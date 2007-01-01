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Новость дня Общество

Калужане празднуют День Победы

12:23 09.05
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Елена Сумак. Фото и видео Владимира Андреева.
Читайте KP40.RU:

В четверг, 9 Мая, калужане празднуют День Победы в Великой Отечественной войне.

Наш корреспондент сообщает, что основные мероприятия сейчас идут в Театральном сквере.

Калужане пришли сюда семьями, принесли портреты своих родных - участников войны. Калужане смотрят выступления, выставки и посещают фотозоны. Танцевальные номера отменили из-за холода, а народ согревается горячей солдатской кашей.

На пешеходной части улицы Театральной тоже оживленно.

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Всего: 1 комментарий
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