Взрослые и маленькие дети стали чаще болеть ОРВИ

За неделю ОРВИ заболели 6334 жителя нашей области, что несколько выше уровня предыдущей недели (+5,9%). Грипп не регистрировался. Заболеваемость увеличилась у маленьких детей и взрослых. В стационары больниц области попали 122 человека.

В Калуге зарегистрировано 3467 случаев ОРВИ (на позапрошлой неделе – 2846). Пороговые показатели превышены только у детей до 2 лет.

На прошедшей неделе был введён карантин в 8 школах Калуги: школа № 46 закрыта полностью, в школах №№ 3, 31, 43, 45 закрыто по одному классу, в школе № 24 - три класса, в школе № 13 - пять классов, школе № 22 - восемь классов.