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Памятник сраному венику установили на набережной

10.07.2018 17:12 5 1598 Елена Французова
Памятник сраному венику установили на набережной

Памятник венику появился на набережной в Людиново. Необычный арт-объект имеет подпись: «Сраный веник». Автор сего произведения неизвестен.

Скульптура понравилась горожанам. Правда, некоторые из них предложили её переименовать:

- Надпись «Сраный веник» портит внешний вид города. Предлагаю изменить название на «веник перемен» и оставить это чудо! – пишет в соцсетях Светлана Тимошина.

- Город у нас хороший, а вот какое управление, такой точно и веник его, - считает Юлия Комогорова. - Его нужно было не в этом месте ставить, а торжественно перенести к зданию администрации. С головы, как говорится.

Горожане опасаются, что простоит скульптура недолго, мол, вряд ли она придётся по душе руководству города.

Фото: «Подслушано Людиново».


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Тэги: общество
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