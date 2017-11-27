ОРВИ пока не отступает

За неделю по Калужской области зарегистрировано 5282 случая ОРВИ - это примерно столько же, сколько и за предыдущие семь дней. Грипп при этом не регистрировался. В стационары больниц попали 112 человек.
В Калуге пороговые показатели не превышены ни в одной из возрастных групп. Зарегистрировано 2663 случая ОРВИ (на позапрошлой неделе – 2554). Заболеваемость незначительно возросла во всех группах, кроме взрослых - там снизилась на 4%.
Вирусологической лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области» с начала эпидемического сезона проведены исследования материала от 91 больного респираторными инфекциями. Выполнено 852 исследования. Положительные находки (различные респираторные вирусы) обнаружены в 44 пробах.
|
Почти на 20% выросло количество заболевших ОРВИ 20.11.2017 17:22
Гриппа нет: какие вирусы «ходят» по Калуге 13.11.2017 11:56
В Калугу пришел грипп 07.11.2017 11:20
111 калужан попали в больницы с ОРВИ 30.10.2017 13:15
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: