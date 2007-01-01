В деревнях Калужской области встречали День Победы
Жители Дзержинского района единодушно встречали праздник.
В четверг, 9 мая, День Победы отпраздновали не только в Калуге, но и в муниципальных районах.
Так, жители нескольких сел и деревень Дзержинского района организовали митинги, посвященные 9 Мая. Звучали военные песни, возлагались цветы, люди держали в руках портреты своих дедов и прадедов.
В группе сельского поселения «Село Дворцы» ВКонтакте опубликовали фото и рассказали, как встречали праздник в деревнях СП Камельгино и Куровское, в селе Дворцы.
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