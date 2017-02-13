Число заболевших гриппом резко выросло

В Калуге осложнилась эпидемическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю зарегистрировано 8475 случаев острых респираторных вирусных инфекций и 72 - гриппа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Заболеваемость гриппом возросла в 2,3 раза. Больше всего заболевших гриппом в Калуге - 42 человека, а также в Людиновском районе - 24 случая. Болеют преимущественно взрослые.
В Калуге заболеваемость возросла на 29,7%. Зарегистрировано 4226 случаев (предыдущая неделя - 3258). Эпидемический порог превышен практически во всех возрастных группах. Наибольший рост заболеваемости отмечен у школьников (+57,2%) и взрослого населения (+36%).
Чаще всего, согласно исследованиям, калужане болеют вирусом гриппа А (H3N2).
На прошедшей неделе был приостановлен учебный процесс в 95 классах в 22 школах области, в том числе в Кировском, Людиновском, Мещовском и Спас-Деменском районах, Обнинске и в 60 классах 12 школ Калуги. Две школы в Людиновском и Мещовском районах полностью закрыты на карантин.
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