В Калуге зажгли «Свечи Победы»

Фоторепортаж от нашего корреспондента.

В четверг, 9 Мая, в Калуге состоялась уже ставшая традиционной патриотическая акция «Свеча Победы».

Жители Калуги и волонтеры акции собрались вместе на Площади Победы, где поставили множество свечей в форме одной большой красной звезды.

Волонтеры зажгли каждую свечу, после чего выложенная на земле звезда зажглась множеством маленьких огоньков. Чем ниже к горизонту садилось солнце, тем ярче горели «Свечи Победы».

Глядя на пламя свечей, калужане почтили минутой молчания память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В руках у некоторых калужан были портреты дедов и прадедов, участников войны.

Сегодня сюда пришли семьями: бабушки и дедушки, мамы и папы, дети разных возрастов, - каждый пришел на площадь, чтобы сказать, что никто не забыт, ничто не забыто.