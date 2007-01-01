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Новость дня Общество

Президент рассмотрит кандидатуру бывшего губернатора Калужской области Анатолия Артамонова на должность главы Счетной палаты РФ

Решение за президентом.
12:00 сегодня
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Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

Бывший калужский губернатор, а ныне сенатор Анатолий Артамонов претендует на должность главы Счетной палаты РФ, сообщает РБК.

Совет Федерации предоставил список кандидатов на этот пост, их трое: сенатор и бывший губернатор нашего региона Анатолий Артамонов, и. о. главы Счетной палаты Галина Изотова и замруководителя Контрольного управления президента Борис Ковальчук.

Решение за президентом.

В 2022 году пост главы Счетной палаты покинул Алексей Кудрин.

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