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Число заболевших гриппом резко выросло

13.02.2017 09:29 1 1709 Татьяна Светлова
Число заболевших гриппом резко выросло

В Калуге осложнилась эпидемическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю зарегистрировано 8475 случаев острых респираторных вирусных инфекций и 72 - гриппа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость гриппом возросла в 2,3 раза. Больше всего заболевших гриппом в Калуге - 42 человека, а также в Людиновском районе - 24 случая. Болеют преимущественно взрослые.

В Калуге заболеваемость возросла на 29,7%. Зарегистрировано 4226 случаев (предыдущая неделя - 3258). Эпидемический порог превышен практически во всех возрастных группах. Наибольший рост заболеваемости отмечен у школьников (+57,2%) и взрослого населения (+36%).

Чаще всего, согласно исследованиям, калужане болеют вирусом гриппа А (H3N2).

На прошедшей неделе был приостановлен учебный процесс в 95 классах в 22 школах области, в том числе в Кировском, Людиновском, Мещовском и Спас-Деменском районах, Обнинске и в 60 классах 12 школ Калуги. Две школы в Людиновском и Мещовском районах полностью закрыты на карантин.


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Тэги: общество

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