НАВСТРЕЧУ 650-ЛЕТИЮ КАЛУГИ

— А семья, как и вы, одевается в одежду «Дибони»?

— Конечно! Мы часто принимаем участие в выставках, в том числе и в международных. На одной из них знаменитый модельер Вячеслав Зайцев, фотографируясь вместе с моим сыном, похвалил Диму, что тот в костюме своей фабрики, ведь это показатель качества одежды! Мы своей гордимся. У нас есть и бюджетные модели, и пошив из более дорогих итальянских тканей.



— В чём ваша особенность?

— Костюмы всех линеек скроены по нашим индивидуальным лекалам. Они позволяют шить так, что пиджаки и брюки отлично сидят на фигуре и 44-го размера, и 56-го, и большего. Учитывая индивидуальные особенности (рост ниже, животик больше, плечи уже), продавцы тут же в магазине могут сделать изменения по разработанной таблице исправлений для подгонки по фигуре. Затем вещь отправляют на фабрику для корректировки. Максимум неделя — и у человека на руках отличный костюм, подогнанный под его фигуру. Мы одеваем даже тех ребят, которые армрестлингом занимаются и другими видами спорта, а это задача не из простых! Если шить костюм на заказ, надо прийти заранее, индпошив обычно занимает месяц-­полтора.



— Но ведь многие сейчас предпочитают покупать одежду в интернет-­магазинах.

— Там нет индивидуального подхода. У нас одеваются те, кому важна отличная посадка. Вообще пиджак — высшая точка лёгкой промышленности, он должен быть не только стильным, но и удобным, не тянуть нигде. А это зависит уже от производства. На фабрике «Дибони» много специальных машин, которые шьют только определённые детали, чтобы шов, например, тянулся, давая свободу движения. Мы сейчас представлены на Wildberries, на нашу сорочку там отличные отзывы, только пятёрки! Сорочка реально крутая! В её составе бамбук, ткань пропускает воздух, в ней тело дышит. На каждый день то, что надо! Поэтому наши постоянные клиенты — офисные сотрудники, работники госслужбы. Многие из других городов приезжают к нам одеваться, формируют look. К теме миксов мы пришли несколько лет назад. Это выгодно — купить костюм-тройку, а потом разбавлять одежду «кэжуал» стильным пиджаком или элегантным жилетом.



— У вас ведь и школьная форма продаётся?

— Да, фабрика «Дибони» входит в национальный союз производителей школьной формы. Мы шьём и для мальчиков, и для девочек. Наша форма качественная, безопасная для здоровья. Строго следим за составом, чтобы тело в ней дышало, а не парилось, как в синтетике. Носится года два отлично, а потом… дети вырастают. Я сторонник школьной формы, она дисциплинирует. Считаю, надо на региональном уровне принять закон и утвердить её стандарт.

— А чем хороши ваши ­костюмы на выход?

— Костюмы «Diboni» позволяют проявить индивидуальность, для свадьбы или выпускного вечера — то что надо! Это элегантная стильная классика, разнообразие цветовой гаммы. Ждём выпускников и женихов, оденем по последнему слову моды! И всегда рады помочь собрать образ на каждый день. Мы с супругой очень любим Италию, люди там грациозные, раскованные. Может, поэтому мы и добивались, чтобы костюмы «Diboni» обес­печивали не только внешнюю привлекательность, но и свободу движения. В них каждый мужчина почувствует себя немножечко Аль Пачино или Марчелло Мастроянни. А это герои на все времена, не правда ли? Как и упомянутый выше Роберт де Ниро.

