ОРВИ пока не отступает

За неделю по Калужской области зарегистрировано 5282 случая ОРВИ - это примерно столько же, сколько и за предыдущие семь дней. Грипп при этом не регистрировался. В стационары больниц попали 112 человек.

В Калуге пороговые показатели не превышены ни в одной из возрастных групп. Зарегистрировано 2663 случая ОРВИ (на позапрошлой неделе – 2554). Заболеваемость незначительно возросла во всех группах, кроме взрослых - там снизилась на 4%.

Вирусологической лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области» с начала эпидемического сезона проведены исследования материала от 91 больного респираторными инфекциями. Выполнено 852 исследования. Положительные находки (различные респираторные вирусы) обнаружены в 44 пробах.