Грипп пошел на спад

За прошедшую неделю в Калужской области зарегистрировано 7561 случай острых респираторных вирусных инфекций и 58 случаев гриппа. Это ниже пороговых значений. В Управление Роспотребнадзора по Калужской области отмечают, что заболеваемость соответствует сезонному уровню.
В Калуге ОРВИ заболели 3553 человек, а диагноз «грипп» был поставлен в 14 случаях. Превышение эпидемических порогов отмечено только у детей до 6 лет.
Вирусологическая лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области» исследовала материал от 42 больных ОРВИ. В трёх случаях обнаружен вирус гриппа А (H3N2), в 20 - вирус гриппа В.
На минувшей неделе отменялись занятия в 45 классах 17 школ области в Людиновском районе, Обнинске и Калуге. В Калуге на карантин закрывались 34 класса в 11 школах. Полностью приостанавливался учебный процесс в школах №№ 15, 24 и 36.
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