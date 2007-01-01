Калужане празднуют День Победы
В четверг, 9 Мая, калужане празднуют День Победы в Великой Отечественной войне.
Наш корреспондент сообщает, что основные мероприятия сейчас идут в Театральном сквере.
Калужане пришли сюда семьями, принесли портреты своих родных - участников войны. Калужане смотрят выступления, выставки и посещают фотозоны. Танцевальные номера отменили из-за холода, а народ согревается горячей солдатской кашей.
На пешеходной части улицы Театральной тоже оживленно.
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