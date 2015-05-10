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Новость дня Общество

10 мая в Калуге открылось новое здание областной библиотеки

Что происходило в Калужской области 10 мая в разные годы.
08:30 сегодня
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 10 мая.

10-15 мая 1896 – в Калуге состоялись гастроли выдающейся русской актрисы Гликерии Николаевны Федотовой (10.05.1846 – 27.11.1925).

1912 - празднование 50-летия Калужского земства.

1967 – в Калуге на улице Луначарского, 6, открылось новое здание Государственной областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского.

1986 – в селе Передел Медынского района состоялось открытие памятника в честь медицинских работников подпольного госпиталя, действовавшего в годы Великой Отечественной войны. 5 октября 1941 года, когда немцы вошли в Передел, врачи организовали подпольный госпиталь и спасли жизнь 40 раненым красноармейцам. Приказом командующего Западным фронтом орденом Красной Звезды был отмечен подвиг главного врача Передельской больницы Анастасии Нестеровны Мельниковой и фельдшера Нины Александровны Якимович. На открытии памятника-обелиска на братской могиле 10 мая 1986 года присутствовала участница героических событий тех лет Евдокия Николаевна Плетнёва, одна, оставшаяся в живых.

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