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Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев обратился к калужанам в День Победы

Депутаты регионального парламента поздравляют земляков.
12:00 09.05
0 675
Елена Сумак.
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В День победы Председатель Законодательного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ и депутаты регионального парламента обратились к жителям Калужской области.

- Уважаемые ветераны! Дорогие жители Калужской области! Поздравляю с Днём Победы в Великой Отечественной войне! С днём отваги, героизма и самопожертвования! С днём памяти и гордости! С днём избавления мира от нацизма! Это, прежде всего, праздник героев, сломивших фашизм и отстоявших свободу своих детей и внуков. Это и наш праздник, потому что правда и память об этой страшной войне всегда будет в истории каждой семьи, в наших сердцах. Это всенародный праздник – самый трагичный и трогательный. В этот святой день мы говорим спасибо дорогим ветеранам за Победу! Мы гордимся каждым воином и каждым тружеником тыла. Вечная память всем погибшим за свободу и независимость Отечества. Низкий поклон всем, прошедшим через горнило страшной трагедии. Сегодня отвагу и мужество демонстрируют внуки и правнуки поколения победителей. Современные герои с честью выполняют свой долг по защите Родины. Участники спецоперации - военные, мобилизованные и добровольцы продолжают праведное дело предков, борются за мир без нацизма. Будем и дальше поддерживать наших защитников - формировать гуманитарные грузы и отправлять на фронт все самое необходимое. Сила духа и героические подвиги российских воинов, а также единение сотен тысяч неравнодушных людей в тылу, вселяют твердую убежденность - Победа будет за нами! Пусть этот великий праздник подарит нам неоспоримую уверенность в завтрашнем дне и правильности принятых решений. Мирного неба, добра, здоровья и благополучия!

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