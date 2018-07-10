Памятник сраному венику установили на набережной

Памятник венику появился на набережной в Людиново. Необычный арт-объект имеет подпись: «Сраный веник». Автор сего произведения неизвестен.

Скульптура понравилась горожанам. Правда, некоторые из них предложили её переименовать:

- Надпись «Сраный веник» портит внешний вид города. Предлагаю изменить название на «веник перемен» и оставить это чудо! – пишет в соцсетях Светлана Тимошина.

- Город у нас хороший, а вот какое управление, такой точно и веник его, - считает Юлия Комогорова. - Его нужно было не в этом месте ставить, а торжественно перенести к зданию администрации. С головы, как говорится.

Горожане опасаются, что простоит скульптура недолго, мол, вряд ли она придётся по душе руководству города.

Фото: «Подслушано Людиново».