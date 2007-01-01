На набережной Яченского водохранилища Калуги волонтеры Победы устроили флешмоб «Звезда Героя»

Акция началась в 11 часов утра.

В четверг, 9 Мая, на набережной Яченского водохранилища волонтеры Победы устроили флешмоб «Звезда Героя».

Акция началась в 11:00. Дети с интересом приступили к своей непростой задаче - им нужно было встать в форме звезды.

После организационной части все дети взялись за руки и при помощи старших встали в определенном порядке. Когда задача была выполнена, все участники спели песню «День Победы».

Мы поговорили с участницей флешмоба Екатериной Масловой, также о «Звезде Победы» нам рассказали начальник отдела молодежной политики Анна Зиновьева и председатель регионального штаба Калужского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артем Митрохин.