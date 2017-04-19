И всё-таки мы их пикировали!

Продолжаем «Дачный марафон»!
Автор с перцами.
Не послушались мы совета Валерия Андреевича Василенко и в самый последний момент решили рассадить перцы по отдельности в газетные стаканчики.
Много читали. Смотрели советы овощеводов в ютубе. И в конце концов решили рассаживать растущие не по дням, а по часам саженцы перцев. Хотя мудрый Василенко и советовал не трогать нежные росточки, а срезать ножницами те, что поменьше и похилее, дабы не тревожить их корневую систему.
Нет! Не жадность нас обуяла. Отнюдь. Хотя теперь жена поливает и лелеет не 10-14 кустиков, а целых 28! Куда их столько?! Просто мы решили, что прежняя тара стала маловата для корневой системы набирающих силу ростков. Корни у них действительно оказались длиннющие! Кроме того, жене понравилась идея конструировать стаканчики из газет (она по образованию инженер), в которых потом можно будет наши кусты-перчики высаживать прямо в теплицу. Стаканчики получились на славу - глубокие. Мы объединили их в пластиковые бутылки, вырезав из них «лодочки». Получились компактные огородики, которые удобно вписались в интерьер подоконников. Кстати, и с помидорами, и с другими рассадами мы поступили также.
Однако спустя несколько дней после пересадки-пикировки мы заметили, что листочки у некоторых ростков-перцев стали не такими сочно-тёмно-зелёными, как прежде. Сначала они побледнели, а потом парочка даже слегка пожухла. Перебаливают, поняли мы. Но день ото дня, по нашим наблюдениям, дело идёт на поправку.
Растут перчики!
Кошка Фрося тоже как-то сочувственно посматривает на наших питомцев, аккуратно запрыгивая на подоконники. Но зелёные овощные насаждения по-прежнему не трогает. Нюхает. Воспитанная. А может быть, просто хитрая - ждёт, как и я, когда они вырастут, дадут сочные плоды. И тогда все их пожрёт!
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