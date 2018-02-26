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Гриппом в Калуге болеют всё чаще

26.02.2018 10:36 0 1108 Татьяна Светлова
Гриппом в Калуге болеют всё чаще

В понедельник, 26 февраля, Роспотребнадзор опубликовал последние данные по заболеваемости гриппом.

За неделю ОРВИ заболели 8713 жителей области. В Калуге такой диагноз поставлен  5101 человеку.  Заболеваемость  увеличилась у дошкольников и у взрослых. Зарегистрировано 37 случаев гриппа. Им заболели:

  • 23 жителя Калуги
  • 13 жителей Кировского района
  • 1 житель Ульяновского района. 

Областной показатель заболеваемости по совокупному населению на 4,2% превысил пороговые значения. С  респираторными инфекциями и гриппом в стационары было госпитализировано 133 больных. На карантин были закрыты 24 класса в 12 школах и 1 школа – полностью. 


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Тэги: общество грипп

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