В деревнях Калужской области встречали День Победы

Жители Дзержинского района единодушно встречали праздник.

В четверг, 9 мая, День Победы отпраздновали не только в Калуге, но и в муниципальных районах.

Так, жители нескольких сел и деревень Дзержинского района организовали митинги, посвященные 9 Мая. Звучали военные песни, возлагались цветы, люди держали в руках портреты своих дедов и прадедов.

В группе сельского поселения «Село Дворцы» ВКонтакте опубликовали фото и рассказали, как встречали праздник в деревнях СП Камельгино и Куровское, в селе Дворцы.