когда праздновали полувековой юбилей предприятия, ветераны рассказывали — это же преемственность поколений! У нас в Середейске и подшефная школа есть, и братская могила, и соревнования школьников по плаванию проводим. Для меня это не просто бизнес, а дело жизни. Семья поддерживает, является опорой.
— А семья, как и вы, одевается в одежду «Дибони»?
— Конечно! Мы часто принимаем участие в выставках, в том числе и в международных. На одной из них знаменитый модельер Вячеслав Зайцев, фотографируясь вместе с моим сыном, похвалил Диму, что тот в костюме своей фабрики, ведь это показатель качества одежды! Мы своей гордимся. У нас есть и бюджетные модели, и пошив из более дорогих итальянских тканей.

— В чём ваша особенность?
— Костюмы всех линеек скроены по нашим индивидуальным лекалам. Они позволяют шить так, что пиджаки и брюки отлично сидят на фигуре и 44-го размера, и 56-го, и большего. Учитывая индивидуальные особенности (рост ниже, животик больше, плечи уже), продавцы тут же в магазине могут сделать изменения по разработанной таблице исправлений для подгонки по фигуре. Затем вещь отправляют на фабрику для корректировки. Максимум неделя — и у человека на руках отличный костюм, подогнанный под его фигуру. Мы одеваем даже тех ребят, которые армрестлингом занимаются и другими видами спорта, а это задача не из простых! Если шить костюм на заказ, надо прийти заранее, индпошив обычно занимает месяц-­полтора.

— Но ведь многие сейчас предпочитают покупать одежду в интернет-­магазинах.
— Там нет индивидуального подхода. У нас одеваются те, кому важна отличная посадка. Вообще пиджак — высшая точка лёгкой промышленности, он должен быть не только стильным, но и удобным, не тянуть нигде. А это зависит уже от производства. На фабрике «Дибони» много специальных машин, которые шьют только определённые детали, чтобы шов, например, тянулся, давая свободу движения. Мы сейчас представлены на Wildberries, на нашу сорочку там отличные отзывы, только пятёрки! Сорочка реально крутая! В её составе бамбук, ткань пропускает воздух, в ней тело дышит. На каждый день то, что надо! Поэтому наши постоянные клиенты — офисные сотрудники, работники госслужбы. Многие из других городов приезжают к нам одеваться, формируют look. К теме миксов мы пришли несколько лет назад. Это выгодно — купить костюм-тройку, а потом разбавлять одежду «кэжуал» стильным пиджаком или элегантным жилетом.

— У вас ведь и школьная форма продаётся?
— Да, фабрика «Дибони» входит в национальный союз производителей школьной формы. Мы шьём и для мальчиков, и для девочек. Наша форма качественная, безопасная для здоровья. Строго следим за составом, чтобы тело в ней дышало, а не парилось, как в синтетике. Носится года два отлично, а потом… дети вырастают. Я сторонник школьной формы, она дисциплинирует. Считаю, надо на региональном уровне принять закон и утвердить её стандарт.
— А чем хороши ваши ­костюмы на выход?
— Костюмы «Diboni» позволяют проявить индивидуальность, для свадьбы или выпускного вечера — то что надо! Это элегантная стильная классика, разнообразие цветовой гаммы. Ждём выпускников и женихов, оденем по последнему слову моды! И всегда рады помочь собрать образ на каждый день. Мы с супругой очень любим Италию, люди там грациозные, раскованные. Может, поэтому мы и добивались, чтобы костюмы «Diboni» обес­печивали не только внешнюю привлекательность, но и свободу движения. В них каждый мужчина почувствует себя немножечко Аль Пачино или Марчелло Мастроянни. А это герои на все времена, не правда ли? Как и упомянутый выше Роберт де Ниро.
Diboni («Дибони») – шедевр комфортной одежды
Космические памятники: наследие Циолковского
Калужская земля издавна славилась именами выдающихся деятелей. В течение 55 лет здесь жил и трудился великий русский учëный Константин Эдуардович Циолковский. Во многом из-за этого Калуга широко известна космическими монументами.

Своими знаниями о городских памятниках поделилась заведующая научно-методическим отделом Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Елена Архипцева.

Памятник Циолковскому в сквере Мира
Театральная площадь с городским театром в центре – любимое место велосипедных и пеших прогулок Циолковского в 1934-1935 годах.

Когда-то площадь называлась Сенной. В базарные дни здесь стояли возы с сеном, шла бойкая торговля, а в праздники устраивались народные гулянья с каруселями, балаганом и лакомствами.

В ознаменование 100-летия со дня рождения Циолковского на площади решено было воздвигнуть памятник. Территория к тому времени видоизменилась - старый деревянный театр в октябре 1941 года сгорел, сохранились лишь зелëные насаждения.

На закладке памятника 15 сентября 1957 года присутствовали академики С.П. Королëв, А.А. Благонравов, В.П. Глушко. Торжественное открытие монумента состоялось 1 июня 1958 года, тогда же по решению Горсовета Театральная площадь была переименована в сквер Мира.

Авторы памятника – скульптор-монументалист Андрей Файдыш-Крандиевский, архитекторы Михаил Барщ и Александр Колчин.

Бронзовая фигура Циолковского изготовлена на Ленинградском заводе «Монументскульптура». Константин Эдуардович изображëн в своей любимой накидке – «крылатке». За его спиной возвышается 18-метровая ракета, выполненная из стали. Изначально ракета была деревянной, обшита фанерой и покрашена серебрянкой. Но вскоре еë заменили стальной.

На высоком гранитном пьедестале высечены слова учëного: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за переделы атмосферы, а затем завоюет все околосолнечное пространство».

Обелиск на могиле Циолковского в парке его имени

В апреле 1935 года Циолковскому, жалующемуся на боли в желудке, был поставлен диагноз – онкология. Болезнь быстро прогрессировала. Врачебный консилиум настаивал на госпитализации и операции, но учëный отказывался. Наконец, 8 сентября дал согласие. Вечером его перевезли в Калужскую железнодорожную больницу.

Санитарным самолетом из Москвы прибыли два хирурга. Операция была сделана поздно ночью. Но она уже не смогла остановить необратимые процессы. Константин Эдуардович говорил мало и с трудом.
Благодаря этому решению наследие великого ученого сохранилось в трудные годы Великой Отечественной войны.

Смерть Циолковского наступила 19 сентября. Тысячи калужан пожелали проститься с великим земляком. Церемония прощания состоялась 20-21 сентября в Калужском дворце труда.

Похоронить Гражданина Вселенной решили в центре Загородного (Пушкинского) сада, по тенистым липовым аллеям которого он любил совершать пешие и велосипедные прогулки, обдумывать свои технические проекты, сидя на скамейке и выводя острием зонта понятные ему одному схемы и чертежи.

Первые символические камни в основание памятника заложили Мария Константиновна, средняя дочь учëного, и известный летчик Михаил Водопьянов. Торжественное открытие памятного обелиска на могиле Циолковского состоялось 24 ноября 1936 года, через год после его смерти.

Обелиск в виде трехгранной стелы возведен на круглой площадке диаметром в 14 метров. Высота памятника – 12,5 метров. Обелиск построен из красного кирпича и сверху покрыт белым цементом. Торжественный вид скульптурной композиции придает отделка из белой слюдяной крошки, сверкающая в ярких солнечных лучах, отчего обелиск напоминает устремленную ввысь серебристую ракету. В верхней части постамента с трëх сторон располагаются чугунные барельефы: портрет Циолковского, Циолковский-педагог в окружении школьников, космическая ракета в полëте.

Авторы обелиска – скульптор Иван Бирюков, художник-скульптор Шамиль Муратов и архитектор Борис Дмитриев.

В день торжественного открытия обелиска было принято решение о переименовании Загородного сада в парк Циолковского.

Памятник Циолковскому во дворе Мемориального дома-музея учëного

Автор памятника – советский скульптор Михаил Ласточкин, который родился и вырос на калужской земле.

Дипломной работой мастера стала скульптура Циолковского. Она получила высшую оценку комиссии. После экспонирования на Всесоюзной художественной выставке скульптура была подарена Калуге и установлена во дворе Дома-музея К.Э. Циолковского.

Учëный изображëн в спокойной сидячей позе со свитком в руке. Как будто обдумывает очередной технический проект, держа научный расчëт.



Бюст К.Э. Циолковского у железнодорожного вокзала Калуга-2


У здания железнодорожного вокзала станции Калуга-2 на высоком мраморном постаменте в 1958 году был установлен бюст Циолковского.

На постаменте крылатая фраза учëного из его речи, которая транслировалась в 1935 году на Красной площади во время Первомайской демонстрации: «Герои-смельчаки проложат первые тропы трасс: Земля – орбита Луны, Земля – орбита Марса, и еще дальше: Москва – Луна, Калуга – Марс». Правда, фразу эту слегка изменили.

Замена словосочетания «тропы трасс» на «воздушные трассы» привела к искажению смысла, поскольку учëный имел в виду первые тропинки, по которым позднее будут проложены космические трассы, а не воздушные.

Автор памятника – калужский живописец, скульптор Николай Прозоровский.

- Такого количества космических памятников больше нет ни в одном городе мира. Они, конечно, отличаются. Российские памятники являются малыми скульптурами. В советские годы все делали более монументально, - подытожила Елена Архипцева.
Умная техника LEMKEN – в помощь аграриям

Знакомство с разработками этой всемирно известной компании меняет представление о технологиях возделывания агрокультур.

Техника LEMKEN очень востребована и в России. Инновации компании настолько впечатляющие, что интерес к ним только растет. Аграрии отмечают эффективность, надёжность и экономическую выгоду машин LEMKEN.

На высоком уровне

Уже много лет LEMKEN уверенно занимает лидирующее положение на рынке сельхозтехники. Это доказал и 2020 год. Несмотря на сложную обстановку, связанную с мировым локдауном, годовой финансовый оборот компании составил 365 млн. евро (практически на уровне 2019 года). Особым спросом пользовались рядовые сеялки и пропашная техника. Причём существенно выросла доля сделок с зарубежными партнёрами – она составила 77% от общего оборота. Самыми активными в 2020 году были рынки Франции, России, США и Великобритании. Россия остаётся перспективным рынком для LEMKEN.

- В прошлом году нам удалось сохранить стабильную работу производства, не подвергая опасности здоровье сотрудников, их у нас 1 631 по всему миру, - говорит коммерческий директор LEMKEN Энтони ван дер ЛЕЙ. - Что касается оборота и прибыли, компания достигла высоких показателей, несмотря на отказ от полевых опрыскивателей. Нам также удалось поддерживать высокий уровень сервиса для предприятий специализированной торговли, для фермеров и предпринимателей. Работая в условиях пандемии, специалисты компании провели огромное количество онлайн-презентаций. Новый формат и цифровой контент помогли справиться со сложностями, связанными с коронавирусом. Но мы будем рады возможности как можно скорее снова вживую общаться с партнёрами и принимать участие в мероприятиях, чтобы все желающие смогли увидеть преимущества наших технологий непосредственно в работе на поле и оценили всю мощь агроинноваций.

Ставка на интеллект

В 2020 году LEMKEN, выбравшая своим вторым названием Agro Vision Company, быстро переориентировалась и сделала ставку на новую актуальную стратегию. Компания отказалась от производства полевых опрыскивателей, сосредоточив все силы на производстве современной прецизионной пропашной техники. И теперь, подводя итоги, можно сказать, что стратегия оказалась успешной: в дочерней компании Steketee, которая постоянно разрабатывает и тестирует новые технологии с использованием искусственного интеллекта, рост продаж увеличился на 30%. Здесь выпускают умную технику, в том числе знаменитые конфигурируемые пропашные машины, оснащённые камерами с функцией распознавания растений, которые максимально точно и экономично уничтожают сорняки. Они популярны у аграриев не меньше, чем новые разбрасыватели удобрений.

Для каждого хозяйства

Ориентируясь на активный поток заказов, LEMKEN делает оптимистичный прогноз на 2021 год. Ожидается значительный рост, поэтому компания выделила средства, сосредоточив самые современные технологии сборки на своём заводе в Харене. С начала года он полностью перешёл на производство техники для рядового посева.

По традиции LEMKEN порадует и инновациями. На рынок выходят громкие новинки: гибридный культиватор Koralin 9 для обработки почвы на сверхмалой глубине, компактный культиватор Kristall с шириной захвата до 10 метров и новейшая система защиты от перегрузок Opti Stone для плугов. В сегменте рядовых сеялок LEMKEN открыты продажи усовершенствованных моделей Saphir и Solitair со сдвоенным баком (для второго вида семян или удобрений), с передним баком – Solitair 23 с управлением по шине ISOBUS и отдельной высевающей секцией шириной 6 м с собственным шасси. В ближайшее время будет представлена новая большая сеялка и в ассортименте техники для точного высева Azurit с инновационной технологией Delta Row.

В приоритете и работа в области цифровых технологий и интеллектуального управления. Уже хорошо зарекомендовала себя система iQblue connect для умной обработки почвы и была премирована Немецким сельскохозяйственным обществом (DLG). С её помощью можно сделать интеллектуальными уже имеющиеся в хозяйстве машины, обеспечив обмен данными между трактором и навесным оборудованием.
КОНТАКТЫ
ООО «ЛЕМКЕН-РУС»
249080, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Индустриальная, д. 2
Тел.: +7 (48431) 5-70-00

www.lemken.com
Мы то, что мы едим.
Решение задачи по полезному питанию
Все больше людей даже в наше стремительное время обращает внимание на свое здоровье, которое зачастую зависит от питания. Мы то, что мы едим. И это выражение с каждым днём становится для россиян все ближе. А вот где найти и приобрести полезные продукты?

Ответ на этот вопрос мы гуглим, узнаём у знакомых, наконец, испытываем на прочность свой организм, проводя эксперименты в магазинах. Но есть более правильный и экологически обоснованный выход из ситуации: обратиться в фермерское хозяйство «Варварёнки», которое располагается в Бабынинском районе Калужской области.

Корреспондент «Комсомольской правды-Калуга» отправился на земли, граничащие с национальным парком Угра, и своими глазами увидел, как живёт одно из самых успешных сельскохозяйственных предприятий региона СП «Лидер».
Экскурсию по фермерскому хозяйству «Варварёнки» для нас провёл управляющий сельскохозяйственным производством Владимир Сапко. Долгие годы он работал в Донецкой области, после чего начал поднимать экологически чистое производство в Московском регионе. И теперь опытный мастер продолжает развивать фермерское хозяйство в «Варварёнках».

По словам Владимира Сапко, он сам удивился, когда увидел такую благодатную землю в Бабыниском районе. Это один из главных секретов успеха СП «Лидер». Ведь земля при правильной обработке, без использования химических удобрений, способна дать качественные корма, которые идут на пользу животным и делают конечный продукт экологически чистым и полезным для человека.
- После развала СССР стали появляться откормочные комплексы. Я пытался понять, откуда такие бешеные привесы у свиней, - рассказывает Владимир Сапко. - Купил их корм с непонятными добавками и начал кормить своих животных. Привес составил более одного килограмма в день. При натуральных кормах у нас выходило всего 650 граммов. То есть при добавке химии свиньи росли в два раза быстрее. На чём? Сами понимаете, что такой продукт никак нельзя назвать натуральным, никакой пользы для человека он не принесёт, только вред. У нас все корма заготавливаются в своём хозяйстве. Никакой химии мы не добавляем. Только бабынинский чернозём, качественные семена и грамотный уход за растениями. Поэтому наши животные получают натуральные корма.
В фермерском хозяйстве «Варварёнки», в основном, чернозёмные земли. На них пасутся овцы и коровы. Выращивают и свиней.
Самое большое поголовье в «Варварёнках» - овцы. Базовая порода - «Романовская». Сейчас здесь около 1200 голов. Также есть животные английской породы «Суффолк». В планах развития хозяйства значится увеличение поголовья овец до 2000 животных. Для этого в «Варварёнках» будут расширять пастбища.
- Мне доводилось заниматься бараниной, когда я работал в Московской области.

Мы завозили крупные партии ягнят с юга России и выкармливали их, - продолжает рассказ Владимир Сапко. - Качество мяса совершенно другое. Дело - в наших кормах. Специфического запаха у баранины, выращенной в «Варварёнках», намного меньше. Земли здесь великолепные. На кормах, которые мы выращиваем сами, можно впоследствии получать качественное мясо, молоко, сыр.

Теплицы с огурцами и помидорами сменяются загонами для овец и коровниками. Молочные продукты – ещё одна гордость «Варварёнок». Сыр, творог и сметана – продукция, которая никогда не залеживается на складах сельскохозяйственного предприятия.

– Я один раз в день выпиваю большую чашку кофе. И обязательно съедаю бутерброд с маслом. Поэтому этот продукт выбирать в магазине умею. Масло, которое производится на нашей ферме, бесподобно по вкусу, – с неподдельными эмоциями говорит управляющий сельхозпроизводством. – А взять наш творог! Обычно творог бывает 18-20%-ной жирности. У нас – 36%. Сметана – 32%. Берёшь её и мажешь на хлеб. Людям очень нравятся экологически чистые продукты. Если вы следите за своим здоровьем, хотите правильно и вкусно питаться, то, конечно, надо обращаться в наше фермерское хозяйство.
Всё это изобилие полезных продуктов достаётся обыденной и тяжёлой работой. Трактористы, механизаторы, доярки, пастухи начинают свой рабочий день с рассветом. Работы много. Всем животным нужны уход и забота. Да и расширение площадей фермерского хозяйства требует усилий. Сейчас в «Варварёнках» задействовано более 300 га земли. Будет раскорчёвано ещё около 250 га. И экологически чистых продуктов от СП «Лидер» со временем станет ещё больше.
Пока мы осматривали пасеку (да-да, в «Варварёнках» можно приобрести и мёд), настало время обеда. Работники фермы питаются собственноручно выращенной продукцией. Видимо, поэтому, как говорит Владимир Сапко, и болеют они крайне редко.

На обед дают на пробу колбасные изделия фермерского хозяйства «Варварёнки». Их, к сожалению, пока не купишь в калужских магазинах, но всегда можно заказать на сайте Varvarenki.ru

- Часто приносят пробовать продукцию. Скажем, едим ливерную колбасу. Но я всегда говорю, что это настоящая печёночная колбаса. Такую в магазине не купишь, - продолжает Владимир Сапко. - По вкусовым качествам продукция натуральная. Она ближе к белорусской. Наша колбаса очень выгодно отличается от продукции других производителей. Она на 100% мясная. Вкуса химии вы никогда не ощутите, потому что её там нет. Колбаса натуральная.

Заглянув к свиньям пород «Ландрас», «Крупная белая» и «Дюрок», продолжаем разговор о чистоте производства, и о секрете успеха и полезности продукции СП «Лидер».

- Нас очень жёстко контролирует медицинская служба. Животные, конечно, привиты по всем правилам. Скот весь биркованный. Ничего без системы «Меркурий» (учёт движения животных) не происходит. Мы всегда знаем, что животное в течение всей своей жизни делало, где паслось, чем питалось, - завершает экскурсию по «Варварёнкам» Владимир Сапко.

После экскурсии, купив несколько килограммов говядины, сметану и творог, можно было возвращаться домой. Благо путь до Калуги займёт всего около 40 минут. Этого хватит, чтобы зайти на сайт фермерского хозяйства «Варварёнки» - Varvarenki.ru и заказать экологически чистые продукты, выращенные на благословенной Калужской земле.
КОНТАКТЫ
Заказать экологически чистую продукцию можно по телефону

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