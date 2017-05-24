Главная > Новости > Общество

В Калуге проходит выставка «Строительство-2017»

24.05.2017 11:17 0 424
В Калуге проходит выставка «Строительство-2017»

24 мая Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ посетил выставку современных строительных технологий и материалов «Строительство-2017»!

Выставка является крупнейшим в Калужском регионе экспозиционным мероприятием в строительной сфере. Это уникальная площадка, которая ежегодно собирает лучших специалистов отрасли и дает возможность обсудить самые актуальные темы, поделиться опытом, найти покупателей и поставщиков, инвесторов и партнеров для своего бизнеса.

Были представлены как традиционные строительные материалы, так инновационные технологии по реконструкции, ремонту  и строительству. Это проектные и строительные услуги, системы безопасности зданий, в том числе пожарной безопасности.  

– Строительная отрасль в настоящее время активно развивается, возводятся новые жилые дома и микрорайоны, социальные и спортивные объекты, совершенствуется транспортная и коммунальная инфраструктура, – отметил Александр ИВАНОВ, – вместе с тем перед отраслью сегодня стоит множество масштабных задач: необходимо увеличить темпы ввода нового жилья, активизировать расселение ветхого и аварийного жилого фонда, обеспечить комфортабельным жильём молодые семьи. На решении этих вопросов неоднократно акцентировали внимание Президент и Правительство Российской Федерации. Для дальнейшего динамичного развития строительной отрасли необходимы высококвалифицированные специалисты, внедрение новых технологий и материалов, новых подходов в работе. Выставка «Строительство-2017» несомненно будет способствовать решению этих задач

 

 

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: oбщество городская дума

Еще новости из рубрики «Общество»

Комиссия по ЖКХ Законодательного собрания продолжает работу 24.05.2017 12:15

Бюджет Калуги пополнился на 43,7 миллиона рублей 22.05.2017 12:39

Голосование за победителей проекта «Клиника года-2017» открыто! 22.05.2017 09:29

Депутаты наградят тех, кто активно участвовал в субботниках 18.05.2017 11:00

190 миллионов рублей потратят на дворы, а 100 миллионов - на общественные зоны 11.05.2017 14:38

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 24 мая, 15:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

вс 28 мая, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

ср 24 мая, 15:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
чт 25 мая, 18:00
Концерт "Когда на улице весна..."
Гостиные ряды
пт 26 мая, 18:00
Концерт "Путешествие в страну Светофорию"
Гостиные ряды
сб 27 мая, 16:00
Концерт арт-проекта "Мужской голос"
Мажор, бар

Кино

Трио в перьях
Чужой: Завет
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Блоги компаний

С начала 2017 года Россельхозбанк выдал 43 млрд рублей розничных кредитов

Вчера 09:31
Новости компаний

Должники возместят по судам филиалу «Калугаэнерго» 115 млн. рублей

Кто такие маркетмейкеры на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» готов к пожароопасному периоду

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10