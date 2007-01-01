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Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил земляков с Днем Победы

Калужская область отмечает 9 Мая.
13:05 09.05
1 754
Елена Сумак.
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Глава городского самоуправления города Калуги Юрий МОИСЕЕВ обратился к жителям города в День Победы.

- Уважаемые калужане! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём Великой Победы! Мы в неоплатном долгу перед теми, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем подвиги партизан и ополченцев, самоотверженность тех, кто работал в госпиталях и на строительстве оборонительных сооружений, ковал Победу в тылу, вынес все тяготы оккупации и фашистских лагерей. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, наша армия освобождает города и сёла Украины. Мы верим, что благодаря отваге и героизму русского солдата будет навсегда покончено с поднявшим голову фашизмом. Калужане достойно выполняют свой воинский долг. Многие наши земляки были удостоены высоких государственных наград. Жители города собирают гуманитарную помощь, делают носилки, блиндажные свечи, маскировочные сети, трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Уверен, общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности. Победа будет за нами! Уважаемые ветераны! Спасибо вам за то, что остаетесь в строю наперекор невзгодам и болезням, рассказываете правду о войне, сохраняете историческую память. Желаю вам доброго здоровья на долгие годы, семейного благополучия, внимания и заботы близких и родных! Дорогие калужане! Желаю вам счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и крепкого здоровья! А нашей Родине – скорейшей победы!

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