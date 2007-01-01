Президент рассмотрит кандидатуру бывшего губернатора Калужской области Анатолия Артамонова на должность главы Счетной палаты РФ
Решение за президентом.
Бывший калужский губернатор, а ныне сенатор Анатолий Артамонов претендует на должность главы Счетной палаты РФ, сообщает РБК.
Совет Федерации предоставил список кандидатов на этот пост, их трое: сенатор и бывший губернатор нашего региона Анатолий Артамонов, и. о. главы Счетной палаты Галина Изотова и замруководителя Контрольного управления президента Борис Ковальчук.
Решение за президентом.
В 2022 году пост главы Счетной палаты покинул Алексей Кудрин.
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