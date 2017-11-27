Психолого-педагогическая помощь детям должна быть доступной

27.11.2017 16:51 268

Об этом Городской Голова Калуги Константин Горобцов заявил на рабочем совещании в Городской Управе в понедельник, 27 ноября, обсудившем вопрос об оказании психолого-педагогической помощи детям города.

О ходе этой работы участникам совещания сообщила директор МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги» Елена Коржуева, отметившая, что организация психолого-педагогической помощи детям сегодня является одним из приоритетных направлений муниципальной системы образования, и центр «Стратегия» зарекомендовал себя важным звеном образовательной сети города в обеспечении социальной адаптации детей и подростков, активным субъектом профилактики негативных явлений. Ему принадлежит значительная роль в работе по предупреждению и преодолению психологического, эмоционального неблагополучия детей и подростков, поведенческих рисков, агрессии и жестокости в детской и подростковой среде.

Среди видов психолого-педагогической помощи, осуществляемой центром, – диагностическая работа, социально-психологическое тестирование, психологическое консультирование детей, участие педагогов-психологов в проведении следственных действий и судебных заседаний, работа логопедов и дефектологов, сотрудничество с калужской региональной общественной организацией в поддержку детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и инвалидов детства «Город Надежды», взаимодействие с образовательными организациями.

По словам Елены Коржуевой, результатом деятельности центра по праву можно считать повышение уровня доверия населения и педагогической общественности к муниципальной психологической службе, основанного на качестве оказываемой психолого-педагогической помощи.

Градоначальник Константин Горобцов для усиления этого эффекта рекомендовал муниципальному бюджетному учреждению стать более доступным и открытым для всех, кому предназначены его услуги, ввести в свою деятельность лекции и обучающие занятия для родителей, консультации по всем вопросам, касающимся воспитания и обучения детей.

– Для этого необходимо сделать интересным действующий сайт организации, проводить информирование населения о своей работе, – считает Константин Горобцов. – Эти услуги, имеющие в первую очередь социальный характер, должны стать доступными для любого посетителя «Стратегии».

Андрей ГУСЕВ

Фото И. Рулёва