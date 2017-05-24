В Калуге проходит выставка «Строительство-2017»

24 мая Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ посетил выставку современных строительных технологий и материалов «Строительство-2017»!
Выставка является крупнейшим в Калужском регионе экспозиционным мероприятием в строительной сфере. Это уникальная площадка, которая ежегодно собирает лучших специалистов отрасли и дает возможность обсудить самые актуальные темы, поделиться опытом, найти покупателей и поставщиков, инвесторов и партнеров для своего бизнеса.
Были представлены как традиционные строительные материалы, так инновационные технологии по реконструкции, ремонту и строительству. Это проектные и строительные услуги, системы безопасности зданий, в том числе пожарной безопасности.
– Строительная отрасль в настоящее время активно развивается, возводятся новые жилые дома и микрорайоны, социальные и спортивные объекты, совершенствуется транспортная и коммунальная инфраструктура, – отметил Александр ИВАНОВ, – вместе с тем перед отраслью сегодня стоит множество масштабных задач: необходимо увеличить темпы ввода нового жилья, активизировать расселение ветхого и аварийного жилого фонда, обеспечить комфортабельным жильём молодые семьи. На решении этих вопросов неоднократно акцентировали внимание Президент и Правительство Российской Федерации. Для дальнейшего динамичного развития строительной отрасли необходимы высококвалифицированные специалисты, внедрение новых технологий и материалов, новых подходов в работе. Выставка «Строительство-2017» несомненно будет способствовать решению этих задач
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